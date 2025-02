Nicht Elon Musk: Weißes Haus benennt offizielle Doge-Chefin

Nach langer Unklarheit über die offizielle Leitung des sogenannten Departments of Government Efficiency (Doge) hat das Weiße Haus einen Namen genannt – und es ist nicht Elon Musk. „Amy Gleason ist also schon seit einiger Zeit Doge-Chefin“, bestätigte Sprecherin Karoline Leavitt entsprechende Medienberichte vom Vortag. Sie sei sich über den genauen Zeitrahmen nicht sicher – „ich glaube, seit einigen Wochen, vielleicht einem Monat“. Gleason sei Berufsbeamtin, erklärte Leavitt.



Die Sprecherin gab sich überrascht über das große Interesse an der Personalie. Auf die Frage, warum selbst Doge-Mitarbeiter offenbar erst am Dienstag über die Besetzung informiert wurden, antwortete Leavitt, diese seien „offensichtlich nicht im Bilde“ und behauptete: „Alle wussten Bescheid.“ Es gebe „weitaus wichtigere Themen in der Welt als die Frage, wer Doge leitet“, fügte Leavitt hinzu. „Aber aus irgendeinem Grund ist die Presse so besessen davon, dass Sie unaufhörlich danach fragen.“



Dass die Führung des Gremiums so stark im Fokus steht, ist allerdings keineswegs überraschend. Kurz nach seiner Wahl im November hatte US-Präsident Donald Trump den Tech-Milliardär Elon Musk mit dem Kürzen von Staatsausgaben betraut und ausdrücklich verkündet: „Ich freue mich, ankündigen zu können, dass der großartige Elon Musk (…) das Department of Government Efficiency (Doge) leiten wird.



Die Zerlegung des demokratischen Systems in den USA findet erschreckend rasant und geräuschlos statt. Für Elon Musk dürfte das alles nur der Anfang sein, schreibt SZ-Redakteur Adrian Kreye (SZ Plus):