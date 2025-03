Atomstreit: Vermittler soll Trump-Brief in Iran bringen - China, Russland und Iran planen Gespräche

Im Streit über Irans Atomprogramm soll einem Bericht zufolge ein Brief von US-Präsident Donald Trump an Irans Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Chamenei durch einen Vermittler zugestellt werden. Wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, soll das Schreiben durch einen Vermittlerstaat aus der Region nach Teheran gebracht werden. Die iranische Tageszeitung Shargh berichtete wenig später, dass der Brief noch am Mittwoch in Iran ankommen solle. Demnach wird ein hochrangiger Berater des Präsidenten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten das Schreiben mitbringen. Es sei ein Treffen mit Irans Außenminister Abbas Araghtschi geplant, berichtete das Blatt. In der Vergangenheit hatten sowohl das Golfemirat Katar als auch das Sultanat Oman zwischen dem Westen und der Islamischen Republik vermittelt.



Angesichts der wachsenden Spannungen um das iranische Atomprogramm planen China, Russland und Vertreter der iranischen Regierung an diesem Freitag zu Gesprächen zusammenzukommen. Bei dem Treffen in Peking soll es um die „iranische Atomfrage und Themen von gemeinsamem Interesse“ gehen, sagte Chinas Außenamtssprecherin Mao Ning. Die Gespräche würden auf Ebene der Vizeaußenminister geführt, hieß es. Irans Außenminister Abbas Araghtschi bestätigte das Treffen vor Reportern.



Zuletzt hatte sich der Streit um Irans Atomprogramm wieder zugespitzt. In seiner ersten Amtszeit war US-Präsident Donald Trump 2018 einseitig aus dem Wiener Atompakt ausgestiegen, der Irans Nuklearprogramm einschränken und im Gegenzug Sanktionen aufheben sollte. Danach hielt sich auch Teheran nicht mehr an die Auflagen des Abkommens. Irans Regierung setzt im Streit mit dem Westen auch zunehmend auf Russland und China.



Trump signalisierte nach Beginn seiner aktuellen Amtszeit Gesprächsbereitschaft mit Teheran und drohte der Islamischen Republik zugleich. Chamenei selbst erteilte Verhandlungen mit dem Westen zunächst eine Absage.