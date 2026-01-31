Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Shutdown setzt ein – Abstimmung des Repräsentantenhauses frühstens am Montag
Epstein-Dokumente belasten US-Handelsminister Lutnick
Trump droht Iran mit „Armada“ und fordert Deal
USA steuern auf kurzen Regierungsstillstand zu
US-Justiz ermittelt gegen Bundesagenten nach tödlichen Schüssen in Minneapolis
Minneapolis scheitert vor Gericht mit Antrag gegen Razzien
Die US-Stadt Minneapolis ist vor Gericht mit der Forderung nach einem Stopp der Abschiebe-Razzien vorerst gescheitert. Eine Richterin eines Bundesgerichts im Bundesstaat Minnesota wies einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung zurück. Zur Begründung hieß es, dass die Kläger ihre Argumente nicht hinreichend dargelegt hätten. Der Fall an sich geht vor Gericht weiter, die Richterin entschied nur zur einstweiligen Verfügung.
Der Bundesstaat Minnesota und die Städte Minneapolis und St. Paul hatten gemeinsam gegen die US-Regierung geklagt. Sie sehen in den von Washington seit Dezember verordneten massiv aufgestockten Razzien gegen Migranten in dem Bundesstaat im Norden der USA eine Verletzung der eigenen Souveränität. Sie berufen sich darauf, dass die US-Verfassung die Souveränität von Bundesstaaten schützt. Außerdem beklagt der Bundesstaat Minnesota, dass er im Vergleich zu anderen Bundesstaaten in besonderem Maße von den Razzien betroffen sei und dadurch vom Bund diskriminiert werde.
Das Gericht betonte, dass seine jetzt getroffene Entscheidung in diesem Stadium keine endgültige darüber sei, ob die Ansprüche der Kläger an sich begründet sind oder nicht. Auch die Rechtmäßigkeit vieler konkreter Maßnahmen von Bundesbeamten bei den Abschiebe-Razzien sei kein Gegenstand der Entscheidung, hob das Gericht hervor.
Die Klage war kurz nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der Einwanderungsbehörde ICE auf die US-Bürgerin Renée Good in Minneapolis eingereicht worden. Später wurde auch der US-Bürger Alex Pretti in der Stadt bei einem Einsatz von Bundesbeamten getötet.
Epstein-Dokumente: Slowakischer Ex-Außenminister tritt als Regierungsberater zurück
Die Veröffentlichung neuer Epstein-Dokumente hat auch in Europa Auswirkungen: Der slowakische Ex-Außenminister Miroslav Lajčák hat in diesem Zusammenhang seinen Rücktritt als Regierungsberater erklärt. Er sei damit einer Forderung der Opposition sowie von Teilen der Koalition nachgekommen, berichtete die Agentur TASR. Ministerpräsident Robert Fico habe die Entscheidung angenommen, zugleich aber den Verlust eines erfahrenen außenpolitischen Beraters bedauert.
Zuvor hatte das Nachrichtenportal „360tka“ Chatprotokolle veröffentlicht, die aus den neu vom US-Justizministerium veröffentlichten Ermittlungsakten zum Fall Epstein stammen sollen. Diesen zufolge hat der US-Multimillionär Jeffrey Epstein Lajčák junge Frauen angeboten. Sie seien „wahrscheinlich zu jung für dich“, habe Epstein geschrieben, worauf Lajčák geantwortet habe: „Du hast mich nicht in Action erlebt.“ Der Politiker habe im Gegenzug seine Kontakte zu Fico angeboten. Lajčák wies die Vorwürfe zurück: „Ich stehe unter Schock.“ Er habe nie mit Epstein über Frauen gesprochen und auch keine Treffen für diesen organisiert. Lajčák war von 2009 bis 2010 und noch einmal von 2012 bis 2020 slowakischer Außenminister. Von September 2017 bis September 2018 amtierte er als Präsident der UN-Generalversammlung.
Epstein-Akten beinhalten möglicherweise auch Kommunikation mit ehemaligem Prinz Andrew
Die jüngst veröffentlichten Akten im Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein scheinen Einblick in dessen Korrespondenz mit dem früheren britischen Prinzen Andrew zu geben. So scheint aus einem E-Mail-Verlauf hervorzugehen, dass Epstein im Jahr 2010 für Andrew ein Dinner mit einer 26-jährigen Russin in London vermittelte – kurz nachdem der US-Amerikaner seine Strafe wegen Prostitution Minderjähriger abgesessen hatte. In der Antwort, die mit Andrews Signatur „HRH The Duke of York KG“ versehen und mit dem Buchstaben „A“ unterzeichnet ist, heißt es: „(...) ich wäre entzückt, sie zu sehen“.
Der sehr gut vernetzte Epstein betrieb er über Jahre einen Missbrauchsring. Andrew beteuerte stets, von den Machenschaften seines Freundes nichts mitbekommen zu haben. Dabei warf die inzwischen gestorbene US-Amerikanerin Virginia Giuffre Andrew vor, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben, unter anderem als Minderjährige im Jahr 2001 in London. Im Zuge dieser Vorwürfe verlor Andrew seinen Titel „Prinz“, ihm wurden alle Ehren und Titel aberkannt.
Die Zuordnung der teils geschwärzten Akten ist zuweilen schwierig. Weitere E-Mails legen nahe, dass es sich bei einem mysteriösen Kontakt der Epstein-Vertrauten Maxwell namens „The Invisible Man“ (Der unsichtbare Mann) um Andrew handeln könnte. So wird etwa ein möglicher Aufenthalt auf der Privatinsel Epsteins, Little Saint James, diskutiert, an dem der mit „A“ unterzeichnende Kontakt wegen seiner Kinder nicht teilnehmen kann.
Weitere Dokumente zeigen einen Mail-Verkehr zwischen Epstein und einer Sarah aus dem Jahr 2009. Der Inhalt legt nahe, dass es sich dabei um Andrews Ex-Frau Sarah „Fergie“ Ferguson handelt. „Fergie“ hatte bereits 2011 in einem Interview mit der Zeitung Evening Standard zugegeben, von Epstein 15 000 Pfund (derzeit etwa 17 000 Euro) angenommen zu haben und die Verbindung zu dem Sexualstraftäter bedauert.
Andrew Mountbatten-Windsor verliert nicht nur seinen Titel, sondern auch seinen Wohnsitz. Lesen Sie dazu mehr im Text von Alexander Menden:
Shutdown setzt ein – Abstimmung des Repräsentantenhauses frühstens am Montag
Die Finanzierung zahlreicher Regierungsgeschäfte in den USA ist ausgelaufen. Damit setzt ein sogenannter Shutdown ein. Das Repräsentantenhaus beschloss die nötigen Haushaltsgesetze nicht rechtzeitig vor dem Auslaufen der bisherigen Finanzierung in der Nacht auf Samstag (Ortszeit).
Dieser ist aber voraussichtlich nur von kurzer Dauer: Weil der aktuelle Übergangshaushalt ausläuft und die Anschlussfinanzierung noch nicht beschlossen wurde. Im US-Senat einigten sich Republikaner und Demokraten auf ein Gesetzespaket, mit dem mehrere Ministerien und Behörden finanziert werden sollen. Damit Geld fließt, muss nach dem Senat auch noch die andere Parlamentskammer zustimmen, das Repräsentantenhaus. Eine Abstimmung dort wird nicht vor Montag erwartet.
Teil des Pakets ist eine Sonderregelung für das Heimatschutzministerium, für das zunächst nur ein zweiwöchiger Übergangshaushalt vorgesehen ist. Der Grund sind Forderungen der Demokraten. Sie hatten das Haushaltspaket im Senat zunächst aus Protest gegen die rigorose Abschiebe-Politik von US-Präsident Donald Trumps Regierung blockiert.
Epstein-Dokumente belasten US-Handelsminister Lutnick
Neu veröffentlichte Dokumente des US-Justizministeriums belasten Präsident Trumps Handelsminister Howard Lutnick. Die am Freitag veröffentlichten Unterlagen zeigen laut Analyse mehrerer US-Medien, dass Lutnick im Dezember 2012 Jeffrey Epsteins Privatinsel besuchte - Jahre nachdem er behauptet hatte, alle Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter abgebrochen zu haben.
Demnach belegen die E-Mails, dass Lutnick Epstein kontaktierte, um mit seiner und einer weiteren Familie zu einem Essen auf „Little St. James“ zu kommen. Seine Ehefrau Allison schrieb begeistert, sie würden mit einer 188-Fuß-Yacht namens „Excellence“ anreisen. Ein Tag nach dem geplanten Treffen am 23. Dezember 2012 schrieb Epsteins Assistent an Lutnick: „Nice seeing you“ - ein Hinweis darauf, dass das Treffen stattfand. Zudem zeigen die Unterlagen der New York Times (NYT) zufolge, dass Lutnick und Epstein auch in den Jahren darauf miteinander zu tun hatten, etwa bei einem Wohltätigkeitsdinner.
Dies steht im direkten Widerspruch zu Lutnicks öffentlichen Aussagen. In einem Podcast-Interview 2024 behauptete der Milliardär, er und seine Frau seien bereits 2005 so „angewidert“ von Epstein gewesen, dass sie beschlossen hätten, „niemals wieder mit dieser widerlichen Person in einem Raum zu sein“. Als die New York Times ihn am Freitag konfrontierte, sagte Lutnick, er könne den Besuch nicht kommentieren, da er nicht die neuen Dokumente der Epstein Files kenne. Laut der NYT sagte er: „Ich habe null Zeit mit ihm verbracht“ und legte auf.
Lutnick gilt als einer von Trumps loyalsten Vertrauten im Kabinett und einer seiner größten Geldgeber. Wie Politico berichtet, kennen sich die beiden seit über drei Jahrzehnten aus der New Yorker Charity-Szene. Der 63-jährige Milliardär war CEO eines US-amerikanischen
Finanzdienstleistungsunternehmens. 2016 soll der Trump noch einen „Trottel“ genannt und Geld für Hillary Clinton gesammelt haben.
Bruce Springsteen tritt in Minneapolis auf
Rocklegende Bruce Springsteen ist am Freitag bei eisigen Temperaturen in Minneapolis aufgetreten und hat mit einem eigens komponierten Lied gegen die tödlichen ICE-Einsätze von US-Präsident Donald Trump protestiert. „The Boss“ schloss sich damit Tausenden Demonstranten an, die in der Innenstadt gegen die „Operation Metro Surge“ protestierten, bei der zwei US-Bürger von Einwanderungsbeamten getötet wurden. Springsteens Auftritt verlieh den landesweiten Protesten zusätzliche Aufmerksamkeit – die Demonstrationen hatten sich auf 46 Bundesstaaten ausgeweitet.
Schüler und Lehrer verließen im ganzen Land den Unterricht, um den Abzug von ICE-Mitarbeitern aus Minnesota zu fordern. In Aurora (Colorado) und Tucson (Arizona) blieben Schulen komplett geschlossen, da massenhaft Lehrer und Schüler dem Unterricht fernblieben. Trump hat 3000 ICE-Mitarbeiter in die Region Minneapolis entsandt – fünfmal so viele wie die örtliche Polizei dort hat.
Bruce Springsteen tritt im Stadtzentrum von Minneapolis auf, um gegen Bundesbeamte in Minnesota zu protestieren. . Alex Kormann/Minnesota Star Trib/dpa
Trump droht Iran mit „Armada“ und fordert Deal
US-Präsident Donald Trump hat Iran massiv unter Druck gesetzt: Er verhängte neue Sanktionen und kündigte an, eine „Armada“ in Richtung Iran zu entsenden, die größer sei als die Flotte beim Venezuela-Einsatz. „Wenn wir einen Deal machen, ist das gut. Wenn nicht, werden wir sehen, was passiert“, drohte Trump am Freitag. Gleichzeitig behauptete er, 837 geplante Hinrichtungen von Demonstranten verhindert zu haben: „Ich sagte ihnen: 'Wenn ihr das tut, werdet ihr einen Preis zahlen, wie ihn noch niemand zuvor gezahlt hat.'"
Irans Außenminister Abbas Araghchi warnte vor einem Flächenbrand im Nahen Osten, sollten die USA angreifen. Er signalisierte zwar Gesprächsbereitschaft, machte aber klar: Iran werde „niemals über sein Raketenprogramm verhandeln“ und „unter keinen Umständen Diktate akzeptieren". Die Spannungen ließen bereits die Ölpreise um sieben Prozent auf über 70 Dollar steigen, während US-Verbündete wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate verzweifelt auf Deeskalation drängen.
Pentagon: USA genehmigen Rüstungsgeschäfte mit Israel über 6,5 Milliarden Dollar
Die US-Regierung hat potenzielle Militärverkäufe an Israel im Wert von mehr als 6,5 Milliarden Dollar genehmigt. Dies teilte das Pentagon am Freitag (Ortszeit) mit. Die Genehmigung durch das US-Außenministerium umfasse drei separate Verträge. Darunter sei ein möglicher Verkauf von leichten taktischen Fahrzeugen samt Ausrüstung für schätzungsweise 1,98 Milliarden Dollar sowie der Verkauf von Apache-Kampfhubschraubern des Typs AH-64E für 3,8 Milliarden Dollar. Ein dritter Rüstungsauftrag habe ein Volumen von 740 Millionen Dollar.
Die massive Rüstungslieferung unterstreicht Trumps bedingungslose Unterstützung für Israel trotz anhaltender internationaler Kritik am Gaza-Krieg. Die neuen Apache-Kampfhubschrauber würden Israels Flotte erheblich verstärken - sie haben sich seit dem 7. Oktober als wichtiges Mittel bei der schnellen Reaktion auf Terrorangriffe erwiesen.
Auf Geheiß der USA: Venezuela kündigt Amnestie für politische Gefangene an
Venezuelas Übergangsregierung hat am Freitag eine umfassende Amnestie für politische Gefangene angekündigt - ein weiterer Schritt, um den Forderungen Washingtons nach dem Sturz von Nicolás Maduro zu entsprechen. Die kommissarische Präsidentin Delcy Rodríguez kündigte an, ein entsprechendes Gesetz an die Nationalversammlung zu senden, das Hunderte von Gefangenen begünstigen könnte. Anders als bei bisherigen Freilassungen, die oft mit Reiseverboten und Redebeschränkungen verbunden waren, würde das Amnestiegesetz die Strafverfahren komplett löschen.
Die Ankündigung ist Teil einer Serie von Zugeständnissen der neuen venezolanischen Führung an die Trump-Regierung. Seit Maduros Gefangennahme am 3. Januar haben die USA ihre Forderungen durchgesetzt: Venezuela hat bereits über 600 Gefangene freigelassen, das nationalistische Kohlenwasserstoffgesetz reformiert und sich zur Zusammenarbeit bei Öl- und Gasgeschäften verpflichtet. Trump lobte diese Schritte als „sehr wichtige und kluge Geste“ der Übergangsregierung.
Parallel dazu stellen die USA die diplomatischen Beziehungen wieder her: Sie haben Laura Dogu als Geschäftsträgerin ernannt, arbeiten an der Wiedereröffnung ihrer Botschaft in Caracas und haben den Luftraum über Venezuela wieder freigegeben.
USA steuern auf kurzen Regierungsstillstand zu
Der US-Senat hat im Haushaltsstreit den Weg für einen Kompromiss zur Abwendung eines längeren Shutdowns geebnet. Die Kammer verabschiedete am Freitag einstimmig eine Verlängerung der Finanzierung für das Heimatschutzministerium (DHS) um zwei Wochen. Die Gesetzesvorlage geht nun an das Repräsentantenhaus. Damit steuert die US-Regierung auf einen teilweisen Stillstand der Regierungsbehörden („Shutdown") zu.
Da das Repräsentantenhaus erst am Montag wieder tagt, gilt eine rechtzeitige Einigung im Haushaltsstreit vor Ablauf der Frist am Freitag um Mitternacht (Ortszeit) als unwahrscheinlich. Ohne das Votum der zweiten Kammer ist der Finanzierungsstopp unvermeidlich, wenn auch voraussichtlich nur von kurzer Dauer.
Mit der vom Senat verabschiedeten Verlängerung soll Zeit für Verhandlungen über die umstrittenen Einsätze der Einwanderungsbehörden gewonnen werden. Hintergrund ist ein Streit über die Befugnisse ebendieser Behörden. Der nun vom Senat gebilligte Plan sieht vor, den Etat für das Heimatschutzministerium vom breiteren Haushaltspaket abzukoppeln. Während die übrigen Ministerien regulär finanziert blieben, würde die DHS-Finanzierung nur um zwei Wochen verlängert, um Zeit für Verhandlungen über die Polizeimethoden zu gewinnen. Die Demokraten hatten mit einer Blockade gedroht, nachdem am vergangenen Wochenende in Minneapolis mit dem Krankenpfleger Alex Pretti bereits der zweite unbescholtene US-Bürger in diesem Monat von Fahndern der Einwanderungsbehörde ICE erschossen worden war.
Die Demokraten fordern als Konsequenz für ICE-Mitarbeiter das Tragen von Körperkameras, ein Verbot von Gesichtsmasken sowie die Pflicht zu richterlichen Durchsuchungsbeschlüssen. Republikaner signalisierten bei einigen Punkten Gesprächsbereitschaft. Beide Parteien sind bemüht, eine Eskalation wie im vergangenen Herbst zu vermeiden. Damals hatte ein Streit über das Gesundheitswesen zu einem 43-tägigen Shutdown geführt, der die US-Wirtschaft schätzungsweise elf Milliarden Dollar kostete.
Trumps Kandidat für Fed-Chefposten stößt auf Widerstand in eigenen Reihen
Die Nominierung von Kevin Warsh als neuer Chef der US-Notenbank Fed durch Präsident Donald Trump stößt auf unerwarteten Widerstand im Lager der Republikaner. Senator Thom Tillis kündigte an, die Bestätigung im Kongress zu blockieren. Er werde gegen jeden Kandidaten für die Fed-Spitze stimmen, solange die Untersuchung des Justizministeriums gegen den amtierenden Notenbankchef Jerome Powell nicht „vollständig und transparent geklärt“ sei, schrieb der Republikaner auf der Plattform X. Trump reagierte verärgert und bezeichnete Tillis als „Blockierer“. Wenn der Senator nicht zustimme, müsse man eben warten, bis sein Nachfolger im Amt sei, sagte der Präsident im Weißen Haus.
Tillis sitzt im Bankenausschuss des Senats, der für die Bestätigung von Fed-Personalien zuständig ist. Da die Republikaner dort nur eine knappe Mehrheit von 13 zu elf Stimmen haben, kann ein einziger Abweichler das Verfahren stoppen, bevor es das Plenum des Senats erreicht. Hintergrund des Streits ist eine Untersuchung gegen Powell wegen angeblicher Kostenüberschreitungen bei Renovierungsarbeiten, die Powell als Vorwand für politischen Druck auf die Zinspolitik bezeichnet.
Tillis nannte die Ermittlungen „dubios“. Zur Kritik Trumps an seinem Vorgehen sagte er, dies beweise, wie die Gewaltenteilung funktioniere: Ein einzelner Senator könne verhindern, dass der „mächtigste Mann des Planeten“ die Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit der Fed untergrabe, sagte Tillis vor Reportern.
Neben dem internen Streit droht Warsh auch Gegenwind von den Demokraten. Senatorin Elizabeth Warren erklärte, die Nominierung sei der jüngste Versuch Trumps, die Kontrolle über die Fed zu übernehmen. Warsh habe offenbar den „Loyalitätstest“ bestanden.
Der Ex-Investmentbanker Kevin Warsh hat sich vom Insider zum Kritiker der Fed gewandelt. Aber erfüllt er auch Trumps Wunsch nach niedrigen Zinsen?
US-Justiz ermittelt gegen Bundesagenten nach tödlichen Schüssen in Minneapolis
Das US-Justizministerium hat nach den tödlichen Schüssen von Bundespolizisten auf den US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis Ermittlungen eingeleitet. Vize-Justizminister Todd Blanche bestätigte auf einer Pressekonferenz, dass die Bürgerrechtsabteilung des Ministeriums gemeinsam mit der Bundespolizei FBI untersuche, ob Polizisten dabei gegen Bürgerrechte verstoßen haben. Verfassungsmäßige Rechte schützen in den USA vor unverhältnismäßiger Gewalt.
Der 32-jährige Pretti war am vergangenen Samstag bei einem Einsatz von Bundesagenten des Heimatschutzministeriums in Minneapolis tödlich getroffen worden. Medien berichteten nach dem Vorfall, dass Videoaufnahmen den anfänglichen Darstellungen aus dem Heimatschutzministerium widersprechen, wonach Pretti die Polizisten mit einer Waffe bedroht habe. Der Tod des Mannes und das Vorgehen der Bundesbehörden im Rahmen der Durchsetzung der Einwanderungspolitik hatten in Minnesota und landesweit Empörung und Proteste ausgelöst.
Man schaue sich „alles an, was Aufschluss darüber geben kann, was an diesem Tag sowie in den Tagen und Wochen davor geschehen ist“, sagte Blanche bei der Pressekonferenz. Dazu gehörten Videoaufnahmen, Zeugenaussagen und weitere Beweismittel. Das FBI ermittle, das Heimatschutzministerium arbeite parallel an einer eigenen Untersuchung.
Die Entscheidung löste eine Debatte aus, warum der Fall Pretti als möglicher Bürgerrechtsverstoß geprüft wird, nicht aber der Tod von Renée Good, die Anfang Januar ebenfalls in Minneapolis von Bundespolizisten erschossen worden war. Blanche betonte, die Bürgerrechtsabteilung untersuche nicht jeden Schusswaffeneinsatz von Sicherheitskräften. Dafür müsse es besondere Umstände oder bislang ungeklärte Tatsachen geben, die eine solche Prüfung rechtfertigten.
Trump: Mehr Kriegsschiffe in Richtung Iran unterwegs
US-Präsident Donald Trump verstärkt mit neuen Drohungen den Druck auf Iran. Aktuell seien weitere Kriegsschiffe in Richtung des Landes unterwegs – „und hoffentlich werden wir einen Deal machen“, sagte Trump bei einem Auftritt im Weißen Haus. „Wenn es keinen Deal gibt – mal sehen, was dann passiert“, fügte er hinzu.
Trump behauptete erneut, dass er mit seiner Gewaltdrohung an die iranische Regierung die geplante Hinrichtung von 837 Menschen verhindert habe. Er habe die Machthaber in Teheran gewarnt, dass sie dann „einen Preis dafür bezahlen würden, wie ihn noch nie jemand bezahlt hat“, sagte er. Der US-Präsident wollte sich nicht dazu äußern, ob er Iran Fristen gesetzt habe, sagte dazu aber: „Sie wissen auf jeden Fall Bescheid.“ Er bekräftigte, dass Iran einen Deal eingehen wolle.
Trump hatte der Regierung in Teheran im Zusammenhang mit der gewaltsamen Niederschlagung der jüngsten Proteste mit militärischen Angriffen gedroht. Nach der Absage der laut ihm geplanten Hinrichtungen kam es nicht dazu. Trump betont, dass er kein Atomwaffenprogramm in Iran tolerieren werde. Im Juni vergangenen Jahres hatten US-Flugzeuge Anlagen in Iran bombardiert, in denen nach westlichen Erkenntnissen an Atomwaffen gearbeitet wird.
US-Justizministerium veröffentlicht neue Tranche von Dateien im Fall Epstein
Das US-Justizministerium hat die Veröffentlichung von weiteren Dateien im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein bekannt gegeben. Demnach soll es sich um mehr als drei Millionen Seiten neues Material handeln.
Laut einer Mitteilung des Ministeriums sollen in der nun veröffentlichten Tranche mehr als 2000 Videos und 180 000 Bilder enthalten sein. Ob sich neue Erkenntnisse in dem Fall ergeben, war unmittelbar nach der Veröffentlichung auf der Homepage des Ministeriums noch unklar. Inzwischen sind dort elf Datensätze abrufbar.
Der in einflussreichen Kreisen gut vernetzte Epstein hatte über viele Jahre einen Missbrauchsring betrieben und selbst systematisch Minderjährige missbraucht. Nach seiner Festnahme starb er 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle. Offiziell gilt sein Tod als Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für wilde Spekulationen, weil er beste Kontakte in die US-amerikanische High Society hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – und auch US-Präsident Donald Trump verbrachte damals Zeit mit Epstein, wie mehrere Party-Videos belegen. Trump wurde bisher nicht wegen eines Rechtsverstoßes im Zusammenhang mit Epstein angeklagt.
Im Dezember unterschrieb Trump aufgrund des großen Drucks widerstrebend ein Gesetz des US-Kongresses, mit dem das Justizministerium verpflichtet wurde, Ermittlungsakten im Fall Epstein offenzulegen. Obwohl die Frist dafür verstrichen ist, wurde zunächst nur ein Teil der Daten freigegeben. Trump wollte die Akten nicht veröffentlicht sehen – warum, ist unklar. Im Wahlkampf hatte er das noch gefordert.
Ehemaliger CNN-Moderator in Verbindung mit Protesten in Minnesota festgenommen
Der Journalist Don Lemon soll seinem Anwalt zufolge festgenommen worden sein, nachdem er in Minnesota Proteste in einer Kirche begleitet hatte. Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf seinen Anwalt, er sei am Donnerstagabend in Los Angeles von Bundespolizisten verhaftet worden.
Die Festnahme soll auf ein Video Lemons von einer Protestaktion zurückgehen, bei der Demonstranten einen Gottesdienst störten. Sie drangen in die Kirche ein, weil der Pastor für die Einwanderungsbehörde ICE arbeiten sollte. Lemon hatte die Aktion laut seinem Anwalt als Journalist begleitet. „Don ist seit 30 Jahren Journalist, und seine verfassungsmäßig geschützte Arbeit in Minneapolis unterschied sich nicht von seiner bisherigen Tätigkeit“, wird sein Anwalt Abbe Lowell in verschiedenen US-amerikanischen Medien zitiert. Er bezeichnete Lemons Verhaftung als „beispiellosen Angriff auf den ersten Verfassungszusatz“.
CNN gegenüber haben Mitarbeiter des Justizministeriums die Anklage Lemons bestätigt. Er habe kein Recht gehabt, sich auf dem Privatgrundstück der Kirche aufzuhalten, zitiert CNN die Beamten, und habe mit seiner Störung des Gottesdienstes möglicherweise das Recht der Gläubigen auf freie Religionsausübung beeinträchtigt. Generalstaatsanwältin Pam Bondi bezeichnete die Szene in einem Interview mit Fox News als „entsetzlich“. Don Lemon moderierte 17 Jahre bei CNN und wurde 2023 entlassen.
