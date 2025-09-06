Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Verteidigungsressort heißt jetzt "Kriegsministerium"
Bericht: Trump erwägt Militärschläge in Venezuela
G-20-Gipfel 2026 in Trumps Golfresort in Florida geplant
Trump droht EU nach neuer Milliardenstrafe gegen Google
Trump will Verteidigungsministerium in "Kriegsministerium" umbenennen
Patrick Wehner
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in den USA – Südkorea besorgt
Hunderte Festnahmen auf einem Werksgelände des südkoreanischen Autobauers Hyundai in den USA haben zu diplomatischen Verstimmungen geführt. Ein Sprecher des Außenministeriums in Seoul teilte mit, man habe der US-Botschaft übermittelt, man sei besorgt über die Vorgänge und bedaure diese. Wirtschaftliche Aktivitäten der in den USA investierenden Unternehmen sowie die Rechte und Interessen der eigenen Staatsbürger dürften nicht in „unfairer Weise“ verletzt werden.
Der Autobauer teilte mit, nach derzeitigem Kenntnisstand sei keiner der Festgenommenen direkt bei der Hyundai Motor Company beschäftigt. Man halte sich an Gesetze und Vorschriften. Die Ermittlungen seien auf einer Baustelle eines Unternehmens für Batteriezellen erfolgt. Laut deren Webseite ist das ein Joint Venture, an dem die Hyundai Motor Group und ein südkoreanisches Energieunternehmen beteiligt sind. Von der Staatsanwaltschaft in den USA hieß es zu den laufenden Untersuchungen, es gehe darum, illegale Beschäftigung und Ausbeutung von Arbeitnehmern zu vermeiden.
Am Vortag hatten unter anderem FBI und die Einwanderungsbehörde ICE ein Batteriewerk von Hyundai im US-Bundesstaat Georgia durchsucht. Es seien etwa 475 Ausländer festgenommen worden, die sich entweder illegal in den USA aufhalten sollen oder dort ohne entsprechende Erlaubnis arbeiten würden, hieß es von einem Ermittler des US-Heimatschutzministeriums. Bei der Mehrheit von ihnen handele es sich um Koreaner.
Julia Bergmann
Verteidigungsressort heißt jetzt "Kriegsministerium"
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsressort in "Kriegsministerium" umbenannt. Der Republikaner unterschrieb eine entsprechende Verordnung und sprach Ressortleiter Pete Hegseth sofort mit "Kriegsminister" an. Die Regierung will mit dem Namen die militärische Stärke der Vereinigten Staaten unterstreichen. Wer unmittelbar nach der Unterzeichnung den X-Account des Ministeriums und die Webseite aufrief, sah bereits den neuen Namen. Auch die Schilder an Hegseths Bürotür wurden bereits ausgetauscht.
Der Schritt bahnte sich schon länger an, Trump dachte immer wieder mal laut darüber nach. Hegseth sagte diese Woche im TV-Sender Fox News, man wolle einen "Krieger-Ethos" wiederbeleben und so nach außen hin abschrecken. Dies geschehe nicht, weil man Konflikte suche. Man wolle das Heimatland sicherer machen. neu ist der Name "Kriegsministerium" nicht, er wurde bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verwendet.
Die New York Times schrieb vor der Umbenennung mit Blick auf die Zuständigkeiten des Kongresses, es sei unklar, ob der Name nach Trumps Anordnung sofort rechtlich verbindlich sei. Flankiert wurde Trumps Schritt von einem Gesetzentwurf zur Umbenennung, wie Republikaner Stunden vor der Unterzeichnung der Verordnung durch Trump mitteilten. Floridas Senator Rick Scott rief auf X auf, diesen so schnell wie möglich zu verabschieden.
Der US-Präsident arbeitet eigentlich daran, das Image des Friedensstifters zu vermitteln, der Kriege beendet. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Trump gerne den Friedensnobelpreis hätte. Er präsentierte in den vergangenen Monaten mehrere Friedensabkommen unter der Vermittlerrolle der USA. Seine Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine brachten hingegen bislang keinen Durchbruch. Der Kurs der US-Regierung ist es zugleich, Frieden durch Stärke und Dominanz zu erreichen.
Patrick Wehner
Bericht: Trump erwägt Militärschläge in Venezuela
US-Präsident Trump erwägt einem Medienbericht zufolge Militärschläge gegen Drogenkartelle in Venezuela. Dies schließe auch mögliche Einsätze innerhalb des Landes ein, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf mehrere Insider. Ein solches Vorgehen wäre eine dramatische Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem südamerikanischen Land. Anfang der Woche hatte das US-Militär in der südlichen Karibik ein Boot aus Venezuela angegriffen. Dabei kamen elf Menschen ums Leben. Das Schiff habe illegale Drogen geschmuggelt, sagte Präsident Donald Trump.
Der Angriff sei nur der Anfang einer weitaus größeren Aktion, den Drogenhandel in der Region zu unterbinden und möglicherweise den linksgerichteten Präsidenten Nicolás Maduro zu entmachten, berichtete CNN weiter. Es habe eine „sehr seltsame Wahl“ gegeben, sagte Trump am Freitag auf die Frage nach einem Regierungswechsel.
Maduro forderte die USA daraufhin auf, die Souveränität seines Landes zu respektieren. „Die Regierung der Vereinigten Staaten sollte ihren Plan eines gewaltsamen Umsturzes in Venezuela und in ganz Lateinamerika aufgeben", sagte er. Das Weiße Haus und das venezolanische Kommunikationsministerium reagierten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters.
Patrick Wehner
Trump nennt Kandidaten für Fed-Spitze - Finanzminister winkt ab
US-Präsident Donald Trump hat seine Kandidaten für die Nachfolge von Notenbankchef Jerome Powell genannt. "Meine Auswahlliste ist auf vier Personen geschrumpft", sagte Trump. Darunter seien der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, Finanzminister Scott Bessent, der frühere Fed-Gouverneur Kevin Warsh und das derzeitige Fed-Ratsmitglied Christopher Waller. Bessent erklärte jedoch, er wolle den Posten nicht.
Der Präsident hat deutlich gemacht, dass er einen Notenbankchef einsetzen will, der seinem Drängen auf schnelle Zinssenkungen eher nachkommt. Er wirft Powell vor, bei den Zinsen "zu spät" gehandelt und Käufern von Eigenheimen mit höheren Hypothekenzinsen geschadet zu haben. Die Personalentscheidung ist für die Finanzmärkte von großer Bedeutung, da sie Aufschluss über den künftigen Kurs bei Zinsen, Inflation und der Unabhängigkeit der Notenbank gibt.
Patrick Wehner
G-20-Gipfel 2026 in Trumps Golfresort in Florida geplant
Der G-20-Gipfel im kommenden Jahr wird nach Angaben von US-Präsident Trump in Florida ausgerichtet - in einem seiner eigenen Golfresorts. Der Republikaner sagte zugleich: "Wir werden damit kein Geld verdienen." Das Golfresort zählt zum Portfolio des Privatunternehmens Trump Organization. Trump hob hervor: Die Luxusanlage Doral bei Miami liege ganz in der Nähe eines Flughafens und sei "die beste Location" für den Gipfel im Dezember 2026.
Die Washington Post berichtete, dass Trump bereits in seiner ersten Amtszeit geplant haben soll, dort einen G-7-Gipfel auszurichten - damals gab es demnach aber Kritik von vielen Seiten.
Trump machte zudem bekannt, dass er in diesem November nicht selbst zum G-20-Gipfel nach Südafrika reisen werde. Stattdessen werde Vize-Präsident J. D. Vance teilnehmen. Trump hatte sich eine Teilnahme in den vergangenen Monaten auch wegen politischer Meinungsverschiedenheiten mit dem Gastgeberland offengelassen.
Der Präsident hat laut einer inoffiziellen Erhebung mindestens ein Viertel seiner zweiten Amtszeit auf dem Golfplatz verbracht - das ist auch politisch brisant. SZ-Korrespondent Peter Burghardt, erläutert die Hintergründe (SZ Plus):
Patrick Wehner
Trump will unrechtmäßige Festnahmen von US-Bürgern im Ausland bestrafen
Die USA wollen künftig Staaten sanktionieren, in denen US-Bürger zu Unrecht festgenommen werden. Präsident Trump unterzeichnete ein Dekret, das die Regierung ermächtigt, unrechtmäßige Festnahmen oder "Geisel-Diplomatie" zu identifizieren, die Länder entsprechend einzustufen und Strafmaßnahmen zu beschließen. Hochrangigen Regierungsvertretern zufolge sollen China, der Iran und Afghanistan für eine solche Einstufung geprüft werden. "Jeder, der einen Amerikaner als Verhandlungsmasse benutzt, wird den Preis dafür zahlen", sagte US-Außenminister Marco Rubio. "Diese Regierung stellt nicht nur Amerika an die erste Stelle, sondern auch die Amerikaner."
Einem Regierungsvertreter zufolge sollen die Strafen unter anderem Exportkontrollen und Einreiseverbote umfassen. Die USA würden einem betroffenen Land zunächst eine Frist zum Handeln einräumen, bevor Sanktionen verhängt würden. Der Präsident könne diese bei Fortschritten jedoch wieder aufheben.
Carina Seeburg
Trump droht EU nach neuer Milliardenstrafe gegen Google
US-Präsident Donald Trump droht Europa mit Gegenmaßnahmen nach der nächsten Milliardenstrafe der EU-Kommission gegen Google. Er werde sich gezwungen sehen, ein Verfahren für neue Zölle einzuleiten, wenn US-Unternehmen weiter zur Kasse gebeten würden, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.
Die EU-Kommission hatte Google wenige Stunden zuvor eine Wettbewerbs-Strafe von 2,95 Milliarden Euro auferlegt. Der Internet-Riese habe eigene Online-Werbedienstleistungen zum Nachteil von Konkurrenten bevorzugt, hieß es zur Begründung.
Trump drohte eine Untersuchung auf Basis von Artikel 301 des US-Handelsrechts an, der Zölle als Reaktion auf unfaire Handelspraktiken vorsieht. Die EU und die US-Regierung hatten sich erst im Juli auf eine umfassende Handelsvereinbarung geeinigt, deren Details gerade noch geklärt werden. Die Europäer akzeptierten dabei unter anderem einen generellen US-Zoll von 15 Prozent auf ihre Waren.
Die EU-Kommission verhängt eine politisch brisante Milliardenstrafe, schreibt SZ-Brüssel-Korrespondent Jan Diesteldorf: (SZ Plus)
Patrick Wehner
Trump will Verteidigungsministerium in "Kriegsministerium" umbenennen
US-Präsident Trump will das Verteidigungsministerium nach Angaben des Weißen Hauses in "Kriegsministerium" umbenennen. Trump werde dazu am Freitag eine entsprechende Anordnung unterzeichnen, teilte ein Sprecher des Weißen Hauses am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die Anordnung würde Verteidigungsminister Pete Hegseth und sein Ministerium ermächtigen, Titel wie "Kriegsminister" und "Kriegsministerium" in der offiziellen Kommunikation zu verwenden, heißt es in einem Informationsblatt des Weißen Hauses dazu. Hegseth zufolge soll die Umbenennung das "Krieger-Ethos" der Streitkräfte widerspiegeln.
Im Rahmen der Anordnung wäre der Verteidigungsminister zudem angewiesen, Maßnahmen zu empfehlen, die erforderlich sind, um die Umbenennung dauerhaft zu machen. Umbenennungen von Ministerien sind selten und bedürfen der Zustimmung des Kongresses. Ein Widerstand der dort knapp in beiden Kammern regierenden Republikaner gilt jedoch als unwahrscheinlich. Trump hatte bereits im Vormonat erklärt, der Name "Verteidigung" sei zu defensiv.
Bis 1947 gab es in den USA ein Kriegsministerium. Nach Umstrukturierungen wurde 1949 die neue Behörde in Verteidigungsministerium umbenannt. Der Name wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geändert, um im Atomzeitalter den Fokus auf die Kriegsverhinderung zu signalisieren.
Die nun geplante Umbenennung dürfte Hunderte Millionen Dollar kosten, da unter anderem sämtliche Schilder und Briefköpfe weltweit geändert werden müssten. Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar bereits mehrere Umbenennungen von Orten und Institutionen vorangetrieben.
Patrick Wehner
US-Gericht stoppt Rückbau von Abschiebezentrum in Sumpfgebiet
Das umstrittene Abschiebe-Haftzentrum "Alligator Alcatraz" in einem riesigen Sumpfgebiet im US-Bundesstaat Florida muss vorerst doch nicht zurückgebaut werden. Ein Berufungsgericht in Atlanta setzte die einstweilige Verfügung eines Bezirksgerichts vorübergehend außer Kraft, bis endgültig über den Fall entschieden wird. Umweltschützer hatten gegen die von US-Präsident Donald Trump persönlich eröffnete Haftanstalt in den berühmten Everglades geklagt. Die Wahl des Standorts war von der Regierung damit begründet worden, dass die von Alligatoren bevölkerten Sümpfe Häftlinge von einer Flucht abhalten sollten.
Das Bezirksgericht hatte im August angeordnet, innerhalb von 60 Tagen alle Zäune, Beleuchtungsanlagen, Generatoren, Gas-, Abwasser- und Abfallbehälter von dem Gelände zu entfernen. Weitere Bauarbeiten seien nicht erlaubt und es dürften auch keine weiteren Häftlinge aufgenommen werden. Das Gericht wies auf "irreparable Schäden in Form von Lebensraumverlust und erhöhter Sterblichkeit gefährdeter Arten" im fragilen Ökosystem der Everglades hin - der größten subtropischen Wildnis in den Vereinigten Staaten.
Das Berufungsgericht entschied nun, dass das öffentliche Interesse schwerer wiege als die von Umweltschützern vorgebrachten Argumente. Auch von erheblichen Kosten für einen Rückbau ist die Rede.
In dem Gefängnis sollen nach früheren Angaben des Weißen Hauses Tausende Migranten vor ihrer Abschiebung untergebracht werden. Nachdem Präsident Trump die neue Haftanstalt im Sommer persönlich eröffnet hatte, waren innerhalb weniger Tage Zelte für Tausende Häftlinge sowie mobile Unterkünfte für Mitarbeiter auf einem wenig genutzten Flugplatz errichtet worden.
Patrick Wehner
Bundesrichter kippt Stopp von US-Auslandshilfen - Trump-Regierung legt Berufung ein
Ein Bundesrichter hat der Regierung von US-Präsident Trump untersagt, vom Kongress bewilligte Auslandshilfen in Milliardenhöhe eigenmächtig zu streichen. US-Bezirksrichter Amir Ali entschied in Washington, dass die Regierung verpflichtet sei, die vom Parlament beschlossenen Haushaltsgesetze zu befolgen. Die Regierung legte am Donnerstag Berufung ein. Eine Sprecherin des Weißen Hauses erklärte: "Präsident Trump hat die exekutive Befugnis, sicherzustellen, dass alle Auslandshilfen gegenüber den Steuerzahlern rechenschaftspflichtig sind und mit den 'America First'-Prioritäten übereinstimmen."
Konkret geht es um rund vier Milliarden Dollar von insgesamt 11,5 Milliarden Dollar, die der Kongress für das Jahr 2024 bewilligt hatte und die am 30. September verfallen. Die Trump-Regierung habe den Stopp der Mittelzuweisungen des Kongresses nicht gerechtfertigt, erklärte Richter Ali.
Juri Auel
US-Justizministerium leitet Ermittlungen gegen Fed-Bankerin Cook ein
Das US-Justizministerium hat wegen des Vorwurfs des Hypothekenbetrugs eine strafrechtliche Untersuchung gegen die US-Notenbankgouverneurin Lisa Cook eingeleitet. Es seien Vorladungen für eine Anklagejury in den Bundesstaaten Georgia und Michigan ausgestellt worden, meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eingesehene Dokumente und eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die Untersuchung folge auf eine Strafanzeige des Leiters der Wohnungsfinanzierungsbehörde FHFA, William Pulte.
Der von Präsident Donald Trump ernannte Pulte wirft Cook vor, bei Hypothekenanträgen mehrere Immobilien als Hauptwohnsitz angegeben zu haben, um möglicherweise niedrigere Zinssätze zu erhalten. Trump hatte Cook aufgrund dieser Anschuldigungen bereits entlassen, woraufhin sie Klage gegen die Abberufung einreichte. Ihr Anwalt warf dem Justizministerium nun vor, neue Rechtfertigungen für Trumps Vorgehen zu konstruieren.
Der Fall hat an den Finanzmärkten Sorgen um die Unabhängigkeit der Fed ausgelöst, da Trump von der Notenbank kräftige Zinssenkungen fordert. Ein Ausscheiden Cooks würde es ihm ermöglichen, einen vierten Posten im siebenköpfigen Direktorium zu besetzen. Der Rechtsstreit dürfte vor dem Obersten Gerichtshof landen.
Lesen Sie dazu auch:
Nadja Lissok
Einsatz der Nationalgarde: Washington verklagt Trump-Regierung
Die US-Hauptstadt Washington hat die Regierung von Präsident Donald Trump wegen des Einsatzes der Nationalgarde verklagt. Mit der bei einem Bundesgericht eingereichten Klage soll die Stationierung unterbunden werden, da sie verfassungswidrig sei und gegen mehrere Bundesgesetze verstoße. "Bewaffnete Soldaten sollten auf amerikanischem Boden keine Polizeiaufgaben für amerikanische Bürger übernehmen", erklärte der Generalstaatsanwalt des Hauptstadtdistrikts, Brian Schwalb, auf der Plattform X.
Schwalb sieht in dem Einsatz auch eine Gefahr für die Wirtschaft der Hauptstadt, etwa für Restaurants, Hotels und den Tourismus. Ihm zufolge sind aktuell mehr als 2200 Nationalgardisten aus sieben US-Bundesstaaten und dem Bundesdistrikt auf den Straßen Washingtons unterwegs.
Trump hatte im vergangenen Monat Truppen der Nationalgarde nach Washington verlegt, um nach eigenen Worten "Recht, Ordnung und öffentliche Sicherheit wiederherzustellen". Zudem unterstellte er die Polizeibehörde von Washington direkt dem Bund.
AG Brian Schwalb on Twitter / X
We are suing to defend DC home rule and stop the unlawful deployment of the National Guard.Our nation was founded on the fundamental principles of freedom and self-governance that are stake in this case.No city in America should be subject to involuntary military occupation.— AG Brian Schwalb (@DCAttorneyGen) September 4, 2025
x.com
Kassian Stroh
Regierung hebt Schutzstatus von Venezolanern auf
Die US-Regierung erkennt bestimmten Venezolanern den Schutzstatus ab und will damit deren Ausreise forcieren. Venezuelas Rolle bei der "Förderung illegaler Migration" untergrabe die Bemühungen, die Grenze der USA zum Süden zu sichern und eine gesteuerte Migration zu ermöglichen, teilte das Heimatschutzministerium mit. Der temporäre Schutzstatus "ermutige" Menschen dazu, ohne gültige Papiere in die Vereinigten Staaten zu reisen.
Der temporäre Schutzstatus war 2021 unter dem damaligen Präsidenten Joe Biden eingeführt worden. Laut US-Medien sind von dem Vorhaben gut 250 000 Menschen betroffen, die sich mit Aberkennung der Sonderregel unrechtmäßig in den USA aufhalten würden.
Michelle Ostwald
Medien: Neuer Ausschuss zu Attacke auf US-Kapitol
Der gewaltsame Sturm auf das US-Kapitol vor mehr als vier Jahren soll Medienberichten zufolge erneut aufgerollt und untersucht werden. Die Republikaner im Repräsentantenhaus stimmten für einen entsprechenden Sonderausschuss, berichteten unter anderem die Tageszeitung Washington Post und die Website Politico.
Die Parteikollegen von Donald Trump hatten sich laut Washington Post darüber beschwert, dass die an der vorherigen Untersuchung beteiligten Abgeordneten voreingenommen gegenüber dem heutigen Präsidenten gewesen sein sollen. Der vergangene Ausschuss hatte Trump zum Abschluss seiner Arbeit gleich mehrere Vergehen vorgeworfen und dem Justizministerium empfohlen, gegen ihn vorzugehen. Solche Empfehlungen sind aber nicht bindend.
Am 6. Januar 2021 hatten Anhänger des damaligen Präsidenten Trump den Parlamentssitz in Washington gewaltsam gestürmt. Dort war der Kongress an jenem Tag zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 gegen Trump formal zu bestätigen.
Kassian Stroh
Bitcoin-Börsengang macht Trumps Söhne reicher
Eine Bitcoin-Firma, an der zwei Söhne des US-Präsidenten beteiligt sind, hat bei ihrem Börsengang am Mittwoch zeitweise ihren Wert mehr als verdoppelt. Die Aktien des Bitcoin-Schürfers American Bitcoin CorpABTC.O stiegen an ihrem ersten Handelstag an der Nasdaq auf bis zu 14,52 Dollar. Zum Handelsschluss notierten sie mit einem Plus von 16,5 Prozent bei 8,04 Dollar. Der Anteil von Eric Trump und Donald Trump Jr., die rund 20 Prozent an dem Unternehmen halten, hatte damit einen Wert von 1,5 Milliarden Dollar, sie gewannen binnen eines Tages also an die 250 Millionen Euro. Auf dem Höchststand des Tages war die Beteiligung sogar 2,6 Milliarden Dollar wert.
Der Kryptobereich ist zu einem wichtigen Teil der Geschäfte der Familie des US-Präsidenten geworden, die sich bisher auf Immobilien und Golfplätze konzentriert hat. "Krypto explodiert", sagte Eric Trump in einem Interview. Der Kryptobereich mache derzeit mindestens die Hälfte seiner Tätigkeit aus.
Das Engagement der Familie im Kryptogeschäft ruft jedoch Kritiker auf den Plan. Abgeordnete der Demokraten und Aufsichtsbehörden für Regierungsethik werfen der Familie einen Interessenkonflikt vor, da der Präsident die Regulierung der Branche lockere.
