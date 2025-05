Donald Trump schlägt aus seiner zweiten Amtszeit sehr viel Profit, und zwar in einem bisher einmaligen Ausmaß, wie die New York Times berichtet . Die Trumps seien zwar nicht die erste Präsidentenfamilie, die von ihrer Zeit an der Macht finanziell profitiere, sie habe das allerdings mehr getan als jeder andere, der jemals im Weißen Haus saß, schreibt die Zeitung. Ausmaß und Umfang des präsidialen Merkantilismus seien atemberaubend.Die Zeitung verweist auf mehrere Zahlen. So hätten die Trump-Familie und ihre Geschäftspartner allein in den vergangenen Monaten 320 Millionen Dollar an Gebühren aus einer neuen Kryptowährung kassiert und im Ausland Immobiliengeschäfte im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar vermittelt, zudem hätten sie in Washington einen exklusiven Klub namens „Executive Branch“ eröffnet, dessen Beitritt 500 000 Dollar kostet. Erwähnt wird auch der Luxusjet, den sich Trump als neues Regierungsflugzeug von Katar schenken ließ. Experten schätzen den Wert laut New York Times auf 200 Millionen Dollar – das wäre mehr als alle ausländischen Geschenke an alle früheren US-Präsidenten zusammen.Nach den üblichen Washingtoner Maßstäben, so die Ansicht von Experten für Korruption in der Staatsführung, sei die noch junge Trump-Administration ein Kandidat für den dreistesten Amtsmissbrauch in der amerikanischen Geschichte. In dem Bericht werden außerdem Daten von Forbes genannt: So schätzte das Wirtschaftsmagazin Trumps Nettovermögen im März auf 5,1 Milliarden Dollar – 1,2 Milliarden Dollar mehr als im Vorjahr.Die New York Times zitiert auch Fred Wertheimer, einen Verfechter staatlicher Ethik. Wertheimer sagte, die Anhäufung so vieler Konflikte bringe Trump auf die ewige Liste der Präsidentenkorruption. „Er belegt dort die ersten zehn Plätze“, sagte er. Allerdings: „Ich denke, das wird ihn einholen. Es wird einige Zeit dauern, aber es wird ihn einholen.“