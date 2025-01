Trump hat in Zusammenhang mit dem Schweigegeld-Prozess immer wieder von einer „politischen Hexenjagd“ gesprochen, so auch kurz vor der Urteilsverkündung, zu der er aus seinem Anwesen in Mar-a-Lago zugeschaltet war. „Ich bin völlig unschuldig, ich habe nichts Falsches getan“, sagte Trump, der während des eigentlichen Verfahrens nicht ausgesagt hatte.Juristisch hatte Trump sich bis hinauf zum Obersten Gerichtshof vergeblich dagegen gewehrt, dass das Strafmaß so kurz vor seiner Amtsübernahme verkündet wird. In zehn Tagen, am 20. Januar, löst er Joe Biden als US-Präsident ab.Nun, da Trump offiziell verurteilt ist, kann er dagegen Berufung einlegen. Jedoch kann er sich in dem New Yorker Fall nicht selbst begnadigen, wenn er demnächst Präsident ist. Für die Ebene der Bundesstaaten fehlt ihm dafür die Befugnis, wie die New York Times schreibt.In seinem Bemühen, den Schuldspruch zu kippen, beruft sich Trump auf eine Entscheidung des Supreme Courts, wonach US-Präsidenten weitgehende Immunität für Handlungen im Amt genießen. Der New Yorker Richter hatte im Dezember aber erklärt, die Entscheidung gelte im vorliegenden Fall nicht, da die beanstandeten Schweigegeldzahlungen vor Trumps erster Präsidentschaft von 2017 bis 2021 erfolgt seien. Außerdem habe es sich um Handlungen als Privatmann gehandelt.Der Supreme Court hatte damals aber auch entschieden, dass Amtshandlungen von US-Präsidenten nicht als Beweise in Strafverfahren angeführt werden dürfen. Spätestens in einem Berufungsverfahren, das wieder vor dem Obersten Gericht landen könnte, dürfte das Thema werden.