Kampfsport-Chef als White-House-Sprecher? Trump trifft Dana White

Das Angebot Donald Trumps, einen Kampfsport-Unternehmer zum neuen Sprecher des Weißen Hauses zu machen, hat für Rätselraten gesorgt. Nun kündigte UFC-Chef Dana White an, er werde den US-Präsidenten am Montag treffen. „Ich fliege jetzt gleich nach Washington, D.C.“, sagte White bei einer Pressekonferenz am Samstag in London. „Wir haben am Montag ein Treffen. Ich bin sicher, danach werde ich mehr zu sagen haben.“ Konkreter wurde er nicht.

Mit einem Post auf seiner Plattform Truth Social hatte Trump White als neuen Pressesprecher ins Gespräch gebracht. „Dana, bitte nimm den Job an“, schrieb der Präsident. Ob das ein ernst gemeintes Angebot war oder ein Scherz, blieb offen. Spekuliert wurde, ob das Angebot Teil einer Kampagne gegen die Demokraten ist. Die Washington Post berichtete unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Mitarbeiter des Weißen Hauses, das Angebot sei ein Scherz gewesen. White wäre eine „äußerst ungewöhnliche Wahl“ für den Posten des Pressesprechers. CNN hatte zuvor unter Berufung auf eine informierte Person berichtet, White habe die „unorthodoxe Idee“ abgelehnt.

White ist Chef der Profi-Kampfsportliga Ultimate Fighting Championship (UFC). Er gilt als langjähriger Freund Trumps und unterstützte ihn auch im Wahlkampf. Der Sprecherposten im Weißen Haus ist bereits seit Wochen unbesetzt.