Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Medienbericht: USA erwägen Zahlungen an Grönländer für Übernahme – bis 100 000 Dollar
US-Bundesbeamte schießen auf zwei Menschen in Portland
Vance bezeichnet Kritik an tödlichen Schüssen in Minneapolis als "absurd"
Trump erwartet, dass US-Aufsicht über Venezuela Jahre dauert
Venezuela spricht von etwa 100 Toten bei US-Angriff
Nadja Lissok
Sorge um Grönland: Nato-Staaten werben für gemeinsamen Einsatz in der Arktis
Mehrere Nato-Staaten werben angesichts der jüngsten Äußerungen der US-Regierung zu Grönland für einen Ausbau der Präsenz in der Arktis. Nach Angaben von Diplomaten sieht ein Vorschlag vor, einen Nato-Überwachungseinsatz mit dem Namen „Arctic Sentry“ (deutsch etwa: Wächter der Arktis) zu starten. Er soll den Amerikanern das Argument nehmen, dass ihre Sicherheit in der strategisch wichtigen Region nicht ausreichend gewährleistet sei. Über den Vorschlag wurde den Angaben zufolge bei einer Sitzung der ständigen Vertreter der Bündnisstaaten in Brüssel gesprochen. Berichtet hatte zunächst die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Der britische Premierminister Keir Starmer ließ am Freitag mitteilen, er habe sich in einem Telefonat mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine verstärkte Nato-Präsenz im hohen Norden ausgesprochen. Das Bündnis müsse in der Region stärker auftreten, um Gegner wie Russland abzuschrecken, sagte Starmer einer Sprecherin zufolge. Nato-Einsätze können nur gestartet werden, wenn alle Alliierten sich einig sind. Deshalb ist der Erfolg des Vorstoßes unklar. Wenn es US-Präsident Donald Trump gar nicht so sehr um die Sicherheitsinteressen, sondern eher um die Rohstoffe geht, dürfte er eher nicht einverstanden sein. Die Idee Starmers ist nicht neu: Informelle Gespräche über eine Ausweitung der Nato-Präsenz in der Arktis gab es bereits vor einem Jahr.
Lesen Sie mehr über die Grönland-Vorstöße Trumps im Text von SZ-Korrespondent Alex Rühle:
Der britische Premierminister Keir Starmer ließ am Freitag mitteilen, er habe sich in einem Telefonat mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine verstärkte Nato-Präsenz im hohen Norden ausgesprochen. Das Bündnis müsse in der Region stärker auftreten, um Gegner wie Russland abzuschrecken, sagte Starmer einer Sprecherin zufolge. Nato-Einsätze können nur gestartet werden, wenn alle Alliierten sich einig sind. Deshalb ist der Erfolg des Vorstoßes unklar. Wenn es US-Präsident Donald Trump gar nicht so sehr um die Sicherheitsinteressen, sondern eher um die Rohstoffe geht, dürfte er eher nicht einverstanden sein. Die Idee Starmers ist nicht neu: Informelle Gespräche über eine Ausweitung der Nato-Präsenz in der Arktis gab es bereits vor einem Jahr.
Lesen Sie mehr über die Grönland-Vorstöße Trumps im Text von SZ-Korrespondent Alex Rühle:
Dominik Fürst
USA setzen weiteren Tanker in der Karibik fest
Die USA haben in der Karibik nahe Trinidad einen weiteren Tanker festgesetzt. Demnach handelt es sich um das Schiff Olina, sagt ein US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei fälschlicherweise unter der Flagge von Osttimor gefahren und zuvor von Venezuela aus gestartet, heißt es aus Schifffahrtskreisen. Es ist der fünfte derartige Einsatz in den vergangenen Wochen, mit dem Washington die Ölexporte Venezuelas kontrollieren will.
Dimitri Taube
Medienbericht: USA erwägen Zahlungen an Grönländer für Übernahme – bis 100 000 Dollar
US-Regierungsvertreter haben Insiderangaben zufolge die Möglichkeit von Einmalzahlungen an die Einwohner Grönlands erörtert. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Mit dem Geld solle die Bevölkerung des dänischen Überseegebiets von einer Abspaltung und einem möglichen Anschluss an die USA überzeugt werden, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen, schreibt Reuters. Demnach wurden Summen zwischen 10 000 und 100 000 Dollar pro Person diskutiert. Das Weiße Haus bestätigte, dass Präsident Donald Trump und seine Sicherheitsberater prüften, „wie ein potenzieller Kauf aussehen würde“. US-Außenminister Marco Rubio werde sich kommende Woche mit seinem dänischen Amtskollegen in Washington treffen, um über Grönland zu sprechen.
Eine der mit den Beratungen im Weißen Haus vertrauten Personen sagte Reuters, die internen Diskussionen über Einmalzahlungen seien in den vergangenen Tagen ernsthafter geworden. Die Berater zögen demnach höhere Summen in Betracht, wobei eine Zahlung von 100 000 Dollar pro Person eine reale Möglichkeit sei. Das entspräche einer Gesamtsumme von fast sechs Milliarden Dollar. Umfragen zufolge wünscht sich eine überwältigende Mehrheit der Grönländer die Unabhängigkeit. Sie sind demnach zwar offen für eine Trennung von Dänemark, einen Anschluss an die USA lehnen sie jedoch ab.
Die Regierungen in Kopenhagen und der grönländischen Hauptstadt Nuuk wiesen die Avancen der Amerikaner zurück. Die Insel mit ihren 57 000 Einwohnern stehe nicht zum Verkauf. „Genug ist genug. Schluss mit den Annexionsfantasien“, schrieb der grönländische Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen bereits am Sonntag. Auch führende europäische Staaten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme, dass Entscheidungen über die Beziehungen zwischen Grönland und Dänemark allein diesen beiden vorbehalten seien.
Das Drängen der US-Regierung auf eine Übernahme Grönlands hat in den vergangenen Tagen an Intensität gewonnen. Als Grund nennen Experten den Schwung aus der spektakulären Festnahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro am vergangenen Wochenende. Trump argumentiert seit Langem, die USA müssten Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit und wegen seiner Rohstoffvorkommen erwerben. Neben einem Kauf oder einer militärischen Intervention wird in Washington demnach auch ein Assoziierungsabkommen nach dem Vorbild kleiner Pazifikstaaten erwogen. Dies würde jedoch eine vorherige Unabhängigkeit Grönlands von Dänemark voraussetzen.
Eine der mit den Beratungen im Weißen Haus vertrauten Personen sagte Reuters, die internen Diskussionen über Einmalzahlungen seien in den vergangenen Tagen ernsthafter geworden. Die Berater zögen demnach höhere Summen in Betracht, wobei eine Zahlung von 100 000 Dollar pro Person eine reale Möglichkeit sei. Das entspräche einer Gesamtsumme von fast sechs Milliarden Dollar. Umfragen zufolge wünscht sich eine überwältigende Mehrheit der Grönländer die Unabhängigkeit. Sie sind demnach zwar offen für eine Trennung von Dänemark, einen Anschluss an die USA lehnen sie jedoch ab.
Die Regierungen in Kopenhagen und der grönländischen Hauptstadt Nuuk wiesen die Avancen der Amerikaner zurück. Die Insel mit ihren 57 000 Einwohnern stehe nicht zum Verkauf. „Genug ist genug. Schluss mit den Annexionsfantasien“, schrieb der grönländische Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen bereits am Sonntag. Auch führende europäische Staaten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme, dass Entscheidungen über die Beziehungen zwischen Grönland und Dänemark allein diesen beiden vorbehalten seien.
Das Drängen der US-Regierung auf eine Übernahme Grönlands hat in den vergangenen Tagen an Intensität gewonnen. Als Grund nennen Experten den Schwung aus der spektakulären Festnahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro am vergangenen Wochenende. Trump argumentiert seit Langem, die USA müssten Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit und wegen seiner Rohstoffvorkommen erwerben. Neben einem Kauf oder einer militärischen Intervention wird in Washington demnach auch ein Assoziierungsabkommen nach dem Vorbild kleiner Pazifikstaaten erwogen. Dies würde jedoch eine vorherige Unabhängigkeit Grönlands von Dänemark voraussetzen.
Viktoria Spinrad
Trump ordnet massive Käufe von Hypothekenanleihen an
Der selbst ernannte Staatsabbauer wird zum Interventionisten: Vor den Kongresswahlen im November ordnet US-Präsident Donald Trump einen massiven Ankauf von Hypothekenanleihen an, um damit Immobilienkredite günstiger zu machen. Er weise „seine Vertreter“ an, Immobilienanleihen im Wert von 200 Milliarden US-Dollar zu erwerben, kündigte Trump auf seiner Plattform Truth Social an. Dies werde zu niedrigeren Hypothekenzinsen und monatlichen Zahlungen führen und Immobilienbesitz erschwinglicher machen, schrieb er.
Trump verwies auf die Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac, die vom US-Staat nach der Hypothekenkrise von 2008 gerettet wurden. Sie hätten Reserven von 200 Milliarden Dollar (aktuell 172 Milliarden Euro). Die genauen Modalitäten und der Zeitrahmen der von Trump gewünschten Ankäufe von Hypothekenanleihen blieben zunächst unklar.
Trump hatte den Amerikanern im Wahlkampf nach der Inflation infolge der Corona-Pandemie niedrigere Lebenshaltungskosten versprochen. Doch Lebensmittel bleiben teuer, selbst für einen einfachen Kebab in Portland zahlt man schnell 14 Dollar. Auch Immobilienkredite bleiben teuer, trotz mehrerer Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Unterdessen macht die Demokratische Partei die hohen Kosten für Verbraucher in den USA zum Thema. Bei den Kongresswahlen im November müssen Trumps Republikaner Einbußen befürchten.
Trump verwies auf die Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac, die vom US-Staat nach der Hypothekenkrise von 2008 gerettet wurden. Sie hätten Reserven von 200 Milliarden Dollar (aktuell 172 Milliarden Euro). Die genauen Modalitäten und der Zeitrahmen der von Trump gewünschten Ankäufe von Hypothekenanleihen blieben zunächst unklar.
Trump hatte den Amerikanern im Wahlkampf nach der Inflation infolge der Corona-Pandemie niedrigere Lebenshaltungskosten versprochen. Doch Lebensmittel bleiben teuer, selbst für einen einfachen Kebab in Portland zahlt man schnell 14 Dollar. Auch Immobilienkredite bleiben teuer, trotz mehrerer Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Unterdessen macht die Demokratische Partei die hohen Kosten für Verbraucher in den USA zum Thema. Bei den Kongresswahlen im November müssen Trumps Republikaner Einbußen befürchten.
Viktoria Spinrad
US-Bundesbeamte schießen auf zwei Menschen in Portland
In der Stadt Portland im US-Bundesstaat Oregon haben US-Zoll- und Grenzschutzbeamte am Donnerstagnachmittag auf zwei Menschen geschossen und sie verletzt. Die beiden seien in ein Krankenhaus gebracht worden, ihr Zustand sei nicht bekannt, teilte die Polizei in Portland am Donnerstag mit. Lokalen Medien zufolge soll es sich um ein verheiratetes Paar handeln. Das FBI führt die Ermittlungen. Zum Zustand der Verletzten gab es zunächst keine Angaben.
Nach Darstellung des US-Heimatschutzministeriums hatten Angehörige der Grenzschutzbehörde ein Fahrzeug für eine gezielte Kontrolle angehalten. Die Person am Steuer habe versucht, die Beamten zu überfahren, hieß es in einem Beitrag auf der Plattform X. Einer der Beamten habe aus Selbstverteidigung einen Schuss abgegeben, während das Fahrzeug wegfuhr. Es sprach von einer Verbindung der beiden zur venezolanischen Gang "Tren de Aragua." Die beiden Angeschossenen setzten ihre Fahrt Polizeiangaben zufolge noch über mehrere Kilometer fort, bevor sie schließlich Hilfe riefen.
Der Bürgermeister von Portland, Keith Wilson zog eine direkte Verbindung zu den tödlichen Schüssen von ICE-Beamten am Vortag in Minneapolis: "Wir können nicht tatenlos zusehen, während verfassungsrechtliche Schutzbestimmungen erodieren und das Blutvergießen zunimmt. Portland ist kein Trainingsgelände für militarisierte Agenten." Der Polizeichef von Portland, Bob Day, bat die Bevölkerung derweil, Ruhe zu bewahren und betonte: "Das ist kein kleines Vorkommnis. Die Unsicherheit, Angst und Traurigkeit sind echt. Wir tun alles in unserer Macht, um Frieden, Ruhe und Sicherheit zu erhalten."
Die Gouverneurin von Oregon, Tina Kotek, mahnte: "Wenn ein Präsident lieber Familien kaputtmacht und es befürwortet, durch Angst und Hass statt durch gemeinsame Werte zu regieren, fördert man ein Klima der Gesetzlosigkeit und Rücksichtslosigkeit." Vertrauen aber sei essenziell für die Aufrechterhaltung der Rechtstaatlichkeit. Sie forderte Transparenz und Zusammenarbeit mit dem Bund. "Der Vorfall muss aufgearbeitet werden." Generalstaatsanwalt Dan Rayfield gab bekannt, dass das Justizministerium von Oregon eine offizielle Untersuchung der Schießerei der US-Grenzpolizei einleiten wird
Der Grenz- und Zollschutz ist normalerweise an Grenzen und Flughäfen aktiv. Die Behörde gehört - genau wie die Einwanderungsbehörde ICE - zum Heimatschutzministerium.
Nach Darstellung des US-Heimatschutzministeriums hatten Angehörige der Grenzschutzbehörde ein Fahrzeug für eine gezielte Kontrolle angehalten. Die Person am Steuer habe versucht, die Beamten zu überfahren, hieß es in einem Beitrag auf der Plattform X. Einer der Beamten habe aus Selbstverteidigung einen Schuss abgegeben, während das Fahrzeug wegfuhr. Es sprach von einer Verbindung der beiden zur venezolanischen Gang "Tren de Aragua." Die beiden Angeschossenen setzten ihre Fahrt Polizeiangaben zufolge noch über mehrere Kilometer fort, bevor sie schließlich Hilfe riefen.
Der Bürgermeister von Portland, Keith Wilson zog eine direkte Verbindung zu den tödlichen Schüssen von ICE-Beamten am Vortag in Minneapolis: "Wir können nicht tatenlos zusehen, während verfassungsrechtliche Schutzbestimmungen erodieren und das Blutvergießen zunimmt. Portland ist kein Trainingsgelände für militarisierte Agenten." Der Polizeichef von Portland, Bob Day, bat die Bevölkerung derweil, Ruhe zu bewahren und betonte: "Das ist kein kleines Vorkommnis. Die Unsicherheit, Angst und Traurigkeit sind echt. Wir tun alles in unserer Macht, um Frieden, Ruhe und Sicherheit zu erhalten."
Die Gouverneurin von Oregon, Tina Kotek, mahnte: "Wenn ein Präsident lieber Familien kaputtmacht und es befürwortet, durch Angst und Hass statt durch gemeinsame Werte zu regieren, fördert man ein Klima der Gesetzlosigkeit und Rücksichtslosigkeit." Vertrauen aber sei essenziell für die Aufrechterhaltung der Rechtstaatlichkeit. Sie forderte Transparenz und Zusammenarbeit mit dem Bund. "Der Vorfall muss aufgearbeitet werden." Generalstaatsanwalt Dan Rayfield gab bekannt, dass das Justizministerium von Oregon eine offizielle Untersuchung der Schießerei der US-Grenzpolizei einleiten wird
Der Grenz- und Zollschutz ist normalerweise an Grenzen und Flughäfen aktiv. Die Behörde gehört - genau wie die Einwanderungsbehörde ICE - zum Heimatschutzministerium.
Katja Guttmann
US-Senat will Kongresszustimmung für Truppen in Venezuela
Der US-Kongress soll nach dem Willen von Senatoren über künftige US-Truppeneinsätze in Venezuela mitentscheiden dürfen. Mit einer knappen Mehrheit stimmte der Senat als eine von beiden Kongresskammern bei einer Vorabstimmung für eine entsprechende Resolution. Diese sieht vor, dass US-Präsident Donald Trump das Parlament um Zustimmung für weitere militärische Einsätze in dem südamerikanischen Land bitten muss. Neben Demokraten hatten sich auch einige wenige Republikaner dafür ausgesprochen. Dass die Resolution aber tatsächlich durchgeht, ist unwahrscheinlich: Sie müsste zunächst vom republikanisch dominierten Repräsentantenhaus mehrheitlich abgesegnet werden, bevor dann auch US-Präsident Donald Trump selbst zustimmen muss.
Katja Guttmann
Vance bezeichnet Kritik an tödlichen Schüssen in Minneapolis als "absurd"
US-Vizepräsident J. D. Vance hat die Kritik an tödlichen Schüssen eines Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf eine Frau in Minneapolis als „absurd“ bezeichnet. „Dieser Mann hat nur seine Arbeit gemacht. Sie hat versucht, ihn daran zu hindern“, sagte Vance auf X.
Der Vizepräsident warf der Frau dabei unter anderem vor, die Arbeit der Strafverfolgung behindert zu haben. Der Beamte habe ferner die Schüsse nicht abgegeben, um die Frau bei der Flucht zu hindern. Stattdessen habe er „in Notwehr“ gehandelt. Lokale Behörden widersprechen dieser Darstellung. Vance bezeichnete den Vorfall als „Tragödie“.
Auch US-Präsident Donald Trump verteidigte den Schützen. Der demokratische Gouverneur des Bundesstaates, Tim Walz, warf der US-Regierung hingegen eine Führung vor, die darauf ausgelegt sei, „Angst, Schlagzeilen und Konflikt zu erzeugen“. Der demokratische Bürgermeister der Stadt hatte die Darstellung der Selbstverteidigung nach Sichtung von Videoaufnahmen entschieden zurückgewiesen.
Trump verschärft in seiner zweiten Amtszeit massiv seine Abschiebepolitik. ICE-Einsätze sind dabei ein wichtiger Bestandteil. Razzien der Behörde gegen Migranten mit teils vermummten Beamten führen regelmäßig in vielen demokratisch regierten Städten zu Protesten.
Der Vizepräsident warf der Frau dabei unter anderem vor, die Arbeit der Strafverfolgung behindert zu haben. Der Beamte habe ferner die Schüsse nicht abgegeben, um die Frau bei der Flucht zu hindern. Stattdessen habe er „in Notwehr“ gehandelt. Lokale Behörden widersprechen dieser Darstellung. Vance bezeichnete den Vorfall als „Tragödie“.
Auch US-Präsident Donald Trump verteidigte den Schützen. Der demokratische Gouverneur des Bundesstaates, Tim Walz, warf der US-Regierung hingegen eine Führung vor, die darauf ausgelegt sei, „Angst, Schlagzeilen und Konflikt zu erzeugen“. Der demokratische Bürgermeister der Stadt hatte die Darstellung der Selbstverteidigung nach Sichtung von Videoaufnahmen entschieden zurückgewiesen.
Trump verschärft in seiner zweiten Amtszeit massiv seine Abschiebepolitik. ICE-Einsätze sind dabei ein wichtiger Bestandteil. Razzien der Behörde gegen Migranten mit teils vermummten Beamten führen regelmäßig in vielen demokratisch regierten Städten zu Protesten.
Katja Guttmann
ICE-Opfer: Dreifache Mutter galt als "einfühlsamer und wunderbarer" Mensch
Die junge Frau, die am Mittwoch von einem Agenten der Einwanderungsbehörde ICE in ihrem Auto erschossen wurde, hieß laut US-Medien Renee Nicole Good. Die 37-jährige US-Amerikanerin starb nur wenige Straßen von dem Apartment entfernt, wo sie mit ihrem Lebensgefährten und einem ihrer Kinder, einem Sechsjährigen, lebte. Zwei ältere Kinder im Alter von zwölf und 15 Jahren wohnten laut Berichten bei anderen Familienmitgliedern. Sich selbst beschrieb Good auf Instagram als "Dichterin und Schriftstellerin und Ehefrau und Mutter und miese Gitarristin aus Colorado". Sie war zuvor mit Timmy Ray Macklin Jr. verheiratet, der 2023 im Alter von 36 Jahren verstarb.
Ihre eigene Mutter Donna Ganger nennt Good in einem Zeitungsbericht der Lokalzeitung Minnesota Star Tribune einen der nettesten Menschen: „Sie war äußerst einfühlsam. Sie hat sich ihr ganzes Leben lang um andere Menschen gekümmert. Sie war liebevoll, nicht nachtragend und warmherzig. Sie war ein wunderbarer Mensch“, so die Mutter.
Nach Angaben der Polizei blockierte die 37-Jährige in ihrem Auto eine Straße in Minneapolis, als sich ein ICE-Beamter zu Fuß näherte. Der Wagen setzte sich demnach in Bewegung, woraufhin mindestens zwei Schüsse fielen. Die Frau habe eine Kopfverletzung erlitten und sei im Krankenhaus für tot erklärt worden. Das Heimatschutzministerium teilte auf der Plattform X mit, die Frau habe versucht, Einsatzkräfte zu überfahren. Handy-Aufnahmen und Zeugenaussagen widersprechen dieser Darstellung. Am Mittwoch protestierten hunderte Menschen gegen den Einsatz von ICE-Agenten in Minneapolis.
Ihre eigene Mutter Donna Ganger nennt Good in einem Zeitungsbericht der Lokalzeitung Minnesota Star Tribune einen der nettesten Menschen: „Sie war äußerst einfühlsam. Sie hat sich ihr ganzes Leben lang um andere Menschen gekümmert. Sie war liebevoll, nicht nachtragend und warmherzig. Sie war ein wunderbarer Mensch“, so die Mutter.
Nach Angaben der Polizei blockierte die 37-Jährige in ihrem Auto eine Straße in Minneapolis, als sich ein ICE-Beamter zu Fuß näherte. Der Wagen setzte sich demnach in Bewegung, woraufhin mindestens zwei Schüsse fielen. Die Frau habe eine Kopfverletzung erlitten und sei im Krankenhaus für tot erklärt worden. Das Heimatschutzministerium teilte auf der Plattform X mit, die Frau habe versucht, Einsatzkräfte zu überfahren. Handy-Aufnahmen und Zeugenaussagen widersprechen dieser Darstellung. Am Mittwoch protestierten hunderte Menschen gegen den Einsatz von ICE-Agenten in Minneapolis.
Julia Bergmann
EU bedauert US-Rückzug aus UN-Klimaabkommen
Die EU bedauert die Entscheidung der USA, aus dem wichtigsten Klimaabkommen der Vereinten Nationen (UNFCCC) auszutreten. "Das UNFCCC bildet die Grundlage für globale Klimaschutzmaßnahmen", schreibt EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra am Donnerstag auf X. Die UN-Klimarahmenkonvention bringe Länder zusammen, um den Klimaschutz zu unterstützen, Emissionen zu reduzieren, sich an den Klimawandel anzupassen und Fortschritte zu verfolgen. "Die Entscheidung der größten Volkswirtschaft der Welt und des zweitgrößten CO₂-Emittenten, sich davon zurückzuziehen, ist bedauerlich und unglücklich."
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor verkündet, dass sich die USA aus 66 internationalen Verträgen und Organisationen zurückziehen. Dazu gehören etliche UN-Organisationen.
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor verkündet, dass sich die USA aus 66 internationalen Verträgen und Organisationen zurückziehen. Dazu gehören etliche UN-Organisationen.
Julia Bergmann
Trump erwartet, dass US-Aufsicht über Venezuela Jahre dauert
Donald Trump erwarte, dass die USA über Jahre hinweg Venezuela führen und die riesigen Ölreserven dort fördern werden, berichtet die New York Times unter Berufung auf ein Gespräch mit dem US-Präsidenten am Mittwochabend (Ortszeit). Trump lässt die Dauer der US-Aufsicht über Venezuela offen: Auf die Frage, ob es sich um drei Monate, sechs Monate, ein Jahr oder länger handeln werde, sagt Trump: „Ich würde sagen, viel länger."
Die venezolanische Regierung unter der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez, sei bereit, alles zu geben, was die US-Regierung für notwendig halte, habe Trump weiter gesagt. „Wir werden es auf sehr gewinnbringende Weise wiederaufbauen,“ so Trump über Venezuela. „Wir werden Öl nutzen, und wir werden Öl nehmen. Wir senken die Ölpreise und wir werden Venezuela Geld geben, das sie dringend brauchen“, so Trump, wobei er laut New York Times eingestanden habe, dass die Wiederbelebung der venezolanischen Ölindustrie Jahre dauern könnte.
Trump äußerte sich laut der Zeitung nicht dazu, wie genau man diese Vorstellung in der Praxis vor Ort umsetzen werde und wann in Venezuela Wahlen stattfinden könnten.
Die venezolanische Regierung unter der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez, sei bereit, alles zu geben, was die US-Regierung für notwendig halte, habe Trump weiter gesagt. „Wir werden es auf sehr gewinnbringende Weise wiederaufbauen,“ so Trump über Venezuela. „Wir werden Öl nutzen, und wir werden Öl nehmen. Wir senken die Ölpreise und wir werden Venezuela Geld geben, das sie dringend brauchen“, so Trump, wobei er laut New York Times eingestanden habe, dass die Wiederbelebung der venezolanischen Ölindustrie Jahre dauern könnte.
Trump äußerte sich laut der Zeitung nicht dazu, wie genau man diese Vorstellung in der Praxis vor Ort umsetzen werde und wann in Venezuela Wahlen stattfinden könnten.
Julia Bergmann
Trump kündigt Treffen mit Kolumbiens Staatschef Petro an
Nach seinen Drohungen gegen Kolumbien hat US-Präsident Donald Trump mit dem kolumbianischen Staatschef Gustavo Petro telefoniert und ein Treffen im Weißen Haus angekündigt. Petro habe angerufen, um „die Drogen-Situation und andere Meinungsverschiedenheiten“ zu erläutern, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Es sei ihm eine große Ehre gewesen, mit Petro zu sprechen, und er freue sich, ihn in „naher Zukunft“ zu treffen, schrieb Trump weiter. Das Meeting werde im Weißen Haus in Washington stattfinden. Einen genauen Zeitpunkt nannte er nicht.
Petro sagte wenig später, er habe etwa eine Stunde mit Trump gesprochen. „Ohne Dialog gibt es Krieg“, sagte er vor Demonstranten bei einer Kundgebung für die Souveränität seines Landes. Kolumbien könne nun ruhig schlafen. Bei seinem ersten Gespräch mit dem US-Präsidenten seit dessen Amtsantritt sei es um die Themen Venezuela und Drogenhandel gegangen. Frieden in Venezuela bedeute Frieden in Kolumbien, sagte Petro.
Der kolumbianische Präsident, der sich oft über X mit Trump angelegt hatte, sagte, er habe dem US-Präsidenten Daten über die Fortschritte seines Landes im Kampf gegen Drogen vorgelegt und sich für eine direkte Kommunikation zwischen Washington und Bogotá eingesetzt.
Der US-Präsident hatte nach der Militäraktion in Venezuela und der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro auch Kolumbien gedroht.
Petro sagte wenig später, er habe etwa eine Stunde mit Trump gesprochen. „Ohne Dialog gibt es Krieg“, sagte er vor Demonstranten bei einer Kundgebung für die Souveränität seines Landes. Kolumbien könne nun ruhig schlafen. Bei seinem ersten Gespräch mit dem US-Präsidenten seit dessen Amtsantritt sei es um die Themen Venezuela und Drogenhandel gegangen. Frieden in Venezuela bedeute Frieden in Kolumbien, sagte Petro.
Der kolumbianische Präsident, der sich oft über X mit Trump angelegt hatte, sagte, er habe dem US-Präsidenten Daten über die Fortschritte seines Landes im Kampf gegen Drogen vorgelegt und sich für eine direkte Kommunikation zwischen Washington und Bogotá eingesetzt.
Der US-Präsident hatte nach der Militäraktion in Venezuela und der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro auch Kolumbien gedroht.
Julia Bergmann
Venezuela spricht von etwa 100 Toten bei US-Angriff
Bei dem US-Angriff in Caracas am Wochenende zur Festnahme von Staatschef Nicolás Maduro sind nach venezolanischen Regierungsangaben etwa 100 Menschen getötet worden. Etwa genau so viele seien bei dem „schrecklichen Angriff“ verletzt worden, sagte Innenminister Diosdado Cabello. Die Opferzahl könne noch weiter ansteigen. Unter den Getöteten seien auch Zivilisten, darunter Frauen, die zur Zeit des Angriffs in ihren Häusern schliefen, sagte Cabello. Die Angaben ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen.
Venezolanische Behörden hatten zuvor von 24 bei dem Einsatz getöteten Soldaten gesprochen. Kuba bestätigte zudem den Tod von 32 seiner in Venezuela eingesetzten Sicherheitskräfte. Sie waren unter anderem als Leibwächter für die Sicherheit Maduros verantwortlich. Einige der getöteten venezolanischen Soldaten wurden am Mittwoch in Caracas mit militärischen Ehren beigesetzt. Fotos zeigten Särge, die von der venezolanischen Flagge bedeckt waren.
Die US-Regierung hat nach dem Angriff vom Wochenende öffentlich keine Opferzahl genannt. US-Medien berichteten unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Beamte von schätzungsweise 75 Toten.
Venezolanische Behörden hatten zuvor von 24 bei dem Einsatz getöteten Soldaten gesprochen. Kuba bestätigte zudem den Tod von 32 seiner in Venezuela eingesetzten Sicherheitskräfte. Sie waren unter anderem als Leibwächter für die Sicherheit Maduros verantwortlich. Einige der getöteten venezolanischen Soldaten wurden am Mittwoch in Caracas mit militärischen Ehren beigesetzt. Fotos zeigten Särge, die von der venezolanischen Flagge bedeckt waren.
Die US-Regierung hat nach dem Angriff vom Wochenende öffentlich keine Opferzahl genannt. US-Medien berichteten unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Beamte von schätzungsweise 75 Toten.
Einige venezolanische Soldaten wurden am Mittwoch in Caracas mit militärischen Ehren beigesetzt. Foto: Reuters
Julia Bergmann
US-Senator: Angriff auf Grönland wäre „raketenmäßig dumm“
Im US-Kongress haben sich mehrere republikanische Parteifreunde von Präsident Donald Trump kritisch zu einem möglichen Militäreinsatz zur Annexion Grönlands geäußert. Senator John Curtis schrieb auf der Plattform X, es sei wichtig, die Partnerschaft mit Dänemark und Grönland zu verstärken, aber „der Einsatz des Militärs ist nicht angemessen, nicht nötig und nichts, was ich unterstützen werde“. Die riesige Arktisinsel Grönland mit ihren rund 56 000 Einwohnern ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zum Königreich Dänemark.
Don Bacon, ein Abgeordneter im Repräsentantenhaus, kritisierte, die Gedankenspiele der Regierung zu Grönland seien schädlich und sorgten nur für Ärger bei den Nato-Verbündeten. Dem Sender CNN sagte er weiter, das Ansinnen, sich Grönland einzuverleiben, sei eine der „dümmsten“ Sachen, die er seit einem Jahr aus dem Weißen Haus gehört habe. Er hoffe, andere Republikaner würden der Regierung ebenfalls deutlich sagen, dass sie hier auf einem Irrweg unterwegs sei.
Senator John Kennedy sagte nach einer Unterrichtung im Kongress durch Außenminister Marco Rubio, dass sogar ein „mäßig intelligenter Neuntklässler“ wisse, dass eine Invasion Grönlands „raketenmäßig dumm“ wäre. Weder Präsident Trump noch Außenminister Rubio seien dumm, betonte er. „Sie planen keine Invasion Grönlands“, sagte er dem Sender CNN. Das schließe nicht aus, eine neue rechtliche Grundlage für die Verteidigung der USA und Grönlands anzustreben.
Es könne etwa ein Referendum in Grönland über einen Beitritt zu den USA geben, meinte Kennedy. Eine einfache Mehrheit der Wahlberechtigten wäre ausreichend. „Ich sage nicht, dass das passieren wird, oder nicht passieren wird. Aber ich glaube, das ist wirklich das, was der Präsident meint“, sagte der Senator weiter.
Kennedys Parteikollege Thom Tillis kritisierte auch Trumps einflussreichen Vizestabschef Stephen Miller, der mit besonders scharfen Äußerungen zu Grönland für Aufsehen gesorgt hatte. Miller sollte entweder wissen, worüber er spreche, oder sich einen neuen Job suchen, forderte der Republikaner. Es gebe kein wichtigeres Bündnis als die Nato, auch wenn Miller vielleicht nichts darüber wisse, sagte Tillis. Dänemark sei ein herausragendes Nato-Mitglied und das Verteidigungsbündnis sei auch für die USA von entscheidender Bedeutung, betonte er. Die meisten seiner Kollegen – „ob sie es laut sagen oder nicht“ – seien auch seiner Meinung, betonte der Senator.
Don Bacon, ein Abgeordneter im Repräsentantenhaus, kritisierte, die Gedankenspiele der Regierung zu Grönland seien schädlich und sorgten nur für Ärger bei den Nato-Verbündeten. Dem Sender CNN sagte er weiter, das Ansinnen, sich Grönland einzuverleiben, sei eine der „dümmsten“ Sachen, die er seit einem Jahr aus dem Weißen Haus gehört habe. Er hoffe, andere Republikaner würden der Regierung ebenfalls deutlich sagen, dass sie hier auf einem Irrweg unterwegs sei.
Senator John Kennedy sagte nach einer Unterrichtung im Kongress durch Außenminister Marco Rubio, dass sogar ein „mäßig intelligenter Neuntklässler“ wisse, dass eine Invasion Grönlands „raketenmäßig dumm“ wäre. Weder Präsident Trump noch Außenminister Rubio seien dumm, betonte er. „Sie planen keine Invasion Grönlands“, sagte er dem Sender CNN. Das schließe nicht aus, eine neue rechtliche Grundlage für die Verteidigung der USA und Grönlands anzustreben.
Es könne etwa ein Referendum in Grönland über einen Beitritt zu den USA geben, meinte Kennedy. Eine einfache Mehrheit der Wahlberechtigten wäre ausreichend. „Ich sage nicht, dass das passieren wird, oder nicht passieren wird. Aber ich glaube, das ist wirklich das, was der Präsident meint“, sagte der Senator weiter.
Kennedys Parteikollege Thom Tillis kritisierte auch Trumps einflussreichen Vizestabschef Stephen Miller, der mit besonders scharfen Äußerungen zu Grönland für Aufsehen gesorgt hatte. Miller sollte entweder wissen, worüber er spreche, oder sich einen neuen Job suchen, forderte der Republikaner. Es gebe kein wichtigeres Bündnis als die Nato, auch wenn Miller vielleicht nichts darüber wisse, sagte Tillis. Dänemark sei ein herausragendes Nato-Mitglied und das Verteidigungsbündnis sei auch für die USA von entscheidender Bedeutung, betonte er. Die meisten seiner Kollegen – „ob sie es laut sagen oder nicht“ – seien auch seiner Meinung, betonte der Senator.
Julia Bergmann
Trump will Militärausgaben massiv erhöhen
US-Präsident Donald Trump kündigte in einem Post auf Truth Social an, dass das Militärbudget für das Jahr 2027 nicht auf eine Billion Dollar (gut 850 Milliarden Euro), sondern auf 1,5 Billionen Dollar festgesetzt werden solle. Für das Haushaltsjahr 2026 sind rund 900 Milliarden Dollar vorgesehen. Trump spricht von einem „Traum-Militär“, das man aufbauen wolle.
Trump kritisierte auch eine aus seiner Sicht schleppende Produktion in den US-Rüstungsunternehmen und forderte, dass „neue und moderne“ Produktionsanlagen gebaut werden müssten - „sowohl für die Lieferung und Wartung dieser wichtigen Ausrüstung als auch für die Herstellung der neuesten Modelle zukünftiger Militärausrüstung“. Zudem übt der US-Präsident Druck auf die Industrie aus. Der Republikaner will bis auf Weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten. Die Maßnahmen, über die für gewöhnlich Kapital zu den Aktionären zurückfließt, erfolgten „auf Kosten und zum Nachteil von Investitionen in Produktionsanlagen und Ausrüstung“, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.
Nach seiner Vorstellung sollen Manager solcher Unternehmen zudem nicht mehr als fünf Millionen US-Dollar (rund 4,27 Millionen Euro) pro Jahr verdienen dürfen. So will Trump ein Einlenken bewirken. Sobald die „Probleme“ gelöst seien, wolle er Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe wieder genehmigen und die Deckelung von Managergehältern aufheben.
Zunächst war unklar, wie der US-Präsident die Verbote durchsetzen möchte und ob er überhaupt derartige Vorhaben in die Tat umsetzen darf. Er erließ am Mittwoch eine Anordnung, in der es hieß: „Unsere Nation kann nur dann in Frieden leben, wenn wir Stärke bewahren.“ Trump kritisierte, die Rüstungsindustrie habe in den vergangenen Jahren falsche Prioritäten gesetzt - sie sei verleitet worden, die Renditen für Investoren „über die Bedürfnisse unserer Soldaten zu stellen“.
Trump kritisierte auch eine aus seiner Sicht schleppende Produktion in den US-Rüstungsunternehmen und forderte, dass „neue und moderne“ Produktionsanlagen gebaut werden müssten - „sowohl für die Lieferung und Wartung dieser wichtigen Ausrüstung als auch für die Herstellung der neuesten Modelle zukünftiger Militärausrüstung“. Zudem übt der US-Präsident Druck auf die Industrie aus. Der Republikaner will bis auf Weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten. Die Maßnahmen, über die für gewöhnlich Kapital zu den Aktionären zurückfließt, erfolgten „auf Kosten und zum Nachteil von Investitionen in Produktionsanlagen und Ausrüstung“, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.
Nach seiner Vorstellung sollen Manager solcher Unternehmen zudem nicht mehr als fünf Millionen US-Dollar (rund 4,27 Millionen Euro) pro Jahr verdienen dürfen. So will Trump ein Einlenken bewirken. Sobald die „Probleme“ gelöst seien, wolle er Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe wieder genehmigen und die Deckelung von Managergehältern aufheben.
Zunächst war unklar, wie der US-Präsident die Verbote durchsetzen möchte und ob er überhaupt derartige Vorhaben in die Tat umsetzen darf. Er erließ am Mittwoch eine Anordnung, in der es hieß: „Unsere Nation kann nur dann in Frieden leben, wenn wir Stärke bewahren.“ Trump kritisierte, die Rüstungsindustrie habe in den vergangenen Jahren falsche Prioritäten gesetzt - sie sei verleitet worden, die Renditen für Investoren „über die Bedürfnisse unserer Soldaten zu stellen“.
Julia Bergmann
USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück
Die USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück. Das geht aus einer Anordnung von US-Präsident Donald Trump hervor, die das Weiße Haus veröffentlichte. Der Austritt wird damit begründet, dass die Organisationen, Übereinkommen und Verträge nicht mit den Interessen der Vereinigten Staaten vereinbar seien. Bei vielen der genannten Organisationen geht es etwa um Bereiche wie Umwelt und Klima, Geschlechtergerechtigkeit, Bildung sowie die Förderung von Demokratie, Zivilgesellschaft und Rechtsstaatlichkeit. Der Weltklimarat IPCC wird genannt wie auch das International Institute for Democracy and Electoral Assistance, das den demokratischen Wandel weltweit fördert.
Es ist nicht der erste Rückzug der Trump-Regierung aus internationalen Organisationen: Zuvor hatten die USA bereits ihren Austritt etwa aus der Weltgesundheitsorganisation WHO sowie aus der UN-Kulturorganisation Unesco angekündigt.
Laut US-Außenminister Marco Rubio habe die Trump-Regierung festgestellt, dass die nun betroffenen Institutionen unter anderem „überflüssig“ und „schlecht verwaltet“ seien, dass deren Interessen denen der USA zuwiderliefen, oder sie „eine Bedrohung für die Souveränität, die Freiheiten und den allgemeinen Wohlstand unserer Nation“ darstellten. Die Organisationen versuchten aktiv, „die Souveränität der Vereinigten Staaten einzuschränken“, heißt es weiter.
Rubio sprach auf der Plattform X von „antiamerikanischen, nutzlosen oder verschwenderischen internationalen Organisationen“, aus denen man austrete. Die Überprüfung weiterer internationaler Organisationen dauere an. Der Rückzug soll laut Anordnung so bald wie möglich erfolgen. Dies könne bedeuten, dass man den Organisationen die Finanzierung entziehe oder sich nicht mehr an ihnen beteilige.
Es ist nicht der erste Rückzug der Trump-Regierung aus internationalen Organisationen: Zuvor hatten die USA bereits ihren Austritt etwa aus der Weltgesundheitsorganisation WHO sowie aus der UN-Kulturorganisation Unesco angekündigt.
Laut US-Außenminister Marco Rubio habe die Trump-Regierung festgestellt, dass die nun betroffenen Institutionen unter anderem „überflüssig“ und „schlecht verwaltet“ seien, dass deren Interessen denen der USA zuwiderliefen, oder sie „eine Bedrohung für die Souveränität, die Freiheiten und den allgemeinen Wohlstand unserer Nation“ darstellten. Die Organisationen versuchten aktiv, „die Souveränität der Vereinigten Staaten einzuschränken“, heißt es weiter.
Rubio sprach auf der Plattform X von „antiamerikanischen, nutzlosen oder verschwenderischen internationalen Organisationen“, aus denen man austrete. Die Überprüfung weiterer internationaler Organisationen dauere an. Der Rückzug soll laut Anordnung so bald wie möglich erfolgen. Dies könne bedeuten, dass man den Organisationen die Finanzierung entziehe oder sich nicht mehr an ihnen beteilige.