Linus Freymark
Shutdown: US-Verkehrsminister befürchtet Sperrung des Luftraums
US-Verkehrsminister Sean Duffy hat mit der Schließung von Teilen des Luftraums gedroht, sollte die Haushaltssperre eine weitere Woche andauern. Sollte es zu keiner Einigung im Etatstreit zwischen Republikanern und Demokraten kommen, drohten "massenhaftes Chaos", Flugverspätungen und -ausfälle, sagte Duffy am Dienstag. "Wir könnten gezwungen sein, Teile des Luftraums zu schließen, weil wir es einfach nicht bewältigen können."
Die Warnung löste einen Ausverkauf bei Fluggesellschafts-Aktien aus. Die Papiere von SouthwestLUV.N, DeltaDAL.N, UnitedUAL.O und American AirlinesAAL.O gaben zwischen drei und fünf Prozent nach. Hintergrund ist der seit 35 Tagen andauernde "Government Shutdown". Fluglotsen und Sicherheitspersonal an den Flughäfen müssen ohne Bezahlung arbeiten, was zu einem Anstieg der Krankmeldungen und damit zu Personalengpässen führt.
Einem Branchenverband zufolge waren seit Beginn des "Shutdowns" am 1. Oktober mehr als 3,2 Millionen Passagiere von Flugverspätungen oder -ausfällen betroffen. Das letzte Mal, dass die USA ihren Luftraum für den Inlandsflugverkehr vollständig schlossen, war nach den Anschlägen vom 11. September 2001.
Linus Freymark
Zwei Tote bei erneutem US-Angriff auf Boot im Pazifik
Das US-Militär hat im Pazifik erneut ein angeblich mit Drogen beladenes Schmugglerboot angegriffen. Dabei seien zwei Männer an Bord des Bootes getötet worden, teilte Pentagon-Chef Pete Hegseth auf der Plattform X mit. Er bezeichnete die Opfer als "Narco-Terroristen". Unter Berufung auf nicht näher erläuterte Geheimdiensterkenntnisse erklärte Hegseth weiter, das Boot habe auf einer bekannten Schmuggelroute Drogen transportiert. Seine Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Ein Videoclip im X-Post des Ministers scheint einen Luftangriff auf ein Boot zu zeigen, das - womöglich mit einer Rakete - attackiert wird. Zu sehen ist ein Einschlag, dann ein großer Feuerball und schließlich ein brennendes Boot.
Der Angriff fand Hegseth zufolge im östlichen Pazifik in internationalen Gewässern statt. Noch genauere Angaben zum Ort des Vorfalls machte der Pentagon-Chef, der sich inzwischen Kriegsminister statt Verteidigungsminister nennt, in seinem Post nicht.
Das US-Militär werde Drogenschmuggler auch weiterhin verfolgen, schrieb Hegseth. Die Drogenkartelle hätte keine Chance gegen das US-Militär.
Linus Freymark
Demokratinnen gewinnen Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey
Die Demokratin Abigail Spanberger hat Prognosen zufolge die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia gewonnen. Das melden mehrere US-Medien, darunter die New York Times. Nach ersten Zahlen lag Spanberger rund zehn Prozentpunkte vor ihrer republikanischen Konkurrentin Winsome Earle-Sears.
Spanberger, 46, arbeitete zunächst bei der CIA, bevor sie in die Politik wechselte und Abgeordnete im Repräsentantenhaus wurde. Im zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump war Spanberger Teil der Ankläger. Für Trump ist Spanbergers Erfolg ein Rückschlag: Denn die Wahl in Virginia gilt als erster wichtiger Stimmungstest für die Wähler nach neun Monaten der Präsidentschaft von Donald Trump.
Auch im Bundesstaat New Jersey hat eine Demokratin die Nase vorn. Hier entschied Mikie Sherill die Abstimmung für sich und setzte sich gegen den Republikaner Jack Ciattarelli durch, der bereits vor vier Jahren knapp verloren hatte.
Linus Freymark
Trump nominiert Musk-Verbündeten Isaacman erneut als Nasa-Chef
US-Präsident Donald Trump will den Privat-Astronauten und Vertrauten von Milliardär Elon Musk, Jared Isaacman, erneut zum Chef der US-Raumfahrtbehörde Nasa machen. Trump schlug ihn am Dienstag für das Amt vor, wie er über soziale Medien mitteilte. "Jareds Leidenschaft für den Weltraum, seine Erfahrung als Astronaut und sein Engagement, die Grenzen der Erforschung zu verschieben, machen ihn zur idealen Besetzung, um die Nasa in eine ambitionierte neue Ära zu führen", schrieb Trump.
Die Nominierung muss vom US-Senat bestätigt werden. Trumps Republikanische Partei verfügt dort über eine Mehrheit von 53 zu 47 Sitzen. Trump hatte Isaacman bereits im vergangenen Jahr als designierter Präsident auf Empfehlung von Musk für die Nasa-Führung ausgewählt.
Saimah Jiwa
Mamdani: Trump fühlt sich bedroht
US-Präsident Donald Trump fühle sich durch seine Bürgermeister-Kandidatur bedroht, sagt der Demokrat Zohran Mamdani in einem Interview mit dem Sender CNN. Genau wie Trump habe er in seinem Wahlkampf die Krise im Leben der New Yorker Arbeiterklasse und die gestiegenen Lebenshaltungskosten adressiert, sagte Mamdani. „Aber im Gegensatz zu ihm werden wir tatsächlich etwas dagegen unternehmen. Und das ist ein Kontrast, den er nicht ertragen kann.“ Mamdani geht als Favorit in die Bürgermeisterwahl in New York an diesem Dienstag.
Linus Freymark
Pentagon von Trumps Drohung gegen Nigeria überrascht
Im US-Verteidigungsministerium hat eine überraschende Drohung von Präsident Donald Trump mit Militärschlägen gegen Nigeria für Unruhe gesorgt. Mehrere Pentagon-Vertreter sagten der Nachrichtenagentur Reuters am Montag, sie seien von der Anordnung des Präsidenten vom Wochenende völlig unvorbereitet getroffen worden. "Ich glaube, wir erfahren das alle zur gleichen Zeit", sagte ein US-Militärvertreter, der anonym bleiben wollte. Trump hatte zuvor über die Plattform Truth Social mögliche Aktionen genannt. Als Begründung nannte er, dass in Nigeria Christen getötet würden.
Einem Vertreter des Verteidigungsministeriums zufolge gibt es jedoch bisher keine konkreten Anweisungen zur Vorbereitung von Operationen. Trumps Drohung erfolgte nach intensiver Lobbyarbeit evangelikaler Gruppen und einen Tag, nachdem seine Regierung Nigeria auf eine Liste von Ländern gesetzt hatte, die die Religionsfreiheit verletzen. Das Weiße Haus sprach von einer existenziellen Bedrohung von Christen in Nigeria.
Linus Freymark
Shutdown: Anzeichen für Ende der Haushaltssperre
Im seit Wochen andauernden Haushaltsstreit in den USA gibt es erste Anzeichen für eine mögliche Lösung. Führende Politiker von Republikanern und Demokraten sprachen am Montag von einem möglichen Ausweg aus der Blockade.
Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, John Thune, zeigte sich optimistisch. "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir uns hier einem Ausweg nähern", sagte er. Der einflussreiche Demokrat Dick Durbin äußerte sich ähnlich, verwies jedoch auf den zentralen Streitpunkt bei den Verhandlungen: die zukünftige Finanzierung von Subventionen für die Krankenversicherung.
Die Haushaltssperre lähmt seit 34 Tagen Teile der US-Regierung, da für das am 1. Oktober begonnene neue Finanzjahr kein Budget verabschiedet wurde. Tausende Bundesbedienstete sind im Zwangsurlaub oder arbeiten ohne Bezahlung. Programme für Geringverdiener und die Gehaltszahlungen für Soldaten sind betroffen.
Linus Freymark
Trump droht New York im Fall von Mamdanis Wahlsieg mit finanziellen Konsequenzen
Einen Tag vor der Bürgermeisterwahl in New York droht US-Präsident Donald Trump der Stadt mit finanziellen Konsequenzen, falls der favorisierte Demokrat Zohran Mamdani gewinnen sollte. "Wenn der kommunistische Kandidat Zohran Mamdani die Wahl zum Bürgermeister von New York City gewinnt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ich meiner geliebten Heimatstadt mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbeträge an Bundesmitteln zukommen lasse", schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Mit dem 34-jährigen Newcomer im Rathaus habe "diese einst so großartige Stadt KEINE Chance auf Erfolg oder auch nur Überleben".
Am Dienstag wählen die New Yorker einen neuen Bürgermeister. In Umfragen liegt Mamdani mit deutlichem Abstand vor dem früheren demokratischen Gouverneur Andrew Cuomo. Dem republikanischen Kandidaten Curtis Sliwa werden in der liberalen Ostküstenmetropole keine großen Chancen ausgerechnet - weshalb selbst Trump schrieb, jedes Kreuz für Sliwa sei "eine Stimme für Mamdani".
Stattdessen rief der Präsident dazu auf, für Cuomo zu stimmen, obwohl der sich in der Corona-Pandemie als Gegenentwurf zu Trump inszeniert hatte und nun als parteiunabhängiger Kandidat antritt. "Ob Sie Andrew Cuomo persönlich mögen oder nicht, Sie haben wirklich keine Wahl. Sie müssen für ihn stimmen und hoffen, dass er einen fantastischen Job macht", schrieb Trump.
Mamdani sitzt als Abgeordneter im Parlament des Bundesstaats New York und gehört als Mitglied der "Democratic Socialists of America" zum linken Flügel der Demokraten. Er versprach im Wahlkampf unter anderem eine Mietpreisbremse sowie kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Finanzieren will er das mit höheren Steuern für Wohlhabende und Unternehmen. Bei einem Wahlsieg wäre Mamdani der erste muslimische Bürgermeister der Stadt mit mehr als acht Millionen Einwohnern - und einer der prominentesten Gegenspieler Trumps.
Michelle Ostwald
USA wollen Atomwaffen ohne nukleare Explosionen testen
Bei den angekündigten Atomwaffentests in den USA soll es keine nuklearen Explosionen geben. „Die Tests, über die wir gerade sprechen, sind Systemtests. Das sind keine nuklearen Explosionen“, sagte Energieminister Chris Wright dem Sender Fox News. Man werde neue Waffensysteme testen. Man prüfe dabei alle anderen Teile einer Atomwaffe.
US-Präsident Donald Trump hatte vor wenigen Tagen mit der Ankündigung einer sofortigen Wiederaufnahme von Atomwaffentests für Aufsehen gesorgt. Er führte dabei aber nicht genau aus, was getestet werden soll. Damit blieb auch offen, ob es auch unterirdische Explosionen geben würde. Trump hatte den Schritt damit begründet, dass andere Länder ebenfalls Tests durchführten.
Trump warf auch China und Russland heimliche Tests vor. In einem Interview mit CBS sagte er: „Russland testet Atomwaffen und China tut das auch.“ Und weiter: „Aber sie erzählen nichts davon. Und so mächtig sie auch sind, die Welt ist groß. Man weiß nicht unbedingt, wo sie ihre Tests durchführen. Sie testen weit unter der Erde, wo niemand genau weiß, was bei diesen Tests vor sich geht.“
Die USA haben zuletzt 1992 einen Atomwaffentest ausgeführt. Sie haben sich gemeinsam mit Russland und China bislang an ein seit Jahrzehnten bestehendes Moratorium für unterirdische Atomexplosionen gehalten. Allerdings verfügen die USA über ein umfangreiches Programm, um die Zuverlässigkeit ihres Atomarsenals sicherzustellen. Dazu gehören Computersimulationen, Tests mit Atommaterial, bei denen keine Kettenreaktion stattfindet sowie Tests von Raketen und Sprengkopftechnologien. Solche Maßnahmen machen nach Ansicht mancher Experten Atomtests überflüssig.
Saimah Jiwa
George Clooney: Harris’ Kandidatur war ein „Fehler“
Der Schauspieler und prominente Unterstützer der US-Demokraten George Clooney hält es für einen „Fehler“, dass Kamala Harris bei der Präsidentschaftswahl 2024 als Kandidatin der Demokraten eingesprungen ist. Das sagte der zweifache Oscar-Preisträger in einem Interview in der CBS-Sendung „Sunday Morning“.
„Ich denke, der Fehler bei der Wahl von Kamala war, dass sie gegen ihre eigene Vergangenheit antreten musste“, sagte Clooney. Harris hatte sich im Wahlkampf schwergetan, sich vom damaligen Präsidenten Joe Biden abzugrenzen, während sie gleichzeitig als dessen Vizepräsidentin amtierte. Der Schauspieler erklärte nun rückblickend: „Das ist sehr schwierig, wenn es bei der Kandidatur darum geht zu sagen: ‚Ich bin nicht diese Person.‘ Es ist schwer, und so wurde ihr eine sehr schwierige Aufgabe übertragen.“
Clooney trifft seine Aussagen zu einem brisanten Zeitpunkt. Erst vor wenigen Tagen hatte Harris mit einer erneuten Kandidatur für das Weiße Haus geliebäugelt. Der BBC sagte Harris, sie werde „möglicherweise“ eines Tages Präsidentin werden und sei zuversichtlich, dass es in Zukunft eine Frau im Weißen Haus geben werde.
Clooney hatte Biden im Juli 2024, kurz nach dessen TV-Duell mit Donald Trump, öffentlich zum Rückzug aus dem Wahlkampf aufgefordert. In einem Essay für die New York Times hatte er geschrieben. „Mit diesem Präsidenten werden wir im November nicht gewinnen.“ Diesen Beitrag bereue er nicht, sagte Clooney nun. Würde er ihn noch einmal schreiben? „Ja. Wir hatten eine Chance. Ich wollte, wie ich in meinem Meinungsbeitrag schrieb, eine Vorwahl.“
Michelle Ostwald
Trump will harte ICE-Razzien
Nach Kritik an Einsatzkräften bei Razzien gegen Migranten in den USA hat sich Präsident Donald Trump hinter das Vorgehen gestellt. Der Republikaner sagte dem Sender CBS News auf die Frage, ob einige der Razzien zu weit gegangen seien: "Nein. Ich denke, sie sind nicht weit genug gegangen."
Seit Wochen kursieren Videoaufnahmen von Razzien im Netz. Diese hatten bei Kritikern für Empörung gesorgt. Im TV-Interview mit Trump wurden als Beispiele der Einsatz von Tränengas, eine eingeschlagene Autoscheibe und ein Fall genannt, bei dem eine Frau zu Boden stürzte. Auf die Nachfrage, ob er mit solchen Taktiken einverstanden sei, sagte Trump: "Ja, weil man die Leute rausbringen muss." Viele von ihnen seien Mörder, behauptete er.
Michelle Ostwald
Trump: Bodentruppen oder Luftangriffe in Nigeria möglich
US-Präsident Donald Trump schließt wegen der Tötung von Christen in Nigeria einen Militäreinsatz in dem westafrikanischen Land nicht aus. "Das könnte sein. Aber auch andere Dinge. Ich kann mir vieles vorstellen", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) an Bord der Air Force One auf die Frage von Reportern, ob er sich Bodentruppen oder Luftangriffe in Nigeria vorstellen könne. "Sie töten Christen in nie dagewesenem Ausmaß in Nigeria", sagte Trump weiter. "Wir werden das nicht zulassen." Trump hatte bereits am Samstag mit einem Militäreinsatz gedroht, sollte das bevölkerungsreichste Land Afrikas nicht gegen die Gewalt gegen Christen vorgehen. Die Drohung kam einen Tag, nachdem seine Regierung Nigeria wieder auf eine Liste von "Ländern von besonderer Besorgnis" gesetzt hatte. Den USA zufolge verletzen die auf dieser Liste geführten Nationen die Religionsfreiheit. Zu den weiteren Ländern auf der Liste gehören China, Myanmar, Nordkorea, Russland und Pakistan.
Nigeria zeigt sich offen für Unterstützung der USA im Kampf gegen islamistische Aufständische. "Wir begrüßen die Hilfe der USA, solange sie unsere territoriale Integrität anerkennt", sagte Daniel Bwala, der Sprecher des nigerianischen Präsidenten, am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. "Ich bin sicher, dass wir, wenn sich die beiden Staatschefs zusammensetzen, bessere Ergebnisse in unserer gemeinsamen Entschlossenheit zur Bekämpfung des Terrorismus erzielen werden." Präsident Bola Tinubu wies am Samstag Vorwürfe religiöser Intoleranz zurück und sprach von Bemühungen seines Landes zum Schutz der Religionsfreiheit.
Michelle Ostwald
Trump zu Andrews Titelverlust: Mir tut Königsfamilie leid
Nach dem Entzug aller Adelstitel von Prinz Andrew infolge des Epstein-Skandals hat US-Präsident Donald Trump sein Bedauern über die Lage der britischen Königsfamilie ausgedrückt. Angesprochen von Journalisten auf das Thema sagte Trump: "Es ist schrecklich, was der Familie widerfahren ist." Es sei eine tragische Situation. "Es tut mir leid für die Familie."
Trump pflegt eine gute Beziehung zu König Charles III. Vor Tagen war bekanntgeworden, dass Andrew, der Bruder des Königs, wegen seiner Verwicklung in den Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein alle Titel und Ehren verliert. Der König hatte den Entzug der Titel eingeleitet. Mit der öffentlichen Degradierung versucht die britische Monarchie einen Schlussstrich unter einen der größten Skandale ihrer modernen Geschichte zu ziehen.
Michelle Ostwald
Supreme Court verhandelt über Trumps Zölle – Präsident fehlt
US-Präsident Donald Trump will an der für Mittwoch angesetzten Anhörung des Supreme Court zur Rechtmäßigkeit seiner weltweiten Zölle nicht teilnehmen. "Ich will nichts tun, was von der Bedeutung dieser Entscheidung ablenkt", sagte Trump am Sonntag vor Reportern an Bord der Air Force One. Es gehe nicht um ihn, sondern um das Land, erklärte er. Er wolle mit seiner Anwesenheit keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
In dem Verfahren vor dem Supreme Court geht es um die Rechtmäßigkeit von Trumps weitreichenden Zöllen. Das Justizministerium hatte Berufung gegen das Urteil der Vorinstanz eingelegt. Das Gericht war zu dem Schluss gekommen, dass Trump mit der Verhängung der meisten Zölle seine Befugnisse gemäß einem Gesetz aus dem Jahr 1977, dem "International Emergency Economic Powers Act", überschritten habe. Geklagt hatten verschiedene Unternehmen und zwölf US-Bundesstaaten.
Juri Auel
US-Regierung will Urteil zu Lebensmittelhilfen für Arme akzeptieren
Die US-Regierung will sich nicht gegen die Entscheidung zweier Bundesrichter wehren, die Millionen Amerikanern trotz der laufenden Haushaltssperre Lebensmittelhilfen zugesprochen haben. Die sogenannten SNAP-Lebensmittelhilfen könnten, wie angeordnet, bereits am Mittwoch ausgegeben werden, sagte US-Finanzminister Scott Bessent dem Sender CNN. Die Trump-Regierung werde keine Berufung gegen das Urteil einlegen.
Am Freitag hatten zwei Bundesrichter die Regierung angewiesen, zur Zahlung der Leistungen Notfallfonds einzusetzen. Die Urteile aus den Bundesstaaten Massachusetts und Rhode Island blockieren Pläne des US-Landwirtschaftsministeriums, die Auszahlung der als SNAP oder „Food Stamps“ bekannten Leistungen zu stoppen.
Das Landwirtschaftsministerium hatte erklärt, es habe nicht genügend Geld, um die vollen Leistungen für 42 Millionen einkommensschwache Amerikaner zu zahlen. Die Kosten beliefen sich auf 8,5 bis neun Milliarden Dollar pro Monat. Viele der bedürftigen Amerikaner haben Trump gewählt.
