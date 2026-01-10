Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Grönlands Parteichefs: Wir wollen keine Amerikaner sein
Schüsse in Portland: Polizei bestätigt Gang-Verbindung
Kolumbiens Präsident hatte Angst vor Festnahme durch US-Soldaten – Treffen mit Trump angekündigt
Sorge um Grönland: Nato-Staaten werben für gemeinsamen Einsatz in der Arktis
USA setzen weiteren Tanker in der Karibik fest
Irene Helmes
Video aus Perspektive des Schützen von Minneapolis veröffentlicht
Die erbitterte politische Debatte um den gewaltsamen Tod von Renee Nicole Good am 7. Januar hat neues Material bekommen. Das Department of Homeland Security hat einen Clip veröffentlicht, den der ICE-Mitarbeiter selbst mit dem Handy aufgenommen haben soll, bevor er aus nächster Nähe seine Schüsse auf die 37-Jährige abgab. Die Behörde unter Leitung von Kristi Noem hat ebenso wie US-Präsident Trump persönlich wiederholt behauptet, der Schütze habe in Notwehr gehandelt, als Good versucht habe, ihn zu überfahren, nachdem sie die Straße blockiert habe. Sowohl Vizepräsident J. D. Vance als auch Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses, beschrieben die neu veröffentlichten Aufnahmen in Social-Media-Posts als Bestätigung dafür.
Verschiedene Videoanalysen legen weiterhin andere Schlussfolgerungen nahe. Der US-Sender CNN etwa hat mehrere unterschiedliche Handyvideos mit dem neu veröffentlichten Material kombiniert und 3-D-Modelle der Szene erstellt. Die Videos seien geeignet, „Teile des Narrativs der Regierung zu unterminieren“, heißt es dazu. Auch wenn Good tatsächlich mit ihrem Wagen teils quer auf der Straße stand, ist zu erkennen, wie es auch großen SUVs weiterhin gelang, an ihr vorbeizufahren. Im Video ist unter anderem zu sehen und hören, wie Renee Nicole Good mit ruhiger Stimme durch ihr geöffnetes Fenster spricht, während der ICE-Mitarbeiter um ihren Wagen herumläuft und ihr Kennzeichen filmt. Beide Hände liegen auf dem Lenkrad (in den USA ein wichtiges Zeichen für Sicherheitskräfte, dass keine Gefahr durch Waffen besteht), und sie sagt: „That's fine, dude, I'm not mad at you.“ Zum eigentlichen Moment, in dem Good ihren Wagen in Gang setzt und durch die Schüsse getroffen wird, scheinen die neuen Aufnahmen keinen Aufschluss zu geben. Analysen aller verfügbaren Blickwinkel, wie nun bei CNN, wirken jedoch so, dass Good das Lenkrad deutlich nach rechts dreht, also weg von den ICE-Männern, um der Szene zu entkommen.
Zur gnadenlosen Rhetorik der Trump-Regierung im Fall Good hat mein Kollege Peter Burghardt diesen Kommentar verfasst (SZ Plus):
Verschiedene Videoanalysen legen weiterhin andere Schlussfolgerungen nahe. Der US-Sender CNN etwa hat mehrere unterschiedliche Handyvideos mit dem neu veröffentlichten Material kombiniert und 3-D-Modelle der Szene erstellt. Die Videos seien geeignet, „Teile des Narrativs der Regierung zu unterminieren“, heißt es dazu. Auch wenn Good tatsächlich mit ihrem Wagen teils quer auf der Straße stand, ist zu erkennen, wie es auch großen SUVs weiterhin gelang, an ihr vorbeizufahren. Im Video ist unter anderem zu sehen und hören, wie Renee Nicole Good mit ruhiger Stimme durch ihr geöffnetes Fenster spricht, während der ICE-Mitarbeiter um ihren Wagen herumläuft und ihr Kennzeichen filmt. Beide Hände liegen auf dem Lenkrad (in den USA ein wichtiges Zeichen für Sicherheitskräfte, dass keine Gefahr durch Waffen besteht), und sie sagt: „That's fine, dude, I'm not mad at you.“ Zum eigentlichen Moment, in dem Good ihren Wagen in Gang setzt und durch die Schüsse getroffen wird, scheinen die neuen Aufnahmen keinen Aufschluss zu geben. Analysen aller verfügbaren Blickwinkel, wie nun bei CNN, wirken jedoch so, dass Good das Lenkrad deutlich nach rechts dreht, also weg von den ICE-Männern, um der Szene zu entkommen.
Zur gnadenlosen Rhetorik der Trump-Regierung im Fall Good hat mein Kollege Peter Burghardt diesen Kommentar verfasst (SZ Plus):
Viktoria Spinrad
Trump droht US-amerikanischen Ölfirmen
Wenige Tage nach den Angriffen in Venezuela hat US-Präsident Donald Trump Führungskräfte von US-Ölkonzernen gedrängt, sich in dem südamerikanischen Land massiv zu engagieren. Nach einem Treffen mit Ölmanagern im Weißen Haus sprach er von einer Einigung, wonach US-Ölkonzerne mit Hunderten Milliarden Dollar in Venezuela einsteigen würden. Genauer wurde er nicht. Zu Beginn des Treffens, als die Presse noch dabei war, hatte Exxon-Chef Darren Woods gesagt, die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Venezuela machten Investitionen derzeit unmöglich.
Trump hatte zum Auftakt des Treffens mit den Führungskräften gesagt, er wolle, dass sich US-Ölkonzerne mit mindestens 100 Milliarden Dollar in dem südamerikanischen Land engagieren, um die Ölförderung anzukurbeln. „Wenn Sie nicht mitmachen wollen, sagen Sie mir einfach Bescheid, denn ich habe 25 Leute, die heute nicht hier sind, die bereit sind, Ihren Platz einzunehmen“, sagte der US-Präsident. Die USA und Venezuela würden „sehr gut zusammenarbeiten“, um die Öl- und Gasinfrastruktur des südamerikanischen Landes wieder aufzubauen.
Nach dem Meeting sprach er von einem Deal mit den Ölmanagern. Wie der aussehen soll, erläuterte er nicht. Der Wiederaufbau von Venezuelas Ölindustrie dürfte laut Experten Jahre dauern und Investitionen in Milliardenhöhe erfordern.
Trump hatte zum Auftakt des Treffens mit den Führungskräften gesagt, er wolle, dass sich US-Ölkonzerne mit mindestens 100 Milliarden Dollar in dem südamerikanischen Land engagieren, um die Ölförderung anzukurbeln. „Wenn Sie nicht mitmachen wollen, sagen Sie mir einfach Bescheid, denn ich habe 25 Leute, die heute nicht hier sind, die bereit sind, Ihren Platz einzunehmen“, sagte der US-Präsident. Die USA und Venezuela würden „sehr gut zusammenarbeiten“, um die Öl- und Gasinfrastruktur des südamerikanischen Landes wieder aufzubauen.
Nach dem Meeting sprach er von einem Deal mit den Ölmanagern. Wie der aussehen soll, erläuterte er nicht. Der Wiederaufbau von Venezuelas Ölindustrie dürfte laut Experten Jahre dauern und Investitionen in Milliardenhöhe erfordern.
Irene Helmes
Bürgermeister von Minneapolis: „Trump belügt euch“
In der Auseinandersetzung um den Tod von Renee Nicole Good in Minneapolis hat sich der demokratische Bürgermeister der Stadt erneut mit Kritik am US-Präsidenten zu Wort gemeldet. Jacob Frey schrieb in einem Gastbeitrag in der New York Times unter dem Titel „Trump belügt euch“ unter anderem: „Das Chaos, das ICE und die Trump-Regierung nach Minneapolis gebracht haben, hat diese Tragödie traurigerweise vorhersehbar gemacht.“ Anders als noch im Jahr 2020 angesichts von Trumps Reaktion auf die Ermordung von George Floyd, habe er diesmal keinen Schock mehr empfunden, er sei nicht einmal mehr überrascht. Die falsche Darstellung der Trump-Regierung der Geschehnisse in dieser Woche „und die Dämonisierung des Opfers sind nur Teil einer größeren Lüge“, so Frey weiter. Es gehe Trump und seinen Leuten insgesamt darum, nicht nur Immigranten zu verteufeln, sondern auch alle, die diese willkommen hießen und wertschätzten. Städte wie Minneapolis seien jedoch der Beweis dafür, dass Einwanderer Stadt und Land stärker machten, nicht schwächer. Ähnlich wie sein kürzlich in New York neu gewählter Amtskollege Zohran Mamdani hat Frey über die Jahre konsequent die Bedeutung sozialer und inklusiver Politik für Großstädte betont.
Jacob Frey bei einer Pressekonferenz in Minneapolis am 9. Januar. Stephen Maturen/Getty Images via AFP
Sowohl Frey als auch der demokratische Gouverneur Tim Walz des Bundesstaats Minnesota (2024 Vizepräsidentschaftskandidat an der Seite von Kamala Harris) tragen seit Jahren Auseinandersetzungen mit Trump aus. In einer unmittelbaren Reaktion auf den Tod von Good am 7. Januar hatte Frey Aufsehen erregt, als er an die Behörde ICE gewandt sagte: „Get the fuck out of Minneapolis“. Bei einer erneuten Pressekonferenz hielt der 44-Jährige an seinen Vorwürfen fest. ICE bringe nur Schlechtes in die Stadt – für die lokale Wirtschaft, die Demokratie und die Sicherheitslage. Nachdem, was er auf Videoaufnahmen zu dem tödlichen Vorfall gesehen habe, sei eine gründliche und transparente Untersuchung umso wichtiger – unter Beteiligung der Strafverfolgungsbehörden des US-Bundesstaates Minnesota.
Die US-Staatsanwaltschaft hatte zuvor entschieden, dass ausschließlich die US-Bundespolizei FBI die Ermittlungen in dem Fall leiten soll. Präsident Trump sagte am Freitag, man werde nicht mit Minnesota zusammenarbeiten, da die lokalen Behörden dort korrupt seien, und bezeichnete den Gouverneur Walz als „dumm“. Frey hingegen erklärte, man werde nicht nachgeben. Auch Minnesotas Generalstaatsanwalt Keith Ellison (ebenfalls Demokrat) griff Trump in einem Gespräch mit dem US-Sender CNN massiv an. Er wisse von keinem Präsidenten der US-Geschichte, der persönlich annähernd solchen Profit aus seinem Amt geschlagen habe wie Trump. Im konkreten Fall wolle Trump sich offensichtlich für den politischen Widerstand rächen, der ihm aus Minnesota entgegenschlage.
Die US-Staatsanwaltschaft hatte zuvor entschieden, dass ausschließlich die US-Bundespolizei FBI die Ermittlungen in dem Fall leiten soll. Präsident Trump sagte am Freitag, man werde nicht mit Minnesota zusammenarbeiten, da die lokalen Behörden dort korrupt seien, und bezeichnete den Gouverneur Walz als „dumm“. Frey hingegen erklärte, man werde nicht nachgeben. Auch Minnesotas Generalstaatsanwalt Keith Ellison (ebenfalls Demokrat) griff Trump in einem Gespräch mit dem US-Sender CNN massiv an. Er wisse von keinem Präsidenten der US-Geschichte, der persönlich annähernd solchen Profit aus seinem Amt geschlagen habe wie Trump. Im konkreten Fall wolle Trump sich offensichtlich für den politischen Widerstand rächen, der ihm aus Minnesota entgegenschlage.
Irene Helmes
Demonstrierende erinnern an Renee Nicole Good – weitere Proteste gegen ICE angekündigt
In mehreren US-Bundesstaaten haben Menschen ihre Trauer um die Frau bekundet, die am Mittwoch bei einem Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE erschossen wurde. In Minneapolis im Bundesstaat Minnesota, wo dies geschah, demonstrierten am Freitag nach Angaben von US-Medien unter anderem auch Dutzende Schülerinnen und Schüler gegen die Präsenz und Aktivitäten von ICE.
Proteste gab es dem Sender CNN zufolge auch vor mindestens zwei Hotels von Minneapolis, in denen Demonstrierende offenbar ICE-Beamte vermuteten. Das Ministerium für Öffentliche Sicherheit in Minnesota teilte auf X mit, dass unter anderem ein mobiles Einsatzteam der Polizei des Bundesstaates die lokalen Kräfte bei der Festnahme von Demonstranten unterstützt habe, die sich unrechtmäßig bei einem Hotel im Stadtzentrum versammelt hätten. Man habe Informationen erhalten, dass die Proteste nicht mehr friedlich gewesen seien und es Sachbeschädigungen gegeben habe. Vor den Festnahmen seien die Menschen aufgefordert worden, die Versammlung aufzulösen.
Für das Wochenende sind Medienberichten zufolge landesweit Hunderte Proteste und Kundgebungen unter dem Motto „ICE Out For Good“ angekündigt. Ein Bündnis aus Bürgerrechts- und Migrantenorganisationen hat dazu aufgerufen. Die Veranstalter betonen den friedlichen Ansatz ihrer Aktionen, die sich gegen zunehmende Gewalt von Einwanderungsbehörden sowie Einsätze in lokalen Gemeinden und an Schulen richten sollen.
Proteste gab es dem Sender CNN zufolge auch vor mindestens zwei Hotels von Minneapolis, in denen Demonstrierende offenbar ICE-Beamte vermuteten. Das Ministerium für Öffentliche Sicherheit in Minnesota teilte auf X mit, dass unter anderem ein mobiles Einsatzteam der Polizei des Bundesstaates die lokalen Kräfte bei der Festnahme von Demonstranten unterstützt habe, die sich unrechtmäßig bei einem Hotel im Stadtzentrum versammelt hätten. Man habe Informationen erhalten, dass die Proteste nicht mehr friedlich gewesen seien und es Sachbeschädigungen gegeben habe. Vor den Festnahmen seien die Menschen aufgefordert worden, die Versammlung aufzulösen.
Für das Wochenende sind Medienberichten zufolge landesweit Hunderte Proteste und Kundgebungen unter dem Motto „ICE Out For Good“ angekündigt. Ein Bündnis aus Bürgerrechts- und Migrantenorganisationen hat dazu aufgerufen. Die Veranstalter betonen den friedlichen Ansatz ihrer Aktionen, die sich gegen zunehmende Gewalt von Einwanderungsbehörden sowie Einsätze in lokalen Gemeinden und an Schulen richten sollen.
Eine Frau bei einer Gedenkkundgebung für die Getötete am 9. Januar in der Stadt Portland. AP
Eine beschädigte Glasscheibe in einem Hotel in Minneapolis nach Protesten gegen ICE am 9. Januar. Tim Evans/REUTERS
Denver, Colorado, am 9. Januar: Bei einer Demonstration wird ein Schild hochgehalten mit der Aufschrift: "Als nächstes ich, als nächstes du, als nächstes wir" – daneben ein Bild der erschossenen Renee Nicole Good. Kevin Mohatt/REUTERS
Dimitri Taube
Grönlands Parteichefs: Wir wollen keine Amerikaner sein
Grönlands Politik demonstriert angesichts der Besitzansprüche von US-Präsident Donald Trump auf die zu Dänemark gehörende Insel Einheit. „Wir wollen keine Amerikaner sein, wir wollen keine Dänen sein, wir wollen Grönländer sein“, heißt es in einer von den fünf Parteien im grönländischen Parlament Inatsisartut unterzeichneten gemeinsamen Erklärung. Man wolle, dass die USA „ihre Geringschätzung gegenüber unserem Land einstellen“, betonen die Parteivorsitzenden. „Die Zukunft Grönlands muss vom grönländischen Volk entschieden werden“, heißt es in dem Schreiben weiter.
Grönland mit seinen knapp 57 000 Einwohnern ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zum Königreich Dänemark. Trump hat deutlich gemacht, dass er die Insel unter Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen will. Dabei verwies er auf deren strategische Bedeutung und eine zuletzt große Präsenz von russischen und chinesischen Schiffen in der Region. Für Beunruhigung sorgen Trumps Äußerungen vor allem, weil er bislang auch militärischen und wirtschaftlichen Zwang nicht ausschloss, um Kontrolle über Grönland zu erlangen.
Die dänische Regierung weist Trumps Anspruch entschieden zurück. Regierungschefin Mette Frederiksen warnte vor einem Ende des Verteidigungsbündnisses Nato, sollten die USA Grönland angreifen.
Grönlands Parteivorsitzende erklärten nun, es müsse ein intensiver Dialog „mit unseren Verbündeten und den Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten“, sichergestellt werden. Man werde sich weiter für die Sicherheit der Bevölkerung im ganzen Land einsetzen, hieß es. Die Insel ist zu vier Fünfteln mit Eis bedeckt und sechsmal so groß wie Deutschland.
Grönland mit seinen knapp 57 000 Einwohnern ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zum Königreich Dänemark. Trump hat deutlich gemacht, dass er die Insel unter Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen will. Dabei verwies er auf deren strategische Bedeutung und eine zuletzt große Präsenz von russischen und chinesischen Schiffen in der Region. Für Beunruhigung sorgen Trumps Äußerungen vor allem, weil er bislang auch militärischen und wirtschaftlichen Zwang nicht ausschloss, um Kontrolle über Grönland zu erlangen.
Die dänische Regierung weist Trumps Anspruch entschieden zurück. Regierungschefin Mette Frederiksen warnte vor einem Ende des Verteidigungsbündnisses Nato, sollten die USA Grönland angreifen.
Grönlands Parteivorsitzende erklärten nun, es müsse ein intensiver Dialog „mit unseren Verbündeten und den Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten“, sichergestellt werden. Man werde sich weiter für die Sicherheit der Bevölkerung im ganzen Land einsetzen, hieß es. Die Insel ist zu vier Fünfteln mit Eis bedeckt und sechsmal so groß wie Deutschland.
Viktoria Spinrad
Schüsse in Portland: Polizei bestätigt Gang-Verbindung
Nach landesweitem Entsetzen über Schüsse durch Bundesbeamte auf eine Frau in Minneapolis und zwei Menschen in Portland zeichnet sich in Portland ein differenzierteres Bild ab. Die beiden in Portland Angeschossenen sollen tatsächlich mit der venezolanischen Gang „Tren de Aragua“ in Verbindung stehen. Das bestätigte der Polizeichef von Portland am Freitag – und damit das Narrativ der Regierung von einer gezielten Aktion gegen Kriminelle.
Polizeichef Bob Day im demokratisch geführten Portland mahnte zugleich, die Gang-Verbindung rechtfertige nicht die Schüsse. Opfern die Schuld zu geben, sei eine „historische Ungerechtigkeit“. Nur einen Tag nach den tödlichen Schüssen auf die Beobachterin Renee Nicole Good in Minneapolis durch einen ICE-Beamten galt das Vorgehen gegen das venezolanische Paar in Portland vielen als weiterer Beweis für Willkür und Enthemmung innerhalb der Einwanderungsbehörde.
Dagegen mehren sich nun wieder die Proteste. In Portland selbst demonstrierten am Donnerstagabend Hunderte Menschen vor dem örtlichen Zentrum der Einwanderungsbehörde ICE. Auch am Freitag versammelten sich hier wieder Menschen, vorbeifahrende Autofahrer bekundeten hupend ihre Sympathie. Für das Wochenende sind landesweite Demonstrationen gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde angekündigt.
Polizeichef Bob Day im demokratisch geführten Portland mahnte zugleich, die Gang-Verbindung rechtfertige nicht die Schüsse. Opfern die Schuld zu geben, sei eine „historische Ungerechtigkeit“. Nur einen Tag nach den tödlichen Schüssen auf die Beobachterin Renee Nicole Good in Minneapolis durch einen ICE-Beamten galt das Vorgehen gegen das venezolanische Paar in Portland vielen als weiterer Beweis für Willkür und Enthemmung innerhalb der Einwanderungsbehörde.
Dagegen mehren sich nun wieder die Proteste. In Portland selbst demonstrierten am Donnerstagabend Hunderte Menschen vor dem örtlichen Zentrum der Einwanderungsbehörde ICE. Auch am Freitag versammelten sich hier wieder Menschen, vorbeifahrende Autofahrer bekundeten hupend ihre Sympathie. Für das Wochenende sind landesweite Demonstrationen gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde angekündigt.
Eine Demonstrantin vor dem ICE-Gebäude in Portland. Foto: Viktoria Spinrad
Nadja Lissok
Kolumbiens Präsident hatte Angst vor Festnahme durch US-Soldaten – Treffen mit Trump angekündigt
Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hat zeitweise ein militärisches Vorgehen der USA gegen sein Land befürchtet. US-Präsident Donald Trump habe ihm in einem Telefonat gesagt, „dass er darüber nachdachte, in Kolumbien schlechte Dinge zu tun“, sagte Petro in einem Interview der Zeitung El País. Auf die Frage, ob Petro befürchtet habe, ein ähnliches Schicksal zu erleiden wie Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro, der von US-Soldaten festgenommen und in die Vereinigten Staaten gebracht worden war, antwortete er: „Zweifellos“.
Nach einem rund einstündigen Telefonat mit Trump am Mittwoch habe sich die Lage jedoch vorerst entspannt. „Ich glaube, sie [die Bedrohung] wurde eingefroren, aber ich kann mich irren“, sagte Petro. In dem Gespräch habe er seine Positionen darlegen können, unter anderem zur Drogenbekämpfung. Trump habe ihm gesagt: „Ich weiß, dass viele Lügen über Sie erfunden wurden, genauso wie über mich.“ Trump kündigte nach dem Telefonat ein Treffen im Weißen Haus an, ohne einen Zeitpunkt zu nennen.
Nach einem rund einstündigen Telefonat mit Trump am Mittwoch habe sich die Lage jedoch vorerst entspannt. „Ich glaube, sie [die Bedrohung] wurde eingefroren, aber ich kann mich irren“, sagte Petro. In dem Gespräch habe er seine Positionen darlegen können, unter anderem zur Drogenbekämpfung. Trump habe ihm gesagt: „Ich weiß, dass viele Lügen über Sie erfunden wurden, genauso wie über mich.“ Trump kündigte nach dem Telefonat ein Treffen im Weißen Haus an, ohne einen Zeitpunkt zu nennen.
Nadja Lissok
Sorge um Grönland: Nato-Staaten werben für gemeinsamen Einsatz in der Arktis
Mehrere Nato-Staaten werben angesichts der jüngsten Äußerungen der US-Regierung zu Grönland für einen Ausbau der Präsenz in der Arktis. Nach Angaben von Diplomaten sieht ein Vorschlag vor, einen Nato-Überwachungseinsatz mit dem Namen „Arctic Sentry“ (deutsch etwa: Wächter der Arktis) zu starten. Er soll den Amerikanern das Argument nehmen, dass ihre Sicherheit in der strategisch wichtigen Region nicht ausreichend gewährleistet sei. Über den Vorschlag wurde den Angaben zufolge bei einer Sitzung der ständigen Vertreter der Bündnisstaaten in Brüssel gesprochen. Berichtet hatte zunächst die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Der britische Premierminister Keir Starmer ließ am Freitag mitteilen, er habe sich in einem Telefonat mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine verstärkte Nato-Präsenz im hohen Norden ausgesprochen. Das Bündnis müsse in der Region stärker auftreten, um Gegner wie Russland abzuschrecken, sagte Starmer einer Sprecherin zufolge. Nato-Einsätze können nur gestartet werden, wenn alle Alliierten sich einig sind. Deshalb ist der Erfolg des Vorstoßes unklar. Wenn es US-Präsident Donald Trump gar nicht so sehr um die Sicherheitsinteressen, sondern eher um die Rohstoffe geht, dürfte er eher nicht einverstanden sein. Die Idee Starmers ist nicht neu: Informelle Gespräche über eine Ausweitung der Nato-Präsenz in der Arktis gab es bereits vor einem Jahr.
Lesen Sie mehr über die Grönland-Vorstöße Trumps im Text von SZ-Korrespondent Alex Rühle:
Der britische Premierminister Keir Starmer ließ am Freitag mitteilen, er habe sich in einem Telefonat mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine verstärkte Nato-Präsenz im hohen Norden ausgesprochen. Das Bündnis müsse in der Region stärker auftreten, um Gegner wie Russland abzuschrecken, sagte Starmer einer Sprecherin zufolge. Nato-Einsätze können nur gestartet werden, wenn alle Alliierten sich einig sind. Deshalb ist der Erfolg des Vorstoßes unklar. Wenn es US-Präsident Donald Trump gar nicht so sehr um die Sicherheitsinteressen, sondern eher um die Rohstoffe geht, dürfte er eher nicht einverstanden sein. Die Idee Starmers ist nicht neu: Informelle Gespräche über eine Ausweitung der Nato-Präsenz in der Arktis gab es bereits vor einem Jahr.
Lesen Sie mehr über die Grönland-Vorstöße Trumps im Text von SZ-Korrespondent Alex Rühle:
Dominik Fürst
USA setzen weiteren Tanker in der Karibik fest
Die USA haben in der Karibik nahe Trinidad einen weiteren Tanker festgesetzt. Demnach handelt es sich um das Schiff Olina, sagt ein US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei fälschlicherweise unter der Flagge von Osttimor gefahren und zuvor von Venezuela aus gestartet, heißt es aus Schifffahrtskreisen. Es ist der fünfte derartige Einsatz in den vergangenen Wochen, mit dem Washington die Ölexporte Venezuelas kontrollieren will.
Dimitri Taube
Medienbericht: USA erwägen Zahlungen an Grönländer für Übernahme – bis 100 000 Dollar
US-Regierungsvertreter haben Insiderangaben zufolge die Möglichkeit von Einmalzahlungen an die Einwohner Grönlands erörtert. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Mit dem Geld solle die Bevölkerung des dänischen Überseegebiets von einer Abspaltung und einem möglichen Anschluss an die USA überzeugt werden, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen, schreibt Reuters. Demnach wurden Summen zwischen 10 000 und 100 000 Dollar pro Person diskutiert. Das Weiße Haus bestätigte, dass Präsident Donald Trump und seine Sicherheitsberater prüften, „wie ein potenzieller Kauf aussehen würde“. US-Außenminister Marco Rubio werde sich kommende Woche mit seinem dänischen Amtskollegen in Washington treffen, um über Grönland zu sprechen.
Eine der mit den Beratungen im Weißen Haus vertrauten Personen sagte Reuters, die internen Diskussionen über Einmalzahlungen seien in den vergangenen Tagen ernsthafter geworden. Die Berater zögen demnach höhere Summen in Betracht, wobei eine Zahlung von 100 000 Dollar pro Person eine reale Möglichkeit sei. Das entspräche einer Gesamtsumme von fast sechs Milliarden Dollar. Umfragen zufolge wünscht sich eine überwältigende Mehrheit der Grönländer die Unabhängigkeit. Sie sind demnach zwar offen für eine Trennung von Dänemark, einen Anschluss an die USA lehnen sie jedoch ab.
Die Regierungen in Kopenhagen und der grönländischen Hauptstadt Nuuk wiesen die Avancen der Amerikaner zurück. Die Insel mit ihren 57 000 Einwohnern stehe nicht zum Verkauf. „Genug ist genug. Schluss mit den Annexionsfantasien“, schrieb der grönländische Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen bereits am Sonntag. Auch führende europäische Staaten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme, dass Entscheidungen über die Beziehungen zwischen Grönland und Dänemark allein diesen beiden vorbehalten seien.
Das Drängen der US-Regierung auf eine Übernahme Grönlands hat in den vergangenen Tagen an Intensität gewonnen. Als Grund nennen Experten den Schwung aus der spektakulären Festnahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro am vergangenen Wochenende. Trump argumentiert seit Langem, die USA müssten Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit und wegen seiner Rohstoffvorkommen erwerben. Neben einem Kauf oder einer militärischen Intervention wird in Washington demnach auch ein Assoziierungsabkommen nach dem Vorbild kleiner Pazifikstaaten erwogen. Dies würde jedoch eine vorherige Unabhängigkeit Grönlands von Dänemark voraussetzen.
Eine der mit den Beratungen im Weißen Haus vertrauten Personen sagte Reuters, die internen Diskussionen über Einmalzahlungen seien in den vergangenen Tagen ernsthafter geworden. Die Berater zögen demnach höhere Summen in Betracht, wobei eine Zahlung von 100 000 Dollar pro Person eine reale Möglichkeit sei. Das entspräche einer Gesamtsumme von fast sechs Milliarden Dollar. Umfragen zufolge wünscht sich eine überwältigende Mehrheit der Grönländer die Unabhängigkeit. Sie sind demnach zwar offen für eine Trennung von Dänemark, einen Anschluss an die USA lehnen sie jedoch ab.
Die Regierungen in Kopenhagen und der grönländischen Hauptstadt Nuuk wiesen die Avancen der Amerikaner zurück. Die Insel mit ihren 57 000 Einwohnern stehe nicht zum Verkauf. „Genug ist genug. Schluss mit den Annexionsfantasien“, schrieb der grönländische Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen bereits am Sonntag. Auch führende europäische Staaten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme, dass Entscheidungen über die Beziehungen zwischen Grönland und Dänemark allein diesen beiden vorbehalten seien.
Das Drängen der US-Regierung auf eine Übernahme Grönlands hat in den vergangenen Tagen an Intensität gewonnen. Als Grund nennen Experten den Schwung aus der spektakulären Festnahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro am vergangenen Wochenende. Trump argumentiert seit Langem, die USA müssten Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit und wegen seiner Rohstoffvorkommen erwerben. Neben einem Kauf oder einer militärischen Intervention wird in Washington demnach auch ein Assoziierungsabkommen nach dem Vorbild kleiner Pazifikstaaten erwogen. Dies würde jedoch eine vorherige Unabhängigkeit Grönlands von Dänemark voraussetzen.
Viktoria Spinrad
Trump ordnet massive Käufe von Hypothekenanleihen an
Der selbst ernannte Staatsabbauer wird zum Interventionisten: Vor den Kongresswahlen im November ordnet US-Präsident Donald Trump einen massiven Ankauf von Hypothekenanleihen an, um damit Immobilienkredite günstiger zu machen. Er weise „seine Vertreter“ an, Immobilienanleihen im Wert von 200 Milliarden US-Dollar zu erwerben, kündigte Trump auf seiner Plattform Truth Social an. Dies werde zu niedrigeren Hypothekenzinsen und monatlichen Zahlungen führen und Immobilienbesitz erschwinglicher machen, schrieb er.
Trump verwies auf die Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac, die vom US-Staat nach der Hypothekenkrise von 2008 gerettet wurden. Sie hätten Reserven von 200 Milliarden Dollar (aktuell 172 Milliarden Euro). Die genauen Modalitäten und der Zeitrahmen der von Trump gewünschten Ankäufe von Hypothekenanleihen blieben zunächst unklar.
Trump hatte den Amerikanern im Wahlkampf nach der Inflation infolge der Corona-Pandemie niedrigere Lebenshaltungskosten versprochen. Doch Lebensmittel bleiben teuer, selbst für einen einfachen Kebab in Portland zahlt man schnell 14 Dollar. Auch Immobilienkredite bleiben teuer, trotz mehrerer Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Unterdessen macht die Demokratische Partei die hohen Kosten für Verbraucher in den USA zum Thema. Bei den Kongresswahlen im November müssen Trumps Republikaner Einbußen befürchten.
Trump verwies auf die Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac, die vom US-Staat nach der Hypothekenkrise von 2008 gerettet wurden. Sie hätten Reserven von 200 Milliarden Dollar (aktuell 172 Milliarden Euro). Die genauen Modalitäten und der Zeitrahmen der von Trump gewünschten Ankäufe von Hypothekenanleihen blieben zunächst unklar.
Trump hatte den Amerikanern im Wahlkampf nach der Inflation infolge der Corona-Pandemie niedrigere Lebenshaltungskosten versprochen. Doch Lebensmittel bleiben teuer, selbst für einen einfachen Kebab in Portland zahlt man schnell 14 Dollar. Auch Immobilienkredite bleiben teuer, trotz mehrerer Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Unterdessen macht die Demokratische Partei die hohen Kosten für Verbraucher in den USA zum Thema. Bei den Kongresswahlen im November müssen Trumps Republikaner Einbußen befürchten.
Viktoria Spinrad
US-Bundesbeamte schießen auf zwei Menschen in Portland
In der Stadt Portland im US-Bundesstaat Oregon haben US-Zoll- und Grenzschutzbeamte am Donnerstagnachmittag auf zwei Menschen geschossen und sie verletzt. Die beiden seien in ein Krankenhaus gebracht worden, ihr Zustand sei nicht bekannt, teilte die Polizei in Portland am Donnerstag mit. Lokalen Medien zufolge soll es sich um ein verheiratetes Paar handeln. Das FBI führt die Ermittlungen. Zum Zustand der Verletzten gab es zunächst keine Angaben.
Nach Darstellung des US-Heimatschutzministeriums hatten Angehörige der Grenzschutzbehörde ein Fahrzeug für eine gezielte Kontrolle angehalten. Die Person am Steuer habe versucht, die Beamten zu überfahren, hieß es in einem Beitrag auf der Plattform X. Einer der Beamten habe aus Selbstverteidigung einen Schuss abgegeben, während das Fahrzeug wegfuhr. Es sprach von einer Verbindung der beiden zur venezolanischen Gang "Tren de Aragua." Die beiden Angeschossenen setzten ihre Fahrt Polizeiangaben zufolge noch über mehrere Kilometer fort, bevor sie schließlich Hilfe riefen.
Der Bürgermeister von Portland, Keith Wilson zog eine direkte Verbindung zu den tödlichen Schüssen von ICE-Beamten am Vortag in Minneapolis: "Wir können nicht tatenlos zusehen, während verfassungsrechtliche Schutzbestimmungen erodieren und das Blutvergießen zunimmt. Portland ist kein Trainingsgelände für militarisierte Agenten." Der Polizeichef von Portland, Bob Day, bat die Bevölkerung derweil, Ruhe zu bewahren und betonte: "Das ist kein kleines Vorkommnis. Die Unsicherheit, Angst und Traurigkeit sind echt. Wir tun alles in unserer Macht, um Frieden, Ruhe und Sicherheit zu erhalten."
Die Gouverneurin von Oregon, Tina Kotek, mahnte: "Wenn ein Präsident lieber Familien kaputtmacht und es befürwortet, durch Angst und Hass statt durch gemeinsame Werte zu regieren, fördert man ein Klima der Gesetzlosigkeit und Rücksichtslosigkeit." Vertrauen aber sei essenziell für die Aufrechterhaltung der Rechtstaatlichkeit. Sie forderte Transparenz und Zusammenarbeit mit dem Bund. "Der Vorfall muss aufgearbeitet werden." Generalstaatsanwalt Dan Rayfield gab bekannt, dass das Justizministerium von Oregon eine offizielle Untersuchung der Schießerei der US-Grenzpolizei einleiten wird
Der Grenz- und Zollschutz ist normalerweise an Grenzen und Flughäfen aktiv. Die Behörde gehört - genau wie die Einwanderungsbehörde ICE - zum Heimatschutzministerium.
Nach Darstellung des US-Heimatschutzministeriums hatten Angehörige der Grenzschutzbehörde ein Fahrzeug für eine gezielte Kontrolle angehalten. Die Person am Steuer habe versucht, die Beamten zu überfahren, hieß es in einem Beitrag auf der Plattform X. Einer der Beamten habe aus Selbstverteidigung einen Schuss abgegeben, während das Fahrzeug wegfuhr. Es sprach von einer Verbindung der beiden zur venezolanischen Gang "Tren de Aragua." Die beiden Angeschossenen setzten ihre Fahrt Polizeiangaben zufolge noch über mehrere Kilometer fort, bevor sie schließlich Hilfe riefen.
Der Bürgermeister von Portland, Keith Wilson zog eine direkte Verbindung zu den tödlichen Schüssen von ICE-Beamten am Vortag in Minneapolis: "Wir können nicht tatenlos zusehen, während verfassungsrechtliche Schutzbestimmungen erodieren und das Blutvergießen zunimmt. Portland ist kein Trainingsgelände für militarisierte Agenten." Der Polizeichef von Portland, Bob Day, bat die Bevölkerung derweil, Ruhe zu bewahren und betonte: "Das ist kein kleines Vorkommnis. Die Unsicherheit, Angst und Traurigkeit sind echt. Wir tun alles in unserer Macht, um Frieden, Ruhe und Sicherheit zu erhalten."
Die Gouverneurin von Oregon, Tina Kotek, mahnte: "Wenn ein Präsident lieber Familien kaputtmacht und es befürwortet, durch Angst und Hass statt durch gemeinsame Werte zu regieren, fördert man ein Klima der Gesetzlosigkeit und Rücksichtslosigkeit." Vertrauen aber sei essenziell für die Aufrechterhaltung der Rechtstaatlichkeit. Sie forderte Transparenz und Zusammenarbeit mit dem Bund. "Der Vorfall muss aufgearbeitet werden." Generalstaatsanwalt Dan Rayfield gab bekannt, dass das Justizministerium von Oregon eine offizielle Untersuchung der Schießerei der US-Grenzpolizei einleiten wird
Der Grenz- und Zollschutz ist normalerweise an Grenzen und Flughäfen aktiv. Die Behörde gehört - genau wie die Einwanderungsbehörde ICE - zum Heimatschutzministerium.
Katja Guttmann
US-Senat will Kongresszustimmung für Truppen in Venezuela
Der US-Kongress soll nach dem Willen von Senatoren über künftige US-Truppeneinsätze in Venezuela mitentscheiden dürfen. Mit einer knappen Mehrheit stimmte der Senat als eine von beiden Kongresskammern bei einer Vorabstimmung für eine entsprechende Resolution. Diese sieht vor, dass US-Präsident Donald Trump das Parlament um Zustimmung für weitere militärische Einsätze in dem südamerikanischen Land bitten muss. Neben Demokraten hatten sich auch einige wenige Republikaner dafür ausgesprochen. Dass die Resolution aber tatsächlich durchgeht, ist unwahrscheinlich: Sie müsste zunächst vom republikanisch dominierten Repräsentantenhaus mehrheitlich abgesegnet werden, bevor dann auch US-Präsident Donald Trump selbst zustimmen muss.
Katja Guttmann
Vance bezeichnet Kritik an tödlichen Schüssen in Minneapolis als "absurd"
US-Vizepräsident J. D. Vance hat die Kritik an tödlichen Schüssen eines Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf eine Frau in Minneapolis als „absurd“ bezeichnet. „Dieser Mann hat nur seine Arbeit gemacht. Sie hat versucht, ihn daran zu hindern“, sagte Vance auf X.
Der Vizepräsident warf der Frau dabei unter anderem vor, die Arbeit der Strafverfolgung behindert zu haben. Der Beamte habe ferner die Schüsse nicht abgegeben, um die Frau bei der Flucht zu hindern. Stattdessen habe er „in Notwehr“ gehandelt. Lokale Behörden widersprechen dieser Darstellung. Vance bezeichnete den Vorfall als „Tragödie“.
Auch US-Präsident Donald Trump verteidigte den Schützen. Der demokratische Gouverneur des Bundesstaates, Tim Walz, warf der US-Regierung hingegen eine Führung vor, die darauf ausgelegt sei, „Angst, Schlagzeilen und Konflikt zu erzeugen“. Der demokratische Bürgermeister der Stadt hatte die Darstellung der Selbstverteidigung nach Sichtung von Videoaufnahmen entschieden zurückgewiesen.
Trump verschärft in seiner zweiten Amtszeit massiv seine Abschiebepolitik. ICE-Einsätze sind dabei ein wichtiger Bestandteil. Razzien der Behörde gegen Migranten mit teils vermummten Beamten führen regelmäßig in vielen demokratisch regierten Städten zu Protesten.
Der Vizepräsident warf der Frau dabei unter anderem vor, die Arbeit der Strafverfolgung behindert zu haben. Der Beamte habe ferner die Schüsse nicht abgegeben, um die Frau bei der Flucht zu hindern. Stattdessen habe er „in Notwehr“ gehandelt. Lokale Behörden widersprechen dieser Darstellung. Vance bezeichnete den Vorfall als „Tragödie“.
Auch US-Präsident Donald Trump verteidigte den Schützen. Der demokratische Gouverneur des Bundesstaates, Tim Walz, warf der US-Regierung hingegen eine Führung vor, die darauf ausgelegt sei, „Angst, Schlagzeilen und Konflikt zu erzeugen“. Der demokratische Bürgermeister der Stadt hatte die Darstellung der Selbstverteidigung nach Sichtung von Videoaufnahmen entschieden zurückgewiesen.
Trump verschärft in seiner zweiten Amtszeit massiv seine Abschiebepolitik. ICE-Einsätze sind dabei ein wichtiger Bestandteil. Razzien der Behörde gegen Migranten mit teils vermummten Beamten führen regelmäßig in vielen demokratisch regierten Städten zu Protesten.
Katja Guttmann
ICE-Opfer: Dreifache Mutter galt als "einfühlsamer und wunderbarer" Mensch
Die junge Frau, die am Mittwoch von einem Agenten der Einwanderungsbehörde ICE in ihrem Auto erschossen wurde, hieß laut US-Medien Renee Nicole Good. Die 37-jährige US-Amerikanerin starb nur wenige Straßen von dem Apartment entfernt, wo sie mit ihrem Lebensgefährten und einem ihrer Kinder, einem Sechsjährigen, lebte. Zwei ältere Kinder im Alter von zwölf und 15 Jahren wohnten laut Berichten bei anderen Familienmitgliedern. Sich selbst beschrieb Good auf Instagram als "Dichterin und Schriftstellerin und Ehefrau und Mutter und miese Gitarristin aus Colorado". Sie war zuvor mit Timmy Ray Macklin Jr. verheiratet, der 2023 im Alter von 36 Jahren verstarb.
Ihre eigene Mutter Donna Ganger nennt Good in einem Zeitungsbericht der Lokalzeitung Minnesota Star Tribune einen der nettesten Menschen: „Sie war äußerst einfühlsam. Sie hat sich ihr ganzes Leben lang um andere Menschen gekümmert. Sie war liebevoll, nicht nachtragend und warmherzig. Sie war ein wunderbarer Mensch“, so die Mutter.
Nach Angaben der Polizei blockierte die 37-Jährige in ihrem Auto eine Straße in Minneapolis, als sich ein ICE-Beamter zu Fuß näherte. Der Wagen setzte sich demnach in Bewegung, woraufhin mindestens zwei Schüsse fielen. Die Frau habe eine Kopfverletzung erlitten und sei im Krankenhaus für tot erklärt worden. Das Heimatschutzministerium teilte auf der Plattform X mit, die Frau habe versucht, Einsatzkräfte zu überfahren. Handy-Aufnahmen und Zeugenaussagen widersprechen dieser Darstellung. Am Mittwoch protestierten hunderte Menschen gegen den Einsatz von ICE-Agenten in Minneapolis.
Ihre eigene Mutter Donna Ganger nennt Good in einem Zeitungsbericht der Lokalzeitung Minnesota Star Tribune einen der nettesten Menschen: „Sie war äußerst einfühlsam. Sie hat sich ihr ganzes Leben lang um andere Menschen gekümmert. Sie war liebevoll, nicht nachtragend und warmherzig. Sie war ein wunderbarer Mensch“, so die Mutter.
Nach Angaben der Polizei blockierte die 37-Jährige in ihrem Auto eine Straße in Minneapolis, als sich ein ICE-Beamter zu Fuß näherte. Der Wagen setzte sich demnach in Bewegung, woraufhin mindestens zwei Schüsse fielen. Die Frau habe eine Kopfverletzung erlitten und sei im Krankenhaus für tot erklärt worden. Das Heimatschutzministerium teilte auf der Plattform X mit, die Frau habe versucht, Einsatzkräfte zu überfahren. Handy-Aufnahmen und Zeugenaussagen widersprechen dieser Darstellung. Am Mittwoch protestierten hunderte Menschen gegen den Einsatz von ICE-Agenten in Minneapolis.