Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Weißes Haus: Trump trifft am Mittwoch Nato-Chef Rutte
USA setzen Firma in Nvidia-Kontroverse auf schwarze Liste
Trump attackiert kalifornischen Gouverneur Newsom
Demokraten im Repräsentantenhaus so stark wie zuletzt 1992
Gouverneur verurteilt ICE-Festnahmen am Flughafen
USA setzen Firma in Nvidia-Kontroverse auf schwarze Liste
Die US-Regierung hat die Firma Megaspeed, die im Mittelpunkt der jüngsten Kontroverse um den Chip-Riesen Nvidia stand, auf eine schwarze Liste gesetzt. Megaspeed aus Singapur, die Tochterfirma Speedmatrix aus Malaysia sowie fünf weitere Unternehmen werden ohne besondere Genehmigung keine KI-Chips von Nvidia mehr kaufen können. Grund sei ein „erhebliches Risiko“, dass Technik an nicht berechtigte Nutzer weitergeleitet werde, schrieb das US-Handelsministerium zur Begründung. Megaspeed wurde von US-Behörden schon vor zwei Jahren wegen des Verdachts geprüft, leistungsstarke Nvidia-Chips in Umgehung von Verboten nach China zu schicken. Megaspeed bestreitet das.
Bei Megaspeed hatte in führender Position die Managerin gearbeitet, mit der Nvidia-Chef Jensen Huang eine außereheliche Affäre hatte, wie durch Medienberichte bekanntwurde. In den Berichten hatte es auch geheißen, US-Sicherheitsbehörden vermuteten, dass die Frau vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei. Huang trat vor rund zehn Tagen zurück, nachdem eine weitere Affäre bekanntwurde – diesmal mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia.
Am Montag holte der Nvidia-Verwaltungsrat dann Huang überraschend wieder an die Spitze zurück – nach persönlichem Eingreifen von US-Präsident Donald Trump. Er habe dem Gremium zugesichert, dass die US-Regierung keine Hinweise darauf habe, dass von Huang eine Gefahr für die nationale Sicherheit ausgehe, sagte der US-Präsident im TV-Sender CNBC. Megaspeed betonte in den vergangenen Tagen, dass die Managerin das Unternehmen im Sommer 2025 verlassen habe. Von Nvidia wiederum hieß es, man habe Megaspeed im Juni 2025 auf eine Verkaufsstopp-Liste gesetzt.
Mehr zu dem Personenkult um den Nvdia-Chef Jensen Huang lesen Sie hier:
Bei Megaspeed hatte in führender Position die Managerin gearbeitet, mit der Nvidia-Chef Jensen Huang eine außereheliche Affäre hatte, wie durch Medienberichte bekanntwurde. In den Berichten hatte es auch geheißen, US-Sicherheitsbehörden vermuteten, dass die Frau vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei. Huang trat vor rund zehn Tagen zurück, nachdem eine weitere Affäre bekanntwurde – diesmal mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia.
Am Montag holte der Nvidia-Verwaltungsrat dann Huang überraschend wieder an die Spitze zurück – nach persönlichem Eingreifen von US-Präsident Donald Trump. Er habe dem Gremium zugesichert, dass die US-Regierung keine Hinweise darauf habe, dass von Huang eine Gefahr für die nationale Sicherheit ausgehe, sagte der US-Präsident im TV-Sender CNBC. Megaspeed betonte in den vergangenen Tagen, dass die Managerin das Unternehmen im Sommer 2025 verlassen habe. Von Nvidia wiederum hieß es, man habe Megaspeed im Juni 2025 auf eine Verkaufsstopp-Liste gesetzt.
Mehr zu dem Personenkult um den Nvdia-Chef Jensen Huang lesen Sie hier:
Carim Soliman
Trump: Todesurteile in den USA schneller vollstrecken
US-Präsident Donald Trump will Todesurteile in den USA schneller vollstrecken lassen. Er wies das Justizministerium an, bei auf Bundesebene verhängten Todesstrafen auf eine zügige Vollstreckung hinzuwirken. Trump kritisierte in seiner Anweisung an das Ministerium, die Vollstreckung werde oft durch jahrelange oder sogar jahrzehntelange Verfahren verhindert.
Trump platzierte seinen Vorstoß parallel zu einer Kritik am demokratischen Gouverneur Gavin Newsom aus Kalifornien, der alle 548 Todesurteile in seinem Bundesstaat in lebenslange Haftstrafen umwandeln will. In Kalifornien wurden ohnehin seit vielen Jahren keine Todesurteile mehr vollstreckt. Newsom gilt als möglicher Kandidat der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2028 und liefert sich seit Jahren eine Fehde mit Trump.
Trump platzierte seinen Vorstoß parallel zu einer Kritik am demokratischen Gouverneur Gavin Newsom aus Kalifornien, der alle 548 Todesurteile in seinem Bundesstaat in lebenslange Haftstrafen umwandeln will. In Kalifornien wurden ohnehin seit vielen Jahren keine Todesurteile mehr vollstreckt. Newsom gilt als möglicher Kandidat der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2028 und liefert sich seit Jahren eine Fehde mit Trump.
Weißes Haus: Trump trifft am Mittwoch Nato-Chef Rutte
US-Präsident Donald Trump kommt am Mittwoch im US-Bundesstaat Florida mit Nato-Chef Mark Rutte zusammen. Das Treffen werde am späten Nachmittag in Palm Beach stattfinden, teilte das Weiße Haus mit. Trump hatte sich in der vergangenen Woche in China mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping getroffen.
Trump äußerte sich kritisch über die westlichen Verbündeten der USA und bezeichnete sowohl Putin als auch Xi als seinen „Freund“. Trumps Zusammenkunft mit Putin löste sowohl bei europäischen Verbündeten als auch bei der demokratischen Opposition im eigenen Land Kritik aus. Rutte hat wiederholt versucht, Spannungen innerhalb der Nato zu entschärfen und Trump einzubinden. Er sagte, es sei normal, dass sich große Atommächte träfen.
Ruttes Treffen mit Trump fällt zudem in eine Zeit, in der Europa auf eine Beteiligung an den von den USA unterstützten Gesprächen zur Beendigung des russischen Krieges in der Ukraine drängt.
Trump äußerte sich kritisch über die westlichen Verbündeten der USA und bezeichnete sowohl Putin als auch Xi als seinen „Freund“. Trumps Zusammenkunft mit Putin löste sowohl bei europäischen Verbündeten als auch bei der demokratischen Opposition im eigenen Land Kritik aus. Rutte hat wiederholt versucht, Spannungen innerhalb der Nato zu entschärfen und Trump einzubinden. Er sagte, es sei normal, dass sich große Atommächte träfen.
Ruttes Treffen mit Trump fällt zudem in eine Zeit, in der Europa auf eine Beteiligung an den von den USA unterstützten Gesprächen zur Beendigung des russischen Krieges in der Ukraine drängt.
Trump attackiert kalifornischen Gouverneur Newsom
US-Präsident Donald Trump hat den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom bei einer Rede im Justizministerium für dessen Umgang mit der Todesstrafe attackiert. „Newsom, der in so vieler anderer Hinsicht ein miserabler Gouverneur ist“, habe Angehörigen von Mordopfern die einzige Möglichkeit genommen, ihre innere Ruhe zu finden, sagte Trump über die Ankündigung des Demokraten, dass er alle 548 Todesurteile in seinem Bundesstaat in lebenslange Haftstrafen umwandeln will. Newsom gilt als möglicher Kandidat der Demokraten bei der Präsidentenwahl 2028 und ist ein langjähriger Rivale Trumps.
Newsom hatte die Umwandlung der Todesstrafen kurz nach den Midterms verkündet. In Kalifornien wurden seit 2006 keine Hinrichtungen mehr vollstreckt. In den vergangenen Jahren hatten auch einige andere Gouverneure Todesstrafen in ihren Bundesstaaten in lebenslange Haft umgewandelt. 2024 ordnete Präsident Joe Biden die Umwandlung auch für einen Großteil der auf Bundesebene zum Tode Verurteilten an. Trump dagegen ist ein ausgesprochener Befürworter der Todesstrafe.
Newsoms Presseteam reagierte auf die Kritik des Weißen Hauses auf der Plattform X mit einem Verweis darauf, dass die Personen, deren Todesstrafe Newsom in lebenslange Haftstrafen umgewandelt habe, im Gefängnis sterben würden. Straftäter, die von Trump begnadigt worden seien, würden dagegen frei herumlaufen.
Newsom hatte die Umwandlung der Todesstrafen kurz nach den Midterms verkündet. In Kalifornien wurden seit 2006 keine Hinrichtungen mehr vollstreckt. In den vergangenen Jahren hatten auch einige andere Gouverneure Todesstrafen in ihren Bundesstaaten in lebenslange Haft umgewandelt. 2024 ordnete Präsident Joe Biden die Umwandlung auch für einen Großteil der auf Bundesebene zum Tode Verurteilten an. Trump dagegen ist ein ausgesprochener Befürworter der Todesstrafe.
Newsoms Presseteam reagierte auf die Kritik des Weißen Hauses auf der Plattform X mit einem Verweis darauf, dass die Personen, deren Todesstrafe Newsom in lebenslange Haftstrafen umgewandelt habe, im Gefängnis sterben würden. Straftäter, die von Trump begnadigt worden seien, würden dagegen frei herumlaufen.
Gavin Newsom on Twitter / X
No president should be able to sell a pardon.Today, I’m calling for sweeping federal reform of the presidential pardon power.The Justice Department is not Donald Trump’s personal law firm. Justice is NOT for sale. pic.twitter.com/dyyJPIm2X5— Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 24, 2026
x.com
Carim Soliman
Demokraten im Repräsentantenhaus so stark wie zuletzt 1992
Die Demokraten haben bei den US-Parlamentswahlen mindestens 258 der 435 Sitze im Repräsentantenhaus gewonnen und damit ihr bestes Ergebnis seit 1992 erzielt. Die historische Marke wurde am Sonntag erreicht, nachdem der Demokrat Chuck Hubbard im US-Bundesstaat North Carolina die langjährige republikanische Abgeordnete Virginia Foxx besiegt hatte. Nach einer Nachzählung lag Hubbard mit lediglich 330 Stimmen vorn.
Damit haben die Demokraten im Repräsentantenhaus bislang 44 Sitze hinzugewonnen, vier mehr als bei den Wahlen in Donald Trumps erster Amtszeit 2018. Die Republikaner kommen bislang auf 173 Sitze. Nach der Wahl vom 3. November ist das Rennen um vier Mandate im Repräsentantenhaus noch offen.
„Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben sich soeben die größte Mehrheit gesichert, die eine Partei im Kongress in diesem Jahrhundert innehatte“, erklärte Fraktionschef Hakeem Jeffries, der voraussichtlich Vorsitzender der Kongresskammer wird.
Die Demokraten werden ab Januar sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat kontrollieren. Damit können sie dem republikanischen Präsidenten Trump in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit erheblichen Widerstand bieten. Die deutliche Mehrheit im Repräsentantenhaus verschafft ihnen zudem mehr Spielraum bei parteiinternen Meinungsverschiedenheiten.
Zuletzt hatten die Demokraten Kongressdaten zufolge im Jahr 1992 genau 258 Sitze gewonnen. Im Jahr 2008 kamen sie auf 257 Mandate. Die Republikaner hielten ihre stärkste Mehrheit der jüngeren Vergangenheit von 2015 bis 2017 mit 247 Sitzen. Größere Mehrheiten gab es in früheren Zeiten: In den 1930er Jahren hielten die Demokraten zeitweise 313 oder mehr Sitze. In den 1960er und 1970er Jahren kamen sie vorübergehend auf mehr als 290 Sitze. Die Republikaner erreichten ihre größten Mehrheiten in den 1920er Jahren mit bis zu 302 Mandaten.
Damit haben die Demokraten im Repräsentantenhaus bislang 44 Sitze hinzugewonnen, vier mehr als bei den Wahlen in Donald Trumps erster Amtszeit 2018. Die Republikaner kommen bislang auf 173 Sitze. Nach der Wahl vom 3. November ist das Rennen um vier Mandate im Repräsentantenhaus noch offen.
„Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben sich soeben die größte Mehrheit gesichert, die eine Partei im Kongress in diesem Jahrhundert innehatte“, erklärte Fraktionschef Hakeem Jeffries, der voraussichtlich Vorsitzender der Kongresskammer wird.
Die Demokraten werden ab Januar sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat kontrollieren. Damit können sie dem republikanischen Präsidenten Trump in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit erheblichen Widerstand bieten. Die deutliche Mehrheit im Repräsentantenhaus verschafft ihnen zudem mehr Spielraum bei parteiinternen Meinungsverschiedenheiten.
Zuletzt hatten die Demokraten Kongressdaten zufolge im Jahr 1992 genau 258 Sitze gewonnen. Im Jahr 2008 kamen sie auf 257 Mandate. Die Republikaner hielten ihre stärkste Mehrheit der jüngeren Vergangenheit von 2015 bis 2017 mit 247 Sitzen. Größere Mehrheiten gab es in früheren Zeiten: In den 1930er Jahren hielten die Demokraten zeitweise 313 oder mehr Sitze. In den 1960er und 1970er Jahren kamen sie vorübergehend auf mehr als 290 Sitze. Die Republikaner erreichten ihre größten Mehrheiten in den 1920er Jahren mit bis zu 302 Mandaten.
Luzia Geier
Gouverneur verurteilt ICE-Festnahmen am Flughafen
Der Gouverneur des Bundesstaats Washington hat die Festnahme von zwei Menschen durch die Einwanderungsbehörde ICE verurteilt. ICE-Mitarbeiter hatten die beiden auf einer Fluggastbrücke an einem Flughafen bei Seattle aufgegriffen. Videos des Vorfalls kursieren in sozialen Netzwerken und wurden von Medien aufgegriffen.
Gouverneur Bob Ferguson – ein Demokrat – nannte sie auf einer Pressekonferenz „entsetzlich“ und „erschreckend“. Er habe Vertretern von Alaska Airlines gesagt, sie müssten ICE auffordern, „unsere Flughäfen zu verlassen“. Er werde diese Forderung auch an alle anderen Fluggesellschaften richten, die den Flughafen Seattle-Tacoma bedienen.
Gouverneur Bob Ferguson – ein Demokrat – nannte sie auf einer Pressekonferenz „entsetzlich“ und „erschreckend“. Er habe Vertretern von Alaska Airlines gesagt, sie müssten ICE auffordern, „unsere Flughäfen zu verlassen“. Er werde diese Forderung auch an alle anderen Fluggesellschaften richten, die den Flughafen Seattle-Tacoma bedienen.
„ICE ist vollkommen außer Kontrolle, und heute hat sich das erneut gezeigt.“Gouverneur Bob Ferguson
Alaska Airlines zeigte sich „besorgt“ über den Einsatz der Bundesbehörde. Die Fluggesellschaft sei vorab nicht darüber informiert worden, teilte das Unternehmen mit.
Der Vorfall ereignete sich gegen 8 Uhr (Ortszeit). Passagiere stiegen zu diesem Zeitpunkt in eine Maschine nach Los Angeles. Der Einsatz galt laut der Behörde einem Mann, der nach Ablauf seines Visums im Land geblieben war. Zudem wurde eine Frau festgenommen. Sie habe heißen Kaffee auf die Beamten geschüttet, erklärte ICE in sozialen Netzwerken. Auch ihr Visum sei abgelaufen. Sie werde wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Mitarbeiter angeklagt. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte keine Anwälte der beiden ausfindig machen.
Der Vorfall ereignete sich gegen 8 Uhr (Ortszeit). Passagiere stiegen zu diesem Zeitpunkt in eine Maschine nach Los Angeles. Der Einsatz galt laut der Behörde einem Mann, der nach Ablauf seines Visums im Land geblieben war. Zudem wurde eine Frau festgenommen. Sie habe heißen Kaffee auf die Beamten geschüttet, erklärte ICE in sozialen Netzwerken. Auch ihr Visum sei abgelaufen. Sie werde wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Mitarbeiter angeklagt. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte keine Anwälte der beiden ausfindig machen.
Nach der Festnahme von zwei Menschen durch die Einwanderungsbehörde ICE gibt es wieder Proteste gegen die Behörde. David Ryder/REUTERS
Luzia Geier
Nach Kritik: Trump bezeichnet Putin erneut als „Freund“
Trotz erheblicher Kritik im eigenen Land hat US-Präsident Donald Trump den russischen Staatschef Wladimir Putin erneut als seinen „Freund“ bezeichnet. Auf seiner Plattform Truth Social postete Trump ein Foto, das die beiden bei einem herzlichen Händedruck zeigt. Überschrieben ist es mit den Worten „Mein Freund“.
Trumps Umgang mit Putin bei einem Gipfeltreffen in China in dieser Woche hatte für scharfe Kritik gesorgt. Der Republikaner hatte den Kremlchef dabei als Freund bezeichnet und herzlich begrüßt. Chuck Schumer, der führende Demokrat im Senat, etwa erklärte, Putin habe Zehntausende Kinder entführt, Zehntausende Zivilisten getötet und Amerikaner zu Unrecht inhaftiert. „Ihn betrachtet Donald Trump als Freund.“
Auch einige Republikaner gingen auf Distanz zu Trumps Äußerungen. Jim Banks, Senator aus Indiana, forderte von Trump Härte gegen feindliche Nationen. „Der Präsident weiß, dass China und Russland nicht unsere Freunde sind.“ Angesprochen auf Trumps Äußerung, bezeichnete Senator Rick Scott aus Florida Putin als einen „Schurken“.
Auf einer Pressekonferenz am Freitag im Weißen Haus hatte Trump erneut seine „fantastische Beziehung“ zu Putin betont – ungeachtet des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Auf die Frage, ob er glaube, dass Putin auch ein Freund Amerikas sei, wich der US-Präsident aus. Was Amerika betreffe, könne er keine Aussage machen.
Trumps Umgang mit Putin bei einem Gipfeltreffen in China in dieser Woche hatte für scharfe Kritik gesorgt. Der Republikaner hatte den Kremlchef dabei als Freund bezeichnet und herzlich begrüßt. Chuck Schumer, der führende Demokrat im Senat, etwa erklärte, Putin habe Zehntausende Kinder entführt, Zehntausende Zivilisten getötet und Amerikaner zu Unrecht inhaftiert. „Ihn betrachtet Donald Trump als Freund.“
Auch einige Republikaner gingen auf Distanz zu Trumps Äußerungen. Jim Banks, Senator aus Indiana, forderte von Trump Härte gegen feindliche Nationen. „Der Präsident weiß, dass China und Russland nicht unsere Freunde sind.“ Angesprochen auf Trumps Äußerung, bezeichnete Senator Rick Scott aus Florida Putin als einen „Schurken“.
Auf einer Pressekonferenz am Freitag im Weißen Haus hatte Trump erneut seine „fantastische Beziehung“ zu Putin betont – ungeachtet des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Auf die Frage, ob er glaube, dass Putin auch ein Freund Amerikas sei, wich der US-Präsident aus. Was Amerika betreffe, könne er keine Aussage machen.
Luzia Geier
Trump erhofft sich Gutes von Hackerangriff auf das FBI
Nach Berichten über einen Hackerangriff auf die US-Bundespolizei FBI hat Präsident Donald Trump auf mögliche positive Folgen des Vorfalls hingewiesen. Der Angriff gefalle ihm nicht, „aber vielleicht lernen wir dadurch Dinge, die wir sonst nie gelernt hätten“, sagte er dem Sender Fox News.
Nützliche Erkenntnisse erhofft sich Trump etwa in Bezug auf den „Russland-Schwindel“. Damit meint er in der Regel die früheren FBI-Ermittlungen gegen ihn und sein Wahlkampfteam wegen enger Verbindungen zu Russland. Trump tut den Vorwurf als politische Verschwörung ab. Es gab bisher keine Anzeichen für einen Zusammenhang zwischen dem neuen Hackerangriff und den einstigen Russland-Untersuchungen der Bundespolizei.
Zuvor hatten mehrere US-Medien über einen IT-Sicherheitsvorfall beim FBI berichtet. Betroffen sei diesmal eine Datenbank, die von Strafverfolgungsbehörden landesweit für Informationen über Haftbefehle und Hintergrundüberprüfungen genutzt wird, berichteten CNN und Fox News. Es ist bereits der zweite Hackerangriff auf das FBI binnen zwei Monaten. Wer hinter dem Angriff steckt und ob Daten abgegriffen wurden, blieb unklar. Das FBI ließ eine Anfrage bislang unbeantwortet.
Eine Vielzahl technischer Störungen hatte in den USA zuletzt Sorgen vor Cyberangriffen geschürt. So kam es etwa zu Ausfällen bei Outlook, der Flugaufsicht und mehreren Banken. Die Regierung betonte mehrfach, dass es sich um Einzelfälle handelte. Es gebe keine Hinweise auf Cyberangriffe.
Nützliche Erkenntnisse erhofft sich Trump etwa in Bezug auf den „Russland-Schwindel“. Damit meint er in der Regel die früheren FBI-Ermittlungen gegen ihn und sein Wahlkampfteam wegen enger Verbindungen zu Russland. Trump tut den Vorwurf als politische Verschwörung ab. Es gab bisher keine Anzeichen für einen Zusammenhang zwischen dem neuen Hackerangriff und den einstigen Russland-Untersuchungen der Bundespolizei.
Zuvor hatten mehrere US-Medien über einen IT-Sicherheitsvorfall beim FBI berichtet. Betroffen sei diesmal eine Datenbank, die von Strafverfolgungsbehörden landesweit für Informationen über Haftbefehle und Hintergrundüberprüfungen genutzt wird, berichteten CNN und Fox News. Es ist bereits der zweite Hackerangriff auf das FBI binnen zwei Monaten. Wer hinter dem Angriff steckt und ob Daten abgegriffen wurden, blieb unklar. Das FBI ließ eine Anfrage bislang unbeantwortet.
Eine Vielzahl technischer Störungen hatte in den USA zuletzt Sorgen vor Cyberangriffen geschürt. So kam es etwa zu Ausfällen bei Outlook, der Flugaufsicht und mehreren Banken. Die Regierung betonte mehrfach, dass es sich um Einzelfälle handelte. Es gebe keine Hinweise auf Cyberangriffe.
Anna Schimpp
Trump schränkt Auskünfte von Regierungsauftragnehmern an US-Kongress ein
US-Präsident Donald Trump hat Unternehmen mit Regierungsaufträgen angewiesen, das Weiße Haus vor der Weitergabe von Informationen an den Kongress in Kenntnis zu setzen. Material, das die Regierung als vertraulich einstuft, sollen sie zurückhalten. Bei Zuwiderhandlung drohe den Firmen die Kündigung bestehender Verträge oder der Ausschluss von künftigen Aufträgen, hieß es in einem am späten Freitagabend erlassenen Dekret. Trump weitet damit seine Bemühungen aus, die parlamentarische Kontrolle einzuschränken, bevor die Demokraten im Januar die Mehrheit im Kongress übernehmen.
Die Demokraten hatten bei den Zwischenwahlen Anfang November beide Kammern des Parlaments erobert und angekündigt, die Regierung, die Geschäfte von Trumps Familie sowie deren Beziehungen zu Privatunternehmen zu untersuchen. Der künftige Vorsitzende des Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus, der Demokrat Robert Garcia, forderte in dieser Woche zwölf enge Verbündete, frühere Mitarbeiter und Familienmitglieder Trumps auf, Dokumente aufzubewahren. Diese sollen im Zusammenhang mit mutmaßlicher Korruption der Familie Trump und Fehlverhalten der Regierung stehen.
Das Exekutivprivileg erlaubt US-Präsidenten, bestimmte vertrauliche Kommunikation zu schützen. Das Weiße Haus verteidigte das neue Dekret als notwendig, um sensible Regierungskommunikation zu schützen, etwa im Bereich der nationalen Sicherheit. Die neuen Einschränkungen könnten jedoch vor Gericht angefochten werden. Dies gilt insbesondere, wenn Auftragnehmer Informationen zurückhalten sollen, die der Kongress per Vorladung angefordert hat.
Die Demokraten hatten bei den Zwischenwahlen Anfang November beide Kammern des Parlaments erobert und angekündigt, die Regierung, die Geschäfte von Trumps Familie sowie deren Beziehungen zu Privatunternehmen zu untersuchen. Der künftige Vorsitzende des Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus, der Demokrat Robert Garcia, forderte in dieser Woche zwölf enge Verbündete, frühere Mitarbeiter und Familienmitglieder Trumps auf, Dokumente aufzubewahren. Diese sollen im Zusammenhang mit mutmaßlicher Korruption der Familie Trump und Fehlverhalten der Regierung stehen.
Das Exekutivprivileg erlaubt US-Präsidenten, bestimmte vertrauliche Kommunikation zu schützen. Das Weiße Haus verteidigte das neue Dekret als notwendig, um sensible Regierungskommunikation zu schützen, etwa im Bereich der nationalen Sicherheit. Die neuen Einschränkungen könnten jedoch vor Gericht angefochten werden. Dies gilt insbesondere, wenn Auftragnehmer Informationen zurückhalten sollen, die der Kongress per Vorladung angefordert hat.
Bayers Glyphosat-Sammelvergleich von US-Richter genehmigt
Der 7,25 Milliarden Dollar schwere Glyphosat-Sammelvergleich von Bayer mit Zehntausenden Klägern in den USA ist von einem Richter abschließend gebilligt worden. Der Vergleich sei „fair, vernünftig und angemessen“, schrieb Richter Timothy Boyer im Bundesstaat Missouri in seiner Entscheidung.
Der im Februar ausgehandelte Vergleich sieht Zahlungen über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren vor. Damit sollen laut Bayer sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden, bei denen es um geltend gemachte Erkrankungen am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) geht. „Die finale Genehmigung des Gerichts ist ein entscheidender Meilenstein in der mehrgleisigen Strategie des Unternehmens, um sowohl anhängige als auch mögliche künftige Glyphosat-Klagen einzudämmen“, betonte Bayer-Chef Bill Anderson nach der Entscheidung.
Im Juni hatte Bayer einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten Gericht der USA gewonnen. Infolge des Urteils des US Supreme Court sind Prozesse gegen Bayer im Grunde nicht mehr möglich, in denen Kläger sich auf fehlende Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern stützen wollen.
Bayer hatte sich die Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat 2018 mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto ins Haus geholt. Bayer verneint ein Krebsrisiko von Roundup.
Der im Februar ausgehandelte Vergleich sieht Zahlungen über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren vor. Damit sollen laut Bayer sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden, bei denen es um geltend gemachte Erkrankungen am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) geht. „Die finale Genehmigung des Gerichts ist ein entscheidender Meilenstein in der mehrgleisigen Strategie des Unternehmens, um sowohl anhängige als auch mögliche künftige Glyphosat-Klagen einzudämmen“, betonte Bayer-Chef Bill Anderson nach der Entscheidung.
Im Juni hatte Bayer einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten Gericht der USA gewonnen. Infolge des Urteils des US Supreme Court sind Prozesse gegen Bayer im Grunde nicht mehr möglich, in denen Kläger sich auf fehlende Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern stützen wollen.
Bayer hatte sich die Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat 2018 mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto ins Haus geholt. Bayer verneint ein Krebsrisiko von Roundup.
War der Iran-Krieg die Wahlniederlage wert? Vance weicht aus
US-Vizepräsident J. D. Vance ist einer Frage nach dem Nutzen des Iran-Kriegs ausgewichen. Unmittelbar nach den Parlamentswahlen hatte Vance die krachende Niederlage der Republikaner auf den Iran-Krieg zurückgeführt und war damit auch auf Distanz zu Präsident Donald Trump gegangen. Auf seinen damaligen X-Post angesprochen, wurde er nun bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump gefragt, ob der Krieg es aus seiner Sicht wert war, den Senat zu verlieren.
Vance bekräftigte daraufhin zunächst recht allgemein einen Standpunkt, den auch Trump immer wieder vorträgt: Das Ziel, dass Iran keine Atomwaffe bekommen dürfe, sei etwas, das die USA verfolgen müssten. Kurz darauf verwies der Vizepräsident dann allerdings darauf, dass Trump derjenige sei, der die Entscheidungen treffe. „Der Präsident hat gesagt, er würde es wieder tun“, sagte Vance über Trump, der den Krieg Ende Februar gemeinsam mit Israel begonnen hatte. In seiner Position als Vizepräsident sei es seine Aufgabe, den Präsidenten zu unterstützen, fuhr Vance fort.
Vance’ Distanzierung von dem Krieg nach den Parlamentswahlen war weithin als Positionierung für das Rennen ums Weiße Haus 2028 verstanden worden. Der Vizepräsident hat sich bislang noch nicht festgelegt, ob er sich um Trumps Nachfolge bemühen wird, wird öffentlich aber seit Längerem als möglicher Kandidat gehandelt. Trump selbst kann nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidieren.
Vance bekräftigte daraufhin zunächst recht allgemein einen Standpunkt, den auch Trump immer wieder vorträgt: Das Ziel, dass Iran keine Atomwaffe bekommen dürfe, sei etwas, das die USA verfolgen müssten. Kurz darauf verwies der Vizepräsident dann allerdings darauf, dass Trump derjenige sei, der die Entscheidungen treffe. „Der Präsident hat gesagt, er würde es wieder tun“, sagte Vance über Trump, der den Krieg Ende Februar gemeinsam mit Israel begonnen hatte. In seiner Position als Vizepräsident sei es seine Aufgabe, den Präsidenten zu unterstützen, fuhr Vance fort.
Vance’ Distanzierung von dem Krieg nach den Parlamentswahlen war weithin als Positionierung für das Rennen ums Weiße Haus 2028 verstanden worden. Der Vizepräsident hat sich bislang noch nicht festgelegt, ob er sich um Trumps Nachfolge bemühen wird, wird öffentlich aber seit Längerem als möglicher Kandidat gehandelt. Trump selbst kann nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidieren.
Trump droht US-Firmen wegen Rechenzentren im Ausland
US-Präsident Donald Trump droht Unternehmen in den Vereinigten Staaten mit finanziellen Belastungen, wenn sie Rechenzentren im Ausland bauen. „Wenn sie es machen, können sie. Aber wir werden sie mit einer enormen Steuer belegen“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Später sprach er von „enormen Strafen“.
Es blieb zunächst unklar, was die rechtliche Grundlage dafür sein könnte. Steuern werden in den USA vom Kongress festgelegt. Und dort werden Trumps Republikaner im Januar die Mehrheit in beiden Parlamentskammern an die Demokraten übergeben, zu deren Wahlsieg die breite Ablehnung von Rechenzentren in der US-Bevölkerung beigetragen hatte. Unabhängig davon bauen US-Unternehmen schon seit Jahren Rechenzentren unter anderem in Europa.
Trump bekräftigte dagegen abermals, er wolle, dass Rechenzentren in den USA gebaut würden. Im Ausland werde „China sie sich alle holen“, sagte er. Trump betonte erneut, dass die USA bei künstlicher Intelligenz im Wettlauf mit China seien – und wer dieses Rennen gewinne, sei insgesamt der Sieger.
Es blieb zunächst unklar, was die rechtliche Grundlage dafür sein könnte. Steuern werden in den USA vom Kongress festgelegt. Und dort werden Trumps Republikaner im Januar die Mehrheit in beiden Parlamentskammern an die Demokraten übergeben, zu deren Wahlsieg die breite Ablehnung von Rechenzentren in der US-Bevölkerung beigetragen hatte. Unabhängig davon bauen US-Unternehmen schon seit Jahren Rechenzentren unter anderem in Europa.
Trump bekräftigte dagegen abermals, er wolle, dass Rechenzentren in den USA gebaut würden. Im Ausland werde „China sie sich alle holen“, sagte er. Trump betonte erneut, dass die USA bei künstlicher Intelligenz im Wettlauf mit China seien – und wer dieses Rennen gewinne, sei insgesamt der Sieger.
Trumps Milliarden-Klage gegen „New York Times“ und Penguin Random House zugelassen
US-Präsident Donald Trump hat mit seiner 15 Milliarden Dollar schweren Verleumdungsklage gegen die Zeitung New York Times und den Buchverlag Penguin Random House einen juristischen Teilerfolg erzielt. Ein Bundesrichter im Bundesstaat Florida ließ das Verfahren am Donnerstag in weiten Teilen zu. Er wies jedoch Klagepunkte zu einem Artikel über Trumps frühere Fernsehsendung „The Apprentice“ ab. Die Anwälte des Präsidenten begrüßten die Entscheidung. Die Zeitung nannte die Klage einen unbegründeten Angriff auf die Pressefreiheit. Penguin Random House teilte mit, der Verlag stehe zu dem betroffenen Buch und dessen Autoren.
Trump wirft den Journalisten vor, ihn im Wahlkampf 2024 mit falschen und diffamierenden Texten sabotiert zu haben. Er fordert mindestens 15 Milliarden Dollar Schadenersatz. Der Präsident hat seit 2024 mehrere Medienunternehmen wegen kritischer Berichterstattung verklagt. Erst vor einer Woche hatte ein anderer Bundesrichter ein Verfahren gegen die BBC zugelassen. Der Sender hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Kritiker werten Trumps Vorgehen als Angriff auf die freie Presse.
Trump wirft den Journalisten vor, ihn im Wahlkampf 2024 mit falschen und diffamierenden Texten sabotiert zu haben. Er fordert mindestens 15 Milliarden Dollar Schadenersatz. Der Präsident hat seit 2024 mehrere Medienunternehmen wegen kritischer Berichterstattung verklagt. Erst vor einer Woche hatte ein anderer Bundesrichter ein Verfahren gegen die BBC zugelassen. Der Sender hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Kritiker werten Trumps Vorgehen als Angriff auf die freie Presse.
Barbara Klimke
Trumps Cyber-Direktor geht nach Pannenserie
Der oberste Berater für Cybersicherheit der US-Regierung, Sean Cairncross, verlässt nach einer Reihe von Technikpannen seinen Posten. Seine Nachfolgerin soll Kirsten Davies werden, wie Außenminister Marco Rubio auf der Plattform X erklärte. Sie verantwortete bisher die Cybersicherheit des Verteidigungsministeriums.
Cairncross war von Präsident Donald Trump nominiert und im August 2025 vom Senat bestätigt worden. Als sogenannter Nationaler Cyber-Direktor beriet er den Präsidenten zur Strategie und Umsetzung von Cybersicherheits- und Datenschutzpolitik. Bereits in Trumps erster Amtszeit wirkte Cairncross als Berater im Weißen Haus.
In den vergangenen Tagen und Wochen war es in den USA zu einer Häufung technischer Ausfälle und Störungen gekommen, darunter bei Microsoft Outlook, der Flugaufsicht, dem US-Geheimdienst NSA und Banken. Regierungsvertreter versuchten wiederholt, die Bevölkerung zu beruhigen. Es gebe keine Hinweise auf einen Cyberangriff, hieß es.
Wie das Portal Axios unter Berufung auf zwei ungenannte Quellen berichtete, wollte Cairncross keine weiteren zwei Jahre im Amt bleiben und tritt zurück, um Trump die Chance einer Nachbesetzung zu ermöglichen. Bereits im Januar übernehmen die Demokraten die Kontrolle im Senat, der die Personalie absegnen muss.
Cairncross war von Präsident Donald Trump nominiert und im August 2025 vom Senat bestätigt worden. Als sogenannter Nationaler Cyber-Direktor beriet er den Präsidenten zur Strategie und Umsetzung von Cybersicherheits- und Datenschutzpolitik. Bereits in Trumps erster Amtszeit wirkte Cairncross als Berater im Weißen Haus.
In den vergangenen Tagen und Wochen war es in den USA zu einer Häufung technischer Ausfälle und Störungen gekommen, darunter bei Microsoft Outlook, der Flugaufsicht, dem US-Geheimdienst NSA und Banken. Regierungsvertreter versuchten wiederholt, die Bevölkerung zu beruhigen. Es gebe keine Hinweise auf einen Cyberangriff, hieß es.
Wie das Portal Axios unter Berufung auf zwei ungenannte Quellen berichtete, wollte Cairncross keine weiteren zwei Jahre im Amt bleiben und tritt zurück, um Trump die Chance einer Nachbesetzung zu ermöglichen. Bereits im Januar übernehmen die Demokraten die Kontrolle im Senat, der die Personalie absegnen muss.
Trump warnt Musk vor Maga-Absprung
Tech-Milliardär Elon Musk hat sich mit seinem Versuch, auf Distanz zu Donald Trumps Maga-Bewegung zu gehen, eine Warnung des US-Präsidenten eingehandelt. „Für mich bedeutet Maga etwas ganz Bestimmtes - und wenn Leute davon abweichen, läuft es für sie nicht so gut“, sagte Trump dem Sender NBC. Zugleich äußerte er sich freundlich über Musk: „Er ist ein Freund von mir.“ Maga - „Make America Great Again“ - ist der Slogan, um den sich treue Anhänger Trumps scharen.
Musk hatte im jüngsten Midterms-Wahlkampf nahezu 500 Millionen Dollar an Kandidaten von Trumps Republikanern gespendet. Ein Schwerpunkt dabei war der Bundesstaat Texas, in dem seine großen Unternehmen wie der Elektroautobauer Tesla und die Raumfahrtfirma Space-X ihren Sitz haben. Trotz der Riesenspenden setzten sich in wichtigen Rennen Kandidaten der Demokraten durch. Er komme sich nun „ziemlich dumm vor“, so viel Geld ausgegeben zu haben, sagte Musk bei einer Konferenz der New York Times.
Dabei versuchte er, auf Distanz zum Trump-Lager zu gehen: „Ich bin nicht Maga.“ Auch sei er nicht sicher, „was Maga bedeutet“. Aber wenn es dabei darum gehe, „blind“ bestimmter Politik der Republikanischen Partei zu folgen, treffe das auf ihn nicht zu. Musk war in den vergangenen Jahren auf vielen Fotos mit Trumps Maga-Kappen auf dem Kopf zu sehen. Zudem stand er im Oktober 2024 auf der Bühne eines Trump-Wahlkampfevents im damaligen Rennen um das Weiße Haus und verkündete: „Ich bin nicht nur Maga, ich bin dunkles, gothisches Maga.“ Er trug dazu eine schwarze Kappe mit dem Slogan.
Musk hatte im jüngsten Midterms-Wahlkampf nahezu 500 Millionen Dollar an Kandidaten von Trumps Republikanern gespendet. Ein Schwerpunkt dabei war der Bundesstaat Texas, in dem seine großen Unternehmen wie der Elektroautobauer Tesla und die Raumfahrtfirma Space-X ihren Sitz haben. Trotz der Riesenspenden setzten sich in wichtigen Rennen Kandidaten der Demokraten durch. Er komme sich nun „ziemlich dumm vor“, so viel Geld ausgegeben zu haben, sagte Musk bei einer Konferenz der New York Times.
Dabei versuchte er, auf Distanz zum Trump-Lager zu gehen: „Ich bin nicht Maga.“ Auch sei er nicht sicher, „was Maga bedeutet“. Aber wenn es dabei darum gehe, „blind“ bestimmter Politik der Republikanischen Partei zu folgen, treffe das auf ihn nicht zu. Musk war in den vergangenen Jahren auf vielen Fotos mit Trumps Maga-Kappen auf dem Kopf zu sehen. Zudem stand er im Oktober 2024 auf der Bühne eines Trump-Wahlkampfevents im damaligen Rennen um das Weiße Haus und verkündete: „Ich bin nicht nur Maga, ich bin dunkles, gothisches Maga.“ Er trug dazu eine schwarze Kappe mit dem Slogan.