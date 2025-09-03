Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Als erster US-Bundesstaat: Florida will Impfpflicht kippen - auch für Schulkinder
US-Gericht: Trump durfte Venezolaner nicht mit Kriegsgesetz abschieben
US-Regierung will Polizisten Boni für Abschiebungen bezahlen
Trump: Elf Tote bei US-Schlag gegen Schiff mit Drogen
Trump ehrt umstrittenen New Yorker Ex-Bürgermeister Giuliani
Michelle Ostwald
Gericht: Blockade von Fördermitteln für Harvard rechtswidrig
Im Streit mit der Elite-Universität Harvard über Fördermittel hat die US-Regierung unter Donald Trump eine Niederlage erlitten. Ein Bundesgericht entschied, dass die milliardenschweren Fördermittel nicht einfach hätten eingefroren und entzogen werden dürfen, wie aus einem entsprechenden Gerichtsdokument hervorgeht. Das Geld müsse wieder freigegeben werden.
Die US-Regierung hatte mehreren Universitäten eine linksliberale Ausrichtung und unzureichende Maßnahmen gegen Antisemitismus vorgeworfen. Harvard wurden daraufhin Gelder eingefroren und entzogen, die Elite-Uni klagte dagegen. Konkret ging es laut Gerichtsdokument um knapp 2,2 Milliarden US-Dollar (knapp 1,9 Mrd Euro).
Richterin Allison Burroughs stellte zwar fest, dass Harvard tatsächlich mehr gegen Antisemitismus hätte machen können. "Allerdings besteht in Wirklichkeit kaum ein Zusammenhang zwischen den von der Streichung der Fördermittel betroffenen Forschungsprojekten und Antisemitismus", schrieb sie. Stattdessen handele es sich um einen "gezielten, ideologisch motivierten Angriff auf die führenden Universitäten" in den Vereinigten Staaten.
Die US-Regierung hatte mehreren Universitäten eine linksliberale Ausrichtung und unzureichende Maßnahmen gegen Antisemitismus vorgeworfen. Harvard wurden daraufhin Gelder eingefroren und entzogen, die Elite-Uni klagte dagegen. Konkret ging es laut Gerichtsdokument um knapp 2,2 Milliarden US-Dollar (knapp 1,9 Mrd Euro).
Richterin Allison Burroughs stellte zwar fest, dass Harvard tatsächlich mehr gegen Antisemitismus hätte machen können. "Allerdings besteht in Wirklichkeit kaum ein Zusammenhang zwischen den von der Streichung der Fördermittel betroffenen Forschungsprojekten und Antisemitismus", schrieb sie. Stattdessen handele es sich um einen "gezielten, ideologisch motivierten Angriff auf die führenden Universitäten" in den Vereinigten Staaten.
Michelle Ostwald
Trump: China hätte USA bei Militärparade erwähnen sollen
Bei den Feierlichkeiten in China zum Ende des Zweiten Weltkriegs hätte die Rolle der USA nach Ansicht von Präsident Donald Trump gewürdigt werden sollen. "Ich habe die Rede gestern Abend gesehen. Präsident Xi ist ein Freund von mir, aber ich fand, dass die USA in dieser Rede hätten erwähnt werden sollen, denn wir haben China sehr, sehr geholfen", sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten im Oval Office. Gleichzeitig bezeichnete er die Zeremonie als "wunderschön" und "sehr, sehr beeindruckend".
Wenige Stunden zuvor hatte Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social den in Peking versammelten Staats- und Regierungschefs vorgeworfen, sich gegen die USA zu verschwören. "Bitte übermitteln Sie meine herzlichsten Grüße an Wladimir Putin und Kim Jong-un, während Sie sich gegen die USA verschwören", schrieb er an Xi gerichtet.
China hatte am Mittwoch aus Anlass des 80. Jahrestages des Kriegsendes eine große Militärparade auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking aufmarschieren lassen. An der Seite von Xi nahmen unter anderem der russische Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un teil. Beobachtern zufolge sollte dies auch der Abschreckung potenzieller Gegner wie den USA dienen. Xi dankte laut offiziellen Angaben "den ausländischen Regierungen und internationalen Freunden, die das chinesische Volk unterstützt und ihm geholfen haben", ging jedoch nicht näher auf die Rolle der USA im Krieg ein. Eine Stellungnahme der chinesischen Botschaft in Washington lag zunächst nicht vor.
Die USA traten 1941 in den Zweiten Weltkrieg ein. Sie unterstützten die chinesischen Streitkräfte im Kampf gegen das japanische Militär und spielten eine entscheidende Rolle bei der Niederlage Japans im Jahr 1945.
Die USA traten 1941 in den Zweiten Weltkrieg ein. Sie unterstützten die chinesischen Streitkräfte im Kampf gegen das japanische Militär und spielten eine entscheidende Rolle bei der Niederlage Japans im Jahr 1945.
Juri Auel
Trump: US-Soldaten bleiben in Polen – Zahl könnte steigen
US-Soldaten sollen nach Aussage von US-Präsident Donald Trump weiterhin in Polen stationiert werden. „Wir haben nie daran gedacht, Soldaten aus Polen abzuziehen. Wir denken zwar darüber nach, was andere Länder betrifft, aber wir stehen voll hinter Polen und werden dem Land helfen, sich zu verteidigen“, sagte Trump beim Antrittsbesuch von Polens neuem Präsidenten Karol Nawrocki im Weißen Haus. Die Militärpräsenz könne sogar erhöht werden, wenn die Polen diese wünschten. In Europa gibt es seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit die Befürchtung, dass US-Truppen abgezogen werden könnten.
Nawrocki entgegnete, es sei das erste Mal im 20. und 21. Jahrhundert, dass die Polen glücklich über die Präsenz ausländischer Soldaten in ihrem Land seien. „Die amerikanischen Soldaten sind Teil von unserer Gesellschaft.“ Derzeit seien fast 10 000 US-Soldaten in Polen stationiert. Dies sei ein Zeichen an die Welt und besonders an Russland, dass man zusammenstehe.
Hans von der Hagen
Trump: Bei Niederlage im Streit um US-Zölle müssten Handelsabkommen gekündigt werden
US-Präsident Donald Trump könnte sich gezwungen sehen, die Handelsabkommen mit der EU und anderen Staaten aufzukündigen, sollten seine Sonderzölle an US-Gerichten scheitern. Das erklärte Trump in Washington. Seine Regierung hat das Oberste Gericht angerufen, um das Urteil eines Berufungsgerichts von vergangener Woche aufzuheben. Dieses hatte viele der von ihm verhängten Zölle für illegal erklärt.
Eine Niederlage vor Gericht würde die USA weitaus ärmer machen und die in den vergangenen Monaten geschlossenen Handelsabkommen gefährden, sagte Trump bei einem Treffen mit dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki. "Unser Land hat die Chance, wieder unglaublich reich zu werden. Es könnte aber auch wieder unglaublich arm werden", warnte der US-Präsident. "Wenn wir diesen Fall nicht gewinnen, wird unser Land so sehr, so sehr leiden."
Die von ihm verhängten Zölle hätten den Weg für die Abkommen geebnet, sagte Trump. "Wir haben ein Abkommen mit der Europäischen Union geschlossen, bei dem sie uns fast eine Billion Dollar zahlen", sagte Trump. "Ich schätze, wir müssten sie dann rückgängig machen." Trump zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass seine Regierung den Fall gewinnen werde.
Juri Auel
Als erster US-Bundesstaat: Florida will Impfpflicht kippen - auch für Schulkinder
Die Gesundheitsbehörde des US-Bundesstaates Florida will alle staatlichen Impfvorschriften abschaffen. Die Forderung gelte auch für bislang notwendige Impfungen für den Schulbesuch von Kindern, sagte der Leiter der Behörde, Joseph Ladapo. "Jede einzelne von ihnen ist falsch und trieft vor Verachtung und Sklaverei." Ladapo erhielt bei seiner Ankündigung Rückendeckung von Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Der Republikaner hatte den Widerstand gegen Covid-19-Vorschriften zu einem zentralen Punkt seiner ersten Amtszeit gemacht.
In allen US-Bundesstaaten gibt es Impfvorschriften für den Besuch öffentlicher Schulen, wobei die Ausnahmeregelungen variieren. Nach offiziellen Daten sind die Impfquoten für mehrere Krankheiten wie Masern, Diphtherie und Polio bei Kindergartenkindern in den USA im Schuljahr 2024/25 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte die neuen Zahlen im Juli inmitten eines zunehmenden Masernausbruchs veröffentlicht. Die Zahl der bestätigten Fälle erreichte dabei den höchsten Stand, seit die Krankheit im Jahr 2000 in den USA als ausgerottet galt.
Nicht nur in Florida ringen Befürworter und Gegner um die Impfpolitik. Als Reaktion auf eine umstrittene Neuausrichtung auf nationaler Ebene kündigten die US-Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington die Gründung einer Gesundheitsallianz an. Die "West Coast Health Alliance" werde gemeinsame Impfempfehlungen aussprechen, die sich an nationalen Ärzteverbänden orientieren, selbst wenn sie von den Vorgaben auf Bundesebene abweichen. "Die Demontage des öffentlichen Gesundheitswesens und der Verzicht auf den Einsatz von Wissenschaft, Daten und Fakten gefährden Menschenleben", sagte Erica Pan, die Leiterin der kalifornischen Gesundheitsbehörde.
Hintergrund sind weitreichende Änderungen der Impfpolitik, die US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. veranlasst hatte. Im Juni entließ er etwa alle Mitglieder des beratenden Impfausschusses ACIP und ersetzte sie durch handverlesene Berater, darunter auch Impfgegner.
Lesen Sie dazu auch:
Lesen Sie dazu auch:
Kassian Stroh
US-Gericht: Trump durfte Venezolaner nicht mit Kriegsgesetz abschieben
Ein Berufungsgericht hat es als unrechtmäßig erklärt, dass die Regierung ein Gesetz aus dem Jahr 1798 anwendet, um Ausländer abzuschieben. Das konservative Berufungsgericht in New Orleans urteilte, Präsident Donald Trump hätte den sogenannten Alien Enemies Act nicht anwenden dürfen, um mutmaßliche Mitglieder der venezolanischen Bande Tren de Aragua schnell abzuschieben. Das Gesetz erlaube der Regierung die Inhaftierung und Abschiebung von Bürgern feindlicher Staaten nur in Kriegszeiten oder während einer Invasion.
Trump hatte in einer Proklamation vom 14. März erklärt, die Bande aus Venezuela sei eine staatlich geförderte internationale Terrororganisation, die auf US-Territorium vorgedrungen sei. Es ist dieselbe Bande, gegen die er am Dienstag auch einen militärischen Angriff ausführen ließ, bei dem angeblich elf Menschen getötet wurden.
Das Bundesberufungsgericht ist das erste Gericht, das sich direkt zu der Proklamation des Präsidenten vom 14. März geäußert hat. Sollte gegen die Entscheidung Berufung eingelegt werden, landet der Fall vor dem Obersten Gerichtshof.
Trump hatte in einer Proklamation vom 14. März erklärt, die Bande aus Venezuela sei eine staatlich geförderte internationale Terrororganisation, die auf US-Territorium vorgedrungen sei. Es ist dieselbe Bande, gegen die er am Dienstag auch einen militärischen Angriff ausführen ließ, bei dem angeblich elf Menschen getötet wurden.
Das Bundesberufungsgericht ist das erste Gericht, das sich direkt zu der Proklamation des Präsidenten vom 14. März geäußert hat. Sollte gegen die Entscheidung Berufung eingelegt werden, landet der Fall vor dem Obersten Gerichtshof.
Patrick Wehner
Fed-Gouverneurin Cook kontert Trump mit Details zu Hypotheken-Vorwürfen
Die US-Notenbankgouverneurin Lisa Cook hat sich mit neuen Details gegen die Entlassungspläne von Präsident Donald Trump zur Wehr gesetzt. In einer Gerichtsakte erklärte sie, etwaige Widersprüche in ihren Hypothekenangaben seien bereits während ihres Bestätigungsverfahrens 2022 bekannt gewesen und könnten daher jetzt nicht als Entlassungsgrund dienen. Cook hatte bei ihrer Nominierung für die Fed auf verschiedenen Formularen drei Immobilien aufgeführt - in Michigan, Georgia und Massachusetts. Auf einem Formular bezeichnete sie die Immobilie in Michigan als Hauptwohnsitz und die in Georgia als Zweitwohnsitz, auf einem anderen Fragebogen führte sie sowohl das Haus in Michigan als auch das in Georgia als "derzeitigen Wohnsitz" auf.
Trump und der von ihm ernannte Direktor der Federal Housing Finance Agency, William Pulte, werfen Cook vor, bei Hypothekenanträgen alle drei Immobilien als Hauptwohnsitz angegeben zu haben, möglicherweise um niedrigere Zinssätze zu erhalten. Dies sei Betrug und rechtfertige ihre Entlassung, argumentierte Trump. Cook, die erste schwarze Frau im Amt einer Fed-Gouverneurin, klagt dagegen. Bei einer Anhörung in der vergangenen Woche hatte Bundesbezirksrichterin Jia Cobb keine sofortige Entscheidung gefällt und Cook aufgefordert, bis Dienstag detaillierter darzulegen, warum die Entlassung rechtswidrig sei. Dem ist Cook nun nachgekommen.
Der Fall hat an den Finanzmärkten Sorgen um die Unabhängigkeit der Fed ausgelöst. Noch nie hat ein US-Präsident ein Mitglied des Fed-Direktoriums entlassen. Das Gesetz sieht zwar vor, dass ein Direktoriumsmitglied aus wichtigem Grund entlassen werden kann, definiert diesen Begriff jedoch nicht näher.
Trump und der von ihm ernannte Direktor der Federal Housing Finance Agency, William Pulte, werfen Cook vor, bei Hypothekenanträgen alle drei Immobilien als Hauptwohnsitz angegeben zu haben, möglicherweise um niedrigere Zinssätze zu erhalten. Dies sei Betrug und rechtfertige ihre Entlassung, argumentierte Trump. Cook, die erste schwarze Frau im Amt einer Fed-Gouverneurin, klagt dagegen. Bei einer Anhörung in der vergangenen Woche hatte Bundesbezirksrichterin Jia Cobb keine sofortige Entscheidung gefällt und Cook aufgefordert, bis Dienstag detaillierter darzulegen, warum die Entlassung rechtswidrig sei. Dem ist Cook nun nachgekommen.
Der Fall hat an den Finanzmärkten Sorgen um die Unabhängigkeit der Fed ausgelöst. Noch nie hat ein US-Präsident ein Mitglied des Fed-Direktoriums entlassen. Das Gesetz sieht zwar vor, dass ein Direktoriumsmitglied aus wichtigem Grund entlassen werden kann, definiert diesen Begriff jedoch nicht näher.
Patrick Wehner
Ausschuss veröffentlicht Epstein-Dokumente
Ein Parlamentsausschuss in den USA hat Tausende Seiten mit Unterlagen zum politisch heiklen Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Die mehr als 33 000 Seiten starke Dokumentensammlung habe das US-Justizministerium dem für Aufsichtsfragen zuständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses zur Verfügung gestellt, teilte das Gremium mit.
Robert Garcia, Mitglied der Demokraten in dem Ausschuss, kritisierte die Veröffentlichung, die der republikanische Ausschussvorsitzende James Comer veranlasst habe. Der Großteil der Dokumente sei ohnehin bereits öffentlich bekannt gewesen; die Republikaner im Repräsentantenhaus versuchten,"mit der Veröffentlichung bereits öffentlicher Dokumente ein Spektakel zu veranstalten".
Der Umgang mit der Causa Epstein ist für die Republikaner und die Regierung von US-Präsident Donald Trump heikel: Auch in den eigenen Reihen wurden in den vergangenen Monaten Stimmen lauter, die eine Offenlegung aller Dokumente zu dem Fall fordern. Trump steht unter Druck, weil er sich im Wahlkampf vehement für eine Offenlegung der Akten ausgesprochen hatte.
Robert Garcia, Mitglied der Demokraten in dem Ausschuss, kritisierte die Veröffentlichung, die der republikanische Ausschussvorsitzende James Comer veranlasst habe. Der Großteil der Dokumente sei ohnehin bereits öffentlich bekannt gewesen; die Republikaner im Repräsentantenhaus versuchten,"mit der Veröffentlichung bereits öffentlicher Dokumente ein Spektakel zu veranstalten".
Der Umgang mit der Causa Epstein ist für die Republikaner und die Regierung von US-Präsident Donald Trump heikel: Auch in den eigenen Reihen wurden in den vergangenen Monaten Stimmen lauter, die eine Offenlegung aller Dokumente zu dem Fall fordern. Trump steht unter Druck, weil er sich im Wahlkampf vehement für eine Offenlegung der Akten ausgesprochen hatte.
Patrick Wehner
US-Regierung will Polizisten Boni für Abschiebungen bezahlen
Das US-Heimatschutzministerium will Polizisten mit Sonderzahlungen dazu animieren, Einwanderer ohne gültige Papiere aufzuspüren und damit mehr Abschiebungen zu ermöglichen. Unter anderem soll es je nach „Erfolgsquote“ für teilnehmende Polizeibehörden pro entsprechend geschultem Polizist bis zu 1000 US-Dollar (knapp 854 Euro) pro Quartal geben.
Das Programm soll am 1. Oktober starten. Das Ministerium beabsichtigt, dass Polizisten vor Ort die Einwanderungsbehörde ICE unterstützen und damit helfen, den harten Migrationskurs von US-Präsident Trump durchzusetzen. Finanziert werden soll das Vorhaben unter anderem durch Einsparungen an anderer Stelle. Trumps Steuergesetz sieht etwa Einschnitte bei der medizinischen Versorgung von Geringverdienern vor.
Das Programm soll am 1. Oktober starten. Das Ministerium beabsichtigt, dass Polizisten vor Ort die Einwanderungsbehörde ICE unterstützen und damit helfen, den harten Migrationskurs von US-Präsident Trump durchzusetzen. Finanziert werden soll das Vorhaben unter anderem durch Einsparungen an anderer Stelle. Trumps Steuergesetz sieht etwa Einschnitte bei der medizinischen Versorgung von Geringverdienern vor.
Juri Auel
Trump: Elf Tote bei US-Schlag gegen Schiff mit Drogen
US-Präsident Trump zufolge hat es bei einem Angriff auf ein aus Venezuela kommendes Schiff mit Drogen an Bord elf Tote gegeben. Der Republikaner bezeichnete sie auf der Plattform Truth Social als „Terroristen“. US-Soldaten seien nicht zu Schaden gekommen. Der Schlag richtete sich demnach gegen die venezolanische Drogenbande Tren de Aragua, die die US-Regierung zu einer ausländischen Terrororganisation erklärt hat. In dem Trump-Beitrag waren auch Videoaufnahmen zu sehen, die zeigen, wie ein Boot angegriffen wird und Feuer fängt.
Außenminister Marco Rubio hatte zuvor bereits von einem „tödlichen Schlag“ gegen ein mit Drogen beladenes Schiff in der Südkaribik gesprochen, das aus Venezuela ausgelaufen war. Laut einer Mitteilung seines Ministeriums sagte er allerdings auch, dass die Drogen wahrscheinlich auf dem Weg nach Trinidad und Tobago oder in ein anderes karibisches Land gewesen seien.
Zuletzt hatte sich der Konflikt zwischen den beiden Staaten verschärft. Die US-Regierung verlegte Medienberichten zufolge in den vergangenen Wochen mehrere Kriegsschiffe vor die venezolanische Karibikküste, um dort nach eigenen Angaben Drogenschmuggler abzufangen. Zudem verdoppelte sie die Belohnung für Informationen, die zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro führen, auf bis zu 50 Millionen Dollar (etwa 43 Millionen Euro) - er sei in den internationalen Drogenhandel verwickelt.
Maduro hatte die US-Militärpräsenz in der Karibik als „größte Bedrohung“ seit einem Jahrhundert bezeichnet. „Acht Kriegsschiffe mit 1200 Raketen und ein Atom-U-Boot zielen auf Venezuela. Es ist eine extravagante Bedrohung. Nicht zu rechtfertigen, unmoralisch und absolut kriminell“, sagte er einer Pressekonferenz. Im Falle eines Angriffs durch die USA drohte er mit bewaffnetem Widerstand.
Außenminister Marco Rubio hatte zuvor bereits von einem „tödlichen Schlag“ gegen ein mit Drogen beladenes Schiff in der Südkaribik gesprochen, das aus Venezuela ausgelaufen war. Laut einer Mitteilung seines Ministeriums sagte er allerdings auch, dass die Drogen wahrscheinlich auf dem Weg nach Trinidad und Tobago oder in ein anderes karibisches Land gewesen seien.
Zuletzt hatte sich der Konflikt zwischen den beiden Staaten verschärft. Die US-Regierung verlegte Medienberichten zufolge in den vergangenen Wochen mehrere Kriegsschiffe vor die venezolanische Karibikküste, um dort nach eigenen Angaben Drogenschmuggler abzufangen. Zudem verdoppelte sie die Belohnung für Informationen, die zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro führen, auf bis zu 50 Millionen Dollar (etwa 43 Millionen Euro) - er sei in den internationalen Drogenhandel verwickelt.
Maduro hatte die US-Militärpräsenz in der Karibik als „größte Bedrohung“ seit einem Jahrhundert bezeichnet. „Acht Kriegsschiffe mit 1200 Raketen und ein Atom-U-Boot zielen auf Venezuela. Es ist eine extravagante Bedrohung. Nicht zu rechtfertigen, unmoralisch und absolut kriminell“, sagte er einer Pressekonferenz. Im Falle eines Angriffs durch die USA drohte er mit bewaffnetem Widerstand.
Juri Auel
Trump zu Chicago: „Wir greifen ein“
US-Präsident Donald Trump hat ein Einschreiten gegen angeblich ausufernde Kriminalität in Chicago im US-Bundesstaat Illinois angekündigt. „Wir greifen ein“, sagte der Republikaner im Weißen Haus. Trump sagte nicht, was er genau plant, wie weit diese Pläne gediehen sind, ob die Nationalgarde eingesetzt wird und wann die Aktion starten könnte.
Er habe das Recht dazu, weil er die Pflicht habe, dieses Land zu schützen, sagte Trump. Dazu gehöre auch die Stadt Baltimore. Beide Städte liegen in Bundesstaaten, die von Demokraten geführt werden. Trump erwähnte zugleich, er würde sich freuen, wenn der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, ihn um Hilfe für Chicago bitten würde. Man werde es aber unabhängig davon trotzdem tun, machte der Präsident klar. Pritzker stemmt sich gegen ein Eingreifen Trumps und wirft ihm vor, politische Rivalen einzuschüchtern. Chicago wäre die dritte Stadt, in die der Präsident eingreift - nach Los Angeles und der Hauptstadt Washington.
Lesen Sie dazu mit SZ Plus:
Patrick Wehner
Trump ehrt umstrittenen New Yorker Ex-Bürgermeister Giuliani
US-Präsident Trump will dem umstrittenen Ex-Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, eine Ehrenmedaille und damit die höchste zivile Auszeichnung der US-Regierung verleihen. Der Republikaner schrieb auf seiner Plattform Truth Social, der 81-Jährige sei der "größte Bürgermeister in der Geschichte von New York City" und ein großer amerikanischer Patriot. Wann Giuliani die Presidential Medal of Freedom erhält, machte Trump noch nicht bekannt.
Giuliani zählt zu den bekanntesten Stadtoberhäuptern von New York - Trumps Heimatstadt. Er war von 1994 bis Ende 2001 Bürgermeister, also auch während der Anschläge vom 11. September 2001, zu denen sich das Terrornetzwerk al-Qaida bekannte. Giuliani war einst geachtet. Nach Trumps Wahlniederlage 2020 hielt Giuliani fest zu dem Republikaner. Er gehörte als persönlicher Anwalt Trumps zu den treibenden Kräften, die nach der Wahl unbewiesene Behauptungen über Wahlbetrug verbreiteten. In den vergangenen Jahren hatte Giuliani mit etlichen juristischen Problemen zu tun. Hinzu kamen etliche skurrile Auftritte.
Die Ankündigung Trumps folgte wenige Tage nach einem Autounfall Giulianis im US-Bundesstaat New Hampshire. Dessen Sprecher hatte mitgeteilt, dass der 81-Jährige am Samstagabend mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Giuliani erhole sich. Auf einem Highway sei es zu einem Auffahrunfall gekommen. Das Auto mit Giuliani sei auf der Fahrbahn mit hoher Geschwindigkeit von hinten gerammt worden. Von der Polizei hieß es, dass Giuliani Mitfahrer war. Insgesamt seien drei Personen verletzt worden.
Giuliani zählt zu den bekanntesten Stadtoberhäuptern von New York - Trumps Heimatstadt. Er war von 1994 bis Ende 2001 Bürgermeister, also auch während der Anschläge vom 11. September 2001, zu denen sich das Terrornetzwerk al-Qaida bekannte. Giuliani war einst geachtet. Nach Trumps Wahlniederlage 2020 hielt Giuliani fest zu dem Republikaner. Er gehörte als persönlicher Anwalt Trumps zu den treibenden Kräften, die nach der Wahl unbewiesene Behauptungen über Wahlbetrug verbreiteten. In den vergangenen Jahren hatte Giuliani mit etlichen juristischen Problemen zu tun. Hinzu kamen etliche skurrile Auftritte.
Die Ankündigung Trumps folgte wenige Tage nach einem Autounfall Giulianis im US-Bundesstaat New Hampshire. Dessen Sprecher hatte mitgeteilt, dass der 81-Jährige am Samstagabend mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Giuliani erhole sich. Auf einem Highway sei es zu einem Auffahrunfall gekommen. Das Auto mit Giuliani sei auf der Fahrbahn mit hoher Geschwindigkeit von hinten gerammt worden. Von der Polizei hieß es, dass Giuliani Mitfahrer war. Insgesamt seien drei Personen verletzt worden.
Patrick Wehner
"New York Times"-Bericht: USA setzen Visa-Vergabe für Palästinenser fast vollständig aus
Die USA setzen die Visa-Vergabe für fast alle Inhaber eines palästinensischen Passes aus, wie die New York Times am Sonntag unter Berufung auf nicht namentlich genannte Beamte berichtet. Die Beschränkungen gehen über die bisherigen für Besucher aus dem Gazastreifen hinaus. Palästinensern werden damit Reisen in die USA für medizinische Behandlungen, ein Studium oder geschäftliche Zwecke verwehrt. Das US-Außenministerium teilte vor zwei Wochen mit, dass die Vergabe von Besuchervisa an Personen aus dem Gazastreifen wegen einer umfassenden Überprüfung ausgesetzt werde. Pro-palästinensische Gruppen verurteilten diesen Schritt.
Patrick Wehner
Trump will US-Wahlrecht per Dekret ändern
US-Präsident Trump will per präsidialer Verfügung eine Ausweispflicht für alle Wähler und ein weitgehendes Verbot der Briefwahl durchsetzen. "Eine Ausweispflicht muss Teil jeder einzelnen Stimme sein. Keine Ausnahmen!", erklärte Trump am Samstag auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er werde zu diesem Zweck eine entsprechende Verfügung erlassen. Zudem solle es keine Briefwahl mehr geben. Ausnahmen soll es für Schwerkranke und weit entfernt stationierte Militärangehörige geben, fügte er hinzu.
Schon im März hatte Trump eine Verordnung erlassen, wonach jeder, der sich neu zur Wahl anmeldet, einen Reisepass vorlegen muss oder ein vergleichbares Dokument, das die US-Staatsbürgerschaft nachweist. Nur etwa die Hälfte der US-Bürger besitzt jedoch einen Reisepass, berichtet der Think Tank "Brennan Center for Justice". Außerdem hätten laut einer Umfrage rund 21 Millionen Amerikaner aus unterschiedlichen Gründen keinen einfachen Zugang zu einem Nachweis ihrer Staatsbürgerschaft. Trumps Anordnung hätte etwa rund zehn Prozent der Wählerschaft daran gehindert, wählen zu können. Richter haben diese Anordnung mittlerweile blockiert. Es ist unklar, was er mit einer neuen Verfügung genau plant. Da die Bundeswahlen in den USA allerdings auf Ebene der Bundesstaaten verwaltet werden, besitzt der Präsident eigentlich keine verfassungsmäßige Befugnis für eine solche Maßnahme.
Trump stellt seit Langem das US-Wahlsystem in Frage und behauptet fälschlicherweise, seine Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden im Jahr 2020 sei das Ergebnis von massivem Betrug gewesen. Zudem erheben der Präsident und seine republikanischen Verbündeten unbelegte Behauptungen über eine angebliche massenhafte Stimmabgabe durch Nicht-Staatsbürger. Seit Jahren fordert Trump zudem ein Ende des Einsatzes von Wahlmaschinen und drängt stattdessen auf die Verwendung von Stimmzetteln aus Papier und die Auszählung per Hand. Wahlbeamten zufolge ist dieses Verfahren jedoch zeitaufwendig, teuer und weitaus ungenauer als die maschinelle Auszählung.
Schon im März hatte Trump eine Verordnung erlassen, wonach jeder, der sich neu zur Wahl anmeldet, einen Reisepass vorlegen muss oder ein vergleichbares Dokument, das die US-Staatsbürgerschaft nachweist. Nur etwa die Hälfte der US-Bürger besitzt jedoch einen Reisepass, berichtet der Think Tank "Brennan Center for Justice". Außerdem hätten laut einer Umfrage rund 21 Millionen Amerikaner aus unterschiedlichen Gründen keinen einfachen Zugang zu einem Nachweis ihrer Staatsbürgerschaft. Trumps Anordnung hätte etwa rund zehn Prozent der Wählerschaft daran gehindert, wählen zu können. Richter haben diese Anordnung mittlerweile blockiert. Es ist unklar, was er mit einer neuen Verfügung genau plant. Da die Bundeswahlen in den USA allerdings auf Ebene der Bundesstaaten verwaltet werden, besitzt der Präsident eigentlich keine verfassungsmäßige Befugnis für eine solche Maßnahme.
Trump stellt seit Langem das US-Wahlsystem in Frage und behauptet fälschlicherweise, seine Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden im Jahr 2020 sei das Ergebnis von massivem Betrug gewesen. Zudem erheben der Präsident und seine republikanischen Verbündeten unbelegte Behauptungen über eine angebliche massenhafte Stimmabgabe durch Nicht-Staatsbürger. Seit Jahren fordert Trump zudem ein Ende des Einsatzes von Wahlmaschinen und drängt stattdessen auf die Verwendung von Stimmzetteln aus Papier und die Auszählung per Hand. Wahlbeamten zufolge ist dieses Verfahren jedoch zeitaufwendig, teuer und weitaus ungenauer als die maschinelle Auszählung.
Bereits Anfang August hatte Trump angekündigt, den Einsatz von Briefwahl und Wahlmaschinen vor den Zwischenwahlen 2026 per Verfügung zu beenden. Die Wahlen am 3. November 2026 gelten als erster landesweiter Stimmungstest für Trumps Innen- und Außenpolitik seit seiner Rückkehr ins Amt im Januar. Die Demokraten versuchen dabei, die Mehrheit der Republikaner in beiden Kammern des Kongresses zu brechen, um Trumps innenpolitische Agenda zu blockieren.
Dimitri Taube
Chicago will Zusammenarbeit mit Truppen und Bundesbeamten verweigern
Die Stadt Chicago will bei einem etwaigen Einsatz der Nationalgarde oder von Bundesbeamten durch US-Präsident Trump nicht mit diesen kooperieren. Der Bürgermeister der Metropole, Brandon Johnson, unterzeichnete am Samstag eine entsprechende Anordnung. „Es geht darum, vorbereitet zu sein“, sagte der Demokrat. Der Erlass solle den städtischen Mitarbeitern und allen Einwohnern Chicagos konkrete, klare Vorgaben dafür geben, „wie wir uns gegen diese Tyrannei wehren können“.
Die Polizei von Chicago darf der Anordnung zufolge nicht mit dem Militär bei Patrouillen oder in Einwanderungsfragen zusammenarbeiten. Zudem müssen die Beamten ihre Dienstuniformen tragen und auf Masken verzichten, um sich klar von Bundeskräften zu unterscheiden. Das Präsidialamt in Washington kritisierte den Schritt. „Wenn sich diese Demokraten darauf konzentrieren würden, die Kriminalität in ihren eigenen Städten zu bekämpfen, anstatt mit PR-Gags den Präsidenten zu kritisieren, wären ihre Gemeinden viel sicherer“, teilte eine Sprecherin mit.
Trump hatte zuletzt die Nationalgarde in Washington eingesetzt und dies mit dortigen Gewaltverbrechen begründet. Der Republikaner stellt die Hauptstadt so dar, als sei sie von einer Kriminalitätswelle erfasst, obwohl offizielle Daten einen Rückgang der Straftaten zeigen. Später kündigte der Präsident an, dieses Vorgehen auf Chicago auszuweiten. Johnson hat darauf verwiesen, dass die Mordrate in der Stadt im vergangenen Jahr um mehr als 30 Prozent und die Zahl der Schießereien um fast 40 Prozent gesunken sei.
Die Befugnisse des Präsidenten zum Einsatz der Nationalgarde sind gesetzlich begrenzt. Für den Einsatz von Bundesbeamten, wie etwa denen der Einwanderungsbehörde ICE, gibt es jedoch nicht die gleichen Beschränkungen.
Die Polizei von Chicago darf der Anordnung zufolge nicht mit dem Militär bei Patrouillen oder in Einwanderungsfragen zusammenarbeiten. Zudem müssen die Beamten ihre Dienstuniformen tragen und auf Masken verzichten, um sich klar von Bundeskräften zu unterscheiden. Das Präsidialamt in Washington kritisierte den Schritt. „Wenn sich diese Demokraten darauf konzentrieren würden, die Kriminalität in ihren eigenen Städten zu bekämpfen, anstatt mit PR-Gags den Präsidenten zu kritisieren, wären ihre Gemeinden viel sicherer“, teilte eine Sprecherin mit.
Trump hatte zuletzt die Nationalgarde in Washington eingesetzt und dies mit dortigen Gewaltverbrechen begründet. Der Republikaner stellt die Hauptstadt so dar, als sei sie von einer Kriminalitätswelle erfasst, obwohl offizielle Daten einen Rückgang der Straftaten zeigen. Später kündigte der Präsident an, dieses Vorgehen auf Chicago auszuweiten. Johnson hat darauf verwiesen, dass die Mordrate in der Stadt im vergangenen Jahr um mehr als 30 Prozent und die Zahl der Schießereien um fast 40 Prozent gesunken sei.
Die Befugnisse des Präsidenten zum Einsatz der Nationalgarde sind gesetzlich begrenzt. Für den Einsatz von Bundesbeamten, wie etwa denen der Einwanderungsbehörde ICE, gibt es jedoch nicht die gleichen Beschränkungen.