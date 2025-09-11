Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Britischer Premier entlässt Botschafter in den USA wegen Epstein
Trump führt Mord an Kirk auf Dämonisierung zurück - noch keine Hinweise auf Täter
Festgenommene Person wieder entlassen
FBI-Chef Patel: Verdächtiger wurde festgenommen
Demokraten verurteilen die Tat in den Sozialen Medien
Juri Auel
FBI findet mutmaßliche Tatwaffe des Mörders von Aktivist Kirk
US-Bundesermittler haben das Gewehr sichergestellt, mit dem vermutlich der konservative Aktivist Charlie Kirk während einer Campusveranstaltung in Utah getötet wurde, wie Behördenvertreter mitteilten.
Robert Bohls, der für die Außenstelle in Salt Lake City zuständige Sonderermittler des FBI, sagte, das hochleistungsfähige Repetiergewehr sei in einem Waldgebiet in der Nähe der Utah Valley University gefunden worden, wohin der Schütze nach dem Angriff geflohen war. Die Waffe werde derzeit im Labor des FBI untersucht, zusammen mit anderen Beweismitteln wie Schuhabdrücken und Handflächenabdrücken, die am Tatort gesichert wurden. Berichten zufolge wurden auf der Waffe beziehungsweise auf der Munition politische Botschaften gefunden. Das Wall Street Journal berichtet von Bezügen zu Transgender-Themen und Antifaschismus. Auch CNN berichtet von politischen Botschaften, macht aber keine Angaben zur Art derselbigen.
Den Behörden zufolge schien der Schütze im College-Alter zu sein und konnte sich unauffällig auf dem Campus bewegen, bevor er auf ein Dach kletterte und von dort aus schoss. Die Ermittler verfolgten seine Bewegungen anhand von Überwachungsaufnahmen, als er ein Treppenhaus betrat, das Dach überquerte und später vom Gebäude sprang, um in ein nahe gelegenes Wohngebiet zu fliehen. Die Fahndung nach ihm läuft weiter.
Linus Freymark
Britischer Premier entlässt Botschafter in den USA wegen Epstein
Knapp eine Woche vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump hat Großbritanniens Premier Keir Starmer seinen Botschafter in Washington, Peter Mandelson, abberufen. Neue Belege beweisen nach Einschätzung des Außenministeriums, dass die "Beziehung" des Botschafters zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein deutlich enger gewesen sei, als bei dessen Ernennung bekannt war.
"Insbesondere Peter Mandelsons Behauptung, dass Jeffrey Epsteins erste Verurteilung falsch sei und angefochten werden müsse, ist eine neue Information", schrieb das Ministerium in London mit Blick auf E-Mails von Mandelson an Epstein. Mandelson soll dem 2019 im Gefängnis gestorbenen Finanzier kurz vor dem Haftantritt etwa geschrieben haben, dass er "sehr viel" von ihm halte.
In der Affäre um Epstein geht es seit Monaten besonders um die Rolle von US-Präsident Trump, der eine Verwicklung vehement bestreitet. Am Montag hatten die Demokraten ein Album mit Geburtstagsgrüßen an Epstein veröffentlicht, das 2003 entstanden sein soll. Ein Schreiben mit zweideutigen Anspielungen soll von Trump stammen, was die US-Regierung dementiert.
Mandelson hatte dagegen am Dienstag die Echtheit eines von ihm verfassten Schreibens bestätigt und in einem Interview bekräftigt, zu bereuen, jemals Kontakt zu Epstein gehabt zu haben. In dem Schreiben bezeichnete er Epstein als "besten Kumpel".
Die Freundschaft zwischen Lord Mandelson und Epstein war bekannt, schrieb die Nachrichtenagentur PA. Die neu veröffentlichten Mails zeigten aber, dass die Beziehung auch nach Bekanntwerden der Verbrechen Epsteins bestanden habe. Mandelson war Ende 2024 zum britischen Botschafter in den USA berufen worden.
Patrick Wehner
Trump führt Mord an Kirk auf Dämonisierung zurück - noch keine Hinweise auf Täter
US-Präsident Trump hat den Mord an seinem Unterstützer und rechtskonservativen Influencer Charlie Kirk auf die politische Polarisierung in den USA zurückgeführt. "Gewalt und Mord sind die tragische Konsequenz, wenn man diejenigen dämonisiert, mit denen man nicht einer Meinung ist", sagte Trump am Mittwochabend. Er ordnete alle Regierungsstellen an, bis Sonntag die US-Flaggen zu Ehren von Kirk auf Halbmast zu setzen.
Direkt nach dieser Ansprache an "alle Amerikaner", ging er zu einer Kritik an "radikalen Linken" über, die seiner Darstellung nach Amerikaner wie Kirk mit "Nazis und den schlimmsten Massenmördern und Verbrechern der Welt" verglichen hätten. "Diese Art von Rhetorik ist direkt verantwortlich für den Terrorismus, den wir heute in unserem Land erleben, und sie muss sofort aufhören." Seine Regierung werde jeden finden, der zu dieser Gräueltat und zu anderer politischer Gewalt beigetragen habe.
Trump erwähnte auch das Attentat im Bundesstaat Pennsylvania im vergangenen Sommer, das er überlebt hat. Politische Gewalt gegen demokratische Politikerinnen und Politiker, wie etwa die tödlichen Schüsse auf eine demokratische Abgeordnete und ihren Ehemann im Bundesstaat Minnesota in diesem Sommer, hingegen nicht. Über Kirks Tod sagt er: "Das ist ein dunkler Moment für Amerika."
Patrick Wehner
Festgenommene Person wieder entlassen
Die Person, die nach dem tödlichen Schuss auf den rechtskonservativen US-Podcaster Charlie Kirk festgenommen wurde, ist wieder freigelassen worden. Sie sei nach einer Befragung aus dem Gewahrsam entlassen worden, teilte FBI-Chef Kash Patel auf der Plattform X mit. Es handelt sich dabei um die Person, die Patel zuvor als tatverdächtig bezeichnet hatte. Die Ermittlungen dauerten an, schrieb er nun.
FBI Director Kash Patel on Twitter / X
The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency
x.com
Auf einer Pressekonferenz von Ermittlern und Behördenvertretern des Bundesstaates Utah wurde ebenfalls verkündet, dass die Untersuchungen andauerten. Man werde den Schützen finden, hieß es dort. Behördenvertreter von Utah gehen von einer gezielten Tat am Mittwoch aus. Es sei ein Schuss auf ein Opfer abgegeben worden.
Patrick Wehner
FBI-Chef Patel: Verdächtiger wurde festgenommen
Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff auf den rechtskonservativen US-Aktivisten Charlie Kirk könnte der mutmaßliche Täter bereits festgenommen worden sein. Laut FBI-Direktor Kash Patel befinde sich eine Person in Gewahrsam. Die New York Times berichtet, dass der Verdächtige im Moment vernommen werde.
FBI Director Kash Patel on Twitter / X
The subject for the horrific shooting today that took the life of Charlie Kirk is now in custody. Thank you to the local and state authorities in Utah for your partnership with @fbi. We will provide updates when able.
x.com
Behördenvertreter des Bundesstaates Utah gehen von einer gezielten Tat am Mittwoch aus. Es sei ein Schuss auf ein Opfer abgegeben worden.
Patrick Wehner
Demokraten verurteilen die Tat in den Sozialen Medien
Mehrere prominente Vertreter der US-Demokraten drücken in den Sozialen Medien ihre Anteilnahme mit den Angehörigen des ermordeten Charlie Kirk aus und verurteilen die Tat scharf. Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris schrieb auf X, dass politische Gewalt in Amerika keinen Platz habe. Sie und ihr Mann würden für Kirk und seine Familie beten.
Kamala Harris on Twitter / X
I am deeply disturbed by the shooting in Utah. Doug and I send our prayers to Charlie Kirk and his family.Let me be clear: Political violence has no place in America. I condemn this act, and we all must work together to ensure this does not lead to more violence.
x.com
Der frühere US-Präsident Barack Obama verurteilte die Tat ebenfalls deutlich. „Diese Art von verabscheuungswürdiger Gewalt hat keinen Platz in unserer Demokratie." Obama und seine Frau Michelle würden für Kirks Frau und ihre zwei kleinen Kinder beten.
Barack Obama on Twitter / X
We don't yet know what motivated the person who shot and killed Charlie Kirk, but this kind of despicable violence has no place in our democracy. Michelle and I will be praying for Charlie's family tonight, especially his wife Erika and their two young children.
x.com
Auch Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom bezeichnete die Tat als „widerwärtig, abscheulich und verwerflich“.
Ex-Präsident Joe Biden meldete sich ebenfalls zu Wort. Auch er sagte, dass diese Art der Gewalt keinen Platz in den USA habe und sofort enden müsse.
Juri Auel
Einflussreicher Trump-Anhänger Charlie Kirk an US-Uni erschossen
Der bekannte rechtskonservative US-Aktivist Charlie Kirk ist nach einem Attentat gestorben. Das teilte US-Präsident Donald Trump mit. Kirk war kurz zuvor während einer Veranstaltung an einer Universität im US-Bundesstaat Utah angeschossen und in eine Klinik gebracht worden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Kirk ist der Gründer der konservativen Studentenorganisation Turning Point USA.
Er spielte eine Schlüsselrolle dabei, die Unterstützung junger Wähler für Trump bei der Präsidentschaftswahl im November zu mobilisieren. Seine Veranstaltungen auf Universitätsgeländen im ganzen Land zogen in der Regel viele Menschen an. Außerdem war er ein reichweitenstarker Podcaster.
"Der großartige, ja sogar legendäre Charlie Kirk ist tot. Niemand verstand die Jugend in den Vereinigten Staaten von Amerika besser oder hatte ein besseres Gespür für sie als Charlie. Er wurde von allen geliebt und bewundert, besonders von mir, und jetzt ist er nicht mehr unter uns", schrieb Trump auf Truth Social. Außerdem ordnete er bis Sonntagabend Trauerbeflaggung in den USA an.
Er spielte eine Schlüsselrolle dabei, die Unterstützung junger Wähler für Trump bei der Präsidentschaftswahl im November zu mobilisieren. Seine Veranstaltungen auf Universitätsgeländen im ganzen Land zogen in der Regel viele Menschen an. Außerdem war er ein reichweitenstarker Podcaster.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his beautiful wife Erika, and family. Charlie, we love you!
truthsocial.com
Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie Kirk vor einer großen Menschenmenge im Freien spricht, als ein lauter Knall zu hören ist. Kirk greift sich kurz an den Hals und fällt von seinem Stuhl, woraufhin die Zuhörer flüchten. Ein Sprecher der Universität teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, ein Schuss sei aus einem nahegelegenen Gebäude abgefeuert worden. Ein Verdächtiger, hieß es, sei in Gewahrsam genommen worden. Mehrere US-Medien berichteten jedoch, dass die Person, die geschossen habe, noch nicht gefasst sei.
Juri Auel
Trumps Kandidat für Fed-Direktorenposten Miran nimmt erste Hürde im Senat
Der vom US-Präsidenten für einen Direktorenposten in der Notenbank nominierte Kandidat Stephen Miran hat die erste Hürde genommen. Der von den Republikanern dominierte zuständige Senatsausschuss votierte mit 13 zu elf Stimmen für den von Donald Trump aufgestellten Kandidaten, der derzeit als Wirtschaftsberater im Weißen Haus fungiert.
Damit ist der Weg frei für eine Abstimmung im Plenum des Senats, der ebenfalls von den Republikanern beherrscht wird. Es gilt jedoch als ungewiss, ob der Bestätigungsprozess rechtzeitig abgeschlossen werden kann, damit Miran bereits an der nächsten Zinssitzung der Fed am 16. und 17. September teilnehmen kann.
Julia Bergmann
US-Bundesgericht blockiert Entlassung von Notenbank-Vorständin
Im Streit über die Entlassung einer Vorständin der US-Notenbank Fed durch US-Präsident Donald Trump hat der Republikaner vor Gericht einen Rückschlag erlitten. Eine US-Bundesrichterin schob der von Trump angestrebten Entlassung von Lisa Cook wegen angeblichen Hypothekenbetrugs vorübergehend einen Riegel vor. Sie gab damit einer einstweiligen Verfügung statt, auf die Cook vor dem Bundesbezirksgericht in Washington, D. C. geklagt hatte.
Trump hatte im August mitgeteilt, Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt zu entlassen. In einem Brief an die Ökonomin begründete er den Schritt damit, dass es hinreichende Gründe für die Annahme gebe, dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Cook hatte daraufhin über ihre Anwälte rechtliche Schritte angekündigt. Sie argumentierte, der Präsident dürfe sie gar nicht abberufen. Die Vorwürfe stritt sie ab. Cook sagte weiter, dass auch, wenn sie unwissentlich falsche Angaben gemacht haben sollte, dies Jahre vor dem Amtsantritt bei der Aufnahme einer privaten Hypothek geschehen sei.
In der Begründung des Gerichts heißt es nun unter anderem, der Präsident dürfe ein Mitglied des Fed-Gouverneurrats nur "aus triftigen Gründen" entlassen. So könne jemand nicht allein aufgrund von Verhaltensweisen, die vor dem Amtsantritt stattfanden, entlassen werden. Zudem spreche das öffentliche Interesse an der Unabhängigkeit der Fed für Cooks Wiedereinsetzung.
Mit der Entscheidung geht der Machtkampf zwischen Trump und der US-Notenbank in die nächste Runde. Seit Monaten pocht Trump auf Zinssenkungen, bekommt sie von der Notenbank aber nicht. Daher hat er mehrfach den Rücktritt des derzeitigen Fed-Chefs Jerome Powell gefordert und dann auch Cook ins Visier genommen. Es wird erwartet, dass der Fall vor dem Supreme Court landet.
Patrick Wehner
Trump nennt angeblichen Epstein-Brief "Unsinn" - Weißes Haus offen für Prüfung
Das Weiße Haus hat eine forensische Untersuchung der Unterschrift unter einem Brief an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unterstützt, der angeblich von Donald Trump stammt. "Das ist nicht meine Sprache. Das ist Unsinn", sagte Präsident Trump am Dienstag (Ortszeit) und wies die Vorwürfe zurück. Auch seine Sprecherin Karoline Leavitt betonte, der Präsident habe das Schreiben weder verfasst noch unterzeichnet. Die Regierung reagierte damit darauf, dass die Demokraten das mehr als 20 Jahre alte Dokument veröffentlicht hatten. Leavitt warf diesen vor, mit dem Fall eine Falschmeldung zu verbreiten, um dem Präsidenten zu schaden.
Der Vorsitzende des zuständigen Untersuchungsausschusses, der Republikaner James Comer, stellte sich hinter den Präsidenten. Er nehme ihn beim Wort, sagte Comer, schloss jedoch aus, dass sein Ausschuss die alte Unterschrift untersuchen werde. Sein Parteikollege Thomas Massie forderte hingegen eine Klärung. "Ich bin kein forensischer Experte, aber es sieht aus wie seine Unterschrift", sagte Massie.
Der Fall Epstein belastet US-Präsident Trump politisch. Epstein war ein wohlhabender Finanzier und Sexualstraftäter, der wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt war, als er 2019 in Haft mutmaßlich Suizid beging. Er hatte sich nicht schuldig bekannt, und der Fall wurde nach seinem Tod eingestellt. Trump kannte Epstein in den 1990er und frühen 2000er Jahren privat. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos zufolge stieg die Zustimmung unter republikanischen Wählern zu Trumps Umgang mit der Epstein-Affäre zuletzt auf 44 Prozent von 35 Prozent im Juli.
Was über die mutmaßlich von Trump stammende Zeichnung bisher bekannt ist, lesen Sie hier (SZ Plus).
Juri Auel
Oberstes US-Gericht wird Trumps umstrittene Zoll-Pläne prüfen
Das Oberste Gericht der USA wird über die Zollpolitik von US-Präsident Trump verhandeln. Im November solle eine Anhörung dazu stattfinden, hieß es in einem Dokument des Supreme Courts. Vergangene Woche hatte Trumps Regierung beantragt, vor dem Supreme Court zu klären, ob ein bestimmtes Notstandsgesetz die vom US-Präsidenten gegen zahlreiche Länder verhängten Zölle legitimiert. Zuvor hatte Trump eine Niederlage vor einem US-Berufungsgericht erlitten. Gegen seine Zollpolitik hatte ursprünglich unter anderem ein Dutzend US-Bundesstaaten geklagt.
Das Berufungsgericht hatte Trump die Befugnis abgesprochen, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz weitreichende Zölle auf Importprodukte zu verhängen. Die Entscheidung sollte allerdings nicht vor dem 14. Oktober in Kraft treten, was Trump Zeit gab, sie anzufechten. Die Entscheidung umfasst die von Trump erstmals Anfang April angekündigten länderspezifischen Zölle, die Dutzende Handelspartner der USA betreffen. Danach räumte die US-Regierung Fristen ein, damit die Länder weiter mit den USA verhandeln können. In der Folge veränderten sich einige der Zollsätze. Im Falle der Europäischen Union etwa gilt seit dem 7. August ein Zollsatz von 15 Prozent auf den Import der meisten EU-Produkte in die USA. Eine zentrale Frage ist deshalb, wie sich der Rechtsstreit auf den Handel mit Staaten auswirken wird, mit denen die USA bereits ein Abkommen geschlossen haben.
Die US-Regierung bangt um ihre Deals und erwähnt in ihrem Antrag an den Supreme Court explizit auch die EU: Aufgrund von Zöllen, die unter Berufung auf das Notstandsgesetz verhängt wurden, hätten sechs wichtige Handelspartner und die EU bereits Rahmenabkommen mit den Vereinigten Staaten geschlossen. Sie hätten dabei Zollvereinbarungen akzeptiert, die stark zugunsten der USA neu justiert worden seien, heißt es. Würde die Zollbefugnis verweigert, brächte das die USA „an den Rand einer wirtschaftlichen Katastrophe“.
Patrick Wehner
Oberster Gerichtshof erlaubt ICE-Razzien auf Basis ethnischer Merkmale
Der Oberste Gerichtshof der USA hat den harten Einwanderungskurs von Präsident Trump erneut gestützt. Er gab einem Antrag des Justizministeriums statt und setzte eine richterliche Anordnung für Südkalifornien vorläufig aus. Diese hatte es Beamten der Einwanderungsbehörde ICE untersagt, Menschen ohne hinreichenden Verdacht auf einen illegalen Aufenthalt anzuhalten oder festzunehmen. Die Entscheidung der Vorinstanz verbot es den Beamten, sich dabei unter anderem auf die Hautfarbe, die ethnische Zugehörigkeit oder das Sprechen von Spanisch oder Englisch mit Akzent zu stützen.
Die liberalen Richter des Supreme Courts äußerten scharfen Widerspruch. Die Regierung habe "so gut wie erklärt, dass alle Latinos, ob US-Bürger oder nicht, die schlecht bezahlte Jobs haben, jederzeit zur Festnahme freigegeben sind", schrieb Richterin Sonia Sotomayor in ihrer abweichenden Meinung, der sich die beiden anderen liberalen Richter anschlossen. "Anstatt tatenlos zuzusehen, wie unsere verfassungsmäßigen Freiheiten verloren gehen, lege ich Widerspruch ein." Die Trump-Regierung kündigte umgehend an, die "mobilen Patrouillen" maskierter und bewaffneter Beamten fortzusetzen.
Der Gouverneur von Kalifornien, der Demokrat Gavin Newsom, verurteilte die Entscheidung des Gerichts: "Trumps handverlesene Mehrheit am Obersten Gerichtshof ist soeben zum Anführer einer Parade des rassistischen Terrors in Los Angeles geworden." Newsom spielte damit darauf an, dass Trump drei der sechs konservativen Richter des neunköpfigen Gerichts ernannt hat.
Patrick Wehner
Puerto Rico erwartet Stationierung von US-Kampfjets
Die Gouverneurin von Puerto Rico rechnet nach eigenen Angaben damit, dass die US-Regierung in den kommenden Tagen Kampfflugzeuge auf die Karibikinsel verlegen wird. Allerdings müssten noch letzte Vorbereitungen dafür getroffen werden, sagte Jennifer González. Wie viele Kampfjets in dem Außengebiet der USA stationiert werden sollen, sagte sie nicht. Laut US-Medienberichten sollen zehn Maschinen vom Typ F-35 den Kampf gegen Drogenkartelle in der Karibik unterstützen.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, den die US-Regierung seit Kurzem als "Kriegsminister" bezeichnet, besuchte am Montag US-Soldaten in Puerto Rico. Dort nehmen nach Angaben der Gouverneurin derzeit mindestens 300 Soldaten an Militärübungen teil. Weitere sollen folgen. "Meiner Meinung nach handelt es sich hierbei um normale Übungen", sagte González. Sie wisse nicht, wie lange die Manöver dauern würden.
Puerto Ricos Gouverneurin bezeichnete die verstärkte US-Militärpräsenz auf der Insel als positiv: "Wir sollten stolz darauf sein, dass Puerto Rico endlich im Kampf gegen den Drogenhandel eine wichtige Rolle spielt." Puerto Rico ist ein Außengebiet der USA, gehört als assoziierter Freistaat aber nicht zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Über viele Jahrzehnte hinweg gab es mehrere US-Militärstützpunkte auf der Insel nördlich von Venezuela, in den frühen 2000er-Jahren wurden sie jedoch geschlossen.
Vergangene Woche nahm das US-Militär nach eigenen Angaben ein angeblich aus Venezuela kommendes Drogenschmuggler-Boot in der Karibik unter Beschuss und tötete elf Verdächtige. Mehr dazu lesen Sie hier:
Patrick Wehner
US-Regierung kündigt Einsatz gegen Migranten in Chicago an
Mit der Ankündigung eines "Blitz-Einsatzes" der Einwanderungsbehörde ICE in Chicago eskaliert die republikanische Bundesregierung den politischen Streit mit den Demokraten im Bundesstaat Illinois. Gegen den Widerstand der Stadtverwaltung und des Gouverneurs von Illinois verkündete das Heimatschutzministerium den Start der "Operation Midway Blitz". Er solle sich gegen "kriminelle illegale Ausländer" richten. Details dazu, wie der Einsatz genau aussehen soll, nannte das Ministerium nicht.
Chicagos demokratischer Bürgermeister Brandon Johnson schrieb auf X, die Stadt sei von der Regierung nicht über verstärkte Maßnahmen rund um Migration informiert worden. Sie lehne ein militarisiertes Vorgehen ohne ordnungsgemäßes Verfahren weiterhin ab. ICE-Beamte hätten in der Vergangenheit US-Staatsbürger festgenommen, abgeschoben und dabei ihre Menschenrechte verletzt. Die Einwanderungsbehörde ist für Razzien mit teils vermummten Beamten bekannt.
Illinois' demokratischer Gouverneur JB Pritzker reagierte ebenfalls empört und machte Präsident Donald Trump schwere Vorwürfe. Seiner Regierung gehe es bei dem Schritt nicht um die Bekämpfung von Kriminalität, schrieb er auf X. "Anstatt Maßnahmen zu ergreifen, um mit uns bei der öffentlichen Sicherheit zusammenzuarbeiten, hat sich die Trump-Regierung darauf konzentriert, die Einwohner von Illinois zu verunsichern."
Juri Auel
Epstein-Fall: Demokraten veröffentlichen angebliches Trump-Schreiben
Die US-Demokraten haben eine Kopie eines angeblichen Geburtstagsgrußes vom US-Präsidenten an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlicht, von dem Donald Trump bestritten hat, Urheber zu sein. In einem X-Post der Demokraten aus dem für Aufsichtsfragen zuständigen Ausschusses des Repräsentantenhauses sind die Umrisse eines Frauenkörpers zu sehen, in dem ein angeblicher Dialog zwischen Trump und Epstein abgebildet ist. Darunter ist Trumps Unterschrift zu sehen, wobei unklar ist, ob diese echt ist.
Oversight Dems on Twitter / X
🚨🚨HERE IT IS: We got Trump's birthday note to Jeffrey Epstein that the President said doesn't exist.Trump talks about a "wonderful secret" the two of them shared. What is he hiding? Release the files!
x.com
Für den republikanischen Präsidenten kommt nun mit einem Schlag ein für ihn unliebsames Thema wieder zurück. Seit Wochen hatte er versucht, die Epstein-Affäre ruhen zu lassen und er hatte Forderungen, alle Unterlagen in dem Fall offenzulegen, abgewehrt - obwohl er das im Wahlkampf noch versprochen hatte. Doch nun werden über das Repräsentantenhaus schrittweise doch Akten veröffentlicht.
Das Wall Street Journal hatte Mitte Juli exklusiv über das Schreiben, das Teil eines Albums mit vielen Geburtstagswünschen gewesen sein soll, berichtet. Das Album soll zu Epsteins Geburtstag im Jahr 2003 angefertigt worden sein. Die Zeitung hatte sich auf Einblick in Dokumente berufen. Das Album wurde damals nicht veröffentlicht, ebenso nicht der Originalbrief.
Trump hatte sich gegen die Darstellung der Zeitung gewehrt. Er überzog das Blatt und Medienmodul Rupert Murdoch, zu dessen Portfolio die Zeitung zählt, mit einer Klage und fordert Milliarden. Die Zeitung hatte in ihrem Artikel Trump mit den Worten zitiert: „Das ist gefälscht. Es ist ein Falschbericht des Wall Street Journals“. Und weiter wurde der US-Präsident zitiert: „Ich zeichne keine Bilder von Frauen“. Und: „Es ist nicht meine Sprache. Es sind nicht meine Worte.“ Seine Sprecherin bleibt auch jetzt dabei: „Wie ich immer gesagt habe, ist es ganz klar, dass Präsident Trump dieses Bild nicht gezeichnet und auch nicht unterschrieben hat“, betonte sie und kündigte weitere Schritte vor Gericht an.
Peter Burghardt, Korrespondent der SZ in Washington, über den pikanten Geburtstagsgruß (SZ Plus):
Peter Burghardt, Korrespondent der SZ in Washington, über den pikanten Geburtstagsgruß (SZ Plus):