Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump dementiert Waffenangebot an China
Datum für US-Einfuhrverbot gegen kanadische Waren erreicht
Pandas aus China landen in den USA
USA lockern Spritsparvorgaben für Autos deutlich
China und USA vereinbaren Zollsenkungen in Höhe von 30 Milliarden Dollar
Carim Soliman
Trump dementiert Waffenangebot an China
US-Präsident Donald Trump hat ein angebliches Angebot an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping dementiert, Waffen an China verkaufen zu wollen. Er widersprach damit den Worten des US-Botschafters in China. „Davon habe ich noch nie gehört“, sagte Trump im Weißen Haus auf eine entsprechende Frage eines Journalisten und führte aus: „Wir haben das nicht besprochen.“ Er müsse den Botschafter David Perdue dazu fragen.
Zuvor hatte Perdue in einem Fernsehinterview von einem entsprechenden Angebot Trumps an Xi gesprochen. Trump sage immer wieder, dass die USA Waffen an Leute auf der ganzen Welt verkauften, sagte der Diplomat im US-Sender Fox News am Sonntag (Ortszeit). „Er fragte Präsident Xi an einem Punkt tatsächlich, ob dieser welche kaufen wolle“, sagte Perdue.
Peking reagierte verhalten darauf. China stärke seine Verteidigungsfähigkeit auf Grundlage seiner Bedürfnisse, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. Die Volksrepublik setze sich für die Wahrung des Weltfriedens und der Stabilität ein. Chinas Außenamt ging nicht auf etwaige Details ein – auch Perdue machte keine weiteren Angaben dazu, wann genau Trump das Angebot gemacht und wie Xi darauf reagiert habe.
Zuvor hatte Perdue in einem Fernsehinterview von einem entsprechenden Angebot Trumps an Xi gesprochen. Trump sage immer wieder, dass die USA Waffen an Leute auf der ganzen Welt verkauften, sagte der Diplomat im US-Sender Fox News am Sonntag (Ortszeit). „Er fragte Präsident Xi an einem Punkt tatsächlich, ob dieser welche kaufen wolle“, sagte Perdue.
Peking reagierte verhalten darauf. China stärke seine Verteidigungsfähigkeit auf Grundlage seiner Bedürfnisse, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. Die Volksrepublik setze sich für die Wahrung des Weltfriedens und der Stabilität ein. Chinas Außenamt ging nicht auf etwaige Details ein – auch Perdue machte keine weiteren Angaben dazu, wann genau Trump das Angebot gemacht und wie Xi darauf reagiert habe.
Ein Verkauf von Waffen an China dürfte bei US-Partnern für Verunsicherung sorgen. Washington steht einer Reihe von Staaten in Ostasien militärisch zur Seite, die von China bedrängt werden. Besonders unter Druck steht das unabhängig regierte Taiwan, das Peking zum Staatsgebiet der Volksrepublik China zählt und an sich binden will – notfalls auch mit einem militärischen Einsatz.
Washingtons regelmäßige Rüstungslieferungen an Taiwan sind Peking schon lange ein Dorn im Auge. Ein weiteres Paket im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar steht derzeit noch aus. Perdue bekräftigte bei Fox News die US-Haltung im Streit um Taiwan. „Wir befürworten weder eine Unabhängigkeit noch befürworten wir Zwang“, sagte er mit Blick auf die Ein-China-Politik der US-Regierung. Washington unterstützt demnach weder eine Unabhängigkeit Taiwans noch Chinas Drohgebärden.
Datum für US-Einfuhrverbot gegen kanadische Waren erreicht
Im Zollstreit zwischen den USA und Kanada ist der von US-Präsident Donald Trump gesetzte Termin für neue Einfuhrverbote erreicht. Mehrere Dekrete Trumps vom 8. September sehen vor, dass von diesem Dienstag (Ortszeit) an eine Reihe von Molkereiprodukten, alkoholischen Getränken und Motorrädern aus Kanada nicht mehr in die Vereinigten Staaten eingeführt werden dürfen. Es gehe dabei um einen Warenwert im einstelligen Milliarden-Dollar-Bereich, hatte es von einem hochrangigen Regierungsvertreter geheißen.
Die angekündigten Einfuhrverbote sind eine weitere Eskalationsstufe im zähen Handelsstreit zwischen den beiden Nachbarn. Die USA hatten zunächst im August Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von 27,6 Milliarden kanadischen Dollar verhängt. Kanada reagierte Anfang September mit Gegenzöllen von 15, 25 oder 50 Prozent auf US-Produkte im gleichen Gesamtwert. Noch am Tag des Inkrafttretens der kanadischen Maßnahmen ordnete Trump die nun anstehenden Einfuhrverbote an.
Trump begründet seine Zölle unter anderem damit, dass Kanada die Vereinigten Staaten seit Jahren „ausbeute“. Er behauptete, dass sein Land nicht auf den Handel mit dem Nachbarn angewiesen sei. Kanada ist laut US-Daten derzeit der zweitgrößte Handelspartner der USA. Am Montag stellte Trump die Vermutung auf, die kanadische Regierung werde in drei bis vier Wochen einknicken und ein Abkommen wollen.
Der Handelsstreit hatte kurz nach Trumps Rückkehr ins Weiße Haus Anfang 2025 begonnen. Die USA verhängten Zölle auf kanadische Waren, Kanada reagierte mit Gegenzöllen. Seither folgten mehrere Eskalationsrunden. Wiederholte Verhandlungen haben bislang keine dauerhafte Einigung gebracht.
Die angekündigten Einfuhrverbote sind eine weitere Eskalationsstufe im zähen Handelsstreit zwischen den beiden Nachbarn. Die USA hatten zunächst im August Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von 27,6 Milliarden kanadischen Dollar verhängt. Kanada reagierte Anfang September mit Gegenzöllen von 15, 25 oder 50 Prozent auf US-Produkte im gleichen Gesamtwert. Noch am Tag des Inkrafttretens der kanadischen Maßnahmen ordnete Trump die nun anstehenden Einfuhrverbote an.
Trump begründet seine Zölle unter anderem damit, dass Kanada die Vereinigten Staaten seit Jahren „ausbeute“. Er behauptete, dass sein Land nicht auf den Handel mit dem Nachbarn angewiesen sei. Kanada ist laut US-Daten derzeit der zweitgrößte Handelspartner der USA. Am Montag stellte Trump die Vermutung auf, die kanadische Regierung werde in drei bis vier Wochen einknicken und ein Abkommen wollen.
Der Handelsstreit hatte kurz nach Trumps Rückkehr ins Weiße Haus Anfang 2025 begonnen. Die USA verhängten Zölle auf kanadische Waren, Kanada reagierte mit Gegenzöllen. Seither folgten mehrere Eskalationsrunden. Wiederholte Verhandlungen haben bislang keine dauerhafte Einigung gebracht.
Pandas aus China landen in den USA
Als Teil eines Abkommens zwischen China und den USA sind zwei Riesenpandas im Zoo in Atlanta eingetroffen. Das Männchen Ping Ping und das Weibchen Fu Shuang kamen am Sonntag (Ortszeit) mit einem Flug aus Chengdu in Atlanta an, wie der Zoo mitteilte. China schickt Pandas regelmäßig als Leihgaben an ausgewählte Zoos weltweit. Peking spricht dabei selbst von einem Symbol der Freundschaft und Diplomatie.
Bei seinem Besuch im Weißen Haus hatte Staatschef Xi Jinping in der vergangenen Woche die baldige Ankunft der beiden Tiere in den USA angekündigt. Es ist nicht das erste Mal, dass chinesische Pandas in US-Zoos einziehen. Seit 2024 leben Riesenpandas laut US-Medien auch in San Diego und in der Hauptstadt Washington.
„Das ist ein aufregender Tag für den Zoo Atlanta und ein historischer Moment für die Stadt Atlanta“, hieß es in der Mitteilung des Zoos. Der Zoo lobte Chinas Einsatz zum Schutz der gefährdeten Tiere. Noch sind die Neuankömmlinge aber nicht zu sehen – sie befinden sich laut Mitteilung zunächst für rund einen Monat in routinemäßiger Quarantäne.
Die USA und China führen seit Langem einen Handelsstreit. Bei dem Treffen im Weißen Haus schlugen US-Präsident Donald Trump und Xi versöhnliche Töne an. Die Leihgabe der Pandas gilt als eines der greifbaren Ergebnisse des Staatsbesuchs.
Bei seinem Besuch im Weißen Haus hatte Staatschef Xi Jinping in der vergangenen Woche die baldige Ankunft der beiden Tiere in den USA angekündigt. Es ist nicht das erste Mal, dass chinesische Pandas in US-Zoos einziehen. Seit 2024 leben Riesenpandas laut US-Medien auch in San Diego und in der Hauptstadt Washington.
„Das ist ein aufregender Tag für den Zoo Atlanta und ein historischer Moment für die Stadt Atlanta“, hieß es in der Mitteilung des Zoos. Der Zoo lobte Chinas Einsatz zum Schutz der gefährdeten Tiere. Noch sind die Neuankömmlinge aber nicht zu sehen – sie befinden sich laut Mitteilung zunächst für rund einen Monat in routinemäßiger Quarantäne.
Die USA und China führen seit Langem einen Handelsstreit. Bei dem Treffen im Weißen Haus schlugen US-Präsident Donald Trump und Xi versöhnliche Töne an. Die Leihgabe der Pandas gilt als eines der greifbaren Ergebnisse des Staatsbesuchs.
Der „Panda Express“ ist in Atlanta angekommen. Foto: FedEx via AP
Luzia Geier
Prozess um angebliche Drohung Comeys gegen Trump erst 2027
Der Prozess gegen Ex-FBI-Chef James Comey wegen einer angeblichen Drohung gegen US-Präsident Donald Trump wird nach erneuter Verschiebung nicht vor Februar 2027 beginnen. Richterin Louise Flanagan gab einer entsprechenden Bitte der Verteidigung statt, da zuvor noch über mehrere relevante Anträge entschieden werden müsse. Dazu gehört die Forderung, die Klage gegen Comey abzuweisen. Der Prozessbeginn war zuvor bereits von Juli auf Oktober verschoben worden.
Comey hatte im Mai 2025 ein Bild von Muscheln am Strand auf Instagram hochgeladen, die die Zahlen „86 47“ formen. Trump ist der 47. Präsident der USA. Seine Unterstützer interpretierten dies als Aufruf zu einem Attentat auf den Staatschef. Comey bestritt, dass es sich um einen Gewaltaufruf gehandelt habe. In der Anklage wird ihm nun vorgeworfen, wissentlich eine Morddrohung gegen Trump verbreitet zu haben.
Dem Merriam-Webster-Wörterbuch zufolge handelt es sich bei „86“ um einen veralteten Ausdruck, der erstmals in den 30er Jahren nachgewiesen wurde. Unter anderem bedeutet er demnach, dass etwas in einem Restaurant ausverkauft ist. Später kamen die Bedeutungen „loswerden“ oder „abweisen“ hinzu. „Zu den jüngst übernommenen Bedeutungen gehört eine logische Erweiterung der vorherigen, nämlich die Bedeutung 'töten'“, heißt es bei Merriam-Webster. Diese werde aber nur selten verwendet.
Comey löschte den Post nach Kritik und schrieb später auf Instagram, er habe in der Muschelformation lediglich eine politische Botschaft gesehen. Dass er damit zu Gewalt gegen Trump aufrufen wollte, wies er zurück. „Mir war nicht bewusst, dass manche Leute diese Zahlen mit Gewalt assoziieren“, schrieb er. Die Ankläger werden in dem Verfahren vor der Herausforderung stehen, Comey eine eindeutige Absicht bei einer mutmaßlichen Drohung gegen Trump nachzuweisen. Früheren Angaben des Ex-FBI-Direktors zufolge entdeckte er die aus Muscheln gebildeten Zahlen bei einem Strandspaziergang.
Comey hatte im Mai 2025 ein Bild von Muscheln am Strand auf Instagram hochgeladen, die die Zahlen „86 47“ formen. Trump ist der 47. Präsident der USA. Seine Unterstützer interpretierten dies als Aufruf zu einem Attentat auf den Staatschef. Comey bestritt, dass es sich um einen Gewaltaufruf gehandelt habe. In der Anklage wird ihm nun vorgeworfen, wissentlich eine Morddrohung gegen Trump verbreitet zu haben.
Dem Merriam-Webster-Wörterbuch zufolge handelt es sich bei „86“ um einen veralteten Ausdruck, der erstmals in den 30er Jahren nachgewiesen wurde. Unter anderem bedeutet er demnach, dass etwas in einem Restaurant ausverkauft ist. Später kamen die Bedeutungen „loswerden“ oder „abweisen“ hinzu. „Zu den jüngst übernommenen Bedeutungen gehört eine logische Erweiterung der vorherigen, nämlich die Bedeutung 'töten'“, heißt es bei Merriam-Webster. Diese werde aber nur selten verwendet.
Comey löschte den Post nach Kritik und schrieb später auf Instagram, er habe in der Muschelformation lediglich eine politische Botschaft gesehen. Dass er damit zu Gewalt gegen Trump aufrufen wollte, wies er zurück. „Mir war nicht bewusst, dass manche Leute diese Zahlen mit Gewalt assoziieren“, schrieb er. Die Ankläger werden in dem Verfahren vor der Herausforderung stehen, Comey eine eindeutige Absicht bei einer mutmaßlichen Drohung gegen Trump nachzuweisen. Früheren Angaben des Ex-FBI-Direktors zufolge entdeckte er die aus Muscheln gebildeten Zahlen bei einem Strandspaziergang.
Luzia Geier
USA lockern Spritsparvorgaben für Autos deutlich
Die US-Regierung will die Spritsparvorgaben für Autos und Lastwagen bis 2031 deutlich lockern und macht damit eine wichtige Klimaschutz-Initiative der Vorgängerregierung rückgängig. Das US-Verkehrsministerium werde die neuen Regeln am Montag endgültig festlegen, teilten Regierungsvertreter mit. Präsident Donald Trump sagte, er habe die neuen Vorgaben genehmigt, die den Preis für Neufahrzeuge senken würden. Verkehrsminister Sean Duffy sprach von einem „großen Sieg für die amerikanischen Autoarbeiter“.
Nach Schätzungen des Ministeriums selbst werden die neuen Regeln zwar Neufahrzeuge verbilligen, aber auch den Kraftstoffverbrauch und die Kohlendioxidemissionen über Jahrzehnte erhöhen. Bis 2031 soll der Flottendurchschnitt bei 14,7 Kilometern pro Liter liegen, unter Präsident Joe Biden waren 21,4 Kilometer pro Liter vorgesehen.
Trumps Vorstoß kommt zu einer Zeit, in der die US-Autofahrer seit Beginn des Kriegs zwischen den USA, Israel und Iran Ende Februar mit stark gestiegenen Kraftstoffpreisen zu kämpfen haben. „Die Lockerung der Vorgaben wird das beschleunigen, was (Trump) bereits getan hat: die Zukunft der sauberen Technologien an China zu überlassen und die Amerikaner zu zwingen, an der Zapfsäule mehr zu bezahlen“, sagte Pete Buttigieg, der unter Biden das US-Verkehrsministerium leitete.
Nach Schätzungen des Ministeriums selbst werden die neuen Regeln zwar Neufahrzeuge verbilligen, aber auch den Kraftstoffverbrauch und die Kohlendioxidemissionen über Jahrzehnte erhöhen. Bis 2031 soll der Flottendurchschnitt bei 14,7 Kilometern pro Liter liegen, unter Präsident Joe Biden waren 21,4 Kilometer pro Liter vorgesehen.
Trumps Vorstoß kommt zu einer Zeit, in der die US-Autofahrer seit Beginn des Kriegs zwischen den USA, Israel und Iran Ende Februar mit stark gestiegenen Kraftstoffpreisen zu kämpfen haben. „Die Lockerung der Vorgaben wird das beschleunigen, was (Trump) bereits getan hat: die Zukunft der sauberen Technologien an China zu überlassen und die Amerikaner zu zwingen, an der Zapfsäule mehr zu bezahlen“, sagte Pete Buttigieg, der unter Biden das US-Verkehrsministerium leitete.
China und USA vereinbaren Zollsenkungen in Höhe von 30 Milliarden Dollar
China und die USA haben sich auf einen gegenseitigen Abbau von Zöllen im Umfang von 30 Milliarden Dollar sowie die Aufnahme eines Dialogs über künstliche Intelligenz (KI) verständigt. Wie das chinesische Außenministerium am Samstag mitteilte, ist das Teil einer aus acht Punkten bestehenden Vereinbarung, die während des Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in den USA erzielt wurde.
Im Bereich der künstlichen Intelligenz einigten sich beide Seiten dem Ministerium zufolge auf die Einrichtung eines Dialogs, um die Risiken und Vorteile der Technologie zu erörtern. Die nächste Gesprächsrunde sei für November geplant. Zudem soll ein Kommunikationskanal für KI-bezogene Vorfälle eingerichtet werden.
Xi ist nach dem dreitägigen USA-Besuch inzwischen wieder in Peking gelandet, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtet. Zuvor hatten sich die USA und China darauf geeinigt, einen bis zum 10. November befristeten Handelsfrieden um zwei Monate zu verlängern, um mehr Zeit für die Ausarbeitung eines umfassenderen Handelsabkommens zu haben. Das hatte US-Finanzminister Scott Bessent bereits am Mittwoch angekündigt.
Darüber hinaus sagten sich die beiden Präsidenten gegenseitige Unterstützung bei der Ausrichtung des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) und des G-20-Gipfels zu. Sie hätten ihre Absicht bekundet, an den vom jeweils anderen Land ausgerichteten Treffen teilzunehmen.
Im Bereich der künstlichen Intelligenz einigten sich beide Seiten dem Ministerium zufolge auf die Einrichtung eines Dialogs, um die Risiken und Vorteile der Technologie zu erörtern. Die nächste Gesprächsrunde sei für November geplant. Zudem soll ein Kommunikationskanal für KI-bezogene Vorfälle eingerichtet werden.
Xi ist nach dem dreitägigen USA-Besuch inzwischen wieder in Peking gelandet, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtet. Zuvor hatten sich die USA und China darauf geeinigt, einen bis zum 10. November befristeten Handelsfrieden um zwei Monate zu verlängern, um mehr Zeit für die Ausarbeitung eines umfassenderen Handelsabkommens zu haben. Das hatte US-Finanzminister Scott Bessent bereits am Mittwoch angekündigt.
Darüber hinaus sagten sich die beiden Präsidenten gegenseitige Unterstützung bei der Ausrichtung des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) und des G-20-Gipfels zu. Sie hätten ihre Absicht bekundet, an den vom jeweils anderen Land ausgerichteten Treffen teilzunehmen.
Marlene Weiß
Tiktok schließt Vergleich mit US-Bundesstaat Alabama und wendet Prozess ab
Die Kurzvideo-App Tiktok hat im Streit um den Schutz von Kindern und Jugendlichen eine Einigung mit dem US-Bundesstaat Alabama erzielt und damit einen Prozess in letzter Minute abgewendet. „Dies ist ein großartiger Tag für die Eltern in Alabama“, sagte der Justizminister und Generalstaatsanwalt von Alabama, Steve Marshall, am Freitag. Die Vereinbarung sehe vor, dass die Videoplattform für Nutzer in dem Bundesstaat neue Beschränkungen einführt wie ein tägliches Zeitlimit von zwei Stunden für Teenager, Zwangspausen nach 15 Minuten Nutzung und strengere Alterskontrollen. Zudem wird der Zugang zwischen Mitternacht und sechs Uhr eingeschränkt, und Teenager sollen keine kosmetischen Filter mehr in ihren Videos nutzen dürfen. Tiktok zahlt im Rahmen des Vergleichs mindestens 100 Millionen Dollar an Alabama. Der Bundesstaat hatte der Social-Media-Plattform vorgeworfen, sie gefährde Kinder und habe Verbraucher über ihre Sicherheit getäuscht. Der Prozess hätte eigentlich am Montag beginnen sollen.
Der Vergleich ist der erste, den Tiktok mit einem Bundesstaat im Rahmen der weitreichenden Klagen über die Auswirkungen von sozialen Medien auf die Gesundheit von Jugendlichen schließt. Marshall hatte das Unternehmen, das zum chinesischen Konzern ByteDance gehört, im vergangenen Jahr verklagt. Mindestens 27 weitere Bundesstaaten sowie die Hauptstadt Washington haben ähnliche Klagen eingereicht. Der Facebook-Konzern Meta hatte im vergangenen Monat bei einer Einigung mit mehreren Bundesstaaten einer Zahlung von bis zu 18 Milliarden Dollar und ähnlichen Beschränkungen zugestimmt.
Der Vergleich ist der erste, den Tiktok mit einem Bundesstaat im Rahmen der weitreichenden Klagen über die Auswirkungen von sozialen Medien auf die Gesundheit von Jugendlichen schließt. Marshall hatte das Unternehmen, das zum chinesischen Konzern ByteDance gehört, im vergangenen Jahr verklagt. Mindestens 27 weitere Bundesstaaten sowie die Hauptstadt Washington haben ähnliche Klagen eingereicht. Der Facebook-Konzern Meta hatte im vergangenen Monat bei einer Einigung mit mehreren Bundesstaaten einer Zahlung von bis zu 18 Milliarden Dollar und ähnlichen Beschränkungen zugestimmt.
Republikaner scheitern mit Wahlkreis-Umbau für Missouri
Donald Trumps Republikanische Partei ist im Bundesstaat Missouri mit dem Versuch gescheitert, kurz vor den wichtigen Parlamentswahlen die Wahlkreise neu zuzuschneiden. Das Oberste Gericht der USA entschied, dass bei der Abstimmung Anfang November die bisherigen Wahlkreise gelten werden. Es war bereits das dritte Mal in diesem Monat, dass sich die obersten Richter mit dem Thema beschäftigten, das durch die Instanzen ging.
Mit der nun gefallenen Entscheidung haben die Demokraten bessere Chancen, ihre zwei der insgesamt acht Sitze von Missouri im US-Abgeordnetenhaus zu behalten. Der Neuzuschnitt hätte nach Einschätzung von Beobachtern den Republikanern helfen können, den Demokraten zumindest einen der Sitze abzunehmen.
Bei der Parlamentswahl wird über alle Sitze im Repräsentantenhaus sowie rund ein Drittel des US-Senats abgestimmt. Derzeit halten die Republikaner von Trump die Mehrheit in beiden Kongress-Kammern. Seine Politik ist aber laut Umfragen unter anderem nach den Spritpreiserhöhungen als Folge des Iran-Krieges unpopulär. Die Demokraten können sich Hoffnungen machen, zumindest das Abgeordnetenhaus zurückzuerobern. Damit könnten sie unter anderem Trumps Gesetzesinitiativen blockieren und Untersuchungen in Gang setzen.
Ein Neuzuschnitt von Wahlkreisen ist in den USA nichts Ungewöhnliches. Vor wichtigen Wahlen versuchen sowohl Republikaner als auch Demokraten in den von ihnen kontrollierten Bundesstaaten, die Bezirke zu ihren Gunsten neu zu ziehen – das nennt man „Gerrymandering“. Auch in anderen Bundesstaaten wurden in den vergangenen Monaten neue Wahlkreiszuschnitte verabschiedet.
Mit der nun gefallenen Entscheidung haben die Demokraten bessere Chancen, ihre zwei der insgesamt acht Sitze von Missouri im US-Abgeordnetenhaus zu behalten. Der Neuzuschnitt hätte nach Einschätzung von Beobachtern den Republikanern helfen können, den Demokraten zumindest einen der Sitze abzunehmen.
Bei der Parlamentswahl wird über alle Sitze im Repräsentantenhaus sowie rund ein Drittel des US-Senats abgestimmt. Derzeit halten die Republikaner von Trump die Mehrheit in beiden Kongress-Kammern. Seine Politik ist aber laut Umfragen unter anderem nach den Spritpreiserhöhungen als Folge des Iran-Krieges unpopulär. Die Demokraten können sich Hoffnungen machen, zumindest das Abgeordnetenhaus zurückzuerobern. Damit könnten sie unter anderem Trumps Gesetzesinitiativen blockieren und Untersuchungen in Gang setzen.
Ein Neuzuschnitt von Wahlkreisen ist in den USA nichts Ungewöhnliches. Vor wichtigen Wahlen versuchen sowohl Republikaner als auch Demokraten in den von ihnen kontrollierten Bundesstaaten, die Bezirke zu ihren Gunsten neu zu ziehen – das nennt man „Gerrymandering“. Auch in anderen Bundesstaaten wurden in den vergangenen Monaten neue Wahlkreiszuschnitte verabschiedet.
Trump will vom Kongress bewilligte Mittel zurückhalten
US-Präsident Donald Trump will mehr als 800 Millionen Dollar für Ausgaben in den Bereichen Einwanderung, Bildung und Umwelt einbehalten, die der Kongress bereits bewilligt hat. „Präsident Trump ist entschlossen, alle möglichen Mittel zu nutzen, um verschwenderische und schädliche Regierungsausgaben zu kürzen, die den US-Bürgern nicht zugutekommen“, teilte das Weiße Haus am Freitag mit.
Der Präsident setzt bei diesem Vorgang ein selten genutztes Verfahren ein, das als „Pocket Rescission“ bekannt ist und den Kongress umgeht.
Zu den von Trump ins Visier genommenen Programmen gehörten unter anderem Mittel für Flüchtlingshilfe, die Förderung von Unternehmen von Minderheiten sowie Umweltschutzprojekte im Ausland. Laut dem Weißen Haus unterstützen die betroffenen Programme illegale Einwanderung, schüren Spannungen und fördern einen alarmistischen Umgang mit der Umwelt.
Die republikanische Senatorin Susan Collins, Vorsitzende des zuständigen Bewilligungsausschusses, nannte den Schritt „illegal“. „Dies ist der jüngste Versuch des Amtes für Haushalt und Verwaltung, die verfassungsmäßige Haushaltshoheit des Kongresses zu untergraben“, sagte Collins, die in ihrem Bundesstaat Maine um ihre Wiederwahl kämpft. „Jeder Versuch, bewilligte Gelder ohne die Zustimmung des Kongresses zu streichen, ist ein klarer Gesetzesverstoß.“
Der Präsident setzt bei diesem Vorgang ein selten genutztes Verfahren ein, das als „Pocket Rescission“ bekannt ist und den Kongress umgeht.
Zu den von Trump ins Visier genommenen Programmen gehörten unter anderem Mittel für Flüchtlingshilfe, die Förderung von Unternehmen von Minderheiten sowie Umweltschutzprojekte im Ausland. Laut dem Weißen Haus unterstützen die betroffenen Programme illegale Einwanderung, schüren Spannungen und fördern einen alarmistischen Umgang mit der Umwelt.
Die republikanische Senatorin Susan Collins, Vorsitzende des zuständigen Bewilligungsausschusses, nannte den Schritt „illegal“. „Dies ist der jüngste Versuch des Amtes für Haushalt und Verwaltung, die verfassungsmäßige Haushaltshoheit des Kongresses zu untergraben“, sagte Collins, die in ihrem Bundesstaat Maine um ihre Wiederwahl kämpft. „Jeder Versuch, bewilligte Gelder ohne die Zustimmung des Kongresses zu streichen, ist ein klarer Gesetzesverstoß.“
Luzia Geier
Streit geht weiter: CNN darf Trump nicht auf Reise begleiten
Donald Trump facht seinen Streit mit den US-Medien neu an: Der Sender CNN darf die Reise des Präsidenten in den Bundesstaat Tennessee nicht als Vertreter des sogenannten TV-Pools filmen. In diesem Pool wechseln sich fünf große amerikanische Fernsehsender seit Jahrzehnten bei der täglichen Berichterstattung über den US-Präsidenten ab. Die Pool-Vertreter reisen meist mit dem Präsidenten und haben in der Regel direkten Zugang zu seinen Auftritten. Trump wagt damit nicht nur eine Machtprobe mit den Medien, deren Berichterstattung ihm nicht genehm ist, sondern auch mit einem US-Richter. Dieser hatte per einstweiliger Verfügung angeordnet, dass CNN und dem Sender MS Now sowie Journalisten der Website Politico zunächst wieder erlaubt werden muss, aus dem Weißen Haus zu berichten.
Trump hatte ihnen am Freitag vergangener Woche unter Verweis auf ihre Berichterstattung den Zugang versperren lassen. Nach der Entscheidung des Richters wurde der Zugang der drei Medien zum Weißen Haus wiederhergestellt. Kritiker sahen Trumps Vorgehen als Angriff auf die Pressefreiheit und als Einschüchterungsversuch an. Heute wäre CNN an der Reihe gewesen, die TV-Berichterstattung über Trumps Reise nach Tennessee zu übernehmen. Das wurde jedoch ohne Angaben von Gründen gestrichen, wie CNN berichtete. Die anderen Sender nutzen normalerweise die Aufnahmen der jeweiligen Pool-Kameras. Für Samstag wird nun der Online-Sender Lindell TV des Trump-freundlichen Kissen-Unternehmers Mike Lindell als Vertretung des Pools aufgeführt.
Trump hatte ihnen am Freitag vergangener Woche unter Verweis auf ihre Berichterstattung den Zugang versperren lassen. Nach der Entscheidung des Richters wurde der Zugang der drei Medien zum Weißen Haus wiederhergestellt. Kritiker sahen Trumps Vorgehen als Angriff auf die Pressefreiheit und als Einschüchterungsversuch an. Heute wäre CNN an der Reihe gewesen, die TV-Berichterstattung über Trumps Reise nach Tennessee zu übernehmen. Das wurde jedoch ohne Angaben von Gründen gestrichen, wie CNN berichtete. Die anderen Sender nutzen normalerweise die Aufnahmen der jeweiligen Pool-Kameras. Für Samstag wird nun der Online-Sender Lindell TV des Trump-freundlichen Kissen-Unternehmers Mike Lindell als Vertretung des Pools aufgeführt.
Da sich die vier anderen Sender aus Solidarität mit CNN diese Woche zeitweise weigerten, Trumps Termine zu filmen, gab es weniger Videobilder als üblich – unter anderem vom Besuch des chinesischen Staatschefs Xi Jinping. Wörtlich genommen hatte der Richter nur angeordnet, die Zugangspässe der drei Medien für das Weiße Haus wiederherzustellen, sagte der Rechtsexperte Eli Honig bei CNN. Man könne aber argumentieren, dass die Ausladung von CNN von der Reise als Berichterstatter des TV-Pools „den Geist“ der richterlichen Anordnung verletze, gab er zu bedenken. Er gehe davon aus, dass sich CNN-Anwälte erneut an das Gericht wenden dürften.
Luzia Geier
Oberstes US-Gericht erlaubt umstrittene Datenbank zur Wählerprüfung
Der Oberste Gerichtshof der USA hat die Nutzung einer umstrittenen Einwanderungsdatenbank zur Überprüfung der Wahlberechtigung wieder zugelassen. Die Richter gaben am Freitag einem Antrag des Justizministeriums statt und hoben damit die Entscheidung einer Vorinstanz auf. Behörden der Bundesstaaten dürfen nun wieder Sozialversicherungsnummern und andere Daten mit Bundesregistern abgleichen, um die Staatsbürgerschaft von registrierten Wählern zu überprüfen. Die Regierung von Präsident Donald Trump argumentierte, das System solle die Stimmabgabe durch Nicht-Staatsbürger verhindern. Kritiker warnten jedoch, dadurch könnten rechtmäßige Wähler um ihr Wahlrecht gebracht werden. Die drei liberalen Richter des konservativ dominierten, neunköpfigen Gerichts stimmten gegen die Entscheidung.
Die Mehrheit der Richter erklärte, die Argumente der Kläger seien wahrscheinlich unbegründet, da das Bundesrecht das Innenministerium ausdrücklich ermächtige, Informationen über Staatsbürgerschaft und Einwanderungsstatus von anderen Behörden, einschließlich der Sozialversicherungsbehörde, anzufordern und zu erhalten. Das Gericht hat aktuell sechs konservative und drei liberale Richter. Alle sind auf Lebenszeit ernannt. Drei der Konservativen sind von Trump nominiert worden. Die drei liberalen Richter schlossen sich dem Entscheid am Freitag nicht an.
Die Mehrheit der Richter erklärte, die Argumente der Kläger seien wahrscheinlich unbegründet, da das Bundesrecht das Innenministerium ausdrücklich ermächtige, Informationen über Staatsbürgerschaft und Einwanderungsstatus von anderen Behörden, einschließlich der Sozialversicherungsbehörde, anzufordern und zu erhalten. Das Gericht hat aktuell sechs konservative und drei liberale Richter. Alle sind auf Lebenszeit ernannt. Drei der Konservativen sind von Trump nominiert worden. Die drei liberalen Richter schlossen sich dem Entscheid am Freitag nicht an.
Das Heimatschutzministerium hatte die als SAVE bekannte Datenbank im vergangenen Jahr überarbeitet, um Massenabfragen durch die Bundesstaaten zu ermöglichen. Mehrere von Republikanern geführte Bundesstaaten haben seitdem ihre Wählerlisten mit dem System abgeglichen und Registrierungen von mutmaßlichen Nicht-Staatsbürgern gestrichen. Die Datenbank ist Bürgerrechtsgruppen zufolge aber fehleranfällig und nicht immer auf dem neuesten Stand. Einwanderer, die inzwischen die US-Staatsbürgerschaft erlangt haben und damit wahlberechtigt sind, würden teilweise fälschlicherweise als Nicht-Staatsbürger eingestuft. Die Kläger machten in Gerichtsunterlagen unter Verweis auf Medienberichte geltend, dass in einem Bezirk in Missouri mindestens 81 Prozent der Ergebnisse des Systems fehlerhaft gewesen seien.
Die Wahlrechtsgruppe „League of Women Voters“ und die Datenschutzorganisation „Electronic Privacy Information Center“ hatten im September 2025 gegen das modifizierte System geklagt. Eine Bundesrichterin in Washington untersagte die Nutzung der Datenbank im Juni mit der Begründung, sie sei willkürlich zusammengestellt und enthalte unzuverlässige Daten. Ein Berufungsgericht bestätigte diesen Stopp Anfang September. Anwälte des Justizministeriums nannten das Verbot in einem Schriftsatz an den Obersten Gerichtshof unhaltbar und warnten, es bedrohe die Integrität der im November anstehenden Zwischenwahlen. Trumps Republikaner wollen bei diesen Wahlen die Kontrolle über den Kongress behalten.
Xi Jinping lädt Trump zu nächstem Treffen nach China ein
Chinas Staatschef Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump und dessen Frau Melania Trump zu einem nächsten Treffen nach China eingeladen. In diesem Jahr gebe es noch zwei Möglichkeiten für ein Treffen, sagte Xi während einer Teezeremonie im Weißen Haus in Washington. Eine sei der Wirtschaftsgipfel der Apec-Staaten in China, die andere der G-20-Gipfel in den USA. „Wir laden den Präsidenten und seine Frau ein, China zu besuchen“, sagte Xi.
Trump nahm die Einladung wenig später an. „Wir werden uns im November erneut in China treffen und anschließend im Dezember beim G-20-Gipfel in Miami, Florida“, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Xi und dessen Frau Peng Liyuan seien nach einem Staatsbesuch der „Freundschaft, Stärke und des Erfolgs“ nun auf dem Weg zurück nach China.
China richtet den Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der südchinesischen Tech-Metropole Shenzhen aus, er ist für Mitte November angesetzt. Die USA veranstalten als diesjähriges Vorsitzland im Dezember den G-20-Gipfel in Miami im US-Bundesstaat Florida.
Schon im vergangenen Jahr hatte Trump den Apec-Gipfel in Südkorea für ein Treffen mit Xi genutzt. Allerdings sprachen beide nicht im Gipfelort Gyeongju, sondern in der nahegelegenen Großstadt Busan. Dort einigten sich beide Seiten unter anderem auf einen Burgfrieden im laufenden Handelsstreit, weshalb in Bezug darauf immer wieder von der sogenannten Busan-Vereinbarung die Rede ist.
Trump nahm die Einladung wenig später an. „Wir werden uns im November erneut in China treffen und anschließend im Dezember beim G-20-Gipfel in Miami, Florida“, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Xi und dessen Frau Peng Liyuan seien nach einem Staatsbesuch der „Freundschaft, Stärke und des Erfolgs“ nun auf dem Weg zurück nach China.
China richtet den Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der südchinesischen Tech-Metropole Shenzhen aus, er ist für Mitte November angesetzt. Die USA veranstalten als diesjähriges Vorsitzland im Dezember den G-20-Gipfel in Miami im US-Bundesstaat Florida.
Schon im vergangenen Jahr hatte Trump den Apec-Gipfel in Südkorea für ein Treffen mit Xi genutzt. Allerdings sprachen beide nicht im Gipfelort Gyeongju, sondern in der nahegelegenen Großstadt Busan. Dort einigten sich beide Seiten unter anderem auf einen Burgfrieden im laufenden Handelsstreit, weshalb in Bezug darauf immer wieder von der sogenannten Busan-Vereinbarung die Rede ist.
Ulrike Putz
Trump: Verbindung zwischen USA und China war nie stärker
Trotz anhaltender Konflikte hat US-Präsident Donald Trump die Verbindungen mit Peking bei einem Staatsbankett mit Chinas Staatschef Xi Jinping als besser denn je dargestellt. „Präsident Xi und ich sind uns bewusst, dass wir unterschiedliche Systeme vertreten“, sagte Trump in Washington. „Doch die Bande zwischen unseren Völkern besteht fort, und wir haben uns noch nie so gut verstanden wie jetzt.“
Xi und seine Frau Peng Liyuan waren am Mittwoch für einen dreitägigen Staatsbesuch in den USA gelandet. Die Liste der Konfliktthemen beider Länder ist lang und reicht von Pekings Unterstützung für Iran und Russland über den Handelskonflikt bis hin zur Regulierung künstlicher Intelligenz.
In seiner kurzen Ansprache zeichnete Trump das Bild zweier historisch verbundener Völker und er bezeichnete das Präsidentenpaar als „wirklich außergewöhnliche, beeindruckende Menschen“. Zudem ließ Trump ein Geschenk an den Präsidenten und seine Frau enthüllen: eine Skulptur eines Weißkopfseeadlers, dem Wappentier der Vereinigten Staaten.
Xi und seine Frau Peng Liyuan waren am Mittwoch für einen dreitägigen Staatsbesuch in den USA gelandet. Die Liste der Konfliktthemen beider Länder ist lang und reicht von Pekings Unterstützung für Iran und Russland über den Handelskonflikt bis hin zur Regulierung künstlicher Intelligenz.
In seiner kurzen Ansprache zeichnete Trump das Bild zweier historisch verbundener Völker und er bezeichnete das Präsidentenpaar als „wirklich außergewöhnliche, beeindruckende Menschen“. Zudem ließ Trump ein Geschenk an den Präsidenten und seine Frau enthüllen: eine Skulptur eines Weißkopfseeadlers, dem Wappentier der Vereinigten Staaten.
Xi und Trump beim Staatsbankett in Washington. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters
Ulrike Putz
Abschiebungen in Drittländer – US-Regierung zieht vor Supreme Court
Die US-Regierung von Präsident Donald Trump will vor dem Obersten Gerichtshof die beschleunigte Abschiebung von Migranten in sogenannte Drittstaaten erwirken. Dabei geht es um die Frage, ob Einwanderer in ein Land abgeschoben werden dürfen, das nicht ihr Heimatland ist, ohne vorher Einwände dagegen vorbringen zu können. Der Supreme Court bestätigte den Eingang eines entsprechenden Antrags.
Die Abschiebung in Drittländer ist für die US-Regierung ein Weg, unkooperative Heimatstaaten zu umgehen. Die Trump-Regierung schloss dafür Abkommen mit mehreren Aufnahmestaaten, vor allem in Afrika und Lateinamerika. Frühere Abschiebeflüge in Nicht-Heimatländer gingen unter anderem in den Südsudan. Zuständig für die umstrittenen Abschiebungen ist das US-Heimatschutzministerium.
Im Februar ordnete ein Bundesrichter allerdings den Stopp der Praxis an. Er untersagte die Abschiebungen in Drittstaaten zwar nicht per se. Allerdings müssten die Einwanderer die Chance haben, gegen das Abschiebeziel Einwände zu erheben. Nur so könne gewährleistet werden, dass ihnen dort weder Folter noch Verfolgung drohten.
Die Abschiebung in Drittländer ist für die US-Regierung ein Weg, unkooperative Heimatstaaten zu umgehen. Die Trump-Regierung schloss dafür Abkommen mit mehreren Aufnahmestaaten, vor allem in Afrika und Lateinamerika. Frühere Abschiebeflüge in Nicht-Heimatländer gingen unter anderem in den Südsudan. Zuständig für die umstrittenen Abschiebungen ist das US-Heimatschutzministerium.
Im Februar ordnete ein Bundesrichter allerdings den Stopp der Praxis an. Er untersagte die Abschiebungen in Drittstaaten zwar nicht per se. Allerdings müssten die Einwanderer die Chance haben, gegen das Abschiebeziel Einwände zu erheben. Nur so könne gewährleistet werden, dass ihnen dort weder Folter noch Verfolgung drohten.
Gastgeschenk von Xi: zwei Pandabären für den Zoo in Atlanta
China setzt wieder einmal auf Panda-Diplomatie: Als Symbol der Freundschaft mit den USA versprach Staatschef Xi Jinping die baldige Ankunft von zwei Tieren. In wenigen Tagen werden die Pandabären in ihrem neuen Zuhause im Zoo von Atlanta eintreffen, sagte Xi in seiner Rede beim Empfang im Weißen Haus laut Übersetzung.
Es ist nicht das erste Mal, dass chinesische Pandabären in einen US-Zoo kommen. Seit den 1950er-Jahren verschenkt Peking die seltenen Tiere als Leihgaben an ausgewählte Staaten und deren Zoos.
Es ist nicht das erste Mal, dass chinesische Pandabären in einen US-Zoo kommen. Seit den 1950er-Jahren verschenkt Peking die seltenen Tiere als Leihgaben an ausgewählte Staaten und deren Zoos.