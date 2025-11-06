Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump: Atomwaffentests werden "sofort beginnen"
Einwanderungsbehörde nimmt Erzieherin in Kita fest
Supreme Court lässt Zweifel an Rechtmäßigkeit von Trumps Zöllen erkennen
Nach US-Ankündigung: Putin ordnet Vorbereitung von Atomtests an
Kalifornien stimmt für Wahlkreisreform – Sieg für Demokraten
Linus Freymark
Tausende Flugausfälle wegen Shutdown
Wegen Engpässen bei der Flugsicherung plant die US-Luftfahrtbehörde FAA ab Freitag eine Reduzierung des Flugverkehrs um zehn Prozent an 40 Standorten. Davon könnten Tausende Flüge betroffen sein. Welche Flughäfen und Fluggesellschaften es treffen wird, teilten US-Verkehrsminister Sean Duffy und die FAA bei ihrer Ankündigung nicht mit.
Die Rede war von Standorten mit einem hohen Verkehrsaufkommen. US-Medien berichten, dass es unter anderem an den großen Flughäfen in New York, Chicago und Los Angeles Einschränkungen geben soll.
Der Hintergrund sind Gehaltsausfälle der Fluglotsen infolge des andauernden Regierungsstillstands. Das US-Parlament hat keinen Haushalt verabschiedet, weshalb die Fluglotsen derzeit nicht bezahlt werden. Nach Darstellung von Verkehrsminister Duffy nehmen Flugsicherungskräfte aufgrund des finanziellen Drucks inzwischen Nebenjobs an.
Die genauen Auswirkungen auf Reisende sind noch unklar. US-Medien berichten von Tausenden Flügen, die möglicherweise betroffen sein könnten. Im US-Luftraum gibt es laut FAA pro Tag im Schnitt gut 44 000 Flüge. Der sogenannte Shutdown dauert seit 36 Tagen an - so lange wie noch nie in der US-Geschichte.
Linus Freymark
Trump: Atomwaffentests werden "sofort beginnen"
US-Präsident Donald Trump hat seine Ankündigung bekräftigt, erneut Atomwaffen zu testen. Der Republikaner sagte in einer Videobotschaft auf seiner Plattform Truth Social: "Dieser Prozess wird sofort beginnen." Als Begründung führte Trump erneut an, dass andere Länder Testprogramme hätten und man daher auf gleicher Basis testen werde.
Der US-Präsident hatte sich vor einer Woche bereits exakt so geäußert und damit weltweit für Aufsehen gesorgt, zumal es für den Test von Atomwaffen seit Jahrzehnten ein Moratorium gibt. Der letzte Atomwaffentest der USA fand 1992 statt.
Linus Freymark
Einwanderungsbehörde nimmt Erzieherin in Kita fest
Die US-Einwanderungsbehörde ICE treibt den von Präsident Donald Trump geforderte verschärften Kurs gegen Einwanderer massiv voran. Am Mittwoch stürmte sie eine Kindertagesstätte in Chicago und nahm eine Erzieherin fest, wie Reuters von der Belegschaft der Kita erfuhr. Der Vorfall in einem Wohnviertel im Norden der Stadt löste demnach Panik bei Mitarbeitern und Eltern aus.
Der demokratische Kongressabgeordnete Mike Quigley erklärte, die ICE-Agenten hätten die Erzieherin vor den Augen der Kinder festgesetzt. Der Lokalsender WGN-TV zeigte Aufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie zwei Männer, einer davon mit einer Sturmhaube, eine schreiende Frau aus der Kita zerrten. Die Männer tragen Westen mit der Aufschrift "Polizei". Weitere Markierungen sind nicht zu sehen. Auf den Aufnahmen ist zu hören, dass die Frau auf Spanisch sagt, sie habe "Papiere". Es soll sich um eine Erzieherin aus Kolumbien handeln.
Eine Sprecherin des Heimatschutzministeriums teilte Reuters mit, ICE-Mitarbeiter hätten eine kolumbianische Frau und einen Mann verfolgt, die vor einer "gezielten Verkehrskontrolle" in den Eingangsbereich der Kita geflohen seien.
Die Razzia in der Kita ist Teil eines verschärften Vorgehens gegen Einwanderer in Chicago, das von Trump angeordnet wurde. Erklärtes Ziel ist die Verfolgung gefährlicher Krimineller ohne Aufenthaltsrecht in den USA. Unter den Festgenommenen sollen aber auch US-Staatsangehörige sein und Menschen ohne Vorstrafen.
Katja Guttmann
Trump will "vielleicht"mit Moskau und Peking an atomarer Abrüstung arbeiten
US-Präsident Donald Trump hat einen möglichen Plan zur atomaren Abrüstung mit China und Russland ins Spiel gebracht. "Wir arbeiten vielleicht an einem Plan zur Denuklearisierung, wir drei", sagte Trump am Mittwoch in einer Rede vor Unternehmensvertretern in Miami. "Wir werden sehen, ob das funktioniert." Details nannte Trump nicht, erklärte aber die USA seien die "Atommacht Nummer eins". Er gebe das nur ungern zu, "weil es so schrecklich ist". Russland sei an zweiter Stelle. "China ist weit abgeschlagen Dritter, aber sie werden uns in vier oder fünf Jahren einholen."
Katja Guttmann
Supreme Court lässt Zweifel an Rechtmäßigkeit von Trumps Zöllen erkennen
Die juristische Klärung von US-Präsident Donald Trumps aggressiver Zollpolitik ist einen Schritt vorangekommen. Das oberste Gericht der USA hörte in einer mehr als zwei Stunden dauernden Sitzung Argumente der Regierungsseite und von Gegnern von Trumps Vorgehen. Dabei fiel auf, dass auch die konservativen Richter des Supreme Courts immer wieder kritische Nachfragen stellten.
Überraschend kritisch äußerten sich Amy Coney Barrett und Neil Gorsuch, beide von Trump nominiert. Sie wollten wissen, warum fast alle Handelspartner - von Spanien über Frankreich bis zur Schweiz - als Bedrohung der nationalen Sicherheit eingestuft worden seien. Gorsuch warnte vor einer einseitigen Machtverschiebung zugunsten des Präsidenten und zulasten des Kongresses, der laut Verfassung das Steuer- und Zollrecht besitzt.
Wann ein Urteil gesprochen wird, ist unklar. US-Medien sprechen von Wochen bis Monaten. Der Fall gilt als einer der wichtigsten wirtschafts- und außenpolitischen Prozesse in Trumps zweiter Amtszeit. Sollten die Richter ihm das Recht absprechen, Zölle unter Verweis auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahre 1977 zu verhängen, ist unklar, ob die breit angelegten Einfuhrzölle auf Waren aus mehr als 100 Ländern dann noch Bestand haben.
Bei einer Niederlage müsste die Regierung ihre Zollpolitik zurücknehmen, das könnte bestehende Handelsabkommen infrage stellen. Möglicherweise wäre die Regierung dann auch verpflichtet, Milliarden Dollar an Importfirmen zurückzuzahlen.
Katja Guttmann
Nach US-Ankündigung: Putin ordnet Vorbereitung von Atomtests an
Der russische Präsident Wladimir Putin plant als Reaktion auf eine entsprechende Ankündigung der USA die Vorbereitung möglicher Atomwaffentests. Er habe seine Spitzenbeamten angewiesen, Vorschläge für ein entsprechendes Vorgehen auszuarbeiten, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche erklärt, die USA würden solche Tests wieder aufnehmen. Er begründete dies damit, dass die USA nicht hinter Russland und China zurückfallen dürften.
Putin sagte, Russland habe sich stets strikt an seine Verpflichtungen aus dem Atomteststoppvertrag gehalten. Sollten die USA oder eine andere Atommacht jedoch eine solche Waffe testen, werde Russland dies ebenfalls tun. Verteidigungsminister Andrej Beloussow erklärte, Russlands arktisches Testgelände auf Nowaja Semlja könne solche Tests kurzfristig aufnehmen.
Die USA hatten zuletzt 1992 Atomwaffen getestet, China und Frankreich 1996 und die Sowjetunion 1990. Das postsowjetische Russland, das das sowjetische Atomwaffenarsenal geerbt hat, hat noch nie einen Atomwaffentest vorgenommen.
Dominik Fürst
Kalifornien stimmt für Wahlkreisreform – Sieg für Demokraten
Im Kampf um künftige Mehrheiten im US-Repräsentantenhaus hat die Demokratische Partei in Kalifornien bei einer Sonderabstimmung einen Sieg errungen. Die Mehrheit der kalifornischen Wähler sprach sich für eine Wahlkreisreform aus, die einen vorteilhafteren Zuschnitt der Wahlbezirke zugunsten der Demokraten bedeutet. Die Partei könnte so zusätzliche fünf Sitze im Repräsentantenhaus in Washington holen, so die Hoffnung.
Gouverneur Gavin Newsom und die demokratischen Abgeordneten des Bundesstaates hatten die Abstimmung über den Antrag („Proposition 50“) eingebracht. Es war eine Reaktion auf ähnliche Maßnahmen der Republikaner, unter anderem in Texas, die von Präsident Donald Trump vorangetrieben werden. Trumps Partei hat aktuell nur eine knappe Mehrheit in der Kongresskammer. Die Demokraten machen sich Hoffnungen, bei der Wahl im November 2026 die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erobern. Die 435 Sitze dort stehen alle zwei Jahre zur Wahl.
Dimitri Taube
Mamdani wird zum 111. Bürgermeister von New York City gewählt
New York bekommt einen neuen Bürgermeister. Die Stadt wird von Januar an von Zohran Mamdani regiert. Der 34-jährige Demokrat gewann die Wahl mit mehr als 50 Prozent der Stimmen gegen Andrew Cuomo – trotz der massiven Unterstützung von US-Präsident Donald Trump für den 67 Jahre alten Cuomo. Die Wahlbeteiligung lag auf einem Rekordhoch. Mehr als zwei Millionen New Yorker gaben ihre Stimme ab.
Mamdani wird in New York City der erste Muslim im Amt des Bürgermeisters. Und der Erste, der in Afrika geboren wurde. „New York wird die Stadt der Einwanderer bleiben“, sagte er nach der Wahl zu seinen Anhängern. „Und ab heute Nacht wird sie auch von einem Einwanderer regiert.“
Dimitri Taube
Shutdown in den USA hat Rekordlänge erreicht
Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA wegen eines nicht beschlossenen Haushalts hat sich zum längsten in der Geschichte des Landes entwickelt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (Ortszeit) begann der 36. Tag des sogenannten Shutdowns, der gravierende Folgen für die Bevölkerung und Wirtschaft hat. Der bislang längste Shutdown war 2019 während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump nach 35 Tagen zu Ende gegangen.
Der anhaltende Teil-Stillstand der Regierungsgeschäfte macht sich auch im Alltagsleben der Amerikaner immer deutlicher bemerkbar. Viele Mitarbeiter von Bundesbehörden werden seit Oktober nicht mehr bezahlt. Als nicht systemrelevant eingestufte Institutionen wie das Büro für Arbeitsmarktstatistik mussten schließen oder ihre Angestellten in Zwangsurlaub schicken.
Eigentlich hätte sich das US-Parlament bis Ende September auf einen neuen Bundeshaushalt einigen sollen. Ein Entwurf von Trumps Republikanischer Partei für einen Übergangsetat fand jedoch nicht die erforderliche Mehrheit im Kongress. Zuvor war ein Vorschlag der Demokraten gescheitert. Weil keine Haushaltsmittel mehr zur Verfügung standen, kamen Teile der Regierungstätigkeit zum Erliegen.
Als 2018/19 beim bislang längsten Shutdown 35 Tage lang Stillstand herrschte, war Trump gerade mitten in seiner ersten Amtszeit. Damals bewegten sich beide Parteien erst aufeinander zu, nachdem die Mehrheit der Bevölkerung die Republikaner für die Haushaltsblockade verantwortlich gemacht hatte und sich wirtschaftliche Verluste angehäuft hatten. Trump unterschrieb am 25. Januar 2019 ein Gesetz, das die teilweise Wiederaufnahme der Regierungsgeschäfte ermöglichte.
Linus Freymark
Zwei Tote bei erneutem US-Angriff auf Boot im Pazifik
Das US-Militär hat im Pazifik erneut ein angeblich mit Drogen beladenes Schmugglerboot angegriffen. Dabei seien zwei Männer an Bord des Bootes getötet worden, teilte Pentagon-Chef Pete Hegseth auf der Plattform X mit. Er bezeichnete die Opfer als "Narco-Terroristen". Unter Berufung auf nicht näher erläuterte Geheimdiensterkenntnisse erklärte Hegseth weiter, das Boot habe auf einer bekannten Schmuggelroute Drogen transportiert. Seine Angaben ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen.
Ein Videoclip im X-Post des Ministers scheint einen Luftangriff auf ein Boot zu zeigen, das – womöglich mit einer Rakete – attackiert wird. Zu sehen sind ein Einschlag, dann ein großer Feuerball und schließlich ein brennendes Boot.
Der Angriff fand Hegseth zufolge im östlichen Pazifik in internationalen Gewässern statt. Noch genauere Angaben zum Ort des Vorfalls machte der Pentagon-Chef, der sich inzwischen Kriegsminister statt Verteidigungsminister nennt, in seinem Post nicht.
Das US-Militär werde Drogenschmuggler auch weiterhin verfolgen, schrieb Hegseth. Die Drogenkartelle hätten keine Chance gegen das US-Militär.
Linus Freymark
Demokratinnen gewinnen Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey
Die Demokratin Abigail Spanberger hat Prognosen zufolge die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia gewonnen. Das melden mehrere US-Medien, darunter die New York Times. Nach ersten Zahlen lag Spanberger rund zehn Prozentpunkte vor ihrer republikanischen Konkurrentin Winsome Earle-Sears.
Spanberger, 46, arbeitete zunächst bei der CIA, bevor sie in die Politik wechselte und Abgeordnete im Repräsentantenhaus wurde. Im zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump war Spanberger Teil der Ankläger. Für Trump ist Spanbergers Erfolg ein Rückschlag: Denn die Wahl in Virginia gilt als erster wichtiger Stimmungstest für die Wähler nach neun Monaten der Präsidentschaft von Trump.
Auch im Bundesstaat New Jersey hat eine Demokratin die Nase vorn. Hier entschied Mikie Sherill die Abstimmung für sich und setzte sich gegen den Republikaner Jack Ciattarelli durch, der bereits vor vier Jahren knapp verloren hatte.
Linus Freymark
Trump nominiert Musk-Verbündeten Isaacman erneut als Nasa-Chef
US-Präsident Donald Trump will den Privat-Astronauten und Vertrauten von Milliardär Elon Musk, Jared Isaacman, erneut zum Chef der US-Raumfahrtbehörde Nasa machen. Trump schlug ihn am Dienstag für das Amt vor, wie er über soziale Medien mitteilte. "Jareds Leidenschaft für den Weltraum, seine Erfahrung als Astronaut und sein Engagement, die Grenzen der Erforschung zu verschieben, machen ihn zur idealen Besetzung, um die Nasa in eine ambitionierte neue Ära zu führen", schrieb Trump.
Die Nominierung muss vom US-Senat bestätigt werden. Trumps Republikanische Partei verfügt dort über eine Mehrheit von 53 zu 47 Sitzen. Trump hatte Isaacman bereits im vergangenen Jahr als designierter Präsident auf Empfehlung von Musk für die Nasa-Führung ausgewählt.
Linus Freymark
Shutdown: US-Verkehrsminister befürchtet Sperrung des Luftraums
US-Verkehrsminister Sean Duffy hat mit der Schließung von Teilen des Luftraums gedroht, sollte die Haushaltssperre eine weitere Woche andauern. Sollte es zu keiner Einigung im Etatstreit zwischen Republikanern und Demokraten kommen, drohten "massenhaftes Chaos", Flugverspätungen und -ausfälle, sagte Duffy am Dienstag. "Wir könnten gezwungen sein, Teile des Luftraums zu schließen, weil wir es einfach nicht bewältigen können."
Die Warnung löste einen Ausverkauf bei Fluggesellschafts-Aktien aus. Die Papiere von SouthwestLUV.N, DeltaDAL.N, UnitedUAL.O und American AirlinesAAL.O gaben zwischen drei und fünf Prozent nach. Hintergrund ist der "Government Shutdown". Fluglotsen und Sicherheitspersonal an den Flughäfen müssen ohne Bezahlung arbeiten, was zu einem Anstieg der Krankmeldungen und damit zu Personalengpässen führt.
Einem Branchenverband zufolge waren seit Beginn des "Shutdowns" am 1. Oktober mehr als 3,2 Millionen Passagiere von Flugverspätungen oder -ausfällen betroffen. Das letzte Mal, dass die USA ihren Luftraum für den Inlandsflugverkehr vollständig schlossen, war nach den Anschlägen vom 11. September 2001.
Saimah Jiwa
Mamdani: Trump fühlt sich bedroht
US-Präsident Donald Trump fühle sich durch seine Bürgermeister-Kandidatur bedroht, sagt der Demokrat Zohran Mamdani in einem Interview mit dem Sender CNN. Genau wie Trump habe er in seinem Wahlkampf die Krise im Leben der New Yorker Arbeiterklasse und die gestiegenen Lebenshaltungskosten adressiert, sagte Mamdani. „Aber im Gegensatz zu ihm werden wir tatsächlich etwas dagegen unternehmen. Und das ist ein Kontrast, den er nicht ertragen kann.“ Mamdani geht als Favorit in die Bürgermeisterwahl in New York an diesem Dienstag.
Linus Freymark
Pentagon von Trumps Drohung gegen Nigeria überrascht
Im US-Verteidigungsministerium hat eine überraschende Drohung von Präsident Donald Trump mit Militärschlägen gegen Nigeria für Unruhe gesorgt. Mehrere Pentagon-Vertreter sagten der Nachrichtenagentur Reuters am Montag, sie seien von der Anordnung des Präsidenten vom Wochenende völlig unvorbereitet getroffen worden. "Ich glaube, wir erfahren das alle zur gleichen Zeit", sagte ein US-Militärvertreter, der anonym bleiben wollte. Trump hatte zuvor über die Plattform Truth Social mögliche Aktionen genannt. Als Begründung nannte er, dass in Nigeria Christen getötet würden.
Einem Vertreter des Verteidigungsministeriums zufolge gibt es jedoch bisher keine konkreten Anweisungen zur Vorbereitung von Operationen. Trumps Drohung erfolgte nach intensiver Lobbyarbeit evangelikaler Gruppen und einen Tag, nachdem seine Regierung Nigeria auf eine Liste von Ländern gesetzt hatte, die die Religionsfreiheit verletzen. Das Weiße Haus sprach von einer existenziellen Bedrohung von Christen in Nigeria.