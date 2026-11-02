Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Wahlstreit in Kalifornien: Trump schaltet Supreme Court ein
Trump auf der Liste der größten „ Feinde der Pressefreiheit “
Gericht weist Trump-Klage zu Wahl in Alaska ab
Midterms: Demokratin Stevens unterstützt Republikaner Rogers
Trump scheitert mit Zehn-Milliarden-Klage gegen das "Wall Street Journal"
Carim Soliman
Wahlstreit in Kalifornien: Trump schaltet Supreme Court ein
Die US-Regierung von Präsident Donald Trump zieht einen Tag vor den Parlamentswahlen wegen angeblich falsch ausgegebener Stimmzettel in Kalifornien vor den Obersten Gerichtshof. Mit dem Eilantrag will sie eine einstweilige Verfügung erwirken, bis in der Berufungssache entschieden ist, wie aus dem Dokument hervorgeht. Die Regierung wirft Kalifornien vor, Stimmzettel an Menschen ausgegeben zu haben, die keine Staatsangehörigen sind. Bei Bundeswahlen dürfen nur US-Staatsbürger abstimmen.
Kalifornien soll laut dem Antrag unrechtmäßig ausgefüllte Stimmzettel gesondert aufbewahren, bis die Identität der Abstimmenden geklärt ist. Sie hatte die Zahl von mehr als 20 000 möglichen Fällen aufgeführt. Bei Gerichten niedrigerer Instanzen war die Trump-Regierung zuvor gescheitert.
Es blieb unklar, ob und wann der Supreme Court entscheidet und ob sich das auf die Parlamentswahlen auswirken wird. Am Dienstag wird in den USA über alle Sitze des Repräsentantenhauses sowie über rund ein Drittel der Sitze des Senats abgestimmt. In Kalifornien an der Westküste schneiden bei Wahlen traditionell die Demokraten stark ab. Die Trump-Regierung hat bereits Zweifel an der Rechtmäßigkeit mehrerer US-Wahlen geschürt, ohne haltbare Belege zu liefern.
Kalifornien soll laut dem Antrag unrechtmäßig ausgefüllte Stimmzettel gesondert aufbewahren, bis die Identität der Abstimmenden geklärt ist. Sie hatte die Zahl von mehr als 20 000 möglichen Fällen aufgeführt. Bei Gerichten niedrigerer Instanzen war die Trump-Regierung zuvor gescheitert.
Es blieb unklar, ob und wann der Supreme Court entscheidet und ob sich das auf die Parlamentswahlen auswirken wird. Am Dienstag wird in den USA über alle Sitze des Repräsentantenhauses sowie über rund ein Drittel der Sitze des Senats abgestimmt. In Kalifornien an der Westküste schneiden bei Wahlen traditionell die Demokraten stark ab. Die Trump-Regierung hat bereits Zweifel an der Rechtmäßigkeit mehrerer US-Wahlen geschürt, ohne haltbare Belege zu liefern.
Trump auf der Liste der größten „Feinde der Pressefreiheit“
US-Präsident Donald Trump ist von der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen auf die Liste der weltweit größten „Feindinnen und Feinde der Pressefreiheit“ gesetzt worden. Er und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi seien neu auf der Liste, teilte Reporter ohne Grenzen mit. Laut der Organisation stellt die sogenannte Feindesliste exemplarisch Akteure vor, die die Pressefreiheit gezielt und massiv untergraben.
„Die USA unter Donald Trump zeigen, wie schnell sich die Lage der Pressefreiheit verschlechtern kann, wenn politische Macht dazu eingesetzt wird, unliebsame Medien einzuschüchtern und ihre Arbeit zu behindern. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit hat der US-Präsident seine Angriffe auf die Presse massiv ausgeweitet“, hieß es aus Anlass des Internationalen Tags zur Beendigung der Straflosigkeit für Verbrechen an Journalisten am 2. November. Die USA belegen in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen inzwischen Platz 64 von 180 Ländern.
Überdies verschärfe die Macht großer Technologiekonzerne über digitale Märkte und Werbeeinnahmen die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage vieler Medien. Die Technologiekonzerne Alphabet (Google, Youtube) und Meta (Facebook, Instagram, Threads, Whatsapp) schwächten die Medien finanziell. Der weltweite Werbemarkt habe 2026 ein Volumen von mehr als 1,3 Billionen US-Dollar erreicht, „aber nicht der Journalismus profitiert, sondern allen voran die Digitalkonzerne selbst“, teilte Reporter ohne Grenzen mit.
„Die USA unter Donald Trump zeigen, wie schnell sich die Lage der Pressefreiheit verschlechtern kann, wenn politische Macht dazu eingesetzt wird, unliebsame Medien einzuschüchtern und ihre Arbeit zu behindern. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit hat der US-Präsident seine Angriffe auf die Presse massiv ausgeweitet“, hieß es aus Anlass des Internationalen Tags zur Beendigung der Straflosigkeit für Verbrechen an Journalisten am 2. November. Die USA belegen in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen inzwischen Platz 64 von 180 Ländern.
Überdies verschärfe die Macht großer Technologiekonzerne über digitale Märkte und Werbeeinnahmen die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage vieler Medien. Die Technologiekonzerne Alphabet (Google, Youtube) und Meta (Facebook, Instagram, Threads, Whatsapp) schwächten die Medien finanziell. Der weltweite Werbemarkt habe 2026 ein Volumen von mehr als 1,3 Billionen US-Dollar erreicht, „aber nicht der Journalismus profitiert, sondern allen voran die Digitalkonzerne selbst“, teilte Reporter ohne Grenzen mit.
Carim Soliman
Carney: Gutes Gespräch mit Trump über Handel zwischen Kanada und USA
Der kanadische Ministerpräsident Mark Carney hat nach eigenen Angaben ein gutes Gespräch mit US-Präsident Donald Trump über die Zukunft des Handels zwischen ihren beiden Ländern geführt. Der Austausch knüpfe an die jüngsten konstruktiven Gespräche über die Grundzüge eines für beide Seiten vorteilhaften Handelsabkommens an, teilte Carney am Sonntag auf der Online-Plattform X mit.
Mark Carney on Twitter / X
Good conversation with President @realDonaldTrump on the future of Canada-U.S. trade. This builds on our recent constructive discussions on the outlines of a mutually beneficial trade deal that would create jobs for our workers, boost affordability for families, and fully…— Mark Carney (@MarkJCarney) November 1, 2026
x.com
Ein solches Abkommen werde Arbeitsplätze schaffen, Produkte erschwinglicher machen und die Sprachen, Kultur und Souveränität Kanadas uneingeschränkt respektieren. „Unsere Teams werden nun in den kommenden Wochen daran arbeiten, dieses Ergebnis zu erzielen“, schrieb Carney. Trump zufolge hat die US-Regierung „das Konzept eines sehr guten Abkommens“. Details zu einem neuen Handelsabkommen nannte er jedoch nicht.
Die beiden Nachbarländer liegen seit Monaten in einem Handelsstreit und haben einander mit Zöllen in Milliardenhöhe belegt. Die Zölle sind vor den US-Zwischenwahlen am Dienstag in einigen nördlichen US-Grenzstaaten wie Michigan und Maine zu einem Wahlkampfthema geworden.
Die beiden Nachbarländer liegen seit Monaten in einem Handelsstreit und haben einander mit Zöllen in Milliardenhöhe belegt. Die Zölle sind vor den US-Zwischenwahlen am Dienstag in einigen nördlichen US-Grenzstaaten wie Michigan und Maine zu einem Wahlkampfthema geworden.
Carim Soliman
Gericht weist Trump-Klage zu Wahl in Alaska ab
Ein Gericht in Alaska hat einen Eingriff der US-Regierung in die Zwischenwahlen in dem Bundesstaat gestoppt. Es gab Anträgen auf die Abweisung einer entsprechenden Klage statt.
Die Klage sollte verhindern, dass die Wahlergebnisse bestätigt werden, falls dem amtierenden republikanischen Senator Dan S. Sullivan wegen einer Namensverwechslung am Ende Stimmen fehlen. Eingereicht hatte sie das Justizministerium auf Anweisung von US-Präsident Trump.
Seit Wochen steht der Fall des doppelten Namens Sullivan auf dem Stimmzettel in Alaska im Fokus. Amtsinhaber Sullivan tritt gegen die demokratische Kontrahentin Mary Peltola und den politischen Neuling Dan J. Sullivan an. Trump und seine Partei befürchten, dass unaufmerksame Wähler aufgrund der Namensgleichheit zwischen Amtsinhaber und Herausforderer ihr Kreuz falsch setzen könnten.
Das Gericht betonte, dass die US-Regierung nicht habe erklären können, wie sich eine mögliche Verwechslung der beiden Sullivan-Kandidaten aufklären ließe, ohne das Wahlgeheimnis zu verletzen. Während das US-Justizministerium danach ankündigte, sich gegen die Gerichtsentscheidung wehren zu wollen, sagte der republikanische Senator Dan S. Sullivan dem Sender CNN, dass er das Ergebnis der Wahl akzeptieren werde.
Die Klage sollte verhindern, dass die Wahlergebnisse bestätigt werden, falls dem amtierenden republikanischen Senator Dan S. Sullivan wegen einer Namensverwechslung am Ende Stimmen fehlen. Eingereicht hatte sie das Justizministerium auf Anweisung von US-Präsident Trump.
Seit Wochen steht der Fall des doppelten Namens Sullivan auf dem Stimmzettel in Alaska im Fokus. Amtsinhaber Sullivan tritt gegen die demokratische Kontrahentin Mary Peltola und den politischen Neuling Dan J. Sullivan an. Trump und seine Partei befürchten, dass unaufmerksame Wähler aufgrund der Namensgleichheit zwischen Amtsinhaber und Herausforderer ihr Kreuz falsch setzen könnten.
Das Gericht betonte, dass die US-Regierung nicht habe erklären können, wie sich eine mögliche Verwechslung der beiden Sullivan-Kandidaten aufklären ließe, ohne das Wahlgeheimnis zu verletzen. Während das US-Justizministerium danach ankündigte, sich gegen die Gerichtsentscheidung wehren zu wollen, sagte der republikanische Senator Dan S. Sullivan dem Sender CNN, dass er das Ergebnis der Wahl akzeptieren werde.
Carim Soliman
Midterms: Demokratin Stevens unterstützt Republikaner Rogers
Wenige Tage vor den US-Parlamentswahlen hat die Demokratin Haley Stevens überraschend öffentlich den republikanischen Kandidaten für einen Senatssitz für Michigan, Mike Rogers, unterstützt. Ihr Parteikollege, der linke Demokrat Abdul El-Sayed, habe klargemacht, dass sie nicht länger in seiner Wahlkampagne willkommen sei und sie sich fernhalten solle, sagte sie in einem auf X veröffentlichten Video: „Und er hat recht, weswegen ich Mike Rogers für den US-Senat unterstütze.“
Stevens war in den Bundesstaat bei einer parteiinternen Vorwahl gegen den linken Demokraten El-Sayed gescheitert. Sie kritisierte nun El-Sayeds Kampagne: Was Schüler und Kinder vorgelebt bekämen und was die Bürger Michigans ausmache, habe „nichts mit Hass zu tun – aber genau das ist es, was wir aktuell von unserem demokratischen Kandidaten erleben“.
Rogers sagte dazu bei einem gemeinsamen Auftritt mit Stevens: „Wir haben beschlossen, dass der Hass manchmal so laut wird, dass er einige unserer Bürger in diesem Bundesstaat gefährdet.“ Zudem verwies er auf mögliche Risiken für jüdische Bürger.
Hintergrund dafür dürfte sein, dass die Republikaner und US-Präsident Donald Trump El-Sayed seit längerem als radikal linken „Kommunisten“ darstellen und ihn in die Nähe von Islamisten rücken. Trump selbst ging sogar so weit, ihn als „radikalen Dschihadisten“ zu bezeichnen. Auch Rogers unterstellte El-Sayed eine „extreme Ideologie“.
Rogers sagte dazu bei einem gemeinsamen Auftritt mit Stevens: „Wir haben beschlossen, dass der Hass manchmal so laut wird, dass er einige unserer Bürger in diesem Bundesstaat gefährdet.“ Zudem verwies er auf mögliche Risiken für jüdische Bürger.
Hintergrund dafür dürfte sein, dass die Republikaner und US-Präsident Donald Trump El-Sayed seit längerem als radikal linken „Kommunisten“ darstellen und ihn in die Nähe von Islamisten rücken. Trump selbst ging sogar so weit, ihn als „radikalen Dschihadisten“ zu bezeichnen. Auch Rogers unterstellte El-Sayed eine „extreme Ideologie“.
Boris Herrmann erklärt, warum die Wahl in Michigan richtungsweisend für die USA ist und weshalb El-Sayed als Kandidat so kontrovers ist:
Abdul El-Sayed und die Midterms: Ist dieser Demokrat zu radikal für Michigan und die USA?
Hätten die Demokraten in Michigan einen moderaten Kandidaten für die Midterms aufgestellt, wäre ihr Sieg wohl ziemlich sicher. Haben sie aber nicht. Über den Wahlkampf von Abdul El-Sayed und die Frage, wie radikal die Partei sein will.
www.sueddeutsche.de
Trump scheitert mit Zehn-Milliarden-Klage gegen das "Wall Street Journal"
Ein Bundesrichter im US-Staat Florida wies am Samstag die Verleumdungsklage des US-Präsidenten Donald Trump gegen das Wall Street Journal ab. Trump hatte eine Entschädigungssumme von zehn Milliarden Dollar gefordert, da die New Yorker Zeitung "böswillig" Falschbehauptungen über ihn veröffentlicht habe. Das Gericht entschied zudem, die Klage dürfe nicht erneut eingereicht werden. Die Klage war bereits im April wegen fehlender Beweise abgewiesen worden, bevor sie Trump ein zweites Mal einreichte.
Es ist eine weitere Niederlage in den zahlreichen juristischen Auseinandersetzungen, die der US-Präsident immer wieder gegen die amerikanische Presse führt. Im konkreten Fall ging es um die Berichterstattung der Zeitung zum Fall Jeffrey Epstein. Das Wall Street Journal hatte einen anzüglichen Brief veröffentlicht, den Trump mutmaßlich an den heute verurteilten Sexualstraftäter geschrieben habe. In dem Brief, der neben Trumps Unterschrift auch die Zeichnung einer nackten Frau beinhaltet, wird Epstein zum 50. Geburtstag gratuliert. Weiter heißt es: "Möge jeder neue Tag ein wunderbares Geheimnis" sein. Der Investmentbanker und Milliardär Epstein hatte jahrzehntelang ein System zur sexuellen Ausbeutung und Weitervermittlung junger Frauen und Minderjähriger betrieben. Trump bestreitet, dass der Brief von ihm stamme. Die Zeitung hätte ihm zufolge den Brief nicht veröffentlichen dürfen, nachdem er seine Autorenschaft bestritt.
Den Richter hat diese Argumentation nicht überzeugt: "Wäre dies tatsächlich ein Gesetz, würden Journalisten jedes Mal daran gehindert werden, zu berichten, wenn eine Person des öffentlichen Lebens eine Anschuldigung zurückweist". Das wäre unvereinbar mit der Pressefreiheit, wie sie in der US-amerikanischen Verfassung gesichert ist.
Es ist eine weitere Niederlage in den zahlreichen juristischen Auseinandersetzungen, die der US-Präsident immer wieder gegen die amerikanische Presse führt. Im konkreten Fall ging es um die Berichterstattung der Zeitung zum Fall Jeffrey Epstein. Das Wall Street Journal hatte einen anzüglichen Brief veröffentlicht, den Trump mutmaßlich an den heute verurteilten Sexualstraftäter geschrieben habe. In dem Brief, der neben Trumps Unterschrift auch die Zeichnung einer nackten Frau beinhaltet, wird Epstein zum 50. Geburtstag gratuliert. Weiter heißt es: "Möge jeder neue Tag ein wunderbares Geheimnis" sein. Der Investmentbanker und Milliardär Epstein hatte jahrzehntelang ein System zur sexuellen Ausbeutung und Weitervermittlung junger Frauen und Minderjähriger betrieben. Trump bestreitet, dass der Brief von ihm stamme. Die Zeitung hätte ihm zufolge den Brief nicht veröffentlichen dürfen, nachdem er seine Autorenschaft bestritt.
Den Richter hat diese Argumentation nicht überzeugt: "Wäre dies tatsächlich ein Gesetz, würden Journalisten jedes Mal daran gehindert werden, zu berichten, wenn eine Person des öffentlichen Lebens eine Anschuldigung zurückweist". Das wäre unvereinbar mit der Pressefreiheit, wie sie in der US-amerikanischen Verfassung gesichert ist.
Barbara Klimke
Trump: Bolsonaro kann bleiben
US-Präsident Donald Trump hat erklärt, der unterlegene brasilianische Präsidentschaftskandidat Flavio Bolsonaro könne auf unbestimmte Zeit in den USA bleiben. „Er kann hier so lange bleiben, wie er will“, sagte Trump vor Reportern auf einer Halloween-Party in seinem Club Mar-a-Lago in Florida. „Meiner Meinung nach war die Wahl eine Schande.“ Die Äußerungen dürften die Beziehungen zwischen den beiden größten Demokratien Amerikas weiter belasten. Zuvor hatte US-Außenminister Marco Rubio am Rande eines G20-Treffens in Atlanta mit dem brasilianischen Außenminister Mauro Vieira gesprochen.
Bolsonaro hatte Brasilien heimlich per Privatjet nach seiner Wahlniederlage gegen den linken Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva verlassen. Zuvor hatte ein brasilianischer Richter die Einziehung seines Reisepasses angeordnet, da gegen den ultrarechten Politiker wegen Geldwäsche ermittelt wird und die Polizei ihn als fluchtgefährdet einstufte. Wie mehrere Medien meldete, erhielt er für die Einreise in die USA eine humanitäre Sondergenehmigung („parole“), die in der Regel auf ein Jahr befristet ist. Ein Treffen mit Donald Trump wird es dem US-Präsidenten zufolge wohl nicht geben.
Alaska will Trump-Klage zu Senatswahl abweisen lassen
US-Präsident Donald Trump erhält für seinen Eingriff in die Parlamentswahlen in Alaska Gegenwind aus den eigenen Reihen. Die republikanische Regierung in dem Bundesstaat forderte einen Bundesrichter auf, eine entsprechende Klage des US-Justizministeriums abzuweisen, wie aus einem Dokument hervorgeht. Die Einwände der US-Regierung lieferten „keinen Grund, diese unbegründete Klage noch länger aufrechtzuerhalten“, heißt es weiter. Bereits an diesem Dienstag wird in den USA gewählt.
Im Kern geht es der Trump-Regierung darum, die Bestätigung einer möglichen Wahlniederlage des republikanischen Senators Dan S. Sullivan zu verhindern. Dieser muss sich kommenden Dienstag gegen die demokratische Kontrahentin Mary Peltola und den politischen Neuling Dan J. Sullivan, der für die Republikaner antritt, durchsetzen. Trump und seine Partei befürchten, dass unaufmerksame Wähler aufgrund der Namensgleichheit zwischen Amtsinhaber und Herausforderer ihr Kreuz falsch setzen könnten.
Trump hatte das Justizministerium daraufhin angewiesen, eine Klage gegen den nördlichsten US-Bundesstaat einzureichen. Damit will er eine Bestätigung der Wahlergebnisse verhindern, falls dem republikanischen Amtsinhaber wegen einer Namensverwechslung am Ende Stimmen fehlen. Am Freitag versuchte das Ministerium dann vor Gericht zu erwirken, dass bestimmte Stimmzettel nach der Senatswahl gesondert aufbewahrt werden. Ziel sei es, so – falls nötig – untersuchen zu können, ob Wählerinnern und Wähler bei der Stimmabgabe aufgrund der Namensgleichheit verwirrt gewesen seien.
Der Bundesstaat argumentierte nun, dass dies ohnehin nicht nachzuverfolgen sei. So seien die Stimmzettel ohne Namen versehen und würden vermischt werden, um das Wahlgeheimnis zu wahren. „Das geheime Wahlrecht ist selbst ein entscheidender Bestandteil der Integrität des Wahlprozesses“, hieß es weiter. Zudem habe die Regierung ohnehin kein Recht, in die Wahl einzugreifen: Denn die Souveränität über die Wahlleitung liegt bei den Bundesstaaten.
Die Beamten in Alaska betonten außerdem, dass einer Verwirrung zwischen beiden namensgleichen Kandidaten bereits vorgegriffen sei. So könnten sich Wähler vorab informieren und der Wahlzettel sei so gestaltet worden, dass beide Sullivans unterschiedlich bezeichnet werden. Während bei Dan S. Sullivan entsprechend die Bezeichnung „Amtsinhaber“ und „Registrierter Republikaner“ hinzugefügt wurde, wird der politische Neuling ohne Zusatz gelistet.
Im Kern geht es der Trump-Regierung darum, die Bestätigung einer möglichen Wahlniederlage des republikanischen Senators Dan S. Sullivan zu verhindern. Dieser muss sich kommenden Dienstag gegen die demokratische Kontrahentin Mary Peltola und den politischen Neuling Dan J. Sullivan, der für die Republikaner antritt, durchsetzen. Trump und seine Partei befürchten, dass unaufmerksame Wähler aufgrund der Namensgleichheit zwischen Amtsinhaber und Herausforderer ihr Kreuz falsch setzen könnten.
Trump hatte das Justizministerium daraufhin angewiesen, eine Klage gegen den nördlichsten US-Bundesstaat einzureichen. Damit will er eine Bestätigung der Wahlergebnisse verhindern, falls dem republikanischen Amtsinhaber wegen einer Namensverwechslung am Ende Stimmen fehlen. Am Freitag versuchte das Ministerium dann vor Gericht zu erwirken, dass bestimmte Stimmzettel nach der Senatswahl gesondert aufbewahrt werden. Ziel sei es, so – falls nötig – untersuchen zu können, ob Wählerinnern und Wähler bei der Stimmabgabe aufgrund der Namensgleichheit verwirrt gewesen seien.
Der Bundesstaat argumentierte nun, dass dies ohnehin nicht nachzuverfolgen sei. So seien die Stimmzettel ohne Namen versehen und würden vermischt werden, um das Wahlgeheimnis zu wahren. „Das geheime Wahlrecht ist selbst ein entscheidender Bestandteil der Integrität des Wahlprozesses“, hieß es weiter. Zudem habe die Regierung ohnehin kein Recht, in die Wahl einzugreifen: Denn die Souveränität über die Wahlleitung liegt bei den Bundesstaaten.
Die Beamten in Alaska betonten außerdem, dass einer Verwirrung zwischen beiden namensgleichen Kandidaten bereits vorgegriffen sei. So könnten sich Wähler vorab informieren und der Wahlzettel sei so gestaltet worden, dass beide Sullivans unterschiedlich bezeichnet werden. Während bei Dan S. Sullivan entsprechend die Bezeichnung „Amtsinhaber“ und „Registrierter Republikaner“ hinzugefügt wurde, wird der politische Neuling ohne Zusatz gelistet.
Barbara Klimke
Gericht verbietet der Trump-Regierung, Druck auf Wahlhelfer auszuüben
Ein US-Gericht hat der Regierung von Präsident Donald Trump untersagt, Wahlhelfern mit Strafverfolgung zu drohen. Die Richterin gab damit einer Klage von Gewerkschaften der Wahlhelfer statt. In ihrer einstweiligen Verfügung untersagte sie dem Justizministerium, von den örtlichen Behörden die Streichung von Wählern aus den Wählerlisten oder die Zurückweisung von Stimmzetteln auf Grundlage von Listen mutmaßlicher Nicht-Staatsbürger zu verlangen. Die Entscheidung erging wenige Tage vor den Kongresswahlen am Dienstag, bei denen über die Mehrheit im Repräsentantenhaus und Senat entschieden wird.
Die Trump-Regierung hatte den Druck auf die Bundesstaaten in den vergangenen Monaten erhöht und mit Verweis auf die Wahlsicherheit Wählerdaten gefordert. Kritiker sehen darin eine unzulässige Einmischung der Bundesebene.
Die Trump-Regierung hatte den Druck auf die Bundesstaaten in den vergangenen Monaten erhöht und mit Verweis auf die Wahlsicherheit Wählerdaten gefordert. Kritiker sehen darin eine unzulässige Einmischung der Bundesebene.
Barbara Klimke
US-Ministerium will Stimmzettel in Alaska getrennt lagern lassen
Das US-Justizministerium schaltet sich erneut in die Senatswahl in Alaska ein: Washington versucht vor Gericht zu erwirken, dass bestimmte Stimmzettel nach den Kongresswahlen in Alaska gesondert aufbewahrt werden. Dabei geht es um Stimmen für den politischen Neuling Dan J. Sullivan, den die Republikaner für einen Strohmann der Demokraten halten, wie aus einem Antrag der US-Regierung vor dem Gericht in Anchorage hervorgeht. Ziel sei es, falls nötig, untersuchen zu können, ob die Wähler bei der Stimmabgabe aufgrund der Namensgleichheit mit dem amtierenden Senator Dan S. Sullivan verwirrt gewesen seien. Beide Sullivans treten für die Republikaner an.
Die Partei des US-Präsidenten Donald Trump verdächtigt die Demokraten schon länger, den Neuling Dan J. Sullivan aus taktischem Kalkül zur Kandidatur bewogen zu haben. Ihr Vorwurf: Wähler sollten gezielt in die Irre geführt werden, um die Chancen des Amtsinhabers zu schmälern. Dadurch wollten die Demokraten die Chancen ihrer eigenen Kandidatin Mary Peltola erhöhen, argumentieren Trump und seine Partei. Das US-Justizministerium bestätigte strafrechtliche Ermittlungen wegen des Vorwurfs versuchter Wählertäuschung in Alaska. Beweise sind bislang nicht bekannt.
Allerdings hatte die New York Times berichtet, Verbündete der demokratischen Kandidatin Peltola hätten lange vor der Wahl gezielt nach einem Namensvetter des Amtsinhabers gesucht, um dessen Erfolgschancen zu schmälern. Peltolas Team bestreitet jegliche Beteiligung an dessen Kandidatur.
Trump hatte das Bundesjustizministerium damit beauftragt, Klage gegen den Bundesstaat einzureichen. Damit will er womöglich eine Bestätigung der Wahlergebnisse verhindern, falls dem republikanischen Amtsinhaber wegen einer Namensverwechslung am Ende Stimmen fehlen sollten.
Die Partei des US-Präsidenten Donald Trump verdächtigt die Demokraten schon länger, den Neuling Dan J. Sullivan aus taktischem Kalkül zur Kandidatur bewogen zu haben. Ihr Vorwurf: Wähler sollten gezielt in die Irre geführt werden, um die Chancen des Amtsinhabers zu schmälern. Dadurch wollten die Demokraten die Chancen ihrer eigenen Kandidatin Mary Peltola erhöhen, argumentieren Trump und seine Partei. Das US-Justizministerium bestätigte strafrechtliche Ermittlungen wegen des Vorwurfs versuchter Wählertäuschung in Alaska. Beweise sind bislang nicht bekannt.
Allerdings hatte die New York Times berichtet, Verbündete der demokratischen Kandidatin Peltola hätten lange vor der Wahl gezielt nach einem Namensvetter des Amtsinhabers gesucht, um dessen Erfolgschancen zu schmälern. Peltolas Team bestreitet jegliche Beteiligung an dessen Kandidatur.
Trump hatte das Bundesjustizministerium damit beauftragt, Klage gegen den Bundesstaat einzureichen. Damit will er womöglich eine Bestätigung der Wahlergebnisse verhindern, falls dem republikanischen Amtsinhaber wegen einer Namensverwechslung am Ende Stimmen fehlen sollten.
Trump löst in Washington Schreckmoment aus
Der Jumbojet des US-Präsidenten ist anlässlich einer Halloweenparty im Weißen Haus im Tiefflug über Washington geflogen und hat dabei neben Begeisterung bei vielen Menschen in der Hauptstadt auch einen Schreckmoment ausgelöst. Wie die Washington Post berichtet, lag die Flughöhe des Flugzeugs zwischen umgerechnet etwa 120 und 305 Metern, es kam den Gebäuden der Stadt somit sehr nahe. Ein Video, das vom „Rapid Response 47“-Account des Weißen Hauses veröffentlicht wurde, zeigt Präsident Donald Trump, wie er vor dem Weißen Haus winkt, während das Flugzeug über das Gebäude hinwegfliegt.
In einem Beitrag auf X wies der Stadtrat von Washington auf die kurze Vorwarnzeit hin: „Dieser Überflug wurde allen Personen in der Innenstadt von Washington, D.C., im Pentagon oder am National Airport erst 15 Minuten zuvor angekündigt. Viele waren davon überrascht, uns eingeschlossen.“ Der Tiefflug führte zudem zu Verspätungen bei Dutzenden von Flügen.
In einem Beitrag auf X wies der Stadtrat von Washington auf die kurze Vorwarnzeit hin: „Dieser Überflug wurde allen Personen in der Innenstadt von Washington, D.C., im Pentagon oder am National Airport erst 15 Minuten zuvor angekündigt. Viele waren davon überrascht, uns eingeschlossen.“ Der Tiefflug führte zudem zu Verspätungen bei Dutzenden von Flügen.
Medien: Militärchef berät Trump persönlich über Optionen im Iran-Krieg
US-Präsident Donald Trump hat sich Medienberichten zufolge bei einem seltenen persönlichen Treffen mit einem ranghohen Militärchef zum weiteren Vorgehen im Iran-Krieg beraten lassen. Das Wall Street Journal schreibt unter Berufung auf US-Beamte, der Chef des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten (Centcom), Admiral Brad Cooper, habe Trump am Donnerstag im Weißen Haus unter anderem militärische Optionen in Iran dargelegt. Die Zeitung wertete das als mögliches Zeichen dafür, dass ein bedeutender Einsatz der US-Streitkräfte bevorstehen könnte.
Das Nachrichtenportal Axios berichtet ebenfalls gestützt auf US-Beamte, Coopers Briefing für den Präsidenten habe sich auf die US-Seeblockade gegen iranische Häfen und Küstengebiete fokussiert. Trump wollte demnach vom Centcom-Chef persönlich erfahren, ob die Blockade funktioniere. Cooper habe Trump auch mit Blick auf den Einsatz in der Straße von Hormus auf den neusten Stand gebracht. Die US-Marine begleitet seit Monaten zivile Schiffe durch die Meerenge, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Laut dem Bericht ging es bei dem Gespräch auch um die wirtschaftliche Druckkampagne der USA gegen Iran.
Beide US-Medien berichten übereinstimmend, dass auch Generalstabschef Dan Caine, Verteidigungsminister Pete Hegseth und weitere Kabinettsmitglieder an dem Treffen teilnahmen.
Seit Längerem wird über mögliche neue Angriffe der USA und Israels gegen Iran nach den Midterms spekuliert, die kommenden Dienstag stattfinden. US-Medien berichteten jüngst allerdings auch, dass Trumps Regierung und regionale Vermittler neue Anstrengungen für eine diplomatische Lösung des Konflikts mit Iran unternommen hätten, in die Vizepräsident J. D. Vance federführend involviert sei.
Das Nachrichtenportal Axios berichtet ebenfalls gestützt auf US-Beamte, Coopers Briefing für den Präsidenten habe sich auf die US-Seeblockade gegen iranische Häfen und Küstengebiete fokussiert. Trump wollte demnach vom Centcom-Chef persönlich erfahren, ob die Blockade funktioniere. Cooper habe Trump auch mit Blick auf den Einsatz in der Straße von Hormus auf den neusten Stand gebracht. Die US-Marine begleitet seit Monaten zivile Schiffe durch die Meerenge, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Laut dem Bericht ging es bei dem Gespräch auch um die wirtschaftliche Druckkampagne der USA gegen Iran.
Beide US-Medien berichten übereinstimmend, dass auch Generalstabschef Dan Caine, Verteidigungsminister Pete Hegseth und weitere Kabinettsmitglieder an dem Treffen teilnahmen.
Seit Längerem wird über mögliche neue Angriffe der USA und Israels gegen Iran nach den Midterms spekuliert, die kommenden Dienstag stattfinden. US-Medien berichteten jüngst allerdings auch, dass Trumps Regierung und regionale Vermittler neue Anstrengungen für eine diplomatische Lösung des Konflikts mit Iran unternommen hätten, in die Vizepräsident J. D. Vance federführend involviert sei.
Barbara Klimke
Berichte: US-Ministerium weitet Ermittlung zu Alaska-Wahl aus
Das US-Justizministerium hat nach einem Medienbericht über angebliche Tricksereien der Demokraten im Senatsrennen in Alaska seine strafrechtlichen Ermittlungen verschärft. Es habe Dutzende neue Vorladungen vor eine Geschworenenjury sowie Aufforderungen zur Aufbewahrung von Unterlagen an wichtige Zielpersonen verschickt, berichteten das Wall Street Journal und der Sender CNN. Ermittler erwägen demnach angeblich auch mögliche neue Anklagepunkte.
Bei dem Fall geht es um zwei republikanische Kandidaten auf dem Stimmzettel in Alaska, die beide mit Nachnamen Sullivan heißen: Dan S. Sullivan und Dan J. Sullivan. Beide wollen bei den Midterms am 3. November in den Senat in Washington einziehen. Schon länger haben die Republikaner den Verdacht, dass die Demokraten dahinterstecken und wegen der vermeintlichen Verwechslungsgefahr darauf setzen, dass die Chancen ihrer demokratischen Kandidatin Mary Peltola steigen. Beweise gibt es dafür nicht.
Die New York Times hatte jüngst allerdings über einen angeblichen Geheimplan berichtet. Um die Wahlchancen von Peltola zu fördern und Verwirrung unter den Wählern Alaskas zu stiften, hätten demnach Verbündete der demokratischen Kandidatin angeblich gezielt nach Menschen gesucht, die den gleichen Namen tragen wie Amtsinhaber Dan S. Sullivan. Ein solcher Namensvetter sollte zur Kandidatur überzeugt werden. Peltolas Wahlkampfteam bestreitet jegliche Beteiligung an der Kandidatur des Namensvetters.
Trump hat bereits vor einer Woche das Bundesjustizministerium damit beauftragt, Klage gegen den Bundesstaat einzureichen. Der derzeitige Senator Dan S. Sullivan vertritt Alaska seit 2015 in Washington. Über Dan J. Sullivan, 69, war nur wenig zu erfahren. Das Justizministerium wirft dem Außenseiter vor: „Der einzige Zweck seiner Kandidatur ist es, Peltolas Wahlkampf zu fördern, indem die Zahl der Stimmen für Senator Sullivan reduziert wird.“
Medienbericht: Trump half Bolsonaro bei Einreise in die USA
Nach der Niederlage von Flávio Bolsonaro bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien hat ihm wohl Donald Trump dabei geholfen, in die USA einzureisen. Auf Anordnung Trumps sei Bolsonaro ein temporärer Aufenthaltsstatus gewährt worden, berichtet die New York Times unter Berufung auf US-Regierungsquellen. Voraussichtlich werde er später eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis bekommen. Bolsonaro, gegen den in Brasilien Geldwäsche-Ermittlungen laufen, halte sich derzeit in Florida auf.
Als Bolsonaro am Mittwoch in Miami gelandet sei, hätten US-Grenzschützer ihn zunächst mit einer sogenannten parole einreisen lassen, einer Ausnahmegenehmigung, die normalerweise aus humanitären Gründen gewährt wird. Den Privatjet, mit dem der Brasilianer eingereist sei, hätten Mitarbeiter des Weißen Hauses organisiert, schreibt die New York Times.
Vor seiner Ausreise in die USA war Bolsonaro einer Anordnung des Obersten Gerichts in Brasilien nicht nachgekommen, seine Reisepässe binnen 24 Stunden abzugeben - obwohl er dies zunächst öffentlich zugesagt hatte. Argentinischen Behördenangaben zufolge reiste Bolsonaro trotz Ausreiseverbots auf dem Landweg ins Nachbarland und flog von dort nach Ecuador. Von Ecuador aus ging es dann offenkundig weiter nach Miami.
Von Florida aus hatte Bolsonaro am Mittwoch von einem „abscheulichen Wahlbetrug“ der Linken in Brasilien gesprochen und sich als „Anführer“ des Landes bezeichnet. Auch Trump nannte das Ergebnis „manipuliert“.
Als Bolsonaro am Mittwoch in Miami gelandet sei, hätten US-Grenzschützer ihn zunächst mit einer sogenannten parole einreisen lassen, einer Ausnahmegenehmigung, die normalerweise aus humanitären Gründen gewährt wird. Den Privatjet, mit dem der Brasilianer eingereist sei, hätten Mitarbeiter des Weißen Hauses organisiert, schreibt die New York Times.
Vor seiner Ausreise in die USA war Bolsonaro einer Anordnung des Obersten Gerichts in Brasilien nicht nachgekommen, seine Reisepässe binnen 24 Stunden abzugeben - obwohl er dies zunächst öffentlich zugesagt hatte. Argentinischen Behördenangaben zufolge reiste Bolsonaro trotz Ausreiseverbots auf dem Landweg ins Nachbarland und flog von dort nach Ecuador. Von Ecuador aus ging es dann offenkundig weiter nach Miami.
Von Florida aus hatte Bolsonaro am Mittwoch von einem „abscheulichen Wahlbetrug“ der Linken in Brasilien gesprochen und sich als „Anführer“ des Landes bezeichnet. Auch Trump nannte das Ergebnis „manipuliert“.
Norweger machen sich über Trumps „Scheißhaus“-Spruch lustig
US-Präsident Donald Trump hat Norwegen neulich als „Scheißhaus-Land“ beschimpft. Die Norweger nehmen ihn seitdem in den sozialen Medien beim Wort – und präsentieren ihm die schönsten Toiletten des Landes. „Wir haben einiges über das S...haus-Land gehört“, schrieb die Tourismusorganisation Visit Norway etwa in einem Instagram-Post, der Bilder von außergewöhnlich designten Klos in der norwegischen Landschaft zeigt. „Was sollen wir sagen, wir haben wirklich einige der schönsten und spektakulärsten Toiletten der Welt.“
Ein norwegischer Outdoor-Verband legt den Original-Ton von Trump unter atemberaubende Bilder norwegischer Naturerlebnisse und unterschreibt den Beitrag mit: „Einfach wir, wie wir in unserem Scheißhaus-Land leben.“
Zuvor hatte der US-Präsident am Sonntag (Ortszeit) bei einem Wahlkampf-Auftritt in Michigan seinem Ärger darüber Luft gemacht, dass er bei der Friedensnobelpreis-Bekanntgabe in Oslo in diesem Monat erneut leer ausgegangen war. Die prestigeträchtige Auszeichnung hatte stattdessen die südafrikanische Menschenrechts-Juristin Navanethem „Navi“ Pillay bekommen.
„Und was ist mit mir?“, fragte Trump die Menge. „Also, ich bin nicht in Norwegen verliebt. Offen gesagt ist Norwegen ätzend. Norwegen ist tatsächlich zu einem Scheißhaus-Land geworden.“
Ein norwegischer Outdoor-Verband legt den Original-Ton von Trump unter atemberaubende Bilder norwegischer Naturerlebnisse und unterschreibt den Beitrag mit: „Einfach wir, wie wir in unserem Scheißhaus-Land leben.“
Zuvor hatte der US-Präsident am Sonntag (Ortszeit) bei einem Wahlkampf-Auftritt in Michigan seinem Ärger darüber Luft gemacht, dass er bei der Friedensnobelpreis-Bekanntgabe in Oslo in diesem Monat erneut leer ausgegangen war. Die prestigeträchtige Auszeichnung hatte stattdessen die südafrikanische Menschenrechts-Juristin Navanethem „Navi“ Pillay bekommen.
„Und was ist mit mir?“, fragte Trump die Menge. „Also, ich bin nicht in Norwegen verliebt. Offen gesagt ist Norwegen ätzend. Norwegen ist tatsächlich zu einem Scheißhaus-Land geworden.“