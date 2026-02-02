Epstein-Akten beinhalten möglicherweise auch Kommunikation mit ehemaligem Prinz Andrew

Die jüngst veröffentlichten Akten im Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein scheinen Einblick in dessen Korrespondenz mit dem früheren britischen Prinzen Andrew zu geben. So scheint aus einem E-Mail-Verlauf hervorzugehen, dass Epstein im Jahr 2010 für Andrew ein Dinner mit einer 26-jährigen Russin in London vermittelte – kurz nachdem der US-Amerikaner seine Strafe wegen Prostitution Minderjähriger abgesessen hatte. In der Antwort, die mit Andrews Signatur „HRH The Duke of York KG“ versehen und mit dem Buchstaben „A“ unterzeichnet ist, heißt es: „(...) ich wäre entzückt, sie zu sehen“.



Der sehr gut vernetzte Epstein betrieb er über Jahre einen Missbrauchsring. Andrew beteuerte stets, von den Machenschaften seines Freundes nichts mitbekommen zu haben. Dabei warf die inzwischen gestorbene US-Amerikanerin Virginia Giuffre Andrew vor, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben, unter anderem als Minderjährige im Jahr 2001 in London. Im Zuge dieser Vorwürfe verlor Andrew seinen Titel „Prinz“, ihm wurden alle Ehren und Titel aberkannt.



Keir Starmer, der britische Premier, forderte im Lichte der neu veröffentlichten Dokumente, Andrew solle über die Vorwürfe gegen ihn vor dem US-Kongress aussagen. Das sagte Starmer vor Reportern auf einer Asien-Reise. "Ich habe immer gesagt, dass jeder, der über Informationen verfügt, darauf vorbereitet sein sollte, diese Informationen zu teilen, in welcher Form auch immer er darum gebeten wird", sagte er.



Die Zuordnung der teils geschwärzten neuen Akten ist zuweilen schwierig. Weitere E-Mails legen nahe, dass es sich bei einem mysteriösen Kontakt der Epstein-Vertrauten Maxwell namens „The Invisible Man“ (Der unsichtbare Mann) um Andrew handeln könnte. So wird etwa ein möglicher Aufenthalt auf der Privatinsel Epsteins, Little Saint James, diskutiert, an dem der mit „A“ unterzeichnende Kontakt wegen seiner Kinder nicht teilnehmen kann.



Weitere Dokumente zeigen einen Mail-Verkehr zwischen Epstein und einer Sarah aus dem Jahr 2009. Der Inhalt legt nahe, dass es sich dabei um Andrews Ex-Frau Sarah „Fergie“ Ferguson handelt. „Fergie“ hatte bereits 2011 in einem Interview mit der Zeitung Evening Standard zugegeben, von Epstein 15 000 Pfund (derzeit etwa 17 000 Euro) angenommen zu haben und die Verbindung zu dem Sexualstraftäter bedauert.



Andrew Mountbatten-Windsor verliert nicht nur seinen Titel, sondern auch seinen Wohnsitz. Lesen Sie dazu mehr im Text von Alexander Menden: