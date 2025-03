Trump veranstaltet Tesla-Verkaufsshow vor dem Weißen Haus

Nach dem Kurssturz bei Tesla springt US-Präsident Donald Trump seinem Berater Elon Musk zur Seite. Am Dienstag ließ Trump mehrere Elektroautos vor dem Weißen Haus auffahren und sagte dazu: „Ich liebe Tesla." Dann suchte er sich eins der Autos zum Kauf aus. Da er selbst nicht fahre, sollen die Mitarbeiter im Weißen Haus damit unterwegs sein. Trump macht damit Werbung für das Unternehmen seines politischen Beraters, das nichts mit Musks politischer Rolle zu tun hat.



Außerdem drohte Trump mit harten Strafen für Vandalismus bei Tesla-Eigentum. Autos und Ladesäulen der Firma wurden in den vergangenen Wochen aus Protest mit Hakenkreuzen beschmiert, mehrere Cybertrucks brannten auf den Parkplätzen von Händlern ab. Musk verkündete nach dem Treffen, Tesla werde die Autoproduktion in den USA in den kommenden zwei Jahren verdoppeln. Der Konzern wolle damit Trumps Politik unterstützen und den Glauben in die Zukunft der USA demonstrieren. Die Tesla-Aktien befanden sich zuletzt in einer Abwärtsspirale, in Europa brachen die Verkäufe im Januar um 45 Prozent ein.



