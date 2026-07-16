Trump drängt Rüstungsindustrie zu schnellerer Waffenproduktion

US-Präsident Donald Trump hat führende Rüstungsmanager aufgefordert, die Waffenproduktion zu beschleunigen und die Fertigungskapazitäten zu erweitern. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten belasteten die US-Bestände und zeigten Engpässe in der industriellen Basis des Landes auf. „Wir haben die beste Qualität der Welt, aber wir brauchen etwas mehr Geschwindigkeit“, sagte Trump auf einem Verteidigungs- und Innovationsgipfel.



Der Auftritt Trumps unterstreicht den verstärkten Fokus seiner Regierung auf die Rüstungsproduktion. Anhaltende Konflikte haben große Mengen an Raketen und anderen Waffen verbraucht und damit die Grenzen der militärischen Lieferketten und Produktionskapazitäten der USA aufgezeigt. Auf der Veranstaltung am U.S. Army War College in Pennsylvania kamen hochrangige Militärs, Rüstungsunternehmen und Investoren zusammen, um eine Stärkung der industriellen Basis zu erörtern.





Für Trump ist die Ausweitung der Rüstungsproduktion Teil einer umfassenderen Wirtschaftsstrategie zur Wiederbelebung der industriellen Kapazitäten der USA. Zudem rief das Verteidigungsministerium am Mittwoch einen Fonds ins Leben, um Firmen bei der Versorgung mit strategisch wichtigen Rohstoffen zu unterstützen.