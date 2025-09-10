Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Patrick Wehner
Trump nennt angeblichen Epstein-Brief "Unsinn" - Weißes Haus offen für Prüfung
Das Weiße Haus hat eine forensische Untersuchung der Unterschrift unter einem Brief an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unterstützt, der angeblich von Donald Trump stammt. "Das ist nicht meine Sprache. Das ist Unsinn", sagte Präsident Trump am Dienstag (Ortszeit) und wies die Vorwürfe zurück. Auch seine Sprecherin Karoline Leavitt betonte, der Präsident habe das Schreiben weder verfasst noch unterzeichnet. Die Regierung reagierte damit darauf, dass die Demokraten das mehr als 20 Jahre alte Dokument veröffentlicht hatten. Leavitt warf diesen vor, mit dem Fall eine Falschmeldung zu verbreiten, um dem Präsidenten zu schaden.
Der Vorsitzende des zuständigen Untersuchungsausschusses, der Republikaner James Comer, stellte sich hinter den Präsidenten. Er nehme ihn beim Wort, sagte Comer, schloss jedoch aus, dass sein Ausschuss die alte Unterschrift untersuchen werde. Sein Parteikollege Thomas Massie forderte hingegen eine Klärung. "Ich bin kein forensischer Experte, aber es sieht aus wie seine Unterschrift", sagte Massie.
Der Fall Epstein belastet US-Präsident Trump politisch. Epstein war ein wohlhabender Finanzier und Sexualstraftäter, der wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt war, als er 2019 in Haft mutmaßlich Selbstmord beging. Er hatte sich nicht schuldig bekannt, und der Fall wurde nach seinem Tod eingestellt. Trump kannte Epstein in den 1990er und frühen 2000er Jahren privat. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos zufolge stieg die Zustimmung unter republikanischen Wählern zu Trumps Umgang mit der Epstein-Affäre zuletzt auf 44 Prozent von 35 Prozent im Juli.
Was über die mutmaßlich von Trump stammende Zeichnung bisher bekannt ist, lesen Sie hier:
Juri Auel
Oberstes US-Gericht wird Trumps umstrittene Zoll-Pläne prüfen
Das Oberste Gericht der USA wird über die Zollpolitik von US-Präsident Trump verhandeln. Im November solle eine Anhörung dazu stattfinden, hieß es in einem Dokument des Supreme Courts. Vergangene Woche hatte Trumps Regierung beantragt, vor dem Supreme Court zu klären, ob ein bestimmtes Notstandsgesetz die vom US-Präsidenten gegen zahlreiche Länder verhängten Zölle legitimiert. Zuvor hatte Trump eine Niederlage vor einem US-Berufungsgericht erlitten. Gegen seine Zollpolitik hatte ursprünglich unter anderem ein Dutzend US-Bundesstaaten geklagt.
Das Berufungsgericht hatte Trump die Befugnis abgesprochen, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz weitreichende Zölle auf Importprodukte zu verhängen. Die Entscheidung sollte allerdings nicht vor dem 14. Oktober in Kraft treten, was Trump Zeit gab, sie anzufechten. Die Entscheidung umfasst die von Trump erstmals Anfang April angekündigten länderspezifischen Zölle, die Dutzende Handelspartner der USA betreffen. Danach räumte die US-Regierung Fristen ein, damit die Länder weiter mit den USA verhandeln können. In der Folge veränderten sich einige der Zollsätze. Im Falle der Europäischen Union etwa gilt seit dem 7. August ein Zollsatz von 15 Prozent auf den Import der meisten EU-Produkte in die USA. Eine zentrale Frage ist deshalb, wie sich der Rechtsstreit auf den Handel mit Staaten auswirken wird, mit denen die USA bereits ein Abkommen geschlossen haben.
Die US-Regierung bangt um ihre Deals und erwähnt in ihrem Antrag an den Supreme Court explizit auch die EU: Aufgrund von Zöllen, die unter Berufung auf das Notstandsgesetz verhängt wurden, hätten sechs wichtige Handelspartner und die EU bereits Rahmenabkommen mit den Vereinigten Staaten geschlossen. Sie hätten dabei Zollvereinbarungen akzeptiert, die stark zugunsten der USA neu justiert worden seien, heißt es. Würde die Zollbefugnis verweigert, brächte das die USA „an den Rand einer wirtschaftlichen Katastrophe“.
Patrick Wehner
Oberster Gerichtshof erlaubt ICE-Razzien auf Basis ethnischer Merkmale
Der Oberste Gerichtshof der USA hat den harten Einwanderungskurs von Präsident Trump erneut gestützt. Er gab einem Antrag des Justizministeriums statt und setzte eine richterliche Anordnung für Südkalifornien vorläufig aus. Diese hatte es Beamten der Einwanderungsbehörde ICE untersagt, Menschen ohne hinreichenden Verdacht auf einen illegalen Aufenthalt anzuhalten oder festzunehmen. Die Entscheidung der Vorinstanz verbot es den Beamten, sich dabei unter anderem auf die Hautfarbe, die ethnische Zugehörigkeit oder das Sprechen von Spanisch oder Englisch mit Akzent zu stützen.
Die liberalen Richter des Supreme Courts äußerten scharfen Widerspruch. Die Regierung habe "so gut wie erklärt, dass alle Latinos, ob US-Bürger oder nicht, die schlecht bezahlte Jobs haben, jederzeit zur Festnahme freigegeben sind", schrieb Richterin Sonia Sotomayor in ihrer abweichenden Meinung, der sich die beiden anderen liberalen Richter anschlossen. "Anstatt tatenlos zuzusehen, wie unsere verfassungsmäßigen Freiheiten verloren gehen, lege ich Widerspruch ein." Die Trump-Regierung kündigte umgehend an, die "mobilen Patrouillen" maskierter und bewaffneter Beamten fortzusetzen.
Der Gouverneur von Kalifornien, der Demokrat Gavin Newsom, verurteilte die Entscheidung des Gerichts: "Trumps handverlesene Mehrheit am Obersten Gerichtshof ist soeben zum Anführer einer Parade des rassistischen Terrors in Los Angeles geworden." Newsom spielte damit darauf an, dass Trump drei der sechs konservativen Richter des neunköpfigen Gerichts ernannt hat.
Patrick Wehner
Puerto Rico erwartet Stationierung von US-Kampfjets
Die Gouverneurin von Puerto Rico rechnet nach eigenen Angaben damit, dass die US-Regierung in den kommenden Tagen Kampfflugzeuge auf die Karibikinsel verlegen wird. Allerdings müssten noch letzte Vorbereitungen dafür getroffen werden, sagte Jennifer González. Wie viele Kampfjets in dem Außengebiet der USA stationiert werden sollen, sagte sie nicht. Laut US-Medienberichten sollen zehn Maschinen vom Typ F-35 den Kampf gegen Drogenkartelle in der Karibik unterstützen.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, den die US-Regierung seit Kurzem als "Kriegsminister" bezeichnet, besuchte am Montag US-Soldaten in Puerto Rico. Dort nehmen nach Angaben der Gouverneurin derzeit mindestens 300 Soldaten an Militärübungen teil. Weitere sollen folgen. "Meiner Meinung nach handelt es sich hierbei um normale Übungen", sagte González. Sie wisse nicht, wie lange die Manöver dauern würden.
Puerto Ricos Gouverneurin bezeichnete die verstärkte US-Militärpräsenz auf der Insel als positiv: "Wir sollten stolz darauf sein, dass Puerto Rico endlich im Kampf gegen den Drogenhandel eine wichtige Rolle spielt." Puerto Rico ist ein Außengebiet der USA, gehört als assoziierter Freistaat aber nicht zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Über viele Jahrzehnte hinweg gab es mehrere US-Militärstützpunkte auf der Insel nördlich von Venezuela, in den frühen 2000er-Jahren wurden sie jedoch geschlossen.
Vergangene Woche nahm das US-Militär nach eigenen Angaben ein angeblich aus Venezuela kommendes Drogenschmuggler-Boot in der Karibik unter Beschuss und tötete elf Verdächtige. Mehr dazu lesen Sie hier:
Patrick Wehner
US-Regierung kündigt Einsatz gegen Migranten in Chicago an
Mit der Ankündigung eines "Blitz-Einsatzes" der Einwanderungsbehörde ICE in Chicago eskaliert die republikanische Bundesregierung den politischen Streit mit den Demokraten im Bundesstaat Illinois. Gegen den Widerstand der Stadtverwaltung und des Gouverneurs von Illinois verkündete das Heimatschutzministerium den Start der "Operation Midway Blitz". Er solle sich gegen "kriminelle illegale Ausländer" richten. Details dazu, wie der Einsatz genau aussehen soll, nannte das Ministerium nicht.
Chicagos demokratischer Bürgermeister Brandon Johnson schrieb auf X, die Stadt sei von der Regierung nicht über verstärkte Maßnahmen rund um Migration informiert worden. Sie lehne ein militarisiertes Vorgehen ohne ordnungsgemäßes Verfahren weiterhin ab. ICE-Beamte hätten in der Vergangenheit US-Staatsbürger festgenommen, abgeschoben und dabei ihre Menschenrechte verletzt. Die Einwanderungsbehörde ist für Razzien mit teils vermummten Beamten bekannt.
Illinois' demokratischer Gouverneur JB Pritzker reagierte ebenfalls empört und machte Präsident Donald Trump schwere Vorwürfe. Seiner Regierung gehe es bei dem Schritt nicht um die Bekämpfung von Kriminalität, schrieb er auf X. "Anstatt Maßnahmen zu ergreifen, um mit uns bei der öffentlichen Sicherheit zusammenzuarbeiten, hat sich die Trump-Regierung darauf konzentriert, die Einwohner von Illinois zu verunsichern."
Juri Auel
Epstein-Fall: Demokraten veröffentlichen angebliches Trump-Schreiben
Die US-Demokraten haben eine Kopie eines angeblichen Geburtstagsgrußes vom US-Präsidenten an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlicht, von dem Donald Trump bestritten hat, Urheber zu sein. In einem X-Post der Demokraten aus dem für Aufsichtsfragen zuständigen Ausschusses des Repräsentantenhauses sind die Umrisse eines Frauenkörpers zu sehen, in dem ein angeblicher Dialog zwischen Trump und Epstein abgebildet ist. Darunter ist Trumps Unterschrift zu sehen, wobei unklar ist, ob diese echt ist.
Oversight Dems on Twitter / X
🚨🚨HERE IT IS: We got Trump’s birthday note to Jeffrey Epstein that the President said doesn’t exist.Trump talks about a “wonderful secret” the two of them shared. What is he hiding? Release the files! pic.twitter.com/k2Mq8Hu3LY— Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025
x.com
Für den republikanischen Präsidenten kommt nun mit einem Schlag ein für ihn unliebsames Thema wieder zurück. Seit Wochen hatte er versucht, die Epstein-Affäre ruhen zu lassen und er hatte Forderungen, alle Unterlagen in dem Fall offenzulegen, abgewehrt - obwohl er das im Wahlkampf noch versprochen hatte. Doch nun werden über das Repräsentantenhaus schrittweise doch Akten veröffentlicht.
Das Wall Street Journal hatte Mitte Juli exklusiv über das Schreiben, das Teil eines Albums mit vielen Geburtstagswünschen gewesen sein soll, berichtet. Das Album soll zu Epsteins Geburtstag im Jahr 2003 angefertigt worden sein. Die Zeitung hatte sich auf Einblick in Dokumente berufen. Das Album wurde damals nicht veröffentlicht, ebenso nicht der Originalbrief.
Trump hatte sich gegen die Darstellung der Zeitung gewehrt. Er überzog das Blatt und Medienmodul Rupert Murdoch, zu dessen Portfolio die Zeitung zählt, mit einer Klage und fordert Milliarden. Die Zeitung hatte in ihrem Artikel Trump mit den Worten zitiert: „Das ist gefälscht. Es ist ein Falschbericht des Wall Street Journals“. Und weiter wurde der US-Präsident zitiert: „Ich zeichne keine Bilder von Frauen“. Und: „Es ist nicht meine Sprache. Es sind nicht meine Worte.“ Seine Sprecherin bleibt auch jetzt dabei: „Wie ich immer gesagt habe, ist es ganz klar, dass Präsident Trump dieses Bild nicht gezeichnet und auch nicht unterschrieben hat“, betonte sie und kündigte weitere Schritte vor Gericht an.
Peter Burghardt, Korrespondent der SZ in Washington, über den pikanten Geburtstagsgruß (SZ Plus):
Juri Auel
Gericht hält an Millionenzahlung von Trump an Autorin fest
Ein Gericht hat die Berufung von Präsident Donald Trump gegen eine Strafzahlung von 83,3 Millionen Dollar in einem Prozess wegen Verleumdung zurückgewiesen. Das Bundesberufungsgericht in Manhattan erklärte, der Schadensersatz sei angemessen gewesen. Trumps Argument, dass das Urteil aufgehoben werden müsse, weil er präsidiale Immunität verdiene, wurde zurückgewiesen.
In dem Prozess von Januar 2024 ging es um eine zweite Klage der Schriftstellerin E. Jean Carroll. Sie wirft seit Langem Trump vor, sie Ende 1995 oder Anfang 1996 in einem Kaufhaus in einer Umkleidekabine vergewaltigt zu haben - an das genaue Datum könne sie sich nihct erinnern. Zwei Bekannte Carrolls hatten aber erklärt, sie könnten bestätigen, dass die Autorin ihnen damals von der Vergewaltigung erzählt, sie aber zur Verschwiegenheit verpflichtet habe.
Die Geschworenen in Carrolls Verfahren hatten damals den Vorwurf der Vergewaltigung als nicht bewiesen angesehen, den der sexuellen Nötigung und der Verleumdung aber anerkannt. Carroll bekam fünf Millionen Dollar zugesprochen. In dem aktuellen Berufungsverfahren ging es indes um eine weitere Klage Carrolls wegen Verleumdung. Diese hatte sie eingereicht, nachdem Trump die Anschuldigungen als Lüge bezeichnet hatte.
Weder das Weiße Haus noch Trumps Anwälte reagierten am Montag auf Anfragen nach einer Stellungnahme.
Kassian Stroh
Deutsche Exporte in die USA auf niedrigstem Stand seit Ende 2021
Wegen der hohen Zollhürden wird das Geschäft mit dem wichtigen US-Markt für Deutschlands Exporteure zunehmend problematisch. Zwar gingen auch im Juli die meisten deutschen Ausfuhren in die Vereinigten Staaten. Allerdings gab es den vierten monatlichen Rückgang in Folge, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Die Exporte in die USA sanken auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2021.
Sie waren im Juli mit einem Warenwert von 11,1 Milliarden Euro kalender- und saisonbereinigt um 7,9 Prozent niedriger als im Juni 2025 und um 14,1 Prozent geringer als ein Jahr zuvor. Insgesamt wurden laut den vorläufigen Ergebnissen der Statistiker im Juli deutsche Waren im Wert von 130,2 Milliarden Euro ins Ausland geliefert. Das waren 0,6 Prozent weniger als im Juni des laufenden Jahres und 1,4 Prozent weniger im Jahresvergleich.
Einbruch bei chinesischen Exporten
Weit heftiger ist der Rückgang bei den Exporten Chinas in die USA. Wie die Zollverwaltung in Peking mitteilte, waren sie im August im Jahresvergleich um etwa 33 Prozent geringer. Vor dem Hintergrund dieser Schwäche im US-Geschäft legten die gesamten Ausfuhren der Volksrepublik nur noch um 4,4 Prozent im Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat zu. Das war weniger als von Experten erwartet und das geringste Plus seit einem halben Jahr.
Ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China, den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, ist nicht in Sicht. Zwar einigten sich beide Länder Mitte August auf eine Verlängerung ihrer Zoll-Waffenruhe um weitere 90 Tage. Doch weiterhin gelten hohe Abgaben: 30 Prozent auf chinesische Importe in die USA und zehn Prozent auf amerikanische Waren in China.
Patrick Wehner
Medien: Trump-Regierung startet Razzia gegen Einwanderer in Massachusetts
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat Medienberichten zufolge im US-Bundesstaat Massachusetts eine Operation zur Festnahme und Abschiebung von Einwanderern ohne legalen Aufenthaltsstatus gestartet. Die New York Times und Bostoner Medien berichteten am Samstag unter Berufung auf das Heimatschutzministerium (DHS), die Aktion richte sich gegen "kriminelle Ausländer", die in dem Bundesstaat leben. Die Aktion trage den Namen "Patriot 2.0". Ein Sprecher des Heimatschutzministeriums reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.
Der Einsatz werde voraussichtlich mehrere Wochen dauern, berichtete die New York Times unter Berufung auf Insider. Demnach konzentriert sich "Patriot 2.0" auf Einwanderer, die aus der Haft entlassen wurden, obwohl ICE-Beamte versucht hatten, sie aus örtlichen Gefängnissen abzuholen. Der Name ist eine Anlehnung an eine Abschiebungswelle vom Mai, bei der in dem Bundesstaat 1500 Personen festgenommen wurden. Die Aktion in Massachusetts fällt in eine Zeit, in der sich auch Chicago auf eine von der Trump-Regierung geplante Verschärfung der Abschiebepraxis vorbereitet.
Der Sender NBC 10 Boston zitierte aus einer Erklärung eines DHS-Sprechers, in der die sogenannte "Sanctuary"-Politik der Bostoner Bürgermeisterin Michelle Wu scharf kritisiert wird. Diese Politik der "Zufluchtsstädte" sieht vor, die Zusammenarbeit örtlicher Behörden mit der Bundeseinwanderungsbehörde zu begrenzen. "Eine Schutzpolitik, wie sie von Bürgermeisterin Wu vorangetrieben wird, zieht nicht nur Kriminelle an und gewährt ihnen Unterschlupf, sondern räumt diesen Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit auch Vorrang vor den Interessen gesetzestreuer amerikanischer Bürger ein", hieß es in der von NBC 10 zitierten Erklärung.
Der Sender NBC 10 Boston zitierte aus einer Erklärung eines DHS-Sprechers, in der die sogenannte "Sanctuary"-Politik der Bostoner Bürgermeisterin Michelle Wu scharf kritisiert wird. Diese Politik der "Zufluchtsstädte" sieht vor, die Zusammenarbeit örtlicher Behörden mit der Bundeseinwanderungsbehörde zu begrenzen. "Eine Schutzpolitik, wie sie von Bürgermeisterin Wu vorangetrieben wird, zieht nicht nur Kriminelle an und gewährt ihnen Unterschlupf, sondern räumt diesen Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit auch Vorrang vor den Interessen gesetzestreuer amerikanischer Bürger ein", hieß es in der von NBC 10 zitierten Erklärung.
Patrick Wehner
Militäreinsatz wie im Krieg? Trump provoziert Chicago
US-Präsident Trump hat mit einer Anspielung auf einen möglichen Militäreinsatz in Chicago den Bürgermeister und den Gouverneur des umliegenden Bundesstaats Illinois gegen sich aufgebracht. Er verbreitete eine mit Künstlicher Intelligenz erstellte Grafik, die die Skyline der demokratisch regierten Millionenstadt zeigt und in Gestaltung und Wortwahl an den in Vietnam spielenden Anti-Kriegsfilm "Apocalypse Now" erinnert. Dort steht zu lesen: Chicago sei davor herauszufinden, warum das US-Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umbenannt wurde. Trump, der sich als junger Mann selbst vor seinem Einsatz in Vietnam gedrückt hatte, schlüpft in der Animation in die Rolle des sadistischen Lieutenant Colonel Bil Kilgore. Dessen in die Filmgeschichte eingegangenes Zitat "Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen" wird von Trump abgeändert in "Ich liebe den Geruch von Abschiebungen am Morgen".
Der Präsident hatte zuvor angekündigt, gegen angeblich ausufernde Kriminalität in Chicago massiv einzuschreiten. In der Hauptstadt Washington, von ihm als "Rattenloch" bezeichnet, hatte er vor Wochen mit der gleichen Begründung die Nationalgarde aktiviert und die örtliche Polizei unter Bundeskontrolle gestellt. Trump sagte nicht, was genau er in Chicago plant, wie weit diese Pläne gediehen sind, ob er erneut die Nationalgarde mobilisieren will oder wann ein solcher Einsatz beginnen könnte.
Politiker in Illinois nahmen Trumps Anspielung ernst. Illinois' demokratischer Gouverneur JB Pritzker schrieb auf X: "Der Präsident der Vereinigten Staaten droht damit, einer amerikanischen Stadt den Krieg zu erklären. Das ist kein Witz. Das ist nicht normal." Und weiter: "Donald Trump ist kein starker Mann, er ist verängstigt. Illinois lässt sich von einem Möchtegern-Diktator nicht einschüchtern." Chicagos Bürgermeister Brandon Johnson, ebenfalls ein Demokrat, nannte die Drohungen des Republikaners unwürdig für einen Präsidenten. "Die Realität ist, dass er unsere Stadt besetzen und unsere Verfassung brechen will", schrieb Johnson auf X. "Wir müssen unsere Demokratie vor diesem Autoritarismus verteidigen, indem wir uns gegenseitig schützen und Chicago vor Donald Trump schützen."
Wie Trump mehrmals dem Militärdienst entging, lesen Sie hier:
Nadja Lissok
Maduro warnt USA vor großem Konflikt
Zuletzt hatte sich der Konflikt zwischen Venezuela und den Vereinigten Staaten verschärft. Präsident Nicolás Maduro fordert die US-Regierung zur Deeskalation auf und warnt vor „einem militärischen Konflikt von großem Ausmaß“. Dafür gebe es keine Rechtfertigung. Er forderte von den USA, „ihren Plan eines gewaltsamen Regimewechsels in Venezuela und in ganz Lateinamerika“ aufzugeben und die Souveränität des Landes zu respektieren.
„Keine der Differenzen, die wir hatten und weiterhin haben, darf zu einem militärischen Konflikt von großem Ausmaß und Gewalt in Südamerika führen. “Nicolás Maduro, Präsident von Venezuela
Maduro erklärte zugleich, über 5300 kommunale Miliz-Einheiten seien aktiviert worden, um sich gegen mögliche Versuche eines US-gestützten „Regimewechsels“ zu verteidigen. „Niemand wird kommen, um uns zu versklaven oder zu kolonisieren, weder heute noch jemals“, sagte er.
Patrick Wehner
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in den USA – Südkorea versichert Landsleuten Unterstützung
Hunderte Festnahmen auf einem Werksgelände des südkoreanischen Autobauers Hyundai in den USA haben zu diplomatischen Verstimmungen geführt. Ein Sprecher des Außenministeriums in Seoul teilte mit, man habe der US-Botschaft übermittelt, man sei besorgt über die Vorgänge und bedauere diese. Wirtschaftliche Aktivitäten der in den USA investierenden Unternehmen sowie die Rechte und Interessen der eigenen Staatsbürger dürften nicht in „unfairer Weise“ verletzt werden. Die Regierung in Seoul versicherte ihren Landsleuten Unterstützung.
Präsident Lee Jae Myung ordnete am Samstag dazu umfassende Maßnahmen an, ohne diese konkret zu benennen. Außenminister Cho Hyun sagte bei einer Dringlichkeitssitzung des Kabinetts, die Regierung habe einen Krisenstab eingerichtet. Er kündigte zudem an, zu Gesprächen mit Regierungsvertretern nach Washington zu reisen, sollte das nötig werden. "Ich bin zutiefst besorgt. Ich trage eine große Verantwortung für unsere festgenommenen Bürger", sagte Cho.
Der Autobauer teilte mit, nach derzeitigem Kenntnisstand sei keiner der Festgenommenen direkt bei der Hyundai Motor Company beschäftigt. Man halte sich an Gesetze und Vorschriften. Die Ermittlungen seien auf einer Baustelle eines Unternehmens für Batteriezellen erfolgt. Von der Staatsanwaltschaft in den USA hieß es zu den laufenden Untersuchungen, es gehe darum, illegale Beschäftigung und Ausbeutung von Arbeitnehmern zu vermeiden.
Am Vortag hatten unter anderem FBI und die Einwanderungsbehörde ICE ein Batteriewerk von Hyundai im US-Bundesstaat Georgia durchsucht. Es seien etwa 475 Ausländer festgenommen worden, die sich entweder illegal in den USA aufhalten sollen oder dort ohne entsprechende Erlaubnis arbeiten würden, hieß es von einem Ermittler des US-Heimatschutzministeriums. Bei der Mehrheit von ihnen handele es sich um Koreaner.
Julia Bergmann
Verteidigungsressort heißt jetzt "Kriegsministerium"
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsressort in "Kriegsministerium" umbenannt. Der Republikaner unterschrieb eine entsprechende Verordnung und sprach Ressortleiter Pete Hegseth sofort mit "Kriegsminister" an. Die Regierung will mit dem Namen die militärische Stärke der Vereinigten Staaten unterstreichen. Wer unmittelbar nach der Unterzeichnung den X-Account des Ministeriums und die Webseite aufrief, sah bereits den neuen Namen. Auch die Schilder an Hegseths Bürotür wurden bereits ausgetauscht.
Der Schritt bahnte sich schon länger an, Trump dachte immer wieder mal laut darüber nach. Hegseth sagte diese Woche im TV-Sender Fox News, man wolle einen "Krieger-Ethos" wiederbeleben und so nach außen hin abschrecken. Dies geschehe nicht, weil man Konflikte suche. Man wolle das Heimatland sicherer machen. neu ist der Name "Kriegsministerium" nicht, er wurde bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verwendet.
Die New York Times schrieb vor der Umbenennung mit Blick auf die Zuständigkeiten des Kongresses, es sei unklar, ob der Name nach Trumps Anordnung sofort rechtlich verbindlich sei. Flankiert wurde Trumps Schritt von einem Gesetzentwurf zur Umbenennung, wie Republikaner Stunden vor der Unterzeichnung der Verordnung durch Trump mitteilten. Floridas Senator Rick Scott rief auf X auf, diesen so schnell wie möglich zu verabschieden.
Der US-Präsident arbeitet eigentlich daran, das Image des Friedensstifters zu vermitteln, der Kriege beendet. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Trump gerne den Friedensnobelpreis hätte. Er präsentierte in den vergangenen Monaten mehrere Friedensabkommen unter der Vermittlerrolle der USA. Seine Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine brachten hingegen bislang keinen Durchbruch. Der Kurs der US-Regierung ist es zugleich, Frieden durch Stärke und Dominanz zu erreichen.
Patrick Wehner
Bericht: Trump erwägt Militärschläge in Venezuela
US-Präsident Trump erwägt einem Medienbericht zufolge Militärschläge gegen Drogenkartelle in Venezuela. Dies schließe auch mögliche Einsätze innerhalb des Landes ein, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf mehrere Insider. Ein solches Vorgehen wäre eine dramatische Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem südamerikanischen Land. Anfang der Woche hatte das US-Militär in der südlichen Karibik ein Boot aus Venezuela angegriffen. Dabei kamen elf Menschen ums Leben. Das Schiff habe illegale Drogen geschmuggelt, sagte Präsident Donald Trump.
Der Angriff sei nur der Anfang einer weitaus größeren Aktion, den Drogenhandel in der Region zu unterbinden und möglicherweise den linksgerichteten Präsidenten Nicolás Maduro zu entmachten, berichtete CNN weiter. Es habe eine „sehr seltsame Wahl“ gegeben, sagte Trump am Freitag auf die Frage nach einem Regierungswechsel.
Maduro forderte die USA daraufhin auf, die Souveränität seines Landes zu respektieren. „Die Regierung der Vereinigten Staaten sollte ihren Plan eines gewaltsamen Umsturzes in Venezuela und in ganz Lateinamerika aufgeben", sagte er. Das Weiße Haus und das venezolanische Kommunikationsministerium reagierten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters.
Patrick Wehner
Trump nennt Kandidaten für Fed-Spitze - Finanzminister winkt ab
US-Präsident Donald Trump hat seine Kandidaten für die Nachfolge von Notenbankchef Jerome Powell genannt. "Meine Auswahlliste ist auf vier Personen geschrumpft", sagte Trump. Darunter seien der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, Finanzminister Scott Bessent, der frühere Fed-Gouverneur Kevin Warsh und das derzeitige Fed-Ratsmitglied Christopher Waller. Bessent erklärte jedoch, er wolle den Posten nicht.
Der Präsident hat deutlich gemacht, dass er einen Notenbankchef einsetzen will, der seinem Drängen auf schnelle Zinssenkungen eher nachkommt. Er wirft Powell vor, bei den Zinsen "zu spät" gehandelt und Käufern von Eigenheimen mit höheren Hypothekenzinsen geschadet zu haben. Die Personalentscheidung ist für die Finanzmärkte von großer Bedeutung, da sie Aufschluss über den künftigen Kurs bei Zinsen, Inflation und der Unabhängigkeit der Notenbank gibt.
