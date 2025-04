Trump: Vietnam will US-Zollwünsche erfüllen

Vietnam ist nach den drastischen Erhöhungen der US-Zölle bereit, Forderungen von Präsident Donald Trump nachzukommen. Regierungschef To Lam einigte sich in einem Telefonat mit Trump nach dessen Angaben darauf, Wege zur Abschaffung von Zöllen zu erörtern. "Ich hatte gerade ein sehr produktives Gespräch mit To Lam, dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, der mir mitteilte, dass Vietnam seine Zölle auf NULL senken will, wenn es in der Lage ist, ein Abkommen mit den USA zu schließen", schrieb Trump auf seiner sozialen Plattform Truth. Der US-Präsident kündigte zudem ein baldiges Treffen mit ihm an.



Am Donnerstag hatte Trump angekündigt, Einfuhren aus Vietnam mit Zöllen von 46 Prozent zu belegen. Diese sollen am Mittwoch in Kraft treten, falls sich beide Länder nicht auf neue Modalitäten in ihren Handelsbeziehungen einigen können. Die Vietnam angedrohten Abgaben sind auch für viele westliche Firmen relevant, weil sie Produktionsstandorte in dem asiatischen Land haben. So brachen etwa die Aktienkurse von Nike, Adidas und Puma ein, nachdem die Zollpläne bekannt wurden. Viele der in den USA verkauften Schuhe werden in Vietnam hergestellt. Das Land verzeichnete im bilateralen Handel mit den USA vergangenes Jahr einen Überschuss von 123 Milliarden Dollar.



Lam habe vorgeschlagen, dass die von den USA und von Vietnam erhobenen Abgaben angeglichen werden, teilte die Regierung in Hanoi mit. Trump habe eine Einladung zu einem baldigen Besuch in Vietnam angenommen. Zudem will Vietnam kommende Woche eine Delegation in die USA entsenden, die über den Kauf von Boeing-Flugzeugen für eine vietnamesische Fluggesellschaft verhandeln soll. Das geht aus einem Dokument hervor, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte.



Auch Kambodscha, dem Trump Zölle in Höhe von 49 Prozent auferlegen will, bemüht sich um einen Kompromiss. "Kambodscha schlägt vor, zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit der Regierung Ihres Landes zu verhandeln", heißt es in einem Brief von Regierungschef Hun Manet an Trump, den Reuters einsehen konnte.