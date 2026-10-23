Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Namen bei Wahl zu ähnlich? Trump befiehlt Klage gegen Alaska
USA passen einige Kanada-Zölle an
Erster russischer Diesel-Tanker auf dem Weg in die USA
Berichte: Trump will Presse aus Weißem Haus verbannen und Presseraum zu Pool umbauen
US-Wahlkampf: Bloomberg spendet den Demokraten 80 Millionen Dollar
Namen bei Wahl zu ähnlich? Trump befiehlt Klage gegen Alaska
Anderthalb Wochen vor den US-Parlamentswahlen hat Präsident Donald Trump eigenen Angaben zufolge einen drastischen Eingriff in die Wahlen im Bundesstaat Alaska befohlen. Auf die Frage, was er von einer Klage gegen Alaska wegen Verwechslungsgefahr der beiden republikanischen Kandidaten bei der Wahl halte, antwortete er vor Journalisten: „Ich war es, der gesagt hat: Mach es!“
Zuvor hatte das US-Justizministerium eine Klage gegen den Bundesstaat eingereicht, weil es eine Verwechslungsgefahr zwischen den zwei republikanischen Kandidaten, die beide Sullivan heißen, beim Rennen für den dortigen Senatssitz sieht. Damit soll verhindert werden, dass die Wahlergebnisse bestätigt werden, sollten dem republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan aufgrund einer Namensverwechslung durch den ebenfalls republikanischen Herausforderer Dan J. Sullivan Stimmen fehlen.
Im umkämpften Bundesstaat Alaska konkurrieren mehrere Politiker um einen Senatsposten: Neben dem republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan und der Demokratin Mary Peltola tritt auch der ebenfalls republikanische Herausforderer Dan J. Sullivan an. Bei den US-Kongresswahlen am 3. November werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Senatsposten neu gewählt.
Das Justizministerium wirft dem unbekannten Außenseiter vor: „Der einzige Zweck seiner Kandidatur ist es, Peltolas Wahlkampf zu fördern, indem die Zahl der Stimmen für Senator Sullivan reduziert wird.“ So habe sich der Herausforderer erst kurz vor der Erklärung seiner Kandidatur den Republikanern angeschlossen. Zudem habe er denselben Namen wie der Amtsinhaber beantragt, obwohl er diesen „zuvor nie“ in dieser Kurzform verwendet habe.
Im Falle einer Niederlage des derzeitigen Senators Sullivan fordert das US-Justizministerium, dass erst eine Untersuchung feststellen müsse, ob Sullivan ohne seinen nahezu namensgleichen Kontrahenten auf dem Wahlzettel mehr Stimmen erhalten hätte. Dadurch solle die „Integrität der Senatswahl 2026 in Alaska“ geschützt werden.
Zuvor hatte das US-Justizministerium eine Klage gegen den Bundesstaat eingereicht, weil es eine Verwechslungsgefahr zwischen den zwei republikanischen Kandidaten, die beide Sullivan heißen, beim Rennen für den dortigen Senatssitz sieht. Damit soll verhindert werden, dass die Wahlergebnisse bestätigt werden, sollten dem republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan aufgrund einer Namensverwechslung durch den ebenfalls republikanischen Herausforderer Dan J. Sullivan Stimmen fehlen.
Im umkämpften Bundesstaat Alaska konkurrieren mehrere Politiker um einen Senatsposten: Neben dem republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan und der Demokratin Mary Peltola tritt auch der ebenfalls republikanische Herausforderer Dan J. Sullivan an. Bei den US-Kongresswahlen am 3. November werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Senatsposten neu gewählt.
Das Justizministerium wirft dem unbekannten Außenseiter vor: „Der einzige Zweck seiner Kandidatur ist es, Peltolas Wahlkampf zu fördern, indem die Zahl der Stimmen für Senator Sullivan reduziert wird.“ So habe sich der Herausforderer erst kurz vor der Erklärung seiner Kandidatur den Republikanern angeschlossen. Zudem habe er denselben Namen wie der Amtsinhaber beantragt, obwohl er diesen „zuvor nie“ in dieser Kurzform verwendet habe.
Im Falle einer Niederlage des derzeitigen Senators Sullivan fordert das US-Justizministerium, dass erst eine Untersuchung feststellen müsse, ob Sullivan ohne seinen nahezu namensgleichen Kontrahenten auf dem Wahlzettel mehr Stimmen erhalten hätte. Dadurch solle die „Integrität der Senatswahl 2026 in Alaska“ geschützt werden.
Es ist nicht das erste Mal, dass eine mögliche Verwechslungsgefahr Gegenstand einer juristischen Auseinandersetzung war. Bereits zuvor hatte die Wahlleiterin Alaskas versucht, den Herausforderer Sullivan vom Stimmzettel zu streichen. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates entschied allerdings, dass Sullivan rechtmäßig antreten dürfe.
Der derzeitige Senator Dan S. Sullivan vertritt den Bundesstaat seit 2015 in Washington. Über Dan J. Sullivan ist nur wenig zu erfahren. Anders als die anderen Kandidaten hat der 69-Jährige keine Wahlkampfauftritte absolviert.
Der derzeitige Senator Dan S. Sullivan vertritt den Bundesstaat seit 2015 in Washington. Über Dan J. Sullivan ist nur wenig zu erfahren. Anders als die anderen Kandidaten hat der 69-Jährige keine Wahlkampfauftritte absolviert.
USA passen einige Kanada-Zölle an
Kurz vor den US-Zwischenwahlen und inmitten des Handelskonflikts mit Kanada haben die USA einige ihrer Zölle gegen Produkte des nördlichen Nachbarn angepasst. Die republikanische Senatorin Susan Collins aus dem Bundesstaat Maine teilte mit, sie habe Zollausnahmen für Produkte erreicht, die für die dortige Landwirtschaft von großer Bedeutung seien – etwa für Blaubeer-, Kartoffel-, Apfel- und Algenproduzenten.
Der Zollkonflikt belastet besonders grenznahe US-Bundesstaaten, die traditionell eng mit Kanada verbunden sind. „Für viele Betriebe in Maine sind importierte Produkte aus Kanada unerlässlich“, wurde Collins zitiert. „So sind beispielsweise die Wildheidelbeerzüchter in Maine auf spezielle Ernteboxen aus Kanada angewiesen.“
In Maine kämpft Collins bei den Midterms gegen den Demokraten Troy Jackson um ihre Wiederwahl. Sie hatte sich ausdrücklich gegen Trumps Kanada-Zölle ausgesprochen. Auch der republikanische Senatskandidat Mike Rogers in Michigan hat sich von Trumps Zollpolitik distanziert: Er tritt gegen den Demokraten Abdul El-Sayed an. Zwischen beiden wird ein knappes Rennen erwartet.
Die Änderungen treten am 30. Oktober in Kraft, vier Tage vor der Wahl am 3. November. Bereits im September hatte die Trump-Regierung Zölle auf kanadische Produkte wie Streusalz und Zement aufgehoben, zugleich aber andere Waren mit neuen Abgaben belegt. Ob dies auch diesmal geplant ist, bleibt vorerst unklar.
Der Zollkonflikt belastet besonders grenznahe US-Bundesstaaten, die traditionell eng mit Kanada verbunden sind. „Für viele Betriebe in Maine sind importierte Produkte aus Kanada unerlässlich“, wurde Collins zitiert. „So sind beispielsweise die Wildheidelbeerzüchter in Maine auf spezielle Ernteboxen aus Kanada angewiesen.“
In Maine kämpft Collins bei den Midterms gegen den Demokraten Troy Jackson um ihre Wiederwahl. Sie hatte sich ausdrücklich gegen Trumps Kanada-Zölle ausgesprochen. Auch der republikanische Senatskandidat Mike Rogers in Michigan hat sich von Trumps Zollpolitik distanziert: Er tritt gegen den Demokraten Abdul El-Sayed an. Zwischen beiden wird ein knappes Rennen erwartet.
Die Änderungen treten am 30. Oktober in Kraft, vier Tage vor der Wahl am 3. November. Bereits im September hatte die Trump-Regierung Zölle auf kanadische Produkte wie Streusalz und Zement aufgehoben, zugleich aber andere Waren mit neuen Abgaben belegt. Ob dies auch diesmal geplant ist, bleibt vorerst unklar.
Fake-Umfragen im US-Wahlkampf
Ein angebliches Meinungsforschungsinstitut namens "Wedgewood Polling" hat zugegeben, gefälschte Umfragen im Midterm-Wahlkampf veröffentlicht zu haben. Misstrauen gegenüber den Zahlen hatte der Umfrageaggregator "Fiftyplusone" geäußert, der berichtet, er habe das selbst ernannte Institut kontaktiert mit Bitte um Stellungnahme.
Anstatt zu antworten, veröffentlichte "Wedgewood Polling" ein inzwischen gelöschtes öffentliches Statement auf Social Media, in dem es einräumte, die meisten seiner Erhebungen gefälscht zu haben. Man habe in einem Experiment herausfinden wollen, wie einfach es sei, als frei erfundenes Umfrageinstitut Fuß zu fassen.
Auch die New York Times hatte auf die Daten von "Wedgewood Polling" zurückgegriffen. Inzwischen hat die Zeitung laut eigenen Angaben 15 gefälschte Umfragen des selbst ernannten Instituts von seiner Umfragesammlung gelöscht.
Anstatt zu antworten, veröffentlichte "Wedgewood Polling" ein inzwischen gelöschtes öffentliches Statement auf Social Media, in dem es einräumte, die meisten seiner Erhebungen gefälscht zu haben. Man habe in einem Experiment herausfinden wollen, wie einfach es sei, als frei erfundenes Umfrageinstitut Fuß zu fassen.
Auch die New York Times hatte auf die Daten von "Wedgewood Polling" zurückgegriffen. Inzwischen hat die Zeitung laut eigenen Angaben 15 gefälschte Umfragen des selbst ernannten Instituts von seiner Umfragesammlung gelöscht.
Erster russischer Diesel-Tanker auf dem Weg in die USA
Ein mit 40 000 Tonnen russischem Diesel beladener Tanker ist auf dem Weg nach New York, wie Schifffahrtsdaten des Finanzdienstleisters LSEG zeigen. Die Lieferung ist Teil einer Vereinbarung zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Trump hofft, mit mehreren Maßnahmen die Dieselpreise vor den US-Zwischenwahlen am 3. November zu senken. Dazu gehört auch die Aussetzung von Teilen eines neuen Sanktionsgesetzes gegen Russland.
Der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker Agioi Fanendes wurde den Schifffahrtsdaten zufolge am 22. Oktober im russischen Ostseehafen Primorsk mit schwefelarmem Diesel beladen. Er soll am 7. November in den USA eintreffen.
Der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker Agioi Fanendes wurde den Schifffahrtsdaten zufolge am 22. Oktober im russischen Ostseehafen Primorsk mit schwefelarmem Diesel beladen. Er soll am 7. November in den USA eintreffen.
Russland hatte zugestimmt, ein selbst auferlegtes Exportverbot für Diesel aufzuheben, um den Kraftstoff wieder auf die Weltmärkte zu liefern. Trump hatte am 9. Oktober angekündigt, dass Russland zunächst 300 000 Tonnen oder 2,25 Millionen Barrel exportieren werde. Darauf sollen 500 000 Tonnen im November und eine Million Tonnen "unmittelbar danach" folgen.
Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak erklärte vergangene Woche, Russland könne seine Dieselausfuhren bis zum Jahresende auf das übliche Volumen von drei bis 3,5 Millionen Tonnen pro Monat steigern. Seit dem Inkrafttreten des vollständigen EU-Embargos gegen russische Ölprodukte im Februar 2023 wegen des Krieges in der Ukraine hat Russland Diesel hauptsächlich nach Brasilien, in die Türkei sowie in afrikanische Länder exportiert.
Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak erklärte vergangene Woche, Russland könne seine Dieselausfuhren bis zum Jahresende auf das übliche Volumen von drei bis 3,5 Millionen Tonnen pro Monat steigern. Seit dem Inkrafttreten des vollständigen EU-Embargos gegen russische Ölprodukte im Februar 2023 wegen des Krieges in der Ukraine hat Russland Diesel hauptsächlich nach Brasilien, in die Türkei sowie in afrikanische Länder exportiert.
BBC: Trump muss wegen Milliardenklage bis Dezember vor Gericht aussagen
Im milliardenschweren Rechtsstreit um einen sekundenlangen Ausschnitt der britischen Rundfunkanstalt BBC muss US-Präsident Donald Trump unter Eid aussagen. Eine Richterin in Miami habe eine entsprechende Vernehmung des Republikaners bis zum 11. Dezember angeordnet, berichtete die beklagte Rundfunkanstalt.
Trump hatte die BBC im Dezember auf insgesamt zehn Milliarden Dollar verklagt. Hintergrund der Klage, die bei einem Gericht im US-Bundesstaat Florida einging, ist ein Streit um den Zusammenschnitt einer Rede Trumps vom 6. Januar 2021, den der Sender für die Sendung „Panorama“ verwendet hatte. An diesem Tag war in der US-Hauptstadt Washington das Kapitol gewaltsam gestürmt worden. Ausgestrahlt wurde die Sendung kurz vor der US-Präsidentschaftswahl im November 2024. In der Dokumentation hatte die BBC unterschiedliche Teile einer Rede Trumps zusammengeschnitten und diesen Fehler später auch eingeräumt. Der Fall wurde als maßgeblicher Grund für den Rücktritt von Senderchef Tim Davie und der fürs Nachrichtengeschäft verantwortlichen Journalistin Deborah Turness im November angegeben. Der US-Präsident warf der BBC vor, ihn in der Dokumentation „falsch und diffamierend“ dargestellt zu haben.
Ursprünglich sollte Trump Gerichtsunterlagen zufolge bereits vergangene Woche aussagen. Seine Anwälte argumentierten jedoch, dass der Präsident „aufgrund anderer Angelegenheiten von nationaler Bedeutung“ nicht mehr zur Zeugenaussage am 16. Oktober zur Verfügung stehe. Sie stellten einen Ersatztermin in Aussicht, allerdings schlugen die Kläger laut BBC keinen Alternativtermin vor. Stattdessen trat Trump am Freitag vergangener Woche bei einem Wahlkampfauftritt in Georgia auf, um im Vorfeld der US-Parlamentswahlen Anfang November für seinen Parteikollegen Mike Rogers zu werben.
Die eigentliche Klage soll früheren Angaben zufolge erst im Februar 2027 verhandelt werden. Bei der jetzigen Vorladung geht es vor allem um die Beweisaufnahme.
Trump hatte die BBC im Dezember auf insgesamt zehn Milliarden Dollar verklagt. Hintergrund der Klage, die bei einem Gericht im US-Bundesstaat Florida einging, ist ein Streit um den Zusammenschnitt einer Rede Trumps vom 6. Januar 2021, den der Sender für die Sendung „Panorama“ verwendet hatte. An diesem Tag war in der US-Hauptstadt Washington das Kapitol gewaltsam gestürmt worden. Ausgestrahlt wurde die Sendung kurz vor der US-Präsidentschaftswahl im November 2024. In der Dokumentation hatte die BBC unterschiedliche Teile einer Rede Trumps zusammengeschnitten und diesen Fehler später auch eingeräumt. Der Fall wurde als maßgeblicher Grund für den Rücktritt von Senderchef Tim Davie und der fürs Nachrichtengeschäft verantwortlichen Journalistin Deborah Turness im November angegeben. Der US-Präsident warf der BBC vor, ihn in der Dokumentation „falsch und diffamierend“ dargestellt zu haben.
Ursprünglich sollte Trump Gerichtsunterlagen zufolge bereits vergangene Woche aussagen. Seine Anwälte argumentierten jedoch, dass der Präsident „aufgrund anderer Angelegenheiten von nationaler Bedeutung“ nicht mehr zur Zeugenaussage am 16. Oktober zur Verfügung stehe. Sie stellten einen Ersatztermin in Aussicht, allerdings schlugen die Kläger laut BBC keinen Alternativtermin vor. Stattdessen trat Trump am Freitag vergangener Woche bei einem Wahlkampfauftritt in Georgia auf, um im Vorfeld der US-Parlamentswahlen Anfang November für seinen Parteikollegen Mike Rogers zu werben.
Die eigentliche Klage soll früheren Angaben zufolge erst im Februar 2027 verhandelt werden. Bei der jetzigen Vorladung geht es vor allem um die Beweisaufnahme.
Peter Thiel kritisiert Trumps Krieg mit Iran
Der Billionär und Technologieinvestor Peter Thiel sieht den Krieg der USA gegen Iran skeptisch. Die USA hätten die militärische Auseinandersetzung nicht beginnen sollen, sagte Thiel einem Bericht von Politico zufolge am 12. Oktober bei einer nicht-öffentlichen Veranstaltung. Die Aufnahme von Thiels Äußerungen liegen dem Nachrichtenportal vor. Damit stellt der republikanische Großspender kurz vor der Wahl eine der zentralen außenpolitischen Entscheidungen der Trump-Regierung infrage.
„Ich bin skeptisch gegenüber [dem Krieg], wir hätten ihn nicht führen sollen“, sagte Thiel. „Es wurden viele Fehler gemacht.“ Thiel macht laut Politico deutlich, dass er Kriege im Nahen Osten entschieden ablehnt. Trotz seiner Kritik am Iran-Krieg betonte Thiel seine anhaltende Unterstützung für Präsident Donald Trump und deutete an, dass er den Präsidenten schützen wolle.
„Ich bin skeptisch gegenüber [dem Krieg], wir hätten ihn nicht führen sollen“, sagte Thiel. „Es wurden viele Fehler gemacht.“ Thiel macht laut Politico deutlich, dass er Kriege im Nahen Osten entschieden ablehnt. Trotz seiner Kritik am Iran-Krieg betonte Thiel seine anhaltende Unterstützung für Präsident Donald Trump und deutete an, dass er den Präsidenten schützen wolle.
Barbara Klimke
Bruder des Ex-Präsidenten Bush wählt Demokraten
Der Unternehmer Neil Bush, Bruder des früheren republikanischen US-Präsidenten George W. Bush, hat bei den Midterm Elections – entgegen der Familientradition – für einen Demokraten gestimmt. Er halte den von Präsident Donald Trump unterstützten republikanischen Senats-Kandidaten Ken Paxton im Bundesstaat Texas für ungeeignet, schrieb Bush auf Facebook. Außerdem bewundere er „den Charakter und die Prinzipien“ des demokratischen Bewerbers James Talarico.
Die Zwischenwahlen finden am 3. November statt, doch in vielen Bundesstaaten ist die Stimmabgabe bereits jetzt möglich. Texas gilt als republikanische Hochburg, Umfragen zufolge zeichnet sich diesmal enges Rennen zwischen Paxton, 63, und Talarico, 37, ab.
Besonders kritisch äußerte sich Bush darüber, dass Paxton als Generalstaatsanwalt von Texas im Jahr 2020 Trumps Niederlage bei der Präsidentenwahl angefochten und dessen mehrfach widerlegte Betrugsthese gestützt hatte. Das sei „ein Affront gegen die demokratischen Institutionen“ gewesen. Neil Bushs Bruder George W. war von 2001 bis 2009 Präsident, sein Vater George H. W. hatte das Amt von 1989 bis 1993.
Besonders kritisch äußerte sich Bush darüber, dass Paxton als Generalstaatsanwalt von Texas im Jahr 2020 Trumps Niederlage bei der Präsidentenwahl angefochten und dessen mehrfach widerlegte Betrugsthese gestützt hatte. Das sei „ein Affront gegen die demokratischen Institutionen“ gewesen. Neil Bushs Bruder George W. war von 2001 bis 2009 Präsident, sein Vater George H. W. hatte das Amt von 1989 bis 1993.
Carim Soliman
Oberstes Gericht bekräftigt Urteil gegen Ende von Behandlung für trans Gefangene
Der Supreme Court hat entschieden, dass die Trump-Regierung Hormonbehandlungen und die Ausgabe von Utensilien wie Perücken und Make-up für etwa 1000 trans Insassen in Bundesgefängnissen nicht einfach einstellen darf.
Damit bestätigten die Richterinnen und Richter einem Urteil in unterer Instanz. Demnach hat die Gefängnisbehörde Belege für die Wirksamkeit der Angebote nicht ausreichend in Betracht gezogen, bevor sie auf Anweisung von Präsident Trump beendet wurden. Die konservativen Richter Clarence Thomas und Samuel Alito stimmten gegen die Entscheidung. Sie gilt, solange der Rechtsstreit andauert.
Damit bestätigten die Richterinnen und Richter einem Urteil in unterer Instanz. Demnach hat die Gefängnisbehörde Belege für die Wirksamkeit der Angebote nicht ausreichend in Betracht gezogen, bevor sie auf Anweisung von Präsident Trump beendet wurden. Die konservativen Richter Clarence Thomas und Samuel Alito stimmten gegen die Entscheidung. Sie gilt, solange der Rechtsstreit andauert.
Trump hatte die Verfügung, eine sogenannte „Executive Order“, an seinem ersten Amtstag im vergangenen Jahr unterzeichnet. Sie untersagt die Verwendung von Bundesmitteln für „jegliche medizinische Verfahren, Behandlungen oder Medikamente, die dem Zweck dienen, das Erscheinungsbild eines Häftlings dem des anderen Geschlechts anzugleichen“.
Die Entscheidung des Supreme Court stellt einen seltenen juristischen Rückschlag für die Trump-Regierung im Zusammenhang mit Rechten für trans Personen dar. Das Gericht hatte Trump in den vergangenen Jahren erlaubt, ein Verbot für Transgender-Angehörige des Militärs durchzusetzen und neue Reisepässe nur mit dem Geschlecht auszustellen, das in der Geburtsurkunde des Inhabers eingetragen ist. Außerdem entschied es, dass Bundesstaaten Hormontherapien und andere medizinische Behandlungen für transgeschlechtliche Minderjährige verbieten dürfen.
Die Entscheidung des Supreme Court stellt einen seltenen juristischen Rückschlag für die Trump-Regierung im Zusammenhang mit Rechten für trans Personen dar. Das Gericht hatte Trump in den vergangenen Jahren erlaubt, ein Verbot für Transgender-Angehörige des Militärs durchzusetzen und neue Reisepässe nur mit dem Geschlecht auszustellen, das in der Geburtsurkunde des Inhabers eingetragen ist. Außerdem entschied es, dass Bundesstaaten Hormontherapien und andere medizinische Behandlungen für transgeschlechtliche Minderjährige verbieten dürfen.
Anne Eberhard
Trump: Habe mehr als 300 Millionen Dollar in US-Wahlkampf gesteckt
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 300 Millionen Dollar für den Wahlkampf der Republikaner ausgegeben. Bis zum Wahltag werde er mehr als 400 Millionen Dollar investieren, erklärte Trump am Dienstag in einem Beitrag in den sozialen Medien. Das Geld fließe unter anderem in Werbung, Kundgebungen und Wählermobilisierung. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben nicht unabhängig überprüfen.
Die New York Times bezeichnete diese Summe als "beispiellos" in der amerikanischen Geschichte. Sie könnte republikanischen Kandidaten eine Stütze im Wahlkampf-Endspurt sein. Am 3. November finden in den USA Kongresswahlen statt, bei denen die Republikaner ihre Mehrheit in beiden Kammern verteidigen müssen.
Die New York Times bezeichnete diese Summe als "beispiellos" in der amerikanischen Geschichte. Sie könnte republikanischen Kandidaten eine Stütze im Wahlkampf-Endspurt sein. Am 3. November finden in den USA Kongresswahlen statt, bei denen die Republikaner ihre Mehrheit in beiden Kammern verteidigen müssen.
Anne Eberhard
Berichte: Trump will Presse aus Weißem Haus verbannen und Presseraum zu Pool umbauen
US-Präsident Donald Trump erwägt Medienberichten zufolge den Ausschluss aller Journalisten aus dem Weißen Haus. Stattdessen habe er vorgeschlagen, den Presseraum des Gebäudes zu einem Schwimmbad umzubauen, berichtete die New York Times am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf Mitarbeiter des Weißen Hauses.
Seit seiner ersten Amtszeit (2017-2021) spiele Trump immer wieder mit dem Gedanken, Journalisten vollständig aus dem Weißen Haus auszuschließen, berichtete auch das Wall Street Journal vor einigen Wochen unter Berufung auf mehrere Regierungsvertreter. Ende September postete Trump auf seiner Plattform Truth Social eine Fotomontage des derzeitigen Presseraums und eines pompösen Schwimmbads. Ob es bereits konkrete Pläne für einen Umbau gibt, war nicht bekannt.
Der Presseraum wurde den Berichten zufolge 1970 über einem von dem früheren Präsidenten Franklin Roosevelt aus Gesundheitsgründen genutzten Pool errichtet. Er dient als Ort für regelmäßige Pressekonferenzen. In einem an den Saal angeschlossenen Büroraum arbeiten Journalisten, die über eine Akkreditierung für die Berichterstattung im Weißen Haus verfügen.
Trump hatte im September die Sender CNN, MS NOW und das Medienhaus Politico aus dem Weißen Haus verbannt. Die Medien klagten daraufhin. Ein Bundesrichter ordnete vorübergehend die Wiederherstellung ihrer Presseausweise an, eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus.
Seit seiner ersten Amtszeit (2017-2021) spiele Trump immer wieder mit dem Gedanken, Journalisten vollständig aus dem Weißen Haus auszuschließen, berichtete auch das Wall Street Journal vor einigen Wochen unter Berufung auf mehrere Regierungsvertreter. Ende September postete Trump auf seiner Plattform Truth Social eine Fotomontage des derzeitigen Presseraums und eines pompösen Schwimmbads. Ob es bereits konkrete Pläne für einen Umbau gibt, war nicht bekannt.
Der Presseraum wurde den Berichten zufolge 1970 über einem von dem früheren Präsidenten Franklin Roosevelt aus Gesundheitsgründen genutzten Pool errichtet. Er dient als Ort für regelmäßige Pressekonferenzen. In einem an den Saal angeschlossenen Büroraum arbeiten Journalisten, die über eine Akkreditierung für die Berichterstattung im Weißen Haus verfügen.
Trump hatte im September die Sender CNN, MS NOW und das Medienhaus Politico aus dem Weißen Haus verbannt. Die Medien klagten daraufhin. Ein Bundesrichter ordnete vorübergehend die Wiederherstellung ihrer Presseausweise an, eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus.
Anne Eberhard
US-Regierung widerruft in Trumps zweiter Amtszeit mehr als 300 000 Visa
Im Zuge ihres harten Vorgehens gegen Einwanderung hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump in der laufenden zweiten Amtszeit mehr als 300 000 Visa widerrufen. Dies teilte das US-Außenministerium am Dienstag mit und verwies auf eine Beschleunigung des Vorgehens. So habe die Zahl der seit Januar 2025 widerrufenen Visa am 10. August noch bei mehr als 175 000 gelegen.
Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte, die Regierung habe „mehr Visa schneller als jede Regierung zuvor widerrufen“. Es gebe „null Toleranz für Ausländer mit Visum, die gegen das Gesetz verstoßen, Betrug begehen oder unsere nationale Sicherheit untergraben“. Menschenrechtler werfen der Regierung hingegen vor, rechtsstaatliche Verfahren und die Meinungsfreiheit zu verletzen. Sie verweisen auf den Entzug von Visa für pro-palästinensische Demonstranten oder für Ausländer wegen Kommentaren in sozialen Medien. Obwohl Trump im Wahlkampf 2024 versprach, die illegale Einwanderung zu stoppen, erschwert seine Regierung auch die legale Einwanderung, etwa durch hohe Gebühren für bestimmte Arbeitsvisa.
Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte, die Regierung habe „mehr Visa schneller als jede Regierung zuvor widerrufen“. Es gebe „null Toleranz für Ausländer mit Visum, die gegen das Gesetz verstoßen, Betrug begehen oder unsere nationale Sicherheit untergraben“. Menschenrechtler werfen der Regierung hingegen vor, rechtsstaatliche Verfahren und die Meinungsfreiheit zu verletzen. Sie verweisen auf den Entzug von Visa für pro-palästinensische Demonstranten oder für Ausländer wegen Kommentaren in sozialen Medien. Obwohl Trump im Wahlkampf 2024 versprach, die illegale Einwanderung zu stoppen, erschwert seine Regierung auch die legale Einwanderung, etwa durch hohe Gebühren für bestimmte Arbeitsvisa.
US-Wahlkampf: Bloomberg spendet den Demokraten 80 Millionen Dollar
Zum Endspurt der umkämpften Zwischenwahlen hat US-Unternehmer Michael Bloomberg der demokratischen Partei 80 Millionen Dollar gespendet. Der ehemalige Bürgermeister von New York stellte die Summe im September und Oktober bereit, wie sein Team der New York Times mitteilte. Der 84-Jährige sei überzeugt, dass finanzielle Mittel in Wahlkämpfen eine Rolle spiele, hieß es. Bloomberg selbst hat mehr als eine Milliarde Dollar für seinen eigenen gescheiterten Präsidentschaftswahlkampf 2020 ausgegeben.
Haftbefehl gegen Raúl Castro im US-Bundesstaat Florida
Im US-Bundesstaat Florida ist ein Haftbefehl gegen Kubas Ex-Staatschef Raúl Castro erlassen worden. Ihm wird der Abschuss von zwei Kleinflugzeugen einer exilkubanischen Organisation durch die kubanische Luftwaffe im Jahr 1996 zur Last gelegt. „Das war kein Unfall, sondern Mord“, sagte Floridas Generalstaatsanwalt James Uthmeier bei der Bekanntgabe der Anklage und des Haftbefehls auf Bundesstaatsebene.
Bei dem Abschuss der Flugzeuge der Organisation „Hermanos al Rescate“ (Brüder zur Rettung) kamen vier Menschen ums Leben, drei davon US-Bürger. Im Mai hatte die US-Regierung den 95 Jahre alten Castro bereits angeklagt. Florida könne unabhängig davon eigene Anklagepunkte vorbringen, so Uthmeier.
Bei dem Abschuss der Flugzeuge der Organisation „Hermanos al Rescate“ (Brüder zur Rettung) kamen vier Menschen ums Leben, drei davon US-Bürger. Im Mai hatte die US-Regierung den 95 Jahre alten Castro bereits angeklagt. Florida könne unabhängig davon eigene Anklagepunkte vorbringen, so Uthmeier.
Raúl Castro, Ex-Präsident Kubas. Ismael Francisco/AP/dpa
Der jüngere Bruder des Revolutionsführers Fidel Castro (1926-2016) war Verteidigungsminister des sozialistischen Karibikstaates, als die Maschinen der in Miami ansässigen Organisation angegriffen wurden. Laut Havanna waren die Flugzeuge in den kubanischen Luftraum eingedrungen. Die Internationale Organisation für Zivilluftfahrt kam hingegen zu dem Schluss, dass sie sich zum Zeitpunkt des Abschusses über internationalen Gewässern befanden.
Zwischen den USA und Kuba sind die Beziehungen seit Jahrzehnten angespannt. Die Lage hat sich unter US-Präsident Donald Trump durch Sanktionen und ein Ölembargo weiter verschärft. Raúl Castro stand von 2006 bis 2018 an der Staatsspitze.
Zwischen den USA und Kuba sind die Beziehungen seit Jahrzehnten angespannt. Die Lage hat sich unter US-Präsident Donald Trump durch Sanktionen und ein Ölembargo weiter verschärft. Raúl Castro stand von 2006 bis 2018 an der Staatsspitze.
Obama wirft Trump-Regierung Einschüchterungsversuch vor
Nach einer Razzia bei der prominenten demokratischen US-Abgeordneten Ilhan Omar hat der frühere Präsident Barack Obama das Vorgehen der Regierung von Präsident Donald Trump als Einschüchterungsversuch verurteilt. „Es ist ein Grundprinzip der amerikanischen Demokratie, dass die Regierung nicht selektiv Einzelpersonen allein aufgrund ihrer politischen Überzeugungen oder ihrer Äußerungen ins Visier nehmen darf“, schrieb er auf der Plattform X. Doch genau das mache die Trump-Regierung aktuell mit der Kongressabgeordneten aus dem Bundesstaat Minnesota.
Obama gilt als jemand, der sich genau überlegt, zu welchen aktuellen politischen Vorgängen er sich äußert. In seinem langen Post bemängelte er nun, die Regierung versuche, die in Somalia geborene Trump-Kritikerin aktiv abzuschieben – „offenbar allein auf Grundlage der unbelegten These, sie sei zum Zeitpunkt der Einbürgerung ihres Vaters tatsächlich bereits 18 Jahre alt gewesen und daher keine US-Staatsbürgerin“.
Bei der Einbürgerung in den USA macht es einen Unterschied, ob man älter oder jünger als 18 Jahre ist. Wäre Omar zum Zeitpunkt der Einbürgerung ihres Vaters 18 Jahre alt gewesen, hätte sie die Staatsbürgerschaft separat beantragen müssen, hielt Obama fest. „Da sie jedoch 17 war, wurde sie automatisch eingebürgert.“
Obama kritisierte, dass die ganze Macht der US-Regierung gegen eine gesetzestreue, gewählte Abgeordnete eingesetzt werde, nur weil sie es gewagt habe, Trump zu kritisieren. „Die Tatsache, dass irgendein Präsident oder eine Regierung zu derart offenkundigen Einschüchterungsversuchen bereit ist, sollte alle Amerikaner empören“, mahnte Obama. Denn wenn das zur neuen Normalität werde, gebe es keinen Grund zur Annahme, dass so ein Vorgehen bei Omar aufhören werde oder dass künftige Präsidenten nicht dasselbe tun würden.
Obama gilt als jemand, der sich genau überlegt, zu welchen aktuellen politischen Vorgängen er sich äußert. In seinem langen Post bemängelte er nun, die Regierung versuche, die in Somalia geborene Trump-Kritikerin aktiv abzuschieben – „offenbar allein auf Grundlage der unbelegten These, sie sei zum Zeitpunkt der Einbürgerung ihres Vaters tatsächlich bereits 18 Jahre alt gewesen und daher keine US-Staatsbürgerin“.
Bei der Einbürgerung in den USA macht es einen Unterschied, ob man älter oder jünger als 18 Jahre ist. Wäre Omar zum Zeitpunkt der Einbürgerung ihres Vaters 18 Jahre alt gewesen, hätte sie die Staatsbürgerschaft separat beantragen müssen, hielt Obama fest. „Da sie jedoch 17 war, wurde sie automatisch eingebürgert.“
Obama kritisierte, dass die ganze Macht der US-Regierung gegen eine gesetzestreue, gewählte Abgeordnete eingesetzt werde, nur weil sie es gewagt habe, Trump zu kritisieren. „Die Tatsache, dass irgendein Präsident oder eine Regierung zu derart offenkundigen Einschüchterungsversuchen bereit ist, sollte alle Amerikaner empören“, mahnte Obama. Denn wenn das zur neuen Normalität werde, gebe es keinen Grund zur Annahme, dass so ein Vorgehen bei Omar aufhören werde oder dass künftige Präsidenten nicht dasselbe tun würden.
Parteiübergreifende Kritik an Trumps Aussetzung von Russland-Sanktionen
Demokratische und republikanische Kongressmitglieder haben die Aussetzung neuer Sanktionen gegen Russland durch US-Präsident Donald Trump verurteilt. „Mehr als unverantwortlich“, schrieb der republikanische Senator aus North Carolina, Thom Tillis, auf der Plattform X. „Es ist unerhört, dass diese Regierung vor einem russischen Diktator kapituliert, der illegal in die Ukraine eingefallen ist und jeden Tag unschuldige Zivilisten niedermetzelt.“ Wenn Trump Energiepreise tatsächlich senken wolle, könne er das tun, indem er den Konflikt mit Iran löse – und nicht, indem er Russlands Präsidenten Wladimir Putin einen Gefallen tue.
Auch der republikanische Abgeordnete Don Bacon, der für den Bundesstaat Nebraska im Repräsentantenhaus sitzt, kritisierte auf X, dass Trump den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verlängere, statt ihn zu beenden. Sein Parteikollege, der texanische Senator John Cornyn, teilte dort einen Artikel über Trumps Maßnahme und schrieb dazu: „Lindsey wäre entsetzt“. Der US-Präsident hatte vor knapp einem Monat ein Sanktionspaket gegen Russland unterzeichnet, das den Namen des im Juli gestorbenen Senators und Trump-Vertrauten Lindsey Graham trägt.
Auch von den Demokraten gab es dafür scharfe Kritik. Senator Richard Blumenthal aus Connecticut, der sich sehr für das Gesetz eingesetzt hatte, schrieb auf X, dass die Aussetzung nichts mit der nationalen Sicherheit der USA zu tun habe. Sie diene einzig dazu, sich bei Putin einzuschmeicheln. „Donald Trump bestätigt erneut, dass er auf der Seite eines blutrünstigen Verbrechers und der Unterstützer der russischen Kriegsmaschinerie steht“, bemängelte er. Trump handele dabei gegen die Mehrheit der US-Amerikaner, deren Vertreter in beiden Kammern des Kongresses sowie gegen die europäischen Verbündeten der USA.