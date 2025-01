Bericht: Trump erwägt Aufschub von Tiktok-Verbot

Donald Trump erwägt einem Medienbericht zufolge, dem umstrittenen sozialen Netzwerk Tiktok vorerst den weiteren Betrieb zu erlauben. Der künftige Präsident prüfe einen Erlass, der ein drohendes Verbot aussetzen würde, bis ein neuer Besitzer für die Plattform gefunden sei, berichtete die New York Times unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Person.



Zuvor hatte der designierte neue Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz dem Sender Fox News gesagt, man werde eine Abschaltung von Tiktok in den USA verhindern, solange über einen Deal verhandelt werde. Er wies auf eine Passage in dem entsprechenden Gesetz hin, wonach es einen 90-tägigen Aufschub geben könne. Die Washington Post hatte in der Nacht ebenfalls von der Möglichkeit eines Aufschubs per Dekret berichtet.



Ein vom scheidenden Präsidenten Joe Biden im April unterzeichnetes Gesetz sieht vor, dass Tiktok von Sonntag an in den USA nicht mehr in den App-Stores von Apple und Google heruntergeladen werden kann, wenn der chinesische Mutterkonzern Bytedance die App nicht verkauft. Insidern zufolge will Tiktok seinen Betrieb in den USA dann einstellen. Trump hatte am Dienstag erklärt, er wolle genug Zeit für eine „politische Lösung“ des Problems. Tiktok und Bytedance stehen wegen ihrer Nähe zur chinesischen Regierung unter Spionageverdacht. Alle drei weisen den Vorwurf zurück.



Tiktok-Chef Shou Chew plant unterdessen laut Medienberichten, am Montag bei Trumps Amtseinführung dabei zu sein.