Nach Streit mit Trump: Youtube zahlt Millionenbetrag
Der US-Konzern Alphabet, zu dem die Videoplattform Youtube gehört, hat sich mit US-Präsident Donald Trump auf die Beilegung einer Klage wegen der Sperrung von dessen Konto geeinigt und zahlt dafür 24,5 Millionen Dollar.
Dem Vergleich zufolge fließen 22 Millionen Dollar in Trumps Namen an "Trust for the National Mall". Die gemeinnützige Organisation widmet sich Gerichtsunterlagen zufolge dem Bau eines 200 Millionen Dollar teuren Ballsaals, den Trump im Weißen Haus errichten lässt. Der Restbetrag geht an weitere Kläger, darunter die American Conservative Union und die US-Autorin Naomi Wolf. Youtube hat kein Fehlverhalten eingeräumt und wird im Rahmen des Vergleichs keine Änderungen an seinen Produkten oder Richtlinien vornehmen.
US-Vizepräsident Vance rechnet mit Shutdown
US-Vizepräsident JD Vance rechnet mit einem teilweisen Stillstand der Regierungsbehörden in den USA. "Ich denke, wir steuern auf einen 'Shutdown' zu", sagte er nach einem ergebnislosen Treffen von Präsident Donald Trump und Vertretern der oppositionellen Demokraten im Weißen Haus. Beide Seiten gaben sich nach dem Gespräch gegenseitig die Schuld für den Fall, dass der Kongress die Finanzierung der Regierungsbehörden nicht über die bisherige Frist hinaus verlängert - diese läuft am Dienstag um Mitternacht Ortszeit ab.
Die Demokraten wollen eine Verlängerung der Finanzierung an den Verbleib auslaufender Gesundheitsleistungen knüpfen. Trumps Republikaner bestehen jedoch darauf, das Thema getrennt zu behandeln. Der Anführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sagte, beide Seiten hätten nach wie vor "sehr große Differenzen".
Sollte der Kongress nicht handeln, droht Hunderttausenden Bundesbediensteten der Zwangsurlaub. Eine Vielzahl von Dienstleistungen könnte unterbrochen werden, von der Finanzaufsicht über die Weltraumbehörde Nasa bis zur Müllabfuhr in den Nationalparks. Auch Bundesgerichte könnten schließen.
Nach Angriff auf Mormonen-Kirche mit vier Toten: Trump spricht von "Epidemie der Gewalt"
Bei einem Angriff auf eine Kirche im US-Bundesstaat Michigan sind am Sonntag mindestens vier Menschen getötet und acht weitere verletzt worden. Ein Mann durchbrach mit seinem Fahrzeug die Eingangstüren des Mormonen-Gotteshauses in der Ortschaft Grand Blanc, stieg aus und eröffnete das Feuer mit einem Sturmgewehr, wie die Behörden mitteilten. Der Täter wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Zudem legte er in der Kirche, in der sich Hunderte Menschen aufhielten, ein Feuer. Inzwischen ist der Brand wieder gelöscht. Bei dem Schützen handelt es sich den Angaben zufolge um einen 40-jährigen ehemaligen US-Marineinfanteristen und Irak-Veteranen.
Beamte in Oregon klagen gegen Entsendung von Militär nach Portland
Beamte im Westküsten-Bundesstaat Oregon klagen gegen die Entscheidung der Trump-Regierung, Truppen nach Portland zu schicken. Aus der Klage vor dem Bundesgericht in Oregon geht hervor, dass die Kläger dem US-Präsidenten und seiner Regierung vorwerfen, ihre Kompetenzen zu überschreiten. Die Entsendung der Nationalgarde sei eine „rechtswidrige Föderalisierung“, heißt es.
Die Nationalgarde ist in den USA eigentlich den Gouverneuren der Bundesstaaten unterstellt. Bei nationalen Notfällen kann sie aber der Präsident unter den Befehl seines Verteidigungsministers stellen, und sie damit "föderalisieren". Die Bedingungen für einen solchen Schritt sind aber relativ streng – und aus Sicht der Beamten in Oregon nicht erfüllt. Damit ein solcher Notfall vorliegt, müsste es Rebellionen geben oder Probleme bei der Durchsetzung von Gesetzen. Dan Rayfield, Generalstaatsanwalt von Oregon, schrieb in einer Mitteilung: "Die Gemeinden in Oregon sind stabil, und unsere lokalen Beamten haben klargestellt: Wir sind in der Lage, die öffentliche Sicherheit ohne Einmischung des Bundes aufrechtzuerhalten."
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte am Sonntag (Ortszeit) angeordnet, 200 Mitglieder der Nationalgarde von Oregon unter Bundeskommando zu stellen.
Kritik von Demokraten: Militäreinsatz in Portland wäre „Machtmissbrauch“
US-Demokraten kritisieren den von Präsident Donald Trump angekündigten Militäreinsatz in einer weiteren Großstadt scharf – und stellen seine Befugnis dazu infrage. Jeder Einsatz von US-Soldaten wäre „Machtmissbrauch“, sagte die demokratische Gouverneurin von Oregon, Tina Kotek. Trump sei aus ihrer Sicht nicht dazu befugt, US-Soldaten in ihrem Bundesstaat einzusetzen, betonte sie. Trump hatte Stunden zuvor angekündigt, wegen angeblicher Bedrohungen durch „inländische Terroristen“ das Militär nach Portland in Oregon zu beordern.
Oregon habe keine Unterstützung von nationaler Ebene angefordert und brauche sie auch nicht. Das hat die Gouverneurin Trump nach eigenen Angaben auch in einem direkten Gespräch gesagt. „Es gibt keinen Aufstand, keine Gefahr für die nationale Sicherheit und keinen Bedarf für Soldaten in unserer Großstadt.“ Kotek stimmt sich eigenen Angaben zufolge mit dem Generalstaatsanwalt Oregons ab, um zu klären, ob eine Reaktion erforderlich sei. Man werde bereit sein zu reagieren, falls notwendig, betonte sie.
„Donald Trump führt Krieg gegen amerikanische Städte“Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom
Oregons Gouverneurin ist nicht die einzige Demokratin, die Trumps Vorstoß kritisiert. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom schrieb auf der Plattform X, es gehe Trump nicht darum, gewalttätige Organisationen zur Rechenschaft zu ziehen. Er wolle vielmehr Gewalt und Chaos schüren, um seine Macht zu festigen.
Newsom, der als möglicher Kandidat der Demokraten für die nächste US-Präsidentschaftswahl gilt, sagte zudem, dass Gerichte Trumps Vorgehen bereits für illegal erklärt hätten. Anfang des Monats hatte ein Richter angeordnet, dass noch in Los Angeles stationierte Soldaten keine Polizeiaufgaben zur Strafverfolgung übernehmen dürfen und ein solcher Einsatz illegal war. Bei seiner Entscheidung ging es nicht um die übergeordnete Frage, ob die Soldaten überhaupt in der Stadt sein dürfen. Die kalifornische Millionenstadt war die erste von mehreren demokratisch regierten Städten, in die Trump jüngst Soldaten entsandt hatte.
Der demokratische US-Senator Ron Wyden aus Oregon kritisierte auf X, dass Trump eine „autoritäre Übernahme von Portland“ starte. „Ich fordere die Einwohner Oregons dringend auf, Trumps Versuch zurückzuweisen, Gewalt in einer Stadt zu schüren, die – wie wir wissen – lebendig und friedfertig ist.“ Auch der Bürgermeister Portlands, Keith Wilson, lehnt einen Militäreinsatz ab. „Die Anzahl der erforderlichen Soldaten beträgt null, in Portland und jeder anderen amerikanischen Stadt“, teilte er mit. Er sprach von einer „kurzen, teuren und unergiebigen Machtdemonstration“.
Musk: Habe Epsteins Einladung auf seine Insel abgelehnt
Tech-Milliardär Elon Musk hat nach eigenen Angaben eine Einladung des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zum Besuch auf dessen Privatinsel abgelehnt. „Epstein hat versucht, mich auf seine Insel zu bekommen, und ich habe abgelehnt“, schrieb Musk auf X. US-Demokraten hatten zuvor Unterlagen zum politisch heiklen Fall Epstein veröffentlicht, in denen Musks Name auftaucht.
Auf X posteten demokratische Abgeordnete des Repräsentantenhauses unter anderem ein Bild, das einen Auszug aus Epsteins Kalender zeigen soll. Für den 6. Dezember 2014 steht dort: „Erinnerung: Elon Musk zur Insel am 6. Dezember (findet das noch statt?)“. Ob es zu dem Besuch gekommen ist, geht aus dem Eintrag also nicht hervor.
Der Finanzier Epstein, der über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht hatte, besaß eine Privatinsel in der Karibik namens Little St. James, die ein Tatort gewesen sein soll und „Insel der Pädophilen“ genannt wurde. Nach Angaben der Demokraten handelt es sich bei den nun veröffentlichten Dokumenten um weitere Unterlagen, die sie aus dem Nachlass Epsteins erhalten haben, wie sie in einer Mitteilung erklärten. Kongressmitglieder hatten in den vergangenen Wochen bereits andere Dokumente zum Epstein-Fall bekommen und veröffentlicht.
Für Trump kam damit ein unliebsames Thema wieder zurück, hatte er doch versucht, die Epstein-Affäre ruhen zu lassen. In dieser war er auch im eigenen Lager in die Kritik geraten, weil er Forderungen, alle Unterlagen in dem Fall offenzulegen, abwehrte – obwohl er das im Wahlkampf versprochen hatte. Auch Musk selbst fachte die Debatte vor ein paar Monaten an: Ohne Belege behauptete er, die Unterlagen würden nicht veröffentlicht, weil sich Trumps Name darin finde.
Trump will Militär nach Portland schicken
US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, militärische Truppen in die US-Großstadt Portland zu entsenden. „Auf Ersuchen der Heimatschutzministerin, Kristi Noem, weise ich Kriegsminister Pete Hegseth an, alle erforderlichen Truppen zum Schutz des vom Krieg zerstörten Portland und aller unserer ICE-Einrichtungen, die von Angriffen der Antifa und anderer inländischer Terroristen bedroht sind, bereitzustellen“, schrieb Trump auf Truth Social. Trump sagte weiter, er erlaube den Einsatz „aller nötigen Mittel“, falls nötig. Was genau damit gemeint ist, blieb bisher unklar. Der Präsident machte auch keine Angaben dazu, welche militärischen Einheiten ab wann eingesetzt werden sollen.
Es gibt mindestens zwei Städte in den USA, die Portland heißen. Aus dem Kontext lässt sich jedoch schließen, dass Trump Portland im Bundesstaat Oregon an der US-Westküste meint. Die Stadt gilt als äußerst progressiv.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
At the request of Secretary of Homeland Security, Kristi Noem, I am directing Secretary of War, Pete Hegseth, to provide all necessary Troops to protect War ravaged Portland, and any of our ICE Facilities under siege from attack by Antifa, and other domestic terrorists. I am also authorizing Full Force, if necessary. Thank you for your attention to this matter!
truthsocial.com
Der US-Präsident hatte vor Monaten bereits Soldaten in die Westküstenmetropole Los Angeles geschickt. Dort begründete seine Regierung das Eingreifen und die Mobilisierung der Nationalgarde im Juni unter anderem mit angeblichem Chaos und Widerstand gegen Beamte der Einwanderungsbehörde ICE, die mit ihren Razzien öfter Proteste der Bevölkerung auslösen. Trump entsandte zudem Nationalgardisten in die US-Hauptstadt Washington, D.C., und kündigte auch einen Einsatz in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee an. Immer wieder drohte er zudem damit, die Nationalgarde auch in Chicago einzusetzen.
Portland hat mehr als 600 000 Einwohnerinnen und Einwohnern und bezeichnet sich selbst als „Sanctuary City“. Der Begriff wird für Städte verwendet, die sich auf unterschiedliche Weise weigern, mit ICE zu kooperieren. Der Bundesstaat Oregon wird von den Demokraten regiert. Vergangene Woche hatte die Stadt angekündigt, untersuchen zu wollen, ob eine ICE-Einrichtung in Portland gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. So seien womöglich Menschen über Nacht oder länger als zwölf Stunden festgehalten worden – obwohl das nicht erlaubt sei.
Am Donnerstag hatte Trump gesagt, "verrückte Leute" versuchten, in Portland Gebäude niederzubrennen. "Das sind professionelle Agitatoren und Anarchisten." Belege dafür nannte der Republikaner nicht. Der Bürgermeister von Portland, Keith Wilson, ein Demokrat, hatte Freitag erklärt, ein Einsatz von Kräften des Bundes erfolge nicht auf Anforderung der Stadt. Es handle sich um eine übertriebene Maßnahme und ein Ablenkungsmanöver.
Trump fordert Rauswurf von Microsoft-Managerin
Der US-Präsident hat den Softwarekonzern Microsoft aufgefordert, seine Chefin für globale Angelegenheiten, Lisa Monaco, zu entlassen. "Sie ist eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA", begründete Trump am Freitag seine Forderung auf seiner Online-Plattform Truth Social. Ihr Zugang zu hochsensiblen Informationen bei Regierungsaufträgen sei inakzeptabel und könne nicht geduldet werden.
Trump treibt Vorstoß gegen Geburtsrecht auf US-Staatsbürgerschaft voran
Bisher gilt: Wer in den USA geboren ist, ist automatisch auch US-Bürger oder US-Bürgerin. An diesem Prinzip will die US-Regierung unter Donald Trump rütteln. Unmittelbar nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus unterzeichnete Trump im Januar ein Dekret, das das Geburtsrecht aufweicht und für bestimmte Gruppen einschränkt. Demnach soll in den USA geborenen Kindern die Staatsbürgerschaft verweigert werden, wenn sie nicht mindestens einen Elternteil haben, der US-Bürger oder Inhaber einer „Green Card" ist.
Das Geburtsrecht ist im 14. Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten verbrieft. Seit Monaten läuft darum ein Kampf vor den Gerichten. Am Freitag hat das US-Justizministerium beim Supreme Court, dem obersten Gericht der USA, zwei Berufungen eingereicht. Sie richten sich gegen Urteile niederer Instanzen, die Trumps Dekret zuvor blockiert hatten. In dem Berufungsantrag heißt es, die Entscheidungen der unteren Gerichte hätten eine für den Präsidenten extrem wichtige Politik auf eine Weise für ungültig erklärt, die die Sicherheit der Grenzen untergrabe.
Trumps Dekret steht im Zentrum seiner gezielt gegen Einwanderer gerichteten Politik. Gegen die Anordnung wurde eine Reihe von Klagen eingereicht. „Diese Anordnung ist illegal – Punkt – und kein Manöver der Regierung wird das ändern“, sagte Klägeranwalt Cody Wofsy. Die Regierung in Washington hält dem entgegen, der 14. Verfassungszusatz gelte nicht für Einwanderer, die sich illegal im Land aufhalten. Es sei auch nicht gültig für Personen, die nur ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht haben, beispielsweise zum Studium. Die bisherige Auslegung wirke als „starker Anreiz für illegale Migration“ und habe zu „Geburtstourismus“ geführt, hieß es in den Gerichtsunterlagen.
USA entziehen Kolumbiens Präsidenten das Visum
In New York vollzieht sich gerade ein diplomatischer Eklat zwischen der US-Regierung und jener von Kolumbien. Dem kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro werde wegen „aufwieglerischer Äußerungen“ sein Visum widerrufen, das teilte das US-Außenministerium am Freitag über die Plattform X mit. Die Begründung: Petro habe US-Soldaten zur Befehlsverweigerung gegenüber US-Präsident Donald Trump aufgerufen.
Wörtlich hatte der kolumbianische Präsident vor einer Menschenmenge vor dem UN-Hauptquartier in New York gesagt: „Ich fordere alle Soldaten der Armee der Vereinigten Staaten auf, ihre Waffen nicht auf Menschen zu richten. Missachtet die Befehle von Trump. Gehorcht den Befehlen der Menschlichkeit!“ Eine Stellungnahme seines Büros oder des kolumbianischen Außenministeriums lag zunächst nicht vor.
Petro hält sich für die Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York auf. Am Dienstag hatte er in seiner Rede vor der Vollversammlung den US-Präsidenten scharf angegriffen. Petro warf Trump vor, „mitschuldig am Völkermord“ im Gazastreifen zu sein. Zudem forderte er eine „strafrechtliche Verfolgung“ wegen tödlicher Angriffe des US-Militärs auf mutmaßliche Drogenschmugglerboote in der Karibik.
Oberster Gerichtshof erlaubt Trump Blockade von Hilfsgeldern
Der Oberste Gerichtshof der USA hat sich erneut hinter Präsident Donald Trump gestellt. Im Streit über blockierte Auslandshilfen erlaubten es die Richter am Freitag der Regierung, vom Kongress bewilligte Mittel in Höhe von rund vier Milliarden Dollar zurückzuhalten. Sie setzten damit eine Anordnung eines untergeordneten Gerichts aus, das die Regierung zur Auszahlung der Gelder verpflichtet hatte. Zur Begründung hieß es, den klagenden Hilfsorganisationen fehle wahrscheinlich die Klagebefugnis. Zudem könne ein Urteil gegen die Regierung die außenpolitischen Befugnisse des Präsidenten beeinträchtigen.
„Jimmy Kimmel Live!“ nun bei mehr US-Sendern im Programm
Die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel ist ab sofort wieder auf allen US-Sendern zu sehen, die die Sendung bereits vor der Suspendierung im Programm hatten. Zwei Medienunternehmen, Nexstar und Sinclair, die zahlreiche lokale TV-Stationen im Portfolio haben, hatten zunächst an der Aussetzung der Sendung festgehalten. Am Freitag (Ortszeit) teilte der Konzern Sinclair mit, ab sofort „Jimmy Kimmel Live!“ zurück ins Programm zu nehmen. Wenige Stunden später machte auch Nexstar eine Kehrtwende und gab die Rückkehr der Show bekannt.
Man habe in den vergangenen Tagen „gedankenvolle Rückmeldungen“ von Zuschauern, Werbekunden und Community-Vorstehern erhalten und ausgewertet, teilte Sinclair mit. Man wolle gemeinsam mit dem Sender ABC weiterhin Inhalte für ein breites Publikum anbieten.
Sinclair hat fast 40 mit ABC verbundene lokale Sender im Portfolio, Nexstar hat rund 30 ABC-Kunden. Die beiden Konzerne bedienen laut dem Sender CNN fast 20 Prozent der lokalen ABC-Kanäle in den USA.
Kimmels Rückkehr auf die Bildschirme hat vorläufigen Zahlen zufolge Rekorde gebrochen. Laut US-Medienberichten schalteten sich fast 6,3 Millionen Zuschauer am Dienstagabend dazu. US-Präsident Donald Trump hatte die vorläufige Absetzung der Show begrüßt und die Rückkehr Kimmels kritisiert.
Trump versus Demokraten: „Shutdown“-Streit spitzt sich zu
Wenige Tage vor einem drohenden Stillstand der Arbeit in US-Regierungsbehörden schaukelt sich ein Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und den Demokraten immer weiter hoch. Die Parteien warfen sich gegenseitig vor, verantwortlich für einen möglichen sogenannten Shutdown ab 1. Oktober zu sein. Trump sagte am Freitag, „linksradikale“ Demokraten wollten diesen Stillstand.
Kommt bis in der Nacht zum Mittwoch im Kongress keine Einigung zustande – Trump braucht dafür auch Stimmen der Demokraten –, droht ein „Government Shutdown“. Dem Bund stünde dann kein frisches Geld mehr zur Verfügung. Zahlreiche Behörden müssten ihre Arbeit einstellen, viele Staatsbedienstete erhielten vorerst kein Gehalt. „Shutdowns“ hat es in den USA bereits mehrfach gegeben.
Trump hatte vor Tagen ein Treffen mit Demokraten platzen lassen. Deren Forderungen seien „lächerlich“. Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, konterte: Während die Amerikaner mit steigenden Kosten und einer Krise im Gesundheitswesen konfrontiert seien, mache Trump seine Arbeit nicht. Andere Demokraten äußerten sich ähnlich. Sie knüpfen ihre Zustimmung an die Forderung, die Gesundheitsversorgung vieler Amerikaner zu schützen.
Falls ein Shutdown nicht abgewendet wird, könnten einige Bundesmitarbeiter ihre Jobs verlieren: Das Haushaltsamt (OMB) hat laut US-Medien mehrere Bundesbehörden angewiesen, sich im Falle eines Stillstands auf Entlassungen einzustellen. Wie die Nachrichtenseite Politico und der öffentliche Rundfunksender Public Broadcasting Service (PBS) berichten, sind Programme betroffen, deren Finanzierung zum jetzigen Stand auslaufen würde, für die es keine anderen Mittel gebe und die nicht im Einklang mit den Prioritäten des Präsidenten stünden.
Merz beklagt Repressionen in den USA
Mit Kommentaren zu Rechtsstaat und Demokratie in den USA hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bisher zurückgehalten, nun äußerte er sich jedoch besorgt über zunehmenden Druck auf Justiz und Meinungsfreiheit. „Dieses Land hat sich so fundamental verändert über die letzten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, dass auch da jetzt Regeln nicht mehr eingehalten werden, die parlamentarische Demokratie unter Druck steht, die Meinungsfreiheit infrage gestellt wird, Repression ausgeübt wird auf die Unabhängigkeit der Justiz“, sagte er beim „Schwarz Ecosystem Summit“ vor Unternehmern.
Der Kanzler sagte auch, dass er das nicht für eine vorübergehende Entwicklung halte. „Die Veränderungen, die wir in den Vereinigten Staaten von Amerika gegenwärtig sehen, sind nicht über Nacht gekommen und sie werden auch nicht über Tag wieder gehen und sie sind nicht mit den nächsten Wahlen plötzlich alle wieder verschwunden.“
Die regelbasierte Ordnung werde heute nicht nur von autoritären politischen Systemen infrage gestellt. „Es gilt eben leider auch für Amerika“, sagte Merz und betonte, wie sehr er mit dem Land verbunden sei. Der Kanzler war Vorsitzender der Atlantikbrücke, einem Verein, der sich den deutsch-amerikanischen Beziehungen verschrieben hat, und arbeitete zwischenzeitlich für ein amerikanisches Unternehmen – die Investmentgesellschaft Blackrock.
Kritiker werfen der Regierung um Präsident Donald Trump vor, sie schränke gezielt die Meinungsfreiheit ein und lasse unliebsame Gegner juristisch verfolgen. Erst am Donnerstag wurde nach massivem Druck von Trump auf die Justiz sein Widersacher und Ex-FBI-Chef James Comey angeklagt. Auch die vorübergehende Zwangspause des bekannten Late-Night-Talkers Jimmy Kimmel, die Trump ausdrücklich gefeiert hatte, hat die Sorgen um die Meinungsfreiheit in den USA größer werden lassen.
„Weiterer Schlag ins Gesicht“: Pharmaindustrie besorgt über Trumps Zölle auf Medikamente
US-Präsident Donald Trump kündigt Zölle in Höhe von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte an – das wäre ein Schlag für deutsche Pharmafirmen. Die USA sind das wichtigste Exportland für die deutsche Pharmaindustrie mit ihren rund 130 000 Beschäftigten. 2024 gingen laut Statistischem Bundesamt Waren im Wert von 27 Milliarden Euro dorthin und damit knapp ein Viertel der deutschen Pharmaexporte. Dementsprechend häufen sich kritische Stimmen aus der Chemie- und Pharmaindustrie gegenüber der Ankündigung.
- „Die angekündigten Importzölle von 100 Prozent hätten gravierende Auswirkungen auf die internationalen Lieferketten, verteuerten die Produktion von Arzneimitteln und gefährdeten die Versorgung von Patientinnen und Patienten – sowohl in den USA als auch in Europa“, sagt Han Steutel, Präsident der Verband forschender Pharmaunternehmen (VFA).
- Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Chemieverbands VCI, sprach angesichts von Trumps Ankündigung von einem „weiteren Schlag ins Gesicht“ und einem neuen Tiefpunkt für die Handelsbeziehungen mit den USA. „Wenn der 15-Prozent-Deal nicht auch für Pharmaprodukte gilt, ist er nichts wert.“ Die EU-Kommission müsse darauf drängen, dass beide Seiten zu den getroffenen Vereinbarungen stünden.
- „US-Zölle gefährden deutsche Arzneimittelexporte auf ihrem wichtigsten Absatzmarkt außerhalb der EU und setzen den Pharmastandort Deutschland unter Druck“, erklärt Jasmina Kirchhoff, Projektleiterin der Forschungsstelle Pharmastandort Deutschland beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW).
- Wenn der wichtige Pharmamarkt USA durch Zölle behindert werde, „kann das dazu führen, dass die Produktion in Deutschland durch mangelnde Wirtschaftlichkeit eingeschränkt wird“, warnte Thomas Preis, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).