Werbung mit Steuergeldern? Demokraten klagen gegen Trump

Wegen des Vorwurfs der Finanzierung von Wahlwerbung mit Steuergeldern habe die Demokraten eine Klage gegen US-Präsident Donald Trump eingereicht. Die Regierung verstoße gegen das Verbot der Verwendung von Haushaltsmitteln für „Werbungs- oder Propagandazwecke“, argumentiert das Parteigremiums DNC in der Klageschrift. Trump wird vorgeworfen, die Aktion persönlich angeordnet zu haben – und dem US-Haushaltsamt angekreidet, dass es 20 Millionen Dollar dafür umgelagert habe.



Zudem, so heißt es von den Demokraten, beraube die „illegale Verwendung von Steuergeldern durch die Trump-Regierung für Wahlwerbung“ sie eines fairen Wahlprozesses. Das sei eine Benachteiligung. Sie fordern das Gericht in Washington auf, der US-Regierung zu untersagen, Haushaltsmittel für die Erstellung und Ausstrahlung von Werbe-Clips zu nutzen.



Wenige Wochen vor den wichtigen Zwischenwahlen in den USA verursachen derzeit Videos mit Botschaften Trumps Aufregung, die von der Regierung finanziert sind. Diese Videos, die in mehreren TV-Sendern ausgestrahlt wurden, transportieren unter anderem eine Anti-Kommunismus-Botschaft. Eines ähnelt einem Wahlwerbespot Trumps aus dem Jahr 2024. Trump spricht in dem Schwarz-Weiß-Video von der „letzten Schlacht“: Man werde „Kommunisten, Marxisten und Faschisten vertreiben“. In einem anderen ist eingeblendet: „Finanziert von der US-Regierung“.



Die Demokraten kritisieren die Videos seit Längerem. Auch von Republikanern gab es Kritik. Für Wahlwerbung dürfen in den USA keine Steuergelder verwendet werden. Nach Vorwürfen der Finanzierung von Wahlwerbung mit Steuergeldern kündigte Trump jüngst an, die Kosten der umstrittenen Video-Botschaften künftig selbst tragen zu wollen. Offen blieb dabei allerdings, ob er auch die bereits aus Steuergeldern bezahlten Kosten übernehmen will.