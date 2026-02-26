Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Kuba: Tote bei Schusswechsel zwischen Boot aus den USA und kubanischer Patrouille
Rückschlag für Trump-Regierung: Abschiebungen an Drittstaaten rechtswidrig
Trump verspricht strahlenden Neuanfang für Venezuela
Trump: "Unsere Nation ist größer, besser, reicher"
Trump dementiert Berichte über Warnungen aus Militär vor Iran-Angriff
Kuba wirft Bootsbesatzung „terroristische Absichten“ vor
Die kubanische Regierung hat ihre Darstellung des tödlichen Schusswechsels vor der Küste der Karibikinsel deutlich verschärft. Die Besatzung des in Florida registrierten Speedboats habe „terroristische Absichten“ gehabt, teilte das Innenministerium in Havanna mit. An Bord seien zehn Bewaffnete gewesen, die illegal nach Kuba eindringen wollten. Bei dem Gefecht am Mittwoch wurden vier Menschen auf dem Boot getötet, sechs weitere verletzt.
„Alle Beteiligten sind in den Vereinigten Staaten lebende Kubaner. Die meisten von ihnen haben eine bekannte kriminelle und gewalttätige Vergangenheit“, hieß es in der Mitteilung. An Bord seien Waffen und Sprengkörper gefunden worden. Ein Verdächtiger sei zudem festgenommen worden und habe gestanden, aus den USA „entsandt“ worden zu sein, um sich an der „terroristischen Operation“ zu beteiligen.
Die Angaben lassen sich bislang nicht unabhängig überprüfen. US-Außenminister Marco Rubio hatte zuvor betont, man werde „nicht auf Informationen aus Kuba vertrauen“, sondern eigene Nachforschungen anstellen. Die US-Botschaft in Havanna versuche herauszufinden, ob es sich bei den Opfern um US-Bürger handele. Floridas Justizminister kündigte eine Untersuchung an. Die New York Times berichtete unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter, das Boot sei Teil einer zivilen Flotte gewesen, die Angehörige aus Kuba herausholen wollte.
Trump-Regierung hält Millionen-Zahlungen an Minnesota zurück
Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat Medicaid-Zahlungen in Höhe von 259 Millionen Dollar an den Bundesstaat Minnesota gestoppt. Vizepräsident J. D. Vance und der für das staatliche Krankenversicherungsprogramm zuständige Dr. Mehmet Oz begründeten den Schritt am Mittwoch mit mangelnder Betrugsbekämpfung durch die Landesregierung. "Wir stoppen die Bundeszahlungen an die Staatsregierung, bis die Staatsregierung ihre Verpflichtungen ernst nimmt", sagte Vance auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. Minnesotas Gouverneur Tim Walz, der im vergangenen Jahr als demokratischer Vizepräsidentschaftskandidat antrat, wies die Vorwürfe zurück und sprach von einer Vergeltungskampagne gegen demokratisch regierte Bundesstaaten.
Die Trump-Regierung verweist auf einen Betrugsskandal während der Corona-Pandemie, bei dem laut Justizministerium 47 Personen angeklagt wurden, 250 Millionen Dollar aus einem bundesfinanzierten Ernährungsprogramm für Kinder veruntreut zu haben. Oz erklärte, Minnesota habe 60 Tage Zeit, einen umfassenden Korrekturplan vorzulegen. Zudem kündigte er ein sechsmonatiges landesweites Moratorium für neue Lieferanten medizinischer Ausrüstung im Medicaid-System an. Der als TV-Arzt bekannte Oz bezifferte den jährlichen Schaden durch Betrug im US-Gesundheitswesen auf 300 Milliarden Dollar, wovon rund 100 Milliarden auf Bundesprogramme entfielen.
Walz warnte, der Zahlungsstopp werde verheerende Folgen für Familien, Veteranen und Menschen mit Behinderungen haben. Medicaid versorgt mehr als 71 Millionen Amerikaner mit geringem Einkommen, darunter überproportional viele Angehörige von Minderheiten. Die Regierung kündigte weitere Maßnahmen gegen andere Bundesstaaten an, darunter Florida, Kalifornien und New York. Trump hatte bereits in seiner ersten Amtszeit wiederholt versucht, demokratisch regierten Bundesstaaten Bundesmittel vorzuenthalten, war damit jedoch häufig vor Gericht gescheitert. Kritiker werfen der Regierung vor, Betrugsvorwürfe als Vorwand für Angriffe auf Einwanderer und politische Gegner zu nutzen.
Marco Rubio: Kuba-Vorfall keine US-Operation
US-Außenminister Marco Rubio hat bekräftigt, dass die Schüsse zwischen kubanischen Grenztruppen und einem in den USA registrierten Boot keine Operation der amerikanischen Regierung seien. „Nein“, sagte er US-Medien auf die Frage, ob bei den tödlichen Schüssen auf das in Florida registrierte Speedboat am Mittwoch amerikanisches Personal involviert gewesen sei. Man werde nicht auf Informationen aus Kuba vertrauen, sondern dem Vorfall selber nachgehen und herausfinden, was genau passiert war. „Dann werden wir entsprechend reagieren.“
Die Lage zwischen den USA und Kuba ist seit der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und der US-Kontrolle über venezolanisches Öl besonders angespannt. Die Energiekrise verschlechtert sich seitdem zusehends, manche Beobachter rechnen damit, dass Kuba bis Ende März das Öl ausgehen wird. Bisher war es stets abhängig von Ölimporten aus Venezuela. Allerdings hatte das amerikanische Finanzministerium am Mittwoch Lockerungen für die Bevölkerung und den Privatsektor angekündigt. Der Verkauf von venezolanischem Öl an das kubanische Volk sowie an die Privatwirtschaft soll wieder genehmigen werden. Ölverkäufe zugunsten staatlicher Institutionen oder des Militärs sollen verboten bleiben. Mexiko und Kanada haben Hilfslieferungen für Kuba angekündigt.
Kuba: Tote bei Schusswechsel zwischen Boot aus den USA und kubanischer Patrouille
Bei einem Schusswechsel zwischen kubanischen Grenztruppen und der Besatzung eines in den USA registrierten Speedboats sind nach Angaben Kubas vier Menschen auf dem Boot getötet worden. Sechs weitere Menschen seien verletzt und medizinisch versorgt worden, teilte Kubas Botschaft in den USA unter Berufung auf das Innenministerium mit.
Grenztruppen hatten das Boot demnach am Mittwochmorgen (Ortszeit) in kubanischen Territorialgewässern entdeckt. Das Speedboat habe sich bis auf etwa eine Seemeile vor der Nordküste Kubas in der Provinz Villa Clara genähert. Als eine Einheit der Grenztruppen zur Identifizierung herangefahren sei, habe die Besatzung des Speedboats das Feuer eröffnet. Den Angaben zufolge wurde der Kommandant des kubanischen Patrouillenboots verletzt.
„Kuba bekräftigt seinen Willen, die Territorialgewässer zu schützen, wobei die nationale Verteidigung eine grundlegende Säule für den kubanischen Staat zum Schutz seiner Souveränität und der Stabilität in der Region ist“, teile die kubanische Präsidentschaft auf X mit.
Die US-Regierung äußerte sich bislang nicht offiziell. Die New York Times berichtet, dass es sich nach Angaben eines Regierungsvertreters um ein ziviles Boot gehandelt habe, kein Boot der US-Marine oder der Küstenwache. Das Boot sei Teil einer zivilen Flotte gewesen, die Angehörige aus Kuba wegbringen wollte.
Der Justizminister von Florida kündigte eine Untersuchung zu dem tödlichen Gefecht vor Kubas Küste an. Er habe eine Strafverfolgungsbehörde seines Bundesstaates angewiesen, unter anderem auch mit Partnern auf Bundesebene zusammenzuarbeiten, um eine Untersuchung einzuleiten, teilte der Republikaner James Uthmeier auf X mit.
Amelie Schmidt
USA wollen Ölsanktionen gegen Kuba lockern
Die US-Ölblockade gegen Kuba hat zu einem akuten Versorgungsengpass in dem Karibikstaat geführt – nun will die US-Regierung den Verkauf von venezolanischem Öl an das kubanische Volk sowie an die Privatwirtschaft wieder genehmigen. So soll der Export für kommerzielle und humanitäre Zwecke in Kuba erlaubt werden, wie aus einer Mitteilung des US-Finanzministeriums hervorgeht. Ein Teil der bestehenden Sanktionen bleibt demnach jedoch bestehen. Unternehmen dürften den Rohstoff weiterhin nicht an Menschen und Unternehmen verkaufen, die Verbindungen zur kubanischen Regierung, dem Militär und zu Geheimdiensten haben.
Washington übt seit Wochen erheblichen Druck auf Kubas kommunistische Regierung aus. Seit Dezember erhält das Land kein Öl mehr aus Venezuela, da US-Präsident Donald Trump eine vollständige Blockade für sanktionierte Öltanker mit Lieferungen aus dem südamerikanischen Bruderstaat anordnete. Danach drohte Trump auch mit Zöllen gegen Kubas Öllieferanten. Im Januar stellte Mexiko, zuletzt Kubas größter Ölversorger, seine Lieferungen ein.
Für die stark angeschlagene Wirtschaft der Karibikinsel und auch dessen Bevölkerung war das totale Ölembargo ein harter Schlag. Aufgrund des Mangels an Brennstoffen kochen viele Kubaner nur noch mit Holz und Kohle. Lebensmittel können nicht transportiert werden. Die ohnehin stundenlangen täglichen Stromausfälle haben sich verschärft. Busse und Autos fahren kaum noch.
Amelie Schmidt
Rückschlag für Trump-Regierung: Abschiebungen an Drittstaaten rechtswidrig
Ein US-Bundesrichter hat die Praxis der Regierung für rechtswidrig erklärt, Ausländer ohne Aufenthaltsrecht im Eilverfahren in Drittstaaten abzuschieben. Der Bostoner Bezirksrichter Brian Murphy erklärte, die Betroffenen hätten kaum Möglichkeiten, Schutz vor Verfolgung oder Folter geltend zu machen. Er setzte das Inkrafttreten des Urteils jedoch für 15 Tage aus, um der Regierung von US-Präsident Donald Trump Zeit für eine Berufung zu geben.
Das Urteil geht auf eine Sammelklage gegen das Heimatschutzministerium zurück. Dieses hatte festgelegt, dass Migranten auch in Länder abgeschoben werden können, die in ihren ursprünglichen Ausweisungsbescheiden nicht genannt wurden – etwa in den Südsudan, nach Libyen oder El Salvador. Dies ist laut der Regelung zulässig, wenn diplomatische Zusicherungen des Verzichts auf Repressalien vorliegen. Zudem müssen die Betroffenen mindestens sechs Stunden vor ihrem Abflug informiert werden. Die Kläger argumentierten, dies verletze ihre Grundrechte, da sie keine Chance hätten, Bedenken gegen ihre Sicherheit in diesen Drittstaaten vorzubringen.
Das Justizministerium hatte die Praxis damit gerechtfertigt, sie sei notwendig, um kriminelle Ausländer abzuschieben, deren Heimatländer die Rücknahme verweigerten. Die Regierung geht davon aus, dass der Fall letztlich vor dem Obersten Gerichtshof landen wird.
Trump verspricht strahlenden Neuanfang für Venezuela
Fast zwei Monate nach der Festnahme des autoritären venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch das US-Militär hat Donald Trump das südamerikanische Land als Verbündeten bezeichnet. „Wir haben von unserem neuen Freund und Partner, Venezuela, gerade mehr als 80 Millionen Barrel Öl erhalten“, sagte er in seiner Rede zur Lage der Nation. Die Gefangennahme von Maduro bedeute „einen strahlenden Neuanfang für das venezolanische Volk“.
Noch bis vor Kurzem war das Verhältnis zwischen den USA und Venezuela extrem angespannt. Anfang Januar nahm das US-Militär Maduro und dessen Ehefrau in der Hauptstadt Caracas gefangen und brachte sie außer Landes. Beide befinden sich inzwischen in New York, wo ihnen wegen angeblicher Verwicklung ins internationale Drogengeschäft der Prozess gemacht werden soll.
Trump will die riesigen Ölvorkommen Venezuelas nun zugunsten der USA nutzen. Dazu gehört aktuell auch die Kontrolle über den Rohölverkauf. Kritiker werfen der US-Regierung vor, das inzwischen von der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez geführte Land wie eine Kolonie zu gängeln.
Bei Iran wiederum hat Trump weiter eine harte Hand angekündigt. „Ich werde niemals zulassen, dass der weltweit größte Förderer des Terrors, der sie bei Weitem sind, eine Atomwaffe besitzt.“ Allerdings habe er noch keine Zusage der iranischen Regierung erhalten, auf Atomwaffen zu verzichten, sagte Trump. Iran beteuert seit Jahren, dass sein Atomprogramm nur zivilen Zwecken dient. Die USA haben eine massive Militärpräsenz in der Region aufgebaut, am Donnerstag sollen die Gespräche weitergehen.
Zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine sagte Trump nichts Neues. Er monierte, dass jeden Monat tausende Soldaten sterben, und behauptete: Unter ihm als Präsident hätte der Krieg nie angefangen. Während seiner Präsidentschaftskampagne hatte er versprochen, den Krieg an seinem ersten Amtstag zu beenden.
Trump verteidigt strikte Migrationspolitik – und beschimpft die Demokraten
In seiner Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Donald Trump wie erwartet seine strikte Migrationspolitik gelobt. Die umstrittene Entsendung von Nationalgardisten und Bundespolizisten sei ein „Erfolg“, die Grenze die „stärkste und sicherste Grenze der amerikanischen Geschichte“. Eine irreführende Aussage. Korrekt ist: Die Zahlen sind auf einem Mehrjahrestief, und keine Festgenommenen wurden ins Landesinnere gelassen. Aber der Trend begann bereits unter Biden – und tatsächlich wurden im Januar 2026 immer noch mehr als 6000 Menschen an der Südgrenze festgenommen.
Gleichzeitig beschimpfte er die Demokraten, weil sie nicht wie seine Republikaner von ihren Sitzen aufstanden und applaudierten: „Sie sollten sich schämen.“ Das wiederum führte zu Zwischenrufen aus dem demokratischen Lager. Gleichzeitig ist Trump von ihnen abhängig: Er appellierte an sie, die Haushaltssperre aufzugeben. „Wegen der Demokraten haben wir kein Geld.“ Diese hatten sich geweigert, dem Finanzierungsgesetz zuzustimmen, solange es keine neuen Einschränkungen für ICE-Agenten enthält – etwa strengere Regeln für Haftbefehle, Bodycams und einen Verhaltenskodex.
Trump forderte zudem von den Demokraten, die Praxis der „Sanctuary Cities“ zu beenden. Diese Städte und Bezirke – meist von Demokraten regiert – weigern sich, mit den Bundesbehörden bei der Abschiebung illegaler Einwanderer zusammenzuarbeiten.
Er forderte auch ein sogenanntes „Delilah Law“: ein Gesetz, benannt nach einem von einem illegalen Einwanderer im Straßenverkehr verletzten Mädchen. Demnach sollten Staaten illegalen Migranten keine Führerscheine mehr aushändigen dürfen. Nach bisheriger Praxis erlauben mehrere Staaten illegalen Einwanderern, reguläre Führerscheine zu erhalten – darunter Kalifornien, Colorado und New York.
Trump: "Unsere Nation ist größer, besser, reicher"
In seiner Rede zur Lage der Nation setzt Donald Trump ähnlich wie zuletzt in Davos zu reichlich Eigenlob an, wenn es um die heimische Wirtschaft geht. "Unsere Nation ist zurück – größer, besser, reicher und stärker als jemals zuvor", sagte er vor beiden Parlamentskammern im Kapitol in Washington, D.C. „Das ist das goldene Zeitalter von Amerika.“
Er habe eine "Nation in der Krise geerbt", sagte er. Was so nicht stimmt: Bei seinem Amtsantritt war die Arbeitslosenquote mit vier Prozent historisch niedrig und das Wirtschaftswachstum bereits solide.
Die Inflation, so Trump, sei "so niedrig wie seit fünf Jahren nicht". Das ist faktisch korrekt, zuletzt lag sie bei 2,4 Prozent. Allerdings erbte Trump auch hier einen bereits rückläufigen Trend.
Das Zoll-Urteil der Richter des Supreme Court, die bei seiner Rede in der ersten Reihe saßen, nannte er "eine bedauerliche Entscheidung". Der Supreme Court hatte ihm am Freitag untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle auf den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen. Doch Trump hat bereits neue Zölle auf anderer Rechtsgrundlage angekündigt. "Sie werden komplexer sein, aber auch besser", sagte er – und zeigte sich zuversichtlich, dafür ohne eine Zustimmung des Kongresses auszukommen.
Angesichts all der Erfolge werde Amerika respektiert "wie niemals zuvor", sagte Trump. Auch das ist Ansichtssache. Internationalen Umfragen zufolge ist das US-Ansehen seit Trumps Amtsantritt weltweit gesunken.
"Wir waren ein totes Land. Jetzt sind wir das heißeste Land!", rief Trump. Dem ist etwas abzugewinnen. In Portland etwa trifft man Zugezogene, die gen Norden gezogen sind, weil es ihnen in Kalifornien mittlerweile zu heiß ist.
Demokraten: Regierung hält belastendes Material aus Epstein-Akten zurück
Die Demokraten im US-Kongress werfen dem Justizministerium vor, bei der Veröffentlichung der Akten zu dem toten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein Material zurückgehalten zu haben, welches US-Präsident Donald Trump belasten könnte. Trump werde vorgeworfen, eine Minderjährige sexuell missbraucht zu haben.
„Die demokratischen Mitglieder des Aufsichtsausschusses können bestätigen, dass das Justizministerium offenbar illegal FBI-Vernehmungen mit dieser Überlebenden zurückgehalten hat, die Präsident Trump abscheuliche Verbrechen vorgeworfen hat. Die demokratischen Mitglieder des Aufsichtsausschusses werden eine parallele Untersuchung zu diesem Fall einleiten“, erklärte der demokratische Abgeordnete Robert Garcia in einer Stellungnahme.
Eine Sprecherin des Justizministeriums erklärte, die Akte, in der alle FBI-Vernehmungen des Opfers aufgeführt sind, sei vorübergehend entfernt worden, um Schwärzungen vorzunehmen, und werde am Donnerstag wieder online gestellt. Die Sprecherin erklärte weiter, das Ministerium habe keine der Akten gelöscht und alle Dokumente, die den gesetzlichen Anforderungen zur Veröffentlichung entsprechen, seien vorgelegt worden, sofern sie nicht unter eine Kategorie fallen, die eine Zurückhaltung rechtfertigt.
Was bringt Trumps Rede zur Lage der Nation?
US-Präsident Donald Trump hält in der Nacht zum Mittwoch (3 Uhr MEZ) seine „Rede zur Lage der Nation“. In Washington wird es Dienstagabend sein. Womit ist zu rechnen?
Trump ist bekannt für lange Reden. Im März 2025 ließ er sich gut 100 Minuten vor dem Kongress aus. Auch diesmal wird er sich wohl selbst beweihräuchern. Kurzvideos auf der Website des Weißen Hauses liefern einen Einblick. Die USA unter Trump seien stark, weil sie auf der Weltbühne wieder respektiert würden, die Grenzen sicher seien und der Präsident gegen Verschwendung und Betrug vorgegangen sei, etwa bei staatlichen Entwicklungshilfen oder der Bevorzugung „grüner Energien“.
Ein Schwerpunkt dürfte die Wirtschaftslage sein. Viele Amerikaner machen sich Sorgen wegen der hohen Lebenshaltungskosten. Jüngste Konjunkturdaten zeigen, dass die US-Wirtschaft langsamer als erwartet gewachsen ist und die Inflation zugenommen hat. Trotzdem will Trump einen „Sieg in der Wirtschaft“ für sich reklamieren, wie Reuters von einem Vertreter des Weißen Hauses erfuhr. Auch das Urteil des Obersten Gerichtshofs, das die meisten von Trumps Zöllen gekippt hat, dürfte Thema sein. Der Republikaner hatte vergangene Woche verärgert darauf reagiert und mehrere Richter persönlich angegriffen. Tut er das wieder, könnte das für unangenehme Momente sorgen, da zumindest einige der neun Richter im Publikum erwartet werden.
Der Auftritt fällt auf den vierten Jahrestag des Kriegs in der Ukraine. Vor seiner Wiederwahl hatte Trump erklärt, dass er den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden könne. Bis heute zeichnet sich keine Lösung ab. Laut Vertretern des Weißen Hauses wird er auch seine Pläne für den Konflikt mit Iran erläutern. Trump droht seit Wochen mit einem Militärschlag, sollte es keine Einigung über das iranische Atomprogramm geben.
Auch über illegale Einwanderung wird er reden, das ist eines seiner Lieblingsthemen. Allerdings steht er hier unter Druck: wegen des harten Vorgehens der Einwanderungsbehörde ICE und der Erschießung zweier Zivilisten in Minneapolis. Schwer tut sich Trump auch damit, den Skandal um die veröffentlichten Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beizulegen. Der Gegenwind, den Trump verspürt, spiegelt sich auch in fallenden Umfragewerten wider. Das kommt für ihn zur Unzeit, denn im November stehen die Midterms an, die Zwischenwahlen im Kongress.
Trump dementiert Berichte über Warnungen aus Militär vor Iran-Angriff
US-Generalstabschef Dan Caine hat Präsident Donald Trump und dessen Team Medienberichten zufolge vor Risiken eines Militäreinsatzes in Iran gewarnt. Demnach sieht er insbesondere die Gefahr, in einen langwierigen Konflikt verwickelt zu werden und nicht genügend Unterstützung von Verbündeten zu bekommen. Auf entsprechende Berichte von US-Medien wie dem Nachrichtenportal Axios und der Washington Post reagierte Trump mit Kritik: Die Darstellung der „Fake News“-Medien sei zu „100 Prozent falsch“.
Die Berichte beziehen sich auf angeblich mit den internen Diskussionen vertraute Quellen. Jeder größere Einsatz gegen Iran sei nach Caines Einschätzung problematisch, weil die Waffenbestände der USA durch die massive Unterstützung Israels im Gaza-Krieg und der Ukraine gegen Russland geschrumpft seien. Demnach äußerte der Generalstabschef seine Besorgnis vergangene Woche bei einem Treffen mit Trump und dessen Beratern im Weißen Haus.
Warnungen vor den Risiken eines ausgedehnten Militäreinsatzes, die vor allem Caine vorgebracht habe, bekam Trump laut Wall Street Journal auch aus dem Verteidigungsministerium. Neben möglichen Verlusten der USA und ihrer Verbündeten hätten diese sich auch auf eine Überlastung der Streitkräfte bezogen. Einige Beamte sagten der Zeitung demnach, Diskussionen über mögliche Opfer und Kosten seien immer Teil der Planung vor militärischen Einsätzen.
Trump betonte in seinem Post, dass Caine genau wie andere US-Vertreter keinen Krieg wolle. Falls allerdings eine Entscheidung für ein militärisches Vorgehen gegen Iran getroffen werde, sei der Generalstabschef der Meinung, dass es ein Leichtes sein werde, zu gewinnen. Der US-Präsident hob auch hervor, dass er allein derjenige sei, der die Entscheidungen treffe.
USA nehmen ausländisches Geld an Hochschulen ins Visier
Die US-Regierung will die Finanzierung von Hochschulen durch ausländische Geldgeber stärker kontrollieren, um nach eigenen Angaben "schädlichem Einfluss" nachzugehen. Dazu werde das Außenministerium künftig das Bildungsministerium unterstützen, teilten Regierungsvertreter am Montag mit. "Das Außenministerium wird seine Expertise in nationaler Sicherheit und bei der Abwehr von schädlichem ausländischen Einfluss einbringen, um die Aufsichtsbemühungen des Bildungsministeriums zu stärken", sagte die Staatssekretärin für öffentliche Diplomatie, Sarah Rogers. Konkrete Beispiele für eine unzulässige Einflussnahme nannten die Vertreter nicht. Es gehe vorrangig darum, die Einhaltung der Meldepflichten durch die Universitäten zu verbessern und die Transparenz zu erhöhen.
Hintergrund ist eine Anordnung von Präsident Donald Trump vom April 2025. Diese zielt auf die Durchsetzung eines Gesetzes ab, das Hochschulen mit Bundesmitteln dazu verpflichtet, Schenkungen oder Verträge aus dem Ausland im Wert von mehr als 250 000 Dollar zu melden. Trump hatte wiederholt gedroht, Bundesmittel für Universitäten zu streichen. Als Gründe nannte er unter anderem pro-palästinensische Proteste, Richtlinien zu Transgender-Personen sowie Programme zur Förderung von Vielfalt und Gleichstellung. Dem Bildungsministerium zufolge meldeten US-Hochschulen im Jahr 2025 insgesamt 8300 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 5,2 Milliarden Dollar. Die größten Geldgeber waren demnach Katar mit 1,1 Milliarden Dollar, gefolgt von Großbritannien mit 633 Millionen und China mit 528 Millionen Dollar.
Versandriese Fedex klagt auf Rückerstattung von Trump-Zöllen
Der US-Logistikkonzern Fedex dringt mit einer Klage gegen die Regierung von Präsident Donald Trump auf eine Rückerstattung bereits gezahlter Zölle. Es geht dabei um die Importgebühren, die der Oberste Gerichtshof jüngst als unrechtmäßig eingestuft hat. Man verlange die "vollständige Rückzahlung" aller gezahlten Zölle, die auf dem IEEPA genannten Notstandsgesetz fußten, heißt es in der beim Gericht für internationalen Handel in New York eingereichten Klage. Sie richtet sich gegen die Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP, die dem US-Heimatschutzministerium untersteht.
Fedex reagierte mit der Klage auf die Entscheidung des obersten US-Gerichts vom vergangenen Freitag. Unter Berufung auf das Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 hatte Trump seit Beginn seiner zweiten Amtszeit am Kongress vorbei Zölle gegen Dutzende Handelspartner verhängt. Der Supreme Court erklärte diese Zölle für rechtswidrig. Das Gesetz erlaube es dem US-Präsidenten nicht, eigenständig Zölle zu verhängen, urteilten die Richterinnen und Richter. Ob die Regierung Zolleinnahmen an Importeure zurückzahlen muss, entschieden sie nicht. Das müssen nun andere Gerichte klären.
Beim Vorgehen von Fedex scheine es sich um die erste Klage eines großen amerikanischen Unternehmens nach dem Urteil zu handeln, berichten mehrere US-Medien. Der Logistikkonzern argumentiert, er habe einen Schaden erlitten, weil er für importierte Waren Zölle zahlte, deren Rechtsgrundlage nunmehr für unrechtmäßig befunden worden sei.
Nach dem Urteil des Supreme Courts wurde mit einer Welle an Rückforderungen bereits gezahlter Zölle gerechnet. Nach Berechnungen der University of Pennsylvania geht es für den US-Staatshaushalt um etwa 175 Milliarden US-Dollar. Das entspräche etwa 2,5 Prozent des Haushalts der Bundesregierung.
US-Botschafter verliert Zugang zu französischer Regierung
Der US-Botschafter in Frankreich, Charles Kushner, soll keinen direkten Zugang zu französischen Regierungsmitgliedern mehr erhalten, weil er trotz einer Einbestellung nicht im Außenministerium in Paris erschienen ist. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot habe die Maßnahme "angesichts dieses offensichtlichen Unverständnisses für die grundlegenden Erwartungen an einen Botschafter" gefordert, hieß es aus diplomatischen Kreisen. Kushner sollte sich am Montagabend wegen Äußerungen der US-Regierung zum mutmaßlichen Mord an einem rechten Aktivisten aus Frankreich im Ministerium einfinden.
"Er ist nicht erschienen", lautete die Angabe aus diplomatischen Kreisen. Kushner kann demnach weiterhin zu Gesprächen ins Außenministerium kommen, "um die Irritationen auszuräumen, die in einer 250 Jahre alten Freundschaft unvermeidlich auftreten können".
