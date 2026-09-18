Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Umstrittene Hinrichtung in Alabama
US-Wahlkampf: Republikanische Abgeordnete kritisiert Trump
Trump zieht überraschend seinen Kandidaten für die Migrationsbehörde ICE zurück
Trump stellt Polen einen US-Armeestützpunkt in Aussicht
Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanada
Trump kündigt Ausschluss von CNN, MS Now und Politico aus Weißem Haus an
Der US-Präsident verbietet mehreren wichtigen US-Medien den Zugang zum Weißen Haus. Die Fernsehsender CNN und MS Now (früher MSNBC) sowie das Nachrichtenportal Politico würden mit sofortiger Wirkung aus der Regierungszentrale verbannt, schreibt Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Grund sei ständige „Fake-News“-Berichterstattung. „Medienhäuser sollten nicht ständig Erfindungen und Lügen schreiben oder berichten können, wenn sie den Präsidenten der Vereinigten Staaten, die Trump-Regierung oder die Vereinigten Staaten von Amerika abdecken“, so der Präsident weiter. Andere Medien würden folgen.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
I am proud to announce that, effective immediately, I am banning Fake News CNN, MSNOW (who recently changed their name from MSNBC due to lack of viewership and credibility!), and Politico (The recipients of an illegal and ridiculous $8 Million Dollar subscription, an All Time Record, directly from the United States Government, under Crooked Joe Biden, in order to keep them “alive.” Seems like corruption to me!), from the White House as a result of their constant “reporting” FAKE NEWS! Media Outlets shouldn’t be able to constantly write or report FICTION and LIES when they’re covering the President of the United States, the Trump Administration, or the United States of America. Other Fake News Media Outlets to follow. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP
truthsocial.com
Damit wären Reporterinnen und Reporter dieser Medienhäuser von Pressekonferenzen und Terminen Trumps im Oval Office ausgeschlossen. CNN ist einer der bekanntesten Nachrichtensender weltweit. Politico gehört zum Portfolio des deutschen Medienkonzerns Axel Springer. Wie weitreichend das Verbot ist und ob die Journalisten auch nicht mehr auf Regierungsflügen in der Air Force One dabei sein dürfen, blieb unklar. CNN, MS Now, Politico und der National Press Club äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorgang.
Die Medienhäuser sind nicht die Ersten, die von Verboten betroffen sind. Zu Beginn seiner im Januar 2025 angetretenen zweiten Amtszeit war etwa der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) der Zugang zum Weißen Haus erschwert worden. Trump hatte wiederholt Sender aufgefordert, unliebsame Nachrichten- oder Comedy-Formate abzusetzen, in denen er oder seine Regierung kritisiert oder verspottet wurden. Zudem hat er die Kommunikationsbehörde FCC aufgerufen, Sendern wegen kritischer Berichte die Lizenzen zu entziehen.
Die Medienhäuser sind nicht die Ersten, die von Verboten betroffen sind. Zu Beginn seiner im Januar 2025 angetretenen zweiten Amtszeit war etwa der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) der Zugang zum Weißen Haus erschwert worden. Trump hatte wiederholt Sender aufgefordert, unliebsame Nachrichten- oder Comedy-Formate abzusetzen, in denen er oder seine Regierung kritisiert oder verspottet wurden. Zudem hat er die Kommunikationsbehörde FCC aufgerufen, Sendern wegen kritischer Berichte die Lizenzen zu entziehen.
Gericht: Trump-Regierung durfte Solar-Förderprogramm nicht streichen
Ein Bundesgericht im US-Bundesstaat Rhode Island hat die Streichung eines milliardenschweren Förderprogramms für Solarenergie durch die Regierung von Präsident Donald Trump für rechtswidrig erklärt. Richterin Mary McElroy gab am Freitag der Klage einer Gewerkschaft sowie mehrerer gemeinnütziger Organisationen und Solarunternehmen statt. Die US-Umweltschutzbehörde EPA unter ihrem Leiter Lee Zeldin habe ihre Befugnisse überschritten, als sie die bereits bewilligten Mittel in Höhe von sieben Milliarden Dollar im vergangenen Jahr zurückzog.
Das unter Trumps Vorgänger Joe Biden ins Leben gerufene Programm "Solar for All" sollte den Ausbau der Sonnenenergie in einkommensschwachen Kommunen fördern. Zeldin hatte die Streichung im August 2025 bekannt gegeben und das Projekt als Geldverschwendung bezeichnet. Trump hatte im Juli 2025 mit dem sogenannten "One Big Beautiful Bill Act" ein Gesetz unterzeichnet, das dem Programm die Finanzierungsgrundlage entzog.
Richterin McElroy argumentierte jedoch, dass der Kongress der EPA in dem Gesetz weiterhin mehr als drei Milliarden Dollar für die Verwaltung von Förderprogrammen zugestanden habe. Es sei der klare Wille des Gesetzgebers gewesen, dass die Behörde bereits vergebene Zuschüsse weiter verwalte. Die EPA habe gegen diesen Willen gehandelt, erklärte die Richterin.
Das unter Trumps Vorgänger Joe Biden ins Leben gerufene Programm "Solar for All" sollte den Ausbau der Sonnenenergie in einkommensschwachen Kommunen fördern. Zeldin hatte die Streichung im August 2025 bekannt gegeben und das Projekt als Geldverschwendung bezeichnet. Trump hatte im Juli 2025 mit dem sogenannten "One Big Beautiful Bill Act" ein Gesetz unterzeichnet, das dem Programm die Finanzierungsgrundlage entzog.
Richterin McElroy argumentierte jedoch, dass der Kongress der EPA in dem Gesetz weiterhin mehr als drei Milliarden Dollar für die Verwaltung von Förderprogrammen zugestanden habe. Es sei der klare Wille des Gesetzgebers gewesen, dass die Behörde bereits vergebene Zuschüsse weiter verwalte. Die EPA habe gegen diesen Willen gehandelt, erklärte die Richterin.
Umstrittene Hinrichtung in Alabama
Der US-Bundesstaat Alabama hat Medienberichten zufolge am Donnerstag (Ortszeit) den 49-jährigen Jeffery Lee hingerichtet. Menschenrechtler protestierten, dass das Todesurteil aus dem Jahr 2000 nicht den heutigen Rechtsvorschriften entspreche. Damals durfte ein Richter in Alabama die Strafempfehlung der Geschworenen überstimmen. Laut Medienberichten hatten sich sieben der zwölf Geschworenen für eine lebenslange Haft ausgesprochen. Der Richter verurteilte Lee zum Tod.
2017 schaffte Alabama als letzter US-Bundesstaat dieses „richterliche Überstimmungsrecht“ ab. Wie das Todesstrafen-Informationszentrum berichtete, galt die Reform jedoch nicht rückwirkend. Etwa 25 Todeshäftlinge in Alabama seien nach dem außer Kraft gesetzten Überstimmungsrecht verurteilt worden.
Laut Todesurteil hatte Lee bei einem Raubüberfall auf ein Pfandhaus 1998 zwei Personen erschossen. Die Hinrichtung in Atmore in Alabama am Donnerstag wurde per Injektion vollstreckt. Alabama hatte Lee bereits im Juni töten wollen, damals mit Stickstoff. Das Oberste Gericht stoppte diese Hinrichtungsmethode in Alabama jedoch zumindest vorübergehend. Sie führt zum Ersticken.
2017 schaffte Alabama als letzter US-Bundesstaat dieses „richterliche Überstimmungsrecht“ ab. Wie das Todesstrafen-Informationszentrum berichtete, galt die Reform jedoch nicht rückwirkend. Etwa 25 Todeshäftlinge in Alabama seien nach dem außer Kraft gesetzten Überstimmungsrecht verurteilt worden.
Laut Todesurteil hatte Lee bei einem Raubüberfall auf ein Pfandhaus 1998 zwei Personen erschossen. Die Hinrichtung in Atmore in Alabama am Donnerstag wurde per Injektion vollstreckt. Alabama hatte Lee bereits im Juni töten wollen, damals mit Stickstoff. Das Oberste Gericht stoppte diese Hinrichtungsmethode in Alabama jedoch zumindest vorübergehend. Sie führt zum Ersticken.
Luzia Geier
US-Wahlkampf: Republikanische Abgeordnete kritisiert Trump
Knapp sieben Wochen vor den US-Parlamentswahlen bekommt Präsident Donald Trump aus den eigenen Reihen Gegenwind für seine umstrittene Abschiebepolitik. Die republikanische Abgeordnete María Elvira Salazar aus Florida, die um ihren Wiedereinzug in das Repräsentantenhaus kämpft, veröffentlichte eine Videobotschaft, in der sie Trump kritisiert: „Herr Präsident, einige Ihrer Maßnahmen zur Durchsetzung des Einwanderungsrechts sind zu weit gegangen.“ US-Bürger mit lateinamerikanischen Wurzeln fühlten sich von Trump „verraten“.
Dass sich Republikaner so offen gegen ihren Präsidenten stellen, kommt selten vor. Trumps Umfragewerte sind aktuell schlecht. Der US-Präsident setzt in seiner zweiten Amtszeit auf einen harten Kurs gegen Migranten und massenhafte Abschiebungen. Die Razzien der Bundesbehörden gegen Migranten sind umstritten und hatten landesweit große Proteste ausgelöst. Der Hintergrund von Salazars Kritik gegen Trump dürfte die Sorge sein, dass den Republikanern die wichtige Wählerschaft der spanischsprachigen US-Amerikaner wegen der teils brutalen Razzien abhandenkommen könnte. Der Bevölkerungsanteil der Latinos ist in Florida, wo Salazars Wahlkreis liegt, hoch.
Barbara Klimke
USA erlauben der iranischen Delegation die Einreise zur UN-Debatte
Vertreter Irans dürfen nach Angaben des US-Außenministeriums inmitten des Konflikts beider Länder zur Gipfelwoche der UN-Generalversammlung nach New York reisen. Eine „Kerndelegation des iranischen Regimes“ könne an der „hochrangigen Woche der UN-Generalversammlung“ teilnehmen, sagte ein Ministeriumssprecher.
Allerdings unterliege die Delegation einigen Reisebeschränkungen. Auch ist ihr nach geltenden US-Vorgaben der Kauf von Luxusgütern untersagt: Seit 2025 dürfen die iranische UN-Mission, ihre Mitglieder und iranische Regierungsvertreter bei Reisen zur UN bestimmte Einkäufe nur mit Genehmigung des US-Außenministeriums tägigen – etwa Lederwaren, Uhren, Schmuck, Schuhe, Kosmetik, Parfüm oder Elektronik im Wert von mehr als jeweils 1000 Dollar.
Die Delegation falle außerdem kleiner aus als im vergangenen Jahr, hieß es. Die USA sind laut UN-Angaben als Gastgeberland der Vereinten Nationen grundsätzlich dazu verpflichtet, Delegationen den Zugang zu ermöglichen. Dem Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas jedoch etwa hat die US-Regierung Berichten zufolge in diesem Jahr erneut eine Einreisegenehmigung verweigert. In New York beginnt am kommenden Dienstag die UN-Generaldebatte, zu der Vertreter aus rund 140 Staaten erwartet werden.
Allerdings unterliege die Delegation einigen Reisebeschränkungen. Auch ist ihr nach geltenden US-Vorgaben der Kauf von Luxusgütern untersagt: Seit 2025 dürfen die iranische UN-Mission, ihre Mitglieder und iranische Regierungsvertreter bei Reisen zur UN bestimmte Einkäufe nur mit Genehmigung des US-Außenministeriums tägigen – etwa Lederwaren, Uhren, Schmuck, Schuhe, Kosmetik, Parfüm oder Elektronik im Wert von mehr als jeweils 1000 Dollar.
Die Delegation falle außerdem kleiner aus als im vergangenen Jahr, hieß es. Die USA sind laut UN-Angaben als Gastgeberland der Vereinten Nationen grundsätzlich dazu verpflichtet, Delegationen den Zugang zu ermöglichen. Dem Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas jedoch etwa hat die US-Regierung Berichten zufolge in diesem Jahr erneut eine Einreisegenehmigung verweigert. In New York beginnt am kommenden Dienstag die UN-Generaldebatte, zu der Vertreter aus rund 140 Staaten erwartet werden.
Barbara Klimke
Trump zieht überraschend seinen Kandidaten für die Migrationsbehörde ICE zurück
US-Präsident Donald Trump hat seinen Personalvorschlag für die Leitung der umstrittenen US-Behörde ICE rückgängig gemacht. Die bereits an den Senat eingereichte Nominierung wurde zurückgezogen, teilte das Weiße Haus mit, ohne Gründe zu nennen. Ursprünglich hatte Trump den ehemaligen Staatspolizisten Lance Schroyer aus dem Bundesstaat Oklahoma für das Amt auserkoren.
Laut US-Medien zeichnete sich im Senat ab, dass das Verfahren zur Personalie zäh verlaufen würde. Jetzt bleibt die Leitung einer der zentralen Behörden in Trumps zweiter Amtszeit vorerst weiter unbesetzt. Es ist ein Rückschlag für den Präsidenten.
In US-Medien wurde berichtet, dass Schroyer keine langjährige Erfahrung im Bereich Einwanderung vorweise. Es hieß, Schroyer stehe dem Heimatschutzminister Markwayne Mullin nahe, der früher Senator in Oklahoma war. Trump hatte Schroyer, einen ehemaligen Marineinfanteristen, bei seiner Nominierung im Juni einen Patrioten genannt. Der Posten wurde frei, als der Rücktritt des kommissarischen Direktors Todd Lyons bekannt geworden war.
Die ICE-Behörde ist zum Symbol der aggressiven Migrationspolitik von Trumps zweiter Amtszeit geworden, die im Januar 2025 begann. Die Behörde verantwortete umstrittene Razzien gegen Migranten in demokratisch regierten Städten. Die Beamten waren dabei zum Teil vermummt. Das Vorgehen hatte in den USA eine große Protestwelle ausgelöst.
Laut US-Medien zeichnete sich im Senat ab, dass das Verfahren zur Personalie zäh verlaufen würde. Jetzt bleibt die Leitung einer der zentralen Behörden in Trumps zweiter Amtszeit vorerst weiter unbesetzt. Es ist ein Rückschlag für den Präsidenten.
In US-Medien wurde berichtet, dass Schroyer keine langjährige Erfahrung im Bereich Einwanderung vorweise. Es hieß, Schroyer stehe dem Heimatschutzminister Markwayne Mullin nahe, der früher Senator in Oklahoma war. Trump hatte Schroyer, einen ehemaligen Marineinfanteristen, bei seiner Nominierung im Juni einen Patrioten genannt. Der Posten wurde frei, als der Rücktritt des kommissarischen Direktors Todd Lyons bekannt geworden war.
Die ICE-Behörde ist zum Symbol der aggressiven Migrationspolitik von Trumps zweiter Amtszeit geworden, die im Januar 2025 begann. Die Behörde verantwortete umstrittene Razzien gegen Migranten in demokratisch regierten Städten. Die Beamten waren dabei zum Teil vermummt. Das Vorgehen hatte in den USA eine große Protestwelle ausgelöst.
Barbara Klimke
Trump stellt Polen einen US-Armeestützpunkt in Aussicht
Polen und die USA befinden sich laut US-Präsident Donald Trump in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Stützpunkt des US-Heeres in Polen. Dank der entschlossenen Politik des polnischen Präsidenten Karol Nawrocki würden „große Fortschritte erzielt“, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Sollte es zu einer Einigung kommen, könnte schon in Kürze ein Standort bekanntgegeben gegeben. Trump sprach von einem historischen Schritt in der Partnerschaft beider Länder.
Polen liegt an der Ostflanke der Nato und hatte sich zuletzt verstärkt um eine größere US-Truppenpräsenz bemüht. Im Frühjahr hatte Trump angekündigt, 5000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. In der Folge berichteten US-Medien, dass auch eine geplante Entsendung von 4000 Soldaten nach Polen gestoppt werde – Polen dementierte das. Trump hatte daraufhin die Entsendung von 5000 US-Streitkräften nach Polen angekündigt und das mit seinem guten Verhältnis zu Nawrocki begründet. Trump hatte Polen und Nawrocki immer wieder gelobt, weil Warschau vergleichsweise viel Geld in die eigene Verteidigung investiert.
Polen liegt an der Ostflanke der Nato und hatte sich zuletzt verstärkt um eine größere US-Truppenpräsenz bemüht. Im Frühjahr hatte Trump angekündigt, 5000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. In der Folge berichteten US-Medien, dass auch eine geplante Entsendung von 4000 Soldaten nach Polen gestoppt werde – Polen dementierte das. Trump hatte daraufhin die Entsendung von 5000 US-Streitkräften nach Polen angekündigt und das mit seinem guten Verhältnis zu Nawrocki begründet. Trump hatte Polen und Nawrocki immer wieder gelobt, weil Warschau vergleichsweise viel Geld in die eigene Verteidigung investiert.
Ulrike Putz
Berichte: USA verweigern Palästinenserpräsident Visum für UN-Treffen
Die US-Regierung hat Palästinenserpräsident Mahmud Abbas einem Bericht zufolge kurz vor der UN-Vollversammlung in New York erneut eine Einreisegenehmigung verweigert. Das berichtete unter anderem die Times of Israel unter Berufung auf US-amerikanische und palästinensische Beamte.
Dem US-Außenministerium zufolge verlängerten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen die Erteilung von Visa an Repräsentanten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) sowie an Mitglieder der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO). Konkrete Namen betroffener Personen nannte das Ministerium allerdings auch auf Anfrage nicht.
Ausgenommen von den Visa-Einschränkungen ist demnach die offizielle Vertretung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) bei den Vereinten Nationen. Diese hat nur einen Beobachterstatus und ist kein volles UN-Mitglied.
Bereits im vergangenen Jahr hatte die US-Regierung Abbas wenige Wochen vor der damaligen UN-Vollversammlung mit Visa-Sanktionen belegt.
Dem US-Außenministerium zufolge verlängerten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen die Erteilung von Visa an Repräsentanten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) sowie an Mitglieder der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO). Konkrete Namen betroffener Personen nannte das Ministerium allerdings auch auf Anfrage nicht.
Ausgenommen von den Visa-Einschränkungen ist demnach die offizielle Vertretung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) bei den Vereinten Nationen. Diese hat nur einen Beobachterstatus und ist kein volles UN-Mitglied.
Bereits im vergangenen Jahr hatte die US-Regierung Abbas wenige Wochen vor der damaligen UN-Vollversammlung mit Visa-Sanktionen belegt.
Ulrike Putz
Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanada
US-Präsident Donald Trump reagiert mit einer Drohung auf den Vorstoß von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Kanada zum ersten „assoziierten Mitglied“ der Europäischen Union zu machen. „Ich halte das für lächerlich“, sagte er auf den Vorschlag angesprochen. Falls er es als „feindseligen Akt“ empfinden sollte, würde er hohe Zölle verhängen oder den Handel mit Europa in vielen Bereichen einstellen, warnte Trump vor Reportern.
Falls die EU das in böser Absicht mache, würden die USA „sehr hohe Zölle gegen Europa“ verhängen. Trump sagte allerdings auch, dass es in Ordnung sei, falls die Absicht gut sei - ohne genauer zu erläutern, woran er das festmachen würde. Zu Kanada sagte er nur, das Nachbarland sei zuletzt ein „schrecklicher Handelspartner“ gewesen.
Falls die EU das in böser Absicht mache, würden die USA „sehr hohe Zölle gegen Europa“ verhängen. Trump sagte allerdings auch, dass es in Ordnung sei, falls die Absicht gut sei - ohne genauer zu erläutern, woran er das festmachen würde. Zu Kanada sagte er nur, das Nachbarland sei zuletzt ein „schrecklicher Handelspartner“ gewesen.
Trumps Stabschefin Wiles: Habe Kampf gegen Krebs gewonnen
Die Stabschefin im Weißen Haus, Susie Wiles, hat nach eigenen Angaben den Kampf gegen den Krebs gewonnen. Die Ergebnisse einer Untersuchung diese Woche seien unauffällig gewesen, teilte Wiles auf der Plattform X mit. „Ich bin krebsfrei.“
„Vielen Dank an meine Familie, meine Freunde, meine Ärzte und alle, die für mich gebetet, sich nach meinem Befinden erkundigt und mich auf diesem Weg unterstützt haben“, teilte Wiles weiter mit. „Ein besonderer Dank gilt Präsident Trump für seine unerschütterliche Unterstützung.“
„Vielen Dank an meine Familie, meine Freunde, meine Ärzte und alle, die für mich gebetet, sich nach meinem Befinden erkundigt und mich auf diesem Weg unterstützt haben“, teilte Wiles weiter mit. „Ein besonderer Dank gilt Präsident Trump für seine unerschütterliche Unterstützung.“
Susie Wiles on Twitter / X
Some personal news I’m grateful to share. After a medical appointment at the Mayo Clinic this week, my pathology results came back clear. I am cancer free.Thank you to my family, friends, doctors, and everyone who prayed for me, checked in, and supported me along the way. A…— Susie Wiles (@SusieWiles47) September 16, 2026
x.com
Vor genau einem halben Jahr hatte Präsident Donald Trump die Öffentlichkeit darüber informiert, dass Wiles an Brustkrebs erkrankt sei. Die Erkrankung sei im Frühstadium gewesen. Wiles werde während ihrer Behandlungszeit „praktisch die ganze Zeit“ im Weißen Haus sein und ihre Arbeit fortsetzen, hatte Trump angekündigt.
Als Stabschefin ist Wiles verantwortlich dafür, den Regierungsalltag des Präsidenten zu organisieren. Die 69-jährige politische Strategin gilt als loyal und diskret. Wiles ist die erste Frau auf dem Posten und war zuvor unter anderem Trumps Wahlkampfmanagerin.
Als Stabschefin ist Wiles verantwortlich dafür, den Regierungsalltag des Präsidenten zu organisieren. Die 69-jährige politische Strategin gilt als loyal und diskret. Wiles ist die erste Frau auf dem Posten und war zuvor unter anderem Trumps Wahlkampfmanagerin.
Lukaschenko lässt Gefangene frei – USA lockern Sanktionen
In Belarus hat US-Unterhändler John Coale nach Verhandlungen mit Machthaber Alexander Lukaschenko erneut Gefangene freibekommen. Im Gegenzug versprach er, die US-Sanktionen gegen zwei große belarussische Unternehmen aufzuheben. „25 Gefangene sind heute frei!“, teilte Coale nach den Unterredungen in Minsk auf X mit.
Bei den beiden Unternehmen geht es um den holzverarbeitenden Betrieb Bellesbumprom, der auch Papier herstellt, und um Lakokraska, den größten Hersteller von Lacken, Farben und Korrosionsbeschichtungen in Belarus. Die Sanktionen der EU gegen das Land sind indes weiter in Kraft.
Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja dankte den USA für den humanitären Einsatz. „Jede freigelassene Person ist ein Sieg“, teilte sie auf Telegram mit. Die Arbeit müsse weitergehen, bis alle politischen Gefangenen in Freiheit seien. Die Opposition im Exil werde den aus dem Land ausgereisten Menschen nun dabei helfen, nach Jahren in Haft nun im Ausland in ein normales Leben zurückzufinden. Auch ihr Mann Sergej Tichanowski war bei einer früheren Aktion in Freiheit gekommen.
„Wir werden weiterhin daran arbeiten, die Beziehungen zwischen den USA und Belarus zu verbessern, und bemühen uns darum, in naher Zukunft die Freilassung weiterer Personen zu erreichen“, teilte Coale mit. „Wir sind noch nicht fertig!“ Er hatte in den vergangenen Monaten immer wieder die Freilassung von politischen Gefangenen erreicht, darunter auch prominenter Politikerinnen und Politiker. Nach Angaben von Menschenrechtlern gibt es in Belarus immer noch bis zu 1400 politische Häftlinge.
Bei den beiden Unternehmen geht es um den holzverarbeitenden Betrieb Bellesbumprom, der auch Papier herstellt, und um Lakokraska, den größten Hersteller von Lacken, Farben und Korrosionsbeschichtungen in Belarus. Die Sanktionen der EU gegen das Land sind indes weiter in Kraft.
Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja dankte den USA für den humanitären Einsatz. „Jede freigelassene Person ist ein Sieg“, teilte sie auf Telegram mit. Die Arbeit müsse weitergehen, bis alle politischen Gefangenen in Freiheit seien. Die Opposition im Exil werde den aus dem Land ausgereisten Menschen nun dabei helfen, nach Jahren in Haft nun im Ausland in ein normales Leben zurückzufinden. Auch ihr Mann Sergej Tichanowski war bei einer früheren Aktion in Freiheit gekommen.
„Wir werden weiterhin daran arbeiten, die Beziehungen zwischen den USA und Belarus zu verbessern, und bemühen uns darum, in naher Zukunft die Freilassung weiterer Personen zu erreichen“, teilte Coale mit. „Wir sind noch nicht fertig!“ Er hatte in den vergangenen Monaten immer wieder die Freilassung von politischen Gefangenen erreicht, darunter auch prominenter Politikerinnen und Politiker. Nach Angaben von Menschenrechtlern gibt es in Belarus immer noch bis zu 1400 politische Häftlinge.
Berichte: USA wollen Israel Zehntausende schwere Bomben liefern
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Israel Zehntausende tonnenschwere Bomben im Milliardenwert liefern. Wie die Washington Post und die New York Times unter Berufung auf einen US-Beamten berichten, umfasst der 2,8 Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro) schwere Deal 40 000 Ein-Tonnen-Bomben. Israel hatte mit dem Einsatz solcher Bomben im Gazastreifen und in Libanon international Empörung ausgelöst, da aufgrund der gewaltigen Explosionskraft und des großen Zerstörungsradius viele Zivilisten getötet wurden.
Es handelt sich den Berichten zufolge um eine der umfangreichsten Lieferungen US-amerikanischer Munition an den Verbündeten. Der US-Kongress wurde demnach informell über das geplante Rüstungsgeschäft informiert, das 20 000 Bomben vom Typ Mk84 sowie 20 000 BLU-117-Bomben umfasst. Israel hatte den Berichten zufolge allein im Krieg gegen die islamistische Terrororganisation Hamas im Gazastreifen Hunderte solcher schweren Bomben über dem abgeriegelten Küstengebiet abgeworfen.
Es handelt sich den Berichten zufolge um eine der umfangreichsten Lieferungen US-amerikanischer Munition an den Verbündeten. Der US-Kongress wurde demnach informell über das geplante Rüstungsgeschäft informiert, das 20 000 Bomben vom Typ Mk84 sowie 20 000 BLU-117-Bomben umfasst. Israel hatte den Berichten zufolge allein im Krieg gegen die islamistische Terrororganisation Hamas im Gazastreifen Hunderte solcher schweren Bomben über dem abgeriegelten Küstengebiet abgeworfen.
Ulrike Putz
Ungewöhnliche US-Allianz: Bernie Sanders und Steve Bannon warnen vor KI-Gefahren
In einer ungewöhnlichen parteiübergreifenden Allianz haben der linke US-Senator Bernie Sanders und der Trump-Verbündete Steve Bannon vor katastrophalen Folgen bei Künstlicher Intelligenz (KI) gewarnt. Auf einer gemeinsamen Veranstaltung in Washington forderten die beiden politischen Gegenspieler am Dienstag weitreichende Beschränkungen für KI-Systeme. Sie eint die Sorge, dass die Technologie der Menschheit massiven Schaden zufügen könnte.
Sanders, der sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnet, warnte vor einer wachsenden Bedrohung und forderte verbindliche Sicherheitsregeln. „KI hat das Potenzial, zig Millionen Arbeitsplätze zu vernichten, ganze Berufsstände auszulöschen und unseren jungen Menschen den Einstieg ins Berufsleben zu erschweren“, sagte der Senator. Zudem bestehe die Gefahr, dass die Technologie der menschlichen Kontrolle entgleite. KI sei bereits zur Erschaffung neuer Viren genutzt worden, was in den falschen Händen zu neuen Biowaffen und einer globalen Pandemie führen könne.
Sanders forderte US-Präsident Donald Trump auf, bei seinem Gipfeltreffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der kommenden Woche ein Abkommen über eine Pause bei der KI-Entwicklung auszuhandeln. Zudem kritisierte er Tech-Manager wie SpaceX-Chef Elon Musk für ihre Machtkonzentration in dem Bereich.
Sanders, der sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnet, warnte vor einer wachsenden Bedrohung und forderte verbindliche Sicherheitsregeln. „KI hat das Potenzial, zig Millionen Arbeitsplätze zu vernichten, ganze Berufsstände auszulöschen und unseren jungen Menschen den Einstieg ins Berufsleben zu erschweren“, sagte der Senator. Zudem bestehe die Gefahr, dass die Technologie der menschlichen Kontrolle entgleite. KI sei bereits zur Erschaffung neuer Viren genutzt worden, was in den falschen Händen zu neuen Biowaffen und einer globalen Pandemie führen könne.
Sanders forderte US-Präsident Donald Trump auf, bei seinem Gipfeltreffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der kommenden Woche ein Abkommen über eine Pause bei der KI-Entwicklung auszuhandeln. Zudem kritisierte er Tech-Manager wie SpaceX-Chef Elon Musk für ihre Machtkonzentration in dem Bereich.
Republikaner Massie will Hegseth des Amtes entheben
Der republikanische US-Kongressabgeordnete Thomas Massie hat Verteidigungsminister Pete Hegseth „schwere Verbrechen und Verfehlungen“ vorgeworfen und ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn in die Wege geleitet. Der Pentagon-Chef stelle aus seiner Sicht eine „Bedrohung für die Verfassung“ dar, sagte der Politiker aus Kentucky bei der Vorstellung seines Vorhabens im Repräsentantenhaus.
Unter anderem bemängelt Massie, dass der Einsatz von US-Streitkräften im Iran-Krieg ohne Autorisierung durch den Kongress erfolgt sei. Hegseth habe in einer Weise gehandelt, die „mit seinen Amtspflichten und der Rechtsstaatlichkeit in eklatantem Widerspruch“ stehe.
Das von Massie – einem bekannten Kritiker von US-Präsident Donald Trump und dessen Politik – angestrebte Amtsenthebungsverfahren ist eher symbolischer Natur: Die Republikaner haben derzeit noch in beiden Parlamentskammern eine knappe Mehrheit, sodass es unwahrscheinlich ist, dass Trumps Partei sich gegen seinen „Kriegsminister“ ausspricht.
Unter anderem bemängelt Massie, dass der Einsatz von US-Streitkräften im Iran-Krieg ohne Autorisierung durch den Kongress erfolgt sei. Hegseth habe in einer Weise gehandelt, die „mit seinen Amtspflichten und der Rechtsstaatlichkeit in eklatantem Widerspruch“ stehe.
Das von Massie – einem bekannten Kritiker von US-Präsident Donald Trump und dessen Politik – angestrebte Amtsenthebungsverfahren ist eher symbolischer Natur: Die Republikaner haben derzeit noch in beiden Parlamentskammern eine knappe Mehrheit, sodass es unwahrscheinlich ist, dass Trumps Partei sich gegen seinen „Kriegsminister“ ausspricht.
Kennedy-Center: Trumps Vorstand stimmt erneut für zweijährige Schließung wegen Sanierungsarbeiten
Washingtons größte öffentliche Kultureinrichtung – das Kennedy Center – wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump umgehend geschlossen. Grund dafür seien Sicherheitsbedenken und eine dringend nötige Renovierung, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Die Arbeiten könnten jedoch erst stattfinden, wenn ein Berufungsgericht über die geplante Umbenennung entschieden habe.
Das von Trump eingesetzte Gremium war zuvor vor Gericht damit gescheitert, Trump in den Namen der Einrichtung mit aufzunehmen und diesen auch an der Fassade zu ändern. Ein Richter durchkreuzte die Pläne Ende Mai und untersagte zudem eine mutmaßlich wegen Renovierungsarbeiten geplante zweijährige Schließung.
Der Richter begründete den Schritt damit, dass der Kongress dem Kennedy Center einst seinen Namen gegeben habe. Folglich dürfe auch nur das US-Parlament diesen ändern. Dagegen legte das Kennedy Center Berufung ein, über die in der Hauptsache bislang nicht entschieden worden ist.
Das mit Trump-Vertrauten gespickte Gremium kündigte daraufhin an, eine andere Würdigung an der Fassade anzubringen: „von Donald J. Trump renoviert und restauriert“. Doch auch dem schob der Richter am Dienstag einen Riegel vor. Kurz darauf stimmte das Gremium für die Schließung.
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Das von Trump eingesetzte Gremium war zuvor vor Gericht damit gescheitert, Trump in den Namen der Einrichtung mit aufzunehmen und diesen auch an der Fassade zu ändern. Ein Richter durchkreuzte die Pläne Ende Mai und untersagte zudem eine mutmaßlich wegen Renovierungsarbeiten geplante zweijährige Schließung.
Der Richter begründete den Schritt damit, dass der Kongress dem Kennedy Center einst seinen Namen gegeben habe. Folglich dürfe auch nur das US-Parlament diesen ändern. Dagegen legte das Kennedy Center Berufung ein, über die in der Hauptsache bislang nicht entschieden worden ist.
Das mit Trump-Vertrauten gespickte Gremium kündigte daraufhin an, eine andere Würdigung an der Fassade anzubringen: „von Donald J. Trump renoviert und restauriert“. Doch auch dem schob der Richter am Dienstag einen Riegel vor. Kurz darauf stimmte das Gremium für die Schließung.
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