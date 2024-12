Kehrtwende: Trump unterstützt Visa für qualifizierte Einwanderer

Früher bezeichnete Donald Trump die Visa für qualifizierte Ausländer als "sehr unfair". Nun hat der designierte US-Präsident seine Meinung offenbar geändert und sich in dem öffentlichen Streit über die Nutzung der sogenannten H-1B-Visa auf die Seite des Milliardärs und Tech-Unternehmers Elon Musk gestellt. "Ich habe viele H-1B-Visa-Inhaber in meinen Immobilien. Ich war immer ein Befürworter von H-1B", erklärte Trump gegenüber der New York Post. "Ich habe es oft genutzt. Es ist ein großartiges Programm."



Trump, der in seiner ersten Amtszeit die Nutzung der Visa einschränken wollte, erklärte nun, er unterstütze das Programm für ausländische Fachkräfte voll und ganz, obwohl einige seiner Anhänger es ablehnen. Zuvor hatte sich Musk, Chef von Tesla und SpaceX, in mehreren Beiträgen in sozialen Medien zu Wort gemeldet. Er hatte am späten Freitag angekündigt, für die Verteidigung des Visumsprogramms in den "Krieg" zu ziehen.



Musk, der in Südafrika geboren und inzwischen US-Staatsbürger ist, hatte selbst ein H-1B-Visum. Sein Elektroautobauer Tesla erhielt in diesem Jahr 724 dieser Visa, die in der Regel für drei Jahre gelten. Inhaber können sie verlängern lassen oder eine Greencard beantragen.



Einwanderungsgegner unter Trumps Anhängern dringen zunehmend darauf, das H-1B-Programm abzuschaffen. Einwanderung sei eine Bedrohung für die westliche Zivilisation. Musk und viele andere Tech-Milliardäre betonten dagegen den Unterschied zwischen legaler und illegaler Einwanderung. Trump hat versprochen, illegale Einwanderer abzuschieben und die Einwanderung stark zu begrenzen.