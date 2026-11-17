Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Detaillierte Ergebnisse zu den Midterms finden Sie live in Grafiken und Karten zudem in unserem Ergebnis-Artikel.
Wichtige Updates
USA verlieren Status als masernfreies Land
Huang zeigt sich bereit zu Rückkehr an Nvidia-Spitze
US-Gericht kippt Visa-Regeln für Studierende und Journalisten
Neue US-Einschränkungen für Export von KI-Chips
USA rufen ihre Bürger zu erhöhter Wachsamkeit in Europa auf
Huang zeigt sich bereit zu Rückkehr an Nvidia-Spitze
Der zurückgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang zeigt sich nach nur wenigen Tagen bereit, wieder an die Spitze des Chip-Riesen zurückzukehren. Wenn der Nvidia-Verwaltungsrat entscheiden sollte, dass eine Rückkehr auf den Chefposten im besten Interesse „unserer Aktionäre, unserer Beschäftigten, des Unternehmens und Amerikas“ sei, wäre es ihm eine Ehre, das Angebot anzunehmen, zitierte das Wall Street Journal aus einer Stellungnahme des 63-Jährigen.
In den vergangenen Tagen gab es Rufe aus der Tech-Branche, Huang seinen Job zurückzugeben, die unter anderem von Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt wurden. Aus dem Nvidia-Verwaltungsrat verlautete am Montag über Medienberichte, seine Rückkehr auf den Chefposten werde derzeit nicht erwogen. US-Präsident Donald Trump sagte schon mal, er hätte nichts dagegen.
In den vergangenen Tagen gab es Rufe aus der Tech-Branche, Huang seinen Job zurückzugeben, die unter anderem von Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt wurden. Aus dem Nvidia-Verwaltungsrat verlautete am Montag über Medienberichte, seine Rückkehr auf den Chefposten werde derzeit nicht erwogen. US-Präsident Donald Trump sagte schon mal, er hätte nichts dagegen.
Zwischenzeitlich wurde auch bekannt, dass Huang beabsichtigt, sich einer Befragung durch US-Abgeordnete zu stellen. Bei dem Termin, der für den 1. Dezember angesetzt ist, sollen Vertreter von drei Ausschüssen des Repräsentantenhauses anwesend sein. Der Ankündigung ihrer Vorsitzenden zufolge stimmte Huang einem „transkribiertem Interview“ zu - solche Befragungen sind nicht öffentlich, zu einem späteren Zeitpunkt kann aber eine Mitschrift veröffentlicht werden.
Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird Medienberichten zufolge von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Im Raum steht auch die Frage, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.
Nvidias Chefjurist Tim Teter will am 2. Dezember Fragen beantworten. In beiden Fällen sollen es gemeinsame Sitzungen der Außen- und Geheimdienstausschüsse sowie eines gesonderten Ausschusses geben, der sich mit dem Einfluss der chinesischen Kommunistischen Partei beschäftigt.
Nvidias Chefjurist Tim Teter will am 2. Dezember Fragen beantworten. In beiden Fällen sollen es gemeinsame Sitzungen der Außen- und Geheimdienstausschüsse sowie eines gesonderten Ausschusses geben, der sich mit dem Einfluss der chinesischen Kommunistischen Partei beschäftigt.
USA verlieren Status als masernfreies Land
Nach mehr als einem Vierteljahrhundert haben die USA ihren Status als masernfreies Land verloren. Eine Expertenkommission sei zu dem Schluss gekommen, dass die USA die Voraussetzungen dafür nicht mehr erfüllten, teilte Jarbas Barbosa mit. Er ist Direktor der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO), dem zuständigen Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation WHO. Grund dafür ist den Angaben zufolge, dass derselbe Masernvirusstamm seit mindestens zwölf Monaten ununterbrochen innerhalb der USA übertragen werde.
Das Land hatte den Status im Jahr 2000 erhalten. Die Einstufung als masernfrei bedeutet nicht, dass es überhaupt keine Infektionen mehr gibt, sondern dass keine dauerhaften heimischen Übertragungsketten bestehen. Auch Mexiko und Bolivien werden nicht mehr als masernfrei eingestuft, wie die PAHO weiter mitteilte.
Seit Anfang 2025 kommt es in den USA immer wieder zu großen Ausbrüchen der hochansteckenden Krankheit. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden in diesem Jahr bereits rund 5400 Infektionen registriert - mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. Mehrere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit Masern gemeldet, darunter auch von Kindern.
Experten führen die Ausbrüche vor allem auf sinkende Impfquoten zurück. Unter Kindergartenkindern ging die Quote für die Masern-Mumps-Röteln-Impfung nach CDC-Angaben innerhalb von sechs Jahren von 95,2 auf 92,4 Prozent zurück. Um eine dauerhafte Ausbreitung der Masern zu verhindern, ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Impfquote von mindestens 95 Prozent mit zwei Impfdosen erforderlich.
Das Land hatte den Status im Jahr 2000 erhalten. Die Einstufung als masernfrei bedeutet nicht, dass es überhaupt keine Infektionen mehr gibt, sondern dass keine dauerhaften heimischen Übertragungsketten bestehen. Auch Mexiko und Bolivien werden nicht mehr als masernfrei eingestuft, wie die PAHO weiter mitteilte.
Seit Anfang 2025 kommt es in den USA immer wieder zu großen Ausbrüchen der hochansteckenden Krankheit. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden in diesem Jahr bereits rund 5400 Infektionen registriert - mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. Mehrere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit Masern gemeldet, darunter auch von Kindern.
Experten führen die Ausbrüche vor allem auf sinkende Impfquoten zurück. Unter Kindergartenkindern ging die Quote für die Masern-Mumps-Röteln-Impfung nach CDC-Angaben innerhalb von sechs Jahren von 95,2 auf 92,4 Prozent zurück. Um eine dauerhafte Ausbreitung der Masern zu verhindern, ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Impfquote von mindestens 95 Prozent mit zwei Impfdosen erforderlich.
Luzia Geier
US-Behörden veröffentlichen Details zu Ermittlungen gegen Nvidia-Partner Megaspeed
Das US-Handels- und das Justizministerium haben Details zu strafrechtlichen Ermittlungen gegen den asiatischen Nvidia-Partner Megaspeed veröffentlicht. In einer gemeinsamen Erklärung teilten die Behörden mit, dass sie bereits seit 2024 wegen möglicher Verstöße gegen Exportkontrollen gegen das Cloud-Computing-Unternehmen aus Singapur ermitteln. Im Mai 2025 forderten Ermittler demnach von Nvidia Unterlagen zu direkten oder indirekten Verkäufen an Megaspeed an. Einen Monat später setzte der US-Konzern seinen Partner auf eine interne Sperrliste. US-Beamte befragten zudem die Megaspeed-Chefin Alice Huang, mit der der am Donnerstag zurückgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang eine außereheliche Affäre hatte.
US-Geheimdienste gehen Insidern zufolge inzwischen davon aus, dass Alice Huang eher als Informantin für das chinesische Ministerium für Staatssicherheit agierte und keine voll ausgebildete Spionin war. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag Bedenken zurückgewiesen, die nationale Sicherheit der USA sei dadurch gefährdet worden, und sich offen für eine Rückkehr Huangs gezeigt. Einem Bericht der Washington Post zufolge hält Trump allerdings selbst Nvidia-Aktien im Wert von 13 bis 62 Millionen Dollar. Der Konzern will am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegen.
US-Geheimdienste gehen Insidern zufolge inzwischen davon aus, dass Alice Huang eher als Informantin für das chinesische Ministerium für Staatssicherheit agierte und keine voll ausgebildete Spionin war. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag Bedenken zurückgewiesen, die nationale Sicherheit der USA sei dadurch gefährdet worden, und sich offen für eine Rückkehr Huangs gezeigt. Einem Bericht der Washington Post zufolge hält Trump allerdings selbst Nvidia-Aktien im Wert von 13 bis 62 Millionen Dollar. Der Konzern will am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegen.
Luzia Geier
US-Gericht kippt Visa-Regeln für Studierende und Journalisten
Ein US-Gericht hat die geplante Einschränkung der Aufenthaltsdauer für ausländische Studierende, Forscher und Journalisten für ungültig erklärt. Die Regelung des Heimatschutzministeriums sei „willkürlich, sachfremd“ und „rechtswidrig“, urteilte ein Bundesgericht. Schon im September hatte das Gericht das Vorhaben mit einer einstweiligen Verfügung vorläufig gestoppt.
Die vom Ministerium dargelegte Begründung der Maßnahme – der Verweis auf die nationale Sicherheit sowie die Verhinderung von Betrug – sei nicht plausibel, urteilte der Richter. Kosten und Nutzen der Einschränkungen stünden somit in keinem Verhältnis. Die US-Regierung hatte bereits die einstweilige Verfügung angefochten. Auch gegen das nun ergangene Urteil ist eine Berufung möglich.
Die Pläne des Ministeriums sehen unter anderem vor, dass für Studierende und Forscher eine Aufenthaltsdauer von maximal vier Jahren festgesetzt wird. Journalisten sollten höchstens 240 Tage am Stück in den USA bleiben dürfen. In beiden Fällen sollten Verlängerungen beantragt werden können, ohne das Land verlassen zu müssen. Dagegen geklagt hatte ein Zusammenschluss von Hochschulpräsidenten, Bildungsorganisationen und Gewerkschaften.
Die drei Visa-Kategorien für Studierende (F-Visum), Austauschstudierende und Forscher (J) sowie Journalisten (I) genossen seit Jahren einen Ausnahmestatus. Ihre Inhaber durften sich nicht nur für einen festgelegten Zeitraum in den USA aufhalten, sondern für die Dauer ihres jeweiligen Status („Duration of Status“). Studierende etwa durften sich für die Dauer ihrer Ausbildung im Land aufhalten.
Die vom Ministerium dargelegte Begründung der Maßnahme – der Verweis auf die nationale Sicherheit sowie die Verhinderung von Betrug – sei nicht plausibel, urteilte der Richter. Kosten und Nutzen der Einschränkungen stünden somit in keinem Verhältnis. Die US-Regierung hatte bereits die einstweilige Verfügung angefochten. Auch gegen das nun ergangene Urteil ist eine Berufung möglich.
Die Pläne des Ministeriums sehen unter anderem vor, dass für Studierende und Forscher eine Aufenthaltsdauer von maximal vier Jahren festgesetzt wird. Journalisten sollten höchstens 240 Tage am Stück in den USA bleiben dürfen. In beiden Fällen sollten Verlängerungen beantragt werden können, ohne das Land verlassen zu müssen. Dagegen geklagt hatte ein Zusammenschluss von Hochschulpräsidenten, Bildungsorganisationen und Gewerkschaften.
Die drei Visa-Kategorien für Studierende (F-Visum), Austauschstudierende und Forscher (J) sowie Journalisten (I) genossen seit Jahren einen Ausnahmestatus. Ihre Inhaber durften sich nicht nur für einen festgelegten Zeitraum in den USA aufhalten, sondern für die Dauer ihres jeweiligen Status („Duration of Status“). Studierende etwa durften sich für die Dauer ihrer Ausbildung im Land aufhalten.
Luzia Geier
Neue US-Einschränkungen für Export von KI-Chips
Die US-Regierung verhängt neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren. Die Maßnahmen sollen sowohl den Schmuggel von Technik nach China verhindern als auch den Zugriff chinesischer Kunden auf Computerkapazitäten in anderen Ländern eindämmen.
Für die Lieferung von Hochleistungs-Chips nach Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Brasilien werden künftig Exportlizenzen der US-Regierung notwendig sein, wie aus der Anordnung des US-Handelsministeriums hervorgeht. Für Betreiber von Rechenzentren mit amerikanischen KI-Chips gibt es zudem neue Vorgaben für die Überprüfung ihrer Kunden.
In einer ungewöhnlichen Randnotiz verwies das US-Handelsministerium darauf, dass die Anordnung vom Finanzministerium und dem Nationalen Sicherheitsrat formuliert worden sei. Dieser Hinweis schien ein weiterer Beleg für die Differenzen in der US-Regierung: Finanzminister Scott Bessent sprach jüngst davon, dass das von Howard Lutnick geführte Handelsministerium bei Maßnahmen für schärfere Exportkontrollen gebremst habe. Diese seien unter anderem von seinem Ressort und dem Außenministerium gefordert worden.
Für die Lieferung von Hochleistungs-Chips nach Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Brasilien werden künftig Exportlizenzen der US-Regierung notwendig sein, wie aus der Anordnung des US-Handelsministeriums hervorgeht. Für Betreiber von Rechenzentren mit amerikanischen KI-Chips gibt es zudem neue Vorgaben für die Überprüfung ihrer Kunden.
In einer ungewöhnlichen Randnotiz verwies das US-Handelsministerium darauf, dass die Anordnung vom Finanzministerium und dem Nationalen Sicherheitsrat formuliert worden sei. Dieser Hinweis schien ein weiterer Beleg für die Differenzen in der US-Regierung: Finanzminister Scott Bessent sprach jüngst davon, dass das von Howard Lutnick geführte Handelsministerium bei Maßnahmen für schärfere Exportkontrollen gebremst habe. Diese seien unter anderem von seinem Ressort und dem Außenministerium gefordert worden.
In der vergangenen Woche ist Jensen Huang als Chef von Nvidia zurückgetreten. Lesen Sie hier mehr zum Thema:
Luzia Geier
Umfrage: Führender Demokrat Schumer verliert an Rückhalt
Nach den gewonnenen US-Kongresswahlen werden die Demokraten im Januar die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus übernehmen. Der demokratische Anführer im Senat, Chuck Schumer, verliert aber in den eigenen Reihen an Rückhalt. In einer Erhebung von Reuters/Ipsos äußerten sich etwa 34 Prozent der befragten Demokraten vor einer anstehenden Abstimmung um den Fraktionsvorsitz positiv über ihn, im Februar taten dies noch 38 Prozent. 43 Prozent bewerteten Schumer als negativ, während dies in der Februar-Umfrage nur 37 Prozent taten. Obwohl Schumer die Angriffe auf Gaza kritisiert, stimmte er jedoch gegen Einschränkungen von Waffenverkäufen an Israel. Der Krieg in Gaza hat die Demokraten stark gespalten und die langjährige Unterstützung für Israel innerhalb der Partei bröckeln lassen.
Lesen Sie hier mehr zur Lage bei den Demokraten:
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Luzia Geier
Umfrage: Trumps Zustimmung verharrt auf Tiefstand
Die Beliebtheit von US-Präsident Donald Trump verharrt Umfragen zufolge auf einem historischen Tiefstand. Nur 32 Prozent der US-Bürger sind mit seiner Arbeit zufrieden, wie aus einer Erhebung von Reuters/Ipsos hervorgeht. Der Wert ist damit in vier aufeinanderfolgenden Umfragen seit Mitte Oktober nahezu unverändert geblieben. Damals hatten Trumps Zustimmungswerte den tiefsten Stand seiner Amtszeit erreicht. Lediglich 31 Prozent der US-Bürger unterstützen der Umfrage zufolge den Krieg der USA in Iran. Dieser Konflikt hat die Kraftstoffpreise stark in die Höhe getrieben und die Finanzen der Amerikaner belastet. Die wirtschaftlichen Folgen kosteten Trumps Republikanische Partei bei den Zwischenwahlen am 3. November die Kontrolle über den Kongress.
Luzia Geier
Systemausfall bei United Airlines wieder behoben
Eine weitreichende technische Störung bei der US-Fluggesellschaft United Airlines ist nach kurzer Zeit wieder behoben worden. Das bestätigte die Airline auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Panne habe zu Verspätungen geführt, bereits abgehobene Flugzeuge seien aber nicht betroffen gewesen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass es sich um einen Cyberangriff gehandelt habe. Kurz zuvor hatte das Unternehmen einen umfassenden Systemausfall bestätigt, ohne Details zu nennen. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Probleme so schnell wie möglich zu lösen, teilte United auf der Plattform X mit und entschuldigte sich bei den Passagieren.
Luzia Geier
Erneute US-Flugprobleme: Systemausfall bei United Airlines
Bei der US-Fluggesellschaft United Airlines hat eine weitreichende technische Störung zu Flugverspätungen geführt. Das Unternehmen bestätigte einen umfassenden Systemausfall. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Probleme so schnell wie möglich zu beheben, teilte United auf der Plattform X mit und entschuldigte sich bei den Passagieren.
Nach Angaben des Senders NBC konnten einige Flugzeuge wichtige Daten für den Start nicht empfangen. Dazu zählen unter anderem Angaben zu Gewicht und Gewichtsverteilung der Maschinen. Aufnahmen des Flugfunks zufolge meldeten Piloten demnach entsprechende Probleme. Mehrere Passagiere berichteten, dass ihre Maschinen am Gate oder auf dem Rollfeld festgesessen hätten.
Die Fluggesellschaft teilte mehreren US-Medien mit, dass nur abfliegende Maschinen betroffen seien. Bereits in der Luft befindliche Flugzeuge seien von der Störung nicht beeinträchtigt worden. Wie viele Flüge insgesamt betroffen waren und was die Störung auslöste, war zunächst unklar.
Erst am Freitag hatte ein technischer Ausfall bei der US-Luftfahrtbehörde FAA zu einem mehr als vierstündigen landesweiten Startverbot geführt. Tausende Flüge fielen aus, weitere verspäteten sich. Die Fluggesellschaften arbeiteten am Montag noch daran, zum Normalbetrieb zurückzukehren. Ob zwischen beiden Störungen ein Zusammenhang besteht, war zunächst nicht bekannt.
Nach Angaben des Senders NBC konnten einige Flugzeuge wichtige Daten für den Start nicht empfangen. Dazu zählen unter anderem Angaben zu Gewicht und Gewichtsverteilung der Maschinen. Aufnahmen des Flugfunks zufolge meldeten Piloten demnach entsprechende Probleme. Mehrere Passagiere berichteten, dass ihre Maschinen am Gate oder auf dem Rollfeld festgesessen hätten.
Die Fluggesellschaft teilte mehreren US-Medien mit, dass nur abfliegende Maschinen betroffen seien. Bereits in der Luft befindliche Flugzeuge seien von der Störung nicht beeinträchtigt worden. Wie viele Flüge insgesamt betroffen waren und was die Störung auslöste, war zunächst unklar.
Erst am Freitag hatte ein technischer Ausfall bei der US-Luftfahrtbehörde FAA zu einem mehr als vierstündigen landesweiten Startverbot geführt. Tausende Flüge fielen aus, weitere verspäteten sich. Die Fluggesellschaften arbeiteten am Montag noch daran, zum Normalbetrieb zurückzukehren. Ob zwischen beiden Störungen ein Zusammenhang besteht, war zunächst nicht bekannt.
US-Regierung plant schärfere Regeln für Greencards von Fachkräften
Die US-Regierung will die Vergabe von Greencards an ausländische Fachkräfte weiter einschränken. Das Arbeitsministerium schlug neue Hürden für das sogenannte PERM-Programm vor, das es ausländischen Arbeitnehmern ermöglicht, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Unternehmen müssen künftig noch strenger nachweisen, dass durch die Einstellung eines Ausländers keine US-Bürger benachteiligt werden. Der Vorstoß ist Teil der Bemühungen der Regierung von Präsident Donald Trump, die legale Einwanderung in die USA zu begrenzen.
Zu den geplanten Änderungen gehört, dass Arbeitgeber für zwei Jahre von dem Programm ausgeschlossen werden, wenn sie zuvor US-Beschäftigte in ähnlichen Positionen entlassen haben. Zudem fallen Ausnahmeregelungen für bisherige Mangelberufe wie Pflegekräfte oder hochqualifizierte Wissenschaftler weg.
Das PERM-Programm wird vor allem von großen Technologiekonzernen genutzt, um Mitarbeitern mit befristeten Arbeitsvisa einen dauerhaften Aufenthalt zu sichern. Bereits im Oktober hatte die US-Regierung Firmen wie Microsoft und Adobe von der Nutzung des Programms ausgeschlossen. Der neue Vorschlag soll am Dienstag offiziell veröffentlicht werden. Danach gilt eine 60-tägige Frist für öffentliche Stellungnahmen, bevor die Regelung in Kraft treten kann.
Zu den geplanten Änderungen gehört, dass Arbeitgeber für zwei Jahre von dem Programm ausgeschlossen werden, wenn sie zuvor US-Beschäftigte in ähnlichen Positionen entlassen haben. Zudem fallen Ausnahmeregelungen für bisherige Mangelberufe wie Pflegekräfte oder hochqualifizierte Wissenschaftler weg.
Das PERM-Programm wird vor allem von großen Technologiekonzernen genutzt, um Mitarbeitern mit befristeten Arbeitsvisa einen dauerhaften Aufenthalt zu sichern. Bereits im Oktober hatte die US-Regierung Firmen wie Microsoft und Adobe von der Nutzung des Programms ausgeschlossen. Der neue Vorschlag soll am Dienstag offiziell veröffentlicht werden. Danach gilt eine 60-tägige Frist für öffentliche Stellungnahmen, bevor die Regelung in Kraft treten kann.
USA rufen ihre Bürger zu erhöhter Wachsamkeit in Europa auf
Die USA rufen ihre Staatsbürger auf, bei Besuchen in Europa in der Weihnachtszeit besonders wachsam zu sein. Die US-Botschaft in Deutschland und zahlreiche US-Vertretungen in anderen europäischen Ländern veröffentlichten eine entsprechende sogenannte Sicherheitswarnung. Darin fordern sie dazu auf, insbesondere bei größeren Menschenansammlungen und öffentlichen Veranstaltungen aufmerksam zu bleiben. Solche Orte könnten Terrorgruppen und Kriminellen mögliche Angriffsziele bieten.
Konkrete Hinweise auf einen geplanten Anschlag oder eine besondere Bedrohung werden in der Mitteilung aber nicht genannt. Als potenzielle Ziele genannt werden unter anderem Märkte, Einkaufszentren und Verkehrsknotenpunkte. Zudem weisen die Botschaften auf mögliche Reisebehinderungen durch Streiks und Demonstrationen hin sowie auf die jüngste Serie falscher Bombendrohungen im europäischen Flugverkehr. Veröffentlicht wurde die Warnung auch in Ländern wie Spanien, Großbritannien und Portugal.
Flugchaos in den USA hält an – Ursache Router aus dem Jahr 2001
Nach dem beispiellosen Stopp des Flugverkehrs in den USA hat sich das Chaos an den Flughäfen am Sonntag den dritten Tag in Folge fortgesetzt. Weitere rund 1600 Flüge seien gestrichen worden und fast 3600 verspätet gewesen, hieß es auf der Flugdaten-Website Flight Aware. Schon am Freitag und Samstag waren demnach insgesamt rund 14 500 Flüge ausgefallen, tausende hatten sich verspätet. US-Verkehrsminister Sean Duffy sagte dem Sender ABC, der Betrieb werde sich wohl am Montag wieder vollständig normalisieren.
Auslöser der massiven Störungen war den Angaben zufolge der Austausch eines Routers in einer Einrichtung der US-Luftfahrtbehörde FAA im Bundesstaat Arkansas. Dies habe zu Problemen bei einem weiteren Router in Texas geführt, der daraufhin das landesweite Netzwerk der Flugsicherung mit Daten überflutet und überlastet habe, erklärte Duffy. Die betroffenen Geräte stammten aus dem Jahr 2001 und würden seit 2006 als veraltet gelten. Hinweise auf einen Cyberangriff oder Sabotage gebe es nicht. Die genaue Ursache für den Fehler bei der routinemäßigen Wartungsarbeit sei aber noch unklar.
Die FAA hatte am Freitag wegen der technischen Probleme ein fast fünfstündiges Startverbot für nahezu alle Flüge verhängt. Das war die längste landesweite Unterbrechung des US-Flugverkehrs seit den Anschlägen vom 11. September 2001.
Mehr zu den Flugausfällen lesen Sie hier:
Auslöser der massiven Störungen war den Angaben zufolge der Austausch eines Routers in einer Einrichtung der US-Luftfahrtbehörde FAA im Bundesstaat Arkansas. Dies habe zu Problemen bei einem weiteren Router in Texas geführt, der daraufhin das landesweite Netzwerk der Flugsicherung mit Daten überflutet und überlastet habe, erklärte Duffy. Die betroffenen Geräte stammten aus dem Jahr 2001 und würden seit 2006 als veraltet gelten. Hinweise auf einen Cyberangriff oder Sabotage gebe es nicht. Die genaue Ursache für den Fehler bei der routinemäßigen Wartungsarbeit sei aber noch unklar.
Die FAA hatte am Freitag wegen der technischen Probleme ein fast fünfstündiges Startverbot für nahezu alle Flüge verhängt. Das war die längste landesweite Unterbrechung des US-Flugverkehrs seit den Anschlägen vom 11. September 2001.
Mehr zu den Flugausfällen lesen Sie hier:
Newsdesk
Republikanerin Lauren Boebert verliert Colorado
Boebert gehörte dem Kongress seit 2021 an und war dort dreimal gewählt worden. Doch nun setzte sich die Demokratin Eileen Laubacher im vierten Wahlbezirk von Colorado durch. Boeberts Vorsprung war zunächst so knapp gewesen, dass einige Medien den Ausgang erst mehr als eine Woche nach der Wahl eindeutig bewerten konnten.
Laubacher war 34 Jahre lang Offizierin der US-Marine und zuletzt Konteradmiralin. Zudem arbeitete sie unter Präsident Joe Biden im Nationalen Sicherheitsrat.
Boebert war als Symbolfigur der MAGA-Bewegung um Donald Trump bekannt geworden. Im Kongress fiel sie immer wieder durch provokante Auftritte auf, etwa als sie sich weigerte, durch die Metalldetektoren des Kapitols zu gehen. Ihre Amtszeit war zudem von zahlreichen Kontroversen begleitet. In diesem Jahr wies sie Vorwürfe zurück, sie habe sexuelle Beziehungen zu aktuellen und früheren Mitarbeitern unterhalten. Gleichzeitig wandte sie sich im vergangenen Jahr kritisch gegen Trump, insbesondere wegen seines Umgangs mit den Akten zum verstorbenen Finanzinvestor Jeffrey Epstein.
Boebert räumte die Niederlagen ihrer Partei ein und erklärte, die Wählerinnen und Wähler hätten deutlich gemacht, dass die Republikaner in dieser Legislaturperiode versagt hätten.
Laubacher war 34 Jahre lang Offizierin der US-Marine und zuletzt Konteradmiralin. Zudem arbeitete sie unter Präsident Joe Biden im Nationalen Sicherheitsrat.
Boebert war als Symbolfigur der MAGA-Bewegung um Donald Trump bekannt geworden. Im Kongress fiel sie immer wieder durch provokante Auftritte auf, etwa als sie sich weigerte, durch die Metalldetektoren des Kapitols zu gehen. Ihre Amtszeit war zudem von zahlreichen Kontroversen begleitet. In diesem Jahr wies sie Vorwürfe zurück, sie habe sexuelle Beziehungen zu aktuellen und früheren Mitarbeitern unterhalten. Gleichzeitig wandte sie sich im vergangenen Jahr kritisch gegen Trump, insbesondere wegen seines Umgangs mit den Akten zum verstorbenen Finanzinvestor Jeffrey Epstein.
Boebert räumte die Niederlagen ihrer Partei ein und erklärte, die Wählerinnen und Wähler hätten deutlich gemacht, dass die Republikaner in dieser Legislaturperiode versagt hätten.
Barbara Klimke
Trumps Golfplatz-Projekt erneut aufgehalten
Eine Bundesrichterin in der US-Hauptstadt Washington hat die Pläne von Präsident Donald Trump für den Umbau eines traditionsreichen Golfplatzes vorerst gestoppt. Richterin Ana Reyes ordnete an, dass das Areal auf einer Halbinsel im Fluss Potomac nicht wie vorgesehen ab sofort für 15 Monate geschlossen werden darf, wie US-Medien berichten. Geklagt hatten eine Organisation für Denkmalschutz sowie zwei Golfer aus Washington. Die Anordnung der Richterin gilt bis zum 28. November. Wie es danach weitergeht, ist unklar.
Trump will den rund 100 Jahre alten Golfplatz zu einem Meisterschaftsplatz umgestalten lassen. Kritiker werfen ihm Geltungssucht vor und verweisen auf seine anderen umstrittenen Bauprojekte, etwa den Ballsaal im Weißen Haus und den geplanten Triumphbogen.
Der US-Präsident schrieb auf seiner Plattform Truth Social schon vor der Gerichtsentscheidung, man wolle aus dem schlechtesten Golfplatz der Welt den besten machen. „Leider möchte Richterin Ana Reyes nicht, dass wir den Golfplatz, der auch sehr gefährlich ist, schnell und kostengünstig herrichten.“ Viele Bäume auf dem Gelände seien beschädigt und stellten eine Gefahr für Besucher dar, argumentiert Trump. Außerdem sei der Platz anfällig für Überschwemmungen. Die jetzige Anlage bezeichnete der leidenschaftliche Hobbygolfer als „Müllinsel“.
Die Richterin machte in einer Anhörung deutlich, dass sie keine Sicherheitsbedenken sieht. Die Kläger argumentierten, eine Schließung verletze das öffentliche Interesse, denn für den Umbau soll der gesamte Park geschlossen werden, zu dem auch andere Freizeiteinrichtungen gehören. Kritiker befürchten zudem sehr hohe Platzgebühren; Trump versprach, Einwohner von Washington müssten nur die Hälfte zahlen.
Trump will den rund 100 Jahre alten Golfplatz zu einem Meisterschaftsplatz umgestalten lassen. Kritiker werfen ihm Geltungssucht vor und verweisen auf seine anderen umstrittenen Bauprojekte, etwa den Ballsaal im Weißen Haus und den geplanten Triumphbogen.
Der US-Präsident schrieb auf seiner Plattform Truth Social schon vor der Gerichtsentscheidung, man wolle aus dem schlechtesten Golfplatz der Welt den besten machen. „Leider möchte Richterin Ana Reyes nicht, dass wir den Golfplatz, der auch sehr gefährlich ist, schnell und kostengünstig herrichten.“ Viele Bäume auf dem Gelände seien beschädigt und stellten eine Gefahr für Besucher dar, argumentiert Trump. Außerdem sei der Platz anfällig für Überschwemmungen. Die jetzige Anlage bezeichnete der leidenschaftliche Hobbygolfer als „Müllinsel“.
Die Richterin machte in einer Anhörung deutlich, dass sie keine Sicherheitsbedenken sieht. Die Kläger argumentierten, eine Schließung verletze das öffentliche Interesse, denn für den Umbau soll der gesamte Park geschlossen werden, zu dem auch andere Freizeiteinrichtungen gehören. Kritiker befürchten zudem sehr hohe Platzgebühren; Trump versprach, Einwohner von Washington müssten nur die Hälfte zahlen.
RT: https://truthsocial.com/users/realDonaldTrump/statuses/117616455572752619Trash Island is currently the Worst Golf Course anywhere in the World, but the Department of the Interior is going to make it into the Best Golf Course anywhere in the World. Unfortunately, Judge Ana Reyes doesn’t want us to quickly and inexpensively fix up the Course which is, also, very dangerous — The Fairways are far too close together. When you walk down the corridors of Trash Island, you don’t hear the sound of the running Potomac, all you hear is the sound of people screaming, “FORE!” In any event, we’re making progress, and hopefully the Judge will agree that the Dignity, Beauty, and Importance of Washington, D.C., will be greatly enhanced by this soon to be beautiful Project. Trash Island, after years of laughter and scorn, will evolve into something very special, something which the Judge will be able to take great pride in seeing! All over the World it will be acclaimed as being the Best Golf Course anywhere, attracting the U.S. Open, the PGA Championship, the Ryder Cup, and the Presidents Cup, with all of the Economic Development that will bring. Very importantly, also, is that anyone living in the D.C. area will be given a 50% discount on any and all Rates charged. The Department of the Interior has done a magnificent job of cleaning, fixing, renovating, and rebuilding 83 Fountains, Monuments, and Statues throughout our beautiful Capital. Even the Reflecting Pool, which hasn’t worked properly since its building in 1922, is open, beautiful, and working as it was always expected to do. Perhaps most importantly, Crime in Washington, D.C., is down 91%, A RECORD, and the People are happy and safe again! The Department of the Interior’s Golf Project will greatly enhance everything else that has already taken place in the last two year period. Everyone is proud and grateful again! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117616471014747868
truthsocial.com
Um diesen Platz geht es. Foto: Nikhinson/AP
Die Holzfäller waren schon da. Foto: Nikhinson/AP
Weitere 4000 US-Flüge nach historischem Startverbot gestrichen
Nach dem längsten landesweiten Startverbot in den USA seit den Anschlägen vom 11. September 2001 haben die großen Fluggesellschaften am Samstag weitere rund 4000 Flüge gestrichen. Zudem haben sich 3000 Verbindungen verspätet, während Flughäfen und Airlines versuchten, zum Normalbetrieb zurückzukehren. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hatte am Freitag wegen einer massiven Störung der Kommunikationstechnik für fast fünf Stunden nahezu alle Abflüge gestoppt. Dies führte zu einem aufreibenden Reisetag mit fast 10 000 Flugausfällen und mehr als 7000 Verspätungen. Bis Sonntagabend soll sich der Flugverkehr wieder vollständig normalisieren. Das teilte der Chef der US-Luftfahrtaufsicht FAA, Bryan Bedford, bei einer Pressekonferenz am Samstag unter Berufung auf die Fluggesellschaften mit.
Verkehrsminister Sean Duffy erklärte am Samstag auf einer Pressekonferenz zur Ursache für das Problem, der FAA-Dienstleister L3Harris habe an einem abgelegenen Ort an der Umstellung von Kupfer- auf Glasfaserkabel gearbeitet. „Wir versuchen herauszufinden, ob es sich um Inkompetenz handelte, also um einen Anwender- oder Installationsfehler von L3Harris, oder ob ein fehlerhafter Router installiert wurde. Wir haben die Fehlerquelle noch nicht ermittelt“, sagte Duffy. Das Problem habe zu einer Datenüberlastung in anderen Kommunikationszentren geführt. Mit mehr als 1000 Verbindungsversuchen alle vier bis fünf Sekunden sei die Kommunikation mit den Flugzeugen gestört und das Radar beeinträchtigt worden.
Der Fehler sei nicht auf die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) oder einen Hackerangriff zurückzuführen, sagte Duffy. Heimatschutzminister Markwayne Mullin ergänzte, der Geheimdienst NSA schließe einen Hackerangriff formell noch nicht aus, es gebe aber keinerlei Hinweise darauf.
Die Auswirkungen auf den Flugplan blieben massiv: Delta Air Lines, United Airlines und American Airlines strichen am Samstag jeweils etwa 20 Prozent ihrer Flüge, bei JetBlue waren es sogar 40 Prozent. Zehntausende Passagiere saßen weiterhin an Flughäfen im ganzen Land fest. Da die FAA für die Verzögerungen verantwortlich ist, sind die Fluggesellschaften nicht verpflichtet, den gestrandeten Reisenden Entschädigungen zu zahlen.
Verkehrsminister Sean Duffy erklärte am Samstag auf einer Pressekonferenz zur Ursache für das Problem, der FAA-Dienstleister L3Harris habe an einem abgelegenen Ort an der Umstellung von Kupfer- auf Glasfaserkabel gearbeitet. „Wir versuchen herauszufinden, ob es sich um Inkompetenz handelte, also um einen Anwender- oder Installationsfehler von L3Harris, oder ob ein fehlerhafter Router installiert wurde. Wir haben die Fehlerquelle noch nicht ermittelt“, sagte Duffy. Das Problem habe zu einer Datenüberlastung in anderen Kommunikationszentren geführt. Mit mehr als 1000 Verbindungsversuchen alle vier bis fünf Sekunden sei die Kommunikation mit den Flugzeugen gestört und das Radar beeinträchtigt worden.
Der Fehler sei nicht auf die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) oder einen Hackerangriff zurückzuführen, sagte Duffy. Heimatschutzminister Markwayne Mullin ergänzte, der Geheimdienst NSA schließe einen Hackerangriff formell noch nicht aus, es gebe aber keinerlei Hinweise darauf.
Die Auswirkungen auf den Flugplan blieben massiv: Delta Air Lines, United Airlines und American Airlines strichen am Samstag jeweils etwa 20 Prozent ihrer Flüge, bei JetBlue waren es sogar 40 Prozent. Zehntausende Passagiere saßen weiterhin an Flughäfen im ganzen Land fest. Da die FAA für die Verzögerungen verantwortlich ist, sind die Fluggesellschaften nicht verpflichtet, den gestrandeten Reisenden Entschädigungen zu zahlen.