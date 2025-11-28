Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Berichte: US-Militär tötete nach Angriff auf angebliches Drogenboot gezielt Überlebende
USA prüfen Greencards aus „problematischen Ländern“
Trump bezeichnet Schüsse auf Nationalgardisten als Terrorakt
Schüsse in Washington: Erste Erkenntnisse zum Tatverdächtigen
Schüsse in Washington: US-Regierung beantragt gerichtliche Verfügung für Verbleib der Nationalgarde
Linus Freymark
Nationalgardistin nach Schüssen in Washington gestorben
Eine der beiden in der US-Hauptstadt Washington angeschossenen Nationalgardisten ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump gestorben. Die 20-Jährige sei ihren Verletzungen am Donnerstag Ortszeit erlegen. „Sie wurde brutal angegriffen, sie ist tot“, sagte Trump. Das andere Opfer, ein Mann, kämpfe um sein Leben.
Laut einem Vertreter der Washingtoner Polizei hatte der 29 Jahre alte mutmaßliche Täter in der Nähe der U-Bahnhaltestelle Farragut West, nur wenige Häuserblöcke vom Weißen Haus entfernt, auf die beiden Nationalgardisten gefeuert.
Weitere Mitglieder der Nationalgarde hätten die Schüsse gehört, eingegriffen und den Verdächtigen überwältigt, hieß es weiter. Die Polizei sei wenige Augenblicke später eingetroffen. Der Vorfall hatte das Land am Vorabend des amerikanischen Erntedankfestes Thanksgiving schockiert.
Philipp Saul
Berichte: US-Militär tötete nach Angriff auf angebliches Drogenboot gezielt Überlebende
Der Angriff des US-Militärs auf ein angeblich mit Drogen beladenes Boot in der Karibik Anfang September wirft laut Medienberichten erneut Fragen zu möglichen Völkerrechtsverstößen der USA auf. Bei dem ersten bekannten Schlag dieser Art soll es zunächst Überlebende gegeben haben, wie der Sender CNN und die Washington Post unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichteten. Daraufhin sei das Boot erneut angegriffen und die beiden Männer getötet worden.
Sie hatten sich dem Bericht der Washington Post zufolge an das schwelende Wrack geklammert, stellten also keine Bedrohung dar. Über die Situation informierte Personen äußerten sich laut CNN besorgt, der zweite Schlag könnte gegen das Völkerrecht verstoßen haben. Ein Experte sagte dem Sender, sie hätten nach geltendem Recht gerettet werden müssen. Insgesamt wurden bei dem Schlag nach Angaben der US-Regierung elf Menschen getötet.
In beiden Berichten hieß es, Verteidigungsminister Pete Hegseth habe zuvor selbst die Anweisung gegeben, „alle zu töten“. Allerdings ist laut CNN unklar, ob er vor dem zweiten Angriff von den Überlebenden wusste. Nach Informationen der Washington Post wurde der zweite Schlag angeordnet, nachdem die Überlebenden gesichtet worden waren, um Hegseths Anweisung zu erfüllen.
Die Zeitung zitierte zudem Experten, die die Rechtmäßigkeit der gesamten US-Operation gegen mutmaßliche Drogenschmuggler infrage stellten. Sie argumentieren demnach, dass die Tötungen nicht durch das Völkerrecht gedeckt seien. Das Pentagon reagierte auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zu den Medienberichten zunächst nicht.
Lisa Torjuul
USA prüfen Greencards aus „problematischen Ländern“
Nach den Schüssen auf zwei Nationalgardisten in Washington wollen die USA Inhaber sogenannter Greencards aus bestimmten Ländern unter die Lupe nehmen. Auf Anweisung von US-Präsident Donald Trump habe er eine „gründliche und umfassende Überprüfung aller Greencards aller Ausländer aus allen problematischen Ländern“ angeordnet, schrieb der Leiter der US-Einwanderungsbehörde USCIS, Joseph Edlow, auf X. Auf CNN-Nachfrage teilte die Behörde mit, es handle sich um 19 Länder, die bereits in einem Präsidentenerlass aufgelistet gewesen seien, darunter Afghanistan, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Jemen, Burundi, Kuba und Venezuela. Eine Greencard erlaubt es ausländischen Staatsangehörigen, sich dauerhaft in den USA aufzuhalten und zu arbeiten.
Am Vortag hatte die Einwanderungsbehörde bekanntgegeben, die Bearbeitung sämtliche Einwanderungsanträge afghanischer Staatsangehöriger bis auf Weiteres auszusetzen. Weil es sich bei dem mutmaßlichen Täter laut Behörden um einen 29 Jahre alten Afghanen handelt, kündigte Trump zudem Überprüfungen aller Menschen aus Afghanistan an, die unter seinem demokratischen Amtsvorgänger Joe Biden in die USA gekommen waren.
Julia Bergmann
Vance: USA muss Anstrengungen um Abschiebungen „verdoppeln“
US-Vizepräsident J.D. Vance hat angekündigt, nach den Schüssen auf zwei Nationalgardisten in Washington, D.C., die Bemühungen der US-Regierung um Abschiebungen zu verstärken. „Zuerst werden wir den Schützen vor Gericht bringen und anschließend müssen wir unsere Anstrengungen verdoppeln, Leute ohne das Recht in unserem Land zu sein, zu deportieren“, erklärte Vance auf X.
Einige Stimmen in großen Medienhäusern meinten, dass die Einwanderungspolitik der USA zu harsch sei, so Vance weiter. „Der heutige Abend erinnert uns daran, warum sie damit falschliegen.“ Viele Wähler würden nun nicht nur Worte, sondern Handeln verlangen, und das sei eine „vollkommen angemessene Antwort“, schrieb der Vize von US-Präsident Donald Trump.
Linus Freymark
Trump bezeichnet Schüsse auf Nationalgardisten als Terrorakt
US-Präsident Donald Trump hat nach Schüssen auf Nationalgardisten in Washington von einem Terrorakt gesprochen. „Dieser abscheuliche Angriff war ein Akt des Bösen, ein Akt des Hasses und ein Akt des Terrors. Es war ein Verbrechen gegen unsere gesamte Nation. Es war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, sagte Trump in einer Ansprache. Der Angriff unterstreiche „die größte Bedrohung für die nationale Sicherheit“ der Vereinigten Staaten, sagte der Republikaner weiter.
Trump nannte Afghanistan in seiner Ansprache ein „Höllenloch auf Erden“ und stellte die Behauptung auf, Millionen Menschen seien unter Biden aus aller Welt ungeprüft in die USA gekommen. Er kündigte an, alle Personen, die während Bidens Amtszeit aus Afghanistan eingereist seien, erneut überprüfen zu lassen. Zudem werde er „alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Ausländer aus allen Ländern abgeschoben werden, die nicht hierhergehören oder unserem Land keinen Nutzen bringen“.
Linus Freymark
Schüsse in Washington: Erste Erkenntnisse zum Tatverdächtigen
Bei dem Verdächtigen, der ersten Ermittlungen zufolge zwei Nationalgardisten in der Nähe des Weißen Hauses angeschossen haben soll, handelt es sich Medienberichten zufolge um einen 29-Jährigen aus Afghanistan. Das berichten die Washington Post und die New York Times übereinstimmend. Demnach soll der Mann 2021 in die USA gekommen sein. Über das Motiv des mutmaßlichen Schützen gibt es bislang keine Erkenntnisse. Die Polizei teilte jedoch mit, der Mann habe allein gehandelt. Der Verdächtige wurde ebenfalls verletzt und befindet sich in Polizeigewahrsam.
Linus Freymark
Schüsse in Washington: US-Regierung beantragt gerichtliche Verfügung für Verbleib der Nationalgarde
Nach den Schüssen auf zwei Nationalgardisten in Washington, D.C. will die US-Regierung die Nationalgarde in der US-Hauptstadt belassen, obwohl ein Gericht den Einsatz vergangene Woche für rechtswidrig erklärt hatte. Mehrere US-Medien berichten, die Regierung habe unmittelbar nach der Attacke unweit des Weißen Hauses eine einstweilige Verfügung bei einer höheren Instanz beantragt.
Der Einsatz der Nationalgarde in Washington ist umstritten. Die Stadt hatte dagegen geklagt und kürzlich einen Erfolg errungen - allerdings greift die in der vergangenen Woche getroffene Anordnung, die den Einsatz als illegal einstuft, erst am 11. Dezember. Bis dahin hat die US-Regierung die Möglichkeit, Berufung gegen die Entscheidung einzulegen. Zuletzt hatte die Trump-Administration bereits in anderen Verfahren verloren. So erklärte ein Gericht im US-Bundesstaat Oregon den Einsatz der Nationalgarde in Portland vor rund drei Wochen für illegal.
Der Einsatz der Nationalgarde in Washington ist umstritten. Die Stadt hatte dagegen geklagt und kürzlich einen Erfolg errungen - allerdings greift die in der vergangenen Woche getroffene Anordnung, die den Einsatz als illegal einstuft, erst am 11. Dezember. Bis dahin hat die US-Regierung die Möglichkeit, Berufung gegen die Entscheidung einzulegen. Zuletzt hatte die Trump-Administration bereits in anderen Verfahren verloren. So erklärte ein Gericht im US-Bundesstaat Oregon den Einsatz der Nationalgarde in Portland vor rund drei Wochen für illegal.
Annette Reuther
Polizei: Bewaffneter eröffnete Feuer auf Nationalgardisten
Die Polizei erklärte bei einer kurzen Pressekonferenz, dass ein Bewaffneter das Feuer auf die Nationalgardisten eröffnet habe, als diese gegen 14.15 Uhr (Ortszeit) auf Patrouille waren. Der Verdächtige habe „seinen Arm mit einer Schusswaffe gehoben“ und auf die Nationalgarde geschossen, so Jeffery Carroll, stellvertretender Polizeichef des Metropolitan Police Departments. Anderen Gardisten sei es gelungen, die Person zu überwältigen. Es gebe keine weiteren Verdächtigen.
Den Behörden zufolge soll der mutmaßliche Täter die Soldaten bewusst ins Visier genommen haben. Auch Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser sprach von einem gezielten Angriff auf die Nationalgardisten.
Polizei-Vize Jeffery Carroll spricht bei einer Pressekonferenz in Washington. . Mark Schiefelbein/AP
Annette Reuther
Hegseth: Trump entsendet 500 weitere Nationalgardisten nach Washington
Pentagon-Chef Pete Hegseth erklärte, zwei Soldaten seien angeschossen und schwer verletzt worden. Der Täter habe auf eine „feige und heimtückische Art und Weise“ geschossen. US-Präsident Trump habe ihn daher gebeten, 500 zusätzliche Soldaten der Nationalgarde nach Washington zu entsenden, sagte Hegseth. Die Tat werde „unsere Entschlossenheit, Washington, D.C. sicher und schön zu machen, nur noch verstärken“.
Juri Auel
Schüsse auf zwei Nationalgardisten in der Nähe des Weißen Hauses
In der Nähe des Weißen Hauses in Washington sind zwei Nationalgardisten angeschossen worden. Das teilte Heimatschutzministerin Kristi Noem auf der Plattform X mit. Es gab am Abend widersprüchliche Aussagen zum Zustand der Angeschossenen. Der Gouverneur von West Virginia, Patrick Morrisey schrieb zunächst auf x, dass die beiden Mitglieder der Nationalgarde aus seinem Bundesstaat stammten und ihren Verletzungen erlegen seien. Später postete er, dass es widersprechende Angaben dazu gebe.
Die Polizei in Washington teilte mit, dass es etwa einen Block vom Weißen Haus entfernt eine Schießerei gegeben habe. Der mutmaßliche Täter sei in Gewahrsam genommen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er allein gehandelt haben.
Das Weiße Haus sei abgeriegelt worden, teilte eine Sprecherin des US-Präsidialamtes mit. Präsident Donald Trump sei über den Vorfall informiert worden. Trump hält sich derzeit wegen des Feiertages Thanksgiving in Florida auf.
Nationalgardisten stehen nach den Schüssen beieinander. Drew ANGERER / AFP
Rettungsfahrzeuge sind im Einsatz. Mark Schiefelbein/AP
Annette Reuther
Trump: Angreifer „wird einen hohen Preis zahlen müssen“
US-Präsident Donald Trump sprach auf seiner Plattform Truth Social von einem „Tier“, das die beiden Nationalgardisten niedergeschossen hätte. Beide seien schwer verletzt. Der Verantwortliche sei ebenfalls schwer verletzt und „wird einen hohen Preis zahlen müssen“. „Gott segne unsere großartige Nationalgarde und alle unsere Militär- und Strafverfolgungsbehörden. Das sind wirklich großartige Menschen.“
Annette Reuther
Umstrittener Einsatz: Was macht die Nationalgarde in Washington?
Seit dem Sommer sind mehr als 2000 Nationalgardisten in Washington unterwegs. Trump hatte sie im August in die Hauptstadt beordert und ihre Mobilisierung mit einer angeblich ausufernden Kriminalität begründet. Kriminalitätsstatistiken stützen diese Darstellung nicht. Die Hauptstadt ging juristisch gegen den Einsatz vor. Eine Bundesrichterin erklärte den Einsatz der Nationalgarde jüngst für nicht rechtens und ordnete an, diesen zu beenden. Sie setzte ihre Entscheidung jedoch für drei Wochen aus, damit die Trump-Regierung in Berufung gehen kann. Die Anordnung bleibt damit bis zum 11. Dezember außer Kraft.
Die Nationalgarden sind militärische Reserveeinheiten und Teil der US-Streitkräfte. Sie unterstehen im Normalfall der Kontrolle der Bundesstaaten und werden etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen oder anderen Notlagen eingesetzt. In bestimmten Situationen kann jedoch auch der US-Präsident das Kommando übernehmen. Für Washington bestehen Sonderregeln.
Juri Auel
Abschiebungsfall in Umfeld von Trump-Sprecherin Leavitt
Die Migrationsbehörde ICE hat eine Frau aus dem familiären Umfeld von US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt festgenommen. Die Mutter von Leavitts Neffen sei aus der Stadt Revere in Massachusetts nach Louisiana in eine ICE-Abschiebe-Einrichtung gebracht worden, berichteten US-Medien. Die Frau habe mit Leavitts Bruder Michael einen Sohn aus einer vergangenen Beziehung.
Ein Anwaltsteam, das hinter der Frau steht, will dagegen vorgehen. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur hieß es von der Kanzlei über die Frau: „Wir kämpfen dafür, dass sie aus ihrer verfassungswidrigen Inhaftierung entlassen wird.“ Sie habe keine Erklärung erhalten, warum sie festgenommen worden sei. Die Frau werde in ihren Rechten verletzt. Die Sprecherin des Weißen Hauses selbst äußerte sich nicht zu dem Fall. Ein Mitarbeiter der US-Regierung bestätigte gegenüber dem Lokalsender WBUR die familiäre Verbindung.
NBC News zufolge soll die aus Brasilien stammende Frau nicht mit dem Jungen zusammen gewohnt haben – der Elfjährige lebe schon immer fest bei seinem Vater in New Hampshire, zitierte der Sender eine mit dem Fall vertraute Person. Laut einem Spendenaufruf von ihren Angehörigen im Internet sei die Mutter 1998 mit ihren Eltern in die USA eingereist und hielt sich bislang auf Basis des Daca-Programms legal in den USA auf. Dabei handelt es sich um einen Schutzstatus für Menschen, die als Kinder irregulär mit ihren Eltern in die USA einreisten. Den Status kann allerdings entzogen werden, etwa, wenn sich die Person etwas zuschulden kommen lässt. Die Sprecherin des Heimatschutzministeriums, Tricia McLaughlin, sagte WBUR, die Frau sei schon einmal wegen Körperverletzung festgenommen worden.
Das Anwaltsteam teilte dpa mit, sie sei alleinerziehende Mutter, besitze ein Unternehmen, zahle Steuern und habe lediglich auf ihre abschließende Anhörung gewartet, um eine sogenannte Green Card zu bekommen. Dabei erhalten Ausländer die Möglichkeit, dauerhaft in den USA zu leben und zu arbeiten.
Lisa Torjuul
Trump: Werde Südafrika nicht zu G-20-Gipfel in den USA einladen
US-Präsident Donald Trump will die Teilnahme Südafrikas am G-20-Gipfel 2026 in den USA verhindern. Der Republikaner schrieb auf der Plattform Truth Social, auf seine Anweisung hin werde Südafrika keine Einladung erhalten. Die USA werden 2026 den Vorsitz der G20 innehaben.
Der US-Präsident warf Südafrika erneut vor, einen „Genozid“ an weißen Bauern zu begehen. Fachleute und Südafrikas Regierung widersprechen der Darstellung eines angeblichen Völkermords entschieden. Trump kritisierte außerdem, das Land habe sich am Ende des jüngsten G-20-Gipfels vor wenigen Tagen in Johannesburg geweigert, den jährlich wechselnden G-20-Vorsitz symbolisch an einen hochrangigen Vertreter der US-Botschaft zu übergeben.
Im Herbst machte Trump bekannt, dass der G-20-Gipfel in Florida ausgerichtet wird - und zwar in einem seiner eigenen Golfresorts. Trump hob hervor: Die Luxusanlage „Doral“ bei Miami liege ganz in der Nähe eines Flughafens und sei „die beste Location“ für den Gipfel im Dezember 2026. Geld werde das hinter dem Golfresort stehende Unternehmen nicht verdienen.
Juri Auel
Verfahren gegen Trump in Georgia wegen Wahlbeeinflussung eingestellt
Das Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump wegen versuchter Wahlbeeinflussung im Bundesstaat Georgia ist eingestellt worden. Ein Richter gab einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft statt, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Der zuständige Staatsanwalt Peter Skandalakis hatte Stunden zuvor die Abweisung der 39 Anklagepunkte beantragt und eine Strafverfolgung als wenig sinnvoll bezeichnet. "Ich bin mir bewusst, dass diese Entscheidung angesichts der tiefen politischen Spaltungen in unserem Land nicht überall auf Zustimmung stoßen wird", schrieb Skandalakis. Trumps Anwalt Steve Sadow begrüßte in einer ersten Reaktion die Entscheidung. Die Anklage hätte niemals erhoben werden dürfen, sagte er.
In dem Verfahren ging es um die mutmaßlichen Versuche Trumps und seiner Verbündeten, seine Wahlniederlage gegen den Demokraten Joe Biden im Jahr 2020 in Georgia zu kippen. Die ursprüngliche Anklage war von der Bezirksstaatsanwältin Fani Willis erhoben worden. Sie wurde jedoch im vergangenen Jahr von dem Fall abgezogen, nachdem ihr eine Beziehung zu einem Kollegen vorgeworfen worden war. Daraufhin übernahm Skandalakis den Fall.
Das Verfahren in Georgia war eines von vier Strafverfahren gegen Trump. Da es vor einem Gericht eines Bundesstaates stattfand statt vor einem Bundesgericht, hätte sich der heutige Präsident im Falle eines Schuldspruchs nicht selbst begnadigen können. Lediglich in einem Fall in New York wegen einer Schweigegeldzahlung an einen Pornostar kam es zu einem Prozess, in dem er schuldig gesprochen wurde. Trump hat Berufung gegen das Urteil eingelegt.
