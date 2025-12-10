Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA, SID und Bloomberg.
Miami wählt Demokratin Eileen Higgins zur Bürgermeisterin
Die Metropole Miami im Bundesstaat Florida wird erstmals seit rund 30 Jahren wieder demokratisch regiert werden. Bei der Bürgermeisterwahl, die durch US-Präsident Donald Trump ins nationale Rampenlicht geraten war, siegte die Demokratin Eileen Higgins.
Sie setzte sich mit knapp 60 Prozent gegen den Republikaner Emilio Gonzalez durch. Nach einem Bericht der New York Times ist die 61-jährige Higgins die erste Frau an der Spitze der Stadt und das erste nicht hispanische Stadtoberhaupt seit den 1990er Jahren. In den vergangenen drei Jahrzehnten hätten kubanisch-amerikanische Republikaner die Stadtpolitik dominiert.
Trump hatte sich vor wenigen Tagen in den sonst eher nicht so entscheidenden Wahlkampf eingeschaltet. Die Bürgermeisterwahl in Miami sei „eine große und wichtige Wahl“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. „Stimmen Sie für den Republikaner Gonzalez.“
Demokraten sahen den Sieg als weiteres Zeichens eines Stimmungswechsels nach Erfolgen bei Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia sowie der Bürgermeisterwahl in der Millionenmetropole New York.
Schüsse von Washington: Verletzter Nationalgardist auf dem Weg der Besserung
Zwei Wochen nach den Schüssen auf zwei Nationalgardisten in der US-Hauptstadt Washington ist der Überlebende offenbar weiterhin auf dem Weg der Besserung. Die Mutter des Mannes habe ihn heute angerufen und gesagt, dass er aus dem Bett aufgestanden sei, erklärte US-Präsident Donald Trump bei einer Rede in Mount Pocono im Bundesstaat Pennsylvania. „Er hat nicht gesprochen.“ Das könne er noch nicht. Er sei schließlich am Kopf getroffen worden.
Trump will sich in Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha einmischen
US-Präsident Donald Trump will sich im neu entbrannten Grenzkonflikt zwischen den Nachbarstaaten Thailand und Kambodscha erneut als Vermittler einschalten. "Morgen muss ich einen Anruf tätigen", sagte er am Dienstagabend (Ortszeit) im US-Bundesstaat Pennsylvania mit Verweis auf die jüngsten Gefechte.
Republikanischer Senator warnt Trump
Der republikanische Senator Rand Paul hat vor einem Krieg gegen Venezuela gewarnt und darauf verwiesen, dass Präsident Donald Trump einen solchen Schritt laut Verfassung nur mit Billigung des Kongresses gehen dürfe. „Es wäre ein Angriffskrieg“, sagte der Vorsitzende des Heimatschutz-Ausschusses im Senat dem Sender Fox News. „Der Präsident hat nicht die Befugnis, das Land in den Krieg zu führen“, sagte Paul.
Trump schließt Bodeninvasion in Venezuela nicht aus
US-Präsident Donald Trump lässt sich nicht in die Karten schauen – hat aber einen Einsatz von US-Bodentruppen in Venezuela nicht kategorisch abgelehnt. Er wolle weder etwas bestätigen noch ausschließen, sagte er im Interview des Nachrichtenportals Politico auf die Frage nach einer amerikanischen Bodeninvasion. Der Republikaner ergänzte, dass er nicht darüber reden wolle, zumal er einer „extrem unfreundlichen Publikation“ gegenübersitze.
Trump über Europa: "Ich halte sie für schwach"
US-Präsident Donald Trump legt mit seiner massiven Europa-Kritik nach. Mit Blick auf Europas politisches Führungspersonal sagte er in einem am Dienstag veröffentlichten Politico-Interview: "Ich halte sie für schwach." Sie wollten politisch korrekt sein, wüssten aber nicht, was sie tun sollten. Erst vergangene Woche hatte die US-Regierung mit der Veröffentlichung ihrer neuen nationalen Sicherheitsstrategie Europa vor den Kopf gestoßen. Darin wird europäischen Regierungen unter anderem die "Untergrabung demokratischer Prozesse" vorgeworfen. Ziel müsse es sein, "Europa bei der Korrektur seines derzeitigen Kurses zu helfen".
Merz an die USA: „Ihr braucht auf der Welt auch Partner“
Bundeskanzler Friedrich Merz hat die neue US-Sicherheitsstrategie als für Europa in Teilen inakzeptabel kritisiert und Präsident Donald Trump aufgefordert, auf Alleingänge zu verzichten. Manches in der Strategie sei „nachvollziehbar, manches darin ist verständlich, manches darin ist für uns aus europäischer Sicht inakzeptabel“, sagte Merz bei einem Besuch in Mainz. Dies bestätige seine Einschätzung, „dass wir in Europa und damit auch in Deutschland sicherheitspolitisch sehr viel unabhängiger werden müssen von den USA“.
„America First“ sei legitim, so Merz, doch „America Alone“ könne nicht im Interesse der USA sein. „Ihr braucht auf der Welt auch Partner und einer der Partner kann Europa sein“, habe er den Amerikanern gesagt, so Merz. „Wenn ihr mit Europa nichts anfangen könnt, dann macht wenigstens Deutschland zu eurem Partner.“
Die am 5. Dezember veröffentlichte und persönlich von Trump unterzeichnete US-Strategie warnt, Europa stehe aufgrund jahrzehntelangen wirtschaftlichen Niedergangs sowie politischer und kultureller Fehlentwicklungen vor einer „zivilisatorischen Auslöschung“.
Hubert Wetzel kommentiert die in der nationalen US-Sicherheitsstrategie erhobenen Vorwürfe gegen Europa (SZ Plus):
Hubert Wetzel kommentiert die in der nationalen US-Sicherheitsstrategie erhobenen Vorwürfe gegen Europa (SZ Plus):
Trump lässt Nvidia bessere KI-Chips nach China verkaufen
US-Präsident Donald Trump erlaubt dem Chipriesen Nvidia den Verkauf leistungsstärkerer KI-Chips nach China. Es gehe dabei nur um die H200-Chipsysteme der vorherigen Nvidia-Generation Hopper, betonte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Für Nvidias aktuelle Chipgeneration Blackwell und das nächste System Rubin gelte die Vereinbarung nicht. Die US-Regierung werde dabei – wie zuvor bereits angekündigt – einen Anteil von 25 Prozent der Erlöse einbehalten.
Hegseth unterstützt tödlichen Angriff auf wehrlose mutmaßliche Drogenschmuggler „voll und ganz“
Verteidigungsminister Pete Hegseth hat seine Haltung zur Tötung von zwei wehr- und hilflosen mutmaßlicher Drogenschmugglern durch Luftangriffe auf ein Boot vor der venezolanischen Küste im September klargestellt. „Nach meinem damaligen und heutigen Verständnis unterstütze ich diesen Angriff voll und ganz“, sagte Hegseth am Samstag. „Ich hätte genauso gehandelt.“ Es geht um die Vernichtung eines bereits durch einen ersten Luftangriff zerstörten Bootes, an dessen Wrackteile sich zwei Überlebende festgehalten hatten. Auf Kritik daran hatte Hegseth zuvor erklärt, er hätte entsprechende Befehle nicht selbst gegeben, sondern Admiral Frank Bradley. Mit seinen Äußerungen auf dem Reagan Defense Forum in Simi Valley, Kalifornien, hat er sich jetzt eindeutig hinter den Admiral gestellt.
Die Tötung der beiden Überlebenden eines ersten Angriffs hatte zu Vorwürfen möglicher Kriegsverbrechen geführt. Die US-Armee hat inzwischen fast zwei Dutzend Angriffe auf Boote in der Karibik und im Pazifik ausgeführt. Die Maßnahmen haben Kritik durch die Demokraten, aber auch durch republikanische Politiker ausgelöst. Senator Thom Tillis, ein Republikaner, dessen Stimme im Januar für Hegseths knappe Bestätigung ausschlaggebend war und der aus dem Kongress ausscheidet, nannte Bloomberg zufolge den zweiten Angriff „einen Verstoß gegen ethische, moralische und rechtliche Grundsätze“.
Hegseth erklärte: „Die Zeiten, in denen diese Narco-Terroristen, die als Terrororganisationen eingestuft sind, in unserer Hemisphäre ungehindert operieren konnten, sind vorbei.“ Er verglich die Drogenschmuggler mit dem Terrornetzwerk al-Qaida. „Wir jagen sie mit derselben Raffinesse und Präzision, mit der wir al-Qaida gejagt haben.“ Die USA würden die Drogenschmuggler so lange töten, wie diese Amerikaner mit Drogen vergifteten, die so tödlich wären, dass sie chemischen Waffen gleichkämen. Demokratische Abgeordnete, die das Video des Angriffs auf die Überlebenden des Luftangriffs gesehen haben, fordern dessen vollständige Veröffentlichung. Präsident Donald Trump will damit warten, bis es den Kongressabgeordneten gezeigt worden ist, berichtet dpa.
Kallas nach kritischem US-Papier: USA weiter wichtigster Verbündeter Europas
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat die USA auch nach dem kritischen Positionspapier aus Washington als weiter wichtigsten Verbündeten Europas bezeichnet. Es gebe viel Kritik in dem US-Papier, aber ein Teil davon sei auch wahr, sagte Kallas bei einer Podiumsdiskussion auf dem Doha-Forum in Katar. „Wenn man sich Europa ansieht, hat es seine eigene Macht gegenüber Russland unterschätzt.“ Europa müsse selbstbewusster sein. Man sei mit den USA bei verschiedenen Themen nicht immer einer Meinung gewesen. „Aber ich glaube, das Grundprinzip ist immer noch da. Wir sind die größten Verbündeten und wir sollten zusammenhalten.“
Supreme Court wird über US-Geburtsrecht verhandeln
Der Oberste Gerichtshof der USA wird sich mit der Rechtmäßigkeit eines umstrittenen Dekrets von Präsident Donald Trump befassen, das bestimmten Neugeborenen die Staatsbürgerschaft verweigern soll. Die Regierung hatte beim Supreme Court beantragt, er solle sich des Falls annehmen. Trump erhofft sich davon grünes Licht für die Umsetzung seines Dekrets, das bislang in unterer Instanz blockiert wurde.
Bundesrichter ordnet Freigabe bestimmter Epstein-Akten in Florida an
Unter dem Druck des Parlaments hatte US-Präsident Donald Trump Ende November ein Gesetz zur Freigabe von Ermittlungsakten zum Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein unterschrieben. In der Folge hat nun ein Bundesrichter die Freigabe bestimmter Unterlagen in Florida angeordnet, er gab damit einem Antrag des Justizministeriums statt. Dabei geht es um Protokolle einer sogenannten Grand Jury aus Bundesverfahren gegen Epstein und seine Komplizin Ghislaine Maxwell. Das von Trump unterzeichnete Gesetz gibt dem Justizministerium bis zum 19. Dezember Zeit, alle Akten freizugeben.
Trump erhält bei WM-Auslosung Fifa-Friedenspreis
Fifa-Boss Gianni Infantino hat US-Präsident Donald Trump im Rahmen der WM-Auslosung mit dem neuen „Friedenspreis“ des Fußball-Weltverbandes geehrt. Trump habe „unerschütterlichen Einsatz für den Frieden auf der ganzen Welt“ gezeigt, lobte Infantino in Washington und überreichte Trump eine Goldmedaille, ein Zertifikat und den Friedenspokal, eine goldene Weltkugel, die von mehreren Händen getragen wird. Trump sprach von einer der „größten Ehren meines Lebens“. Im Kongo habe er Millionen Leben gerettet, in vielen anderen Ländern Kriege beendet oder verhindert, betonte er.
Ministerin: USA wollen Einreisebeschränkungen ausweiten
Die US-Regierung plant, die Zahl der Länder, für die sie weitreichende Einreisebeschränkungen verhängt hat, auf mehr als 30 auszuweiten. Im Juni war ein Einreiseverbot für Staatsangehörige aus zwölf Ländern in Kraft getreten, Menschen aus sieben weiteren Ländern dürfen seitdem nur eingeschränkt einreisen. Auf die Frage, ob sie bestätigen könne, dass die Beschränkungen nun von 19 auf 32 Länder ausgeweitet werden könnten, sagte US-Heimatschutzministerin Kristi Noem am Donnerstagabend (Ortszeit) im Sender Fox News: „Ich werde nichts Genaues zu der Zahl sagen, aber es sind mehr als 30, und der Präsident evaluiert weiterhin Länder.“
Ausschuss weicht Impfempfehlungen für Neugeborene auf
US-Gesundheitsminister und Impfkritiker Robert F. Kennedy Jr. setzt seine Agenda weiter durch. Ein Impfberater-Gremium der Gesundheitsbehörde CDC stimmte nach hitzigen zweitägigen Beratungen dafür, die jahrzehntealte Regelung zu lockern, dass Babys direkt nach der Geburt eine Hepatitis-B-Impfung erhalten. Das Gremium empfahl nach einem Bericht des Senders NBC, dass Frauen, die negativ auf Hepatitis B getestet wurden, in Absprache mit einem Arzt entscheiden können, ob ihr Baby die Geburtsdosis erhalten soll. Das Panel schlug vor, mit der ersten Dosis mindestens bis zum Alter von zwei Monaten zu warten. Die Empfehlung muss noch vom Direktor der Gesundheitsbehörde CDC offiziell übernommen werden, was aber unter Kennedy als gesichert gilt.
