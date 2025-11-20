Wie es mit den Epstein-Akten weitergeht

Im Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zeichnet sich nach langem Streit die Veröffentlichung der Ermittlungsakten ab. Es geht um Unterlagen des US-Justizministeriums, der Staatsanwaltschaft und der Bundespolizei FBI, die die Untersuchungen gegen Epstein dokumentieren und auch Informationen zu seiner Haft enthalten. Das US-Repräsentantenhaus hat den dafür notwendigen Gesetzentwurf mit nur einer Gegenstimme gebilligt. Das sind die nächsten Schritte:

Weil der US-Senat, die zweite Parlamentskammer, ein Schnellverfahren eingeleitet hat, kann die Gesetzesvorlage direkt an Präsident Donald Trump weitergeleitet werden, sobald sie den Senat erreicht hat. Nach eigenen Angaben wartet die Kammer aber noch auf die Gesetzesvorlage vom Repräsentantenhaus.

Das Gesetz tritt mit der Unterschrift von Trump in Kraft. Am Montag hat er zugesagt, dass er die Vorlage unterschreiben werde, wenn sie auf seinem Schreibtisch landet. Wann es soweit ist, ist unklar.

Spätestens 30 Tage nach Inkrafttreten sollen die Epstein-Akten veröffentlicht werden, so sieht es die Gesetzesvorlage vor.

Kommt dann wirklich alles an die Öffentlichkeit? Das ist die große Frage. Die Gesetzgebung räumt dem Justizministerium ein, „bestimmte Informationen zurückzuhalten, wie beispielsweise personenbezogene Daten von Opfern und Materialien, die eine laufende Untersuchung des Bundes gefährden würden“.



Und US-Medien weisen immer wieder darauf hin, dass Trump die Veröffentlichung der Akten auch ohne den Kongress veranlassen könnte, wenn er denn wollte. Daher sind einige skeptisch, ob wirklich alle Akten offengelegt werden – oder Trump die Veröffentlichung in seinem Sinne manipuliert.