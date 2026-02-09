Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Verdi: Presseausweis von Maxwell in Epstein-Akten ist Fälschung
Ausschuss: Epstein-Vertraute Maxwell schweigt vor Kongress
Bei der Münchener Sicherheitskonferenz werden prominente Trump-Gegner erwartet
Epstein-Komplizin Maxwell will Aussage vor US-Ausschuss verweigern
USA planen schärfere Einreiseregeln für Touristen
Berichte: USA übergeben Europäern zwei Nato-Kommandoposten
Die USA werden Insidern zufolge die Führung zweier wichtiger Nato-Kommandostellen an europäische Offiziere abgeben. Dabei handele es sich um die Posten im italienischen Neapel und in Norfolk im US-Bundesstaat Virginia, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person aus dem Militär der Nachrichtenagentur Reuters am Montag.
Der Schritt entspricht der Forderung von US-Präsident Donald Trump, dass die europäischen Staaten mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen sollen. Seine Regierung hatte gefordert, das lange von den USA dominierte Militärbündnis müsse zu einer "europäisch geführten Nato" werden.
Im Rahmen der Umstrukturierung sollen Europäer das "Allied Joint Force Command" in Neapel und das "Joint Force Command" in Norfolk übernehmen, die derzeit von US-Admirälen geführt werden. Im Gegenzug würden die USA die Leitung dreier operativer Kommandos übernehmen, sagten der Militärinsider und eine weitere mit der Angelegenheit vertraute Person. Diese seien zwar in der Hierarchie etwas niedriger angesiedelt, trügen aber erhebliche Verantwortung für militärische Einsätze. Dabei handele es sich um Kommandos der Luftwaffe, der Marine und des Heeres.
Ein Nato-Vertreter bestätigte auf Anfrage, die Verbündeten hätten sich auf eine neue Aufgabenverteilung geeinigt. Europäische Partner, einschließlich der neuesten Mitglieder, würden künftig eine wichtigere Rolle in der militärischen Führung spielen. Die Entscheidung beziehe sich auf die "Planung künftiger Rotationen". Über die Pläne hatten zuvor der französische Dienst "La Lettre" und das Magazin "Politico" berichtet.
Verdi: Presseausweis von Maxwell in Epstein-Akten ist Fälschung
Bei einem in den Ermittlungsakten zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aufgetauchten Presseausweis handelt es sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi „sicher um eine Fälschung“. Der Scan eines internationalen Presseausweises (IPC – International Press Card) sei nicht von der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) innerhalb Verdis ausgestellt worden, teilte die Gewerkschaft mit.
Der Ausweis ist auf die derzeit im Gefängnis sitzende Epstein-Vertraute Ghislane Maxwell ausgestellt. Die Dokumentennummer weiche von anderen im Jahr 2015 herausgegebenen Ausweisen ab, hieß es von Verdi. „Wir gehen deshalb von einer Fälschung der IPC aus. Wir behalten uns wie in solchen Fällen üblich rechtliche Schritte vor“.
Einen Presseausweis erhalten Journalistinnen und Journalisten, um sich Zutritt zu Behörden und Ministerien zu verschaffen. Auch bei Veranstaltungen oder Notfällen werden Journalisten mit Presseausweis vor Ort vorgelassen.
Ausschuss: Epstein-Vertraute Maxwell schweigt vor Kongress
Die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell hat nach Angaben des Vorsitzenden des zuständigen Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses, James Comer, vor dem Kongress die Aussage verweigert. Sie habe „wie erwartet“ von ihrem Recht des fünften Zusatzartikels Gebrauch gemacht und keine Fragen beantwortet, sagte der Republikaner nach einer entsprechenden Anhörung. Der fünfte Zusatzartikel der US-Verfassung sieht unter anderem vor, dass niemand in einem Strafverfahren zur Aussage gegen sich selbst gezwungen werden darf.
Comer betonte, dass er „nichts darüber wisse“, dass Maxwell unter Druck gesetzt worden sei, um keine Fragen zu beantworten. Medien zufolge war Maxwell per Video zugeschaltet worden. Sie wurde im Jahr 2022 verurteilt. Als langjährige Vertraute von Jeffrey Epstein soll sie ihm Mädchen und junge Frauen zugeführt haben. Sie verbüßt eine 20-jährige Haftstrafe und sitzt in einem Gefängnis in Texas.
Maxwells Anwalt David Oscar Markus hatte bereits am 20. Januar in einem Schreiben an Ausschusschef Comer erklärt, seine Mandantin werde die Aussage verweigern. Zur Begründung verwies der Anwalt auf laufende juristische Verfahren. Eine Aussage unter Eid würde Maxwells verfassungsrechtliche Ansprüche gefährden und sie strafrechtlich belasten, so Markus. Eine Anhörung unter diesen Umständen wäre „politisches Theater und eine komplette Verschwendung von Steuergeldern“.
Der Anwalt stellte in Aussicht, Maxwell wäre im Falle einer Begnadigung bereit, öffentlich auszusagen. Ausschusschef Comer hatte zuletzt erklärt, Maxwells Aussage sei für die Untersuchungen des Kongresses zentral.
Amelie Schmidt
US-Ministerium warnt vor Schifffahrt durch Straße von Hormus
Das US-Verkehrsministerium warnt amerikanische Handelsschiffe vor Risiken bei Durchfahrten durch die Straße von Hormus und den Golf von Oman. Iranische Streitkräfte hätten erst Anfang des Monats versucht, mit kleinen Booten und Hubschraubern Handelsschiffe in iranischen Hoheitsgewässern zu entern, teilte das Ministerium mit. Bereits seit Längerem seien kommerzielle Schiffe dem Risiko ausgesetzt, von iranischen Sicherheitskräften „angehalten, befragt, geentert, festgesetzt oder beschlagnahmt“ zu werden, hieß es weiter.
Sollten US-amerikanische Handelsschiffe dennoch das Gewässer passieren, so empfiehlt das Ministerium, eine Durchfahrt nahe der Hoheitsgewässer des Omans zu fahren und möglichst weit weg vom iranischen Territorialgewässer entfernt zu bleiben. Die Warnung gilt bis Anfang August.
Die sogenannte Straße von Hormus ist eine Meerenge zwischen Iran und Oman. Sie gilt als eine der wichtigsten Seefahrtrouten weltweit. Laut der Internationalen Energie-Agentur (IEA) wurden 2023 fast 30 Prozent des weltweiten verschifften Öls durch die Meerenge transportiert. Der größte Teil ging nach China, Indien und in andere asiatische Länder. Auch etwa 20 Prozent des weltweiten Flüssiggashandels läuft durch die Passage. Es gibt keine zentrale Kontrollbehörde wie etwa am Suezkanal in Ägypten. Die Tanker fahren durch Hoheitsgewässer Irans und Omans.
Amelie Schmidt
Bei der Münchener Sicherheitskonferenz werden prominente Trump-Gegner erwartet
Bei der Münchener Sicherheitskonferenz werden neben US-Außenminister Marco Rubio auch einige der schärfsten Gegner von US-Präsident Donald Trump erwartet. So werden der kalifornische Gouverneur und mögliche Präsidentschaftskandidat Gavin Newsom, die linke Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez und die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, bei der Sicherheitskonferenz teilnehmen, kündigt Konferenzleiter Wolfgang Ischinger an.
Der 58-jährige Newsom ist Regierungschef des bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Bundesstaats der USA. Er möchte sich nach den Kongresswahlen zur Halbzeit der Amtszeit Trumps im November entscheiden, ob er sich für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten im Jahr 2028 bewerben will.
Die US-Regierungsdelegation soll von Außenminister Rubio angeführt werden. Am weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik nehmen vom 13. bis 15. Februar mehr als 60 Staats- und Regierungschefs und rund 100 Außen- und Verteidigungsminister teil. Insgesamt werden etwa 120 Länder in München vertreten sein und damit etwa zwei Drittel aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen.
Epstein-Komplizin Maxwell will Aussage vor US-Ausschuss verweigern
Ghislaine Maxwell will bei einer für Montag geplanten Anhörung vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses die Aussage verweigern. Sie wurde 2021 wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch an minderjährigen Mädchen durch den verstorbenen US-Finanzier Jeffrey Epstein verurteilt und verbüßt eine 20-jährige Haftstrafe. Maxwell wolle von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen, heißt es in einem Schreiben des demokratischen Abgeordneten Ro Khanna an den Ausschussvorsitzenden James Comer vom Sonntag. Statt einzelne Fragen zu beantworten, wolle sie zu Beginn der Anhörung eine vorbereitete Erklärung verlesen. Khanna wies darauf hin, dass diese Absicht im Widerspruch zu Maxwells früherem Verhalten stehe. Hintergrund der Anhörung ist die Veröffentlichung von Millionen interner Dokumente in der Affäre Epstein durch das US-Justizministerium. Eine Stellungnahme von Maxwells Anwalt lag zunächst nicht vor.
USA planen schärfere Einreiseregeln für Touristen
Der US-Grenzschutz plant eine Verschärfung von Einreiseregeln für Touristen aus Deutschland und vielen anderen Ländern. Um eine Reisegenehmigung zu erhalten, soll man den Plänen zufolge vorab mehr Informationen über das eigene Leben preisgeben müssen als bisher. Am Montag läuft eine Frist ab, bis zu der Einwände und Stellungnahmen zu den vorgeschlagenen Änderungen eingereicht werden können. Danach prüft die US-Behörde die Eingaben und nimmt möglicherweise noch Änderungen vor, bevor die Neuerungen in Kraft treten. Wann die neuen Regeln gelten könnten, ist nicht absehbar.
Betroffen sind Besucherinnen und Besucher, die mit dem elektronischen Antrag Esta in die USA einreisen – der gängigen, visumfreien Genehmigung für Touristen und Geschäftsreisende aus mehr als 40 Ländern, die am Visa Waiver Program (VWP) teilnehmen. Der Aufenthalt in den USA ist damit für maximal 90 Tagen erlaubt.
Die Grenzschutzbehörde CBP hatte im Dezember Änderungen für Esta-Antragsteller vorgeschlagen, von denen einige besonders für Verunsicherung sorgen - auch in Deutschland. Wer auf dieser Grundlage in die USA einreisen will, soll künftig etwa Informationen zu seinen Profilen in sozialen Medien in den vergangenen fünf Jahren offenlegen müssen. Was damit genau gemeint ist, geht aus dem im US-Bundesregister veröffentlichten Vorschlag der CBP allerdings nicht hervor. Der Sender CNN berichtete Ende vergangenen Monats unter Berufung auf einen Hotel- und Gastgewerbeverband aus dem US-Bundesstaat Florida, dass Regierungsbeamte ihnen privat gesagt hätten, es gehe um Account-Namen. Zugang zu Social-Media-Konten oder spezifischen Posts müsste man dagegen nicht gewähren.
Zudem werde die Grenzschutzbehörde auch nicht die Social-Media-Aktivitäten aller Antragssteller prüfen, heißt es. In dem Vorschlag der Grenzschutzbehörde ist zudem davon die Rede, dass Antragssteller - sofern möglich - künftig zahlreiche zusätzliche persönliche Daten angeben müssen. Die Vorschläge für zusätzlich zu erhebende Daten umfassen etwa Telefonnummern, die man in den vergangenen fünf Jahren verwendet und E-Mail-Adressen, die man in den vergangenen zehn Jahren benutzt hat. Hinzu kommen ausführliche Informationen über Familienmitglieder, etwa deren Geburtsdaten, Wohn- und Geburtsorte.
ICE-Haftanstalt verweigerte einem Kleinkind Medikamente
In einem Haftzentrum in Texas ist einem 18 Monate alten Mädchen während der Einwanderungshaft die medizinische Versorgung verweigert worden – trotz einer vorherigen lebensbedrohlichen Atemwegserkrankung. Nach einer Klage ist es zusammen mit seinen Eltern nun entlassen worden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.
Wie aus der am Freitag in Texas eingereichten Klageschrift hervorgeht, war die Familie am 11. Dezember in einem Haftzentrum in Dilley, Texas, in Gewahrsam genommen worden. Das Mädchen war vom 18. bis 28. Januar im Krankenhaus. Dort wurden bei ihr Covid-19, das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), eine virale Bronchitis und eine Lungenentzündung diagnostiziert. Nach der Behandlung war sie entgegen der Warnung der Mediziner in das Haftzentrum zurückgebracht worden. Dort wurde „ihr der Zugang zu den Medikamenten verweigert, die ihr die Ärzte im Krankenhaus verschrieben hatten“, sagte die Anwältin der Familie, Elora Mukherjee, dem US-Sender NBC. Nachdem die Familie eine Klage eingereicht hatte, sei sie von den US-Behörden freigelassen worden. „Die kleine Amalia hätte niemals inhaftiert werden dürfen. Sie wäre in Dilley fast gestorben“, so Mukherjee.
Das Mädchen ist mexikanische Staatsbürgerin, die Eltern kommen aus Venezuela. Sie leben seit 2024 in den USA, wo sie Asyl beantragen wollen. Über den Fall hatte zuerst NBC berichtet. Das Haftzentrum Dilley ist zuvor bereits in die Kritik geraten, weil dort vorübergehend ein Fünfjähriger inhaftiert worden war. Zudem sind Anfang der Woche zwei Fälle von Masern gemeldet worden.
New York Times: Trump-Regierung soll Ermittlungen zum Tod von Renee Good blockiert haben
Die Trump-Administration hat direkt in die Ermittlungen zum Tod von Renee Good eingegriffen, die im Januar von einem Einwanderungsbeamten in Minneapolis erschossen wurde. Wie die New York Times berichtet, stoppte FBI-Direktor Kash Patel persönlich die Beweisaufnahme am Tatort, obwohl bereits ein Durchsuchungsbefehl für das Fahrzeug der Getöteten vorlag. Die Begründung: Eine Untersuchung wegen möglicher Bürgerrechtsverletzungen würde Trumps Darstellung widersprechen, wonach Good den ICE-Beamten "gewaltsam überfahren" habe.
Stattdessen soll das Justizministerium die Staatsanwälte in Minnesota dazu gedrängt haben, neue Durchsuchungsbefehle zu beantragen - diesmal mit dem Ziel, zu ermitteln, ob der Schütze angegriffen worden sei oder ob Goods Partnerin strafrechtlich verfolgt werden könne. Mehrere erfahrene Bundesstaatsanwälte, darunter der leitende Staatsanwalt Joseph Thompson, weigerten sich, diese Wendung mitzutragen, die sie als "rechtlich fragwürdig und aufrührerisch" bewerteten.
Die Proteste führten zu einer beispiellosen Krise: Thompson und fünf weitere Staatsanwälte verließen das Amt, insgesamt sind etwa ein Dutzend Staatsanwälte aus der nur 25-köpfigen Abteilung ausgeschieden. Zurück bleibt laut den Recherchen der New York Times ein unterbesetztes Büro, das gleichzeitig komplexe Terrorismus- und Betrugsverfahren führen und die Flut neuer Fälle aus Trumps Einwanderungsrazzia bewältigen muss. Minneapoliis Polizeichef Brian O'Hara warnt, dies könne "den gesamten Fortschritt bei der Zusammenarbeit zwischen lokalen und föderalen Strafverfolgungsbehörden zerstören".
Bei einer Trauerfeier für Renee Good am Samstag ermutigte ihre Schwester Annie Ganger die Menschen in Minneapolis, positiv zu bleiben. "Renee würde uns raten, sich um uns und unsere Nachbarn zu kümmern, zu ruhen, zu essen, zu spielen - und einfach füreinander da zu sein."
Iran: Netanjahu reist für Treffen mit Trump nach Washington
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will kommende Woche bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington für eine harte Linie in den amerikanischen Gesprächen mit dem Iran werben. Netanjahu sei der Ansicht, dass alle Verhandlungen eine Begrenzung ballistischer Raketen und das Ende der Unterstützung der iranischen Achse» umfassen müssten, teilte sein Büro am Samstag mit. Mit letzterem bezog es sich auf die Unterstützung Teherans für militante Gruppen wie die Hisbollah im Libanon und die Hamas in den palästinensischen Gebieten. Das Weiße Haus äußerte sich zunächst nicht.
Laut Netanjahus Büro will der Regierungschef am kommenden Mittwoch mit Trump zusammentreffen. Die beiden waren zuletzt im Dezember zusammengekommen.
Im Oman hatten Vertreter der USA und Irans am Freitag indirekt verhandelt. Es ging um das weitere Vorgehen im Hinblick auf das iranische Atomprogramm. Die US-Regierung verlangt vom Iran den Verzicht auf Atomrüstung und hat Streitkräfte in der Region zusammengezogen. Sie hat der Führung in Teheran auch wegen der blutigen Niederschlagung von Protesten mit militärischer Gewalt gedroht.
Trump bezeichnete die jüngste Verhandlungsrunde in Omans Hauptstadt Maskat als "sehr gut" und kündigte weitere Gespräche für Anfang kommender Woche an.
Israel befürchtet, dass der Iran nach einer Atombombe strebt. Netanjahus Regierung fordert die Einstellung des Nuklearprogramms von Teheran, das stets betont, es diene friedlichen Zwecken. Israel verlangt auch die Beendigung des Raketenprogramms Irans und dessen Unterstützung für militante Gruppen in der Region. Teheran betont, dass es mit den USA nur über sein Atomprogramm verhandele.
Nach Entlassungen: "Washington Post"-Herausgeber tritt zurück
Der Herausgeber und Geschäftsführer der Washington Post, Will Lewis, tritt zurück. Der Schritt folgte wenige Tage nachdem Massenentlassungen bei dem Traditionsblatt publik wurden. In einer kurzen Mitteilung an die Mitarbeiter, aus der unter anderem der US-Sender CNN zitierte, verwies Lewis darauf, dass schwierige Entscheidungen getroffen worden seien, um eine nachhaltige Zukunft der Zeitung zu sichern. Seine Aufgaben soll mit sofortiger Wirkung kommissarisch Jeff D'Onofrio übernehmen, der bisherige Finanzchef des Unternehmens.
Am Mittwoch war bekannt geworden, dass das fast 150 Jahre alte Traditionsblatt wegen wirtschaftlicher Einbußen heftige Sparmaßnahmen einleitet. Etwa ein Drittel der Belegschaft wird Medienberichten zufolge entlassen, darunter rund 300 Journalisten. Betroffen sind demnach unter anderem die Sportredaktion, das Literaturressort und die Auslandsberichterstattung. In der Belegschaft und in der Branche allgemein stieß das auf viel Empörung und Kritik.
In einer Stellungnahme der Washington Post zum Herausgeberwechsel betonte Eigentümer Jeff Bezos, die Zeitung habe eine zentrale journalistische Aufgabe. Daten zeigten dem Unternehmen, worauf es sich konzentrieren solle, erklärte er. Die Washington Post gehört dem Multimilliardär seit 2013.
Berichte: Trumps "Friedensrat" tagt am 19. Februar zu Gaza
Der sogenannte Friedensrat von US-Präsident Donald Trump zur Beilegung globaler Konflikte soll US-Medienberichten zufolge erstmals am 19. Februar in Washington zusammenkommen. Das Weiße Haus wolle das Treffen von Spitzenpolitikern der beteiligten Staaten nutzen, um die Umsetzung der zweiten Phase des Friedensprozesses im Gazastreifen voranzubringen, meldete das US-Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf einen US-Beamten und Diplomaten. Ziel sei auch, Geld für den Wiederaufbau des vom Krieg weitgehend zerstörten Küstenstreifens einzuwerben.
Auch die "New York Times" meldete den geplanten Termin und verwies auf ein entsprechendes Einladungsschreiben. Der von Trump im Januar in Davos gegründete "Friedensrat" wird von vielen europäischen Staaten, darunter Deutschland, als Konkurrenz zu den Vereinten Nationen gesehen und deswegen abgelehnt. Anders als ursprünglich erwartet handelt es sich nicht um ein Gremium, dass ausschließlich der Überwachung des Gaza-Friedensprozesses gewidmet ist.
Die meisten westlichen Verbündeten hätten sich ihm nicht angeschlossen, weil die Satzung dem Gremium ein sehr weitreichendes Mandat einräumt und Trump das alleinige Vetorecht über Entscheidungen hat, hielt «Axios» fest. Mit dabei sind unter anderem Ungarn, Israel, Belarus, Katar, Saudi-Arabien und die Türkei.
Die zweite Phase des Waffenruhe-Abkommens für Gaza sieht auch die Entwaffnung der islamistischen Hamas vor, was die palästinensische Terrororganisation jedoch ablehnt. Auch soll der "Friedensrat" eine internationale Stabilisierungstruppe (ISF) aufbauen, die im Gazastreifen für Ordnung sorgen soll. Ihre genaue Zusammensetzung ist allerdings noch offen.
Netanjahu kündigt Gespräche mit Trump in Washington an
Im Mittelpunkt der Gespräche sollen die Verhandlungen der USA mit Iran stehen, sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Er kündigte an, den US-Präsidenten am Mittwoch in Washington zu treffen. Netanjahu fordert, dass die Begrenzung ballistischer Raketen und ein Stopp der Unterstützung der mit Iran verbündeten Milizen thematisiert werden. Vertreter der USA und Irans hatten am Freitag in Maskat Gespräche geführt. US-Präsident Trump hatte diese als „sehr gut“ bezeichnet und weitere Gespräche für Anfang der kommenden Woche angekündigt.
Jeny Buchholz
Kanada und Frankreich stärken diplomatische Präsenz in Grönland
Kanada und Frankreich haben in Grönland neue Konsulate eröffnet, nachdem Donald Trump wiederholt mit einer Übernahme der Insel gedroht hatte.
Bislang verfügten nur die USA über ein ständiges Konsulat in Grönland. Kanadas Schritt betont die engen historischen und kulturellen Verbindungen der Inuit in Kanada und Grönland, während Frankreichs Engagement als Zeichen der europäischen Solidarität gegen Trumps Drohungen verstanden wird. Bereits im vergangenen Juni hatte Präsident Emmanuel Macron die Schaffung des Generalkonsulats in Nuuk angekündigt. Der US-Präsident sprach schon damals immer wieder davon, die Kontrolle über das zu Dänemark gehörende Grönland übernehmen zu wollen.
Die Eröffnung eines deutschen Konsulats ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. „Die Bundesregierung wird in Grönland bereits durch einen Honorarkonsul konsularisch vertreten“, zitiert die dpa das Auswärtige Amt.
Grönländische Politiker und Bevölkerung begrüßten die kanadischen und französischen Vertretungen, da sie Sicherheit, internationale Aufmerksamkeit und die Unterstützung der Verbündeten symbolisieren. Pipaluk Lynge, Vorsitzende des außen- und sicherheitspolitischen Ausschusses des grönländischen Parlaments, erklärte: „Es bedeutet viel. Es zeigt, dass unsere Verbündeten in dieser Situation nicht schweigen.“ Die Konsulate sollen langfristige Kooperationen in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Klimaschutz fördern.
Newsdesk
US-Berufungsgericht stärkt Trumps harte Abschiebungspolitik
Ein US-Berufungsgericht hat laut US-Medienberichten die Trump-Regierung darin bestätigt, Menschen, die abgeschoben werden sollen, grundsätzlich ohne Möglichkeit auf eine Kautionsanhörung festzuhalten – selbst wenn sie keine Vorstrafen haben und seit Jahrzehnten in den USA leben.
Die Mehrheit des Gerichts folgte einer neuen Auslegung des Einwanderungsrechts, nach der praktisch alle Betroffenen als „Antragsteller auf Einreise“ gelten und daher zwingend in Haft müssen. Die Richterin Edith Jones schrieb: „Dass frühere Regierungen beschlossen haben, weniger als ihre volle Durchsetzungsbefugnis zu nutzen, bedeutet nicht, dass sie nicht die Befugnis hatten, mehr zu tun.“
Die Entscheidung widerspricht tausenden Urteilen unterer Gerichte. In ihrer abweichenden Meinung warnte Richterin Dana Douglas, die als einzige von drei Richtern in diesem Verfahren gegen die Entscheidung gestimmt hatte, dass dadurch bis zu zwei Millionen Menschen ohne Anhörung inhaftiert werden könnten. Der Fall könnte nun dem Supreme Court zur Entscheidung vorgelegt werden.