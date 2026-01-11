Zehntausende protestieren nach tödlichen Schüssen durch Bundesbeamten 

US-Bundesbeamte schießen auf zwei Menschen in Portland

In der Stadt ​Portland im US-Bundesstaat Oregon haben US-Zoll- und Grenzschutzbeamte am Donnerstagnachmittag auf zwei Menschen geschossen und sie verletzt. Die beiden seien in ein Krankenhaus gebracht worden, ihr Zustand sei nicht bekannt, teilte die Polizei in ‍Portland am Donnerstag mit. Lokalen Medien zufolge soll es sich um ein verheiratetes Paar handeln. Das FBI führt die Ermittlungen. Zum Zustand der Verletzten gab es zunächst keine Angaben.



Nach Darstellung des US-Heimatschutzministeriums hatten Angehörige der Grenzschutzbehörde ein Fahrzeug für eine gezielte Kontrolle angehalten. Die Person am Steuer habe versucht, die Beamten zu überfahren, hieß es in einem Beitrag auf der Plattform X. Einer der Beamten habe aus Selbstverteidigung einen Schuss abgegeben, während das Fahrzeug wegfuhr. Es sprach von einer Verbindung der beiden zur venezolanischen Gang "Tren de Aragua." Die beiden Angeschossenen setzten ihre Fahrt Polizeiangaben zufolge noch über mehrere Kilometer fort, bevor sie schließlich Hilfe riefen.



Der Bürgermeister von Portland, Keith Wilson zog eine direkte Verbindung zu den tödlichen Schüssen von ICE-Beamten am Vortag in Minneapolis: "Wir können nicht tatenlos zusehen, während verfassungsrechtliche Schutzbestimmungen erodieren und das Blutvergießen zunimmt. Portland ist kein Trainingsgelände für militarisierte Agenten." Der Polizeichef von Portland, Bob Day, bat ‌die Bevölkerung derweil, Ruhe zu bewahren und betonte: "Das ist kein kleines Vorkommnis. Die Unsicherheit, Angst und Traurigkeit sind echt. Wir tun alles in unserer Macht, um Frieden, Ruhe und Sicherheit zu erhalten."



Die Gouverneurin von Oregon, Tina Kotek, mahnte: "Wenn ein Präsident lieber Familien kaputtmacht und es befürwortet, durch Angst und Hass statt durch gemeinsame Werte zu regieren, fördert man ein Klima der Gesetzlosigkeit und Rücksichtslosigkeit." Vertrauen aber sei essenziell für die Aufrechterhaltung der Rechtstaatlichkeit. Sie forderte Transparenz und Zusammenarbeit mit dem Bund. "Der Vorfall muss aufgearbeitet werden." Generalstaatsanwalt Dan Rayfield gab bekannt, dass das Justizministerium von Oregon eine offizielle Untersuchung der Schießerei der US-Grenzpolizei einleiten wird



Der Grenz- und Zollschutz ist normalerweise an Grenzen und Flughäfen aktiv. Die Behörde gehört - genau wie die Einwanderungsbehörde ICE - zum Heimatschutzministerium.