Fall Epstein: Republikaner hören auf Trump und laden Clinton vor

Der republikanisch geführte Kontrollausschuss kommt offensichtlich US-Präsident Donald Trump zu Hilfe - und lenkt in der Diskussion um den verstorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein den Fokus auf den früheren US-Präsidenten Bill Clinton. Dieser wurde, genau wie seine Frau Hillary, die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten von 2016, zu einer Aussage eingeladen.



Der Kontrollausschuss im US-Repräsentantenhaus forderte in einem Brief an Generalstaatsanwältin Pam Bondi außerdem die „vollständigen, ungeschwärzten Epstein-Akten“, einschließlich Informationen über seine Mitarbeiterin Ghislaine Maxwell, die derzeit eine 20-jährige Haftstrafe wegen ihrer Rolle beim sexuellen Missbrauch minderjähriger Frauen verbüßt. Es gingen auch Vorladungen an eine Reihe ehemaliger hochrangiger FBI- und Justizbeamter, darunter der ehemalige FBI-Direktor James Comey.



Trump selbst hatte öffentlich gefordert, dass man über seinen Vorgänger Clinton und nicht über ihn sprechen solle, wenn es um die Taten Epsteins gehe. Zugleich sagte er zur Epstein-Causa: „Ich habe nichts mit diesem Mann zu tun.“ Ein Clinton-Sprecher hatte 2019 bekanntgemacht, dass der Demokrat seit mehr als einem Jahrzehnt nichts mehr mit Epstein zu tun gehabt habe und nichts über die Verbrechen wisse.



Finanzier Epstein, der über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht hatte, beging 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle nach offiziellen Angaben Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte der Tod des Superreichen für Spekulationen, weil er beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Die Zweifel daran, das Epstein sich selbst das Leben nahm, sind gerade in rechten Kreisen und damit unter Trumps Anhängern weit verbreitet.



Viele fragen sich, warum der US-Präsident die Veröffentlichung der Akten nicht veranlasst. Zugleich berichten Medien über Verbindungen von Trump zu Epstein. Das Wall Street Journal hatte zuletzt über ein Glückwunschschreiben an Epstein zu dessen 50. Geburtstag aus dem Jahr 2003 berichtet, das den Namen Trumps tragen soll. Der Präsident bestreitet, der Urheber zu sein.



