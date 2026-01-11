Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
US-Militär meldet Angriffe auf IS-Ziele in Syrien
Video aus Perspektive des Schützen von Minneapolis veröffentlicht
Grönlands Parteichefs: Wir wollen keine Amerikaner sein
Trump droht US-amerikanischen Ölfirmen
Schüsse in Portland: Polizei bestätigt Gang-Verbindung
Viktoria Spinrad
Zehntausende protestieren nach tödlichen Schüssen durch Bundesbeamten
Der Fall Good wird immer mehr zum Symbol für den Widerstand gegen Trumps harte Linie. Nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf eine Frau sind in Minneapolis am Samstag Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Die Demonstration war Teil von mehr als 1000 landesweiten Kundgebungen gegen die Abschiebepraxis der US-Regierung. Zu den Slogans gehörten "Melt ICE" (Wortspiel: die Behörde solle schmelzen) und "deport Nazis, not neighbours" (Nazis statt Nachbarn abschieben). Der massive Protest in Minneapolis unterstreicht die große Empörung über den Tod der 37-jährigen Renee Good, die am Mittwoch in ihrem Auto von einem ICE-Beamten erschossen wurde - und die Spaltung innerhalb des Landes.
Die republikanische Regierung verteidigt die Schüsse weiterhin als Notwehr. Sie hat Beamten aus Minnesota untersagt, sich an den Ermittlungen zu der Schießerei zu beteiligen. Der Vorfall vom Mittwoch hat auch eine Debatte über das Training der ICE-Mitarbeiter ausgelöst. Die Heimatschutzministerin Kristi Noem hatte gesagt, der Officer sei seinem Training gefolgt. Doch die Washington Post hat mit mehreren Strafverfolgungsbeamten gesprochen. Demnach sollten die ICE-Beamten Konfrontationen deeskalieren, nie vor Autos stehen, und auch nicht in fahrende Autos schießen - all dies geschah vor den Schüssen auf Good.
Die ICE-Behörde wird derzeit für viel Geld massiv ausgeweitet, bis 2029 soll sie fast 75 Milliarden Dollar erhalten. In den sozialen Netzwerken werden Interessierte mit heroischen Kämpfer-Videos angeworben. Die Website der Behörde trägt die Überschrift: "AMERICA NEEDS YOU."
Eine Demonstrantin am Samstag in Los Angeles. AFP
Protestierende in Minneapolis. AFP
"Eis-Schläger raus aus Portland.". Getty Images via AFP
Thore Rausch
US-Militär meldet Angriffe auf IS-Ziele in Syrien
Das US-Militär hat am Samstag nach eigenen Angaben in Syrien mehr als 35 Ziele der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angegriffen. Angaben zu Opfern wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Die Operation sei Teil eines Einsatzes, der im Dezember nach einem Angriff auf US-Kräfte begonnen habe, teilte das US-Zentralkommando Centcom mit. Bei dem Angriff am 13. Dezember waren nach Militärangaben zwei US-Soldaten und ein ziviler Dolmetscher getötet worden. Seitdem haben die USA großangelegte Luftangriffe auf mehr als 70 Ziele in Syrien ausgeführt. „Wir werden niemals vergessen und niemals nachlassen“, schrieb Verteidigungsminister Pete Hegseth am Samstag auf X in Bezug auf die aktuellen Angriffe.
Im Kampf gegen den IS kooperieren die USA mit der neuen syrischen Regierung. Der US-Botschafter für Syrien, Tom Barrack, teilte am Samstag auf der Plattform X mit, er habe sich in Damaskus mit syrischen Regierungsvertretern getroffen. Dabei habe man über die jüngsten Entwicklungen sowie „einen Weg in die Zukunft“ für Syrien nach dem Sturz des früheren Machthabers Baschar al-Assad gesprochen.
Thore Rausch
US-Gesundheitsminister kritisiert Bundesregierung wegen Corona-Verfahren
US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat die Bundesregierung wegen Strafverfahren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie kritisiert und ihr vorgeworfen, die Autonomie von Patienten zu missachten. Deshalb habe er am Freitag einen Brief an die deutsche Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geschickt, teilte er am Samstag auf der Plattform X mit. Laut Kennedy Jr. gebe es „mehr als 1 000 deutsche Ärzte und Tausende ihrer Patienten“, die aktuell strafrechtlich verfolgt und bestraft würden, weil sie während der Corona-Pandemie Ausnahmen vom Tragen von Masken und von Impfungen gegen Covid-19 gewährt hätten.
Wenn eine Regierung Ärzte dafür kriminalisiere, dass sie ihre Patienten berate, „überschreitet sie eine Grenze, die freie Gesellschaften immer als unantastbar betrachten haben“, kritisiert Kennedy nun. Er wirft der deutschen Regierung vor, die „heilige Beziehung zwischen Arzt und Patient“ zu verletzten und warnt davor, dass Ärzte in einem solchen System zu „Vollstreckern staatlicher Politik“ würden.
In Deutschland sind zahlreiche Fälle vor Gericht gelandet, bei denen es etwa um gefälschte Impfausweise oder falsche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ging. Kennedy Jr. fordert nun, Strafverfolgungen, die er als „politisch motiviert“ bezeichnet, zu beenden. Unklar ist, auf welcher Grundlage Kennedy Jr. die von ihm genannten Zahlen ermittelt hat. In einer knapp vierminütigen Videoansprache an Ministerin Nina Warken gab er deren Nachnamen zudem fälschlich als „Workin“ an.
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken wies die Vorwürfe am Samstagabend scharf zurück. Die Einlassungen des US-Ministers entbehrten jeglicher Grundlage und seien faktisch falsch, erklärte die CDU-Politikerin der Nachrichtenagentur dpa. Sie fügte hinzu: „Das erläutere ich ihm gerne auch persönlich.“ Warken betonte: „In Deutschland gilt grundsätzlich die verfassungsrechtlich geschützte ärztliche Therapiefreiheit.“
Der frühere Gesundheitsminister Karl Lauterbach verwies auf die Probleme des US-Gesundheitssystems. „Ehrenwerter @SecKennedy sollte sich um Gesundheitsprobleme im eigenen Land kümmern. Kurze Lebenserwartung, extreme Kosten, Zehntausende Drogentote und Mordopfer“, schrieb der SPD-Politiker auf der Plattform X. In Deutschland würden Ärzte für falsche Atteste nicht von der Regierung bestraft. „Bei uns sind die Gerichte unabhängig.“
Irene Helmes
Bürgermeister von Minneapolis: „Trump belügt euch“
In der Auseinandersetzung um den Tod von Renee Nicole Good in Minneapolis hat sich der demokratische Bürgermeister der Stadt erneut mit Kritik am US-Präsidenten zu Wort gemeldet. Jacob Frey schrieb in einem Gastbeitrag in der New York Times unter dem Titel „Trump belügt euch“ unter anderem: „Das Chaos, das ICE und die Trump-Regierung nach Minneapolis gebracht haben, hat diese Tragödie traurigerweise vorhersehbar gemacht.“ Anders als noch im Jahr 2020 angesichts von Trumps Reaktion auf die Ermordung von George Floyd, habe er diesmal keinen Schock mehr empfunden, er sei nicht einmal mehr überrascht. Die falsche Darstellung der Trump-Regierung der Geschehnisse in dieser Woche „und die Dämonisierung des Opfers sind nur Teil einer größeren Lüge“, so Frey weiter. Es gehe Trump und seinen Leuten insgesamt darum, nicht nur Immigranten zu verteufeln, sondern auch alle, die diese willkommen hießen und wertschätzten. Städte wie Minneapolis seien jedoch der Beweis dafür, dass Einwanderer Stadt und Land stärker machten, nicht schwächer. Ähnlich wie sein kürzlich in New York neu gewählter Amtskollege Zohran Mamdani hat Frey über die Jahre konsequent die Bedeutung sozialer und inklusiver Politik für Großstädte betont.
Jacob Frey bei einer Pressekonferenz in Minneapolis am 9. Januar. Stephen Maturen/Getty Images via AFP
Sowohl Frey als auch der demokratische Gouverneur Tim Walz des Bundesstaats Minnesota (2024 Vizepräsidentschaftskandidat an der Seite von Kamala Harris) tragen seit Jahren Auseinandersetzungen mit Trump aus. In einer unmittelbaren Reaktion auf den Tod von Good am 7. Januar hatte Frey Aufsehen erregt, als er an die Behörde ICE gewandt sagte: „Get the fuck out of Minneapolis“. Bei einer erneuten Pressekonferenz hielt der 44-Jährige an seinen Vorwürfen fest. ICE bringe nur Schlechtes in die Stadt – für die lokale Wirtschaft, die Demokratie und die Sicherheitslage. Nachdem, was er auf Videoaufnahmen zu dem tödlichen Vorfall gesehen habe, sei eine gründliche und transparente Untersuchung umso wichtiger – unter Beteiligung der Strafverfolgungsbehörden des US-Bundesstaates Minnesota.
Die US-Staatsanwaltschaft hatte zuvor entschieden, dass ausschließlich die US-Bundespolizei FBI die Ermittlungen in dem Fall leiten soll. Präsident Trump sagte am Freitag, man werde nicht mit Minnesota zusammenarbeiten, da die lokalen Behörden dort korrupt seien, und bezeichnete den Gouverneur Walz als „dumm“. Frey hingegen erklärte, man werde nicht nachgeben. Auch Minnesotas Generalstaatsanwalt Keith Ellison (ebenfalls Demokrat) griff Trump in einem Gespräch mit dem US-Sender CNN massiv an. Zum Thema Korruption konterte Ellison, er wisse von keinem Präsidenten der US-Geschichte, der persönlich annähernd solchen Profit aus seinem Amt geschlagen habe wie Trump. Im konkreten Fall wolle Trump sich offensichtlich für den politischen Widerstand rächen, der ihm aus Minnesota entgegenschlage.
Irene Helmes
Demonstrierende erinnern an Renee Nicole Good – weitere Proteste gegen ICE angekündigt
In mehreren US-Bundesstaaten haben Menschen ihre Trauer um die Frau bekundet, die am Mittwoch bei einem Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE erschossen wurde. In Minneapolis im Bundesstaat Minnesota, wo dies geschah, demonstrierten am Freitag nach Angaben von US-Medien unter anderem auch Dutzende Schülerinnen und Schüler gegen die Präsenz und Aktivitäten von ICE.
Proteste gab es dem Sender CNN zufolge auch vor mindestens zwei Hotels von Minneapolis, in denen Demonstrierende offenbar ICE-Beamte vermuteten. Das Ministerium für Öffentliche Sicherheit in Minnesota teilte auf X mit, dass unter anderem ein mobiles Einsatzteam der Polizei des Bundesstaates die lokalen Kräfte bei der Festnahme von Demonstranten unterstützt habe, die sich unrechtmäßig bei einem Hotel im Stadtzentrum versammelt hätten. Man habe Informationen erhalten, dass die Proteste nicht mehr friedlich gewesen seien und es Sachbeschädigungen gegeben habe. Vor den Festnahmen seien die Menschen aufgefordert worden, die Versammlung aufzulösen.
Für das Wochenende sind Medienberichten zufolge landesweit Hunderte Proteste und Kundgebungen unter dem Motto „ICE Out For Good“ angekündigt. Ein Bündnis aus Bürgerrechts- und Migrantenorganisationen hat dazu aufgerufen. Die Veranstalter betonen den friedlichen Ansatz ihrer Aktionen, die sich gegen zunehmende Gewalt von Einwanderungsbehörden sowie Einsätze in lokalen Gemeinden und an Schulen richten sollen.
Eine Frau bei einer Gedenkkundgebung für die Getötete am 9. Januar in der Stadt Portland. AP
Eine beschädigte Glasscheibe in einem Hotel in Minneapolis nach Protesten gegen ICE am 9. Januar. Tim Evans/REUTERS
Denver, Colorado, am 9. Januar: Bei einer Demonstration wird ein Schild hochgehalten mit der Aufschrift: "Als nächstes ich, als nächstes du, als nächstes wir" – daneben ein Bild der erschossenen Renee Nicole Good. Kevin Mohatt/REUTERS
Irene Helmes
Video aus Perspektive des Schützen von Minneapolis veröffentlicht
Die erbitterte politische Debatte um den gewaltsamen Tod von Renee Nicole Good am 7. Januar hat neues Material bekommen. Das Department of Homeland Security hat einen Clip veröffentlicht, den der ICE-Mitarbeiter selbst mit dem Handy aufgenommen haben soll, bevor er aus nächster Nähe seine Schüsse auf die 37-Jährige abgab. Die Behörde unter Leitung von Kristi Noem hat ebenso wie US-Präsident Trump persönlich wiederholt behauptet, der Schütze habe in Notwehr gehandelt, als Good versucht habe, ihn zu überfahren, nachdem sie die Straße blockiert habe. Sowohl Vizepräsident J. D. Vance als auch Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses, und andere Offizielle beschrieben die neu veröffentlichten Aufnahmen in Social-Media-Posts als Bestätigung dafür.
Verschiedene Videoanalysen legen weiterhin andere Schlussfolgerungen nahe. Der US-Sender CNN etwa hat mehrere unterschiedliche Handyvideos mit dem neu veröffentlichten Material kombinieren und 3-D-Modelle der Szene erstellen lassen. Die Videos seien geeignet, „Teile des Narrativs der Regierung zu unterminieren“, heißt es dazu. Auch wenn Good tatsächlich mit ihrem Wagen teils quer auf der Straße stand, ist zu erkennen, wie es auch großen SUVs weiterhin gelang, an ihr vorbeizufahren. Im Video ist unter anderem zu sehen und hören, wie Renee Nicole Good mit ruhiger Stimme durch ihr geöffnetes Fenster spricht, während der ICE-Mitarbeiter um ihren Wagen herumläuft und ihr Kennzeichen filmt. Beide Hände liegen auf dem Lenkrad (in den USA ein wichtiges Zeichen für Sicherheitskräfte, dass keine Gefahr durch Waffen besteht), und sie sagt: „That's fine, dude, I'm not mad at you.“ Zum eigentlichen Moment, in dem Good ihren Wagen in Gang setzt und durch die Schüsse getroffen wird, scheinen die neuen Aufnahmen keinen Aufschluss zu geben. Analysen aller verfügbaren Blickwinkel, wie nun bei CNN, wirken jedoch so, dass Good das Lenkrad deutlich nach rechts dreht, also weg von den ICE-Männern, um der Szene zu entkommen. Die letzten Worte, die von der Männerstimme zu hören sind, bevor der Wagen der Getroffenen im Hintergrund in parkende Autos kracht: „fucking bitch“.
Zur von Anfang an gnadenlosen Rhetorik der Trump-Regierung im Fall Good hat mein Kollege Peter Burghardt diesen Kommentar verfasst (SZ Plus):
Dimitri Taube
Grönlands Parteichefs: Wir wollen keine Amerikaner sein
Grönlands Politik demonstriert angesichts der Besitzansprüche von US-Präsident Donald Trump auf die zu Dänemark gehörende Insel Einheit. „Wir wollen keine Amerikaner sein, wir wollen keine Dänen sein, wir wollen Grönländer sein“, heißt es in einer von den fünf Parteien im grönländischen Parlament Inatsisartut unterzeichneten gemeinsamen Erklärung. Man wolle, dass die USA „ihre Geringschätzung gegenüber unserem Land einstellen“, betonen die Parteivorsitzenden. „Die Zukunft Grönlands muss vom grönländischen Volk entschieden werden“, heißt es in dem Schreiben weiter.
Grönland mit seinen knapp 57 000 Einwohnern ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zum Königreich Dänemark. Trump hat deutlich gemacht, dass er die Insel unter Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen will. Dabei verwies er auf deren strategische Bedeutung und eine zuletzt große Präsenz von russischen und chinesischen Schiffen in der Region. Für Beunruhigung sorgen Trumps Äußerungen vor allem, weil er bislang auch militärischen und wirtschaftlichen Zwang nicht ausschloss, um Kontrolle über Grönland zu erlangen.
Die dänische Regierung weist Trumps Anspruch entschieden zurück. Regierungschefin Mette Frederiksen warnte vor einem Ende des Verteidigungsbündnisses Nato, sollten die USA Grönland angreifen.
Grönlands Parteivorsitzende erklärten nun, es müsse ein intensiver Dialog „mit unseren Verbündeten und den Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten“, sichergestellt werden. Man werde sich weiter für die Sicherheit der Bevölkerung im ganzen Land einsetzen, hieß es. Die Insel ist zu vier Fünfteln mit Eis bedeckt und sechsmal so groß wie Deutschland.
Viktoria Spinrad
Trump droht US-amerikanischen Ölfirmen
Wenige Tage nach den Angriffen in Venezuela hat US-Präsident Donald Trump Führungskräfte von US-Ölkonzernen gedrängt, sich in dem südamerikanischen Land massiv zu engagieren. Nach einem Treffen mit Ölmanagern im Weißen Haus sprach er von einer Einigung, wonach US-Ölkonzerne mit Hunderten Milliarden Dollar in Venezuela einsteigen würden. Genauer wurde er nicht. Zu Beginn des Treffens, als die Presse noch dabei war, hatte Exxon-Chef Darren Woods gesagt, die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Venezuela machten Investitionen derzeit unmöglich.
Trump hatte zum Auftakt des Treffens mit den Führungskräften gesagt, er wolle, dass sich US-Ölkonzerne mit mindestens 100 Milliarden Dollar in dem südamerikanischen Land engagieren, um die Ölförderung anzukurbeln. „Wenn Sie nicht mitmachen wollen, sagen Sie mir einfach Bescheid, denn ich habe 25 Leute, die heute nicht hier sind, die bereit sind, Ihren Platz einzunehmen“, sagte der US-Präsident. Die USA und Venezuela würden „sehr gut zusammenarbeiten“, um die Öl- und Gasinfrastruktur des südamerikanischen Landes wieder aufzubauen.
Nach dem Meeting sprach er von einem Deal mit den Ölmanagern. Wie der aussehen soll, erläuterte er nicht. Der Wiederaufbau von Venezuelas Ölindustrie dürfte laut Experten Jahre dauern und Investitionen in Milliardenhöhe erfordern.
Viktoria Spinrad
Schüsse in Portland: Polizei bestätigt Gang-Verbindung
Nach landesweitem Entsetzen über Schüsse durch Bundesbeamte auf eine Frau in Minneapolis und zwei Menschen in Portland zeichnet sich in Portland ein differenzierteres Bild ab. Die beiden in Portland Angeschossenen sollen tatsächlich mit der venezolanischen Gang „Tren de Aragua“ in Verbindung stehen. Das bestätigte der Polizeichef von Portland am Freitag – und damit das Narrativ der Regierung von einer gezielten Aktion gegen Kriminelle.
Polizeichef Bob Day im demokratisch geführten Portland mahnte zugleich, die Gang-Verbindung rechtfertige nicht die Schüsse. Opfern die Schuld zu geben, sei eine „historische Ungerechtigkeit“. Nur einen Tag nach den tödlichen Schüssen auf die Beobachterin Renee Nicole Good in Minneapolis durch einen ICE-Beamten galt das Vorgehen gegen das venezolanische Paar in Portland vielen als weiterer Beweis für Willkür und Enthemmung innerhalb der Einwanderungsbehörde.
Dagegen mehren sich nun wieder die Proteste. In Portland selbst demonstrierten am Donnerstagabend Hunderte Menschen vor dem örtlichen Zentrum der Einwanderungsbehörde ICE. Auch am Freitag versammelten sich hier wieder Menschen, vorbeifahrende Autofahrer bekundeten hupend ihre Sympathie. Für das Wochenende sind landesweite Demonstrationen gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde angekündigt.
Eine Demonstrantin vor dem ICE-Gebäude in Portland. Foto: Viktoria Spinrad
Nadja Lissok
Kolumbiens Präsident hatte Angst vor Festnahme durch US-Soldaten – Treffen mit Trump angekündigt
Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hat zeitweise ein militärisches Vorgehen der USA gegen sein Land befürchtet. US-Präsident Donald Trump habe ihm in einem Telefonat gesagt, „dass er darüber nachdachte, in Kolumbien schlechte Dinge zu tun“, sagte Petro in einem Interview der Zeitung El País. Auf die Frage, ob Petro befürchtet habe, ein ähnliches Schicksal zu erleiden wie Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro, der von US-Soldaten festgenommen und in die Vereinigten Staaten gebracht worden war, antwortete er: „Zweifellos“.
Nach einem rund einstündigen Telefonat mit Trump am Mittwoch habe sich die Lage jedoch vorerst entspannt. „Ich glaube, sie [die Bedrohung] wurde eingefroren, aber ich kann mich irren“, sagte Petro. In dem Gespräch habe er seine Positionen darlegen können, unter anderem zur Drogenbekämpfung. Trump habe ihm gesagt: „Ich weiß, dass viele Lügen über Sie erfunden wurden, genauso wie über mich.“ Trump kündigte nach dem Telefonat ein Treffen im Weißen Haus an, ohne einen Zeitpunkt zu nennen.
Nadja Lissok
Sorge um Grönland: Nato-Staaten werben für gemeinsamen Einsatz in der Arktis
Mehrere Nato-Staaten werben angesichts der jüngsten Äußerungen der US-Regierung zu Grönland für einen Ausbau der Präsenz in der Arktis. Nach Angaben von Diplomaten sieht ein Vorschlag vor, einen Nato-Überwachungseinsatz mit dem Namen „Arctic Sentry“ (deutsch etwa: Wächter der Arktis) zu starten. Er soll den Amerikanern das Argument nehmen, dass ihre Sicherheit in der strategisch wichtigen Region nicht ausreichend gewährleistet sei. Über den Vorschlag wurde den Angaben zufolge bei einer Sitzung der ständigen Vertreter der Bündnisstaaten in Brüssel gesprochen. Berichtet hatte zunächst die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Der britische Premierminister Keir Starmer ließ am Freitag mitteilen, er habe sich in einem Telefonat mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine verstärkte Nato-Präsenz im hohen Norden ausgesprochen. Das Bündnis müsse in der Region stärker auftreten, um Gegner wie Russland abzuschrecken, sagte Starmer einer Sprecherin zufolge. Nato-Einsätze können nur gestartet werden, wenn alle Alliierten sich einig sind. Deshalb ist der Erfolg des Vorstoßes unklar. Wenn es US-Präsident Donald Trump gar nicht so sehr um die Sicherheitsinteressen, sondern eher um die Rohstoffe geht, dürfte er eher nicht einverstanden sein. Die Idee Starmers ist nicht neu: Informelle Gespräche über eine Ausweitung der Nato-Präsenz in der Arktis gab es bereits vor einem Jahr.
Lesen Sie mehr über die Grönland-Vorstöße Trumps im Text von SZ-Korrespondent Alex Rühle:
Dominik Fürst
USA setzen weiteren Tanker in der Karibik fest
Die USA haben in der Karibik nahe Trinidad einen weiteren Tanker festgesetzt. Demnach handelt es sich um das Schiff Olina, sagt ein US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei fälschlicherweise unter der Flagge von Osttimor gefahren und zuvor von Venezuela aus gestartet, heißt es aus Schifffahrtskreisen. Es ist der fünfte derartige Einsatz in den vergangenen Wochen, mit dem Washington die Ölexporte Venezuelas kontrollieren will.
Dimitri Taube
Medienbericht: USA erwägen Zahlungen an Grönländer für Übernahme – bis 100 000 Dollar
US-Regierungsvertreter haben Insiderangaben zufolge die Möglichkeit von Einmalzahlungen an die Einwohner Grönlands erörtert. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Mit dem Geld solle die Bevölkerung des dänischen Überseegebiets von einer Abspaltung und einem möglichen Anschluss an die USA überzeugt werden, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen, schreibt Reuters. Demnach wurden Summen zwischen 10 000 und 100 000 Dollar pro Person diskutiert. Das Weiße Haus bestätigte, dass Präsident Donald Trump und seine Sicherheitsberater prüften, „wie ein potenzieller Kauf aussehen würde“. US-Außenminister Marco Rubio werde sich kommende Woche mit seinem dänischen Amtskollegen in Washington treffen, um über Grönland zu sprechen.
Eine der mit den Beratungen im Weißen Haus vertrauten Personen sagte Reuters, die internen Diskussionen über Einmalzahlungen seien in den vergangenen Tagen ernsthafter geworden. Die Berater zögen demnach höhere Summen in Betracht, wobei eine Zahlung von 100 000 Dollar pro Person eine reale Möglichkeit sei. Das entspräche einer Gesamtsumme von fast sechs Milliarden Dollar. Umfragen zufolge wünscht sich eine überwältigende Mehrheit der Grönländer die Unabhängigkeit. Sie sind demnach zwar offen für eine Trennung von Dänemark, einen Anschluss an die USA lehnen sie jedoch ab.
Die Regierungen in Kopenhagen und der grönländischen Hauptstadt Nuuk wiesen die Avancen der Amerikaner zurück. Die Insel mit ihren 57 000 Einwohnern stehe nicht zum Verkauf. „Genug ist genug. Schluss mit den Annexionsfantasien“, schrieb der grönländische Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen bereits am Sonntag. Auch führende europäische Staaten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme, dass Entscheidungen über die Beziehungen zwischen Grönland und Dänemark allein diesen beiden vorbehalten seien.
Das Drängen der US-Regierung auf eine Übernahme Grönlands hat in den vergangenen Tagen an Intensität gewonnen. Als Grund nennen Experten den Schwung aus der spektakulären Festnahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro am vergangenen Wochenende. Trump argumentiert seit Langem, die USA müssten Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit und wegen seiner Rohstoffvorkommen erwerben. Neben einem Kauf oder einer militärischen Intervention wird in Washington demnach auch ein Assoziierungsabkommen nach dem Vorbild kleiner Pazifikstaaten erwogen. Dies würde jedoch eine vorherige Unabhängigkeit Grönlands von Dänemark voraussetzen.
Viktoria Spinrad
Trump ordnet massive Käufe von Hypothekenanleihen an
Der selbst ernannte Staatsabbauer wird zum Interventionisten: Vor den Kongresswahlen im November ordnet US-Präsident Donald Trump einen massiven Ankauf von Hypothekenanleihen an, um damit Immobilienkredite günstiger zu machen. Er weise „seine Vertreter“ an, Immobilienanleihen im Wert von 200 Milliarden US-Dollar zu erwerben, kündigte Trump auf seiner Plattform Truth Social an. Dies werde zu niedrigeren Hypothekenzinsen und monatlichen Zahlungen führen und Immobilienbesitz erschwinglicher machen, schrieb er.
Trump verwies auf die Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac, die vom US-Staat nach der Hypothekenkrise von 2008 gerettet wurden. Sie hätten Reserven von 200 Milliarden Dollar (aktuell 172 Milliarden Euro). Die genauen Modalitäten und der Zeitrahmen der von Trump gewünschten Ankäufe von Hypothekenanleihen blieben zunächst unklar.
Trump hatte den Amerikanern im Wahlkampf nach der Inflation infolge der Corona-Pandemie niedrigere Lebenshaltungskosten versprochen. Doch Lebensmittel bleiben teuer, selbst für einen einfachen Kebab in Portland zahlt man schnell 14 Dollar. Auch Immobilienkredite bleiben teuer, trotz mehrerer Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Unterdessen macht die Demokratische Partei die hohen Kosten für Verbraucher in den USA zum Thema. Bei den Kongresswahlen im November müssen Trumps Republikaner Einbußen befürchten.
Viktoria Spinrad
US-Bundesbeamte schießen auf zwei Menschen in Portland
In der Stadt Portland im US-Bundesstaat Oregon haben US-Zoll- und Grenzschutzbeamte am Donnerstagnachmittag auf zwei Menschen geschossen und sie verletzt. Die beiden seien in ein Krankenhaus gebracht worden, ihr Zustand sei nicht bekannt, teilte die Polizei in Portland am Donnerstag mit. Lokalen Medien zufolge soll es sich um ein verheiratetes Paar handeln. Das FBI führt die Ermittlungen. Zum Zustand der Verletzten gab es zunächst keine Angaben.
Nach Darstellung des US-Heimatschutzministeriums hatten Angehörige der Grenzschutzbehörde ein Fahrzeug für eine gezielte Kontrolle angehalten. Die Person am Steuer habe versucht, die Beamten zu überfahren, hieß es in einem Beitrag auf der Plattform X. Einer der Beamten habe aus Selbstverteidigung einen Schuss abgegeben, während das Fahrzeug wegfuhr. Es sprach von einer Verbindung der beiden zur venezolanischen Gang "Tren de Aragua." Die beiden Angeschossenen setzten ihre Fahrt Polizeiangaben zufolge noch über mehrere Kilometer fort, bevor sie schließlich Hilfe riefen.
Der Bürgermeister von Portland, Keith Wilson zog eine direkte Verbindung zu den tödlichen Schüssen von ICE-Beamten am Vortag in Minneapolis: "Wir können nicht tatenlos zusehen, während verfassungsrechtliche Schutzbestimmungen erodieren und das Blutvergießen zunimmt. Portland ist kein Trainingsgelände für militarisierte Agenten." Der Polizeichef von Portland, Bob Day, bat die Bevölkerung derweil, Ruhe zu bewahren und betonte: "Das ist kein kleines Vorkommnis. Die Unsicherheit, Angst und Traurigkeit sind echt. Wir tun alles in unserer Macht, um Frieden, Ruhe und Sicherheit zu erhalten."
Die Gouverneurin von Oregon, Tina Kotek, mahnte: "Wenn ein Präsident lieber Familien kaputtmacht und es befürwortet, durch Angst und Hass statt durch gemeinsame Werte zu regieren, fördert man ein Klima der Gesetzlosigkeit und Rücksichtslosigkeit." Vertrauen aber sei essenziell für die Aufrechterhaltung der Rechtstaatlichkeit. Sie forderte Transparenz und Zusammenarbeit mit dem Bund. "Der Vorfall muss aufgearbeitet werden." Generalstaatsanwalt Dan Rayfield gab bekannt, dass das Justizministerium von Oregon eine offizielle Untersuchung der Schießerei der US-Grenzpolizei einleiten wird
Der Grenz- und Zollschutz ist normalerweise an Grenzen und Flughäfen aktiv. Die Behörde gehört - genau wie die Einwanderungsbehörde ICE - zum Heimatschutzministerium.
