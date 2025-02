Trump: Zölle auf Autoimporte könnten bei 25 Prozent liegen

US-Präsident Donald Trump hat Zölle in Höhe von 25 Prozent auf den Import von Autos in die USA in Aussicht gestellt. „Sie werden in der Nähe von 25 Prozent liegen“, sagte Trump auf eine entsprechende Frage bei einer Pressekonferenz in seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. Er wolle sich am 2. April konkreter dazu äußern, sagte der Republikaner. Zölle würden nicht anfallen, wenn Unternehmen in den USA produzierten. Trump wurde auch nach Zöllen auf Arzneimittel gefragt und äußerte sich ähnlich. Offen ist, ob Trump nur die Einfuhren aus bestimmten Weltregionen meint.



Sollten Importe von Autos aus der EU mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent belegt werden, dürfte das insbesondere die Autoindustrie in Deutschland hart treffen. Bislang erheben die USA 2,5 Prozent auf Pkws, die EU erhebt zehn Prozent. Auf SUVs und Pick-ups hingegen erheben die USA sehr viel höhere Zölle als die EU.



Bisher hat die US-Regierung zusätzliche Zölle von zehn Prozent auf chinesische Waren umgesetzt. Zölle von 25 Prozent auf Importe von Aluminium und Stahl wurden für März angekündigt, Zölle in gleicher Höhe gegen Mexiko und Kanada stehen im Raum. Zudem hat Trump jüngst eine Anordnung unterschrieben, wonach überall dort Zölle angehoben werden sollen, wo die USA derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Hier ärgert sich Trump öffentlich immer wieder über die anfallenden Zölle und die Mehrwertsteuer der Europäischen Union auf Autoimporte aus den USA.