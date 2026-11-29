Bürgermeisterin Karen Bass teilte mit, dass keine Berichte über größerer Schäden vorlägen. Auch die Feuerwehr meldete keine Infrastrukturschäden oder Verletzten. Die US-Luftfahrtbehörde FAA registrierte rund eine halbe Stunde nach dem ersten Beben lediglich Verzögerungen von bis zu 15 Minuten bei Starts und Landungen; TV-Aufnahmen zeigen allerdings, wie Personal am Flughafen Scherben von zerbrochenen Fensterscheiben beseitigt. Das nationale Tsunami-Warnzentrum der USA informierte zudem, dass keine Gefahr für einen Tsunami bestehe.



Kalifornien ist aufgrund seiner Lage an der Grenze zwischen der Pazifischen und der Nordamerikanischen Erdplatte besonders anfällig für Erdbeben. Die Erschütterungen seien eine Erinnerung daran, dass es in dem Bundesstaat jederzeit zu Erdbeben kommen könne, sagte Bürgermeisterin Bass. Nach Angaben des Senders NBC News war der Großraum der Westküstenmetropole seit 2014 nicht mehr von einem Erdbeben dieser Stärke betroffen.