Demokratin Peltola gewinnt Senatssitz für Alaska

Die Demokratin Mary Peltola hat den Republikanern im umkämpften Bundesstaat Alaska laut Hochrechnungen einen Sitz im US-Senat abgenommen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Stimmauszählungen. Peltola setzte sich gegen den republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan durch.



Rund zwei Wochen nach den Midterm Elections, die für die Republikaner von US-Präsident Donald Trump verheerend ausgingen, sind damit alle Senatsrennen entschieden. Die Demokraten werden in der Parlamentskammer von Januar an eine Mehrheit von 56 der 100 Sitze haben – die Republikaner kommen nur noch auf 44 Sitze.



Die in Alaska geborene Politikerin Peltola, 53, vertrat den Bundesstaat bis 2025 bereits als erste indigene Frau aus Alaska im Repräsentantenhaus, der anderen Kammer des Parlaments. Sie wird nun auch die erste Angehörige der indigenen Bevölkerung Alaskas im US-Senat sein. Als Senatorin will sie sich für geringere Lebenshaltungskosten, bezahlbaren Wohnraum, niedrigere Steuern und höhere Löhne einsetzen.



Brisanz hatte die Alaska-Wahl auch deshalb erhalten, weil Peltola gegen zwei Politiker mit fast identischem Namen antrat: gegen den bisherigen republikanischen Senator Dan S. Sullivan sowie den politischen Neuling Dan J. Sullivan, der ebenfalls für die Republikaner ins Rennen ging. Die republikanische Partei wirft Letzterem vor, ein Strohmann der Demokraten zu sein. Er habe allein mit dem Ziel kandidiert, Wähler in die Irre zu führen, die dann versehentlich ihr Kreuzchen an der falschen Stelle setzten, um so den bisherigen Senator zu schwächen, argumentierte etwa US-Präsident Donald Trump.



Deshalb war um die Wahlen in Alaska eine juristische Auseinandersetzung entflammt. Trump hatte das Justizministerium angewiesen, Klage gegen den Bundesstaat einzureichen. Damit wollte er eine Bestätigung der Wahlergebnisse verhindern, falls dem republikanischen Amtsinhaber am Ende Stimmen fehlen sollten. Ein Gericht wies die Klage Anfang November ab.



Alaska ist der nördlichste Bundesstaat der USA und dünn besiedelt. Die nicht einmal 800 000 Einwohner wählten seit 1968 bei Präsidentenwahlen mehrheitlich republikanisch.