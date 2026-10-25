Trump hat vorzeitig gewählt

US-Präsident Donald Trump hat schon jetzt seine Stimme für die Kongresswahlen abgegeben. Mit First Lady Melania Trump erschien der 80-Jährige persönlich in einem Wahllokal in West Palm Beach in Florida in der Nähe seines Privatanwesens Mar-a-Lago. In einigen US-Bundesstaaten ist bei den Zwischenwahlen, den Midterms, ein vorzeitiges Wählen möglich. Wahltag ist der 3. November.



An seinem Revers trug Trump nach der Stimmabgabe einen Aufkleber mit der Aufschrift „voted“ (abgestimmt). Im Wahlkampf fordert Trump die Republikaner derzeit auf, ihre Stimme frühzeitig abzugeben, um die Parteibasis zu mobilisieren. Damit vollzieht er eine Kehrtwende bei einer Praxis, die er lange kritisiert hat.



Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit regelmäßig die Sicherheit von vorzeitigen Wahlmethoden angezweifelt. So wollte er die Briefwahlregeln vor den Zwischenwahlen deutlich verschärfen – angeblich um Wahlbetrug zu bekämpfen. Kritiker werfen ihm vor, damit zu versuchen, die Wählerschaft der konkurrierenden Demokraten zu schwächen, weil diese traditionell häufig per Briefwahl abstimmt.





Bei den Midterms werden alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Teil der Sitze im Senat neu vergeben. Trumps Republikaner ringen darum, ihre knappen Mehrheiten dort zu verteidigen.