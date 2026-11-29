Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Erdbeben erschüttert Großraum Los Angeles
Laut Trump behindert „Hass“ zwischen Putin und Selenskij einen Friedensschluss
Medien: Entscheidung über US-Truppenabzug aus Europa verschiebt sich
Richterin stoppt Lizenzentzug für Disney-Sender
USA planen neue Zölle gegen EU und 13 weitere Handelspartner
Barbara Klimke
Erdbeben erschüttert Großraum Los Angeles
Ein Erdbeben der Stärke 5,0 hat den Großraum der US-Metropole Los Angeles erschüttert. Nach Angaben des US Geological Survey lag das Epizentrum rund sechs Kilometer vor der Küste von Manhattan Beach, nahe dem internationalen Flughafens von Los Angeles. Das Beben ereignete sich gegen 9.30 Uhr Ortszeit in einer Tiefe von rund zwölf Kilometern. Gut zwei Stunden später meldete die US-Erdbebenwarte ein weiteres Beben der Stärke 4,5. Das Epizentrum lag demnach ebenfalls rund sechs Kilometer vor der Küste von Manhattan Beach.
Zerborstene Scheiben im Flughafengebäude des Los Angeles International Airport. AFP
Bürgermeisterin Karen Bass teilte mit, dass keine Berichte über größerer Schäden vorlägen. Auch die Feuerwehr meldete keine Infrastrukturschäden oder Verletzten. Die US-Luftfahrtbehörde FAA registrierte rund eine halbe Stunde nach dem ersten Beben lediglich Verzögerungen von bis zu 15 Minuten bei Starts und Landungen; TV-Aufnahmen zeigen allerdings, wie Personal am Flughafen Scherben von zerbrochenen Fensterscheiben beseitigt. Das nationale Tsunami-Warnzentrum der USA informierte zudem, dass keine Gefahr für einen Tsunami bestehe.
Kalifornien ist aufgrund seiner Lage an der Grenze zwischen der Pazifischen und der Nordamerikanischen Erdplatte besonders anfällig für Erdbeben. Die Erschütterungen seien eine Erinnerung daran, dass es in dem Bundesstaat jederzeit zu Erdbeben kommen könne, sagte Bürgermeisterin Bass. Nach Angaben des Senders NBC News war der Großraum der Westküstenmetropole seit 2014 nicht mehr von einem Erdbeben dieser Stärke betroffen.
Hunderttausende Menschen an der Ostküste weiterhin ohne Strom
Noch immer sind an der US-amerikanischen Ostküste Hunderttausende Menschen ohne Elektrizität. Wie der Seite PowerOutage.us zu entnehmen ist, sind allein in Pennsylvania, Missouri und New Jersey weiterhin knapp 200 000 Menschen von den Folgen des starken Sturms betroffen, der am Donnerstag mancherorts ganze Straßenzüge unter Wasser setzte. Auch in anderen Bundesstaaten im Nordosten des Landes müssen Menschen noch auf Strom verzichten. Zeitweise hatten etwa eine Million Menschen keinen Strom, an der Ostküste war es zu massiven Störungen im Flugverkehr infolge der Stürme gekommen.
Der Sturm schwächte sich am Freitag ab, doch der US-amerikanische Wetterdienst warnt, dass Strände von Virginia bis Maine während der Flut weiterhin von Küstenüberschwemmungen bedroht sind. In New York musste zum ersten Mal in ihrer hundertjährigen Geschichte die Thanksgiving-Parade, die für ihre riesigen Helium-Ballons bekannt ist, verschoben werden. Sie soll nun am frühen Nachmittag deutscher Zeit nachgeholt werden.
Der Sturm schwächte sich am Freitag ab, doch der US-amerikanische Wetterdienst warnt, dass Strände von Virginia bis Maine während der Flut weiterhin von Küstenüberschwemmungen bedroht sind. In New York musste zum ersten Mal in ihrer hundertjährigen Geschichte die Thanksgiving-Parade, die für ihre riesigen Helium-Ballons bekannt ist, verschoben werden. Sie soll nun am frühen Nachmittag deutscher Zeit nachgeholt werden.
Barbara Klimke
Laut Trump behindert „Hass“ zwischen Putin und Selenskij einen Friedensschluss
US-Präsident Donald Trump sieht in der persönlichen Feindschaft zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij eine Hürde für ein Ende des Ukraine-Kriegs. Die Tatsache, „dass man zwei Anführer hat, die sich wirklich hassen“, sei das größte Problem für eine Friedenslösung, sagte Trump vor Journalisten in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Zugleich erregte sein Schwiegersohn und Unterhändler Berater Jared Kushner mit einer Würdigung des russischen Präsidenten Aufsehen.
Kushner bezeichnete Putin in einem Podcast-Interview mit dem Chef des Medienkonzerns Axel Springer, Mathias Döpfner, als „Großmeister der Politik“ und „historische Figur“. Putin habe „Zurückhaltung“ gezeigt, indem er trotz der Gefahr einer dramatischen Eskalation des Ukraine-Kriegs auf den Einsatz von Atomwaffen verzichtet habe, sagte Kushner. Er sei überzeugt, dass der russische Präsident Frieden und bessere Beziehungen zu den USA wolle.
Trump hatte Putin vergangene Woche in China getroffen. Zuletzt verursachten mutmaßliche russische Provokationen außerhalb der Ukraine Besorgnis: Das Nato-Mitglied Polen warf Russland in dieser Woche eine gezielte Verletzung seines Luftraums vor, während Estland einen Brandanschlag mit dem russischen Militärgeheimdienst in Verbindung brachte.
Kushner bezeichnete Putin in einem Podcast-Interview mit dem Chef des Medienkonzerns Axel Springer, Mathias Döpfner, als „Großmeister der Politik“ und „historische Figur“. Putin habe „Zurückhaltung“ gezeigt, indem er trotz der Gefahr einer dramatischen Eskalation des Ukraine-Kriegs auf den Einsatz von Atomwaffen verzichtet habe, sagte Kushner. Er sei überzeugt, dass der russische Präsident Frieden und bessere Beziehungen zu den USA wolle.
Trump hatte Putin vergangene Woche in China getroffen. Zuletzt verursachten mutmaßliche russische Provokationen außerhalb der Ukraine Besorgnis: Das Nato-Mitglied Polen warf Russland in dieser Woche eine gezielte Verletzung seines Luftraums vor, während Estland einen Brandanschlag mit dem russischen Militärgeheimdienst in Verbindung brachte.
Barbara Klimke
Trump offen für Putin-Besuch im Dezember
US-Präsident Donald Trump würde eine Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin am G-20-Gipfel im Dezember in Florida begrüßen. Er wisse nicht, ob Putin anreisen werde, sagte Trump vor Journalisten auf seinem Golfanwesen in Florida: „Wenn er kommen wollte, kann er das sicherlich tun.“ Einige Leute jedoch sähen Putin bei dem Treffen am 14. und 15. Dezember nicht gerne. Er bezweifle auch, dass der russische Staatschef selbst teilnehmen wolle. „Wenn es nach mir ginge, hätte ich ihn gerne dabei“, fügte Trump hinzu.
Das Präsidialamt in Moskau teilte am selben Tag mit, es sei noch keine Entscheidung gefallen. Putin hatte nach einem Treffen mit Trump in der vergangenen Woche erklärt, er werde eine Reise in die USA in Erwägung ziehen, müsse dabei aber die Lage in Russland berücksichtigen. Trump hatte zuvor auf seiner Online-Plattform Truth Social erklärt, er würde es begrüßen, wenn Putin jegliche militärische Aggression gegen Gebiete in ganz Europa zurücknehme. Er äußerte die Hoffnung, dass dies zu einer raschen Beilegung des Krieges in der Ukraine führen könne.
Das Präsidialamt in Moskau teilte am selben Tag mit, es sei noch keine Entscheidung gefallen. Putin hatte nach einem Treffen mit Trump in der vergangenen Woche erklärt, er werde eine Reise in die USA in Erwägung ziehen, müsse dabei aber die Lage in Russland berücksichtigen. Trump hatte zuvor auf seiner Online-Plattform Truth Social erklärt, er würde es begrüßen, wenn Putin jegliche militärische Aggression gegen Gebiete in ganz Europa zurücknehme. Er äußerte die Hoffnung, dass dies zu einer raschen Beilegung des Krieges in der Ukraine führen könne.
RT: https://truthsocial.com/users/realDonaldTrump/statuses/117683175541431490During my conversations in China with President Vladimir Putin, of Russia, I spent a lot of time talking about the fact that I would like to see President Putin pull back all Military aggression against territories throughout Europe, in the hopes that a Deal can be made between Russia and Ukraine, and made quickly. I really believe this is a strong possibility — Thousands of people are being killed each and every month, A COMPLETE BLOODBATH — and will be a Great Tribute to everyone! It was an Honor meeting with Secretary General of NATO, Mark Rutte, last night at Mar-a-Lago, where many topics were discussed, and in which I updated him on my talks with President Putin. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117683312242798397
truthsocial.com
Medien: Entscheidung über US-Truppenabzug aus Europa verschiebt sich
Die USA benötigen für die Überprüfung ihrer Truppenpräsenz in Europa Medienberichten zufolge länger als zunächst geplant. Der stellvertretende Leiter der US-Vertretung bei der Nato, Scott Oudkirk, habe den Nato-Verbündeten bei einem Treffen erklärt, dass Washington die Überprüfungsergebnisse nicht rechtzeitig bis zum Treffen der Nato-Außenminister am Mittwoch in Brüssel vorlegen werde, berichtete das Nachrichtenportal Politico unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein neuer Termin zur Bekanntgabe sei nicht erwähnt worden.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor unter Berufung auf Insider berichtet, dass Nato-Verbündete eine Verschiebung der endgültigen Entscheidung über eine Truppenreduzierung in Europa erwarteten. Als ursprünglichen Zeitpunkt nannte Bloomberg dafür Anfang Dezember. Die Verbündeten rechneten nun mit einer Entscheidung Ende Dezember oder gar erst nach dem Jahreswechsel.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor unter Berufung auf Insider berichtet, dass Nato-Verbündete eine Verschiebung der endgültigen Entscheidung über eine Truppenreduzierung in Europa erwarteten. Als ursprünglichen Zeitpunkt nannte Bloomberg dafür Anfang Dezember. Die Verbündeten rechneten nun mit einer Entscheidung Ende Dezember oder gar erst nach dem Jahreswechsel.
Auf Anfrage reagierte das US-Verteidigungsministerium zurückhaltend. Die Überprüfung der US-Streitkräfte in Europa sei noch im Gange, teilte das Ressort von Minister Pete Hegseth mit.
Grund für die wohl länger als geplant andauernde Überprüfung ist laut Politico, dass Washington noch verschiedene Angebote der Verbündeten prüfen möchte, bei denen die Nato-Partner mehr Verantwortung übernehmen. Dabei gehe es um militärische Kapazitäten, die bislang von den USA gestellt worden seien, hieß es.
Bereits Anfang Mai hatte das US-Verteidigungsministerium den Abzug von 5000 US-Soldaten innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate aus Deutschland angekündigt. Trump hatte zuvor deutliche Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geübt, weil dieser sich kritisch über den Krieg der USA gegen den Iran geäußert hatte.
Bereits Anfang Mai hatte das US-Verteidigungsministerium den Abzug von 5000 US-Soldaten innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate aus Deutschland angekündigt. Trump hatte zuvor deutliche Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geübt, weil dieser sich kritisch über den Krieg der USA gegen den Iran geäußert hatte.
Nach Angaben eines Beamten des US-Militärs waren in Europa zuletzt rund 80 000 US-Soldaten stationiert. Die Zahl umfasst sowohl dauerhaft stationierte als auch rotierende Streitkräfte. In Deutschland gab es laut dem US-Militär Ende August rund 38 000 dauerhaft stationierte US-Soldatinnen und -Soldaten. Angaben zu rotierenden Streitkräften in Deutschland machte das US-Militär auf Anfrage zuletzt nicht.
Carim Soliman
China und EU weisen neue Zolldrohungen aus den USA scharf zurück
Die neuen Zolldrohungen der US-Regierung haben scharfe Reaktionen in China und der EU ausgelöst. China behalte sich das Recht vor, notwendige Maßnahmen zum Schutz seiner legitimen Rechte und Interessen zu ergreifen, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in Peking mit. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic sagte, die Vorwürfe der USA gegen Europa seien nicht gerechtfertigt.
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will neue Zölle gegen die EU und 13 weitere Handelspartner verhängen und begründet dies mit strukturellen Überkapazitäten in der Industrie, die den US-Handel stören. China wäre dabei am stärksten betroffen. Hier ist eine Erhöhung der Zölle um 20 Prozent geplant.
Das chinesische Handelsministerium sprach von einem einseitigen Vorgehen, das entschieden abgelehnt werde. Die USA seien aufgefordert, „ihre falschen Praktiken zu korrigieren und auf den richtigen Weg zurückzukehren“. Probleme müssten durch Dialog gelöst werden. Das chinesische Außenministerium ergänzte, die sogenannten Überkapazitäten seien eine falsche Annahme. Dies dürfe nicht als Vorwand für politische Manipulationen genutzt werden.
Auch die EU hat China in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen, die internationalen Märkte mit Billig-Produkten zu fluten, die mit hohen staatlichen Subventionen hergestellt wurden. Sefcovic sagte, die USA müssten die Zoll-Obergrenze aus dem jüngsten Handelsdeal mit Europa in Höhe von 15 Prozent für die EU respektieren. „Ich würde im Gegenteil sagen, dass wir eine der Volkswirtschaften sind, die den negativen Auswirkungen der weltweiten Überkapazitäten am stärksten ausgesetzt sind.“ Die USA sollten gemeinsam mit der EU vorgehen.
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will neue Zölle gegen die EU und 13 weitere Handelspartner verhängen und begründet dies mit strukturellen Überkapazitäten in der Industrie, die den US-Handel stören. China wäre dabei am stärksten betroffen. Hier ist eine Erhöhung der Zölle um 20 Prozent geplant.
Das chinesische Handelsministerium sprach von einem einseitigen Vorgehen, das entschieden abgelehnt werde. Die USA seien aufgefordert, „ihre falschen Praktiken zu korrigieren und auf den richtigen Weg zurückzukehren“. Probleme müssten durch Dialog gelöst werden. Das chinesische Außenministerium ergänzte, die sogenannten Überkapazitäten seien eine falsche Annahme. Dies dürfe nicht als Vorwand für politische Manipulationen genutzt werden.
Auch die EU hat China in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen, die internationalen Märkte mit Billig-Produkten zu fluten, die mit hohen staatlichen Subventionen hergestellt wurden. Sefcovic sagte, die USA müssten die Zoll-Obergrenze aus dem jüngsten Handelsdeal mit Europa in Höhe von 15 Prozent für die EU respektieren. „Ich würde im Gegenteil sagen, dass wir eine der Volkswirtschaften sind, die den negativen Auswirkungen der weltweiten Überkapazitäten am stärksten ausgesetzt sind.“ Die USA sollten gemeinsam mit der EU vorgehen.
Barbara Klimke
Richterin stoppt Lizenzentzug für Disney-Sender
Eine US-Richterin hat der Telekommunikationsaufsicht FCC den Entzug der Lizenzen für acht ABC-Fernsehsender des Unterhaltungskonzerns Disney untersagt. Das Urteil gilt als schwerer Rückschlag für die Bemühungen von Präsident Donald Trump, Medienunternehmen in die Schranken zu weisen.
Die Aufsichtsbehörde FCC scheine eine von Trump gesteuerte Vergeltungskampagne zu betreiben, erklärte Bezirksrichterin Loren Alikhan in Washington. FCC-Chef Brendan Carr habe die Rhetorik des Präsidenten als Handlungsanweisung verstanden, schrieb die Richterin in ihrer Begründung. ABC habe ein gewichtiges Interesse daran, sein Recht auf freie Meinungsäußerung ohne Angst vor Vergeltung zu verteidigen. Weder das Präsidialamt, Carr, Disney noch ABC äußerten sich bisher zu dem Urteil.
Disney und ABC hatten im August gegen die FCC geklagt, um eine beispiellose vorgezogene Überprüfung der Lizenzen zu stoppen. Die Sender argumentierten, die Trump-Regierung wolle die Sendergruppe für Programminhalte bestrafen. Carr hatte die Überprüfung im April angeordnet, einen Tag nachdem Trump ABC aufgefordert hatte, den Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel zu entlassen. Eine derartige vorgezogene Prüfung hatte es bei der Behörde bis dahin 50 Jahre lang nicht mehr gegeben; regulär hätte eine Verlängerung der Lizenzen erst im Oktober 2028 angestanden.
Trump hat Sender wiederholt gedrängt, ihm unliebsame Sendungen abzusetzen. Im Juli forderte er erneut den Lizenzentzug für ABC-Sender, da sich das Netzwerk geweigert hatte, eine Rede zu den Wahlen zur besten Sendezeit auszustrahlen.
Die Aufsichtsbehörde FCC scheine eine von Trump gesteuerte Vergeltungskampagne zu betreiben, erklärte Bezirksrichterin Loren Alikhan in Washington. FCC-Chef Brendan Carr habe die Rhetorik des Präsidenten als Handlungsanweisung verstanden, schrieb die Richterin in ihrer Begründung. ABC habe ein gewichtiges Interesse daran, sein Recht auf freie Meinungsäußerung ohne Angst vor Vergeltung zu verteidigen. Weder das Präsidialamt, Carr, Disney noch ABC äußerten sich bisher zu dem Urteil.
Disney und ABC hatten im August gegen die FCC geklagt, um eine beispiellose vorgezogene Überprüfung der Lizenzen zu stoppen. Die Sender argumentierten, die Trump-Regierung wolle die Sendergruppe für Programminhalte bestrafen. Carr hatte die Überprüfung im April angeordnet, einen Tag nachdem Trump ABC aufgefordert hatte, den Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel zu entlassen. Eine derartige vorgezogene Prüfung hatte es bei der Behörde bis dahin 50 Jahre lang nicht mehr gegeben; regulär hätte eine Verlängerung der Lizenzen erst im Oktober 2028 angestanden.
Trump hat Sender wiederholt gedrängt, ihm unliebsame Sendungen abzusetzen. Im Juli forderte er erneut den Lizenzentzug für ABC-Sender, da sich das Netzwerk geweigert hatte, eine Rede zu den Wahlen zur besten Sendezeit auszustrahlen.
US-Armee sprengt trotz Kritik vier Tonnen giftigen Sprengstoff
Die US-Armee hat im Bundesstaat Iowa tonnenweise giftigen Sprengstoff kontrolliert zur Explosion gebracht. Die Sprengung auf dem Gelände einer Munitionsfabrik sei notwendig geworden, weil das Material begonnen habe, sich zu zersetzen und Kristalle zu bilden. Dadurch habe die Gefahr einer unkontrollierten Explosion bestanden, teilte das Militär mit.
Der Sprengung waren tagelange Diskussionen vorausgegangen. Die Armee kündigte an, ein kleiner Teil der Wolke werde aus feinem Bleioxidstaub bestehen. Umweltgruppen hatten die Sorge geäußert, giftiger Bleistaub könne sich über Teile des ländlichen Iowa und des nordöstlichen Missouri ausbreiten.
Der Sprengung waren tagelange Diskussionen vorausgegangen. Die Armee kündigte an, ein kleiner Teil der Wolke werde aus feinem Bleioxidstaub bestehen. Umweltgruppen hatten die Sorge geäußert, giftiger Bleistaub könne sich über Teile des ländlichen Iowa und des nordöstlichen Missouri ausbreiten.
Die Explosion im Munitionsdepot in Middletown, Iowa, war weithin zu sehen. Jim Urquhart/Reuters
Bleiazid ist ein hochexplosiver Sprengstoff, der aufgrund seines Bleigehalts auch umwelt- und gesundheitsschädlich ist. Luftmessungen der EPA zeigten nach der Explosion zunächst keinen Anstieg der Bleibelastung in der Luft. Es wird aber weiter getestet.
Die Einwohner des Ortes Middletown waren nun zur Evakuierung aufgerufen. Bewohnern der Umgebung wurde geraten, in ihren Häusern zu bleiben, Fenster und Türen zu schließen sowie Futter und Wasser für Nutztiere und Nutzpflanzen abzudecken.
USA planen neue Zölle gegen EU und 13 weitere Handelspartner
Die US-Regierung will neue Zölle gegen die Europäische Union und 13 weitere Handelspartner verhängen und begründet dies mit strukturellen Überkapazitäten in der Industrie. Das Büro des US-Handelsbeauftragten kündigte die Abgaben am Mittwoch nach dem Abschluss einer achtmonatigen Untersuchung zu unfairen Handelspraktiken an. Einem hochrangigen US-Regierungsvertreter zufolge richten sich die Pläne neben der EU unter anderem gegen die Schweiz, China, Japan und Südkorea. Für die EU werde dabei jedoch eine in einem Handelsabkommen vereinbarte Zoll-Obergrenze von 15 Prozent eingehalten, sagte der Vertreter.
Washington wirft den betroffenen Partnern vor, unter anderem durch Subventionen eine von der realen Nachfrage abgekoppelte Produktion zu fördern und damit den US-Handel zu belasten. Den höchsten Aufschlag soll China erhalten, das die USA hauptsächlich für das Fluten der Weltmärkte mit Billigexporten verantwortlich machen. Auf chinesische Güter sollen 20 Prozent fällig werden, die zu den Zöllen von rund 25 Prozent aus der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump hinzukommen. Wegen einer Anhörungsfrist könnte sich das Inkrafttreten der neuen Zölle dem Regierungsvertreter zufolge bis Januar hinziehen.
Washington wirft den betroffenen Partnern vor, unter anderem durch Subventionen eine von der realen Nachfrage abgekoppelte Produktion zu fördern und damit den US-Handel zu belasten. Den höchsten Aufschlag soll China erhalten, das die USA hauptsächlich für das Fluten der Weltmärkte mit Billigexporten verantwortlich machen. Auf chinesische Güter sollen 20 Prozent fällig werden, die zu den Zöllen von rund 25 Prozent aus der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump hinzukommen. Wegen einer Anhörungsfrist könnte sich das Inkrafttreten der neuen Zölle dem Regierungsvertreter zufolge bis Januar hinziehen.
Anna Schimpp
Sechs Tote nach Flugzeugabsturz vor Küste von Mississippi
Bei einem Flugzeugabsturz im Süden der USA sind sechs Menschen gestorben. Taucher fanden die Toten an Bord der Maschine in der Nähe der Insel Horn Island vor der Küste des Bundesstaats Mississippi am Golf von Mexiko, wie die Küstenwache mitteilte.
Am Dienstagnachmittag brach laut den Angaben der Kontakt zu einer Cessna 210 ab. Stundenlang suchte man nach Überlebenden. Der TV-Sender NBC News berichtete, dass unter den Vermissten auch zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren gewesen seien. Das Flugzeug war demnach von New Orleans Richtung Florida gestartet. Warum es abstürzte, blieb zunächst unklar.
Medien: Hackerangriff auf US-Geheimdienst CIA
Beim US-Auslandsgeheimdienst CIA soll es nach Medienberichten vor Kurzem einen mutmaßlichen Hackerangriff gegeben haben. Einige als nicht geheim eingestufte Informationen sollen so offengelegt worden sein, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf Regierungsbeamte und weitere Personen, die von der Angelegenheit Kenntnis haben sollen. Der Sender Fox News berichtete ähnlich über den Hackerangriff.
Ein Hacker habe sich offenbar unbefugten Zugang zu mindestens einem Regierungssystem verschafft, berichtete die New York Times weiter. Das Datenleck betraf laut der Zeitung ein System, das öffentlich zugängliche Daten erfasst und analysiert. Betroffen war demnach auch das Büro des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste (ODNI) - die Stelle koordiniert die US-Geheimdienste.
Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in jüngerer Zeit. Der Sender Fox News berichtete unter Berufung auf eine Quelle bei der Bundespolizei FBI, dass sich der nun bekanntgewordene CIA-Sicherheitsvorfall am selben Tag ereignet habe, an dem das FBI selbst in der vergangenen Woche von einem Cyberangriff betroffen war. Laut Medien ging es dabei um eine Datenbank, die von Strafverfolgungsbehörden landesweit für Informationen über Haftbefehle und Hintergrundüberprüfungen genutzt wird. Es war bereits der zweite Hackerangriff auf das FBI binnen zwei Monaten.
Ein Hacker habe sich offenbar unbefugten Zugang zu mindestens einem Regierungssystem verschafft, berichtete die New York Times weiter. Das Datenleck betraf laut der Zeitung ein System, das öffentlich zugängliche Daten erfasst und analysiert. Betroffen war demnach auch das Büro des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste (ODNI) - die Stelle koordiniert die US-Geheimdienste.
Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in jüngerer Zeit. Der Sender Fox News berichtete unter Berufung auf eine Quelle bei der Bundespolizei FBI, dass sich der nun bekanntgewordene CIA-Sicherheitsvorfall am selben Tag ereignet habe, an dem das FBI selbst in der vergangenen Woche von einem Cyberangriff betroffen war. Laut Medien ging es dabei um eine Datenbank, die von Strafverfolgungsbehörden landesweit für Informationen über Haftbefehle und Hintergrundüberprüfungen genutzt wird. Es war bereits der zweite Hackerangriff auf das FBI binnen zwei Monaten.
Carim Soliman
Trump: Todesurteile in den USA schneller vollstrecken
US-Präsident Donald Trump will Todesurteile in den USA schneller vollstrecken lassen. Er wies das Justizministerium an, bei auf Bundesebene verhängten Todesstrafen auf eine zügige Vollstreckung hinzuwirken. Trump kritisierte in seiner Anweisung an das Ministerium, die Vollstreckung werde oft durch jahrelange oder sogar jahrzehntelange Verfahren verhindert.
Trump platzierte seinen Vorstoß parallel zu einer Kritik am demokratischen Gouverneur Gavin Newsom aus Kalifornien, der alle 548 Todesurteile in seinem Bundesstaat in lebenslange Haftstrafen umwandeln will. In Kalifornien wurden ohnehin seit vielen Jahren keine Todesurteile mehr vollstreckt. Newsom gilt als möglicher Kandidat der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2028 und liefert sich seit Jahren eine Fehde mit Trump.
Trump platzierte seinen Vorstoß parallel zu einer Kritik am demokratischen Gouverneur Gavin Newsom aus Kalifornien, der alle 548 Todesurteile in seinem Bundesstaat in lebenslange Haftstrafen umwandeln will. In Kalifornien wurden ohnehin seit vielen Jahren keine Todesurteile mehr vollstreckt. Newsom gilt als möglicher Kandidat der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2028 und liefert sich seit Jahren eine Fehde mit Trump.
Weißes Haus: Trump trifft am Mittwoch Nato-Chef Rutte
US-Präsident Donald Trump kommt am Mittwoch im US-Bundesstaat Florida mit Nato-Chef Mark Rutte zusammen. Das Treffen werde am späten Nachmittag in Palm Beach stattfinden, teilte das Weiße Haus mit. Trump hatte sich in der vergangenen Woche in China mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping getroffen.
Trump äußerte sich kritisch über die westlichen Verbündeten der USA und bezeichnete sowohl Putin als auch Xi als seinen „Freund“. Trumps Zusammenkunft mit Putin löste sowohl bei europäischen Verbündeten als auch bei der demokratischen Opposition im eigenen Land Kritik aus. Rutte hat wiederholt versucht, Spannungen innerhalb der Nato zu entschärfen und Trump einzubinden. Er sagte, es sei normal, dass sich große Atommächte träfen.
Ruttes Treffen mit Trump fällt zudem in eine Zeit, in der Europa auf eine Beteiligung an den von den USA unterstützten Gesprächen zur Beendigung des russischen Krieges in der Ukraine drängt.
Trump äußerte sich kritisch über die westlichen Verbündeten der USA und bezeichnete sowohl Putin als auch Xi als seinen „Freund“. Trumps Zusammenkunft mit Putin löste sowohl bei europäischen Verbündeten als auch bei der demokratischen Opposition im eigenen Land Kritik aus. Rutte hat wiederholt versucht, Spannungen innerhalb der Nato zu entschärfen und Trump einzubinden. Er sagte, es sei normal, dass sich große Atommächte träfen.
Ruttes Treffen mit Trump fällt zudem in eine Zeit, in der Europa auf eine Beteiligung an den von den USA unterstützten Gesprächen zur Beendigung des russischen Krieges in der Ukraine drängt.
USA setzen Firma in Nvidia-Kontroverse auf schwarze Liste
Die US-Regierung hat die Firma Megaspeed, die im Mittelpunkt der jüngsten Kontroverse um den Chip-Riesen Nvidia stand, auf eine schwarze Liste gesetzt. Megaspeed aus Singapur, die Tochterfirma Speedmatrix aus Malaysia sowie fünf weitere Unternehmen werden ohne besondere Genehmigung keine KI-Chips von Nvidia mehr kaufen können. Grund sei ein „erhebliches Risiko“, dass Technik an nicht berechtigte Nutzer weitergeleitet werde, schrieb das US-Handelsministerium zur Begründung. Megaspeed wurde von US-Behörden schon vor zwei Jahren wegen des Verdachts geprüft, leistungsstarke Nvidia-Chips in Umgehung von Verboten nach China zu schicken. Megaspeed bestreitet das.
Bei Megaspeed hatte in führender Position die Managerin gearbeitet, mit der Nvidia-Chef Jensen Huang eine außereheliche Affäre hatte, wie durch Medienberichte bekanntwurde. In den Berichten hatte es auch geheißen, US-Sicherheitsbehörden vermuteten, dass die Frau vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei. Huang trat vor rund zehn Tagen zurück, nachdem eine weitere Affäre bekanntwurde – diesmal mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia.
Am Montag holte der Nvidia-Verwaltungsrat dann Huang überraschend wieder an die Spitze zurück – nach persönlichem Eingreifen von US-Präsident Donald Trump. Er habe dem Gremium zugesichert, dass die US-Regierung keine Hinweise darauf habe, dass von Huang eine Gefahr für die nationale Sicherheit ausgehe, sagte der US-Präsident im TV-Sender CNBC. Megaspeed betonte in den vergangenen Tagen, dass die Managerin das Unternehmen im Sommer 2025 verlassen habe. Von Nvidia wiederum hieß es, man habe Megaspeed im Juni 2025 auf eine Verkaufsstopp-Liste gesetzt.
Bei Megaspeed hatte in führender Position die Managerin gearbeitet, mit der Nvidia-Chef Jensen Huang eine außereheliche Affäre hatte, wie durch Medienberichte bekanntwurde. In den Berichten hatte es auch geheißen, US-Sicherheitsbehörden vermuteten, dass die Frau vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei. Huang trat vor rund zehn Tagen zurück, nachdem eine weitere Affäre bekanntwurde – diesmal mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia.
Am Montag holte der Nvidia-Verwaltungsrat dann Huang überraschend wieder an die Spitze zurück – nach persönlichem Eingreifen von US-Präsident Donald Trump. Er habe dem Gremium zugesichert, dass die US-Regierung keine Hinweise darauf habe, dass von Huang eine Gefahr für die nationale Sicherheit ausgehe, sagte der US-Präsident im TV-Sender CNBC. Megaspeed betonte in den vergangenen Tagen, dass die Managerin das Unternehmen im Sommer 2025 verlassen habe. Von Nvidia wiederum hieß es, man habe Megaspeed im Juni 2025 auf eine Verkaufsstopp-Liste gesetzt.
Trump attackiert kalifornischen Gouverneur Newsom
US-Präsident Donald Trump hat den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom bei einer Rede im Justizministerium für dessen Umgang mit der Todesstrafe attackiert. „Newsom, der in so vieler anderer Hinsicht ein miserabler Gouverneur ist“, habe Angehörigen von Mordopfern die einzige Möglichkeit genommen, ihre innere Ruhe zu finden, sagte Trump über die Ankündigung des Demokraten, dass er alle 548 Todesurteile in seinem Bundesstaat in lebenslange Haftstrafen umwandeln will. Newsom gilt als möglicher Kandidat der Demokraten bei der Präsidentenwahl 2028 und ist ein langjähriger Rivale Trumps.
Newsom hatte die Umwandlung der Todesstrafen kurz nach den Midterms verkündet. In Kalifornien wurden seit 2006 keine Hinrichtungen mehr vollstreckt. In den vergangenen Jahren hatten auch einige andere Gouverneure Todesstrafen in ihren Bundesstaaten in lebenslange Haft umgewandelt. 2024 ordnete Präsident Joe Biden die Umwandlung auch für einen Großteil der auf Bundesebene zum Tode Verurteilten an. Trump dagegen ist ein ausgesprochener Befürworter der Todesstrafe.
Newsoms Presseteam reagierte auf die Kritik des Weißen Hauses auf der Plattform X mit einem Verweis darauf, dass die Personen, deren Todesstrafe Newsom in lebenslange Haftstrafen umgewandelt habe, im Gefängnis sterben würden. Straftäter, die von Trump begnadigt worden seien, würden dagegen frei herumlaufen.
Newsom hatte die Umwandlung der Todesstrafen kurz nach den Midterms verkündet. In Kalifornien wurden seit 2006 keine Hinrichtungen mehr vollstreckt. In den vergangenen Jahren hatten auch einige andere Gouverneure Todesstrafen in ihren Bundesstaaten in lebenslange Haft umgewandelt. 2024 ordnete Präsident Joe Biden die Umwandlung auch für einen Großteil der auf Bundesebene zum Tode Verurteilten an. Trump dagegen ist ein ausgesprochener Befürworter der Todesstrafe.
Newsoms Presseteam reagierte auf die Kritik des Weißen Hauses auf der Plattform X mit einem Verweis darauf, dass die Personen, deren Todesstrafe Newsom in lebenslange Haftstrafen umgewandelt habe, im Gefängnis sterben würden. Straftäter, die von Trump begnadigt worden seien, würden dagegen frei herumlaufen.
Gavin Newsom on Twitter / X
No president should be able to sell a pardon.Today, I’m calling for sweeping federal reform of the presidential pardon power.The Justice Department is not Donald Trump’s personal law firm. Justice is NOT for sale. pic.twitter.com/dyyJPIm2X5— Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 24, 2026
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