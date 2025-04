China verhängt Gegenzölle auf Produkte aus den USA

China reagiert auf die US-amerikanischen Zölle mit Gegenmaßnahmen. Auf alle US-Waren werde nun ebenfalls ein Zoll von 34 Prozent fällig, kündigte das Finanzministerium in Peking an. Dieser soll vom 10. April an gelten. Zudem hat Peking elf amerikanische Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt, welche es den betroffenen Firmen de facto unmöglich macht, weiter Handel in China oder mit chinesischen Unternehmen zu betreiben. Ebenfalls rief die chinesische Regierung mit sofortiger Wirkung Ausfuhrkontrollen für mehrere Seltene Erden in die USA aus. Schlussendlich kündigte Peking an, bei der Welthandelsorganisation (WTO) eine Klage gegen die USA einzureichen.





Am Mittwoch hatte US-Präsident Donald Trump chinesische Produkte mit Zöllen in Höhe von 34 Prozent belegt . Bereits vor der Ankündigung hatten die USA Waren aus China mit 20 Prozent Zöllen belegt. Peking verurteilte die Zölle als „Schikanen“, die „nicht im Einklang mit den internationalen Handelsregeln stehen und Chinas legitime Rechte sowie Interessen ernsthaft untergraben“, heißt es in einer Stellungnahme der Zollkommission des chinesischen Staatsrats.



Die Volksrepublik liefert als Exportweltmeister so viele Waren in alle Welt wie kein anderes Land. Kein anderes Land kommt auch nur annähernd an Chinas jährlichen Warenumsatz von mehr als 400 Milliarden Dollar mit den USA heran. Die Warenexporte der USA nach China beliefen sich im Vorjahr auf 143,5 Milliarden Dollar, was ein Rückgang von 2,9 Prozent gegenüber 2023 darstellt.



Trump hatte China zuletzt einen Zollnachlass in Aussicht gestellt, falls die Regierung in Peking grünes Licht für den Verkauf des Kurzvideodienstes Tiktok gibt. Er würde ein derartiges Geschäft in Betracht ziehen, sagte der Präsident. Nach seinen Worten ist ein Verkauf von Tiktok in greifbare Nähe gerückt, mehrere Investoren seien daran beteiligt.