FBI findet mutmaßliche Tatwaffe des Mörders von Aktivist Kirk
Venezuela nach US-Angriff auf angebliches Drogenboot: Kein Bandenmitglied an Bord
Britischer Premier entlässt Botschafter in den USA wegen Epstein
Trump führt Mord an Kirk auf Dämonisierung zurück - noch keine Hinweise auf Täter
Festgenommene Person wieder entlassen
FBI fahndet mit Video nach Kirk-Attentäter
US-Ermittler haben Bilder und ein Video veröffentlicht, die mit großer Wahrscheinlichkeit den Schützen zeigen, der die tödlichen Schüsse auf den rechtskonservativen Influencer und Trump-Verbündeten Charlie Kirk abgegeben hat. Die unscharfen Bilder einer Überwachungskamera zeigen die Person in dunkler Kleidung mit einer schwarzen Sonnenbrille und einer dunklen Baseballkappe. Auf dem langärmeligen Oberteil der Person ist das Bild eines Weißkopfseeadlers zu sehen, der über eine US-Flagge fliegt. Das Video zeigt den mutmaßlichen Täter dabei, wie er über das Dach eines Gebäudes läuft und anschließend hinunterspringt.
Zuvor hatten die Ermittler mitgeteilt, sie hätten die mutmaßliche Tatwaffe, ein Repetiergewehr, in einem dem Tatort nahegelegenen Waldstück gefunden.
Video Footage of Shooter in Utah Valley University Shooting
The FBI is releasing a video of the shooter in the Utah Valley shooting. The subject is seen jumping from the rooftop of a building after the shooting. Around 12 p.m. Mountain Time on September 10, 2025, the subject climbed up to a rooftop; after he shot and killed Charlie Kirk, he jumped off and ran away. He left a gun and ammunition in a wooded area near the university. Trace evidence collected from the rooftop scene included shoe impressions, a forearm imprint, and a palm print. Anyone with information in this case should call the FBI at 1-800-CALL-FBI or visit fbi.gov/utahvalleyshooting. To download, visit: https://www.fbi.gov/video-repository/utah-valley-shooting-video-091025.mp4/view --------------------------------------------------- Follow us on social media: X: https://twitter.com/fbi Facebook: https://facebook.com/FBI Instagram: https://instagram.com/fbi YouTube: youtube.com/user/fbi
FBI – Federal Bureau of Investigation, youtube.com
Kirk-Attentat verherrlicht? US-Außenministerium droht Ausländern
Nach dem gewaltsamen Tod des rechtskonservativen US-Aktivisten Charlie Kirk droht das US-Außenministerium Ausländern mit Konsequenzen, sollten sie im Internet Gewalt rechtfertigen. Vize-Außenminister Christopher Landau schrieb auf der Plattform X - ohne Kirks Namen zu nennen: „Angesichts des schrecklichen Mordes an einer führenden politischen Persönlichkeit gestern möchte ich betonen, dass Ausländer, die Gewalt und Hass verherrlichen, in unserem Land keine willkommenen Besucher sind.“
Er sei empört, dass einige in sozialen Medien die Tat rechtfertigten oder verharmlosten. Er habe Konsularvertreter angewiesen, Maßnahmen zu ergreifen, schrieb Landau weiter, ohne Details zu nennen. Der Vize-Außenminister rief in seinem Post dazu auf, ihm Kommentare von Ausländern zu melden, damit das Außenministerium „das amerikanische Volk schützen kann“.
Berichte: US-Vize Vance will Kirks Leiche in Air Force Two überführen
Der Leichnam des rechten US-Aktivisten Charlie Kirk soll nach übereinstimmenden Medienberichten mit dem Flugzeug des US-Vizepräsidenten J. D. Vance aus dem Bundesstaat Utah nach Arizona überführt werden. Der Republikaner und seine Frau Usha Vance hätten vor, gemeinsam mit Familienmitgliedern und Freunden von Kirk in der Air Force Two nach Phoenix zu fliegen, wo der Podcaster gelebt hatte soll. Das berichteten der Sender CBS News und die Nachrichtenseite Politico unter Berufung auf Regierungsbeamte beziehungsweise eine mit der Angelegenheit vertraute Person.
Der Vizepräsident und seine Frau reisten den Berichten nach am Donnerstag bereits nach Salt Lake City im Bundesstaat Utah. Ursprünglich war geplant, dass Vance am selben Tag zum Gedenken an die Terroropfer vom 11. September 2001 zur 9/11-Gedenkstätte in New York fliegt. Offiziell machte er zunächst keine Änderung dieser Pläne bekannt.
FBI findet mutmaßliche Tatwaffe des Mörders von Aktivist Kirk
US-Bundesermittler haben das Gewehr sichergestellt, mit dem vermutlich der konservative Aktivist Charlie Kirk während einer Campusveranstaltung in Utah getötet wurde, wie Behördenvertreter mitteilten.
Robert Bohls, der für die Außenstelle in Salt Lake City zuständige Sonderermittler des FBI, sagte, das hochleistungsfähige Repetiergewehr sei in einem Waldgebiet in der Nähe der Utah Valley University gefunden worden, wohin der Schütze nach dem Angriff geflohen war. Die Waffe werde derzeit im Labor des FBI untersucht, zusammen mit anderen Beweismitteln wie Schuhabdrücken und Handflächenabdrücken, die am Tatort gesichert wurden. Berichten zufolge wurden auf der Waffe beziehungsweise auf der Munition politische Botschaften gefunden. Das Wall Street Journal berichtet von Bezügen zu Transgender-Themen und Antifaschismus. Auch CNN berichtet von politischen Botschaften, macht aber keine Angaben zur Art derselbigen.
Den Behörden zufolge schien der Schütze im College-Alter zu sein und konnte sich unauffällig auf dem Campus bewegen, bevor er auf ein Dach kletterte und von dort aus schoss. Die Ermittler verfolgten seine Bewegungen anhand von Überwachungsaufnahmen, als er ein Treppenhaus betrat, das Dach überquerte und später vom Gebäude sprang, um in ein nahe gelegenes Wohngebiet zu fliehen. Die Fahndung nach ihm läuft weiter.
Das FBI inzwischen hat eine Belohnung von 100 000 Dollar für Hinweise auf den Täter ausgesetzt und rief dazu auf, der Polizei Videos und Fotos zu schicken, die bei der Suche nach dem Schützen helfen könnten. Die Behörde veröffentlichte zudem Fotos einer Person, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehe. Sie sei für die Ermittlungen von Interesse, teilte das FBI mit, sprach aber nicht von einem Tatverdächtigen.
Venezuela nach US-Angriff auf angebliches Drogenboot: Kein Bandenmitglied an Bord
Nach dem tödlichen Militärschlag auf ein Boot in der Karibik wirft Venezuela den USA "Mord" vor. Keiner der elf bei dem Angriff Getöteten sei Mitglied der Bande Tren de Aragua oder ein Drogenhändler gewesen, sagte der Innenminister und Chef der Regierungspartei, Diosdado Cabello. Dies hätten eigene Ermittlungen ergeben. der Tod der elf Menschen sei "ein Mord an einer Gruppe von Bürgern unter Anwendung tödlicher Gewalt" gewesen.
Das zuletzt umbenannte US-Kriegsministerium nahm dazu bisher nicht Stellung. US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche über den Militärschlag gegen das Boot berichtet und dazu ein Video veröffentlicht. Nach Angaben der US-Regierung befanden sich an Bord illegale Drogen und Gang-Mitglieder.
Cabello warf die Frage auf, wie die USA überhaupt feststellen konnten, ob sich Drogen in dem Boot befanden und warum die Insassen nicht festgenommen statt getötet worden seien.
Britischer Premier entlässt Botschafter in den USA wegen Epstein
Knapp eine Woche vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump hat Großbritanniens Premier Keir Starmer seinen Botschafter in Washington, Peter Mandelson, abberufen. Neue Belege beweisen nach Einschätzung des Außenministeriums, dass die "Beziehung" des Botschafters zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein deutlich enger gewesen sei, als bei dessen Ernennung bekannt war.
"Insbesondere Peter Mandelsons Behauptung, dass Jeffrey Epsteins erste Verurteilung falsch sei und angefochten werden müsse, ist eine neue Information", schrieb das Ministerium in London mit Blick auf E-Mails von Mandelson an Epstein. Mandelson soll dem 2019 im Gefängnis gestorbenen Finanzier kurz vor dem Haftantritt etwa geschrieben haben, dass er "sehr viel" von ihm halte.
In der Affäre um Epstein geht es seit Monaten besonders um die Rolle von US-Präsident Trump, der eine Verwicklung vehement bestreitet. Am Montag hatten die Demokraten ein Album mit Geburtstagsgrüßen an Epstein veröffentlicht, das 2003 entstanden sein soll. Ein Schreiben mit zweideutigen Anspielungen soll von Trump stammen, was die US-Regierung dementiert.
Mandelson hatte dagegen am Dienstag die Echtheit eines von ihm verfassten Schreibens bestätigt und in einem Interview bekräftigt, zu bereuen, jemals Kontakt zu Epstein gehabt zu haben. In dem Schreiben bezeichnete er Epstein als "besten Kumpel".
Die Freundschaft zwischen Lord Mandelson und Epstein war bekannt, schrieb die Nachrichtenagentur PA. Die neu veröffentlichten Mails zeigten aber, dass die Beziehung auch nach Bekanntwerden der Verbrechen Epsteins bestanden habe. Mandelson war Ende 2024 zum britischen Botschafter in den USA berufen worden.
Die Hintergründe des Falls schildert SZ-Korrespondent Michael Neudecker (SZ Plus):
Trump führt Mord an Kirk auf Dämonisierung zurück - noch keine Hinweise auf Täter
US-Präsident Trump hat den Mord an seinem Unterstützer und rechtskonservativen Influencer Charlie Kirk auf die politische Polarisierung in den USA zurückgeführt. "Gewalt und Mord sind die tragische Konsequenz, wenn man diejenigen dämonisiert, mit denen man nicht einer Meinung ist", sagte Trump am Mittwochabend. Er ordnete alle Regierungsstellen an, bis Sonntag die US-Flaggen zu Ehren von Kirk auf Halbmast zu setzen.
Direkt nach dieser Ansprache an "alle Amerikaner", ging er zu einer Kritik an "radikalen Linken" über, die seiner Darstellung nach Amerikaner wie Kirk mit "Nazis und den schlimmsten Massenmördern und Verbrechern der Welt" verglichen hätten. "Diese Art von Rhetorik ist direkt verantwortlich für den Terrorismus, den wir heute in unserem Land erleben, und sie muss sofort aufhören." Seine Regierung werde jeden finden, der zu dieser Gräueltat und zu anderer politischer Gewalt beigetragen habe.
Trump erwähnte auch das Attentat im Bundesstaat Pennsylvania im vergangenen Sommer, das er überlebt hat. Politische Gewalt gegen demokratische Politikerinnen und Politiker, wie etwa die tödlichen Schüsse auf eine demokratische Abgeordnete und ihren Ehemann im Bundesstaat Minnesota in diesem Sommer, hingegen nicht. Über Kirks Tod sagt er: "Das ist ein dunkler Moment für Amerika."
Festgenommene Person wieder entlassen
Die Person, die nach dem tödlichen Schuss auf den rechtskonservativen US-Podcaster Charlie Kirk festgenommen wurde, ist wieder freigelassen worden. Sie sei nach einer Befragung aus dem Gewahrsam entlassen worden, teilte FBI-Chef Kash Patel auf der Plattform X mit. Es handelt sich dabei um die Person, die Patel zuvor als tatverdächtig bezeichnet hatte. Die Ermittlungen dauerten an, schrieb er nun.
FBI Director Kash Patel on Twitter / X
The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency https://t.co/YXsG6YpFR5— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025
x.com
Auf einer Pressekonferenz von Ermittlern und Behördenvertretern des Bundesstaates Utah wurde ebenfalls verkündet, dass die Untersuchungen andauerten. Man werde den Schützen finden, hieß es dort. Behördenvertreter von Utah gehen von einer gezielten Tat am Mittwoch aus. Es sei ein Schuss auf ein Opfer abgegeben worden.
FBI-Chef Patel: Verdächtiger wurde festgenommen
Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff auf den rechtskonservativen US-Aktivisten Charlie Kirk könnte der mutmaßliche Täter bereits festgenommen worden sein. Laut FBI-Direktor Kash Patel befinde sich eine Person in Gewahrsam. Die New York Times berichtet, dass der Verdächtige im Moment vernommen werde.
FBI Director Kash Patel on Twitter / X
The subject for the horrific shooting today that took the life of Charlie Kirk is now in custody. Thank you to the local and state authorities in Utah for your partnership with @fbi. We will provide updates when able.— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025
x.com
Behördenvertreter des Bundesstaates Utah gehen von einer gezielten Tat am Mittwoch aus. Es sei ein Schuss auf ein Opfer abgegeben worden.
Demokraten verurteilen die Tat in den Sozialen Medien
Mehrere prominente Vertreter der US-Demokraten drücken in den Sozialen Medien ihre Anteilnahme mit den Angehörigen des ermordeten Charlie Kirk aus und verurteilen die Tat scharf. Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris schrieb auf X, dass politische Gewalt in Amerika keinen Platz habe. Sie und ihr Mann würden für Kirk und seine Familie beten.
Kamala Harris on Twitter / X
I am deeply disturbed by the shooting in Utah. Doug and I send our prayers to Charlie Kirk and his family.Let me be clear: Political violence has no place in America. I condemn this act, and we all must work together to ensure this does not lead to more violence.— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 10, 2025
x.com
Der frühere US-Präsident Barack Obama verurteilte die Tat ebenfalls deutlich. „Diese Art von verabscheuungswürdiger Gewalt hat keinen Platz in unserer Demokratie." Obama und seine Frau Michelle würden für Kirks Frau und ihre zwei kleinen Kinder beten.
Barack Obama on Twitter / X
We don’t yet know what motivated the person who shot and killed Charlie Kirk, but this kind of despicable violence has no place in our democracy. Michelle and I will be praying for Charlie’s family tonight, especially his wife Erika and their two young children.— Barack Obama (@BarackObama) September 10, 2025
x.com
Auch Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom bezeichnete die Tat als „widerwärtig, abscheulich und verwerflich“.
Ex-Präsident Joe Biden meldete sich ebenfalls zu Wort. Auch er sagte, dass diese Art der Gewalt keinen Platz in den USA habe und sofort enden müsse.
Einflussreicher Trump-Anhänger Charlie Kirk an US-Uni erschossen
Der bekannte rechtskonservative US-Aktivist Charlie Kirk ist nach einem Attentat gestorben. Das teilte US-Präsident Donald Trump mit. Kirk war kurz zuvor während einer Veranstaltung an einer Universität im US-Bundesstaat Utah angeschossen und in eine Klinik gebracht worden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Kirk ist der Gründer der konservativen Studentenorganisation Turning Point USA.
Er spielte eine Schlüsselrolle dabei, die Unterstützung junger Wähler für Trump bei der Präsidentschaftswahl im November zu mobilisieren. Seine Veranstaltungen auf Universitätsgeländen im ganzen Land zogen in der Regel viele Menschen an. Außerdem war er ein reichweitenstarker Podcaster.
"Der großartige, ja sogar legendäre Charlie Kirk ist tot. Niemand verstand die Jugend in den Vereinigten Staaten von Amerika besser oder hatte ein besseres Gespür für sie als Charlie. Er wurde von allen geliebt und bewundert, besonders von mir, und jetzt ist er nicht mehr unter uns", schrieb Trump auf Truth Social. Außerdem ordnete er bis Sonntagabend Trauerbeflaggung in den USA an.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his beautiful wife Erika, and family. Charlie, we love you!
truthsocial.com
Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie Kirk vor einer großen Menschenmenge im Freien spricht, als ein lauter Knall zu hören ist. Kirk greift sich kurz an den Hals und fällt von seinem Stuhl, woraufhin die Zuhörer flüchten. Ein Sprecher der Universität teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, ein Schuss sei aus einem nahegelegenen Gebäude abgefeuert worden. Ein Verdächtiger, hieß es, sei in Gewahrsam genommen worden. Mehrere US-Medien berichteten jedoch, dass die Person, die geschossen habe, noch nicht gefasst sei.
Trumps Kandidat für Fed-Direktorenposten Miran nimmt erste Hürde im Senat
Der vom US-Präsidenten für einen Direktorenposten in der Notenbank nominierte Kandidat Stephen Miran hat die erste Hürde genommen. Der von den Republikanern dominierte zuständige Senatsausschuss votierte mit 13 zu elf Stimmen für den von Donald Trump aufgestellten Kandidaten, der derzeit als Wirtschaftsberater im Weißen Haus fungiert.
Damit ist der Weg frei für eine Abstimmung im Plenum des Senats, der ebenfalls von den Republikanern beherrscht wird. Es gilt jedoch als ungewiss, ob der Bestätigungsprozess rechtzeitig abgeschlossen werden kann, damit Miran bereits an der nächsten Zinssitzung der Fed am 16. und 17. September teilnehmen kann.
US-Bundesgericht blockiert Entlassung von Notenbank-Vorständin
Im Streit über die Entlassung einer Vorständin der US-Notenbank Fed durch US-Präsident Donald Trump hat der Republikaner vor Gericht einen Rückschlag erlitten. Eine US-Bundesrichterin schob der von Trump angestrebten Entlassung von Lisa Cook wegen angeblichen Hypothekenbetrugs vorübergehend einen Riegel vor. Sie gab damit einer einstweiligen Verfügung statt, auf die Cook vor dem Bundesbezirksgericht in Washington, D. C. geklagt hatte.
Trump hatte im August mitgeteilt, Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt zu entlassen. In einem Brief an die Ökonomin begründete er den Schritt damit, dass es hinreichende Gründe für die Annahme gebe, dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Cook hatte daraufhin über ihre Anwälte rechtliche Schritte angekündigt. Sie argumentierte, der Präsident dürfe sie gar nicht abberufen. Die Vorwürfe stritt sie ab. Cook sagte weiter, dass auch, wenn sie unwissentlich falsche Angaben gemacht haben sollte, dies Jahre vor dem Amtsantritt bei der Aufnahme einer privaten Hypothek geschehen sei.
In der Begründung des Gerichts heißt es nun unter anderem, der Präsident dürfe ein Mitglied des Fed-Gouverneurrats nur "aus triftigen Gründen" entlassen. So könne jemand nicht allein aufgrund von Verhaltensweisen, die vor dem Amtsantritt stattfanden, entlassen werden. Zudem spreche das öffentliche Interesse an der Unabhängigkeit der Fed für Cooks Wiedereinsetzung.
Mit der Entscheidung geht der Machtkampf zwischen Trump und der US-Notenbank in die nächste Runde. Seit Monaten pocht Trump auf Zinssenkungen, bekommt sie von der Notenbank aber nicht. Daher hat er mehrfach den Rücktritt des derzeitigen Fed-Chefs Jerome Powell gefordert und dann auch Cook ins Visier genommen. Es wird erwartet, dass der Fall vor dem Supreme Court landet.
Trump nennt angeblichen Epstein-Brief "Unsinn" - Weißes Haus offen für Prüfung
Das Weiße Haus hat eine forensische Untersuchung der Unterschrift unter einem Brief an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unterstützt, der angeblich von Donald Trump stammt. "Das ist nicht meine Sprache. Das ist Unsinn", sagte Präsident Trump am Dienstag (Ortszeit) und wies die Vorwürfe zurück. Auch seine Sprecherin Karoline Leavitt betonte, der Präsident habe das Schreiben weder verfasst noch unterzeichnet. Die Regierung reagierte damit darauf, dass die Demokraten das mehr als 20 Jahre alte Dokument veröffentlicht hatten. Leavitt warf diesen vor, mit dem Fall eine Falschmeldung zu verbreiten, um dem Präsidenten zu schaden.
Der Vorsitzende des zuständigen Untersuchungsausschusses, der Republikaner James Comer, stellte sich hinter den Präsidenten. Er nehme ihn beim Wort, sagte Comer, schloss jedoch aus, dass sein Ausschuss die alte Unterschrift untersuchen werde. Sein Parteikollege Thomas Massie forderte hingegen eine Klärung. "Ich bin kein forensischer Experte, aber es sieht aus wie seine Unterschrift", sagte Massie.
Der Fall Epstein belastet US-Präsident Trump politisch. Epstein war ein wohlhabender Finanzier und Sexualstraftäter, der wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt war, als er 2019 in Haft mutmaßlich Suizid beging. Er hatte sich nicht schuldig bekannt, und der Fall wurde nach seinem Tod eingestellt. Trump kannte Epstein in den 1990er und frühen 2000er Jahren privat. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos zufolge stieg die Zustimmung unter republikanischen Wählern zu Trumps Umgang mit der Epstein-Affäre zuletzt auf 44 Prozent von 35 Prozent im Juli.
Was über die mutmaßlich von Trump stammende Zeichnung bisher bekannt ist, lesen Sie hier (SZ Plus).
Oberstes US-Gericht wird Trumps umstrittene Zoll-Pläne prüfen
Das Oberste Gericht der USA wird über die Zollpolitik von US-Präsident Trump verhandeln. Im November solle eine Anhörung dazu stattfinden, hieß es in einem Dokument des Supreme Courts. Vergangene Woche hatte Trumps Regierung beantragt, vor dem Supreme Court zu klären, ob ein bestimmtes Notstandsgesetz die vom US-Präsidenten gegen zahlreiche Länder verhängten Zölle legitimiert. Zuvor hatte Trump eine Niederlage vor einem US-Berufungsgericht erlitten. Gegen seine Zollpolitik hatte ursprünglich unter anderem ein Dutzend US-Bundesstaaten geklagt.
Das Berufungsgericht hatte Trump die Befugnis abgesprochen, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz weitreichende Zölle auf Importprodukte zu verhängen. Die Entscheidung sollte allerdings nicht vor dem 14. Oktober in Kraft treten, was Trump Zeit gab, sie anzufechten. Die Entscheidung umfasst die von Trump erstmals Anfang April angekündigten länderspezifischen Zölle, die Dutzende Handelspartner der USA betreffen. Danach räumte die US-Regierung Fristen ein, damit die Länder weiter mit den USA verhandeln können. In der Folge veränderten sich einige der Zollsätze. Im Falle der Europäischen Union etwa gilt seit dem 7. August ein Zollsatz von 15 Prozent auf den Import der meisten EU-Produkte in die USA. Eine zentrale Frage ist deshalb, wie sich der Rechtsstreit auf den Handel mit Staaten auswirken wird, mit denen die USA bereits ein Abkommen geschlossen haben.
Die US-Regierung bangt um ihre Deals und erwähnt in ihrem Antrag an den Supreme Court explizit auch die EU: Aufgrund von Zöllen, die unter Berufung auf das Notstandsgesetz verhängt wurden, hätten sechs wichtige Handelspartner und die EU bereits Rahmenabkommen mit den Vereinigten Staaten geschlossen. Sie hätten dabei Zollvereinbarungen akzeptiert, die stark zugunsten der USA neu justiert worden seien, heißt es. Würde die Zollbefugnis verweigert, brächte das die USA „an den Rand einer wirtschaftlichen Katastrophe“.
