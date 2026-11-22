Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Gouverneur verurteilt ICE-Festnahmen am Flughafen
Nach Kritik: Trump bezeichnet Putin erneut als „Freund“
Trump schränkt Auskünfte von Regierungsauftragnehmern an US-Kongress ein
Bayers Glyphosat-Sammelvergleich von US-Richter genehmigt
War der Iran-Krieg die Wahlniederlage wert? Vance weicht aus
Luzia Geier
Gouverneur verurteilt ICE-Festnahmen am Flughafen
Der Gouverneur des Bundesstaats Washington hat die Festnahme von zwei Menschen durch die Einwanderungsbehörde ICE verurteilt. ICE-Mitarbeiter hatten die beiden auf einer Fluggastbrücke an einem Flughafen bei Seattle aufgegriffen. Videos des Vorfalls kursieren in sozialen Netzwerken und wurden von Medien aufgegriffen.
Gouverneur Bob Ferguson – ein Demokrat – nannte sie auf einer Pressekonferenz „entsetzlich“ und „erschreckend“. Er habe Vertretern von Alaska Airlines gesagt, sie müssten ICE auffordern, „unsere Flughäfen zu verlassen“. Er werde diese Forderung auch an alle anderen Fluggesellschaften richten, die den Flughafen Seattle-Tacoma bedienen.
Gouverneur Bob Ferguson – ein Demokrat – nannte sie auf einer Pressekonferenz „entsetzlich“ und „erschreckend“. Er habe Vertretern von Alaska Airlines gesagt, sie müssten ICE auffordern, „unsere Flughäfen zu verlassen“. Er werde diese Forderung auch an alle anderen Fluggesellschaften richten, die den Flughafen Seattle-Tacoma bedienen.
„ICE ist vollkommen außer Kontrolle, und heute hat sich das erneut gezeigt.“Gouverneur Bob Ferguson
Alaska Airlines zeigte sich „besorgt“ über den Einsatz der Bundesbehörde. Die Fluggesellschaft sei vorab nicht darüber informiert worden, teilte das Unternehmen mit.
Der Vorfall ereignete sich gegen 8 Uhr (Ortszeit). Passagiere stiegen zu diesem Zeitpunkt in eine Maschine nach Los Angeles. Der Einsatz galt laut der Behörde einem Mann, der nach Ablauf seines Visums im Land geblieben war. Zudem wurde eine Frau festgenommen. Sie habe heißen Kaffee auf die Beamten geschüttet, erklärte ICE in sozialen Netzwerken. Auch ihr Visum sei abgelaufen. Sie werde wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Mitarbeiter angeklagt. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte keine Anwälte der beiden ausfindig machen.
Der Vorfall ereignete sich gegen 8 Uhr (Ortszeit). Passagiere stiegen zu diesem Zeitpunkt in eine Maschine nach Los Angeles. Der Einsatz galt laut der Behörde einem Mann, der nach Ablauf seines Visums im Land geblieben war. Zudem wurde eine Frau festgenommen. Sie habe heißen Kaffee auf die Beamten geschüttet, erklärte ICE in sozialen Netzwerken. Auch ihr Visum sei abgelaufen. Sie werde wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Mitarbeiter angeklagt. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte keine Anwälte der beiden ausfindig machen.
Luzia Geier
Nach Kritik: Trump bezeichnet Putin erneut als „Freund“
Trotz erheblicher Kritik im eigenen Land hat US-Präsident Donald Trump den russischen Staatschef Wladimir Putin erneut als seinen „Freund“ bezeichnet. Auf seiner Plattform Truth Social postete Trump ein Foto, das die beiden bei einem herzlichen Händedruck zeigt. Überschrieben ist es mit den Worten „Mein Freund“.
Trumps Umgang mit Putin bei einem Gipfeltreffen in China in dieser Woche hatte für scharfe Kritik gesorgt. Der Republikaner hatte den Kremlchef dabei als Freund bezeichnet und herzlich begrüßt. Chuck Schumer, der führende Demokrat im Senat, etwa erklärte, Putin habe Zehntausende Kinder entführt, Zehntausende Zivilisten getötet und Amerikaner zu Unrecht inhaftiert. „Ihn betrachtet Donald Trump als Freund.“
Auch einige Republikaner gingen auf Distanz zu Trumps Äußerungen. Jim Banks, Senator aus Indiana, forderte von Trump Härte gegen feindliche Nationen. „Der Präsident weiß, dass China und Russland nicht unsere Freunde sind.“ Angesprochen auf Trumps Äußerung, bezeichnete Senator Rick Scott aus Florida Putin als einen „Schurken“.
Auf einer Pressekonferenz am Freitag im Weißen Haus hatte Trump erneut seine „fantastische Beziehung“ zu Putin betont – ungeachtet des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Auf die Frage, ob er glaube, dass Putin auch ein Freund Amerikas sei, wich der US-Präsident aus. Was Amerika betreffe, könne er keine Aussage machen.
Trumps Umgang mit Putin bei einem Gipfeltreffen in China in dieser Woche hatte für scharfe Kritik gesorgt. Der Republikaner hatte den Kremlchef dabei als Freund bezeichnet und herzlich begrüßt. Chuck Schumer, der führende Demokrat im Senat, etwa erklärte, Putin habe Zehntausende Kinder entführt, Zehntausende Zivilisten getötet und Amerikaner zu Unrecht inhaftiert. „Ihn betrachtet Donald Trump als Freund.“
Auch einige Republikaner gingen auf Distanz zu Trumps Äußerungen. Jim Banks, Senator aus Indiana, forderte von Trump Härte gegen feindliche Nationen. „Der Präsident weiß, dass China und Russland nicht unsere Freunde sind.“ Angesprochen auf Trumps Äußerung, bezeichnete Senator Rick Scott aus Florida Putin als einen „Schurken“.
Auf einer Pressekonferenz am Freitag im Weißen Haus hatte Trump erneut seine „fantastische Beziehung“ zu Putin betont – ungeachtet des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Auf die Frage, ob er glaube, dass Putin auch ein Freund Amerikas sei, wich der US-Präsident aus. Was Amerika betreffe, könne er keine Aussage machen.
Luzia Geier
Trump erhofft sich Gutes von Hackerangriff auf das FBI
Nach Berichten über einen Hackerangriff auf die US-Bundespolizei FBI hat Präsident Donald Trump auf mögliche positive Folgen des Vorfalls hingewiesen. Der Angriff gefalle ihm nicht, „aber vielleicht lernen wir dadurch Dinge, die wir sonst nie gelernt hätten“, sagte er dem Sender Fox News.
Nützliche Erkenntnisse erhofft sich Trump etwa in Bezug auf den „Russland-Schwindel“. Damit meint er in der Regel die früheren FBI-Ermittlungen gegen ihn und sein Wahlkampfteam wegen enger Verbindungen zu Russland. Trump tut den Vorwurf als politische Verschwörung ab. Es gab bisher keine Anzeichen für einen Zusammenhang zwischen dem neuen Hackerangriff und den einstigen Russland-Untersuchungen der Bundespolizei.
Zuvor hatten mehrere US-Medien über einen IT-Sicherheitsvorfall beim FBI berichtet. Betroffen sei diesmal eine Datenbank, die von Strafverfolgungsbehörden landesweit für Informationen über Haftbefehle und Hintergrundüberprüfungen genutzt wird, berichteten CNN und Fox News. Es ist bereits der zweite Hackerangriff auf das FBI binnen zwei Monaten. Wer hinter dem Angriff steckt und ob Daten abgegriffen wurden, blieb unklar. Das FBI ließ eine Anfrage bislang unbeantwortet.
Eine Vielzahl technischer Störungen hatte in den USA zuletzt Sorgen vor Cyberangriffen geschürt. So kam es etwa zu Ausfällen bei Outlook, der Flugaufsicht und mehreren Banken. Die Regierung betonte mehrfach, dass es sich um Einzelfälle handelte. Es gebe keine Hinweise auf Cyberangriffe.
Nützliche Erkenntnisse erhofft sich Trump etwa in Bezug auf den „Russland-Schwindel“. Damit meint er in der Regel die früheren FBI-Ermittlungen gegen ihn und sein Wahlkampfteam wegen enger Verbindungen zu Russland. Trump tut den Vorwurf als politische Verschwörung ab. Es gab bisher keine Anzeichen für einen Zusammenhang zwischen dem neuen Hackerangriff und den einstigen Russland-Untersuchungen der Bundespolizei.
Zuvor hatten mehrere US-Medien über einen IT-Sicherheitsvorfall beim FBI berichtet. Betroffen sei diesmal eine Datenbank, die von Strafverfolgungsbehörden landesweit für Informationen über Haftbefehle und Hintergrundüberprüfungen genutzt wird, berichteten CNN und Fox News. Es ist bereits der zweite Hackerangriff auf das FBI binnen zwei Monaten. Wer hinter dem Angriff steckt und ob Daten abgegriffen wurden, blieb unklar. Das FBI ließ eine Anfrage bislang unbeantwortet.
Eine Vielzahl technischer Störungen hatte in den USA zuletzt Sorgen vor Cyberangriffen geschürt. So kam es etwa zu Ausfällen bei Outlook, der Flugaufsicht und mehreren Banken. Die Regierung betonte mehrfach, dass es sich um Einzelfälle handelte. Es gebe keine Hinweise auf Cyberangriffe.
Anna Schimpp
Trump schränkt Auskünfte von Regierungsauftragnehmern an US-Kongress ein
US-Präsident Donald Trump hat Unternehmen mit Regierungsaufträgen angewiesen, das Weiße Haus vor der Weitergabe von Informationen an den Kongress in Kenntnis zu setzen. Material, das die Regierung als vertraulich einstuft, sollen sie zurückhalten. Bei Zuwiderhandlung drohe den Firmen die Kündigung bestehender Verträge oder der Ausschluss von künftigen Aufträgen, hieß es in einem am späten Freitagabend erlassenen Dekret. Trump weitet damit seine Bemühungen aus, die parlamentarische Kontrolle einzuschränken, bevor die Demokraten im Januar die Mehrheit im Kongress übernehmen.
Die Demokraten hatten bei den Zwischenwahlen Anfang November beide Kammern des Parlaments erobert und angekündigt, die Regierung, die Geschäfte von Trumps Familie sowie deren Beziehungen zu Privatunternehmen zu untersuchen. Der künftige Vorsitzende des Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus, der Demokrat Robert Garcia, forderte in dieser Woche zwölf enge Verbündete, frühere Mitarbeiter und Familienmitglieder Trumps auf, Dokumente aufzubewahren. Diese sollen im Zusammenhang mit mutmaßlicher Korruption der Familie Trump und Fehlverhalten der Regierung stehen.
Das Exekutivprivileg erlaubt US-Präsidenten, bestimmte vertrauliche Kommunikation zu schützen. Das Weiße Haus verteidigte das neue Dekret als notwendig, um sensible Regierungskommunikation zu schützen, etwa im Bereich der nationalen Sicherheit. Die neuen Einschränkungen könnten jedoch vor Gericht angefochten werden. Dies gilt insbesondere, wenn Auftragnehmer Informationen zurückhalten sollen, die der Kongress per Vorladung angefordert hat.
Die Demokraten hatten bei den Zwischenwahlen Anfang November beide Kammern des Parlaments erobert und angekündigt, die Regierung, die Geschäfte von Trumps Familie sowie deren Beziehungen zu Privatunternehmen zu untersuchen. Der künftige Vorsitzende des Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus, der Demokrat Robert Garcia, forderte in dieser Woche zwölf enge Verbündete, frühere Mitarbeiter und Familienmitglieder Trumps auf, Dokumente aufzubewahren. Diese sollen im Zusammenhang mit mutmaßlicher Korruption der Familie Trump und Fehlverhalten der Regierung stehen.
Das Exekutivprivileg erlaubt US-Präsidenten, bestimmte vertrauliche Kommunikation zu schützen. Das Weiße Haus verteidigte das neue Dekret als notwendig, um sensible Regierungskommunikation zu schützen, etwa im Bereich der nationalen Sicherheit. Die neuen Einschränkungen könnten jedoch vor Gericht angefochten werden. Dies gilt insbesondere, wenn Auftragnehmer Informationen zurückhalten sollen, die der Kongress per Vorladung angefordert hat.
Bayers Glyphosat-Sammelvergleich von US-Richter genehmigt
Der 7,25 Milliarden Dollar schwere Glyphosat-Sammelvergleich von Bayer mit Zehntausenden Klägern in den USA ist von einem Richter abschließend gebilligt worden. Der Vergleich sei „fair, vernünftig und angemessen“, schrieb Richter Timothy Boyer im Bundesstaat Missouri in seiner Entscheidung.
Der im Februar ausgehandelte Vergleich sieht Zahlungen über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren vor. Damit sollen laut Bayer sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden, bei denen es um geltend gemachte Erkrankungen am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) geht. „Die finale Genehmigung des Gerichts ist ein entscheidender Meilenstein in der mehrgleisigen Strategie des Unternehmens, um sowohl anhängige als auch mögliche künftige Glyphosat-Klagen einzudämmen“, betonte Bayer-Chef Bill Anderson nach der Entscheidung.
Im Juni hatte Bayer einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten Gericht der USA gewonnen. Infolge des Urteils des US Supreme Court sind Prozesse gegen Bayer im Grunde nicht mehr möglich, in denen Kläger sich auf fehlende Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern stützen wollen.
Bayer hatte sich die Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat 2018 mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto ins Haus geholt. Bayer verneint ein Krebsrisiko von Roundup.
Der im Februar ausgehandelte Vergleich sieht Zahlungen über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren vor. Damit sollen laut Bayer sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden, bei denen es um geltend gemachte Erkrankungen am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) geht. „Die finale Genehmigung des Gerichts ist ein entscheidender Meilenstein in der mehrgleisigen Strategie des Unternehmens, um sowohl anhängige als auch mögliche künftige Glyphosat-Klagen einzudämmen“, betonte Bayer-Chef Bill Anderson nach der Entscheidung.
Im Juni hatte Bayer einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten Gericht der USA gewonnen. Infolge des Urteils des US Supreme Court sind Prozesse gegen Bayer im Grunde nicht mehr möglich, in denen Kläger sich auf fehlende Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern stützen wollen.
Bayer hatte sich die Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat 2018 mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto ins Haus geholt. Bayer verneint ein Krebsrisiko von Roundup.
War der Iran-Krieg die Wahlniederlage wert? Vance weicht aus
US-Vizepräsident J. D. Vance ist einer Frage nach dem Nutzen des Iran-Kriegs ausgewichen. Unmittelbar nach den Parlamentswahlen hatte Vance die krachende Niederlage der Republikaner auf den Iran-Krieg zurückgeführt und war damit auch auf Distanz zu Präsident Donald Trump gegangen. Auf seinen damaligen X-Post angesprochen, wurde er nun bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump gefragt, ob der Krieg es aus seiner Sicht wert war, den Senat zu verlieren.
Vance bekräftigte daraufhin zunächst recht allgemein einen Standpunkt, den auch Trump immer wieder vorträgt: Das Ziel, dass Iran keine Atomwaffe bekommen dürfe, sei etwas, das die USA verfolgen müssten. Kurz darauf verwies der Vizepräsident dann allerdings darauf, dass Trump derjenige sei, der die Entscheidungen treffe. „Der Präsident hat gesagt, er würde es wieder tun“, sagte Vance über Trump, der den Krieg Ende Februar gemeinsam mit Israel begonnen hatte. In seiner Position als Vizepräsident sei es seine Aufgabe, den Präsidenten zu unterstützen, fuhr Vance fort.
Vance’ Distanzierung von dem Krieg nach den Parlamentswahlen war weithin als Positionierung für das Rennen ums Weiße Haus 2028 verstanden worden. Der Vizepräsident hat sich bislang noch nicht festgelegt, ob er sich um Trumps Nachfolge bemühen wird, wird öffentlich aber seit Längerem als möglicher Kandidat gehandelt. Trump selbst kann nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidieren.
Vance bekräftigte daraufhin zunächst recht allgemein einen Standpunkt, den auch Trump immer wieder vorträgt: Das Ziel, dass Iran keine Atomwaffe bekommen dürfe, sei etwas, das die USA verfolgen müssten. Kurz darauf verwies der Vizepräsident dann allerdings darauf, dass Trump derjenige sei, der die Entscheidungen treffe. „Der Präsident hat gesagt, er würde es wieder tun“, sagte Vance über Trump, der den Krieg Ende Februar gemeinsam mit Israel begonnen hatte. In seiner Position als Vizepräsident sei es seine Aufgabe, den Präsidenten zu unterstützen, fuhr Vance fort.
Vance’ Distanzierung von dem Krieg nach den Parlamentswahlen war weithin als Positionierung für das Rennen ums Weiße Haus 2028 verstanden worden. Der Vizepräsident hat sich bislang noch nicht festgelegt, ob er sich um Trumps Nachfolge bemühen wird, wird öffentlich aber seit Längerem als möglicher Kandidat gehandelt. Trump selbst kann nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidieren.
Trump droht US-Firmen wegen Rechenzentren im Ausland
US-Präsident Donald Trump droht Unternehmen in den Vereinigten Staaten mit finanziellen Belastungen, wenn sie Rechenzentren im Ausland bauen. „Wenn sie es machen, können sie. Aber wir werden sie mit einer enormen Steuer belegen“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Später sprach er von „enormen Strafen“.
Es blieb zunächst unklar, was die rechtliche Grundlage dafür sein könnte. Steuern werden in den USA vom Kongress festgelegt. Und dort werden Trumps Republikaner im Januar die Mehrheit in beiden Parlamentskammern an die Demokraten übergeben, zu deren Wahlsieg die breite Ablehnung von Rechenzentren in der US-Bevölkerung beigetragen hatte. Unabhängig davon bauen US-Unternehmen schon seit Jahren Rechenzentren unter anderem in Europa.
Trump bekräftigte dagegen abermals, er wolle, dass Rechenzentren in den USA gebaut würden. Im Ausland werde „China sie sich alle holen“, sagte er. Trump betonte erneut, dass die USA bei künstlicher Intelligenz im Wettlauf mit China seien – und wer dieses Rennen gewinne, sei insgesamt der Sieger.
Es blieb zunächst unklar, was die rechtliche Grundlage dafür sein könnte. Steuern werden in den USA vom Kongress festgelegt. Und dort werden Trumps Republikaner im Januar die Mehrheit in beiden Parlamentskammern an die Demokraten übergeben, zu deren Wahlsieg die breite Ablehnung von Rechenzentren in der US-Bevölkerung beigetragen hatte. Unabhängig davon bauen US-Unternehmen schon seit Jahren Rechenzentren unter anderem in Europa.
Trump bekräftigte dagegen abermals, er wolle, dass Rechenzentren in den USA gebaut würden. Im Ausland werde „China sie sich alle holen“, sagte er. Trump betonte erneut, dass die USA bei künstlicher Intelligenz im Wettlauf mit China seien – und wer dieses Rennen gewinne, sei insgesamt der Sieger.
Trumps Milliarden-Klage gegen „New York Times“ und Penguin Random House zugelassen
US-Präsident Donald Trump hat mit seiner 15 Milliarden Dollar schweren Verleumdungsklage gegen die Zeitung New York Times und den Buchverlag Penguin Random House einen juristischen Teilerfolg erzielt. Ein Bundesrichter im Bundesstaat Florida ließ das Verfahren am Donnerstag in weiten Teilen zu. Er wies jedoch Klagepunkte zu einem Artikel über Trumps frühere Fernsehsendung „The Apprentice“ ab. Die Anwälte des Präsidenten begrüßten die Entscheidung. Die Zeitung nannte die Klage einen unbegründeten Angriff auf die Pressefreiheit. Penguin Random House teilte mit, der Verlag stehe zu dem betroffenen Buch und dessen Autoren.
Trump wirft den Journalisten vor, ihn im Wahlkampf 2024 mit falschen und diffamierenden Texten sabotiert zu haben. Er fordert mindestens 15 Milliarden Dollar Schadenersatz. Der Präsident hat seit 2024 mehrere Medienunternehmen wegen kritischer Berichterstattung verklagt. Erst vor einer Woche hatte ein anderer Bundesrichter ein Verfahren gegen die BBC zugelassen. Der Sender hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Kritiker werten Trumps Vorgehen als Angriff auf die freie Presse.
Trump wirft den Journalisten vor, ihn im Wahlkampf 2024 mit falschen und diffamierenden Texten sabotiert zu haben. Er fordert mindestens 15 Milliarden Dollar Schadenersatz. Der Präsident hat seit 2024 mehrere Medienunternehmen wegen kritischer Berichterstattung verklagt. Erst vor einer Woche hatte ein anderer Bundesrichter ein Verfahren gegen die BBC zugelassen. Der Sender hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Kritiker werten Trumps Vorgehen als Angriff auf die freie Presse.
Barbara Klimke
Trumps Cyber-Direktor geht nach Pannenserie
Der oberste Berater für Cybersicherheit der US-Regierung, Sean Cairncross, verlässt nach einer Reihe von Technikpannen seinen Posten. Seine Nachfolgerin soll Kirsten Davies werden, wie Außenminister Marco Rubio auf der Plattform X erklärte. Sie verantwortete bisher die Cybersicherheit des Verteidigungsministeriums.
Cairncross war von Präsident Donald Trump nominiert und im August 2025 vom Senat bestätigt worden. Als sogenannter Nationaler Cyber-Direktor beriet er den Präsidenten zur Strategie und Umsetzung von Cybersicherheits- und Datenschutzpolitik. Bereits in Trumps erster Amtszeit wirkte Cairncross als Berater im Weißen Haus.
In den vergangenen Tagen und Wochen war es in den USA zu einer Häufung technischer Ausfälle und Störungen gekommen, darunter bei Microsoft Outlook, der Flugaufsicht, dem US-Geheimdienst NSA und Banken. Regierungsvertreter versuchten wiederholt, die Bevölkerung zu beruhigen. Es gebe keine Hinweise auf einen Cyberangriff, hieß es.
Wie das Portal Axios unter Berufung auf zwei ungenannte Quellen berichtete, wollte Cairncross keine weiteren zwei Jahre im Amt bleiben und tritt zurück, um Trump die Chance einer Nachbesetzung zu ermöglichen. Bereits im Januar übernehmen die Demokraten die Kontrolle im Senat, der die Personalie absegnen muss.
Cairncross war von Präsident Donald Trump nominiert und im August 2025 vom Senat bestätigt worden. Als sogenannter Nationaler Cyber-Direktor beriet er den Präsidenten zur Strategie und Umsetzung von Cybersicherheits- und Datenschutzpolitik. Bereits in Trumps erster Amtszeit wirkte Cairncross als Berater im Weißen Haus.
In den vergangenen Tagen und Wochen war es in den USA zu einer Häufung technischer Ausfälle und Störungen gekommen, darunter bei Microsoft Outlook, der Flugaufsicht, dem US-Geheimdienst NSA und Banken. Regierungsvertreter versuchten wiederholt, die Bevölkerung zu beruhigen. Es gebe keine Hinweise auf einen Cyberangriff, hieß es.
Wie das Portal Axios unter Berufung auf zwei ungenannte Quellen berichtete, wollte Cairncross keine weiteren zwei Jahre im Amt bleiben und tritt zurück, um Trump die Chance einer Nachbesetzung zu ermöglichen. Bereits im Januar übernehmen die Demokraten die Kontrolle im Senat, der die Personalie absegnen muss.
Trump warnt Musk vor Maga-Absprung
Tech-Milliardär Elon Musk hat sich mit seinem Versuch, auf Distanz zu Donald Trumps Maga-Bewegung zu gehen, eine Warnung des US-Präsidenten eingehandelt. „Für mich bedeutet Maga etwas ganz Bestimmtes - und wenn Leute davon abweichen, läuft es für sie nicht so gut“, sagte Trump dem Sender NBC. Zugleich äußerte er sich freundlich über Musk: „Er ist ein Freund von mir.“ Maga - „Make America Great Again“ - ist der Slogan, um den sich treue Anhänger Trumps scharen.
Musk hatte im jüngsten Midterms-Wahlkampf nahezu 500 Millionen Dollar an Kandidaten von Trumps Republikanern gespendet. Ein Schwerpunkt dabei war der Bundesstaat Texas, in dem seine großen Unternehmen wie der Elektroautobauer Tesla und die Raumfahrtfirma Space-X ihren Sitz haben. Trotz der Riesenspenden setzten sich in wichtigen Rennen Kandidaten der Demokraten durch. Er komme sich nun „ziemlich dumm vor“, so viel Geld ausgegeben zu haben, sagte Musk bei einer Konferenz der New York Times.
Dabei versuchte er, auf Distanz zum Trump-Lager zu gehen: „Ich bin nicht Maga.“ Auch sei er nicht sicher, „was Maga bedeutet“. Aber wenn es dabei darum gehe, „blind“ bestimmter Politik der Republikanischen Partei zu folgen, treffe das auf ihn nicht zu. Musk war in den vergangenen Jahren auf vielen Fotos mit Trumps Maga-Kappen auf dem Kopf zu sehen. Zudem stand er im Oktober 2024 auf der Bühne eines Trump-Wahlkampfevents im damaligen Rennen um das Weiße Haus und verkündete: „Ich bin nicht nur Maga, ich bin dunkles, gothisches Maga.“ Er trug dazu eine schwarze Kappe mit dem Slogan.
Musk hatte im jüngsten Midterms-Wahlkampf nahezu 500 Millionen Dollar an Kandidaten von Trumps Republikanern gespendet. Ein Schwerpunkt dabei war der Bundesstaat Texas, in dem seine großen Unternehmen wie der Elektroautobauer Tesla und die Raumfahrtfirma Space-X ihren Sitz haben. Trotz der Riesenspenden setzten sich in wichtigen Rennen Kandidaten der Demokraten durch. Er komme sich nun „ziemlich dumm vor“, so viel Geld ausgegeben zu haben, sagte Musk bei einer Konferenz der New York Times.
Dabei versuchte er, auf Distanz zum Trump-Lager zu gehen: „Ich bin nicht Maga.“ Auch sei er nicht sicher, „was Maga bedeutet“. Aber wenn es dabei darum gehe, „blind“ bestimmter Politik der Republikanischen Partei zu folgen, treffe das auf ihn nicht zu. Musk war in den vergangenen Jahren auf vielen Fotos mit Trumps Maga-Kappen auf dem Kopf zu sehen. Zudem stand er im Oktober 2024 auf der Bühne eines Trump-Wahlkampfevents im damaligen Rennen um das Weiße Haus und verkündete: „Ich bin nicht nur Maga, ich bin dunkles, gothisches Maga.“ Er trug dazu eine schwarze Kappe mit dem Slogan.
Amazon läuft Sturm – New York plant neues Paketdienst-Gesetz
Der Onlineversandhändler Amazon macht gegen ein Gesetzesvorhaben in New York mobil. Der Internetgigant ruft Nutzer in der Millionenmetropole auf seiner Website dazu auf, sich beim Stadtrat gegen das Vorhaben auszusprechen. Andernfalls könnten Lieferkosten steigen und Arbeitsplätze wegfallen, warnt der Konzern. Unterstützung erhält der Gesetzentwurf von Bürgermeister Zohran Mamdani.
Das Gesetzesvorhaben sieht unter anderem vor, dass Betreiber von Paketverteilzentren ihre Lieferfahrer und Lagerarbeiter künftig grundsätzlich direkt anstellen müssen. Bislang arbeiten Unternehmen wie Amazon bei der Paketzustellung häufig mit Subunternehmen zusammen.
Mamdani kritisierte dieses Geschäftsmodell scharf: „Konzerne wie Amazon erwirtschaften Milliardenumsätze, indem sie sich durch ein System ausbeuterischer Subunternehmer der Verantwortung entziehen“, wurde der linke Politiker in einer Mitteilung von August etwa zitiert. Das Gesetz sichere ab, dass „Konzerne, die von der Arbeit der Beschäftigten profitieren, für die Folgen ihrer Geschäftspraktiken verantwortlich sind“.
Das Gesetzesvorhaben sieht unter anderem vor, dass Betreiber von Paketverteilzentren ihre Lieferfahrer und Lagerarbeiter künftig grundsätzlich direkt anstellen müssen. Bislang arbeiten Unternehmen wie Amazon bei der Paketzustellung häufig mit Subunternehmen zusammen.
Mamdani kritisierte dieses Geschäftsmodell scharf: „Konzerne wie Amazon erwirtschaften Milliardenumsätze, indem sie sich durch ein System ausbeuterischer Subunternehmer der Verantwortung entziehen“, wurde der linke Politiker in einer Mitteilung von August etwa zitiert. Das Gesetz sichere ab, dass „Konzerne, die von der Arbeit der Beschäftigten profitieren, für die Folgen ihrer Geschäftspraktiken verantwortlich sind“.
Zweiertreffen von Xi und Trump: Ukraine-Krieg ein Thema
Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump sind zu einem Zweiergespräch in Shenzhen zusammengekommen. Sie trafen sich in einer Villa in der Millionenmetropole, wie chinesische Staatsmedien und US-Journalisten berichteten.
Trump hielt bei dem Treffen mit Xi eine Eingangsrede am Tisch, die über TV ausgestrahlt wurde. Dabei sprach er die Kriege in Iran und in der Ukraine an. Man wolle, dass der Ukraine-Krieg ende, sagte Trump und ergänzte, er könne für beide – also auch Xi – sprechen. Ebenso sei es im Sinne von China und den USA, dass Iran keine Atomwaffe besitze und dass der Transport von Energie durch die Straße von Hormus funktioniere.
Trump hielt bei dem Treffen mit Xi eine Eingangsrede am Tisch, die über TV ausgestrahlt wurde. Dabei sprach er die Kriege in Iran und in der Ukraine an. Man wolle, dass der Ukraine-Krieg ende, sagte Trump und ergänzte, er könne für beide – also auch Xi – sprechen. Ebenso sei es im Sinne von China und den USA, dass Iran keine Atomwaffe besitze und dass der Transport von Energie durch die Straße von Hormus funktioniere.
Barbara Klimke
Trump trifft Putin in China und erklärt: Ein paar „wunderbare Dinge“ könnten entstehen
US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sind in der südchinesischen Stadt Shenzhen zu ihrem ersten persönlichen Treffen seit mehr als einem Jahr zusammengekommen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich Putin und Trump zur Begrüßung die Hände gaben. Putin lächelte. Trump sagte, aus dem Treffen könnten ein paar „wunderbare Dinge“ entstehen. Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, wie US-Journalisten berichteten. Über mögliche Ergebnisse ist bisher nichts bekannt.
Dabei sollte es vor allem um den Ukraine-Krieg gehen, wie der Kreml vorab mitgeteilt hatte. Trump will ein Ende des Krieges erreichen. Die beiden Staatschefs hatten sich zuletzt im August vorigen Jahres zu einem Gipfel in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Bei dem Gespräch in Shenzhen waren auch die Außen- und die Finanzminister der USA und Russlands anwesend.
Trump trifft im Anschluss auch Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping zu bilateralen Gesprächen, bevor sie mit Putin zu ihrem ersten Dreiergipfel überhaupt zusammenkommen. Das Treffen gilt als historisch, weil noch nie Anführer der drei Atommächte trilateral verhandelt haben. Bei den Gesprächen soll es auch um Fragen der nuklearen Abrüstung gehen.
Die Treffen laufen anlässlich des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec). China ist in diesem Jahr zum dritten Mal Gastgeber des Apec-Gipfels. Der Zusammenschluss umfasst 21 Volkswirtschaften rund um den Pazifik, darunter die USA, China und Russland.
Dabei sollte es vor allem um den Ukraine-Krieg gehen, wie der Kreml vorab mitgeteilt hatte. Trump will ein Ende des Krieges erreichen. Die beiden Staatschefs hatten sich zuletzt im August vorigen Jahres zu einem Gipfel in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Bei dem Gespräch in Shenzhen waren auch die Außen- und die Finanzminister der USA und Russlands anwesend.
Trump trifft im Anschluss auch Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping zu bilateralen Gesprächen, bevor sie mit Putin zu ihrem ersten Dreiergipfel überhaupt zusammenkommen. Das Treffen gilt als historisch, weil noch nie Anführer der drei Atommächte trilateral verhandelt haben. Bei den Gesprächen soll es auch um Fragen der nuklearen Abrüstung gehen.
Die Treffen laufen anlässlich des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec). China ist in diesem Jahr zum dritten Mal Gastgeber des Apec-Gipfels. Der Zusammenschluss umfasst 21 Volkswirtschaften rund um den Pazifik, darunter die USA, China und Russland.
Hegseth unterzeichnet bei unangekündigtem Besuch Militärabkommen mit Venezuela
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist unangekündigt nach Caracas gereist, wo er ein Militärabkommen mit Venezuela unterzeichnete. Er erklärte, die US-Streitkräfte würden das venezolanische Militär im Kampf gegen Drogenkartelle unterstützen.
Der Besuch zur Unterzeichnung des Abkommens, das eine militärisch-technische Zusammenarbeit sowie Ausbildungsmaßnahmen umfasst, erfolgt mehr als zehn Monate, nachdem US-Truppen Präsident Nicolás Maduro festgenommen hatten. Hegseth sagte, die „erneuerte Verteidigungspartnerschaft“ werde dazu beitragen, Venezuela zu stabilisieren und „tiefgreifende“ Sicherheits- und Verteidigungsreformen voranzutreiben, das Militär zu modernisieren und die im Land operierenden Kartelle zu zerschlagen.
„An die Drogenterroristen, die dieses Land als sicheren Hafen genutzt haben: Eure Zeit ist abgelaufen“, sagte Hegseth in einer Ansprache in der US-Botschaft. „Wir werden euch jagen, wir werden euch finden und wir werden euch töten."
Der Besuch zur Unterzeichnung des Abkommens, das eine militärisch-technische Zusammenarbeit sowie Ausbildungsmaßnahmen umfasst, erfolgt mehr als zehn Monate, nachdem US-Truppen Präsident Nicolás Maduro festgenommen hatten. Hegseth sagte, die „erneuerte Verteidigungspartnerschaft“ werde dazu beitragen, Venezuela zu stabilisieren und „tiefgreifende“ Sicherheits- und Verteidigungsreformen voranzutreiben, das Militär zu modernisieren und die im Land operierenden Kartelle zu zerschlagen.
„An die Drogenterroristen, die dieses Land als sicheren Hafen genutzt haben: Eure Zeit ist abgelaufen“, sagte Hegseth in einer Ansprache in der US-Botschaft. „Wir werden euch jagen, wir werden euch finden und wir werden euch töten."
US-Regierungsvertreter: Iran nimmt mit Cyberangriffen Infrastruktur ins Visier, ist aber nicht für Häufung technischer Aussetzer verantwortlich
Vertreter der Trump-Regierung haben erklärt, dass iranische Cyberangriffe seit Kriegsbeginn Anfang dieses Jahres auf kritische Infrastruktur und Netzwerke der USA abzielten. Sie betonten jedoch, dass die jüngsten technischen Ausfälle verschiedener Systeme und ein Flugverbot für US-Flugzeuge damit in keinem Zusammenhang stünden.
Die iranische Regierung und von Teheran unterstützte Akteure hätten US-amerikanische Verkehrs-, Finanzdienstleistungs-, Energie-, Gesundheits- und Wasserversorgungssysteme ins Visier genommen, erklärte Markwayne Mullin, Minister für Innere Sicherheit, in einer schriftlichen Stellungnahme im Vorfeld der jährlichen Anhörung des Kongresses zu weltweiten Bedrohungen. Mullin sagte jedoch nicht, dass die jüngsten Ausfälle – von kommerziellen Banken bis hin zu Systemen des Geheimdienstes NSA – auf iranische Cyberangriffe zurückzuführen seien.
Bei derselben Anhörung bekräftigte Jay Clayton, Koordidantor der US-Nachrichtendienste, Äußerungen von Außenminister Marco Rubio, wonach eine Häufung von technischen Ausfällen und ein durch die Flugaufsicht verhängtes Flugverbot nicht mit iranischen Cyberangriffen in Verbindung stünden. „Es handelt sich um einzelne Dienstausfälle im Zusammenhang mit Wartungsarbeiten und technischen Änderungen“, erklärte Clayton vor dem Ausschuss. „Sie sind kein koordinierter oder staatlich unterstützter Angriff.“
Die iranische Regierung und von Teheran unterstützte Akteure hätten US-amerikanische Verkehrs-, Finanzdienstleistungs-, Energie-, Gesundheits- und Wasserversorgungssysteme ins Visier genommen, erklärte Markwayne Mullin, Minister für Innere Sicherheit, in einer schriftlichen Stellungnahme im Vorfeld der jährlichen Anhörung des Kongresses zu weltweiten Bedrohungen. Mullin sagte jedoch nicht, dass die jüngsten Ausfälle – von kommerziellen Banken bis hin zu Systemen des Geheimdienstes NSA – auf iranische Cyberangriffe zurückzuführen seien.
Bei derselben Anhörung bekräftigte Jay Clayton, Koordidantor der US-Nachrichtendienste, Äußerungen von Außenminister Marco Rubio, wonach eine Häufung von technischen Ausfällen und ein durch die Flugaufsicht verhängtes Flugverbot nicht mit iranischen Cyberangriffen in Verbindung stünden. „Es handelt sich um einzelne Dienstausfälle im Zusammenhang mit Wartungsarbeiten und technischen Änderungen“, erklärte Clayton vor dem Ausschuss. „Sie sind kein koordinierter oder staatlich unterstützter Angriff.“