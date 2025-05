USA stellen die Produktion neuer Pennys ein

Die US-Regierung stellt die Produktion des Pennys ein und begründet dies mit der drastisch gesunkenen Nachfrage und unmittelbaren Einsparungen. Das Finanzministerium teilte in einer Erklärung mit, dass es in diesem Monat die letzte Bestellung von Penny-Rohlingen aufgegeben hat und die US-Münzanstalt die Herstellung von Pennys einstellen wird, sobald der Bestand an Rohlingen erschöpft ist.



In den USA sind etwa 114 Milliarden Pennys im Umlauf, die jedoch nicht ausreichend genutzt werden, so die Behörde. In den vergangenen zehn Jahren sind die Gesamtproduktionskosten für einen Penny von 1,3 Cent auf 3,69 Cent gestiegen. Die Münzanstalt rechnet mit unmittelbaren jährlichen Einsparungen in Höhe von 56 Millionen Dollar durch geringere Materialkosten, wenn die Penny-Produktion eingestellt wird.



US-Präsident Donald Trump kündigte im Februar an, dass er den Finanzminister anweisen würde, die Produktion der Ein-Cent-Münze als Teil einer breiteren Anstrengung zur Reduzierung der „Verschwendung“ im Staatshaushalt einzustellen. „Viel zu lange haben die Vereinigten Staaten Pennys geprägt, die uns buchstäblich mehr als zwei Cent kosten“, sagte er in einem Beitrag auf Truth Social. „Das ist so eine Verschwendung!“



