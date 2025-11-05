USA wollen Atomwaffen ohne nukleare Explosionen testen

Bei den angekündigten Atomwaffentests in den USA soll es keine nuklearen Explosionen geben. „Die Tests, über die wir gerade sprechen, sind Systemtests. Das sind keine nuklearen Explosionen“, sagte Energieminister Chris Wright dem Sender Fox News. Man werde neue Waffensysteme testen. Man prüfe dabei alle anderen Teile einer Atomwaffe.



US-Präsident Donald Trump hatte vor wenigen Tagen mit der Ankündigung einer sofortigen Wiederaufnahme von Atomwaffentests für Aufsehen gesorgt. Er führte dabei aber nicht genau aus, was getestet werden soll. Damit blieb auch offen, ob es auch unterirdische Explosionen geben würde. Trump hatte den Schritt damit begründet, dass andere Länder ebenfalls Tests durchführten.



Trump warf auch China und Russland heimliche Tests vor. In einem Interview mit CBS sagte er: „Russland testet Atomwaffen und China tut das auch.“ Und weiter: „Aber sie erzählen nichts davon. Und so mächtig sie auch sind, die Welt ist groß. Man weiß nicht unbedingt, wo sie ihre Tests durchführen. Sie testen weit unter der Erde, wo niemand genau weiß, was bei diesen Tests vor sich geht.“



Die USA haben zuletzt 1992 einen Atomwaffentest ausgeführt. Sie haben sich gemeinsam mit Russland und China bislang an ein seit Jahrzehnten bestehendes Moratorium für unterirdische Atomexplosionen gehalten. Allerdings verfügen die USA über ein umfangreiches Programm, um die Zuverlässigkeit ihres Atomarsenals sicherzustellen. Dazu gehören Computersimulationen, Tests mit Atommaterial, bei denen keine Kettenreaktion stattfindet sowie Tests von Raketen und Sprengkopftechnologien. Solche Maßnahmen machen nach Ansicht mancher Experten Atomtests überflüssig.