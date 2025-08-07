Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Trump fordert Ablösung des Intel-Chefs wegen dessen Verbindungen nach China
US-Präsident Donald Trump fordert den sofortigen Rücktritt des Intel-Chefs Lip-Bu Tan, nachdem ihm ein amerikanischer Senator zu große Nähe zu China vorgeworfen hat. Dieser habe Interessenskonflikte, schreibt Trump auf seinem Netzwerk Truth Social. "Es gibt keine andere Lösung für dieses Problem." Von Intel gibt es bisher keine Stellungnahme dazu, die Aktien des Chip-Herstellers rutschten im vorbörslichen Geschäft der Wall Street um 2,6 Prozent ab.
Tan steht wegen Verbindungen zu chinesischen Firmen und wegen eines Strafverfahrens gegen seinen früheren Arbeitgeber Cadence Design in der Kritik. Der republikanische Senator Tom Cotton verwies nun darauf, dass Cadence unter dessen Führung widerrechtlich Produkte an eine Militäruniversität in China verkauft und Technologie an ein chinesisches Unternehmen weitergegeben habe. Auch gebe es Berichte, wonach Lip-Bu Tan „Dutzende“ Firmen in China kontrolliere. Cotton forderte eine Antwort vom Intel-Verwaltungsrat bis Mitte August. Er sorge sich "um die Sicherheit und Integrität von Intels Geschäftstätigkeit und mögliche Auswirkungen auf die nationale Sicherheit der USA".
Intel hatte den 65-Jährigen erst im März nach monatelanger Suche in den Chefposten gehoben. Der Konzern kriselt, er hat den Trend zur Künstlichen Intelligenz verschlafen und in diesem Bereich keine konkurrenzfähigen Produkte im Angebot. Wegen milliardenschwerer Verluste gab Tan vor wenigen Wochen weitere Massenentlassungen bekannt.
Schweiz will weiter über Zölle verhandeln
In letzter Minute hat die Schweizer Regierung versucht, hohe Zölle auf die eigenen Waren in den USA abzuwenden - ohne Erfolg. Sie setzt gleichwohl auf weitere Verhandlungen. Der Bundesrat habe die neuen Zusatzzölle von 39 Prozent "zur Kenntnis genommen", erklärte er nach einer außerordentlichen Sitzung. "Er bleibt fest entschlossen, die Gespräche mit den USA fortzusetzen, um so rasch wie möglich eine Senkung dieser zusätzlichen Zölle auf Schweizer Güter zu erreichen."
Gegenmaßnahmen in Form von Gegenzöllen seien derzeit nicht vorgesehen, erklärte die Regierung. Dies würde zu Mehrkosten für die Wirtschaft führen, insbesondere durch eine Verteuerung von Importen aus den USA.
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin verließen Washington am Mittwoch nach einem Gespräch mit US-Außenminister Marco Rubio ohne ein neues Handelsabkommen. Die Schweiz werden die Zölle massiv treffen: Sie lebt vom Export, die USA sind für sie der wichtigste Markt mit 18 Prozent Anteil im vergangenen Jahr. Von dem Zusatzzoll sind laut Regierung fast zwei Drittel aller Schweizer Exporte dorthin betroffen.
Nun ist von einem Horrorszenario die Rede, von Zehntausenden Arbeitsplätzen, die in Gefahr seien. Wenn an den 39 Prozent nicht mehr gerüttelt werden könne, sei das Exportgeschäft der Schweizer Tech-Industrie in die USA "faktisch tot", prophezeit der Verband Swissmem. Keller-Sutter hingegen versucht, Mut zu machen: "Unsere Wirtschaft hat schon viele Stürme durchstanden", sagte die Bundespräsidentin. Gleichzeitig verwies sie auf die Unterstützung des Bundes für die Firmen, die durch den Wegfall von Aufträgen aus den USA Kurzarbeit einführen müssen.
Anbiedern an die USA? Die Schweiz sollte sich lieber an Europa halten - ein Kommentar von Nicolas Freund (SZ Plus):
Brasilien schaltet wegen US-Zöllen WTO ein
Brasilien hat wegen der neuen US-Strafzölle unter US-Präsident Donald Trump die Welthandelsorganisation (WTO) eingeschaltet. „Mit den genannten Maßnahmen verstoßen die Vereinigten Staaten in eklatanter Weise gegen zentrale Verpflichtungen, die sie in der WTO eingegangen sind“, teilte das Außenministerium mit. Konkret geht es um Einfuhrzölle in Höhe von 50 Prozent auf eine breite Palette brasilianischer Exportprodukte, die seit Mittwoch gelten. Betroffen sind unter anderem Fleisch und Kaffee. Ausgenommen sind wichtige Güter wie Orangensaft, zivile Flugzeuge, Erdöl und Düngemittel. Nach Angaben des brasilianischen Industrieministeriums ist rund ein Drittel der brasilianischen Exporte in die USA von den Strafzöllen betroffen.
Der sogenannte Konsultationsantrag bei der WTO ist der erste Schritt in einem möglichen Streitbeilegungsverfahren. Dabei sind zunächst bilaterale Gespräche vorgesehen, um eine Lösung ohne formelle juristische Schritte zu finden. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva warf Trump mangelnde Gesprächsbereitschaft vor.
Die US-Regierung hatte die hohen Zölle zuletzt mit der strafrechtlichen Verfolgung des früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro begründet. Die US-Regierung wirft Brasilien vor, mit dem Vorgehen gegen Bolsonaro die nationale Sicherheit, Außenpolitik und Wirtschaft der USA zu gefährden. Beobachter in Brasilien sehen darin einen gezielten Versuch Washingtons, politischen Druck zugunsten des rechten Ex-Präsidenten auszuüben.
Bolsonaro steht seit Wochenbeginn unter Hausarrest, angeordnet von Bundesrichter Alexandre de Moraes wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Auflagen. Der rechte Ex-Präsident muss sich wegen seiner Rolle bei einem versuchten Staatsstreich nach seiner Wahlniederlage 2022 vor der Justiz verantworten.
Die Erfolgsaussichten Brasiliens bei der WTO gelten als begrenzt. Viele Mitgliedstaaten fordern seit Jahren eine Reform des Streitbeilegungssystems, das derzeit als geschwächt gilt.
US-Zölle in Kraft getreten
Die von US-Präsident Donald Trump angeordneten neuen US-Zölle auf viele Importe aus der EU sind um Mitternacht (Ortszeit Washington; 6 Uhr deutscher Zeit) in Kraft getreten. Trump hatte das wenige Minuten zuvor auf seiner Plattform Truth Social bestätigt. Die Europäische Kommission ging hingegen bislang davon aus, dass der neue Zollsatz von 15 Prozent auf den Import der meisten EU-Produkte in die USA erst ab morgen gilt.
Neben der EU sind zusätzlich knapp 70 Staaten von den veränderten Zollsätzen betroffen, in jeweils unterschiedlicher Höhe. Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, die für die USA ein nationales Sicherheitsrisiko darstellten - deswegen gebe es einen nationalen Notstand, der die Zölle rechtfertige. Sein Vorgehen ist auch juristisch umstritten.
Wenige Minuten vor Mitternacht kündigte Trump auf Truth Social an, dass die Zölle nun gleich in Kraft treten würden. "Es werden Milliarden Dollar in die USA fließen, großteils aus Ländern, die die USA über viele Jahre hinweg ausgenutzt und darüber gelacht haben", schrieb er in Großbuchstaben.
Trump hatte die neuen Zölle in der vergangenen Woche per Dekret angeordnet. Die EU-Kommission interpretierte die Frist bis zuletzt anders und ging von einem Inkrafttreten erst am Freitag (8. August) aus. Warum beide Seiten bis zuletzt keine einheitliche Linie bei der Kommunikation des Startdatums gefunden haben, blieb unklar.
Medien: US-Justizsystem von Cyberangriff betroffen
In den USA ist die Bundesjustiz einem Medienbericht zufolge offenbar von einem weitreichenden Cyberangriff betroffen. Wie das US-Nachrichtenportal Politico am späten Mittwochabend (Ortszeit) unter Berufung auf zwei mit dem Vorfall vertraute Personen berichtete, wurde das elektronische Fallablagesystem durch eine weit verbreitete Cyberattacke kompromittiert. Dabei seien möglicherweise sensible Gerichtsdaten offengelegt worden, so Politico.
Das betroffene System wird von Juristen zum Hochladen und Verwalten von Falldokumenten verwendet und umfasst auch einen Bereich, in dem die Öffentlichkeit kostenpflichtig Zugang zu einigen Daten erhält. Die Justizverwaltung der USA, das FBI und die Behörde für Cybersicherheit und Infrastruktur (CISA) haben bisher nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme reagiert.
USA wollen Menschenrechtskritik an El Salvador, Israel und Russland lockern
Die US-Regierung will einem Medienbericht zufolge ihre Kritik an der Menschenrechtslage in El Salvador, Israel und Russland zurückfahren. Dies berichtete die Washington Post unter Berufung auf Entwürfe der jährlichen Menschenrechtsberichte des US-Außenministeriums. Ein Vertreter des Ministeriums erklärte, die Berichte für das Jahr 2024 seien neu strukturiert worden, um Wiederholungen zu vermeiden und die Lesbarkeit zu erhöhen. Die Berichte sollten kein Verzeichnis jeder einzelnen Menschenrechtsverletzung sein, sondern ein illustratives und breites Bild der Lage in jedem Land vermitteln, hieß es weiter. Eine offizielle Stellungnahme des Ministeriums zu dem Bericht lag bisher nicht vor.
Trump will Halbleiterimporte mit 100 Prozent Zoll belegen
Donald Trump hat mit Zöllen von 100 Prozent auf Chip-Importe in die USA gedroht – und gleich einen Weg aufgezeigt, wie man sie umgehen kann. Unternehmen müssten sich für Investitionen in den Vereinigten Staaten entscheiden, um davon ausgenommen zu werden, wie der US-Präsident bei einem Auftritt mit Apple-Chef Tim Cook sagte. Trump nannte die Ausnahme eine „gute Nachricht für Unternehmen wie Apple“. Cook kündigte kurz davor an, die Investitionen in den USA um 100 Milliarden Dollar zu erhöhen. Mit dem Geld soll in den kommenden vier Jahren vor allem die Produktion von Bauteilen ausgebaut werden. Apple hatte im Februar bereits US-Investitionen von 500 Milliarden Dollar verkündet.
Halbleiter-Zölle ohne Ausnahmen für große Anbieter dürften quer durch die Bank die Preise für Elektronik in den USA erhöhen – denn die weitaus meisten Chips werden in Asien produziert. Vor allem die Hightech-Chipsysteme für das iPhone und andere Smartphones kommen fast ausschließlich aus Taiwan vom Auftragsfertiger TSMC. Dieser kündigte aber bereits Investitionen von 165 Milliarden Dollar in US-Fabriken für einige Halbleiter an. Branchenbeobachter sahen in Trumps Ankündigung unterm Strich eine gute Nachricht für viele große Anbieter, die sich dank Investitionszusagen Hoffnungen machen können, nicht betroffen zu sein. Trump hatte bereits seit längerer Zeit Chip-Zölle in Aussicht gestellt – und es wurde auch nicht ausgeschlossen, dass sie einfach alle Halbleiter treffen, die nicht in den USA produziert werden.
In den USA und Europa versucht man schon seit Jahren, mehr Chip-Produktion wieder in den Westen zu holen. Der vorherige US-Präsident Joe Biden – und im Nachgang auch die EU-Kommission – setzten dafür auf milliardenschwere Subventionen. Trump bezeichnet das als Geldverschwendung und sieht Zölle als den besseren Weg. Der Bau einer Chipfabrik verschlingt Milliarden Dollar und dauert Jahre. Die Abwanderung der Industrie nach Asien wurde mit jahrzehntelangen Subventionen der dortigen Regierungen befeuert.
USA belegen Indien wegen Kreml-Geschäften mit neuen Zöllen
Die US-Regierung von Präsident Donald Trump belegt Indien wegen dessen Ölgeschäften mit Russland mit zusätzlichen Zöllen. Die neuen Abgaben in Höhe von 25 Prozent treten 21 Tage nach der heutigen Unterzeichnung des Dekrets in Kraft, wie es in der Anordnung des Republikaners heißt.
Zuvor hatte Trump bereits Zölle in gleicher Höhe auf indische Importe angekündigt, aber offengelassen, wie hoch die zusätzliche "Strafe" wegen der Geschäfte mit dem Kreml ausfallen würde. Mit den nun angekündigten 25 Prozent würde sich der Satz auf insgesamt 50 Prozent verdoppeln.
Mit dem Schritt will der US-Präsident die wirtschaftliche Basis des Kremls weiter schwächen, indem vor allem große Abnehmer im Energie-Sektor wie China und Indien stärker unter Druck gesetzt werden. Russland hält seine Kriegsmaschinerie vor allem mit dem Verkauf von Rohstoffen am Laufen, hauptsächlich fossile Brennstoffe wie Öl und Gas.
Russische Kommentatoren werten die Zoll-Ankündigung so, dass ein Besuch des US-Sondergesandten Steve Witkoff in Moskau offenbar keine Ergebnisse gebracht habe. Trump hatte Russland eine Frist bis Freitag gesetzt und den Kreml aufgefordert, bis dahin eine Waffenruhe mit der Ukraine zu vereinbaren. Für den Fall, dass diese nicht zustande kommt, kündigte er Sanktionen gegen Russlands Handelspartner an.
Trump bringt Vance als seinen möglichen Nachfolger ins Spiel
US-Präsident Donald Trump favorisiert nach eigenen Angaben seinen Stellvertreter J. D. Vance als seinen Nachfolger. Auf die Frage von Journalisten, ob Vance der Erbe der von ihm inspirierten politischen Bewegung sei, sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) in Washington: „Nun, ich denke, höchstwahrscheinlich.“ Vance sei schließlich sein Vize-Präsident. Trump schlug zudem vor, dass Vance und Außenminister Marco Rubio bei der Wahl 2028 als Team für die Republikaner antreten könnten. Obwohl bis zur nächsten Präsidentschaftswahl noch mehr als drei Jahre Zeit sind, hat eine solche Andeutung Trumps erhebliches Gewicht. Er verfügt über großen Einfluss auf die Basis der Republikanischen Partei.
Bislang hatte Trump es vermieden, einen potenziellen Nachfolgekandidaten zu benennen. Noch im Februar hatte er Vance zwar als „sehr fähig“ bezeichnet. Es sei jedoch zu früh, ihn als führenden Kandidaten auszurufen, sagte er damals. Der 40-jährige Vance hat sich in der Regierung eine wichtige Rolle erarbeitet. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Innen- und Außenpolitik Trumps.
Auch Rubio, der frühere Senator aus Florida, hat sich zu einer wichtigen Figur in der Regierung entwickelt. Er ist die erste Person seit Henry Kissinger, die gleichzeitig das Amt des Außenministers und des Nationalen Sicherheitsberaters innehat.
Trump darf nach dem Ende seiner zweiten Amtszeit kein drittes Mal antreten. Das sieht die US-Verfassung vor. Dennoch hat der Republikaner in der Vergangenheit immer wieder mit einer dritten Amtszeit geliebäugelt, wofür allerdings eine Verfassungsänderung nötig wäre. Dafür bedarf es einer Zweidrittelmehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat. Zudem müssten auch noch die Bundesstaaten mehrheitlich zustimmen.
Insider: Trump will Armenien und Aserbaidschan zu Friedensgesprächen empfangen
US-Präsident Trump wird Regierungskreisen zufolge am Freitag die Staatschefs von Armenien und Aserbaidschan zu Friedensgesprächen im Weißen Haus empfangen. Es sei möglich, dass bei dem Treffen der Rahmen für ein Friedensabkommen verkündet werde, erklärte eine mit der Angelegenheit vertraute Person aus Regierungskreisen.
Die beiden Länder, die 1991 ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion erlangten, liegen seit den späten 1980er Jahren im Streit. Damals löste sich die aserbaidschanische Region Bergkarabach mit ihrer überwiegend armenischen Bevölkerung mit Unterstützung Armeniens von Aserbaidschan. Aserbaidschan eroberte Karabach 2023 zurück, woraufhin 100 000 ethnische Armenier nach Armenien flohen. Im März erklärten beide Seiten, sie hätten sich auf den Text eines Friedensabkommens geeinigt. Die Fortschritte seither waren jedoch sporadisch und langsam. Die Staatschefs der Länder trafen sich zuletzt im Juli zu Gesprächen in Abu Dhabi.
USA streichen halbe Milliarde Dollar bei mRNA-Impfstoffen
Das US-Gesundheitsministerium wird die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen im Rahmen seiner biomedizinischen Forschungsabteilung nach eigenen Angaben einstellen. Wie das Ministerium am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, sind von der Sparmaßnahme insgesamt 22 Projekte im Wert von fast 500 Millionen Dollar betroffen. Die Entscheidung sei nach einer umfassenden Überprüfung von Investitionen im Zusammenhang mit mRNA, die während der Coronapandemie eingeleitet wurden, gefallen. US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. sagte dazu, dass das Ministerium diese Programme einstelle, weil die Daten zeigten, dass diese Impfstoffe nicht wirksam vor Infektionen der oberen Atemwege wie Covid und Grippe schützen würden. Wissenschaftliche Beweise lieferte er im Zusammenhang mit seiner Erklärung jedoch nicht. Kennedy zufolge sollen die eingesparten Mittel nun auf "sicherere, breiter angelegte Impfstoffplattformen" umverlegt werden.
Der Vertrag mit Moderna für die späte Entwicklungsphase des Vogelgrippeimpfstoffs für den Menschen wurde bereits gekündigt. Laut der Behörde sollen auch mehrere Ausschreibungen im Vorfeld der Auftragsvergabe abgelehnt oder annulliert werden, darunter Angebote von Pfizer, Sanofi Pasteur, CSL Seqirus, Gritstone und anderen. Auch das deutsche Biotechunternehmen Biontech ist in diesem Bereich aktiv. Die biomedizinische Forschungsabteilung des US-Gesundheitsministeriums unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung medizinischer Hilfsmittel zur Bewältigung von Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit und hatte auch während der Pandemie Milliarden von Dollar für die Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen bereitgestellt.
Fall Epstein: Republikaner hören auf Trump und laden Clinton vor
Der republikanisch geführte Kontrollausschuss kommt offensichtlich US-Präsident Donald Trump zu Hilfe - und lenkt in der Diskussion um den verstorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein den Fokus auf den früheren US-Präsidenten Bill Clinton. Dieser wurde, genau wie seine Frau Hillary, die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten von 2016, zu einer Aussage eingeladen.
Der Kontrollausschuss im US-Repräsentantenhaus forderte in einem Brief an Generalstaatsanwältin Pam Bondi außerdem die „vollständigen, ungeschwärzten Epstein-Akten“, einschließlich Informationen über seine Mitarbeiterin Ghislaine Maxwell, die derzeit eine 20-jährige Haftstrafe wegen ihrer Rolle beim sexuellen Missbrauch minderjähriger Frauen verbüßt. Es gingen auch Vorladungen an eine Reihe ehemaliger hochrangiger FBI- und Justizbeamter, darunter der ehemalige FBI-Direktor James Comey.
Trump selbst hatte öffentlich gefordert, dass man über seinen Vorgänger Clinton und nicht über ihn sprechen solle, wenn es um die Taten Epsteins gehe. Zugleich sagte er zur Epstein-Causa: „Ich habe nichts mit diesem Mann zu tun.“ Ein Clinton-Sprecher hatte 2019 bekanntgemacht, dass der Demokrat seit mehr als einem Jahrzehnt nichts mehr mit Epstein zu tun gehabt habe und nichts über die Verbrechen wisse.
Finanzier Epstein, der über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht hatte, beging 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle nach offiziellen Angaben Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte der Tod des Superreichen für Spekulationen, weil er beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Die Zweifel daran, das Epstein sich selbst das Leben nahm, sind gerade in rechten Kreisen und damit unter Trumps Anhängern weit verbreitet.
Viele fragen sich, warum der US-Präsident die Veröffentlichung der Akten nicht veranlasst. Zugleich berichten Medien über Verbindungen von Trump zu Epstein. Das Wall Street Journal hatte zuletzt über ein Glückwunschschreiben an Epstein zu dessen 50. Geburtstag aus dem Jahr 2003 berichtet, das den Namen Trumps tragen soll. Der Präsident bestreitet, der Urheber zu sein.
Abtrünnigen Demokraten in Texas droht Festnahme
Die Republikaner im texanischen Parlament haben für die Festnahme der knapp 60 demokratischen Abgeordneten gestimmt, die den Bundesstaat gemeinsam verlassen haben, um eine Abstimmung zu verhindern. Über die Entscheidung berichten US-amerikanische Medien und die britische BBC übereinstimmend.
Die Demokraten wollen mit dem organisierten Verlassen des Bundesstaats am Sonntag eine wichtige Entscheidung zu den Wahlbezirken im Parlament blockieren. Die regierenden Republikaner unter Gouverneur Greg Abbott wollen die Wahlbezirke zu ihrem Vorteil neu zuschneiden. Experten zufolge könnten die texanischen Republikaner damit fünf Parlamentssitze mehr in Washington gewinnen – bei gleichbleibendem Wahlergebnis. Die Demokraten in Austin halten das für Wahlmanipulation und sehen das so genannte "Quorum Busting" als ihre einzige Möglichkeit.
Abbott wies die Polizei laut Medienberichten an, die abtrünnigen Parlamentarier ausfindig zu machen, sie festzunehmen und in den Plenarsaal zu bringen. Außerdem drohte er wiederholt damit, sie wegen Bestechung anzuklagen. Die Demokraten hatten dazu aufgerufen, die Abgeordneten mit Spenden zu unterstützen, um ihre Strafgebühr für verpasste Parlamentsdebatten zu bezahlen.
Trump lässt von Protestierenden gestürzte Statue wieder aufstellen
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will eine vor fünf Jahren bei Anti-Rassismus-Protesten gestürzte Statue eines umstrittenen Südstaaten-Generals wieder aufstellen. Von Oktober an solle die restaurierte Statue von General Albert Pike erneut in Washington zu sehen sein, teilte die für Denkmäler zuständige Behörde National Park Service (Ortszeit) mit. Mit dem Schritt befolge man Vorgaben der Trump-Regierung, hieß es.
Die Statue sei im Jahr 1901 eingeweiht worden, teilte die Behörde weiter mit. Seit Jahrzehnten war laut US-Medien immer wieder in der Öffentlichkeit über ihre Entfernung diskutiert worden. Nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz im Jahr 2020 war es in den USA zu Massenprotesten gegen Rassismus und Polizeigewalt gekommen. Damals stürzten Demonstranten landesweit mehrere Statuen historischer Figuren, die sie in Verbindung mit Rassismus brachten.
Die Statue des Generals war, nur wenige Gehminuten vom Kapitol entfernt, von Demonstranten beschmiert, zu Fall gebracht und Medienberichten zufolge angezündet worden. Trump war gerade mitten in seiner ersten Amtszeit und nannte dies "eine Schande für unser Land". Im Juni erst hatte Trump das US-Militär angewiesen, mehreren Stützpunkten ihre früheren Namen zurückgeben - Namen, die ursprünglich Südstaaten-Generäle ehrten.
Die Statue des Südstaaten-Generals Albert Pike war 2020 von Demonstranten gestürzt und in Brand gesteckt worden. (Archivbild). Maya Alleruzzo/AP/dpa
USA wollen Kaution von manchen Einreisenden verlangen - wegen überzogener Visafristen
Die USA wollen künftig von Touristen und Geschäftsreisenden aus bestimmten Ländern eine Kaution von bis zu 15 000 Dollar verlangen. Welche Länder dies sind, geht aus der Ankündigung der Regierung nicht hervor. Begründet wird die Neuregelung aber mit einer hohen Zahl von Fällen, in denen Visen überzogen werden - dass also die Eingereisten länger in den USA bleiben als eigentlich vorgesehen. Eine hohe Rate weisen beispielsweise Besucher aus Ländern wie dem Tschad, Eritrea, Haiti, Myanmar und Jemen auf. Auch aus vielen anderen afrikanischen Staaten wie Burundi, Dschibuti und Togo gab es nach Daten der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde 2023 vergleichsweise viele Verstöße.
Ein Pilotprogramm soll Konsularbeamten der USA nun die Möglichkeit geben, von Besuchern aus solchen Ländern eine Kaution zu fordern: in Höhe von 5000, 10 000 oder 15 000 Dollar. Das Geld werde zurückerstattet, wenn die Reisenden das Land gemäß den Bedingungen ihres Visums verlassen.
Das Pilotprogramm soll am 20. August starten und etwa ein Jahr laufen. Es ist Teil einer strengeren Einwanderungspolitik. Ein ähnliches Programm war in den letzten Monaten der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump im November 2020 gestartet worden, kam aber wegen der Reiserestriktionen infolge der Corona-Pandemie nicht zum Tragen.
