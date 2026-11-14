Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Detaillierte Ergebnisse zu den Midterms finden Sie live in Grafiken und Karten zudem in unserem Ergebnis-Artikel.
Wichtige Updates
Demokrat gewinnt Gouverneurswahl in Alaska
Starts an US-Flughäfen wieder erlaubt
Weißes Haus kündigt Dreiertreffen Trumps mit Xi und Putin an
Landesweiter Stopp von Starts an US-Flughäfen
Senatsausschuss lädt Handelsminister und Ex-Nvidia-Chef vor
Demokrat gewinnt Gouverneurswahl in Alaska
Erstmals seit 1998 haben die Demokraten wieder die Gouverneurswahl in Alaska gewonnen. Der 37-jährige Jonathan Kreiss-Tomkins setzte sich gegen drei republikanische Kandidaten durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Basis der Stimmauszählungen meldete. Er wird der jüngste Gouverneur in der Geschichte des Bundesstaats.
Mit dem Wahlsieg werden die Demokraten künftig 30 der 50 Gouverneursposten in den USA besetzen – so viele wie seit 1993 nicht mehr. Erstmals seit 2010 stellen sie damit wieder die Mehrheit. Rund drei Viertel der US-Bevölkerung werden dann in Bundesstaaten mit demokratischen Gouverneuren leben.
Kreiss-Tomkins war rund zehn Jahre lang Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Alaska. Er folgt auf den Republikaner Mike Dunleavy, der nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten durfte.
Alaska ist der flächenmäßig größte Bundesstaat der USA, hat aber nur rund 740.000 Einwohner. Größte Stadt ist Anchorage, Hauptstadt ist Juneau.
Demokrat Kreiss-Tomkins am 4. November mit Unterstützerinnen auf einer Wahlparty in Anchorage. Reuters
Barbara Klimke
Starts an US-Flughäfen wieder erlaubt
Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hat den landesweiten Stopp für Starts an Flughäfen nach etwa vier Stunden aufgehoben. Das teilte die Federal Aviation Administration (FAA) mit. Zuvor waren Tausende Flüge abgesagt worden, an vielen Flughäfen bildeten sich lange Schlangen. Heimatschutzminister Markwayne Mullin hatte von einer Vorsichtsmaßnahme nach Kommunikationsproblemen im Flugkontrollsystem gesprochen.
Passagiere müssen bei ihren geplanten Reisen von Deutschland und anderen europäischen Ländern in die USA an diesem Samstag zumindest mit Verspätungen rechnen. Die europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol forderte Fluggesellschaften dazu auf, Verspätungshinweise für Maschinen zu geben, die zunächst nicht starten können. Einen Hinweis zum zwischenzeitlichen Startverbot für Flüge aus Europa in die USA nahm Eurocontrol am Samstagmorgen wieder von der Webseite.
Auch im weiteren Flugverkehr dürfte es nach Überwindung der Probleme zu erheblichen Auswirkungen kommen, da etliche Maschinen nun dort fehlen, wo sie planmäßig für weitere Flüge gebraucht worden wären. American Arlines teilte schon kurz nach Verkündung des Flugstopps am Freitag mit, die Verbindungen bis Ende des Tages würden auf jeden Fall betroffen sein.
Passagiere müssen bei ihren geplanten Reisen von Deutschland und anderen europäischen Ländern in die USA an diesem Samstag zumindest mit Verspätungen rechnen. Die europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol forderte Fluggesellschaften dazu auf, Verspätungshinweise für Maschinen zu geben, die zunächst nicht starten können. Einen Hinweis zum zwischenzeitlichen Startverbot für Flüge aus Europa in die USA nahm Eurocontrol am Samstagmorgen wieder von der Webseite.
Auch im weiteren Flugverkehr dürfte es nach Überwindung der Probleme zu erheblichen Auswirkungen kommen, da etliche Maschinen nun dort fehlen, wo sie planmäßig für weitere Flüge gebraucht worden wären. American Arlines teilte schon kurz nach Verkündung des Flugstopps am Freitag mit, die Verbindungen bis Ende des Tages würden auf jeden Fall betroffen sein.
Barbara Klimke
Starts an US-Flughäfen gestoppt – keine Flüge aus Europa
Wegen technischer Probleme mit dem US-Flugkontrollsystem dürfen derzeit keine Flugzeuge aus Europa in Richtung USA abheben. Das teilte die europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol in der Nacht mit.
Die US-Luftfahrtaufsicht hat am Freitagabend (Ortszeit) nach technischen Problemen sämtliche Starts an allen US-Flughäfen gestoppt. Heimatschutzminister Markwayne Mullin sprach von einer Vorsichtsmaßnahme nach Kommunikationsproblemen im Flugkontrollsystem. Er betonte gleichzeitig, dass keine Gefahr für die Passagiere oder die Öffentlichkeit bestehe. Tausende Flüge wurden abgesagt oder zunächst als verspätet ausgewiesen. Nach und nach landeten Maschinen, die zum Zeitpunkt des Stopps noch in der Luft waren.
Wie lange der Stopp andauern könnte, blieb zunächst unklar. Es werde aber „einige Zeit“ vergehen, bis er aufgehoben werde, sagte Mullin vor Journalisten am Weißen Haus. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass eine Attacke die Probleme ausgelöst habe. Es gebe auch keine Gefahr für Passagiere und Öffentlichkeit. In zwei US-Regionen funktioniere der Luftfahrt-Funkverkehr normal, sagte Mullin, ohne sie zu nennen.
Die US-Luftfahrtaufsicht hat am Freitagabend (Ortszeit) nach technischen Problemen sämtliche Starts an allen US-Flughäfen gestoppt. Heimatschutzminister Markwayne Mullin sprach von einer Vorsichtsmaßnahme nach Kommunikationsproblemen im Flugkontrollsystem. Er betonte gleichzeitig, dass keine Gefahr für die Passagiere oder die Öffentlichkeit bestehe. Tausende Flüge wurden abgesagt oder zunächst als verspätet ausgewiesen. Nach und nach landeten Maschinen, die zum Zeitpunkt des Stopps noch in der Luft waren.
Wie lange der Stopp andauern könnte, blieb zunächst unklar. Es werde aber „einige Zeit“ vergehen, bis er aufgehoben werde, sagte Mullin vor Journalisten am Weißen Haus. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass eine Attacke die Probleme ausgelöst habe. Es gebe auch keine Gefahr für Passagiere und Öffentlichkeit. In zwei US-Regionen funktioniere der Luftfahrt-Funkverkehr normal, sagte Mullin, ohne sie zu nennen.
Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge prüfte die Bundespolizei FBI, ob die Probleme möglicherweise auf ein Software-Update zurückgehen. Der Nachrichtensender CNN berichtete, Maschinen, die zum Zeitpunkt des Stopps in der Luft gewesen seien, hätten zum Teil auf Notfrequenzen ausweichen müssen.
Es ist erst der zweite landesweite Stopp des Luftverkehrs in den USA seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Zuletzt hatte die FAA im Januar 2023 zu der Radikalmaßnahme gegriffen, weil das Systems ausfiel, über das Nachrichten an Piloten übermittelt werden. Die Luftfahrtunterbrechung am Freitag dauerte allerdings wesentlich länger an als der Zwischenfall 2023.
In den USA saßen Zehntausende Passagiere an Flughäfen fest und hatten zunächst keine Klarheit darüber, wie schnell es weitergehen könnte. Die Zeitung News York Times berichtete mit Bezug auf die Flugdatenfirma Cirium, dass 1,5 Millionen Fluggäste eine Verbindung geplant hatten, als die Unterbrechung eintrat. Bis zum frühen Abend (New Yorker Ortszeit) seien 600 Flüge umgeleitet worden oder umgekehrt.
In den USA saßen Zehntausende Passagiere an Flughäfen fest und hatten zunächst keine Klarheit darüber, wie schnell es weitergehen könnte. Die Zeitung News York Times berichtete mit Bezug auf die Flugdatenfirma Cirium, dass 1,5 Millionen Fluggäste eine Verbindung geplant hatten, als die Unterbrechung eintrat. Bis zum frühen Abend (New Yorker Ortszeit) seien 600 Flüge umgeleitet worden oder umgekehrt.
LaGuardia Airport, New York City: Wartende am Gepäckband. Getty/AFP
Washington National Airport: Gestandete Passagiere. AFP
Barbara Klimke
Weißes Haus kündigt Dreiertreffen Trumps mit Xi und Putin an
US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin werden nach Angaben des Weißen Hauses in der kommenden Woche zu einem Dreiertreffen in China zusammenkommen. Dabei wolle Trump auch über eine mögliche Reduzierung der weltweiten Atomwaffenbestände sprechen. Das verkündete die Regierungszentrale in Washington am Freitagabend (Ortszeit).
Unklar, wie lange der Stopp andauern wird
Der Stopp wurde kurz vor 16 Uhr Ortszeit ausgerufen. Zu dem Zeitpunkt waren mehr als 30 000 An- und Abflüge für den restlichen Tag terminiert, berichtet die New York Times unter Berufung auf die Flugtracker-App Flighty. An vielen Flughäfen werden Passagiere teils aus den Flugzeugen geholt, die bereits auf der Startbahn stehen. Andere werden nach Hause geschickt. Wie lange der Stopp andauern wird, ist noch unklar.
Landesweiter Stopp von Starts an US-Flughäfen
Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hat einen landesweiten Stopp für Starts an Flughäfen verfügt. Grund seien Kommunikationsprobleme im Flugkontrollsystem, teilte Verkehrsminister Sean Duffy auf der Online-Plattform X mit. Techniker der FAA arbeiteten daran. Man werde neue Informationen umgehend mitteilen.
Secretary Sean Duffy on Twitter / X
The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them.— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026
x.com
Es ist erst der zweite landesweite Stopp des Luftverkehrs in den USA seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Zuletzt griff die FAA zu dieser radikalen Maßnahme im Januar 2023. Damals war der Auslöser der Ausfall des Systems, über das Nachrichten an Piloten übermittelt werden. Der Stopp wurde in dem Fall nach einigen Stunden wieder aufgehoben.
Im vergangenen Jahr bewilligte der Kongress 12,5 Milliarden Dollar für die Sanierung des veralteten Kommunikationssystems der US-Luftfahrtaufsicht. Erst am Freitag ersuchten die FAA und das Weiße Haus den Kongress um 30,1 Milliarden Dollar, um andere Probleme anzugehen.
Im vergangenen Jahr bewilligte der Kongress 12,5 Milliarden Dollar für die Sanierung des veralteten Kommunikationssystems der US-Luftfahrtaufsicht. Erst am Freitag ersuchten die FAA und das Weiße Haus den Kongress um 30,1 Milliarden Dollar, um andere Probleme anzugehen.
Die konkrete Ursache der aktuellen Probleme blieb zunächst unklar. Mehrere Flugkontrollzentren hätten Kommunikationsprobleme gemeldet, hieß es in Medienberichten. Der Nachrichtensender CNN berichtete zugleich unter Berufung auf Informationen aus Sicherheitsbehörden, nach ersten Erkenntnissen handele es sich nicht um eine Cyberattacke als Auslöser. US-Heimatschutzminister, Markwayne Mullin, erklärte hingegen, er wolle keine Ursache für den Ausfall ausschließen, einschließlich eines Cyberangriffs. Es gebe derzeit keinen Grund zu der Annahme, dass hinter dem Kommunikationsausfall, der alle US-Flüge lahmgelegt habe, eine Bedrohung der nationalen Sicherheit stecke.
Ein Zusammenhang zum massiven weltweiten Ausfall bei Microsoft bestehe Mullin zufolge jedoch nicht. „Ich sehe überhaupt keinen Grund, diese beiden Vorfälle miteinander in Verbindung zu bringen“, sagte er vor Journalisten im Weißen Haus.
Ein Zusammenhang zum massiven weltweiten Ausfall bei Microsoft bestehe Mullin zufolge jedoch nicht. „Ich sehe überhaupt keinen Grund, diese beiden Vorfälle miteinander in Verbindung zu bringen“, sagte er vor Journalisten im Weißen Haus.
Nach Midterms: Demokraten streiten um Amt des Mehrheitsführers im Senat
Nach dem haushohen Sieg der Demokraten bei den Kongresswahlen zeichnet sich eine Kampfabstimmung um den Posten des Mehrheitsführers im Senat ab. Senator Chris Van Hollen kündigte an, dass er gegen den bisherigen Minderheitsführer Chuck Schumer antreten werde.
Van Hollen sieht es als einen Richtungsstreit. Die Wähler hätten nicht nur die Politik von Präsident Donald Trump abgelehnt, sondern wollten auch einen härteren Kurs gegen ein Wirtschaftssystem, das „zugunsten der sehr vermögenden und gegen arbeitende Menschen manipuliert“ sei. Dafür müsse man den Status quo ablehnen.
Schumer, der bereits von 2021 bis 2025 demokratischer Mehrheitsführer im Senat war, betonte daraufhin, dass er weiterhin genug Unterstützung habe, um im Januar wieder den Führungsposten zu übernehmen.
Die Demokraten waren in die Wahl in der vergangenen Woche mit 47 der 100 Senatssitze gegangen. Nach Siegen auch in einigen Regionen, die traditionell mit Trumps Republikanern sympathisieren, haben sie nun eine Mehrheit von 55 Sitzen – und ihre Kandidatin Mary Peltola führt im Rennen um einen weiteren Sitz in Alaska.
Im Repräsentantenhaus eroberten die Demokraten ebenfalls eine klare Mehrheit mit bisher 255 der insgesamt 435 Sitze. Einige Politiker der Partei verweisen wie Van Hollen darauf, dass die Wähler mit ihrem klaren Votum eine radikalere Politik eingefordert hätten.
Van Hollen sieht es als einen Richtungsstreit. Die Wähler hätten nicht nur die Politik von Präsident Donald Trump abgelehnt, sondern wollten auch einen härteren Kurs gegen ein Wirtschaftssystem, das „zugunsten der sehr vermögenden und gegen arbeitende Menschen manipuliert“ sei. Dafür müsse man den Status quo ablehnen.
Schumer, der bereits von 2021 bis 2025 demokratischer Mehrheitsführer im Senat war, betonte daraufhin, dass er weiterhin genug Unterstützung habe, um im Januar wieder den Führungsposten zu übernehmen.
Die Demokraten waren in die Wahl in der vergangenen Woche mit 47 der 100 Senatssitze gegangen. Nach Siegen auch in einigen Regionen, die traditionell mit Trumps Republikanern sympathisieren, haben sie nun eine Mehrheit von 55 Sitzen – und ihre Kandidatin Mary Peltola führt im Rennen um einen weiteren Sitz in Alaska.
Im Repräsentantenhaus eroberten die Demokraten ebenfalls eine klare Mehrheit mit bisher 255 der insgesamt 435 Sitze. Einige Politiker der Partei verweisen wie Van Hollen darauf, dass die Wähler mit ihrem klaren Votum eine radikalere Politik eingefordert hätten.
Senatsausschuss lädt Handelsminister und Ex-Nvidia-Chef vor
Nach neuen Fragen zu möglichen Lieferungen von Nvidia-Chips nach China sind US-Handelsminister Howard Lutnick und Ex-Konzernchef Jensen Huang vor einen Senatsausschuss vorgeladen worden. Der Vorsitzende des Bankenausschusses, der Republikaner Tim Scott, forderte sie auf, im Dezember für eine öffentliche Anhörung zu erscheinen. Scott verwies auf Sorgen mit Blick auf die Nationale Sicherheit. Lutnick sagte bereits zu, wie ein Sprecher des Ministeriums dem TV-Sender NBC sagte.
Huang war am Donnerstag als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor hatte es Medienberichte über sein enges Verhältnis zu einer Frau aus China gegeben, die nach Erkenntnissen von US-Sicherheitsbehörden möglicherweise vom chinesischen Geheimdienst angeworben wurde. Huang räumte am Wochenende ein, dass er seiner Frau untreu gewesen sei. Den Ausschlag für seinen Abgang nach mehr als 30 Jahren an der Firmenspitze dürfte aber das Bekanntwerden einer weiteren Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia gegeben haben.
Zugleich warf der Eklat ein neues Schlaglicht auf mögliche Lieferungen von Nvidia-Chips nach China in Umgehung von US-Verboten. Die aus China stammende Frau, mit der Huang eine Affäre hatte, arbeitete zeitweise für die Firma Megaspeed. Dieses in Singapur ansässige Unternehmen wurde von US-Behörden verdächtigt, bei Nvidia gekaufte KI-Chips heimlich nach China geliefert zu haben. US-Medienberichten zufolge lieferte Nvidia an Megaspeed Technik im Wert von rund vier Milliarden Dollar. Handelsminister Lutnick wird sich nun fragen lassen müssen, wieso das möglich war.
Die US-Regierung will mit Verkaufsverboten bei Hochleistungs-Chips von Nvidia chinesische Fortschritte bei künstlicher Intelligenz bremsen. Huang war dagegen für Chip-Verkäufe und argumentierte, so binde man China an US-Technologie – statt die Entwicklung von Konkurrenzsystemen zu befeuern, die Nvidia auf dem Weltmarkt Konkurrenz machen könnten.
Huang war am Donnerstag als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor hatte es Medienberichte über sein enges Verhältnis zu einer Frau aus China gegeben, die nach Erkenntnissen von US-Sicherheitsbehörden möglicherweise vom chinesischen Geheimdienst angeworben wurde. Huang räumte am Wochenende ein, dass er seiner Frau untreu gewesen sei. Den Ausschlag für seinen Abgang nach mehr als 30 Jahren an der Firmenspitze dürfte aber das Bekanntwerden einer weiteren Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia gegeben haben.
Zugleich warf der Eklat ein neues Schlaglicht auf mögliche Lieferungen von Nvidia-Chips nach China in Umgehung von US-Verboten. Die aus China stammende Frau, mit der Huang eine Affäre hatte, arbeitete zeitweise für die Firma Megaspeed. Dieses in Singapur ansässige Unternehmen wurde von US-Behörden verdächtigt, bei Nvidia gekaufte KI-Chips heimlich nach China geliefert zu haben. US-Medienberichten zufolge lieferte Nvidia an Megaspeed Technik im Wert von rund vier Milliarden Dollar. Handelsminister Lutnick wird sich nun fragen lassen müssen, wieso das möglich war.
Die US-Regierung will mit Verkaufsverboten bei Hochleistungs-Chips von Nvidia chinesische Fortschritte bei künstlicher Intelligenz bremsen. Huang war dagegen für Chip-Verkäufe und argumentierte, so binde man China an US-Technologie – statt die Entwicklung von Konkurrenzsystemen zu befeuern, die Nvidia auf dem Weltmarkt Konkurrenz machen könnten.
Medien: Drei Exekutionen an einem Tag in den USA
Trotz der gescheiterten Hinrichtung von Christa Pike und der neu aufgeflammten Diskussion um die Todesstrafe in den USA setzen einzelne Bundesstaaten ihre Exekutionen fort. In Indiana und Florida wurden am Donnerstag zwei zum Tode verurteilte Menschen hingerichtet, wie die jeweiligen Strafvollzugsbehörden mitteilten. Medien zufolge wurde zudem in Alabama die Todesstrafe bei einem 54-Jährigen vollstreckt - das wären drei Exekutionen an einem Tag in den USA.
Die wegen Mordes verurteilte Pike sollte Ende September im US-Bundesstaat Tennessee hingerichtet werden. Sie überlebte. Nach Angaben des Death Penalty Information Center ist in den USA kein vergleichbarer Fall aus der jüngeren Geschichte bekannt, in dem die Hinrichtungsmedikamente verabreicht wurden und der oder die Verurteilte weiterlebte. Ihr Fall ließ in den USA die Debatte um Hinrichtungen wieder aufflammen, doch die 50 Bundesstaaten handhaben den Umgang damit weiterhin unterschiedlich
„Drei Hinrichtungen an einem Tag sind in der heutigen Zeit der Todesstrafe selten“, schrieb „USA Today“ und wies darauf hin, dass es bereits im August eine solche dreifache Exekution gegeben habe. Zuvor hätte die letzte Dreifachhinrichtung in den USA vor 16 Jahren stattgefunden, so die Zeitung. Die drei jetzt Hingerichteten waren demnach alles Männer, die wegen der Tötung anderer Menschen zum Tode verurteilt worden waren. Sie hätten alle eine Giftspritze verabreicht bekommen.
Die wegen Mordes verurteilte Pike sollte Ende September im US-Bundesstaat Tennessee hingerichtet werden. Sie überlebte. Nach Angaben des Death Penalty Information Center ist in den USA kein vergleichbarer Fall aus der jüngeren Geschichte bekannt, in dem die Hinrichtungsmedikamente verabreicht wurden und der oder die Verurteilte weiterlebte. Ihr Fall ließ in den USA die Debatte um Hinrichtungen wieder aufflammen, doch die 50 Bundesstaaten handhaben den Umgang damit weiterhin unterschiedlich
„Drei Hinrichtungen an einem Tag sind in der heutigen Zeit der Todesstrafe selten“, schrieb „USA Today“ und wies darauf hin, dass es bereits im August eine solche dreifache Exekution gegeben habe. Zuvor hätte die letzte Dreifachhinrichtung in den USA vor 16 Jahren stattgefunden, so die Zeitung. Die drei jetzt Hingerichteten waren demnach alles Männer, die wegen der Tötung anderer Menschen zum Tode verurteilt worden waren. Sie hätten alle eine Giftspritze verabreicht bekommen.
Barbara Klimke
US‑Ministerium: Fast eine halbe Million Abschiebungen in einem Jahr
Die US-Regierung hat nach eigenen Angaben binnen eines Jahres fast eine halbe Million Menschen abgeschoben. In dem Ende September beendeten Fiskaljahr seien über 483 000 Menschen außer Landes gebracht worden, teilte das Heimatschutzministerium mit. Nie zuvor habe die zuständige Migrationsbehörde ICE in einem Jahr mehr Menschen abgeschoben.
Präsident Donald Trump hatte die Abschiebepolitik der USA nach Amtsantritt erheblich verschärft. Besonders in der Kritik steht das Vorgehen der Migrationsbehörde ICE. Es kam zu schwerwiegenden Vorfällen während der groß angelegten ICE-Einsätzen, Anfang des Jahres kamen zwei Menschen ums Leben. Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass Migranten auch in Drittländer abgeschoben werden, die nicht ihr Geburts- oder Heimatland sind. Zudem werde vielen Menschen die Chance verwehrt, ihren Abschiebebeschluss gerichtlich anzufechten.
Die Daten des Ministeriums zeigen einen erheblichen Anstieg der Abschiebezahlen seit Trumps Amtsantritt. Während es in den beiden Jahren, die ganz oder mehrheitlich in seine Amtszeit fielen, weit über 400 000 Abschiebungen gab, waren es im letzten Jahr unter seinem Vorgänger, dem Demokraten Joe Biden, demnach 271 000.
Mehr zu den Abschiebepraktiken lesen Sie hier:
Präsident Donald Trump hatte die Abschiebepolitik der USA nach Amtsantritt erheblich verschärft. Besonders in der Kritik steht das Vorgehen der Migrationsbehörde ICE. Es kam zu schwerwiegenden Vorfällen während der groß angelegten ICE-Einsätzen, Anfang des Jahres kamen zwei Menschen ums Leben. Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass Migranten auch in Drittländer abgeschoben werden, die nicht ihr Geburts- oder Heimatland sind. Zudem werde vielen Menschen die Chance verwehrt, ihren Abschiebebeschluss gerichtlich anzufechten.
Die Daten des Ministeriums zeigen einen erheblichen Anstieg der Abschiebezahlen seit Trumps Amtsantritt. Während es in den beiden Jahren, die ganz oder mehrheitlich in seine Amtszeit fielen, weit über 400 000 Abschiebungen gab, waren es im letzten Jahr unter seinem Vorgänger, dem Demokraten Joe Biden, demnach 271 000.
Mehr zu den Abschiebepraktiken lesen Sie hier:
Barbara Klimke
Hegseth ehrt den Soldaten, der die Gruppe des Ministers rügte
Nach dem Ordnungsruf gegen eine Gruppe um Verteidigungsminister Pete Hegseth hat dieser den zuständigen Wachsoldaten ausgezeichnet. Der Infanterist hatte Hegseth und seine Gruppe am Denkmal für den unbekannten Soldaten nahe Washington wegen lauten Lachens zurechtgewiesen – ausgerechnet am Veteranentag. Nun verlieh Hegseth dem Soldaten für seine Pflichterfüllung an dem Tag die Joint Service Commendation Medal.
Als Hegseth mit seiner Frau und Begleitern am Veteranentag der USA den Nationalfriedhof in Arlington besuchte, fiel die Gruppe auf, weil aus ihrer Mitte lautes Lachen ertönte. Ein Wachsoldat wies sie zurecht, wie auf Aufnahmen des Senders CNN zu sehen und zu hören ist: „Alle Besucher haben jederzeit für eine Atmosphäre der Ruhe und des Respekts zu sorgen“, rief der Soldat, ehe er wieder abdrehte.
Der Verteidigungsminister postete jetzt auf der Plattform X Bilder von der Auszeichnung. „Wir lieben Soldaten. Wir lieben Standards. Gut gemacht, Spezialist“, schrieb er dazu. Spezialist ist ein Dienstgrad im US-Militär.
Als Hegseth mit seiner Frau und Begleitern am Veteranentag der USA den Nationalfriedhof in Arlington besuchte, fiel die Gruppe auf, weil aus ihrer Mitte lautes Lachen ertönte. Ein Wachsoldat wies sie zurecht, wie auf Aufnahmen des Senders CNN zu sehen und zu hören ist: „Alle Besucher haben jederzeit für eine Atmosphäre der Ruhe und des Respekts zu sorgen“, rief der Soldat, ehe er wieder abdrehte.
Der Verteidigungsminister postete jetzt auf der Plattform X Bilder von der Auszeichnung. „Wir lieben Soldaten. Wir lieben Standards. Gut gemacht, Spezialist“, schrieb er dazu. Spezialist ist ein Dienstgrad im US-Militär.
CNN on Twitter / X
A US Army sentinel guarding the Tomb of the Unknown Soldier reprimanded Defense Secretary Pete Hegseth and a group of his senior advisers after some in the group laughed and talked near the solemn memorial following a Veterans Day ceremony. https://t.co/1mIM7uG0G8 pic.twitter.com/0QVFKNrKbB— CNN (@CNN) November 11, 2026
x.com
Barbara Klimke
Trump bekräftigt Interesse am Machtwechsel in Kuba
US-Präsident Donald Trump hat signalisiert, dass er in den gut zwei verbleibenden Jahren seiner Amtszeit einen Machtwechsel auf Kuba erzwingen will und dafür auch zu einem Militäreinsatz bereit sein könnte. „Ich will Kuba abgehakt haben, bevor ich gehe“, sagte Trump in einem Radiointerview. Auf die Frage des Moderators Hugh Hewitt, ob er dafür auch eine einwöchige Militäraktion in Kauf nehmen würde, antwortete der US-Präsident: „Ich würde das durchaus in Erwägung ziehen.“
„Ich will Kuba abgehakt haben, bevor ich gehe.“US-Präsident Donald Trump
Trump hatte schon mehrmals eine US-Militärintervention auf Kuba ins Gespräch gebracht. So sagte er im Oktober, amerikanische Kriegsschiffe könnten auf dem Rückweg von ihrem Einsatz im Iran-Krieg die Karibikinsel ansteuern und vor ihrer Küste Station machen, die Machthaber auf Kuba würden sich dann ergeben.
Die Regierung des sozialistischen Inselstaates hatte im September bei der UN-Generaldebatte die Drohungen mit einem Militäreinsatz sowie andere US-Maßnahmen wie die Ölblockade verurteilt.
Die Regierung des sozialistischen Inselstaates hatte im September bei der UN-Generaldebatte die Drohungen mit einem Militäreinsatz sowie andere US-Maßnahmen wie die Ölblockade verurteilt.
Bericht: US-Handelsminister Lutnick nach Nvidia-Spionageskandal unter Druck
In der US-Regierung wird Insidern zufolge nach dem mutmaßlichen Spionageskandal um den ehemaligen Nvidia-Chef Jensen Huang über eine Ablösung von Handelsminister Howard Lutnick beraten. Entsprechende Gespräche würden im Weißen Haus geführt, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zur Zukunft des Ministers. Ein Regierungsvertreter erklärte jedoch zu der Kritik, US-Präsident Donald Trump habe „volles Vertrauen in den Minister und seine Fähigkeit, das Amt auszuüben“.
Eine zunehmende Zahl von Parlamentariern wirft dem Minister vor, den Export von KI-Chips nach China nicht ausreichend zu kontrollieren. Zudem kritisieren sie, dass die Regierung sich weigere, Dutzende chinesische Unternehmen auf eine wichtige schwarze Liste für den Handel zu setzen. Die Kritik an Lutnick hatte vor dem Rücktritt Huangs begonnen, rückt durch die jüngsten Entwicklungen jedoch stärker in den Fokus.
Eine zunehmende Zahl von Parlamentariern wirft dem Minister vor, den Export von KI-Chips nach China nicht ausreichend zu kontrollieren. Zudem kritisieren sie, dass die Regierung sich weigere, Dutzende chinesische Unternehmen auf eine wichtige schwarze Liste für den Handel zu setzen. Die Kritik an Lutnick hatte vor dem Rücktritt Huangs begonnen, rückt durch die jüngsten Entwicklungen jedoch stärker in den Fokus.
Barbara Klimke
Lautes Lachen – Soldat rügt Gruppe um Hegseth
Eine Besuchergruppe um US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist auf dem Nationalfriedhof in Arlington wegen unangemessenen Verhaltens zur Ordnung gerufen worden – ausgerechnet am Veteranentag. Nach einem gemeinsamen Foto gingen Hegseth und seine Frau mit Begleitern die Stufen des Denkmals für den unbekannten Soldaten hinauf, als lautes Lachen ertönte. Ein Wachsoldat wies die Gruppe vernehmlich zurecht, wie auf Aufnahmen des Senders CNN zu sehen ist. „Alle Besucher haben jederzeit für eine Atmosphäre der Ruhe und des Respekts zu sorgen“, rief der in Paradeuniform gekleidete Soldat, ehe er wieder abdrehte. Hegseth und seine Begleiter blickten sich kurz um, ehe sie weitergingen.
Am Veteranentag nahmen Hegseth, Präsident Donald Trump und weitere Regierungsmitglieder am Nationalfriedhof an einer Gedenkfeier teil. Das Denkmal für den unbekannten Soldaten wurde 1921 zu Ehren der Gefallenen des Ersten Weltkriegs erschaffen; es dient als zentrale Gedenkstätte der US-Streitkräfte.
Am Veteranentag nahmen Hegseth, Präsident Donald Trump und weitere Regierungsmitglieder am Nationalfriedhof an einer Gedenkfeier teil. Das Denkmal für den unbekannten Soldaten wurde 1921 zu Ehren der Gefallenen des Ersten Weltkriegs erschaffen; es dient als zentrale Gedenkstätte der US-Streitkräfte.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (r.) und seine Frau bei der Gedenkfeier am Veteranentag in Arlington. Reuters
Demokrat Scott Colom erobert im Südstaat Mississippi den Senatssitz
Historischer Sieg für die Demokraten in Mississippi: Der Demokrat Scott Colom gewinnt gegen die republikanische Amtsinhaberin Cindy Hyde-Smith und zieht für sie in den US-Senat ein, wie die Nachrichtenagentur AP mehr als eine Woche nach der Abstimmung auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wahlbefragungen berichtete. Colom ist der erste afroamerikanische Senator aus Mississippi seit der Reconstruction-Ära in den 1860er- und 1870er-Jahre.
In dem tief republikanisch geprägten Südstaat herrschte lange Ungewissheit über den Ausgang der Wahl. Der Grund: Erst an diesem Dienstag endete eine Abgabefrist für Briefwahlstimmen und sogenannte „affidavit ballots", also vorläufig abgegebene Stimmzettel von Menschen, die zunächst nicht im Wahlregister gefunden werden konnten oder im Wahllokal aufgetaucht sind, ohne sich ausweisen zu können. Der unabhängige Kandidat Ty Pinkins landete weit abgeschlagen auf Platz drei. Durch Coloms Sieg haben die Demokraten bislang mindestens 55 Sitze im neuen Senat sicher, 51 braucht es für eine Mehrheit.
Der Bundesstaat hat den höchsten Anteil Afroamerikaner an der Bevölkerung – dort sind es knapp 37 Prozent, landesweit gut 13 Prozent. Trotzdem gab es in Mississippi seit Ende des 19. Jahrhunderts keinen schwarzen US-Senator mehr. 1875 war der zuvor versklavte Blanche Kelso Bruce für den Bundesstaat in den Senat eingezogen. Er absolvierte als erster Afroamerikaner eine volle Amtszeit in der Parlamentskammer. Die gesellschaftliche Stellung schwarzer Amerikaner und der Schutz des Wahlrechts spielten auch im Wahlkampf eine Rolle. Colom kritisierte republikanische Pläne zur Neueinteilung der Wahlkreise, mit der Trumps Partei das Ergebnis zu ihren Gunsten beeinflussen wollte.
In dem tief republikanisch geprägten Südstaat herrschte lange Ungewissheit über den Ausgang der Wahl. Der Grund: Erst an diesem Dienstag endete eine Abgabefrist für Briefwahlstimmen und sogenannte „affidavit ballots", also vorläufig abgegebene Stimmzettel von Menschen, die zunächst nicht im Wahlregister gefunden werden konnten oder im Wahllokal aufgetaucht sind, ohne sich ausweisen zu können. Der unabhängige Kandidat Ty Pinkins landete weit abgeschlagen auf Platz drei. Durch Coloms Sieg haben die Demokraten bislang mindestens 55 Sitze im neuen Senat sicher, 51 braucht es für eine Mehrheit.
Der Bundesstaat hat den höchsten Anteil Afroamerikaner an der Bevölkerung – dort sind es knapp 37 Prozent, landesweit gut 13 Prozent. Trotzdem gab es in Mississippi seit Ende des 19. Jahrhunderts keinen schwarzen US-Senator mehr. 1875 war der zuvor versklavte Blanche Kelso Bruce für den Bundesstaat in den Senat eingezogen. Er absolvierte als erster Afroamerikaner eine volle Amtszeit in der Parlamentskammer. Die gesellschaftliche Stellung schwarzer Amerikaner und der Schutz des Wahlrechts spielten auch im Wahlkampf eine Rolle. Colom kritisierte republikanische Pläne zur Neueinteilung der Wahlkreise, mit der Trumps Partei das Ergebnis zu ihren Gunsten beeinflussen wollte.