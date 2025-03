Einwanderungsbeamte nehmen palästinensischen Aktivisten fest

Ein palästinensischer Student der Columbia University in New York ist festgenommen worden. Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde haben Mahmoud Khalil am Samstag in seinem Studentenwohnheim auf der Universitätsgelände in Manhatten in Gewahrsam genommen. Das habe seine Anwältin Amy Greer mitgeteilt, berichtet die US-Nachrichtenagentur AP.



Den Angaben zufolge hatte die Einwanderungsbehörde vom Außenministerium den Auftrag erhalten, Khalil das Studentenvisum zu entziehen, berichtet AP weiter. Laut seiner Anwältin wurde ihr Mandant in Syrien geboren und habe eine legale Daueraufenthaltserlaubnis für die USA. Die Einwanderungsbeamten hätten ihr allerdings mitgeteilt, dass sie auch seine Green Card entziehen werden. Bislang galt es als ungewöhnlich, einen Inhaber einer Green Card, der keine schwere Straftat verübt hat, festzunehmen.



Die Columbia University gab eine Erklärung heraus, in der sie erklärte, die Schule werde sich an das Bundesgesetz halten. "Columbia ist entschlossen, alle gesetzlichen Verpflichtungen einzuhalten und unsere Studentenschaft und Campus-Gemeinschaft zu unterstützen“, erklärte die Universität. "Wir sind auch den gesetzlichen Rechten unserer Studenten verpflichtet und fordern alle Mitglieder der Gemeinschaft auf, diese Rechte zu respektieren.“



Mit der Festnahme scheint US-Präsident Donald Trumps sein Versprechen wahrzumachen, internationale Studenten abzuschieben, die an antiisraelischen Protesten auf dem Universitätsgelände teilgenommen haben. Jüdische Studenten hatten bei den massiven Vorfällen vor etwa einem Jahr an US-Hochschulen gesagt, dass sie schikaniert und angegriffen wurden.