Trump lässt neue Pressesprecherin nach wenigen Tagen fallen

Die gerade erst angetretene neue Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump, Katie Zacharia, gibt ihr Amt US-Kreisen zufolge auf. Sie werde den Posten räumen, bestätigte ein ranghoher Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur, ohne nähere zeitliche Angaben dafür zu nennen. Trump selbst hatte es vor Reportern zunächst so dargestellt, als hätte er Zacharia nahegelegt, über einen Rücktritt nachzudenken.



„Ehrlich gesagt, wenn ich du wäre, würde ich es mir noch einmal überlegen“, sagte Trump laut US-Medien. Dies habe er Zacharia am Freitagmorgen mitgeteilt. Er sagte, sie würden miteinander sprechen, sobald er nach einer Reise nach Georgia ins Weiße Haus zurückkehre, und er werde die Entscheidung ihr überlassen. Er machte jedoch deutlich, dass er Zacharia nicht für geeignet halte als Regierungssprecherin. „Vielleicht ist das nichts für sie“, sagte er.



Zacharia war wegen ihrer beruflichen Qualifikationen unter Druck geraten. Die Absolventin einer Jurafakultät hatte US-Medien zufolge wiederholt eine Anwaltsbezeichnung genutzt, obwohl sie die entsprechende Zulassung dafür nicht bestanden hatte. Dies räumte sie inzwischen selbst ein.



Auf die Frage eines Reporters, ob er gerne vor ihrer Anstellung von der nicht bestandenen Prüfung gewusst hätte, ging Trump nicht direkt ein. Stattdessen beklagte er wiederholt den Umgang der Medien mit seiner Sprecherin. Auch der konservative Sender Fox News sei mit ihr hart umgegangen. Zacharia habe einen schwierigen Start gehabt, sagte Trump. Ihre Vorgängerin Karoline Leavitt habe ihre Arbeit sehr gut gemacht. Auch Zacharia könnte dies seiner Einschätzung nach noch schaffen.



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