Börsen reagieren positiv auf Gerichtsentscheidung in den USA

In ganz Deutschland ist zwar Feiertag, die Börse in Frankfurt ist aber dennoch geöffnet, auch wenn das Handelsvolumen deutlich geringer ist als an einem normalen Wochentag. Knapp eine Stunde nach Handelsbeginn liegt der Dax leicht im Plus. Analysten hatten vor Öffnung sogar damit gerechnet, dass der Dax einen neuen Rekord markieren könnte. Dafür reicht es bisher nicht. Dennoch herrscht gute Stimmung bei den Händlern. Das lässt sich darauf zurückführen, dass US-Präsident Donald Trump einen Dämpfer erhalten hat. Ein Gericht erklärte am Mittwoch den Großteil seiner Zölle für rechtswidrig. „Die Börsen feiern Trumps Niederlage", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.



Zwei Aktien, die an diesem Donnerstag besonders gut laufen, sind die der beiden Sportartikelhersteller Adidas und Puma. Beide Papiere liegen gegen 10 Uhr mit jeweils knapp drei Prozent im Plus. Beide Unternehmen würden unter hohen Zöllen besonders schwer leiden. Der Grund: Für Vietnam, das als Produktionsland für die Schuh- und Bekleidungsindustrie eine wichtige Rolle spielt, hat Trump besonders drastische Einfuhrzölle angekündigt. Sie sollen von Juli an gelten. Kommen diese Zölle tatsächlich, würde das Produkte von Adidas und Puma in den USA erheblich verteuern.



Neben den Neben der Gerichtsentscheidung in den USA schiebt die Börsen heute noch eine weitere Meldung an: die überzeugenden Geschäftszahlen von Nvidia. Der US-Chiphersteller hat vor allem auf dem Markt für die Anwendungen mit künstlicher Intelligenz eine extrem wichtige Stellung. Wie es Nvidia geht, ist daher ein wichtiges Signal, nicht nur für die Chipbranche, sondern weit darüber hinaus. Mit dem am Mittwochabend öffentlich gewordenen Umsatzplus hat Nvidia nun aber den Marktbeobachtern die Sorgen genommen. „Der KI-König hat inmitten des Handelskriegs abgeliefert“, schrieb Experte Stephen Innes von der Investmentfirma SPI Asset Management.