Trump will Lazarettschiff nach Grönland entsenden

Die USA wollen nach Angaben Donald Trumps ein Lazarettschiff nach Grönland schicken und riskieren damit neue Spannungen im Verhältnis zum Nato-Partner Dänemark. Das Schiff solle bei der Versorgung von Kranken helfen, die auf der Arktisinsel keine Hilfe bekämen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social: "Es ist auf dem Weg!!!"



Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen sagte dem Fernsehsender DR, dass Dänemark nicht über Trumps Pläne informiert worden sei. Er versicherte dabei auch, dass Grönland die nötige medizinische Versorgung von Dänemark erhalte. In Grönland mit seinen 57 000 Einwohnern gibt es mehrere öffentliche Gesundheitseinrichtungen sowie ein Krankenhaus in der Hauptstadt Nuuk für kompliziertere Fälle. In Einzelfällen werden Patienten für aufwendigere Eingriffe aus Grönland nach Dänemark ausgeflogen.



Der US-Präsident hatte in ‌der Vergangenheit immer wieder sein Interesse an einem Kauf Grönlands bekundet. Zudem hatte er gedroht, die zum Königreich Dänemark gehörende und strategisch bedeutende Insel notfalls auch mit Gewalt zu annektieren, was zu erheblichen ‌Spannungen zwischen den beiden Ländern geführt hatte. Erst vergangene Woche hat der ​dänische König Frederik die Insel besucht, um den Zusammenhalt mit dem ​autonomen Gebiet zu bekräftigen.



Die US-Marine verfügt über zwei große Lazarettschiffe. In der Vergangenheit wurden die schwimmenden Krankenhäuser etwa nach Naturkatastrophen wie massiven Erdbeben oder verheerenden Hurrikans für Hilfseinsätze in betroffene Gebiete verlegt.



Am Samstagnachmittag musste in grönländischen Hoheitsgewässern ein Besatzungsmitglied eines US-U-Boots wegen eines medizinischen Notfalls versorgt werden, wie das dänische Arktiskommando auf Facebook mitteilte. Ein dänischer Militärhubschrauber holte die Person von Bord, sie wurde in ein Krankenhaus in Nuuk gebracht. Ob ein Zusammenhang zwischen Trumps Ankündigung und dem Vorfall besteht, ist bisher unklar.