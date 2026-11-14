Starts an US-Flughäfen gestoppt – keine Flüge aus Europa

Wegen technischer Probleme mit dem US-Flugkontrollsystem dürfen derzeit keine Flugzeuge aus Europa in Richtung USA abheben. Das teilte die europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol in der Nacht mit.



Die US-Luftfahrtaufsicht hat am Freitagabend (Ortszeit) nach technischen Problemen sämtliche Starts an allen US-Flughäfen gestoppt. Heimatschutzminister Markwayne Mullin sprach von einer Vorsichtsmaßnahme nach Kommunikationsproblemen im Flugkontrollsystem. Er betonte gleichzeitig, dass keine Gefahr für die Passagiere oder die Öffentlichkeit bestehe. Tausende Flüge wurden abgesagt oder zunächst als verspätet ausgewiesen. Nach und nach landeten Maschinen, die zum Zeitpunkt des Stopps noch in der Luft waren.



Wie lange der Stopp andauern könnte, blieb zunächst unklar. Es werde aber „einige Zeit“ vergehen, bis er aufgehoben werde, sagte Mullin vor Journalisten am Weißen Haus. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass eine Attacke die Probleme ausgelöst habe. Es gebe auch keine Gefahr für Passagiere und Öffentlichkeit. In zwei US-Regionen funktioniere der Luftfahrt-Funkverkehr normal, sagte Mullin, ohne sie zu nennen.



Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge prüfte die Bundespolizei FBI, ob die Probleme möglicherweise auf ein Software-Update zurückgehen. Der Nachrichtensender CNN berichtete, Maschinen, die zum Zeitpunkt des Stopps in der Luft gewesen seien, hätten zum Teil auf Notfrequenzen ausweichen müssen.





Es ist erst der zweite landesweite Stopp des Luftverkehrs in den USA seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Zuletzt hatte die FAA im Januar 2023 zu der Radikalmaßnahme gegriffen, weil das Systems ausfiel, über das Nachrichten an Piloten übermittelt werden. Die Luftfahrtunterbrechung am Freitag dauerte allerdings wesentlich länger an als der Zwischenfall 2023.



In den USA saßen Zehntausende Passagiere an Flughäfen fest und hatten zunächst keine Klarheit darüber, wie schnell es weitergehen könnte. Die Zeitung News York Times berichtete mit Bezug auf die Flugdatenfirma Cirium, dass 1,5 Millionen Fluggäste eine Verbindung geplant hatten, als die Unterbrechung eintrat. Bis zum frühen Abend (New Yorker Ortszeit) seien 600 Flüge umgeleitet worden oder umgekehrt.