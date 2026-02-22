Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
USA setzen bestimmte Schnellkontrollen an Flughäfen aus
Trump will Lazarettschiff nach Grönland entsenden
Trump: Werde angekündigten Global-Zoll von zehn auf 15 Prozent anheben
Nach Zoll-Urteil: Welle an Rückforderungen erwartet – EU-Politiker sieht Chancen für Rückzahlung
ICE erschoss US-Bürger in Texas – Behörde verschwieg Vorfall fast ein Jahr lang
Secret Service: Eindringling an Trumps Anwesen in Florida erschossen
Der Secret Service, der für den Schutz des US-Präsidenten zuständig ist, hat nach eigener Darstellung am Sonntag einen Mann erschossen, der offenbar unbefugt in den Sicherheitsbereich des Anwesens von US-Präsident Donald Trump in Florida einzudringen versuchte. Trump hielt sich zu dieser Zeit in Washington auf. Der Mann soll eine Waffe und einen Benzinkanister bei sich gehabt haben, schreibt der Secret Service auf der Plattform X. Der Vorfall habe sich am Club Mar-a-Lago in West Palm Beach ereignet, teilte die Behörde weiter mit. Der Mann sei Anfang 20 gewesen.
An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026
Dänische Regierungschefin Frederiksen reagiert auf neueste Trump-Ankündigung
Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, ein Lazarettschiff nach Grönland zu schicken, hat die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen mit einem Seitenhieb gegen die USA reagiert, ohne Trump oder sein Land direkt zu erwähnen. Sie sei froh, „in einem Land zu leben, in dem alle Menschen freien und gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsversorgung haben“ und in dem nicht „Versicherungen und Vermögen darüber entscheiden, ob man eine angemessene Behandlung bekommt“, schrieb Frederiksen auf Instagram. In Grönland lebe man denselben Ansatz.
USA setzen bestimmte Schnellkontrollen an Flughäfen aus
Bei der Ankunft in den USA müssen sich viele Reisende schon sehr bald auf längere Wartezeiten einstellen. Die Programme für die Schnellkontrollen „Global Entry“ und „TSA PreCheck“ werden von Sonntag an vorübergehend gestoppt. Das Heimatschutzministerium (DHS) bestätigte einen Bericht der Washington Post, demzufolge die Programme von Sonntag an (6 Uhr US-Ostküstenzeit, 12 Uhr MEZ) ausgesetzt werden sollen. „Global Entry“ erleichtert Zoll- und Einreisekontrollen für vorab überprüfte Reisende aus dem Ausland. „TSA PreCheck“ beschleunigt für registrierte Flugpassagiere die Sicherheitsabfertigung. Der US-Fluggesellschaften-Verband Airlines for America (A4A) kritisierte das Vorgehen des Ministeriums.
Hintergrund der Maßnahme ist eine Haushaltssperre im DHS. Die teilweise Stilllegung des Ministeriums seit vergangener Woche geht darauf zurück, dass im Kongress keine Einigung auf eine Reform der Einwanderungsgesetze und die damit verbundene Finanzierung des Ministeriums erzielt werden konnte.
„Wir treffen harte, aber notwendige Personal- und Ressourcenentscheidungen“, erklärte Heimatschutzministerin Kristi Noem. Sonderrechte und Privilegien bei den Kontrollen an Flughäfen und Landesgrenzen würden ausgesetzt. Priorität für die Verkehrssicherheitsbehörde TSA an den Flughäfen und den Grenzschutz habe nun, die Allgemeinheit der Reisenden abzufertigen.
Der Chef des Airline-Verbands, Chris Sununu, kritisierte, die Nachricht sei extrem kurzfristig gekommen und habe den Menschen wenig Zeit für entsprechende Planungen gelassen. „Airlines for America ist zutiefst besorgt, dass (...) Reisende inmitten eines weiteren Regierungsstillstands einmal mehr als politischer Spielball missbraucht werden.“ Er forderte den Kongress auf, eine Einigung zu erzielen. Eine vergleichbare Haushaltssperre im vergangenen Herbst habe in der Reisebranche und verwandten Sektoren zu Verlusten von 6,1 Milliarden Dollar geführt, sagte er. Zu den Mitgliedern von A4A gehören unter anderem American Airlines, Delta und United.
Trump will Lazarettschiff nach Grönland entsenden
Die USA wollen nach Angaben Donald Trumps ein Lazarettschiff nach Grönland schicken und riskieren damit neue Spannungen im Verhältnis zum Nato-Partner Dänemark. Das Schiff solle bei der Versorgung von Kranken helfen, die auf der Arktisinsel keine Hilfe bekämen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social: "Es ist auf dem Weg!!!"
Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen sagte dem Fernsehsender DR, dass Dänemark nicht über Trumps Pläne informiert worden sei. Er versicherte dabei auch, dass Grönland die nötige medizinische Versorgung von Dänemark erhalte. In Grönland mit seinen 57 000 Einwohnern gibt es mehrere öffentliche Gesundheitseinrichtungen sowie ein Krankenhaus in der Hauptstadt Nuuk für kompliziertere Fälle. In Einzelfällen werden Patienten für aufwendigere Eingriffe aus Grönland nach Dänemark ausgeflogen.
Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit immer wieder sein Interesse an einem Kauf Grönlands bekundet. Zudem hatte er gedroht, die zum Königreich Dänemark gehörende und strategisch bedeutende Insel notfalls auch mit Gewalt zu annektieren, was zu erheblichen Spannungen zwischen den beiden Ländern geführt hatte. Erst vergangene Woche hat der dänische König Frederik die Insel besucht, um den Zusammenhalt mit dem autonomen Gebiet zu bekräftigen.
Die US-Marine verfügt über zwei große Lazarettschiffe. In der Vergangenheit wurden die schwimmenden Krankenhäuser etwa nach Naturkatastrophen wie massiven Erdbeben oder verheerenden Hurrikans für Hilfseinsätze in betroffene Gebiete verlegt.
Am Samstagnachmittag musste in grönländischen Hoheitsgewässern ein Besatzungsmitglied eines US-U-Boots wegen eines medizinischen Notfalls versorgt werden, wie das dänische Arktiskommando auf Facebook mitteilte. Ein dänischer Militärhubschrauber holte die Person von Bord, sie wurde in ein Krankenhaus in Nuuk gebracht. Ob ein Zusammenhang zwischen Trumps Ankündigung und dem Vorfall besteht, ist bisher unklar.
Trump: Werde angekündigten Global-Zoll von zehn auf 15 Prozent anheben
US-Präsident Donald Trump will den von ihm verkündeten weltweiten zehn Prozent Zollsatz auf Importe in die USA auf 15 Prozent erhöhen. Das kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an. Die Ankündigung kommt nur einen Tag nach einer verheerenden Niederlage Trumps vor dem Obersten Gerichtshof der USA. Der Supreme Court hatte ihm untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle gegen den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen. Die aggressive Zollpolitik ist ein Kernelement von Trumps zweiter Amtszeit. Trump kündigte an, andere Wege zu nutzen, um seine Zölle weiterhin durchzusetzen.
Nach seiner Niederlage am Freitag hatte Trump noch am selben Tagen eine Anordnung unterschrieben, um weltweit einen zusätzlichen Zoll von zehn Prozent auf Importe in die USA zu verhängen. Dieser solle von kommenden Dienstag (0.01 Uhr Ortszeit/6.01 Uhr MEZ) an gelten, wie das Weiße Haus mitteilte. Nun legte Trump nach und kündigte eine Anhebung auf 15 Prozent an - „auf das vollständig zulässige und rechtlich geprüfte Niveau“, wie Trump schrieb. Wie genau die Veränderung angepasst wird und wann sie greift, blieb unklar - obwohl Trump von „sofort“ schrieb.
"...The Trump Administration will determine and issue the new and legally permissible Tariffs, which will continue our extraordinarily successful process of Making America Great Again - GREATER THAN EVER BEFORE!!!" - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/cN3ss6Jl0N— The White House (@WhiteHouse) February 21, 2026
In seinem Post nennt Trump die Entscheidung des Supreme Court gegen die von ihm verhängten Zölle "lächerlich, schlecht geschrieben und außergewöhnlich anti-amerikanisch". Seine Regierung arbeite daran, neue und legalen Standards entsprechende Zölle zu verhängen.
Antworten auf die wichtigsten Fragen im Zoll-Streit gibt USA-Korrespondentin Ann-Kathrin Nezik:
Nach Zoll-Urteil: Welle an Rückforderungen erwartet – EU-Politiker sieht Chancen für Rückzahlung
Nach dem US-Urteil zu Zöllen könnten zahlreiche Unternehmen bereits gezahlte Abgaben in Milliardenhöhe zurückfordern. Wirtschaftsexperten befürchten Chaos, sollte es zu zig Tausenden Rückforderungen kommen. Nach Berechnungen der University of Pennsylvania geht es für den US-Staatshaushalt um etwa 175 Milliarden US-Dollar.
Wie der Spiegel schreibt, hat der Supreme-Court-Richter Brett Kavanaugh, der gegen die Entscheidung gestimmt hat, bereits vor großen Schwierigkeiten gewarnt. Die Vereinigten Staaten könnten gezwungen sein, Milliarden Dollar an Importeure zurückzuzahlen, mahnte Kavanaugh in seiner abweichenden Meinung. „Die Rückerstattung dürfte chaotisch werden.“
„Zu viel gezahlte Zölle müssen zurückgezahlt werden“Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament
Auch der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, sieht Chancen auf eine Rückzahlung unrechtmäßig erhobener US-Zölle. „Zu viel gezahlte Zölle müssen zurückgezahlt werden“, sagte er dem Deutschlandfunk. Zuständig wäre wohl das Handelsgericht in New York, also der Court of International Trade. Vermutlich werde es Hunderttausende Anträge geben. Lange schätzt, dass allein von deutschen Unternehmen oder von ihren amerikanischen Importeuren über 100 Milliarden Euro zu viel gezahlt wurden.
Lange argumentierte, der Oberste Gerichtshof der USA hätte in seiner Entscheidung auch sagen können, das eingenommene Geld müsse etwa aus nationalen Interessen nicht zurückgezahlt werden. Dies habe der Supreme Court aber nicht gemacht. Also könne man die zu viel gezahlten Zölle einfordern.
Der SPD-Politiker bekräftigte, dem mit den USA bereits ausgearbeiteten Zoll-Deal fehle nun die Grundlage. Das Europäische Parlament arbeitet zurzeit an der Umsetzung des EU-US-Zollabkommens. „Die Basis für den Deal ist nicht mehr gegeben“, sagte Lange. Er hat eine Sondersitzung des Verhandlungsteams und des Rechtsdienstes des EU-Parlaments für Montag einberufen.
Europäische Unternehmen fürchten nach Zoll-Urteil mehr Unsicherheit
Nach dem Zollurteil des Obersten Gerichtshofs der USA ist die anfängliche Erleichterung bei europäischen Unternehmen rasch verflogen. Der Supreme Court hatte am Freitag einen Großteil der von US-Präsident Donald Trump verhängten Abgaben für unrechtmäßig erklärt. Zuletzt begrüßte auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Entscheidung. Es sei gut, dass es in Demokratien Gegengewichte zur Macht und rechtsstaatliche Kontrolle gebe, sagte er. Frankreich werde die Auswirkungen von Trumps neuen globalen Zöllen in Höhe von zehn Prozent prüfen, seine Produkte aber weiterhin exportieren. Von Planungssicherheit kann im internationalen Handel dennoch keine Rede sein. „Neue Zölle auf anderer Rechtsgrundlage sind jederzeit möglich“, erklärte Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer vom Verband der Chemischen Industrie (VCI). „Für unsere Unternehmen beginnt jetzt keine Phase der Stabilität, sondern eine neue Runde der Unsicherheit.“ Der VCI vertritt Konzerne wie BASF, Bayer und Evonik.
Auch der Generalsekretär Paolo Castelletti des italienischen Weinverbands UIV befürchtet einen „Bumerang-Effekt, der zu weiterer Unsicherheit und einem Aufschub von Bestellungen führt“. Laut Massimiliano Giansanti, Präsident des italienischen Bauernverbandes Confagricoltura, verkompliziere sich die Lage für die Exporteure in dem Moment, in dem sie begonnen hätten, sich an die US-Zölle anzupassen.
Der französische Kosmetikverband FEBEA, zu dessen Mitgliedern L’Oréal zählt, erklärte, man beobachte die Reaktion der US-Regierung genau. „Wir sind die Wendungen bei diesem Thema gewohnt“, sagte Generalsekretär Emmanuel Guichard. Und Eoin Ó Catháin, Direktor des irischen Whiskey-Verbands, zeigte sich ernüchtert: „Dies ist kein Allheilmittel, um die Zölle loszuwerden.“
ICE erschoss US-Bürger in Texas – Behörde verschwieg Vorfall fast ein Jahr lang
Die New York Times enthüllt einen brisanten Fall: Demnach wurde der 23-jährige US-Bürger Ruben Ray Martinez bereits am 15. März 2025 von einer Einsatzkraft der Einwanderungsbehörden in South Padre Island, Texas, erschossen – fast ein Jahr, bevor die tödlichen Schüsse in Minneapolis nationale Proteste auslösten. Die Beteiligung der Einwanderungsbehörde ICE wurde damals verschwiegen; lokale Medien berichteten nur von einem "Polizeieinsatz". Erst diese Woche wurden interne ICE-Dokumente öffentlich, die den Vorfall bestätigen.
Der Fall zeigt Parallelen zum Tod von Renée Good. Laut den Dokumenten, die die New York Times einsah, schoss ein Agent mehrfach durch das Fahrerfenster, nachdem Martinez erst nicht stehengeblieben war, dann langsamer fuhr und dann wieder beschleunigte. Dabei soll eine Einsatzkraft auf dem Autodach gelandet sein. Die Homeland Security rechtfertigt den Schusswaffengebrauch als Selbstverteidigung. Die Familie bestreitet jedoch die Darstellung der Behörden und fordert Aufklärung. Martinez' Mutter beschreibt ihren Sohn als unbescholtenen Amazon-Mitarbeiter ohne Vorstrafen, der seinen 23. Geburtstag mit einem Freund feierte.
Newsweek hatte zunächst über den Fall berichtet. Videos von Augenzeugen sind bisher nicht aufgetaucht. Der Schusswaffengebrauch gegen Martinez wird von den Texas Rangers untersucht, einer staatlichen Behörde, die Schusswaffeneinsätze von Polizisten überprüft und die Grenzsicherheit für das texanische Ministerium für öffentliche Sicherheit überwacht. Eine Sprecherin des Ministeriums teilte am Freitag mit, die Ermittlungen dauerten an.
Drei Tote bei Angriff auf angebliches Drogenschiff
Das US-Militär hat am Freitag nach eigenen Angaben im östlichen Pazifik ein Schiff angegriffen und dabei drei Männer getötet. Das Schiff sei an Drogenschmuggel beteiligt gewesen, teilte das Militär auf der Plattform X mit.
Der Vorfall ist der jüngste in einer Reihe ähnlicher Fälle, mit denen die Regierung von US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Monaten wiederholt ihre Erfolge im Kampf gegen mutmaßliche Schmugglerboote in der Region hervorgehoben hatte. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben bisher nicht unabhängig überprüfen.
On Feb. 20, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/PzWQFfNgHm— U.S. Southern Command (@Southcom) February 21, 2026
Mehrheit der Amerikaner lehnt Trumps Abschiebepolitik ab
Eine neue Umfrage der Washington Post sowie von ABS News und vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos zeigt einen Stimmungsumschwung: 58 Prozent der Amerikaner finden, dass Präsident Trump bei den Abschiebungen illegaler Einwanderer zu weit geht – acht Prozentpunkte mehr als im Herbst. Trumps Zustimmungswerte zur Migrationspolitik sind innerhalb eines Jahres von 50 auf 40 Prozent gefallen. Besonders stark ist der Meinungswandel bei Minderheiten: 75 Prozent der Asian Americans und 76 Prozent der Black Americans lehnen die Abschiebungen ab.
62 Prozent der Befragten kritisieren die aggressiven Taktiken der Einwanderungsbehörde ICE. Hintergrund sind unter anderem die tödlichen Schüsse auf zwei US-Bürger in Minneapolis im Januar während einer Großrazzia. Drei Viertel aller Amerikaner – einschließlich einer Mehrheit der Republikaner – fordern, dass ICE-Mitarbeiter für Hausdurchsuchungen einen richterlichen Durchsuchungsbefehl benötigen sollten. Derzeit nutzt die Behörde lediglich interne Verwaltungsanordnungen.
Die Umfrage zeigt die politische Brisanz vor den Midterm-Wahlen im Herbst: Trumps einstiges Wahlkampf-Zugpferd Immigration könnte für die Republikaner zur Belastung werden. Trotz der Kritik an den Methoden unterstützt allerdings weiterhin knapp die Hälfte der Befragten das grundsätzliche Ziel, alle geschätzten 14 Millionen illegalen Einwanderer abzuschieben.
US-Finanzminister: Werden Zollniveau halten können
Das Oberste Gericht hat US-Präsident Donald Trump Finanzminister Scott Bessent zufolge mit seinem Urteil gegen die Notstands-Zölle ein Druckmittel genommen. Auf gewisse Weise habe das Gericht den verbleibenden Hebel jedoch "drakonischer" gemacht, sagt Bessent dem Sender Fox News. Die Richter hätten bestätigt, dass der Präsident das Recht auf ein vollständiges Embargo habe. Die Regierung werde wieder das gleiche Zollniveau erreichen, so Bessent weiter. Dies geschehe nun aber auf einem weniger direkten und etwas umständlicheren Weg.
USA haben Teil ihrer Schulden bei den UN bezahlt
Die USA haben einen Teil ihrer ausstehenden Beiträge bei den Vereinten Nationen bezahlt. Die UN haben 160 Millionen US-Dollar erhalten, wie der Sprecher von Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, mitteilte. Damit sollen nun Rückstände aus dem Jahr 2025 ausgeglichen werden. Insgesamt müssen die USA aber Milliardenbeträge nachzahlen.
Die USA sind größter Beitragszahler für den regulären UN-Etat. Das Land ist unter Präsident Trump aber aus zahlreichen UN-Organisationen ausgetreten und hat sich zudem aus Abkommen unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zurückgezogen.
Kürzungen und Zahlungsverzug unter anderem der USA haben die Weltorganisation in eine tiefe Krise gestürzt – Guterres warnte im Januar sogar vor einem „unmittelbaren finanziellen Kollaps“. Wenn keine Lösung gefunden werde, könne im Juli das Geld für das reguläre Budget ausgehen, hieß es in einem Brief des UN-Chefs an die 193 Mitgliedsstaaten.
Ob die US-Zahlung einen Kurswechsel Trumps andeutet, ist unklar. Sollten weitere Zahlungen eingehen, werde man darüber informieren, sagte der Sprecher.
Kritiker befürchten, dass Trump anstrebt, den von ihm ins Leben gerufenen Friedensrat als Konkurrenzorganisation zu den UN aufzubauen. Bei der ersten Sitzung des Gremiums am Donnerstag implizierte der US-Präsident etwa, dass der Friedensrat über die Vereinten Nationen wachen solle. Genaue Details nannte er nicht. Neben den USA hat sich bisher keines der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates offiziell Trumps Neugründung angeschlossen.
Trump will weltweiten Zoll von zusätzlich zehn Prozent verhängen
US-Präsident Donald Trump will nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gegen von ihm verhängte Zölle neue Abgaben auf einer anderen gesetzlichen Grundlage verhängen. "Ich werde heute ein Dekret unterzeichnen, das auf der Grundlage der Section 122 einen globalen Zoll von zehn Prozent zusätzlich zu den bereits erhobenen Zöllen erhebt", kündigte er auf einer Pressekonferenz in Washington an. Section 122 bezieht sich auf ein Handelsgesetz von 1974. Das Urteil des Supreme Courts bezog sich auf Zölle, die Trump auf Grundlage des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) von 1977 verhängt hatte. Der neue, vorübergehende Einfuhrzoll soll vom 24. Februar an gelten.
Trump bezeichnete das Urteil des Obersten Gerichtshofs als "sehr enttäuschend". Er schäme sich für bestimmte Mitglieder des Gerichts. Nun werde er Alternativen nutzen. Die neuen Zölle würden 150 Tage gelten. Der Trade Act von 1974 ermächtigt den Präsidenten, bei "großen und ernsten" Zahlungsbilanzschwierigkeiten Zölle von bis zu 15 Prozent gegen Länder zu verhängen. Diese können für bis zu 150 Tage gelten. Untersuchungen oder sonstige verfahrensrechtliche Hürden sind dabei nicht vorgesehen.
Der US-Präsident kündigte darüber hinaus an, unter Berufung auf weitere rechtliche Grundlagen Handelsuntersuchungen einzuleiten. Sollten dabei etwaige unfaire Handelspraktiken festgestellt werden, könnte das als Rechtfertigung für weitere Zölle herangezogen werden. Er sei überzeugt, dass man letztendlich mehr Geld einnehmen werde, als vorher, so Trump.
Zuvor hatte das Oberste Gericht der USA entschieden, dass Trump seine Befugnisse überschritt, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen – darunter auch die Europäische Union.
Auch Trumps Vize J. D. Vance reagierte empört über das Urteil. "Dies ist schlicht und einfach Gesetzlosigkeit seitens des Gerichts", sagte er.
Verhalten optimistische Reaktionen aus Europa auf das Zollurteil
Die Europäische Kommission will sich nach der Gerichtsentscheidung gegen die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump weiter für niedrige Zölle einsetzen. Man stehe in engem Kontakt mit der US-Regierung, um zu erfahren, wie diese nun reagieren wolle, teilt ein Kommissionssprecher mit. „Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks sind auf Stabilität und Vorhersehbarkeit in den Handelsbeziehungen angewiesen. Wir setzen uns daher weiterhin für niedrige Zölle ein und arbeiten auf deren Senkung hin.“
Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) wertet das Urteil des Supreme Court als starkes Signal für die regelbasierte Handelsordnung. "Das Urteil ist ein deutlicher Beweis für die bestehende Gewaltenteilung in den USA", erklärt Wolfgang Niedermark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI. Gleichzeitig warnt er vor anhaltender Unsicherheit für international tätige Unternehmen. Es sei zu erwarten, dass die US-Regierung alternative Wege prüfen werde, um die Zölle fortzuführen oder vergleichbare Schutzinstrumente einzuführen. Die EU und die Bundesregierung müssten nun zügig auf Washington zugehen, um Klarheit über die Folgen für das Handelsabkommen zu schaffen.
Der Schweizer Industrieverband Swissmem begrüßt das Urteil, warnt zugleich jedoch vor verfrühter Euphorie. Mit dem Richterspruch sei noch nichts gewonnen. Es sei davon auszugehen, dass die US-Regierung unter Präsident Donald Trump andere Gesetze heranziehen werde, um die Abgaben zu legitimieren.
Bei der britischen Wirtschaft sorgt das Urteil für Verunsicherung. Die Entscheidung schaffe kaum Klarheit, teilt der Handelskammerverband BCC mit. Zudem sei unklar, ob und wie bereits gezahlte Zölle zurückerstattet werden.
Rückschlag für Trump: Supreme Court kippt Zölle
Der Oberste Gerichtshof der USA hat einen Großteil der von Präsident Donald Trump verhängten Zölle für unrechtmäßig erklärt. Es ist eine schwere Niederlage für den US-Präsidenten auf einem seiner zentralen Politikfelder. Die Entscheidung des Gerichts fiel sechs zu drei aus. Trump habe gegen Bundesgesetz verstoßen, als er einseitig umfangreiche Zölle gegen mehrere Länder erhoben hat, darunter die Europäische Union, urteilten die Richter.
Die Zölle, um die es geht, basierten auf einem für nationale Notstände gedachten Gesetz. Die Richter bestätigten eine Entscheidung einer niedrigeren Instanz, wonach Trump mit der Anwendung des Gesetzes aus dem Jahr 1977 seine Befugnisse überschritten habe. Geklagt hatten von den Zöllen betroffene Unternehmen sowie zwölf US-Bundesstaaten. Ökonomen schätzen, dass die auf Grundlage dieses Gesetzes eingenommenen Zölle von mehr als 175 Milliarden Dollar nun möglicherweise zurückgezahlt werden müssen.
Die US-Verfassung räumt dem Kongress und nicht dem Präsidenten die Befugnis zur Erhebung von Zöllen ein. Trump hatte sich jedoch auf den "International Emergency Economic Powers Act" (IEEPA) berufen, um die Einfuhrabgaben ohne Zustimmung des Kongresses zu verhängen. Das Gesetz erlaubt dem Präsidenten, den Handel in einem nationalen Notstand zu regulieren, wurde aber bislang für Sanktionen und nicht für Zölle genutzt. Trump hatte die Zölle als entscheidend für die wirtschaftliche Sicherheit der USA bezeichnet.
US-Finanzminister Scott Bessent kündigte an, die Regierung werde andere rechtliche Begründungen prüfen, um möglichst viele der Zölle beizubehalten. Trump selbst hatte für den Fall einer Niederlage vor Gericht einen "Plan B" in Aussicht gestellt.
