Huang zeigt sich bereit zu Rückkehr an Nvidia-Spitze

Der zurückgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang zeigt sich nach nur wenigen Tagen bereit, wieder an die Spitze des Chip-Riesen zurückzukehren. Wenn der Nvidia-Verwaltungsrat entscheiden sollte, dass eine Rückkehr auf den Chefposten im besten Interesse „unserer Aktionäre, unserer Beschäftigten, des Unternehmens und Amerikas“ sei, wäre es ihm eine Ehre, das Angebot anzunehmen, zitierte das Wall Street Journal aus einer Stellungnahme des 63-Jährigen.



In den vergangenen Tagen gab es Rufe aus der Tech-Branche, Huang seinen Job zurückzugeben, die unter anderem von Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt wurden. Aus dem Nvidia-Verwaltungsrat verlautete am Montag über Medienberichte, seine Rückkehr auf den Chefposten werde derzeit nicht erwogen. US-Präsident Donald Trump sagte schon mal, er hätte nichts dagegen.



Zwischenzeitlich wurde auch bekannt, dass Huang beabsichtigt, sich einer Befragung durch US-Abgeordnete zu stellen. Bei dem Termin, der für den 1. Dezember angesetzt ist, sollen Vertreter von drei Ausschüssen des Repräsentantenhauses anwesend sein. Der Ankündigung ihrer Vorsitzenden zufolge stimmte Huang einem „transkribiertem Interview“ zu - solche Befragungen sind nicht öffentlich, zu einem späteren Zeitpunkt kann aber eine Mitschrift veröffentlicht werden.